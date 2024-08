We testten de 15 beste HR-software voor teams in 2024

Wat krijg je als je Human Resources (HR) kruist met de kracht van het moderne projectmanagementsoftware ? Software ontworpen om onboarding te stroomlijnen voordelen, salarisadministratie en nieuwe aanwervingsprocessen. šŸ™ŒšŸ¼

HR-software is een must-have voor bedrijven van elke grootte, vooral voor bedrijven die gericht zijn op groei en die hun werknemers op de eerste plaats willen zetten!

We hebben een lijst gemaakt met de 15 beste HR-software voor je bedrijf, inclusief de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen, feedback van klanten en beoordelingen van gebruikers. Plus een overzicht van de veelgestelde vragen over HR-software en categorieƫn om je te helpen bij je zoektocht.

Wat moet je zoeken in HR-software?

HR-software helpt leiders en teamleden om hun bedrijfsdoelen af te stemmen, de secundaire arbeidsvoorwaarden te beheren, de dagelijkse processen te stroomlijnen en hun tijd efficiƫnter te verdelen. In veel gevallen wordt deze software ook gebruikt door werknemers om hun tijdkaarten te beheren, aanvragen in te dienen, belangrijke belasting- en salarisinformatie te bekijken en nog veel meer.

Uw HR-software moet flexibel genoeg zijn om het groeiende personeelsbestand en de structurele veranderingen van uw bedrijf bij te houden, zonder dat u wordt gedwongen om te investeren in nog een tool om de klus te klaren. Functies waar u op moet letten in uw volgende HR-software zijn onder andere:

Nieuwe medewerkers aannemen

Loonlijst beheren

Toegang tot bedrijfspraktijken en -beleid

Tijd besteed aan taken en factureerbare uren bijhouden

Taken plannen onder werknemers

Beheer en vraag gebruik aan voor personeelsvoordelen

Sollicitanten volgen in het wervingsproces

Beoordelingen van werknemers beheren enHR-doelstellingen De kenmerken die HR-software zo waardevol maken, zijn niet beperkt tot deze lijst. Tools om taken te beheren, de voortgang bij te houden, projecten te plannen en samen te werken met het team zullen ieders dagdagelijkse taken wat eenvoudiger maken en soepeler laten verlopen met de ideale HR-software.

We hebben ons huiswerk gedaan om een lijst te maken van de 15 beste HR software alternatieven voor elke categorie, inclusief hun voordelen, belangrijkste kenmerken, feedback van klanten, gebruikersbeoordelingen en prijzen.

1. ClickUp #### Categorie: Beste algemene HR-softwareoplossing

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften ClickUp is het enige alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om van muur tot muur oplossingen te bieden voor teams van elke omvang en branche. Met honderden aanpasbare functies en meer dan 1.000 integraties clickUp kan uw werk in verschillende apps centraliseren in een gezamenlijke werkruimte perfect voor HR-teams beheren van werknemersgegevens, tijd en doelen.

Of u nu uw wervingsproces stroomlijnt, nieuwe werknemers in dienst neemt of hun voortgang naar doelen bijhoudt, het flexibele platform van ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om langdurige HR-processen te vereenvoudigen en te optimaliseren.

ClickUp's HR functies

Meerdere weergaven

Meer dan 15 manieren om uw workflows te visualiseren taken en projecten in ClickUp, waaronder verschillende belangrijke weergaven die uw HR-team geweldig zal vinden:

Tabelweergave voor een spreadsheetachtige ervaring met het beheren van gegevens

Lijstweergave met meerdere opties voor sorteren, filteren en groeperen

Formulierweergave voor het direct omzetten van reacties op enquĆŖtes, verzoeken en feedback van werknemers in een taak waarop actie kan worden ondernomen

Kalenderweergave voor het beheren van roosters, vrije tijd, dagelijkse agenda's en virtuele vergaderingen

Werklastweergave voor het beheren van de capaciteiten van uw team

Automatiseringen voor HR-processen

Er zijn meer dan 100 manieren om uw HR-processen te automatiseren in ClickUp zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is - uw mensen! Automatiseringen in ClickUp kunnen het aanmaken van taken activeren, taken toewijzen, opmerkingen invullen en toewijzen, taakstatussen wijzigen en nog veel meer.

