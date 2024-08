Een beknopte gids voor de 6 werkstijlen die u moet kennen

Een team is geen homogene groep mensen - hoewel iedereen naar hetzelfde doel toewerkt, volgt elk teamlid een uniek pad om dat doel te bereiken. Sommigen richten zich op het grote geheel, terwijl anderen zich bezighouden met de kleine dingen. Bepaalde teamleden gedijen goed in groepen, terwijl anderen juist waarde hechten aan eenzaamheid en onafhankelijkheid.

Of je nu je eigen professionele persoonlijkheid wilt begrijpen of wilt weten wat je teamleden drijft, je vindt de antwoorden die je nodig hebt door de verschillende werkstijlen te beoordelen. In deze gids worden de zes meest voorkomende onderverdeeld om je te helpen leren hoe je je workflow kunt aanpassen aan verschillende professionele benaderingen.

Wat is een werkstijl?

Een werkstijl is uw dominante benadering van uw werk, specifieke taken en de werkomgeving. Het wordt bepaald door een groot aantal factoren, met name:

Persoonlijkheidskenmerken

Communicatiestijl

Gewoonten

Overtuigingen en waarden

Ervaringen uit het verleden

Voorkeuren

Je werkstijl beïnvloedt zowat elk aspect van je dagelijkse werk. Het geeft aan hoe je je taken organiseert, feedback accepteert en omgaat met moeilijke dagen vol stress en chaos. Het geeft ook aan of je goed gedijt in een team of liever een eenzame wolf bent. 🐺

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp Views te gebruiken om uw taken te organiseren en alle werkstijlen te ondersteunen

Hoewel werkstijlen relatief constant zijn, zijn ze niet in steen gebeiteld. Uw dominante stijl kan na verloop van tijd evolueren of veranderen om specifieke taken en projecten te ondersteunen.

Inzicht in je stijl is cruciaal voor het maximaliseren van je productiviteit en het plezier dat je aan je werk beleeft. Als je een teamleider of manager bent, biedt het kennen van de werkstijlen van je teamleden een scala aan voordelen, met name:

Effectief werk delegeren

Gestroomlijnde samenwerking

Verbeterde inclusiviteit

Betere teamsynergie

Zes soorten werkstijlen

Werkstijlen kunnen worden onderverdeeld in zes brede categorieën met hun eigen specifieke sterke en zwakke punten. Hieronder vind je een overzicht van elke categorie, gevolgd door nuttig advies over het managen van een team met verschillende professionele benaderingen. We zullen ook een aantal vriendelijke tips delen om je eigen werkstijl te verbeteren, dus blijf kijken! 🤩

1. Logisch/onafhankelijk

Mensen met een logische werkstijl zijn avid probleemoplossers die verstand en autonomie het belangrijkst vinden. Ze volgen hun eigen kompas en werken zeer systematisch, waarbij ze alles tot in de kleinste nuances analyseren. 🔬

Dankzij hun doorzettersmentaliteit kun je erop vertrouwen dat logische/onafhankelijke werknemers hun werk afkrijgen zonder te verslappen. Ze hebben geen hulp nodig (en hebben er vaak een hekel aan), dus micromanagement is een van hun ergste nachtmerries. Zulke mensen doen hun werk het best als je ze de nodige input geeft en ze op weg helpt.

De belangrijkste sterke punten van mensen met een logische stijl zijn efficiëntie, haarscherpe focus en uitstekend kritisch denken. Ze hebben ook niet veel supervisie nodig, waardoor ze zeer betrouwbaar zijn.

Maak gedetailleerde dashboards voor een overzicht op hoog niveau van elk project en neem eenvoudig strategische beslissingen op basis van realtime gegevens

Aan de andere kant, werknemers die in deze categorie vallen spelen niet altijd even aardig met anderen. Je zult waarschijnlijk geen "uitstekende teamspeler" op hun cv zien staan, en hun communicatievaardigheden kunnen wel wat werk gebruiken. In sommige gevallen hebben ze ook problemen met autoriteit, omdat ze denken dat het hun manier is of de snelweg.

Zolang je een teamlid met deze werkstijl hun vrijheid en ruimte geeft, kun je er zeker van zijn dat de klus goed wordt geklaard.

2. Coöperatief

In schril contrast met de vorige categorie werknemers, zijn coöperatieve teamleden alles voor samenhorigheid. Je vindt ze ideeën brainstormen elkaar helpen en als eerste in de rij staan voor een drankje na het werk. 🍹

Zulke mensen zijn gemakkelijk om mee te werken en hun aanleg voor gezelligheid maakt ze leuk om mee om te gaan. Dit betekent niet dat het alleen maar spelen is en geen werk, want ze zijn zeer productief in groepsprojecten en kunnen een belangrijke bijdrage leveren met hun ideeën.

