12 voorbeelden voor het inwerken van nieuwe werknemers

Het lijdt geen twijfel dat de manier waarop je onboarding aanpakt, hun ervaring kan maken of breken. Het bepaalt hun houding in de toekomst.

Verplaats jezelf even in de schoenen van een nieuwe werknemer. 👀

Je hebt net een uitgebreide zoektocht naar een baan achter de rug en een hele reeks sollicitatiegesprekken doorstaan om te bewijzen waarom jij de beste kandidaat bent. Na het verstrekken van referenties, antecedentenonderzoek, compensatiegesprekken en verschillende sollicitatiegesprekken heb je eindelijk de baan! 🎉

Met heldere ogen en enthousiast om te beginnen, ga je naar de oriëntatie voor nieuwe werknemers om eindelijk het team te ontmoeten en het nieuwe kantoor bekijken. Maar wat je in plaats daarvan krijgt is een stapel papierwerk, verouderde bedrijfsvideo's en een lange lijst van administratieve to-dos zonder instructies over hoe verder te gaan of naar wie je toe moet voor antwoorden.

We hebben allemaal wel eens zoiets meegemaakt of kennen iemand die zoiets heeft meegemaakt. Sterker nog, 88% van de organisaties hebben tijdens het inwerkproces niet voldaan aan de verwachtingen van hun nieuwe medewerkers. En dat heeft een negatief effect op het gevoel, de prestaties en de productiviteit van werknemers.

Als je een HR-professional bent of de mogelijkheid hebt om veranderingen door te voeren, kun je de stappen nemen om een effectiever inwerkprogramma te creëren dat ook na de eerste paar weken een blijvende indruk achterlaat. 🙌

We zijn er om je voorbeelden van onboarding te laten zien en je te leren hoe je tools voor onboarding om uw programma te stroomlijnen, bij te houden en te implementeren. Hier zijn 12 praktijkvoorbeelden van onboarding van werknemers van professionals uit verschillende sectoren, waaronder ons eigen ClickUp team!

Waarom is het inwerken van werknemers belangrijk?

Onboardingprocessen voor werknemers stellen bedrijven in staat om hun filosofieën, waarden, missie en het traject van het bedrijf te delen. Het is een cruciale periode voor de groei en toekomst van zowel het bedrijf als de nieuwe werknemers, omdat dit het moment is waarop nieuwe werknemers meer te weten komen over de organisatie en hoe ze kunnen bijdragen aan het succes ervan, en zich hun toekomst met het bedrijf kunnen voorstellen, waardoor ze een goed beeld krijgen van de toekomst van het bedrijf stappenplan om te volgen tijdens hun hele reis.

Via steekproef HR

Goed georganiseerde, functionele en boeiende onboardingprogramma's kunnen zorgen voor afstemming tussen de organisatie en de nieuwe medewerkers en, op hun beurt, het behoud van werknemers verbeteren met 82%, verhoogt de productiviteit met meer dan 70% en verhoogt de bereidheid van het teamlid om het bedrijf door te verwijzen naar andere kandidaten met 93%.

📌TL;DR-In de wereld van vandaag, waarin werknemers meer dan ooit waarde hechten aan een passende cultuur en afstemming, is een effectief, gepersonaliseerd en boeiend inwerkprogramma een van de belangrijkste indicatoren van uw bedrijfscultuur en essentieel voor het aantrekken, behouden en winnen van de harten van uw toptalenten.

Wat te overwegen bij het ontwerpen van een onboardingprogramma voor werknemers

Een effectieve inwerkstrategie hoeft niet ingewikkeld te zijn, het moet gewoon opzettelijk, systematisch en met een vleugje personalisatie zijn. Per slot van rekening is dit de kans voor uw bedrijf om nieuwe werknemers in uw wereld te verwelkomen. Het is een kans om hen te laten zien wat jullie als bedrijf te bieden hebben en hoe jullie samen kunnen werken en groeien. 🌱

Het leiden van een effectief inwerkprogramma begint met een interne audit. Begin met het evalueren van uw huidige processen, het begrijpen van de werkcultuur en waarden van uw bedrijf en het afstemmen van de doelstellingen van uw organisatie op de wervings- en HR-doelstellingen. 🎯

5 vragen voor uw HR-team bij het evalueren van de huidige processen

**1. _Zijn uw huidige onboardingproces en -praktijken afgestemd op onze huidige bedrijfswaarden? Zijn ze op maat gemaakt voor de werknemers met hun carrièregroei en werktevredenheid in gedachten?

