10 gratis sjablonen voor tijdmanagement voor topproductiviteit in ClickUp

Goed omgaan met tijd is geen vaardigheid, het is een kunst. 🎭

De ene dag zit je bovenop je werk als geen ander! En de volgende dag ben je zo overspoeld met taken dat je gewoon een deken over je hoofd wilt gooien en een paar tranen wilt laten. Oh man, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt.

Gelukkig is drama niet nodig. Want je hebt de perfecte sjabloon in je mouw om de pijn van een drukke agenda te verzachten en je te verlichten tijdmanagementtechnieken naar het volgende niveau.

Ieders werklast ziet er anders uit, afhankelijk van je branche, de complexiteit van je taken en je beroep. Maar hoe dan ook, er is altijd wel een sjabloon voor tijdmanagement dat precies past bij jouw situatie. En wij hebben 10 van de beste voor je klaarliggen om te downloaden!

Lees mee terwijl we de belangrijkste kenmerken van de beste sjablonen voor tijdmanagement en 10 voorbeelden bespreken, zodat u in een mum van tijd topprestaties kunt leveren.

Wat is een sjabloon voor tijdmanagement?

Tijdmanagementsjablonen zijn kant-en-klare kaders om teamleden en projectmanagers te helpen hun tijd zo efficiënt mogelijk in te delen door middel van de juiste tijdregistratie taakbeheer strategieën, productiviteitstips en planningsstructuren.

Er is meer dan één manier om je tijd verstandig te beheren en ieders best practices zijn compleet anders! In feite kan je eigen tijdmanagementstrategie na verloop van tijd ook veranderen. Maar je hebt altijd genoeg sjabloonopties voor tijdmanagement om je te helpen je processen op te frissen, je algehele productiviteit te verhogen en tijdgerelateerde fouten in je werkweek te elimineren.

Je kunt je eigen sjabloon voor tijdmanagement helemaal opnieuw maken met behulp van gedeelde kalender-apps spreadsheets of digitale notitieblokken. Maar we stellen voor om je tijd vanaf het begin efficiënter te besteden met een toegewezen productiviteitstool geladen met zijn eigen aanpasbare tijdmanagementsjablonen voor uw gebruik.

Must-have functies in de beste sjablonen voor tijdmanagement

Alle sjablonen voor timemanagement variëren in opmaak en mate van detail, maar de beste sjablonen bevatten over het algemeen de volgende elementen:

Tijdblokken om uw dag op te delen in beheersbare intervallen. Probeer het niet te intimiderend te houden, maar in stappen van 20-30 minuten om als kader te dienen voor het organiseren,prioriteiten stellenen het toewijzen van uw to-do lijst taken gedurende de dag aanprocesefficiëntie te maximaliseren. Taakprioritisatiefuncties of categorieën om uw werk zinvol te maken. Probeer de verschillende taken die tot morgen kunnen wachten eruit te halen en val de belangrijkste taken meteen aan. Als u nog een stap verder wilt gaan met het organiseren van uw taken, kunt u uw dagelijkse taken categoriseren inuw werk te prioriteren te prioriteren op onderwerp (d.w.z. doe al uw boodschappen in één rit, pak de SEO-behoeften in één keer aan of groepeer alle goedkeuringen in één tijdsblok). Lijsten, lijsten en nog eens lijsten! Een eenvoudig sjabloon bevat niet alleen basistaken, maar alles tot en met de laatste subtaak of het laatste item op de checklist. We raden je aan om aparte lijsten te maken voor elke werkcategorie, zodat al je belangrijke taken direct georganiseerd en geprioriteerd zijn zodra je je takenlijst voor die dag opent! Tijdschattingen zal je helpen om effectiever te tijdsblokken en taken bij te houden die je tijd gedurende de dag in beslag nemen. Dit is nuttig voor zowel de gemiddelde kenniswerker als de manager. Het helpt managers om de tijdsinschattingen van hun team beter te zienwerklastbeheer en het delegeren van taken. Bovendien kunnen individuele medewerkers werken vanuit een wekelijkse evaluatiesjabloon om de tijdsinschattingen van hun project te bekijken. Beginddata en deadlines communiceren de urgentie van taken en helpen je tijd te beheren buiten je dagelijkse acht uur. Vooral voor complexe projecten en kwartaalevenementen die weken of soms maanden duren, is het belangrijk om duidelijke tijdlijnen en projectresultaten te hebben. Notities en tijdsdetails zijn must-haves voor teams die uitsluitend werken op basis van factureerbare tijd. De mogelijkheid om notities toe te voegen en de uren te berekenen die aan een taak zijn besteed, zorgt ervoor dat je leden correct en eerlijk worden betaald voor hun tijd.