Dashboards voor HR-tracking

Ideaal voor het bijhouden van projectmijlpalen doelen en HR KPI's , Dashboards in ClickUp verzamelen al uw werk in een onmiddellijk overzicht op hoog niveau. Dashboards zijn aanpasbaar, zeer visueel en altijd vergaderklaar om te presenteren aan belanghebbenden en andere managers. Plus, er zijn meer dan 50 widget variaties in Dashboards die kunnen worden gemaakt voor elk HR scenario ingevulde posities, time to hire, en teamprestaties.

HR-sjablonen

Deze HR SOP-sjabloon door ClickUp is de perfecte bron om uw team kennis te laten maken met processen met behulp van ClickUp Whiteboards . Deze sjabloon past een kleurrijke, georganiseerde en eenvoudig te bewerken tabel toe op uw collaboratieve Whiteboard om HR-managers te helpen het team te trainen, wervingstaken vast te stellen, wervingsprocessen te beheren en nog veel meer.

Stroomlijn uw HR-processen met behulp van de HR SOP Sjabloon van ClickUp en Whiteboards

Deze sjabloon downloaden

ClickUp professionals

Al deze krachtige tools bevinden zich in Ć©Ć©n dynamisch platform, zodat u niet hoeft te investeren in afzonderlijke producten of een softwarepakket om toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van ClickUp

Meer dan 1000 integraties en honderden kant-en-klare sjablonen om uw ervaring met ClickUp uit te breiden en te stroomlijnen

24/7 klantenondersteuning, leermiddelen zoalsClickUp Universiteit,webinarsenHelp Documenten om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen

ClickUp nadelen

Biedt geen specifieke voordeelpakketten, maar kan de gegevens beheren in een veilig platform

Kan een beetje een leercurve zijn om te wennen aan de uitgebreide lijst met functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Zakelijk : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Zakelijk Plus : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.030+ beoordelingen)

4.7/5 (5.030+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.210+ beoordelingen)

2. Kabbelend

Categorie: Beste software voor personeelsbeheer

via Kabbelend Rippling biedt een reeks producten om HR-, IT- en financiƫle processen te vereenvoudigen met behulp van haar cloudgebaseerde software. De HR-software is prettig in het gebruik, eenvoudig te leren en heeft een groot aantal functies die variƫren van salarisadministratie tot feedbackonderzoeken voor werknemers en nog veel meer.

Rippling functies

Personeelsrapporten en analyses om aanwervingen, personeelsaantallen en voortgang te volgen

Automatisering van workflows voor consistente taken

Rolgebaseerde machtigingen en beleidsregels met aangepaste toegang en goedkeuringen

Compliance management met lokale, provinciale en federale aanbevelingen

Rippling voordelen

Honderdensjablonen voor salarisadministratie en andere HR-behoeften die u naar wens kunt aanpassen

Gebouwd om een wereldwijd personeelsbestand te beheren met gelokaliseerde functies voor salarisadministratie, belastingen en compliance

Tal van integraties om de functionaliteit uit te breiden tot elke HR-categorie

Rippling nadelen

Integratie vereist omprestaties en beoordelingen van werknemers met behulp van Rippling

De achtergrondcontrolefunctie via Rippling is duur

Aanpassingen en meerdere weergaven zijn alleen beschikbaar voor de beheerder, dus de meeste werknemers hebben geen toegang tot deze functies

Rippling prijzen

Rippling begint bij $8 per gebruiker per maand, maar alle prijsplannen vereisen een aangepaste offerte van Rippling en worden voor elk team gemaakt op basis van de functies die u nodig hebt.

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.470+ beoordelingen)

4.8/5 (1.470+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (1.840+ beoordelingen)

HR-leiders hebben een zware baan. Ze moeten de beste talenten vinden en ze managen op een manier die het bedrijf geld oplevert. Daarom hebben HR leiders de beste HR software nodig! Ik heb voor Rippling gekozen vanwege de gebruiksvriendelijke interface en de betaalbaarheid. Het heeft ook functies die andere HR-softwareprogramma's niet hebben. Met Rippling kan ik de prestaties van werknemers bijhouden en aangepaste rapporten maken. Het helpt me ook om in contact te komen met andere HR leiders om best practices uit te wisselen, en het systeem houdt automatisch vakantie- en ziektedagen bij en het maakt het makkelijk om werknemersgegevens in te zien.