📌 Waarom is het belangrijk: Meer dan 56% van de talenten deelde dat ze geen baan bij een bedrijf zouden overwegen als hun waarden niet overeenkomen, en ongeveer 46% van de werknemers in de VS en het VK onthulde dat ze overwegen hun huidige werkgever te verlaten omdat hun waarden niet overeenkomen.

2. Heeft u feedback van uw voormalige en huidige werknemers om te beoordelen?

📌 Waarom het belangrijk is: Feedback is essentieel voor een succesvolle onboarding. Eerlijke feedback van werknemers geeft meer inzicht in de gebieden waar u aan kunt werken en die u kunt aanpassen, zodat u de ervaring van uw werknemers voortdurend kunt verbeteren.

**3. Wat zijn de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT) van uw huidige inwerkprogramma?

📌 Waarom is dit belangrijk: Voer een SWOT-analyse om uw organisatie te helpen elk gebied te identificeren. Op uw beurt ontdekt u de inzichten die u nodig hebt om uw aanpak goed aan te passen en frisse ideeën te creëren om uw algemene werknemerservaring te verbeteren en meer waardevolle initiatieven en doelen te stellen.

lees meer over SWOT-analyse en bekijk een voorbeeld om u op weg te helpen hier .**_

**4. _Heeft uw HR-team een standaardwerkwijze (SOP) waarin het inwerkproces van uw werknemers in detail wordt beschreven?

waarom is dit belangrijk? Als duidelijk gedefinieerde regels en acties gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk zijn voor uw team en nieuwe werknemers, kan dit helpen om processen te standaardiseren, de leercurve en trainingstijd te verkorten en afstemming te creëren tussen nieuwe werknemers en werkgevers.

⭐️ Pro tip: Zorg dat je HR SOP snel in orde is. Deze HR SOP-sjabloon helpt u bij het organiseren en opstellen van uw HR to-dos en zorgt ervoor dat uw personeel is afgestemd op de procedures van uw bedrijf. Download ClickUp's HR SOP-sjabloon **5. wat zijn de huidige 30-60-90 doelen van uw organisatie voor het inwerkprogramma voor werknemers?

Waarom het belangrijk is: Nadat u uw huidige inwerkproces 360 graden hebt bekeken, kiest u een gebied met kansen en stelt u gerichte en gerelateerde doelen. Gebruik SMART doelen om uw HR KPI's en meetgegevens te bepalen. Een 30-60-90 dagen plan opstellen voor je HR- en Talentontwikkelingsteams helpt bij het duidelijk in kaart brengen, definiëren en afstemmen van doelstellingen. Dit biedt iedereen ook een regelmatige check-in, zodat het gemakkelijker is om nieuwe aanwervingen op schema te houden en de efficiëntie van je inwerkprogramma te bekijken.

Op zoek naar_ KPI voorbeelden voor uw HR-team? Dit artikel beschrijft de 10 HR KPI's en statistieken je nodig hebt en hoe je ze kunt bijhouden. Zodra je klaar bent om ze formeel te documenteren, pas je de kant-en-klare ClickUp SMART doelen sjabloon om een georganiseerd systeem te krijgen voor het instellen en bijhouden van uw doelen in ClickUp. ClickUp's sjabloon voor slimme doelen downloaden Zodra u uw interne audit hebt voltooid, is het tijd om een strategie te bepalen en te plannen hoe u de beste onboarding van werknemers kunt creëren!

We hebben 12 praktijkvoorbeelden en ideeën voor het inwerken van werknemers verzameld, zodat u kunt zien wat u kunt doen om uw trainingsprogramma memorabeler en impactvoller te maken. ✨

12 voorbeelden uit de praktijk van het inwerken van werknemers

We vroegen CEO's, people managers en bedrijfsleiders naar hun inzichten in de beste onboardingpraktijken voor werknemers nieuwe medewerkers verwelkomen . Van handgeschreven welkomstbrieven tot welkomstpakketten, deze voorbeelden van het inwerken van werknemers kunnen je inspireren om de algemene ervaring voor nieuwe werknemers te verbeteren.

