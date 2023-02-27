Wat maakt een goede projectmanager? 10 Projectmanager Vaardigheden

Projectmanagers zijn de mensen die ervoor zorgen dat alles efficiënt en effectief Klaar komt. Ze zorgen ervoor dat projecten op schema blijven, teams gecoördineerd blijven en doelen worden gehaald. Maar wat maakt een projectmanager goed?

Een succesvolle projectmanager moet over een combinatie van technische, leiderschaps- en communicatievaardigheden beschikken. Hieronder staan 10 must-have projectmanagement vaardigheden die alle goede projectmanagers moeten bezitten om succesvol te zijn:

1. Stroomlijnt communicatie

Goede projectmanagers zijn in staat om duidelijk en effectief te communiceren wat er wanneer Nog te doen is, zodat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt. Dit houdt ook in dat je leden van het team op de hoogte houdt van wijzigingen in het project en dat je feedback en begeleiding geeft.

PMI zegt dat als dat communicatieniveau niet wordt gehaald, "het gevaar bestaat dat de resultaten van het project niet worden gehaald

deliverables

of andere resultaten."

Auw. Kan te veel communicatie slecht zijn? Ja, als het niet gesystematiseerd of duidelijk is of als je "communicatie" bestaat uit een paar ongelezen e-mails. De

mogelijkheid om te communiceren

maakt een enorm verschil in het succes of falen van een project.

Je zou denken dat effectieve projectmanagers weten hoe ze dat moeten doen met goede

tools voor projectmanagement

. Die vaardigheid is een over het hoofd geziene communicatievaardigheid.

Een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement zoals

ClickUp

helpt u de communicatie te stroomlijnen, voorziet belanghebbenden/sponsors van updates en geeft duidelijk aan wanneer werk en taken klaar zijn.

2. Positief over werk

Als de projectmanager het gevoel heeft dat het werk niet redelijk of haalbaar is, hoe zullen de andere leden van het team zich dan voelen?

Een geweldig project

PRIORITEITEN manager heeft het vermogen om de prioriteiten van de organisatie te begrijpen

deze waarden te vertalen naar hun team en de verbinding te leggen tussen deze waarden en individuele projecten en Taken. Deze projectmanagers werken ook samen met het team aan de strategieën om die visie te bereiken.

Om de deadlines en deadlines te halen en het project op schema te houden, moet de projectmanager positief zijn over het werk en het hele team helpen om te presteren.

Positiviteit in evenwicht brengen met realiteit over de

risico's en problemen

vereist intuïtie en ervaring, wat ons naar het volgende punt brengt:

3. Lost problemen op

Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar een goede projectmanager

kan problemen oplossen

. En beter nog, ze zijn in staat om problemen op te lossen

uitdagingen op het gebied van projectmanagement

. De basis van probleemoplossing bestaat uit deze vijf stappen.

Identificeer het probleem

De oorzaken bepalen

Genereer oplossingen

Analyseer de oplossingen

Actie ondernemen

Deze vijf stappen lijken eenvoudig, maar vaak nemen we niet de tijd om ze duidelijk te doorlopen. Misschien kennen we het probleem wel, maar evalueren we niet vanuit alle hoeken of documenteren we niet de gedachten van het team over wat we nu moeten doen.

Dit kan betekenen dat we pen en papier tevoorschijn moeten halen om ons echt te concentreren en na te denken over wat er is gebeurd. Schrijf elke stap van het proces op en noteer ideeën over wat wel en niet werkte in elke fase.

Dit is een voorbeeld van het gebruik van dit project

checklist voor beheer

om een werknemersprobleem op te lossen:

Stap één: Stel het probleem vast

De werknemer heeft moeite om zijn deadlines te halen.

Stap twee: Bepaal de oorzaken

Ze hebben te veel werk op hun bord en niet genoeg tijd om alles te voltooien.

Derde stap: Oplossingen bedenken

Mogelijke oplossingen zijn onder andere het delegeren van taken aan andere teamleden, het instellen van realistische deadlines of het gebruik van een tool voor projectmanagement om de werklast beter te beheren.

Vier stap: Analyseer de oplossingen

Analyseer de oplossingen door de voor- en nadelen van elke oplossing af te wegen en te bepalen wat het beste werkt voor elk lid van het team.

Vijf stap: Onderneem actie

Als je eenmaal hebt bepaald wat de beste oplossing is, is het tijd om actie te ondernemen en een succesvol projectmanagement abonnement te implementeren.

Als je deze eenvoudige checklist voor het oplossen van problemen volgt, kun je van een fatsoenlijke projectmanager een betrouwbare projectmanager maken.

4. Blijft kalm

Het is niet hetzelfde als een eerste hulp arts of politieagent zijn. Maar de projectmanager moet de behoeften van het project afwegen tegen de prioriteiten van de organisatie, de output van het team en hun persoonlijke bijdragen. En dan hebben we het nog niet eens over frustrerende elementen waar de projectmanager geen invloed op heeft, zoals verouderde systemen of workflows.

Dit kan stressvol zijn.

Maar een goede projectmanager heeft het vermogen om een stap terug te nemen, de volgende opties te analyseren en lessen te leren, zelfs te midden van de tegenslagen.

De projectmanager is degene die schoon schip moet maken en het project opnieuw moet benaderen, misschien vanuit een ander perspectief. Maar in dit geval moet de projectmanager weten wat er fout ging en niet opnieuw dezelfde fout maken. Een goede projectmanager moet kunnen vaststellen wat er fout ging en alternatieve oplossingen kunnen bieden (zie punt #3).

Houd je kalm en leid goed. Werk samen met je team om de juiste oplossing voor iedereen te vinden.

