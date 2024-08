10 Workflow-voorbeelden en use cases in 2024

Tenzij je voor een handgeschilderd zelfportret met je hond zit, is stilstaan nooit goed.

Dit geldt vooral als het gaat om je businessprocessen en repetitieve werkstromen .

Het zal moeilijk zijn om succesverhalen te vinden over bedrijven die "de dingen altijd al op deze manier deden"_ En geloof me, niemand zal de tijd missen die besteed is aan werk dat anders gereserveerd had kunnen worden voor een cocktail na het werk.

Stagnatie in je processen bedreigt uiteindelijk het groeipotentieel van een bedrijf en leidt tot knelpunten of zelfs gemiste kansen. 🙅🏼‍♀️

Gelukkig hebben we nu automatisering van de werkstroom om veel van het zware werk op dit Front te doen!

Met behulp van flexibele apps voor werkstroombeheer voor het monitoren van updates, clients, rapporten, verzoeken en meer, kunnen veel dagelijkse repetitieve taken worden geautomatiseerd.

Het elimineren van deze vervelende to-dos zal je agenda opfleuren met een ton aan nieuw gevonden tijd voor kritieke taken en zal leiden tot een verhoogde productiviteit in het hele team. 😍

De voordelen van een goede automatisering van de werkstroom zijn duidelijk, maar de uitdaging ligt in het uitzoeken van de beste automatisering om uw processen te stroomlijnen en de geoptimaliseerde workflow van uw dromen te creëren.

Maar je staat er niet alleen voor! Wij staan voor je klaar met 10 efficiënte voorbeelden van werkstromen en nuttige tips van professionals uit de branche die zweren bij hun processen.

Daar gaan we! 🙂🚗

10 voorbeelden van werkstromen voor verschillende Teams

Laten we beginnen met de basis hier- wat is werkstroombeheer ?

Werkstroombeheer is de proces van in kaart brengen de bestelling van acties die je moet volgen om een doel te bereiken of een grotere Taak te voltooien. In deze businessproces kun je ook de acties identificeren die geautomatiseerd kunnen worden met behulp van een tool voor werkstroombeheer .

Dit zal vertragingen tussen stappen in uw proces gladstrijken of voorkomen om uw werkstroom zo productief mogelijk te houden. Dus proactief! 👏

Deze 10 voorbeelden van werkstromen geven je een idee van hoe verschillende Teams denken over hun processen, de platforms die worden gebruikt om deze business processen te optimaliseren en hoe u uw eigen werkstroom kunt creëren. 💯

1. Beheer van de wervingswerkstroom

Als je de perfecte kandidaat hebt gevonden, wil je hem zo snel mogelijk in je team.

Een gestroomlijnd wervingsproces is essentieel om deze overgang soepel en georganiseerd te laten verlopen. Het laat de kandidaat ook zien dat je bedrijf het goed voor elkaar heeft en dat je interesse in hem of haar oprecht is.

Bovendien is een naadloze werkstroom het geheim om ervoor te zorgen dat de juiste prospects uw mogelijkheden vinden en er geen kandidaat tussen wal en schip valt.

Door het werk achter het wervingsproces te automatiseren, kan uw talentteam zich concentreren op wat het belangrijkst is: de vaardigheden, waarden en waarschijnlijkheid van de kandidaat om te slagen in de rol. Hier ziet u een voorbeeld van hoe dat eruit ziet bij ClickUp . 👉

De wervingsmanager identificeert een behoefte en stelt de functievereisten vast De aanwervende manager stelt de juiste functiebeschrijving op en stuurt deze naar het wervingsteam Een lid van het wervingsteam maakt een taak voor de openstaande positie en voegt deze toe aan een lijst in ClickUp-taak die is georganiseerd per afdeling en gerangschikt op prioriteit Het lid van het wervingsteam maakt een vacature aan met een koppeling naar een ClickUp Formulier De positie wordt op de website van het bedrijf geplaatst,sociale mediaen vacaturebanken Een kandidaat solliciteert via een van deze vacatures en de informatie van het formulier wordt automatisch een Taak voor het wervende team om te bekijken Als de kandidaat voldoet aan alle criteria van de aanwervende manager, vindt een eerste gesprek plaats Zo niet, dan wordt er een beleefde afwijzingsmail naar de kandidaat gestuurd