Travis Lindemoen , Algemeen directeur, nexus IT groep

3. Workday

Categorie: Beste voor grote ondernemingen

via Workday Workday voegt financiƫle processen samen met HR, planning en analyses om een goed afgeronde ervaring te leveren voor verschillende gebruikssituaties. Deze HR-softwaresuite, met functies die op maat gemaakt zijn voor professionele diensten met behulp van factureerbare tijd, onderwijsbeheer en verkoopactiviteiten, helpt middelgrote en grote ondernemingen hun processen aan te passen om gelijke tred te houden met hun groei.

Workday-functies

Analytics en rapportage om de voortgang van HR-taken, salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden te volgen

Tijdregistratie en beheer van werknemers

Workflow automatisering voor professionele diensten

Workday-professionals

Meerdere producten voor bedrijven in verschillende sectoren

Gebouwd om HR-processen te beheren voor grote ondernemingsteams met veel gegevens, frequente wijzigingen en duizenden werknemers

Selfservice-opties via persoonlijke werknemersportalen

Workday nadelen

Niet intuĆÆtief, moeilijk te navigeren en een gedateerd uitziende interface

Kan een langdurig implementatieproces zijn, vooral voor grotere bedrijven

Duur en geen toegankelijke optie voor kleine bedrijven

Workday prijzen

Neem contact op met Workday voor alle prijsinformatie.

Workday beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (1.290+ beoordelingen)

4/5 (1.290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (980+ beoordelingen)

Als consultant werk ik met een aantal HR-softwarestacks. Als HR-leider zijn mijn twee favoriete HRIS-resources Bamboo en Workday. Workday is een geweldige bron voor grotere werkgevers met de paardenkracht om jaarlijkse merit-processen met gemak af te handelen. Ik heb voor Workday gekozen vanwege het gebruiksgemak en de mogelijkheid om te integreren met andere HR-software zoals ADP en benefits administration._ Tawanda Johnson people & Culture Thought Leader, Sportieve glimlach 4. Gusto

Categorie: Beste voor kleine bedrijven

via Gusto Gusto is een HR-tool voor kleine en middelgrote teams om salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeoordelingen en inwerken te beheren . Net als Workday en Rippling biedt Gusto inzichten en functies voor tijdregistratie en aanwezigheid voor een selfservice-ervaring voor werknemers, maar biedt meer op het gebied van werving en selectie werving van talent waaronder vacatures, feedbackverzoeken en sjablonen voor aanbiedingsbrieven.

Gusto functies

Full-service salarisadministratie inclusief naleving, geautomatiseerde belastingaangifte, enbetalingen aan aannemers* Personeelsbeheer om toezicht te houden op kandidaten vanaf hun sollicitatie tot aan hun inwerkperiode

Medische, tandheelkundige, 401K, visie plannen, en nog veel meer voorzien

Gusto voordelen

Meerdere sjablonen voor verschillende toepassingen, zoals aanbiedingsbrieven, aanwerving en vacatures

Kan alles met betrekking tot salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden organiseren en beheren

Zeer geschikt voor nieuwe bedrijven en kleine bedrijven die voor het eerst HR-software zoeken

Gusto nadelen

Er is een grote prijssprong tussen betaalde plannen en er wordt geen gratis plan aangeboden

Kan wat tijd kosten om het platform te leren kennen en te wennen aan de UI

Niet alle functies van de webapplicatie zijn beschikbaar op de mobiele app

Gusto prijzen

Eenvoudig : $40 per maand, plus $6 extra per persoon, per maand

: $40 per maand, plus $6 extra per persoon, per maand Plus : $80 per maand, plus $12 extra per persoon per maand

: $80 per maand, plus $12 extra per persoon per maand Premium: Neem contact op met Gusto voor een offerte

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4.2/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

We hebben ontdekt dat Gusto de beste HR-software is voor onze behoeften en heeft bijgedragen aan het soepel laten verlopen van onze workflow. Gusto geeft de hoogste prioriteit aan de tevredenheid van onze werknemers, wat essentieel is voor ons. Het heeft gebruiksvriendelijke functies zoals compensatiemanagement, onboarding van werknemers en een selfserviceportaal. Het bevat ook verlof en benefits management, wat belangrijk is in een klein bedrijf om ervoor te zorgen dat binnen onze kleine staf, deze taken nog steeds professioneel worden afgehandeld.