Bonus: Interview Sjablonen

Voorbeeld 1: Zorg voor trainingsmateriaal en wijs een mentor toe vóór de startdatum

Voordelen

Helpt nieuwe medewerkers zich voor te bereiden op hun eerste dag

Geeft meer tijd om nieuwe informatie in zich op te nemen voordat de formele oriëntatieperiode begint

Geeft nieuwe teamleden de kans om materialen en documenten door te nemen en vragen te verzamelen om tijdens de oriëntatie te stellen

Het hebben van een aangewezen mentor geeft nieuwkomers een extra bron voor vragen en helpt hen zich gesteund te voelen en op effectievere wijze rolspecifieke informatie te leren

Hoe anderen het doen

Het hebben van een mentor aan wie nieuwe teamleden basisvragen kunnen stellen over de cultuur van onze organisatie, de communicatieketen of zelfs de cadans van het dagelijkse werk helpt om nieuwe medewerkers voor te bereiden op een geleidelijke integratie in een nieuwe routine. Dit helpt verwarring en angst te verminderen, waardoor we een veel beter beeld krijgen van de vaardigheden en vooruitgang van de nieuwe medewerker zodra het echte inwerken begint._

Volodymyr Shchegel, Clario

Voorbeeld 2: Een welkomstpakket versturen

Voordelen

Helpt nieuwe medewerkers zich opgenomen en gewaardeerd te voelen en deel uit te maken van een team

Vermindert het gevoel vanangst voor een nieuwe baan* Ik bedoel...wie houdt er nou niet van cadeautjes ontvangen!!! 😉

Hoe anderen het doen

_Welkomstpakketten zijn essentieel! Het zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers enthousiast worden en zich speciaal en op hun gemak voelen als ze in hun rol beginnen te werken Bij ons kunnen ze hun eigen swagbox bestellen, die bestaat uit t-shirts, truien, sokken, stickers en AirPods met een merknaam. We sturen ze ook een Day 1 Survival Guide per e-mail waarin alles staat wat ze tot hun eerste dag kunnen verwachten._ Dit alles samen creëert een veilige ruimte om hun angst voor de eerste dag te verminderen, waardoor ze zich voorbereid en klaar voelen._

Kathryn Recchia, ClickUp

ClickUp Welkom Swag Bag via Jason Scoville , Recruiter Inkomsten bij ClickUp

Zodra nieuwe werknemers worden aangenomen, krijgen ze een welkomstpakket met brochures, kaarten, een plattegrond van het kantoor, een welkomstbrief en chocolaatjes om hun reis met iets lekkers te beginnen._

Maneesh Sharma, Donorbox

Voorbeeld 3: Maak een geestige, leuke en informatieve werknemershandboek #### Voordelen

Laat een positieve bedrijfscultuur zien

Maakt het leren van nieuwe informatie leuk

Maakt de leerervaring menselijker (je klinkt meer als een mens die tegen een mens praat)

Helpt nieuwe werknemers zich meer ontspannen en op hun gemak te voelen in een nieuwe werkomgeving

Geeft nieuwe werknemers een go-to voor het bedrijfsbeleid

ClickUp Werknemershandboek Sjabloon

Hoe anderen het doen

Een nieuwe baan kan stressvol zijn, dus het grappige handboek helpt om de kriebels van de eerste dag te verlichten en laat onze bedrijfscultuur zien. We willen dat nieuwe werknemers begrijpen dat we graag plezier maken terwijl we verwachtingen voor hen opstellen Om het leren aangenamer te maken, hebben we een werknemershandboek gemaakt dat vol staat met belachelijke humor en nuttige informatie om nieuwe werknemers te helpen zich aan te passen aan hun functie en om de team- en managerverwachtingen uit te werken. Volgens de resultaten van onze post-onboarding-enquête zijn de handboeken een schot in de roos! Veel werknemers noemen ze hun favoriete onderdeel van het proces.