Tijd opnemen terwijl u bezig bent of handmatig invoeren met tijdregistratie in ClickUp

Er kunnen extra functies voor tijdbeheer zijn die specifiek bij uw team passen. Of misschien ben je op zoek naar iets veel eenvoudigers om je team op één lijn te houden! Hoe dan ook, wij hebben de template voor u. Gebruik deze belangrijkste functies als maatstaf bij het zoeken naar een sjabloon voor tijdmanagement.

10 sjablonen voor tijdmanagement om de productiviteit te verhogen in 2024

De beste manier om de productiviteitsplan van je dromen is door te beginnen met de juiste tijdmanagement hulpmiddel .

ClickUp is geladen met duizenden - ja, duizenden - sjablonen in zijn enorme Sjabloonbibliotheek om teams in verschillende sectoren te helpen het platform optimaal te gebruiken. En de 10 sjablonen voor tijdbeheer op deze lijst zijn nog maar het begin van wat ClickUp kan doen om uw efficiëntie op elk gebied van uw werk te verbeteren!

En ze zijn ook nog eens helemaal gratis. 💸

1. Tijdmanagement sjabloon van ClickUp

Tijdmanagement sjabloon door ClickUp

Sterk beginnen met een sjabloon voor een dagelijkse planner waar iedereen zijn voordeel mee kan doen! De Tijdmanagement schema sjabloon door ClickUp is het ideale hulpmiddel om de tijd in uw weekschema te optimaliseren en het meeste uit uw werkweek te halen. Deze sjabloon past een Lijst op uw werkruimte met drie extra projectaanzichten om uw taken vanuit elke hoek aan te pakken.

In de weergave Activiteitenlogboeklijst vind je kant-en-klare taken om je wekelijkse takenlijstitems in te voegen en twee Aangepaste velden om de corresponderende dag en het type activiteit voor elke taak aan te geven. Terwijl u uw dagelijkse planningssjabloon doorloopt, kunt u uw voortgang bijwerken met drie aangepaste taakstatussen en je eigen Workload-weergave om alles op je bordje voor de week te beheren.

Weet je nog niet zeker waar je moet beginnen? Geen probleem! Bekijk de handleiding ClickUp Documenten om deze sjabloon zo productief mogelijk te gaan gebruiken.

Deze sjabloon downloaden

2. Tijdsbestedings sjabloon door ClickUp

Tijdsindeling sjabloon door ClickUp

Wilt u meer weten over de juiste tijdsindeling voor uw klanten? Begin met de Sjabloon voor tijdsindeling van ClickUp ! Deze sjabloon is geweldig voor leden van verkoopteams om verschillende prospects bij te houden of voor marketingteams om klanten bij te houden. Over het algemeen is deze sjabloon iets eenvoudiger dan onze eerste sjabloon voor tijdbeheer, omdat de nadruk ligt op taakplanning en agendabeheer.

In deze beginnersvriendelijke lijstsjabloon vind je aangepaste taakstatussen om je voortgang in één oogopslag weer te geven. Bovendien is er een kant-en-klare kalenderweergave waarmee je kunt visualiseren hoe je taken je wekelijkse planning vullen.

Het aangepaste veld Taaktype is perfect voor het organiseren van taken, met de mogelijkheid om je takenlijst te groeperen en te filteren op categorie. En als u nog meer zicht wilt op uw to-do-items op uw lijst, gebruik dan de prioriteitenfunctie van ClickUp om uw taken of projecten in een lijst te rangschikken op urgentie!

Deze sjabloon downloaden

3. Persoonlijk Tijdmanagement Sjabloon by ClickUp

Persoonlijk Tijdmanagement Sjabloon by ClickUp

Oké, laten we persoonlijk worden. 💜

De persoonlijke Tijdmanagement sjabloon door ClickUp gaat dieper in op hoe u uw tijd echt besteedt. Dit is meer dan alleen een manier om de productiviteit op het werk te verbeteren - het is ontworpen om u strategieën aan te leren om uw dagelijkse routine binnen en buiten kantoor te maximaliseren, zodat u uw doelen kunt bereiken en alles kunt hebben.

Deze sjabloon is gebruiksvriendelijk voor alle niveaus van vertrouwdheid met ClickUp, maar richt zich veel meer op belangrijke deadlines en het bijhouden van de voortgang dan de sjablonen die we tot nu toe hebben gezien.

Een van de grootste verschillen?