Anthony Martin , Oprichter en CEO, Keuze Onderling

5. BambooHR

Categorie: Beste zelfbedieningsoptie voor werknemers

Brittney Simpson , Manager HR-operaties, Energiediensten Walker Miller

6. Namelijk

Categorie: Beste HR-software voor middelgrote teams

via Namelijk Namely is HR-software voor middelgrote bedrijven om hun salarisadministratie bij te houden, secundaire arbeidsvoorwaarden te beheren en werktijden bij te houden.

Namely functies

Functies voor beloning en erkenning naarwerknemers te motiveren* E-handtekening en E-verify functionaliteit om onboarding processen te stroomlijnen

Tal van integraties met de optie om je eigen integratie te bouwen via de API

Namely voordelen

Zeer eenvoudig voor werknemers om hun tijd en loonstrookjes te bekijken via hun persoonlijke portals

Eenvoudige interface die veel feeds van sociale mediaplatforms nabootst

Ontworpen voor middelgrote bedrijven met 25-1.000 werknemers

Nadelen

Ontbreekt aan krachtige en intuĆÆtieve functies voor personeelsrapportage en prestaties

Het platform heeft moeite met het beheren van gegevens voor grotere bedrijven en is bijna uitsluitend gebouwd voor middelgrote teams

Tijdrapportage kan moeilijk te beheren zijn voor werknemers op uurbasis

Namely prijzen

Alle prijsinformatie voor Namely is alleen beschikbaar op aanvraag.

Namely waarderingen en reviews

G2: 3.9/5 (270+ beoordelingen)

3.9/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (410+ beoordelingen)

We gebruiken Namely al vier jaar voor personeelsbeheer en het is een revolutie. Ik heb me nooit gerealiseerd hoeveel verschil het zou maken om alle personeelsinformatie op Ć©Ć©n centrale plek te hebben. Het is niet alleen handig, maar het maakt het ook veel makkelijker om de voortgang en prestaties van iedereen bij te houden. En omdat Namely integreert met andere softwareplatforms, kan ik het koppelen aan onze salaris- en arbeidsvoorwaardensystemen. Over het geheel genomen is Namely een enorme hulp geweest om mijn bedrijf georganiseerd en soepel draaiend te houden. Antreas Koutis , administratief manager, Financier 7. Oracle

Categorie: Beste voor branchespecifieke functies

via Oracle Oracle biedt een suite van cloud-gebaseerde applicaties voor bedrijven om alles te beheren, van resourceplanning tot content, klantervaring, supply chain-processen en meer. Een van de vele producten is Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, HR-software voor human capital management.

Oracle-functies

Een digitale assistent voor het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, personeelsvoorspellingen en strategische bedrijfsplanning

Loopbaanontwikkeling enprestatiemanagement functies inclusief checklists en modules

Kant-en-klare en aangepasteHR KPI's en dashboards

Oracle-professionals

Lokalisatie van salarisadministratie voor een wereldwijd personeelsbestand dat zich uitstrekt van Mexico tot China

Branchespecifieke functies voor een HR-software-ervaring op maat

Deze software is gebouwd om bedrijven te helpen bij het schalen en implementeren van Agile-praktijken in HR-processen

Oracle nadelen

De meeste nadelen komen doordat Oracle zo'n grote software is. De setup en de leercurve kunnen erg tijdrovend zijn

Veel verschillende applicaties in elk product wordt snel duur

De interface voelt verouderd en is niet intuĆÆtief

Oracle prijzen

Neem contact op met Oracle sales voor gedetailleerde prijsinformatie.

Oracle beoordelingen en recensies

G2: 3,7/5 (100+ beoordelingen)

3,7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

8. HR360

Categorie: Beste voor compliance-middelen

Via HR360 HR360 is een digitale bron voor personeelsbeheer. Het helpt bedrijven om informatie over werknemers, prestatiegegevens en naleving van HR-regelgeving bij te houden.