Haal altijd de perfecte kandidaat binnen met een goed doordachte wervingsworkflow in ClickUp Whiteboards ClickUp's sjabloon voor een wervingsactieplan kan worden gebruikt om het wervingsproces van een bedrijf te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Dit sjabloon kan HR teams helpen een effectieve wervingsstrategie te creëren voor open posities in het bedrijf door een duidelijk en georganiseerd abonnement te bieden. Het bevat een stap-voor-stap handleiding die teams helpt het wervingsproces van begin tot eind te schetsen, inclusief het plaatsen van vacatures, het screenen van cv's, het plannen van sollicitatiegesprekken en het aanbieden van vacatures.

2. Werkstroom inwerken werknemer

Het kost veel denkwerk en moeite om toptalent voor uw bedrijf aan te trekken, maar de perfecte kandidaat vinden is slechts de helft van de strijd.

Het inwerkproces is de eerste ervaring van een nieuwe werknemer en zet de toon voor de manier waarop hij verwacht dat een bedrijf hem in de toekomst zal behandelen.

Het is meer dan een eenzame dag om het handboek te lezen of een stapel papieren te ondertekenen inwerkproces voor werknemers is een belangrijke eerste indruk. Zie het als een kans om de passie en het vermogen van uw bedrijf te laten zien:

Werknemers te helpen groeien

Een gezond fysiek en mentaal welzijn te bevorderen

Ondersteunen

Een soepele overgang naar een nieuw team te vergemakkelijken

Gesprekken te voeren over belangrijke onderwerpen

En nog veel meer!

Onboarding moet zo informatief, boeiend en efficiënt mogelijk zijn, wat een goed gepland werkstroom analyse om elke nieuwe werknemer op de juiste manier te laten beginnen. Voordat het aanbod de deur uitgaat, ziet u hier hoe het inwerkproces eruit zou kunnen zien in ClickUp:

Een kandidaat dient een ClickUp sollicitatie inFormulier voor een open positie Het formulier leidt naar een lijst met potentiële kandidaten in ClickUp ter beoordeling Het formulier wordt omgezet in een Taak met de status RECEIVED Zodra het interviewproces is voltooid, wordt de taak van de kandidaat verplaatst naar de status NEW HIRE , die de aanmaak van een nieuwe Taak triggert voor het Onboarding-team van ClickUp om deze over te nemen

Geloof het of niet, maar het onboardingproces begint al voordat de kandidaat een aanbod krijgt - het begint al bij het eerste contact. Werkstroom apps zijn cruciaal voor het bijhouden van communicatie, updates en volgende stappen tijdens het hele proces inwerkproces . Bij ClickUp triggeren wijzigingen in de status van een aangepaste taak een nieuwe reeks automatiseringen van taken om het onboardingteam van handmatig werk te ontlasten.

In de status HIRED wordt een commentaar ingevuld waarmee de Onboarding Trainer en de aanwervende manager verbinding kunnen maken In de status OFFER SIGNED ontvangt de nieuwe medewerker een geautomatiseerde e-mail met informatie om zich voor te bereiden op zijn eerste dag In de status EQUIPMENT** wordt binnen de Taak een checklist voor benodigdheden ingevuld voor alle benodigde werkuitrusting. Zodra elk item is gemarkeerd als Voltooid, wordt de status van de Taak door een andere automatisering gewijzigd in REVIEW In de status REVIEW weet de Onboarding Trainer dat alle pre-boarding actiepunten Voltooid zijn In de status DIRECTORY blijft de taak van de nieuwe medewerker in de lijst met lijsten staan voor de rest van zijn of haar ClickUp-periode

Behandel elke stap in het inwerkproces van uw nieuwe werknemer vóór zijn eerste dag met een visuele werkstroom die in ClickUp Whiteboards is gemaakt

Bevalt het wat u hier ziet? Bekijk onze blog voor meer informatie over hoe ClickUp's Onboarding team gebruikt ClickUp . 💜 ClickUp's sjabloon voor het inwerken van werknemers is een kant-en-klaar sjabloon dat kan worden gebruikt om het inwerkproces voor nieuwe werknemers te stroomlijnen. Deze sjabloon biedt een stap-voor-stap gids die alle aspecten van het inwerkproces behandelt, inclusief HR-papieren, bedrijfsbeleid en -procedures, trainingsschema's en meer.