Scott Lieberman, Touchdown geld

📌 Pro tip

Om de eerste stappen van het inwerken voor nieuwe werknemers te vergemakkelijken, heeft elk bedrijf een werknemershandboek nodig. En om de ingewikkelde taak van het maken van dat handboek eenvoudiger te maken, kunt u gebruik maken van ClickUp's sjabloon voor het werknemershandboek!

ClickUp's eenvoudig te bewerken en gedetailleerde werknemershandboek Sjabloon helpt HR-managers en bedrijfsleiders:

Organiseer alle noodzakelijke secties voor uw werknemershandboek

alle noodzakelijke secties voor uw werknemershandboek Pas elke sectie aan met het beleid en het inwerkproces van uw bedrijf

elke sectie aan met het beleid en het inwerkproces van uw bedrijf Samenwerken aanuw werknemershandboek met real-time bewerken en eenvoudig delen

aanuw werknemershandboek met real-time bewerken en eenvoudig delen Bied professionele bronnen om met uw werknemers te delen

Kathryn Recchia, ClickUp

Het is geen geheim dat het inwerken van werknemers cruciaal is en de betrokkenheid en het gevoel van erbij horen bevordert. We hebben ons gerealiseerd dat een van de grootste obstakels voor een goede onboarding is dat nieuwe werknemers niet weten wat ze kunnen verwachten, wat een bepaalde angst met zich meebrengt die het hele proces kan verstoren. Met dat in gedachten hebben we besloten om acties in te voeren om de druk op de eerste dag te minimaliseren._ Bij Talentify nodigen we de leiders en teams uit om een korte video op te nemen waarin ze zichzelf voorstellen en vertellen over het bedrijf en de baan, en deze enkele dagen voor de onboarding naar de nieuwe collega te sturen._ We hebben gemerkt dat onze nieuwe medewerkers veel zelfverzekerder voor het proces komen, weten wat ze kunnen verwachten en ongelooflijk gemotiveerd zijn

Ricardo von Groll, Talentify

Voorbeeld 5: Verdeel het inwerkproces in fasen

Voordelen

Geeft nieuwe teamleden ondersteuning en voorkomt een overdaad aan informatie

Optimaliseert het leerproces en geeft nieuwe medewerkers de aandacht die ze op het juiste moment nodig hebben

Stelt nieuwe medewerkers in staat zich te concentreren op een paar onboarding-gerelateerde doelen tegelijk

Hoe ClickUp onboarding verdeelt

De inwerkproces voor werknemers bij ClickUp is verdeeld in drie fasen: Preboarding, Oriëntatie en Rolspecifieke Training.

De preboarding-fase wordt geleid door het People Operations-team, dat ervoor zorgt dat de wettelijke documenten zijn ondertekend en alle administratieve taken zijn voltooid vóór de oriëntatiedag.

De oriëntatiefase wordt geleid door het Talent Development-team, dat de nieuwe medewerkers algemene informatie geeft over het bedrijf, de processen en het beleid om ervoor te zorgen dat ze weten waar ze aan moeten werken en om ze klaar te stomen voor succes.

De rolspecifieke training is de laatste fase van het inwerkproces. Hier maken nieuwe teamleden kennis met taken en informatie die specifiek zijn voor hun rol en team.

Dit zorgt voor een paar heel gerichte weken waarin de nieuwe medewerker zich rustig in zijn rol kan inwerken in plaats van zich overweldigd te voelen door alles wat er op hem afkomt!

Kathryn Recchia, ClickUp

Hoe anderen het doen

Het onboarding framework van Proofhub is ook verdeeld in drie fasen. De eerste drie weken van de inwerkperiode zijn bedoeld om de werknemer en de organisatie kennis met elkaar te laten maken.

Nieuwe werknemers krijgen ook een reeks inleidende video's en productdemo's om hen een basiskennis van het bedrijf en onze producten bij te brengen. De tweede fase van het inwerken omvat een reeks basistaken die het nieuwe teamlid moet uitvoeren om ook zijn of haar werkefficiëntie en vaardigheid te meten.

In de laatste fase kunnen nieuwe medewerkers hun unieke visie geven op taken en tijdens wekelijkse strategiesessies.

Door het inwerkproces in fasen te verdelen en specifieke taken en informatie te introduceren, konden onze nieuwe medewerkers de nieuwe informatie beter opnemen, konden ze zich beter in hun team integreren en voelden ze zich op hun gemak in een nieuwe omgeving._

Vartika Kashyap, BewijsHub

📌 Pro tip

Zijn je nieuwe werknemers op afstand of hybride?