Enkele van de beste eigenschappen van mensen met een coöperatieve werkstijl zijn:

Openheid van geest en extraversie

Veel energie

Goede sociale vaardigheden

De belangrijkste tekortkoming van coöperatieve werknemers is een gebrek aan zelfredzaamheid als het gaat om belangrijk werk en besluitvorming . Ze kunnen aarzelen om grote stappen te zetten tenzij er iemand in de buurt is om de zaak te bespreken, en alleen werken kan leiden tot onproductieve rusteloosheid.

3. Ondersteunend

Teamleden met een ondersteunende werkstijl hebben veel eigenschappen gemeen met hun coöperatieve collega's, hoewel ze minder opvallend en assertief zijn. U zult ze meestal niet aan het roer zien, maar onderdeks, waar ze hun kracht en doorzettingsvermogen gebruiken om het schip varend te houden. ⚓

Dit betekent niet dat ondersteunende professionals niet goede managers . Integendeel - ze kunnen gedijen in organisaties die de participatieve managementstijl implementeren en het team motiveren om hun beste beentje voor te zetten.

Ondersteunende teamleden met een werkstijl zijn de backbone van een succesvol team om de volgende redenen:

Het zijn actieve luisteraars en empaten

Ze kunnen anderen opbeuren en bouwen aan een sfeer van vertrouwen

Ze zijn bereid om in te springen en te helpen wanneer dat nodig is

Dit laatste punt is een tweesnijdend zwaard, want het is ook de bron van de grootste problemen van een ondersteunende medewerker. Ze hebben de neiging om onzelfzuchtig hun agenda te vullen om anderen te helpen, wat kan leiden tot uitputting. In combinatie met hun onwil om hulp te zoeken, kan dit gemakkelijk leiden tot chronische burn-out .

Ondersteunende teamleden mijden ook conflicten en geven vaak niet hun mening, waardoor goede ideeën misschien nooit het daglicht zien. Daarom moeten ze worden aangemoedigd om hun stem te laten horen en zelfverzekerder te zijn.

4. Nabijheid

Een proximity werkstijl wordt gekenmerkt door continue verbinding. Mensen die deze stijl hanteren, geven de voorkeur aan directe face time met anderen in plaats van DM's en e-mails, en ze waarderen real-time samenwerking over asynchrone afspraken.

Proximity-gedreven teamleden hebben een hoog aanpassingsvermogen, wat zowel een zegen als een vloek is. Aan de ene kant maakt dit hen uitstekende teamgenoten die goed werken in verschillende groepen en omgevingen, en ze omarmen verandering gemakkelijker dan de meesten.

Toch kan deze flexibiliteit uit de hand lopen en het teamlid ervan weerhouden zijn eigen processen en meningen te ontwikkelen. Ze kunnen te veel opgaan in de achtergrond en geen unieke perspectieven bieden. 😶

Een individu dat gericht is op nabijheid is ook sterk afhankelijk van instant, continue feedback dus hebben ze misschien meer begeleiding nodig dan anderen. Daarom is werken op afstand misschien niet de beste keuze voor hen.

5. Detailgericht

Ken je die persoon die een rapport drie keer controleert om er zeker van te zijn dat er geen enkele typefout in is geslopen? Of die spreadsheetliefhebber die niet kan wachten om je te leren over VLOOKUP? Nou, dat is de ideale vertegenwoordiger van de detailgerichte werkstijl. Ze zetten altijd een stapje extra om ervoor te zorgen dat niets aan hen voorbijgaat, en je zult nauwelijks iemand vinden die beter is in het organiseren van hun workflow . 🤓

Met dit in gedachten is het geen verrassing dat zulke individuen gedijen als accountants, analisten en professionals in andere functies die nauwgezet werk vereisen. Naast de ongeëvenaarde aandacht voor detail zijn hun belangrijkste sterke punten onder andere:

Betrouwbaarheid

Zorgvuldigheid

Doordacht

Wat de nadelen betreft, is het niet ongewoon dat detailgerichte mensen het einddoel uit het oog verliezen. Ze kunnen verzanden in details tot het punt waarop het obsessief wordt, wat hen aanzienlijk kan vertragen.

6. Ideeëngericht

Elk team heeft een visionair nodig die groter droomt dan anderen, ook wel een idee-georiënteerd teamlid genoemd. In tegenstelling tot degenen uit de vorige categorie maken zij zich niet druk om de kleine dingen of de details van een probleem - zij willen gewoon een innovatieve manier vinden om het op te lossen. 💡

Pas uw whiteboards eenvoudig aan door documenten, taken en meer toe te voegen - perfect voor teamleden met een op ideeën gerichte werkstijl

De idee-georiënteerde werkstijl regeert natuurlijk brainstormsessies en staat zeer open voor de perspectieven en feedback van anderen. Je kunt ze gebruiken als je op een muur stuit, want ze vinden wel een manier om die af te breken. De belangrijkste voordelen van zulke werknemers zijn:

Creativiteit en buitengewone verbeeldingskracht

Ambitie en optimisme

Een can-do houding

Het constante out-of-the-box denken maakt idee-georiënteerde mensen zeer ongestructureerd. Ze houden van hun creatieve chaos, die soms te veel kan zijn. Zulke werknemers kunnen moeite hebben om zich aan het schema te houden of projectbudget, wat tot veel complicaties kan leiden.