3. Werkstroom voor het inwerken van klanten

De inwerkproces voor klanten is net zo belangrijk als uw werknemersprocessen.

Een haperende onboardingworkflow voor klanten kan in de weg staan van je klanten om volledig in je product te duiken, vooral als er extra leermiddelen nodig zijn om het volledig in hun team te integreren.

Dit is hoe Belén Papa , Analist digitale marketing bij Flokzu gebruikt automatisering van de werkstroom om haar onboarding-workflow voor klanten te optimaliseren:

_Je kunt herinneringen, e-mails en rapportages automatiseren, afhankelijk van je workflow. Wanneer je een nieuwe klant registreert, kun je al zijn informatie in je systeem invoeren: land, taal, bedrijf, enz. Met Flokzu zetten we die informatie ook om in waardevolle statistieken De werkstroom start wanneer je de nieuwe klant registreert. U kunt een automatische gepersonaliseerde e-mail instellen waarin u hen verwelkomt en uitnodigt voor hun eerste vergadering met een Customer Success Manager. Tijdens die eerste vergadering stelt u gezamenlijke doelen en abonnementen op om de klant te laten zien hoe hij het meeste uit de service kan halen._ > > De workflow begint wanneer u de nieuwe klant registreert Vanaf dit moment wordt de CSM een partner in het succes van de klant en wijst hij de client toe aan een Executive om het proces voort te zetten._ Met Flokzu kan de Executive automatische herinneringen met deadlines instellen om op te volgen en ervoor te zorgen dat elk doel wordt bereikt. Zodra het onboardingproces is voltooid en de client stabiel is, kunt u automatisch de CEO en COO op de hoogte stellen._ > > Met Flokzu kan de Executive automatische herinneringen instellen met vervaldatums om elk doel te bereiken

Bén Papa , Analist digitale marketing bij Flokzu

Zorg ervoor dat er geen bestelling of klantaanvraag door de mazen van het net valt met een gedetailleerd proces gemaakt in ClickUp Mindmaps

6. Werkstroom voor e-mailcampagnes

Frfr, e-mail campagnes zijn moeilijk. 🥵

Maar een goed uitgevoerde e-mailcampagne kan je business veel nieuwe aandacht en inkomsten opleveren. Bovendien is het ook een geweldige en meer gepersonaliseerde manier om contact te leggen met abonnees of klanten die u verder de trechter in wilt trekken.

Dus als je nog niet op de trein van de e-mail werkstroom bent gestapt, is het tijd om aan boord te klimmen. 🚂

Naast de relatie met de klant in e-mailmarketing, moet de workflow van uw e-mailcampagne u helpen tijd te besparen, klanten via meerdere kanalen te beheren en op maat gemaakt te zijn voor elk doel van de campagne.

Stel dat een nieuwe gebruiker zich net heeft ingeschreven voor uw blog. Een workflow voor welkomstmailcampagnes helpt u om een band op te bouwen met die nieuwe abonnee, uw relatie wat verder uit te bouwen en hem te leiden naar content op uw blog die hij waarschijnlijk leuk zal vinden.

Hier is een voorbeeld van hoe die workflow eruit zou kunnen zien:

Een nieuwe abonnee wordt lid van je lijst met e-mailadressen Er wordt een vooraf geschreven welkomstmail naar die abonnee gestuurd Controleer na twee dagen of er op een van de koppelingen in uw welkomstmail is geklikt Stuur nog een e-mail met content die is afgestemd op hun rente op basis van de koppelingen waarop ze hebben geklikt

Plan en brainstorm over elke mogelijkheid in uw e-mailcampagne met Whiteboards in ClickUp

7. Werkstroom voor contentmarketing

Een werkstroom die me na aan het hart ligt. 💓

Het produceren van content van hoge kwaliteit is cruciaal voor het vestigen van je merk als leider in je branche. Het trekt nieuwe potentiële klanten aan, zorgt voor meer vertrouwen bij je bestaande klanten en biedt nog een kans om je product en diensten te promoten.