Digitaliseer uw inwerkprogramma in ClickUp en beheer de inwerkperiode van uw werknemers waar u ook bent! Met ClickUp kunt u eenvoudig onboarding-taken aanmaken, projecten toewijzen aan de nieuwe medewerker en zelfs aangepaste statussen aanmaken om elke fase van de nieuwe medewerker duidelijk weer te geven. Gebruik deze kant-en-klare en bewerkbare Sjabloon voor het inwerken van werknemers op afstand om nu te beginnen!

ClickUp's sjabloon voor het inwerken van werknemers op afstand downloaden

Voorbeeld 6: Wijs een kort initieel project toe om werkstijl te bestuderen

Voordelen

Helpt managers en bedrijfsleiders met inzicht in de werkstijl van elk nieuw teamlidwerkstijlen en leervoorkeuren

Helpt managers bij het identificeren van hun sterke punten, motivaties en vaardigheidsniveau

Geeft managers de mogelijkheid om met nieuwe teamleden te praten om feedback te krijgen over het project en de workflow, maar ook om inzicht te krijgen in wat het nieuwe teamlid leuk vindt en vice versa

📌 Pro tip

Iedereen heeft verschillende sterke punten, verschillende uitdagingen en verschillende werk- en leerstijlen -Deze verschillen maken iedereen uniek en waardevol voor een organisatie. Zorg voor de beste onboarding van werknemers die geschikt is voor elk individu door hun leer- en werkstijlen op het werk te ondersteunen en door gebruik te maken van HR-tools met aanpassingsmogelijkheden zodat elk teamlid zijn eigen werkruimte en workflow kan aanpassen aan zijn eigen behoeften en voorkeuren. Dit zal elke nieuwe medewerker in staat stellen om een workflow op te bouwen die hen in staat stelt om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, wat op zijn beurt ook een voordeel is voor uw team. 🧠✨

Hoe anderen het doen

We hebben een vrij gestandaardiseerd onboardingsysteem opgezet dat we het afgelopen anderhalf jaar voor al onze werknemers hebben gebruikt. Dit onboardingproces maakt het makkelijk om aan de slag te gaan en op schema te blijven._ Stappen: 1. Geef wekelijks persoonlijk of telefonisch informatie over wat er gaande is in het bedrijf 2. Wijs hun hun eerste project toe om hun werkstijl te begrijpen - Iets simpels als een e-mailcampagne of een website herontwerp dat in een week of twee gedaan kan worden en ons helpt vertrouwd te raken met hun werkstijl 3. ze krijgen volledige autonomie over wat ze doen, hoe lang ze erover doen en wanneer ze hun werk inleveren. We zorgen er ook voor dat ze tijdens het hele proces op de hoogte worden gehouden, zodat ze weten of er veranderingen zijn in hun werk deliverables en eisen. Met dit inwerksysteem hebben we onze jaarlijkse retentiecijfers met 28% zien stijgen, wat ons heeft geholpen om de gevolgen van de Grote Ontslag te beperken.

Dan Barrett, Sociaal voordeel

Voorbeeld 7: Stuur een oprechte handgeschreven of digitale welkomstbrief

Voordelen

Bouwt een band en verstandhouding op tussen teamleden en managers

Maakt het inwerkproces menselijker

Helpt nieuwe medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen

Eenvoudige gebaren kunnen een blijvende indruk maken en het sentiment onder werknemers verbeteren

📌 Pro tip

Hoewel het schrijven van een welkomstbrief aan elke werknemer veel tijd kan kosten, is de ROI echt onbetaalbaar. Het creëert niet alleen een positieve start bij je werknemers, maar het helpt hen ook om zich gewaardeerd te voelen en gemotiveerd om hun best te doen op het werk.

Dit zijn 30 beste welkomstboodschappen voor nieuwe werknemers om je ideeën te geven over hoe je je brief kunt beginnen. En als je klaar bent om je persoonlijke boodschap te schrijven, gebruik dan ClickUp Docs, waar u uw brief kunt aanpassen door letterkleuren te veranderen, afbeeldingen toe te voegen, video's in te sluiten en nog veel meer! Zodra je klaar bent om de brief met je nieuwe werknemer te delen, stuur je gewoon een openbare of privélink.