HR360 functies

Geautomatiseerde functiebeschrijving enbouwer interviewvragen* Werknemerskosten calculator en salaris benchmarking tool

Een bibliotheek met interactieve gidsen om te voldoen aan de HR-normen en de beste werknemerspraktijken

HR360 pros

Extra apps om de functionaliteit uit te breiden

Een complete online bibliotheek van alle federale en staatswetten

Meer dan 500 downloadbare sjabloonformulieren

HR360 nadelen

Deze software is afhankelijk van aparte apps om toegang te krijgen tot de functies

Deze tool is nuttig voor HR-teams, maar minder waardevol voor medewerkers van verschillende afdelingen

Niet de beste optie voor middelgrote tot grote teams

HR360 prijzen

Neem contact op met HR360 voor alle prijsinformatie.

HR360 beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

Ik heb voor HR360 gekozen omdat het een uitgebreid pakket HR-functies biedt, waaronder een selfserviceportaal voor werknemers, een onboardingmodule en een prestatiebeheersysteem. HR360 is ook zeer configureerbaar, zodat het kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van mijn bedrijf. Bovendien is de prijs concurrerend in vergelijking met andere HR-softwareprogramma's. Al met al is HR360 de beste HR-softwareoplossing voor mijn bedrijf._

Tracey Beveridge , HR-directeur, Personeelscontroles

9. Klokkijken

Categorie: Beste voor het beheren van verlofaanvragen van werknemers

via KlokweergaveClockify is een tijdregistratiesoftware dat HR-teams kunnen gebruiken om de voortgang van medewerkers tijdens werkdagen te categoriseren en bij te houden. Clockify geeft de HR-afdeling inzicht in de prestaties van medewerkers, lopende projecten en algemene activiteit. Het geeft medewerkers ook een eigen werkkalender voor het aanvragen van betaald verlof voor toekomstige data of dag-van-verzoeken. Aan de administratieve kant hebben je HR-afdeling en managers toegang tot een jaarlijkse tijdlijn met ieders goedgekeurde en in behandeling zijnde aanvragen.

Clockify functies

Meerdere functies voor tijdregistratie voor het invoeren van uren, het markeren van factureerbare tijd, het instellen van een stopwatch en het overzien van je timesheet

Facturen maken op basis van bijgehouden tijd, onkosten en uurtarieven

Meerdere weergaven om vrije tijd, projectplanningen, het team en de voortgang te overzien

Clockify voordelen

Handig voor het bijhouden enbeheren van de werklast van het team* Helpt werknemers volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkuren en vrije tijd

Enkele functies voor projectbeheer, waaronder mijlpalen en toegewezen taken

Clockify nadelen

Mist veel belangrijke HR functies voor het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, werknemersportalen en werving

Beperkte tijdregistratie automatiseringsfuncties

Clockify zou nuttig zijn voor sommige afdelingen, maar niet voor allemaal, wat niet ideaal is voor een HR-software

Clockify prijzen

Basic : $3.99 per gebruiker, per maand

: $3.99 per gebruiker, per maand Standaard : $5.49 per gebruiker, per maand

: $5.49 per gebruiker, per maand Pro : $7,99 per gebruiker, per maand

: $7,99 per gebruiker, per maand Enterprise: $11,99 per gebruiker, per maand

Klokify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.290+ beoordelingen)

Naast performance management kan de HR afdeling met Clockify efficiƫnt taken verdelen, voortgang bijhouden en tijdig inspelen op ieders behoefte. Ze kunnen Clockify's rapporten ook gebruiken om te bepalen wie overwerkt is en om teamleiders te helpen bij het verdelen van taken en projecten. Clockify's time tracking gegevens helpen HR ook om meer te weten te komen over de werkgewoonten van hun medewerkers, vooral als het bedrijf vertrouwt op een remote/hybrid werksysteem._

Boris Vesovic , Productiviteitsauteur en onderzoeker bij COING (maker van Clockify)

Bekijk deze_ hybride werkinstrumenten !

10. Compt

Categorie: Het beste voor het beheer van werknemerssalarissen

via Compt Compt is een platform voor werknemersbeloningen dat mensen de vrijheid geeft om de levensstijlpremies te kiezen die door hun bedrijf worden ondersteund. De software van Compt voor werknemerskortingen en beloningen is handig voor HR-teams die werknemersvoordelen beheren, is aanpasbaar, voldoet aan de IRS-normen en kan wereldwijde teams ondersteunen.

