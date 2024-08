10 Beste gedeelde agenda-apps om teams te verbinden in 2024

In de snelle werkomgeving van vandaag de dag zijn effectieve samenwerking en communicatie cruciaal voor het succes van elk team of organisatie. Met de opkomst van werken op afstand en gedistribueerde teams is het bijhouden van planningen en deadlines een echte uitdaging. 🕕

Gedeelde agenda-apps nemen het zware werk van het coördineren van planningen voor grote of multifunctionele teams. In plaats van elk groepslid rechtstreeks te berichten om de beschikbaarheid in verschillende tijdzones te controleren, kunnen teams inloggen op de gedeelde agenda, elkaars beschikbaarheid bekijken en beschikbare blokken boeken zonder onderbrekingen te veroorzaken.

In deze gids behandelen we de beste apps voor gedeelde agenda's op de markt en de functies die je moet hebben om de teamproductiviteit te verhogen!

Wat moet je zoeken in een gedeelde teamagenda-app?

Ondanks onze beste bedoelingen kunnen ogenschijnlijk kleine taken nog steeds door de mazen van het net glippen, waardoor we ons overweldigd voelen. Maar met gedeelde agenda-apps kunnen teams zien waar anderen mee bezig zijn, welke vergaderingen er gepland staan en welke deadlines eraan komen. ⏳

Hier zijn zes belangrijke functies in een gedeelde agenda-app die je moet overwegen:

Hulpmiddelen voor projectbeheer om gemakkelijk te integreren met e-mailsystemen, takenlijsten en teamworkflows

om gemakkelijk te integreren met e-mailsystemen, takenlijsten en teamworkflows Uitnodigingen en machtigingen om toegangs- en machtigingsniveaus aan te passen op basis van rollen en verantwoordelijkheden

om toegangs- en machtigingsniveaus aan te passen op basis van rollen en verantwoordelijkheden Opzetten van terugkerende gebeurtenissen om vergaderingen, deadlines en andere herhaalbare data te organiseren

om vergaderingen, deadlines en andere herhaalbare data te organiseren Meldingen om tijdige waarschuwingen te versturen wanneer deadlines naderen of wanneer gebeurtenissen worden bijgewerkt

om tijdige waarschuwingen te versturen wanneer deadlines naderen of wanneer gebeurtenissen worden bijgewerkt Meerdere agendaweergaven zoals dag, week, maand en agenda voor personalisatie

zoals dag, week, maand en agenda voor personalisatie Realtime analyses om meer te weten te komen over de prestaties en productiviteit van teamleden met betrekking tot agendagebeurtenissen

De 10 beste gedeelde agenda-apps voor teams in 2024

Beheer werk en start vergaderingen rechtstreeks vanuit de kalenderweergave in ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met 15 aanpasbare manieren, waaronder ClickUp Kalenderweergave om teams op één lijn te houden. Met slechts een paar klikken kunt u uw vergaderingen, taken en activiteiten per dag, week of maand bekijken voor een gedetailleerd overzicht of een overzicht op hoog niveau van het werk van uw team.

Ga nog een stapje verder door je persoonlijke of team kalenderweergaven aan te passen!

Schakel de Me Mode in om de opmerkingen, subtaken en checklist-items te tonen die aan jou zijn toegewezen, zodat je snel actie kunt ondernemen

in om de opmerkingen, subtaken en checklist-items te tonen die aan jou zijn toegewezen, zodat je snel actie kunt ondernemen Maak Filters om taken weer te geven die aan jouw criteria voldoen

om taken weer te geven die aan jouw criteria voldoen Wijzig taakkaart instellingen om geadresseerden, prioriteit, gevolgde tijd en meer te tonen

Dit organisatieniveau maakt het makkelijker voor teams om rommel te verminderen terwijl ze hun dag, week of maand vooruit plannen!

ClickUp beste functies

Probeer ClickUp's weekkalendersjabloon om de samenwerking te verbeteren en de planning te stroomlijnen met een gedeelde kalender. Met de gedeelde kalender van ClickUp kunt u eenvoudig afspraken coördineren en afstemmen met uw teamleden of klanten.

ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming:

Contact voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Google-kalender

via Google Werkruimte De Google Kalender app is een gratis online planningstool. Met de mogelijkheid om meerdere agenda's te maken voor verschillende gebruikssituaties, kunnen teams gemakkelijk belangrijke evenementen, vergaderingen en deadlines bijhouden.

Met de functie Kamers van Google Agenda kunnen teams snel en eenvoudig vergaderruimtes en andere gedeelde ruimtes reserveren voor productieve vergaderingen en groepsactiviteiten. Naast het reserveren van fysieke ruimtes zoals vergaderzalen en zitplaatsen, geeft Google Agenda een actueel overzicht van welke teamleden conflicten hebben met hun agenda en kun je virtuele vergaderruimtes openen in de app.