Deze sjabloon introduceert een nieuw weergavetype in uw gereedschapsriem voor tijdbeheer- Raad van bestuur ! Met de kant-en-klare bordweergave kunt u de tijd bijhouden terwijl taken vorderen, zodat u een visueel activiteitenlogboek krijgt van de tijd die u hebt besteed en nog hebt om uw belangrijkste doelen te bereiken.

Bovendien vind je, om je takenlijst top of mind te houden, een Nodig uitvoer aangepast veld om vooruit te denken over je meest tijdrovende taken voor de week, zodat je je tijd effectief kunt budgetteren.

Deze sjabloon downloaden

4. Klasrooster & Tijdstudie sjabloon door ClickUp

Klasrooster en tijdstudie sjabloon door ClickUp

Maak je geen zorgen, we zijn onze studenten niet vergeten! Of je nu aan je eerste universitaire semester begint of een graad nastreeft bovenop je fulltime werkschema de Klasrooster & Tijdstudie sjabloon door ClickUp heeft u gedekt.

Met deze sjabloon voor tijdregistratie kunt u alles organiseren, van het beheren van uw dagelijkse lesrooster tot belangrijke deadlines en uw werkuren, zodat u gefocust blijft. Deze sjabloon biedt maar liefst 11 aangepaste velden om projecttijdlijnen, algemene cijfers en de vrije tijd die je tussen de lessen door hebt te visualiseren. Andere eervolle vermeldingen zijn:

Semesterinformatie

Kleurcodering van klassen

Academisch jaar (om je werk bij te houden naarmate je vordert)

Notities en dagplanner opties voor je kleinere taken

En nog veel meer!

De kant-en-klare agenda-weergave wordt je nieuwe BFF als je zwaardere studielast op je neemt. Bovendien vind je vier extra werkdrukweergaven om je werk te categoriseren op klas, topprioriteiten en tijd om taken te voltooien.

Deze sjabloon downloaden

5. Ontwikkelingsplanning sjabloon door ClickUp

Ontwikkelingsplanning sjabloon door ClickUp

Als u dit artikel al volgt sinds de eerste sjabloon, dan begint u waarschijnlijk vertrouwd te raken met enkele van ClickUp's beste functies voor tijdbeheer op hoog niveau, zoals aangepaste taakstatussen, aangepaste velden en dynamische werklastweergaven.

En dat is geweldig!

Want we gaan beginnen met het strooien van een beetje meer complexiteit in de volgende templates. Met die kennis ben je klaar om in de Ontwikkelingsschema sjabloon door ClickUp . Deze sjabloon voor tijdregistratie werkt als een Gantt-diagram om tijd te plannen en toe te wijzen aan specifieke projecten.

We weten dat productontwikkeling een ontmoedigende taak kan zijn zonder een gedegen strategie. Deze intuïtieve sjabloon voor Gantt-diagrammen is ontworpen om een aantal van die uitdagingen te verlichten door uw processen te stroomlijnen om tijdverspilling in de workflow van uw team te voorkomen.

Met vijf aangepaste statussen, aangepaste velden en weergaven, waaronder een vooraf gemaakte Gantt-grafiek, Tijdlijn, Lijst en Kanban-bord kun je door elke groeifase navigeren, anticiperen op knelpunten, het totaal aantal uren aan taken bijhouden en het pad effenen om je doelen te bereiken.

Deze sjabloon downloaden

6. Werknemer Rooster Sjabloon door ClickUp

Werknemer Rooster Sjabloon door ClickUp

Effectief timemanagement is niet alleen weten hoe je structuur aanbrengt je eigen werkschema het gaat erom je teamleden te helpen uit te blinken! De Werknemer Rooster Sjabloon door ClickUp is het hulpmiddel dat u nodig hebt om uw team en bedrijven soepel te laten draaien.

Het beheren van een team is geen kleinigheid, dus er zit veel in deze wekelijkse planning sjabloon met zes aangepaste velden om de arbeidskosten, uurtarieven, problemen, overuren, doelen en rollen in een oogopslag te overzien. Bovendien creëren zeven dynamische weergavetypen ruimte om werklasten te beheren, eventuele blokkades op te lossen en vooruit te plannen met een wekelijkse verschuivingskalender op basis van tijdsintervallen.

bekijk deze_ *apps voor werkschema's* _!**_

Deze sjabloon downloaden

7. 24 Uur Rooster Sjabloon door ClickUp

24 Uur Rooster Sjabloon door ClickUp

We hebben de neiging om de nadruk te leggen op de acht uur van onze werkdagen, maar hoe zit het met de andere 16? De 24 Uur Roostersjabloon door ClickUp werkt als de perfecte dagelijkse planner om het geheel van uw dag op te splitsen, uur per uur, zodat u zich op elk moment voorbereid voelt voor al uw activiteiten en vergaderingen.