Geen verrassing hier, maar bij ClickUp gebruiken we ClickUp om een duidelijke en functionele website te maken workstroom voor contentmarketing om op regelmatige basis zoveel mogelijk content te publiceren. Maar er is meer dan één manier voor verschillende teams om hun unieke doelen op het gebied van content te bereiken.

Dit is hoe Kashyap Trivedi , groeimarketeer bij Verkoopmaat heeft zijn content gemaakt en geïmplementeerd marketingworkflow :

We gebruiken Salesmate's Pipeline Management (Kanban) om onze content werkstroom voor ons marketing team te beheren. In principe hebben we het hele contenttraject opgedeeld in een reeks stappen en er een pijplijn van gemaakt. Zodra de deal (kaart met content) naar de volgende fase is verplaatst, krijgen de relevante mensen hun volgende Taak toegewezen met behulp van Salesmate Werkstroom Automatisering._

Voorbeeld van workflow voor contentmarketing in Salesmate

Voorbeeld automatisering content workstroom in Salesmate

Wil je meer weten over hoe verschillende contentmarketingworkflows werken en zien hoe we onze blogprocessen bij ClickUp aanpassen?

Kijk niet verder dan dit seminar van onze LevelUp conferentie over productiviteit! Leer de beste praktijken en tools die ClickUp te bieden heeft voor het beheren van verschillende onderdelen van de webdesign-workflow zoals, schrijvers, ontwerpers en ontwikkelaars.

Marketing teams kunnen gebruik maken van ClickUp's sjabloon voor de contentkalender om hun contentmarketingstrategie te creëren en te beheren. Dit sjabloon helpt teams bij het abonneren en organiseren van het aanmaken, publiceren en promoten van content, zodat ze hun doelen op het gebied van contentmarketing kunnen bereiken.

8. Goedkeuring ontwerp Werkstroom

Ervoor zorgen dat elk ontwerp, elke copy, elke marketing en elke productkeuze trouw is aan je merk is een fulltime, allesomvattende job.

Net als bij elk HR-verzoek of elke lunchsuggestie moeten alle ontwerpen voldoen aan een vast goedkeuringsproces voordat ze groen licht krijgen. 🚦

Dat ontwerpproces kan er ongeveer zo uitzien:

Er wordt een ontwerpaanvraag gedaan met een algemeen idee en mogelijke mockup voor het geplande ontwerp Het ontwerpconcept of de mockup wordt goedgekeurd De ontwerper ontvangt de aanvraag en maakt een afbeelding of grafiek op basis van het goedgekeurde concept Het ontwerp wordt beoordeeld door de manager en goedgekeurd of teruggestuurd met specifieke aantekeningen voor kleine bewerkingen

Conceptualiseer en volg uw ontwerpproces van begin tot eind met behulp van ClickUp Mindmaps

9. Werkstroom productlancering

Achter elke succesvolle productlancering zitten een heleboel bewegende delen - en misschien ook wel een paar tranen.

Het is essentieel om agile teams op elkaar af te stemmen op alle processen, berichtgeving en doelen rondom het product ruim voor de lancering, en er is meer nodig dan een gedetailleerde checklist om de klus te klaren.

Dit is hoe Gabrielle Lafontaine hoofd productmarketing en partnerschappen bij Unito creëerde en implementeerde haar werkstroom voor de productlancering:

Productlanceringen zijn moeilijk, dus ontwierpen we Deze sjabloon _om het samenvoegen van abonnementen (die in Miro gebeuren) naar ClickUp (waar het werk daadwerkelijk wordt verzonden en bijgehouden) te vergemakkelijken. Onze lancering vergde maandenlang hard werken aan onderzoek, planning, ontwerpen, bouwen en dan uiteindelijk lanceren, wat veel betekent van > > > > > > > > cross-functionele samenwerking tussen product managers, ontwikkelaars, ontwerpers, marketing en klantgerichte teams. Het beheren van iedereen in elke afdeling en ervoor zorgen dat ze op tijd leveren zonder dat er iets tussenkomt, kan veel inspanning kosten. We hebben Unito gebruikt om deze werkstroom te bouwen, om te helpen bij de grootste en meest complexe productlanceringen.