Maak gepersonaliseerde welkomstbrieven in ClickUp Docs en deel ze privé met uw nieuwe teamleden

Hoe anderen het doen

Wij geloven dat onboarding een holistische en doorlopende ervaring moet zijn, niet slechts een eenmalige gebeurtenis. Een belangrijk onderdeel van ons inwerkprogramma is onze handgeschreven welkomstbrief. Elke nieuwe medewerker ontvangt op zijn of haar eerste dag een persoonlijke brief van zijn of haar manager, waarin hij of zij wordt verwelkomd in het team en waarin hij of zij een aantal dingen benadrukt waarnaar hij of zij kan uitkijken in zijn of haar nieuwe functie We hebben gemerkt dat dit eenvoudige gebaar de toon zet voor een warme en ondersteunende werkomgeving en onze teamleden laat weten dat ze vanaf het begin worden gewaardeerd. Bovendien is het gewoon een leuk gebaar waardoor mensen zich speciaal voelen!

Rick Elmore, Eenvoudig genoteerd

Voorbeeld 8: Deel Loom of Clip video's voor complexe uitleg

Voordelen

Werknemers kunnen de video in hun eigen tijd bekijken en zo vaak als nodig herbekijken

Iedereen heeft er baat bij, ook werknemers die visueel leren

Opgenomen video's zijn handig bij het uitleggen van een proces en complexe ideeën

Teamleden kunnen reageren op Loom-video's door emoji-reacties toe te voegen of een opmerking te typen

via Loom

Loom geeft ons bedrijf het voordeel van het opnemen van een gedeeld scherm om eenvoudige taken, processen en benodigde informatie uit te leggen, terwijl het gezicht van de spreker wordt getoond en zijn stem wordt opgenomen om het persoonlijker en boeiender te maken voor de nieuwe medewerker. Met Loom-video's kunnen we belangrijke informatie opsplitsen in maximaal 2 minuten durende video's die specifiek zijn voor elke taak, zodat kandidaten ze gemakkelijk kunnen terugvinden en opnieuw bekijken wanneer dat nodig is. Het is ook mogelijk om de video te versnellen en aan te passen aan de voorkeur van de luisteraar._

Jordan Fabel, Goedgekeurde cursus

📌 Pro tip

Neem een Clip video allemaal binnen een ClickUp taak. Leg onmiddellijk uw hele scherm, app-venster en browsertabblad vast en voeg uw stem toe en neem deze op terwijl u een doorloopvideo maakt. Wanneer u klaar bent met opnemen, kunt u uw Clip-video eenvoudig en direct delen met uw team of nieuwe medewerkers via een deelbare link, of de link binnen een ClickUp-taak plaatsen.

Deel schermopnames om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt

Voorbeeld 9: Gebruikershandleidingen maken voor managers en alle teamleden

Voordelen

Teamleden kunnen meer te weten komen over de werk-, communicatie- en leerstijlen van elke collega

Geeft medewerkers inzicht in hoe ze de persoon en situaties op het werk moeten benaderen

Inzicht in de voorkeuren van elk teamlid kan de teamcohesie bevorderen en de teamcommunicatie en -samenwerking verbeteren

Meer leren over elkaar en het leven buiten het werk kan de teams dichter bij elkaar brengen en de werkplek menselijker maken

📌 Pro tip

Maak een "Werken met mij"-document aan in ClickUp en deel het met uw teamleden. Vermeld nuttige informatie zoals persoonlijkheidstype, managementstijl en -filosofieën, communicatiestijlen, doelen, hobby's en ergernissen! Probeer ClickUp Docs > We vragen alle nieuwe medewerkers om een "gebruikershandleiding" voor zichzelf te maken. Dit is een kort document met informatie over hun opvoeding, professionele reis, leerstijlen, communicatievoorkeuren en hobby's. Deze nieuwe medewerkers hebben ook toegang tot de gebruikershandleidingen van alle andere medewerkers in de organisatie. Deze nieuwe medewerkers hebben ook toegang tot de gebruikershandleidingen van alle andere medewerkers in de organisatie._ > > Het is een ongelooflijke manier om collega's menselijker te maken, vooral in een gedistribueerde werkomgeving, en het helpt nieuwkomers snel te wennen aan hun teamgenoten en de bedrijfscultuur