Compt-functies

Meerdere voordeelcategorieƫn om uw werknemers te belonen met kantoorbenodigdheden, gezondheids- en wellnesslessen, voeding en ontwikkelingsvoordelen

Uitgebreide bonusfunctie om werknemers te compenseren bij mijlpalen in hun carriĆØre

Compt voordelen

Een moderne kijk op secundaire arbeidsvoorwaarden die elk teamlid kan en wil gebruiken

Geweldig om waardering te tonen voor externe en wereldwijde werknemers

Compt nadelen

Ontbreekt aan andere belangrijke HR-functies voor werving, retentie, analyse en het bijhouden van prestaties

Richt zich alleen op stipendia en extraatjes in plaats van volledige voordelenplannen

Compt prijzen

Neem contact op met Compt voor alle prijsinformatie.

Compt beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

Nu de toekomst van werk steeds meer in de richting gaat van hybride en volledig externe werkomgevingen, zijn HR-teams bezig met een categorische verschuiving in de manier waarop ze bedrijfsprivileges aanbieden. Deze extra's omvatten van oudsher basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en pensioenvoorzieningen, maar nu ook extraatjes zoals gratis teamlunches en groepsfitnesslessen. Met Compt kunnen teams categorieƫn voor extraatjes maken, zoals "gezondheid en welzijn" of "gezin" Werknemers kiezen vervolgens diensten in die categorieƫn en krijgen hun geld terug door bonnetjes te uploaden via de applicatie of integraties van Compt

Lauren Schneider sr. PR Manager bij Compt

11. Scribe

Categorie: Het beste voor het delen van trainingsmateriaal

via Scribe Scribe is een handig HR-hulpprogramma om uw processen voor u te documenteren. De tool genereert automatisch visuele stap-voor-stap gidsen met tekst en geannoteerde screenshots. Teams kunnen in enkele seconden SOP's maken en vervolgens Scribes delen of insluiten in een kennisbank om onboarding-, trainings- en tooladoptieprocessen te stroomlijnen .

functies

Geautomatiseerde documentatie die processen vastlegt via uw browser

Uw stapsgewijze gidsen aanpassen met annotaties, tekst, bewerkingen en branding

Eenvoudig delen via PDF, insluiten, URL of extra exportopties

Scribe voordelen

Dit is een handig hulpmiddel om nieuwe teamleden snel te laten zien en te leren hoe ze gestandaardiseerde bedrijfsprocessen moeten volgen

Dit zou een geweldig hulpmiddel zijn om te gebruiken als aanvulling op uw huidige technologiestapel op verschillende afdelingen

Scribe doet zijn primaire functie ongelooflijk goed, inclusief schermafbeeldingen en instructies in hun geautomatiseerde stapsgewijze gidsen

Scribe nadelen

Scribe tilt transcriptie naar een hoger niveau, maar staat niet op zichzelf als een full-service HR-software

U bent afhankelijk van integraties om Scribe volledig te kunnen gebruiken

Geen tools voor tijdregistratie, benefits management of werknemersprestaties om Scribe af te stemmen op uw HR-processen

Scribe prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $29 per gebruiker, per maand

: $29 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met Scribe voor aangepaste prijzen

Scribe beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (50+ beoordelingen)

5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

Elke gebruiker kan onbeperkt Scribes (stap-voor-stapgidsen) maken en delen. Ze zijn eenvoudig aan te maken, te dupliceren en te personaliseren voor elke medewerker. Scribes leven in een eenvoudig te organiseren werkruimte, maar kunnen ook worden geĆÆntegreerd in een kennisbank, wiki of CMS.