Voorbeeld werkstroom productlancering in Unito

Product teams kunnen gebruik maken van ClickUp's sjabloon voor productlancering om een succesvolle productlancering te plannen en uit te voeren. Dit sjabloon biedt een stap-voor-stap handleiding voor alle aspecten van het productlanceringsproces, inclusief marktonderzoek, productontwikkeling, testen en promotie.

10. Ondersteuningsproces Werkstroom

Workflows voor het succes van klanten of ondersteuning zijn een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat alle vragen van klanten worden beantwoord en dat tijdig aan hun behoeften wordt voldaan.

Klanten willen weten dat hun stem wordt gehoord en dat hun ervaring met uw product of dienst belangrijk voor u is en een betrouwbaar ondersteuningsproces is de sleutel om dit te bereiken.

Deze werkstroom is in wezen de reeks geautomatiseerde acties die elke medewerker van de klantenservice uitvoert om klachten, vragen of problemen van een klant op te lossen. Het oplossen van problemen is een van de meest voorkomende situaties waarmee klantenservice-medewerkers dagelijks te maken krijgen, en wat ze zo belangrijk maakt, is dat deze problemen vaak tijdgebonden zijn.

Dat betekent dat je deze problemen zo snel mogelijk wilt oplossen.

In ClickUp kan de workstroom van een ondersteuningsproces er ongeveer zo uitzien:

Een klant vult een formulier in met basisinformatie, een gedetailleerde beschrijving van het probleem en de prioriteit ervan Dat formulier wordt een taak in ClickUp en wordt toegewezen aan een lid van het team voor klantensucces Het team voor klantensucces biedt een oplossing of escaleert het probleem naar de juiste persoon

Maak uw aanvalsplan voor elk verzoek en probleem van de klant visueel met behulp van ClickUp Mindmaps

Bonus:_ RACI Grafiek Voorbeelden !

Hoe maak je een werkstroom voor je business in ClickUp?

TL;DR, er is een voorbeeld van een werkstroom voor letterlijk alles. Maar u wilt niet tussen workflowsoftware springen om elk proces uit te voeren.

De oplossing?

Een alles-in-één productiviteitsplatform dat al je workflows centraliseert, ongeacht de grootte van je team of bedrijfstak. AKA, ClickUp . 🤓

De bibliotheek met volledig aanpasbare functies van ClickUp bevat onder andere Mindmaps en een digitaal Whiteboard tool om zeer visuele, boeiende en geautomatiseerde werkstromen te creëren voor elke use case. En dat alles zonder ooit een ander tabblad te hoeven openen. ClickUp mindmaps zijn perfect om het stapsgewijze proces van een project of workflow te visualiseren.

Breng ideeën in kaart en organiseer ze met de drag-and-drop functie. Sleep vervolgens vertakkingen om relaties en afhankelijkheid van taken weer te geven of pas de locaties van je knooppunten aan om je werkruimte te organiseren en opnieuw in te delen.

Ontwerp uw werkstroom vanaf nul met ClickUp Mindmaps in de modus Blank en zet knooppunten om in uitvoerbare Taken Software voor digitale whiteboards is op dit moment booming - maar wist u dat ClickUp een van de weinige platforms is die onze functie voor whiteboards zelf bouwt? 🏡 ClickUp Whiteboards biedt een oneindig canvas om allerlei soorten werkstromen te tekenen, zelfs mindmaps! En niet te vergeten, ClickUp biedt tal van sjablonen voor werkstromen speciaal voor de collaborative Whiteboards om je te helpen sneller tijd te besparen.

Voeg vormen toe die direct worden omgezet in ClickUp-taak en verbinding maken met uw werkstroom en teken vervolgens verbindingen ertussen om eenvoudig de bestelling van taken weer te geven.

Teken verbindingen tussen vormen of media op uw Whiteboard om uw werkstroom in ClickUp op te bouwen

Ongeacht business of industrie, ClickUp zal uw nieuwe favoriete go-to zijn voor alles wat met processen en workflow te maken heeft.

En hebben we al vermeld dat deze functies zijn? helemaal gratis begin tijd te besparen door uw processen te automatiseren en te stroomlijnen in ClickUp. ♻️