Sarah Smith, Olive

Voorbeeld 10: Maak een onboarding buddy-programma

Voordelen

Biedt een extra niveau van ondersteuning op het werk

Helpt de bedrijfscultuur te versterken

Nieuwe werknemers kunnen de inwerkervaring samen delen

Werknemers krijgen een verantwoordingspersoon om gemotiveerd te blijven

Hoe anderen het doen

Een inwerkstimulans die echt werkt in de praktijk is het Onboarding Buddy Program. Hierbij krijgt elke nieuwe medewerker een ervaren medewerker toegewezen die voor hem of haar zorgt tijdens de eerste paar weken op de nieuwe werkplek De onboarding buddy fungeert als eerste aanspreekpunt om nieuwe werknemers te helpen en wegwijs te maken. Hij biedt ondersteuning en inzicht in de bedrijfscultuur en beantwoordt vragen. Ze vergemakkelijken het inwerkproces en maken het veranderen van baan zo pijnloos mogelijk

Nina Paczka, MyPerfectResume

Voorbeeld 11: Mentorschapsprogramma's, 1-op-1-bijeenkomsten en educatieve workshops aanbieden

Voordelen

Stelt werknemers in staat om elke dag 1% te groeien, SMART-doelen te stellen en duidelijke carrièrepaden te creëren

Teamleden die gemotiveerd zijn door carrièregroei kunnen werken aan de juiste stappen om dat doel te bereiken

Bevordert een positieve leeromgeving en helpt om zachte en harde vaardigheden aan te scherpen

Stelt teamleden in staat hun toekomst bij het bedrijf voor te stellen enhet behoud van werknemers te verbeteren #### Hoe anderen het doen

Om nieuwe werknemers te integreren en de krachtige mogelijkheden van ClickUp te onthullen, organiseert ons Product en Systems Enablement team 4 dagen leren door middel van lezingen, praktische experimenten, verhalen van klanten en groepsdiscussies in een programma dat Product Lab heet. Tijdens deze interactieve sessies betrekken we nieuwe Crew-leden met persona's om empathisch na te denken over onze klanten en toepassingen om kritisch na te denken over hoe ons platform uitdagingen van klanten oplost. We hebben keer op keer gehoord dat deze ervaring het moment was waarop het product echt klikte voor Crewleden. 💡

MaShari Walker, ClickUp

We hebben ons gerealiseerd dat deze mentorfase onze nieuwe werknemers in staat stelt zich sneller aan te passen aan onze cultuur en processen, en dat we hen de juiste omgeving, tools en ondersteuning kunnen bieden om vanaf het begin uit te blinken in hun functie. Dit stelt ons in staat om zo vroeg mogelijk in het arbeidstraject contact te leggen met onze nieuwe medewerkers, relaties met hen te ontwikkelen nog voordat ze bij ons aan de slag gaan, en een beter inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van elke medewerker._

Dan Barrett, Adwords Nerds

Voorbeeld 12: Vraag om continue en eerlijke feedback

Voordelen

Geeft de organisatie en leiders inzicht in het succes van het inwerkprogramma

Stelt managers in staat om te werken aan gebieden waar kansen liggen en het proces voortdurend te verbeteren

Biedt leiders ideeën voor komende teamevenementen en helpt hen het bedrijf te begrijpen vanuit het perspectief van hun werknemers

Verbetert de algehele werktevredenheid, betrokkenheid van werknemers en retentiepercentages

Stelt werknemers in staat om mee te groeien met uw groeiende bedrijf

Behandelt werknemers als gelijkwaardige medewerkers van het bedrijf

Hoe anderen het doen

Professionele ontwikkeling rond psychologische veiligheid, empathie en radicale openhartigheid zijn enkele belangrijke initiatieven die een enorme invloed hebben gehad op het succes van het bedrijf de betrokkenheid van werknemers hebben vergroot bij ClickUp. Als werknemers echt het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets groters dan zichzelf, straalt dat af op het bedrijf. Als ze het gevoel hebben dat hun gedachten, ideeën en feedback gewaardeerd worden, zorgen ze ervoor dat ze met oplossingen komen. Als alle mensen, ongeacht hun rol, zich realiseren dat ze bijdragen aan de psychologische veiligheid van een organisatie, werken alle mensen hard om die te handhaven.