Google Agenda beste functies

Wereldklok om beschikbaarheid te vinden voor teamleden in verschillende tijdzones

Afsprakensleuven onder Kantooruren om beschikbaarheid te markeren

Weergave van dag, week, maand, jaar, planning of 4 dagen

Geavanceerd zoeken om contactpersonen en evenementen te vinden

Vergaderruimtes voor specifieke evenementen

Google Agenda-beperkingen

Het bekijken van taken en andere items kan moeilijk zijn met een enigszins ongeorganiseerde interface

Sommige functies, zoals de planningsweergave, zijn enigszins verborgen

Prijzen van Google Agenda

Google Agenda is gratis te gebruiken met een Gmail-account

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Calendly

via Calendly Calendly is een plannings- en afsprakenplatform dat is ontworpen om teams te helpen het proces te stroomlijnen van het organiseren van vergaderingen. Met Calendly kunnen gebruikers snel kalenders aanmaken met hun eigen beschikbaarheidsvoorkeuren en toegang krijgen tot geïntegreerde functies zoals automatische herinneringen en bevestigingen van vergaderingen. Dit helpt bij het minimaliseren van heen-en-weer e-mails en tijdrovende planningsgesprekken. Calendly biedt ook een aantal aanpassingsopties zodat gebruikers hun kalenders kunnen aanpassen aan hun unieke behoeften en voorkeuren.

De intuïtieve drag-and-drop gebruikersinterface maakt het instellen van evenementen voor meerdere personen eenvoudig en ongecompliceerd. Bovendien biedt Calendly meerdere agendaweergaven, waaronder dagelijkse en wekelijkse plannen, zodat gebruikers hun agenda gemakkelijk kunnen organiseren!

Calendly beste functies

Multi-staps interviews om wervingsworkflows aan te passen op basis van interviewtypes, de gewenste volgorde van geïnterviewden en pauzes

Integraties om Calendly aan te sluiten met andere platforms en tools, samen met uw bestaande workflows

Beheerdersbeheer in een gecentraliseerd overzicht om processen te stroomlijnen

Aanpassing van gebruikersprofielen en branding mogelijkheden

Diepgaande rapportage om statistieken te bekijken

Calendly beperkingen

Instellingen zijn verborgen in subsecties, waardoor ze moeilijk te navigeren zijn

Basisversie is beperkt

Calendly prijzen

Basisplan : Gratis voor elke gebruiker

: Gratis voor elke gebruiker Essentials : $8 per plaats per maand

: $8 per plaats per maand Professioneel : $12 per seat per maand

: $12 per seat per maand Teams : $16 per seat per maand

: $16 per seat per maand Onderneming: Neem contact op met Calendly voor meer informatie

Calendly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4. Vooruitzichten

via Microsoft Outlook-kalender De agendafunctie van Microsoft Outlook helpt teams bij het maken van vergaderingen door een centrale locatie te bieden voor het bekijken van de beschikbaarheid van teamleden, de mogelijkheid om snel nieuwe vergaderingen in te plannen en de mogelijkheid om gebeurtenissen eenvoudig bij te houden.

Outlook biedt ook hulpmiddelen voor taken bij te houden en contacten beheren. Het biedt gebruikers krachtige rapportagemogelijkheden, zoals het genereren van rapporten over taken en activiteiten in meerdere teams.

Outlook integreert gemakkelijk met andere Office-toepassingen, zoals Word en Teams, waardoor het een ideale keuze is voor diegenen die hun dagelijkse workflows in het ecosysteem van Microsoft willen stroomlijnen.

Outlook beste functies

Groepsplanningen om specifieke afdelingen of vergaderzalen binnen de organisatie te bekijken

Alles-in-één dashboard om vergaderingen te plannen, contactpersonen te bekijken en afspraken in te stellen

Knop voor het delen van agenda's om volledige agenda's door te sturen naar teams

Overlay-weergaven om gemakkelijk conflicten in de planning te zien

Planning van e-mails om e-mails op specifieke tijden te versturen

Outlook-beperkingen

Voor bepaalde functies is mogelijk de integratie van een Exchange-server vereist

Een online verbinding is vereist voor de gratis versie

Prijzen van Outlook

Microsoft Outlook Calendar is gratis met een Microsoft-account

Outlook beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Asana

via Asana Asana is een software voor projectbeheer biedt een reeks functies die ontworpen zijn om teams te helpen georganiseerd en productief te blijven. De maandelijkse en wekelijkse kalenderindelingen bieden een gestroomlijnd overzicht van belangrijke vergaderingen en afspraken, zodat teams elke belangrijke gebeurtenis vooraf kunnen bekijken.