Een team met verschillende werkstijlen managen

Een van je belangrijkste taken als manager is om de werkstijlen van je team te begrijpen en aan te passen aan deze stijlen. Dit is geen gemakkelijke taak, dus laten we wat handige tips met je delen die een wereld van verschil kunnen maken. 🏆

1. Gebruik de juiste hulpmiddelen voor elke werkstijl

Of uw team nu op locatie werkt of volledig op afstand, u gebruikt waarschijnlijk verschillende tools voor mensen en projectbeheer van planningsapps naar productiviteit trackers . Maar zijn deze tools aanpasbaar genoeg om rekening te houden met verschillende werkstijlen?

Als dat niet het geval is, heb je een veelzijdige oplossing nodig die geschikt is voor alle bovengenoemde bijzonderheden. Met andere woorden, je hebt een hulpmiddel nodig zoals ClickUp . Het biedt een uitgebreid pakket functies voor projectbeheer waarmee u het beste uit elk teamlid kunt halen en hen betrokken kunt houden.

Dankzij verschillende ClickUp weergaven , kunt u informatie op verschillende manieren presenteren die passen bij de specifieke werkstijlen van werknemers. Gebruik mindmaps en tijdlijnen om processen in kaart te brengen voor visuele denkers, of schakel over naar lijsten of tabellen voor degenen die de voorkeur geven aan eenvoudigere structuren.

ClickUp biedt ook de flexibiliteit om elk teamlid precies de hoeveelheid input te geven die ze nodig hebben. Gebruik ClickUp Clip om een onafhankelijke medewerker een snelle doorloop van zijn taak te geven met behulp van een schermopname en hem zijn beste werk te laten doen.

Deel schermopnames om uw boodschap precies over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt met Clip van ClickUp

Voor coöperatieve en idee-georiënteerde teamleden, ClickUp Whiteboards is een perfecte oplossing. Het bevordert teamwerk en het denken in grote lijnen, zodat iedereen op één lijn zit. En voor de detailgeoriënteerde mensen, ClickUp Documenten biedt onbeperkte vrijheid om diep te duiken en robuuste SOP's te maken die niets weglaten. Of u nu een klein eenmalig project moet schetsen of een volledig bedrijfsplan kan ClickUp Docs een uitstekende metgezel zijn.

Gebruik ClickUp Docs om robuuste wiki's, projectbeschrijvingen en SOP's te maken

Tot slot zullen ondersteunende en nabijheidsgedreven teamleden het volgende waarderen toegewezen opmerkingen -een gemakkelijke manier om aan te maken actie-items terwijl u in realtime samenwerkt. Het maakt niet uit welke werkstijlen dominant zijn in uw team, er is een ClickUp functie voor iedereen! 🙌

2. Pas uw communicatie aan verschillende werkstijlen aan

Als je het meeste wilt halen uit een divers team, moet je verouderde praktijken zoals vaste functioneringsgesprekken of uniforme vergaderingen loslaten. In plaats daarvan moet je kiezen voor een flexibelere aanpak die rekening houdt met specifieke werkstijlen, vooral met betrekking tot communicatievoorkeuren. 🗣️

Zo zullen medewerkers die op nabijheid gericht zijn dagelijkse afspraken of andere frequente check-ins, terwijl onafhankelijke teamleden misschien niet meer dan één vergadering per maand nodig hebben.

Op dezelfde manier geven detailgeoriënteerde mensen meestal de voorkeur aan een vaste vergaderritme met vooraf vastgelegde data, terwijl idee-georiënteerden een soepelere aanpak niet erg vinden. De eersten hechten ook veel waarde aan feedback en input op basis van gegevens, terwijl de laatsten graag kletsen en brainstormen.

Als je niet zeker weet hoe je elke medewerker moet benaderen op basis van zijn of haar werkstijl, is het beste wat je kunt doen ook het eenvoudigste:vragen. Moedig teamleden aan om hun voorkeuren kenbaar te maken en ze zullen het waarderen om gehoord te worden.

3. Stem taken af op sterke punten

Een van de belangrijkste redenen om vertrouwd te raken met de werkstijlen van je team is om deze kennis te gebruiken bij het delegeren van taken. Anders verspil je misschien iemands talent aan werk dat niet bij hem past. Zoals Einstein zei: "Als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij dom is."