Deze lijstsjabloon wordt geleverd met vier aangepaste statussen en drie aangepaste velden voor meer inzicht in al uw taken en belangrijke informatie. Maar het echte voordeel van deze sjabloon zit in de weergaven! Dit geldt vooral voor de gedetailleerde Dagagenda-weergave waarmee je elke to-do in je dag kunt visualiseren, prioriteren en organiseren.

Deze sjabloon downloaden

8. Maandelijks schema sjabloon door ClickUp

Maandelijks schema sjabloon door ClickUp

De Maandelijks schema sjabloon door ClickUp is de perfecte tegenhanger van de 24-uurssjabloon hierboven. Als u uw taken en hoeveel tijd u beschikbaar hebt (op een hoger niveau) wilt bekijken, zal deze sjabloon uw nieuwe beste vriend zijn.

Aangepaste velden voor het berekenen van de werkelijke kosten, uurtarief, toegewezen budget en voortgang maken deze sjabloon tot een uitstekende bron voor managers en bedrijfsleiders die meerdere teamleden of factureerbare uren overzien.

De maandelijkse kalenderweergave in deze sjabloon organiseert taken per afdeling of categorie om u te helpen uw topprioriteiten te begrijpen en uw bandbreedte te visualiseren. Bovendien vind je een voorgestructureerde Tijdlijn-, Lijst-, Ganttgrafiek- en Kaderweergave om uitbetalingen, planningen, teamleden en meer te overzien.

Deze sjabloon downloaden

9. Dagelijks Uurrooster Sjabloon door ClickUp

Dagelijks Uurrooster Sjabloon door ClickUp

Een beetje anders dan de 24-uurssjabloon, deze Uurroostersjabloon per dag door ClickUp is de perfecte bron voor iedereen die een duik wil nemen in het blokkeren van tijd. Met geblokkeerde tijdsintervallen op een vooraf gebouwde dagelijkse kalender, kunt u gemakkelijk per uur uw taakvoortgang bijhouden.

Maar dat is nog niet alles! Je vindt ook een dagelijkse workflowlijstweergave om een to-do of taak te groeperen op status, aangepast veld, toegewezen persoon en meer. Met een interactief Kanban-bord om tijd of afwezigheden bij te houden, is deze sjabloon voor tijdbudgetten perfect voor docenten die door de week of maand heen dagelijkse lessen plannen.

Deze sjabloon downloaden

10. Projectplanningssjabloon door ClickUp

Project planning sjabloon door ClickUp

De Project Schema Sjabloon door ClickUp is het perfecte hulpmiddel voor managers om hun tijd efficiënt te beheren over meerdere projecten met gemak. Deze lijstsjabloon is ontworpen om binnenkomende projecten en bestaande workflows bij te houden en te beheren om de hoeveelheid tijd die u hebt in uw wekelijkse planning te maximaliseren met vier aanpasbare weergaven, waaronder:

Bestuursweergave om toezicht te houden opprojectfasen op een Kanban-bord gedurende de week

Tijdlijnweergave om de grotere projectplanning te beheren en de grootste uitdagingen van je project aan te pakken

Lijstweergave om de taken samen te vatten die betrokken zijn bij een project of specifieke tijdsperiode

Bovendien is het overzicht op hoog niveau perfect voor het visualiseren van je hele projectportfolio en tijdbudget om te presenteren aan belanghebbenden en een beter algemeen werkbeheer te implementeren.

Deze sjabloon downloaden

Uw meest productieve dagen beginnen met ClickUp

Hoe complex uw takenlijst ook is, wij hebben de sjabloon om u te helpen het meeste uit uw tijd te halen, wat er ook gebeurt.

ClickUp is de enige productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om al uw werk, tijd en vooruitgang in één gecentraliseerd platform onder te brengen. Met honderden functies ontworpen om u te helpen tijd te besparen en meer dan 1.000 integraties om uw processen te stroomlijnen, is ClickUp de enige tool die u nodig hebt om een vliegende start te maken met uw tijdmanagement.

En niet te vergeten, u hebt gratis toegang tot elk van deze sjablonen via ClickUp's Gratis Altijd Plan . Dus ga je gang! Probeer ClickUp vandaag en zie uw productiviteit stijgen. ✈️