Lauren Funaro , inhoudsredacteur bij Scribe

12. Evergreen

Categorie: Het beste om je team te belonen

via Evergreen Evergreen is een HR-tool dat draait om positiviteit. De belangrijkste functies motiveren werknemers en zorgen voor een gezonde moraal op de werkplek door middel van wederzijdse erkenning. Bovendien, hoe meer je je team erkent, hoe meer bomen Evergreen namens jou plant - zo gezond! šŸŒŽ

Evergreen functies

Volg je prestaties en je team aan de hand van het aantal gegeven prestaties en het aantal geplante bomen

Meerdere integraties, waaronder Microsoft Teams en Slack

Evergreen voordelen

Elke keer dat je iets teruggeeft aan je werknemers, geef je ook iets terug aan de planeet

Deze software is gezond en volledig gebaseerd op positieve beloning

Evergreen nadelen

Dit is een leuke tool om je team aan te bieden, maar als je geld wilt besparen, is het niet nodig

Ontbreekt aan cruciale HR-softwarefuncties zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie, prestatie- en talentmanagement

Evergreen prijzen

$2,99 per gebruiker per maand, dat is het! Lekker makkelijk.

Evergreen beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: N.v.t

Evergreen is de enige peer-to-peer erkenningsapp waarmee teams erkenning krijgen voor goed werk en tegelijkertijd bomen planten voor de planeet. Voor de ultieme positieve, feel-good teamcultuur. Mijn favoriete functies zijn de openbare peer-to-peer erkenning binnen Slack of MS Teams, geweldige analyses en het feit dat de bedrijfswaarden zichtbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden.

Teemu Puuska , medeoprichter van Evergreen

13. DeskTime

Categorie: Het beste voor het bijhouden van de werktijd van werknemers

via DeskTime DeskTime houdt automatisch bij hoeveel tijd je op de computer doorbrengt door je aankomst, vertrek en tijd besteed aan projecten of taken te registreren. Managers kunnen zien waar de tijd van hun team naartoe gaat en geven werknemers bewijs van de tijd die ze op het werk doorbrengen. Hoewel veel van de HR-tools op deze lijst een reeks functies voor tijdregistratie en aanwezigheid bieden, is de belangrijkste functie van DeskTime om gedetailleerd bij te houden hoeveel tijd je werknemers op het werk doorbrengen en wat er in die tijd wordt bereikt.

DeskTime functies

Kostenberekening voor het toewijzen van uurtarieven om loonberekeningen te maken

Shift planning om de tijd van je team gelijkmatig te verdelen en medewerkers de optie te geven om specifieke shifts aan te vragen

Boekingstools waarmee teamleden bureaus, vergaderzalen, parkeerplaatsen of kantoorapparatuur kunnen reserveren

Afwezigheidskalender om vrije tijd bij te houden

DeskTime voordelen

DeskTime heeft verschillende functies voor tijdregistratie om een gezond evenwicht tussen werk en privƩleven te bevorderen

Ondersteunt tijdblokkeringsstrategieƫn zoals de Pomodoro techniek

Ideaal voor kleine bedrijven en freelancers

DeskTime nadelen

Zoveel inzicht in de tijd van je teamleden kan leiden tot een micromanagerende en wantrouwende relatie tussen werknemers en managers

Dit is vooral een tijdregistratietool die wat crossover heeft met gewone HR-softwarefuncties

De UI voelt erg gedateerd aan

DeskTime prijzen

Pro : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Premium : $10 per gebruiker, per maand

: $10 per gebruiker, per maand Enterprise: $20 per gebruiker, per maand

DeskTime beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (340+ beoordelingen)

DeskTime is een automatisch tijdsregistratie- en personeelsbeheersysteem dat helpt bij het plannen van teamresources, het overzien van werkdruk, het voorkomen van burn-out en nog veel meer. Het is werkgevers- en werknemersvriendelijk met zowel oplossingen voor teambeheer als functies voor een gezonde balans tussen werk en privƩleven.

Liva Spandega inhoud marketeer bij DeskTime

14. 15vijf

Categorie: Beste voor prestatiebeheer

via 15vijf 15five is een HR-softwareoplossing die zich richt op prestatiebeheer en het in staat stellen van werknemers. Het ondersteunt vier producten die genoemd zijn naar de problemen die ze willen oplossen: Engage, Perform, Focus en Transform.