Mandy Mekhail, ClickUp

Dat was het dan voor deze ronde van voorbeelden voor het inwerken van werknemers! Nu is het tijd om je tips te geven over hoe je je onboardingprogramma en -inspanningen effectief kunt instellen en volgen. 🎯

Snelle tips voor het stellen van doelen en het bijhouden van succes

Ik hoop dat we inmiddels een aantal goede ideeën voor je onboardingprogramma hebben opgeleverd! Maar om ervoor te zorgen dat het een succes wordt, moet u het volgende doen doelen stellen en uw vooruitgang meten . Hier zijn onze tips voor het stellen van doelen en het bijhouden van succes:

Gebruik projectbeheertools met functies voor het bijhouden van doelen om je te helpen effectief je voortgang bij te houden, blokkades op te sporen en het succes van je programma te meten.

met functies voor het bijhouden van doelen om je te helpen effectief je voortgang bij te houden, blokkades op te sporen en het succes van je programma te meten. Stel SMART-doelen . Dit omvat zoweldoelen op korte en lange termijn, en je moet je doelen bepalen voordat je inwerkprogramma begint.

. Dit omvat zoweldoelen op korte en lange termijn, en je moet je doelen bepalen voordat je inwerkprogramma begint. Stel duidelijke doelen om overwinningen bij te houden. Documenteer en beheer uw doelen in ClickUp en koppel ze aan uw taken binnen het platform voor een effectievere tracering.

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

Organiseer uw doelen met mappen . Maak mappen om sprintcycli, OKR's, wekelijkse werknemersscorekaarten en een willekeurig aantal belangrijke teamdoelen bij te houden

. Maak mappen om sprintcycli, OKR's, wekelijkse werknemersscorekaarten en een willekeurig aantal belangrijke teamdoelen bij te houden Gebruik ClickUp's sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen . Help uw team op weg en bied een gestructureerde aanpak voor het volgen van doelen

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw werk

GebruikClickUp's formulierfunctie. Maak aangepastefeedbackformulieren voor uw nieuwe medewerkers om in te vullen voor en na het inwerken. Zodra het formulier is ingevuld en verzonden, maakt ClickUp automatisch taken aan op basis van de antwoorden, zodat u gemakkelijk feedback kunt bijhouden, de taak aan uw doelstellingen kunt koppelen enactie-items om u te helpen de inwerkervaring van uw werknemers voortdurend te verbeteren

Maak aangepaste formulieren in ClickUp om feedback vast te leggen en zet reacties op enquêtes om in uitvoerbare taken - alles op één plek

Bereid uw nieuwe medewerkers voor op succes en zorg voor een goede inwerkervaring

Werknemers zijn het meest waardevolle bezit dat bedrijven kunnen hebben. Het zijn hun ervaring, vaardigheden, kennis en perspectieven die de toekomst van uw bedrijf helpen vormgeven.

Net zoals zij hun tijd en energie in uw organisatie investeren, moet u hetzelfde voor hen doen en hen als zakenpartners behandelen. 🤝

Trek toptalent aan en behoud het door het belang in te zien van een solide inwerkprogramma. Probeer enkele van de voorbeelden van onboarding van werknemers die door andere professionals uit verschillende sectoren zijn gedeeld.

Creëer een sterke eerste indruk, bouw een goede verstandhouding op, voorzie hen van alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om te slagen in hun functie en laat hen evolueren in hun carrière binnen uw organisatie. Zij kennen het bedrijf tenslotte het beste.

Deze mensen zijn de stemmen en gezichten van het bedrijf en het brein achter veel van uw briljante campagnes, projecten en initiatieven.

Het is tijd om uw onboarding toekomstbestendig te maken en een werktool te gebruiken die gemaakt is voor uw hele organisatie - word georganiseerd, verbeter de samenwerking tussen teams, systematiseer uw processen en stroomlijn uw onboarding en talentontwikkelingsprogramma's met ClickUp . 🚀