Het goede nieuws is dat als je eenmaal hebt uitgezocht wat ieders werkstijl is, het toewijzen van de juiste taken aan elk teamlid geen probleem hoeft te zijn. Als er veel gegevens moeten worden gekraakt, dan weet je dat dit moet gebeuren door een detailgeoriënteerde persoon in plaats van een idee-georiënteerde. Als een project veel bewegende delen en afhankelijkheden heeft, wil je meewerkende medewerkers erbij betrekken en een zelfstandige taak vinden voor een onafhankelijke medewerker.

Nu is het maken van deze match misschien niet eenvoudig, vooral in het begin, voordat je bepaalde workflows hebt vastgesteld. Als je hulp nodig hebt om de werklast van je team in de gaten te houden, ClickUp Taken kan wonderen doen om alles netjes georganiseerd te houden.

Dankzij meer dan 35 veelzijdige ClickApps, kunt u ClickUp Tasks voor van alles gebruiken, van dagelijkse planning naar totaalbeeld operationele strategieën . Taken instellen met aangepaste statussen, afhankelijkheden en controlelijsten om iedereen op één lijn te houden en een naadloze samenwerking te garanderen.

Zoek, stel in of sorteer taakstatussen in de ClickUp lijstweergave om de voortgang van alle werkzaamheden te zien

ClickUp wordt ook geleverd met tal van Automaties en handige functies zoals terugkerende taken, waarmee u saai werk kunt vermijden en meer tijd kunt vrijmaken voor het optimaliseren van uw workflow volgens verschillende werkstijlen.

Hoe uw werkstijl verbeteren

Inzicht in je persoonlijke werkstijl gaat niet alleen over spelen op je sterke punten. Zoals je hebt gezien, heeft elke aanpak specifieke tekortkomingen die je kunt aanpakken om je professionele zelf naar een hoger niveau te tillen. Hoewel de specifieke stappen om dat te doen per stijl verschillen, zijn hier twee universele tips die je kunt volgen.

1. Observeer uw werkdag

Als je al een tijdje hetzelfde werk doet, is het normaal dat je op een gegeven moment op de automatische piloot gaat werken. Dit maakt het moeilijk om eventuele verbeterpunten op te merken, dus neem een stap terug om je werkdag mindful te beoordelen.

Concentreer je daarbij op de dingen die je vervelend, onnodig of overweldigend vindt. Je kunt je bijvoorbeeld realiseren dat je niet zoveel contactmomenten met je teamleider nodig hebt of dat je het moeilijk vindt om prioriteiten te stellen in je werk.

Als je deze pijnpunten hebt geïdentificeerd, kijk dan wat je zelfstandig kunt doen om ze te verhelpen. Je kunt bijvoorbeeld ClickUp Taakprioriteiten om uw werklast te organiseren of ClickUp Doelen voor een visueel overzicht van uw voortgang. 📈

Maak persoonlijke doelen binnen ClickUp en stel doelen om uw voortgang bij te houden

Experimenteer met verschillende tactieken om uw workflow af te stemmen op uw voorkeursstijl. U zult versteld staan van het enorme verschil dat een paar kleine aanpassingen kunnen maken!

2. Praat met uw leidinggevenden

Het kan zijn dat je niet de volledige vrijheid hebt om het werk aan te passen aan jouw voorkeursstijl. Sommige processen zijn een kwestie van bedrijfsbeleid of beslissingen van het management waar je je aan moet houden totdat je groen licht krijgt om iets te veranderen.

Daarom is het belangrijk om je eigen werkstijl te bespreken met je teamleider en andere besluitvormers. Aarzel niet om je zorgen te uiten of een koerswijziging voor te stellen. Uiteindelijk kan de verandering het hele team ten goede komen, dus je manager zou open moeten staan voor de implementatie ervan.

Als je het gevoel hebt dat je vaardigheden en werkbenadering beter gebruikt kunnen worden, kijk dan wat er gedaan kan worden om dit mogelijk te maken. Je zult gelukkiger en productiever zijn, zodat je je kunt concentreren op je beste werk. 🌟

Creëer een krachtige synergie

Als je de leiding hebt over een team met verschillende werkstijlen, heb je de kans om een hechte workflow te creëren waarbij iedereen elkaar aanvult. Door taken te mixen en af te stemmen op elkaars sterke punten, kan elk teamlid schitteren en wordt het risico op inefficiëntie en burn-out geminimaliseerd.

Door een bekwaam projectmanagementplatform zoals ClickUp in de mix te gooien, kunt u er zeker van zijn dat u niet verdwaalt in alle specifieke werkstijlen en processen. Een ClickUp account aanmaken en laten we jouw team in A-spelers veranderen! 🥇