15five functies

Check-ins, 1-1's, beoordelingen en beoordelingen beheren en plannen vanuit de software

Doel en OKR volgen op een live dashboard

15vijf voordelen

Een sterke gemeenschap van toonaangevende HR-professionals om op te leunen voor tips en strategieƫn

HR-managers kunnen toezicht houden op de voortgang van werknemers met behulp van OKR-gedrevenSMART doelen 15vijf nadelen

Beperkte aanpasbaarheid in het platform

Geen functies voor voordelenbeheer of salarisadministratie

15five prijzen

Engage : $4 per gebruiker, per maand

: $4 per gebruiker, per maand Presteren : $8 per gebruiker, per maand

: $8 per gebruiker, per maand Focus : $8 per gebruiker, per maand

: $8 per gebruiker, per maand Totaal platform: $14 per gebruiker, per maand

15five beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.720+ beoordelingen)

4.6/5 (1.720+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

15. Trakstar

Categorie: Beste voor het geven van feedback

via Trakstar Trakstar is een prestatiemanagement HR-software voor managers om de voortgang en doelen van werknemers te meten door middel van constante en directe feedback.

Trakstar functies

360 Graden Feedback via eencontinue feedbacklus voor de verantwoordelijkheid van werknemers

Doelenfunctie voor het stellen van SMART-doelen, doelstellingen, prestaties en het bijhouden van de voortgang

Inzicht in rapportage en dashboards

Trakstar voordelen

Meerdere manieren om de voortgang van HR te volgen via sollicitanten, vacatures, doelen en analyses

Houdt de gehele levenscyclus van werknemers bij, inclusief leerbeheer en prestaties

Trakstar nadelen

Geen functies voor secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie

U bent afhankelijk van meerdere producten om verschillende dagelijkse HR-processen op te lossen

Trakstar prijzen

Neem contact op met Trakstar voor een offerte op maat.

Trakstar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (220+ beoordelingen)

4.3/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

Voordelen van HR Software

Nu je de beste HR-tools op de markt hebt leren kennen, kun je even de voordelen van HR-software voor je team bekijken.

De voordelen van HR-software zijn onder andere:

Verbeterde beveiliging van werknemersgegevens

Geoptimaliseerde HR-processen

Meer organisatie

Verbeterde onboarding

Minder fouten bij het volgen van werknemers

Soorten HR-software

Om een meer op maat gemaakte ervaring te creƫren voor verschillende gebruikssituaties, kunnen de meeste HR-tools worden onderverdeeld in een handvol softwaretypes.

Human Resources Management Systems (HRMS), Human Resources Information Systems (HRIS), en Human Capital Management (HCM) verwijzen allemaal naar een categorie HR-software die meestal bestaat uit een suite van producten die samenwerken om individuele HR-functies zoals salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en het inwerken van werknemers aan te pakken.

Core HR en HR administration software vallen ook onder de paraplu van HRMS, HCM en HRIS, dus als je deze termen gebruikt om je toekomstige HR-tool te beschrijven, hoef je je geen zorgen te maken: je zit op het juiste spoor. šŸš—šŸ’Ø

Als uw bedrijfsstructuur HR-processen combineert met talentacquisitie, kunt u ook profiteren van talentmanagementsystemen om uw workflows te stroomlijnen. Deze tools bevatten functies om teams te helpen zich te concentreren op het werven van nieuwe kandidaten, het beheren van de prestaties van werknemers, het aanbieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en het overzien van beloningen.

Kies de beste HR-software voor uw team

Maar met welk type HR-software zal je team het meest waarschijnlijk aan de slag gaan en de meeste voordelen voor je organisatie opleveren? Het type dat alles kan, zoals ClickUp!

ClickUp staat op de eerste plaats van deze lijst als de beste algemene HR-software en wordt veel gebruikt door teams in verschillende sectoren. Het is de enige tool die flexibel en krachtig genoeg is om uw hele bedrijf van muur tot muur oplossingen te bieden. Het zit vol met honderden functies om uw HR-processen te stroomlijnen met betrekking tot onboarding, functioneringsgesprekken, personeelsverzoeken, talentontwikkeling en nog veel meer. šŸ¤Æ

Bovendien is ClickUp even krachtig als kosteneffectief. Krijg toegang tot onbeperkte taken en leden, ClickUp Docs, Whiteboards, 100 MB opslagruimte en tonnen vooraf gemaakte HR-sjablonen op ClickUp's gratis plan voor altijd . Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het creĆ«ren van HR-processen die uw mensen echt op de eerste plaats zetten. šŸ†