Met de aanpasbare functies kunnen gebruikers de weergave filteren op teamlid, project of taakstatus, wat een handige manier is om taken te prioriteren. De mogelijkheden voor vergaderbeheer van Asana maken het eenvoudiger voor teams om samen te werken en houden iedereen op één lijn.

Dit zorgt voor naadloze communicatie tussen teamleden zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.

Asana beste functies

Integraties: U kunt Asana verbinden met vele oplossingen, waaronder Outlook, Google Agenda, iCal en meer

Geavanceerd zoeken om al het toegewezen werk en deadlines te zien op basis van taken of contactpersonen

Drag-and-drop functionaliteit om eenvoudig de vervaldata voor elke taak bij te werken

Kalender- en lijstweergave om taken te organiseren op basis van de vervaldatum

kalenderweergave van 7 dagen om taken gedurende een week te organiseren

Asana-beperkingen

Niet ideaal voor complexe projecten met meerdere workflows (zoek een flexibele oplossing metAsana alternatieven)

Asana is duurder dan andere kalenderopties, en veel geavanceerde functies zijn gratis beschikbaar bij andere platforms

Asana prijzen

Basis : Gratis versie

: Gratis versie Premium : $10,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $24,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $24,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.900+ beoordelingen)

6. Toggl Plan

via Toggl-plan Toggl Plan is een projectmanagementsoftware die de functies van planning en het bijhouden van taken combineert met een intuïtieve gebruikersinterface om teams te helpen georganiseerd te blijven. Met de kalenderfunctie kunnen gebruikers deadlines instellen, de voortgang bijhouden en de voortgang van hun team in één oogopslag volgen.

Met de ingebouwde tijdregistratie kunnen gebruikers meten hoe lang taken duren en hun planning daarop aanpassen. Het agendasysteem laat teams hun workflow optimaliseren door prestaties uit het verleden te analyseren en snel wijzigingen aan te brengen om deadlines te halen zonder andere taken op te offeren.

Bovendien kunnen teamleden eenvoudig met elkaar samenwerken, mijlpalen instellen en hun voortgang delen met het team!

Toggl Plan beste eigenschappen

Bestandsbijlagen, feedback en checklists op één plek voor efficiënte samenwerking

Maand-, kwartaal- of jaaroverzichten om de werklast van het team te beheren

Plannen met slepen en neerzetten op bestaande kalenders

Agendaoverzicht om eenvoudig vergaderingen in te plannen

Flexibele taken om zo veel of zo weinig mogelijk details toe te voegen

Toggl Plan beperkingen

Toegang tot alle functies op de app kan lastiger zijn dan de webversie

Geen taakafhankelijkheden (bekijkToggl alternatieven)

Toggl Plan prijzen

Team : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Zakelijk: $13,35 per gebruiker per maand

Toggl Plan beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (30+ beoordelingen)

: 4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

7. Met de klok mee

via Met de klok mee Kloksgewijs is een gedeelde online kalender app ontworpen om teams te helpen gefocust en productief te blijven. Een van de belangrijkste functies is de mogelijkheid om blokken van ononderbroken Focustijd in verschillende kalenders. Focus Time biedt iedereen de tijd en ruimte om aan individuele taken te werken.

Met Clockwise kun je eenvoudig afstemmen met je teamleden en ononderbroken tijdblokken inplannen voor gefocust werk. Dit maakt het makkelijk om productief te blijven en afleiding te vermijden, zelfs als je aan een gezamenlijk project werkt.

Clockwise beste eigenschappen

Team bandbreedte monitoring om problemen met focus tijden en beschikbaarheid te identificeren

Integraties om verbinding te maken met andere productiviteitstools, zoals Slack en Zoom

Persoonlijke assistent-functies om tijd te beheren met lunchpauzes en reistijd

AI Planning om vergaderingen te verplaatsen naar de meest efficiënte tijden

Focustijd om afleiding te minimaliseren voor een betere productiviteit

Met de klok mee beperkingen

Simplistisch ontwerp verhindert meer geavanceerd gebruik

Functies zijn beperkt op de gratis versie

Prijzen voor Clockwise

Gratis versie

Teams : $6.75 per gebruiker per maand

: $6.75 per gebruiker per maand Zakelijk : $11,50 per gebruiker per maand

: $11,50 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Clockwise voor meer informatie

Clockwise beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (30+ beoordelingen)

: 4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

8. Elke.do

via Een.doen Any.do is een takenlijst-app voor gebruikers om persoonlijke taken en teamprojecten te organiseren. Het vergemakkelijkt de samenwerking bij dagelijkse werkprocessen en maakt het bijhouden van de voortgang gemakkelijker.

De kalenderfunctie helpt teams bij het plannen van evenementen gedurende de dag, week of maand. Deze functie vereenvoudigt het beheer van ieders agenda, zodat belangrijke projectmijlpalen en vergaderingen niet over het hoofd worden gezien.