5. Delegeert goed

Waarom is goed delegeren belangrijk? Een projectmanager kan meer bereiken. Je glijdt misschien in de rol en draagt een tijdje bij, maar uiteindelijk zal de vraag naar je tijd je overweldigen.

Sterker nog, je zult meer bereiken als je mensen meteen de touwtjes in handen geeft.

"De bovenlimiet van wat mogelijk is zal alleen toenemen met elke medewerker die je in staat stelt om hun beste werk bij te dragen aan jullie gedeelde prioriteiten. Op dezelfde manier neemt je macht af met elk initiatief waar je onnodig aan vasthoudt," aantekent Jesse Sostrin van PwC in de

Harvard Business Review

.

Succesvolle projectmanagers begrijpen daarom de sterke en zwakke punten van de mensen die ze managen en benutten hun sterke punten voor een hogere output.

Het gebruik van een tool voor projectmanagement zoals ClickUp

kunt u delegeren

met zijn transparantie, rapportage, details en commentaar functie. En de hiërarchie is gebruiksvriendelijk-robuust genoeg voor

multifunctionele teams

maar met delen van privacy die kunnen worden aangepast voor managers of alleen voor bijdragers.

6. Geeft prioriteit aan werk

Niet elk item kan prioriteit nummer één zijn. Per definitie moet er iets naar nummer twee. Een goede projectmanager zal begrijpen

hoe hij het werk moet prioriteren

voor het team en dan de juiste keuze maken.

De sleutel hier? Begrijp de

dringend vs. belangrijk

en de ruis wegknippen. Een sponsor of

projectbelanghebbende

roepen over ASAP, maar een goede projectmanager blijft kalm en weet hoe hij prioriteit moet geven aan wat het belangrijkst is.

Waarom is dit belangrijk? Omdat belangrijke Taken waarde toevoegen. Het is de waarde van de Eisenhower matrix. De

Eisenhower matrix is een kwadrantgebaseerd systeem

waarin Taken worden gescheiden door hun belang en waarde.

Nadat hij het belang en de waarde van elke taak heeft begrepen, zal een goede projectmanager de tijdsinschatting voor elke taak maken en ze vervolgens rangschikken op basis van belangrijkheid.

7. Werkt samen en luistert

Samenwerken is samenwerken en om dat succesvol te doen, is actief luisteren noodzakelijk. Je kunt niet samenwerken zonder te luisteren en begrip te tonen.

Als je met een dev project team werkt en de code breekt af of komt niet door QA, dan wil je de situatie evalueren voordat je een conclusie trekt. De eerste twee vragen leiden misschien niet tot het exacte antwoord dat je nodig hebt - in plaats daarvan moet je misschien verschillende benaderingen gebruiken om de oplossing te vinden.

Samenwerken helpt je om nieuwe dingen te proberen, te experimenteren en een oplossing te vinden.

Een goede projectmanager moedigt dit aan

samenwerking in teams

en een stimulerende omgeving creëren, in plaats van iedereen in zijn eigen silo te isoleren.

Goede hulpmiddelen zoals

ClickUp

en deze andere

online samenwerkingstools

-kunnen je helpen om dat werk Klaar te krijgen.

Door een transparante set projecten en taken te hebben, kunnen de leden van het team zien wat ze moeten doen en op welke data ze dat moeten doen. Goede samenwerkingstools moeten productiviteit bevorderen, niet verminderen.

8. Beheert tijd

Een van de belangrijkste rollen van een projectmanager is ervoor te zorgen dat het team deadlines haalt en de planning van het project bijhoudt.

Dat betekent niet dat je elke minuut die aan Taken wordt besteed moet bijhouden of dat je elke beweging van het team moet micromanagen (dat zou een nachtmerrie zijn), maar dat je moet begrijpen wat er gedaan moet worden en wanneer het Voltooid moet zijn.

Tijdmanagement

omvat ook bijhouden wat er op dat moment gebeurt en welke middelen beschikbaar zijn voor welke taken. Dit is waar een tool voor projectmanagement zoals ClickUp goed van pas komt, omdat je het werk kunt opsplitsen in beheersbare stukken die bijdragen aan de grotere doelen van je team.

9. Gericht op belanghebbenden

Een stakeholder is iedereen die invloed heeft of invloed ondervindt van je project en de deliverables.

Deze mensen hebben een gevestigd belang bij wat je doet, dus je moet ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van wat er gaande is. Een goede projectmanager houdt de belanghebbenden op de hoogte, maar legt ook uit wat er nodig is om te leveren wat zij willen.

Dit is wat een goede projectmanager doet: relaties opbouwen met belanghebbenden en teamleden. Op die manier kan de PM bij veranderingen of uitdagingen het initiatief nemen voordat het een groter probleem wordt.

10. Motiveren

Tot slot moet een goede projectmanager begrijpen wat mogelijk is en wat de grenzen zijn.

Als ze op een uitdaging stuiten, moeten ze creatief genoeg zijn om hun eigen oplossingen en manieren te bedenken om deze aan te pakken. Ze moeten ook outside-the-box denken als het gaat om projectmanagement om bij de tijd te blijven. Kijken wat nieuwe technologie kan doen om het project sneller en beter te laten verlopen.

Innovatieve en creatieve projectmanagers zijn de drijvende krachten achter projecten. Ze komen met oplossingen voor problemen waarvan mensen niet wisten dat ze bestonden en vinden manieren om wat ooit onmogelijk was, mogelijk te maken.

Word een geweldige projectmanager voor je team

Effectieve projectmanagers weten wat er nodig is om van een saai project een echt succesvol project te maken. Dit vereist een mix van zachte vaardigheden, management en leiderschap, samen met de juiste technische vaardigheden om werk te prioriteren en de juiste beslissingen te nemen.

en gebruik projectmanagement software om het beste uit uw team te halen!