Het Any.do-platform kan worden gesynchroniseerd met andere tools voor projectbeheer om het delen van agenda's en het beheren van werk nog nuttiger te maken.

Any.do beste functies

Integraties met andere agenda's zoals iCloud Agenda, Google Agenda-app en Microsoft Outlook Agenda

Evenementbeheer om zakelijke vergaderingen en sociale evenementen te combineren in één agenda-app

Widget op het Homescreen om alle takenlijstjes te organiseren,voor- en nadelenlijstenen agendagebeurtenissen op mobiele apparaten

Aangepaste workflows naardagelijkse planners te beheren en iedereen op dezelfde pagina te krijgen

Herinneringen voor elke gebeurtenis in de agenda en takenlijst

Any.do beperkingen

Mist mogelijkheden voor taakbeheer in vergelijking met andere gedeelde agenda-apps

Aparte taakborden zijn nodig voor subtaken

Prijzen van Any.do

Gratis versie

Premium : $3 per gebruiker per maand

: $3 per gebruiker per maand Teams: $5 per gebruiker per maand

Any.do beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (190+ beoordelingen)

: 4.1/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

9. TeamUp

via TeamUp TeamUp is een gedeelde agenda-app die kalenders van verschillende bronnen en apps combineert om teams een geconsolideerde weergave van ieders agenda te bieden. Met zijn filterbare en sorteerbare aangepaste velden helpt TeamUp gebruikers om multidimensionele informatie te organiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om taken en evenementen te beheren.

De tool biedt 11 verschillende agendaweergaven, waaronder een jaar- en tabelweergave. Of ze nu de komende maanden willen plannen, aankomende taken willen organiseren of gewoon een blik willen werpen op het grotere geheel, teams kunnen hun planningen op verschillende manieren visualiseren!

TeamUp beste eigenschappen

Aangepaste velden om informatie in meerdere categorieën te organiseren, zoals keuzes, tekst en nummers

Koppelingen delen om agendalinks te verzenden zodat iedereen deze kan bekijken, ook niet-gebruikers

Subkalenders met kleurcodering om alle gebeurtenissen en taken in mappen te beheren

11 agendaweergaven, inclusief jaar- en tabelweergave

Toegangsniveaus om agenda's te delen

TeamUp beperkingen

De agendaweergaven in de mobiele apps zijn beperkt tot lijst, dag, week en maand

Vereist integraties met een project management app om het gebruik te optimaliseren

TeamUp prijzen

Gratis plan

Plus : $10 per maand per kalender

: $10 per maand per kalender Pro : $25 per maand per kalender

: $25 per maand per kalender Zakelijk: $60 per maand per kalender

TeamUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (140+ beoordelingen)

: 4.6/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

10. Kalender

via Apple kalender Apple Agenda is een digitale agenda-app met een strak, modern ontwerp die gemakkelijk je afspraken en evenementen bijhoudt. Je kunt waarschuwingen instellen en je agenda en evenementen delen met vrienden, familieleden en teams.

Je kunt gebeurtenissen een kleurcode geven op basis van een categorie naar keuze, zodat je je agenda snel in één oogopslag kunt bekijken. Je kunt je agenda's synchroniseren met andere diensten zoals Google Agenda of Microsoft Outlook, waardoor het nog makkelijker wordt om georganiseerd te blijven!

Apple Agenda beste functies

Meerdere accounts onder één agendaweergave om alle gebeurtenissen en afspraken te beheren

Herinneringen en meldingen om aan te geven wanneer je naar een afspraak moet gaan

Apple Maps-verbinding om adressen van fysieke locaties te bekijken

Kleurcodering om het type evenement in één oogopslag te zien

FaceTime videogesprek optie voor elk evenement

Apple Agenda-beperkingen

Gebrek aan aanpassings- en integratiemogelijkheden om complexe projecten of groepsplanningen te beheren

Teamleden zonder Apple apparaat kunnen de iCloud agenda niet gebruiken

Prijzen van Apple Agenda

Apple Agenda is gratis op Apple apparaten

Apple Agenda beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (160+ beoordelingen)

: 4/5 (160+ beoordelingen) Capterra: N.V.T

Gedeelde agenda-apps in ClickUp: De sleutel tot efficiënt tijdbeheer

Neem de controle over de coördinatie en productiviteit van uw team met ClickUp! Onze gedeelde kalenders geven iedereen in het team een duidelijk overzicht van de komende taken, houden de communicatiekanalen open en voorkomen tijdverlies door miscommunicatie. 💬

Met visuele tools die alles op orde houden, kunt u uw team op de hoogte houden met realtime updates en hun werkdruk beter beheren, zodat iedereen op één lijn zit. Probeer ClickUp gratis uit vandaag nog!