10 Beste Calendly Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als je al eens een afspraak met iemand hebt moeten plannen, dan is de kans groot dat je wel eens van Calendly hebt gehoord. Het is de afgelopen jaren een van de populairste tools geworden voor het maken van afspraken, dankzij het gebruiksgemak.

Deze functie is echter niet uniek voor Calendly. Er zijn genoeg Calendly alternatieven en concurrenten die een vergelijkbare of betere ervaring bieden voor zowel jou als je potentiële klanten.

Als je op zoek bent naar een Calendly alternatief, dan zit je goed. Leun achterover, ontspan en bekijk onze lijst met de beste opties om te verkennen in 2024 en daarna. 📅

Wat is Calendly?

Calendly is een populaire online afspraaktool die je kunt gebruiken om gesprekken, vergaderingen en afspraken te plannen. Met de software kun je eenvoudig een reserveringspagina maken, synchroniseren met je agenda en delen met potentiële of bestaande klanten zodat ze direct kunnen boeken.

via Calendly Kleine bedrijven, bureaus en freelancers gebruiken de beste planningsapps zoals Calendly om het maken van afspraken te vereenvoudigen. Het bespaart tijd, energie en onnodige communicatie, zodat je het hele proces voorafgaand aan een vergadering voor alle betrokkenen kunt stroomlijnen.

Calendly stuurt ook herinneringen op de afsprakenplanningssoftware, zodat niemand nog een vergadering mist. Bovendien zijn er Calendly-integraties die de planningsapp verbinden met andere populaire tools om afspraken te plannen en voor groepsbijeenkomsten.

Wat moet je zoeken in een Calendly-alternatief?

Tools zoals Calendly zijn ontworpen om het heen-en-weer geloop van vergaderingen of gesprekken te vermijden. Alternatieven voor Calendly moeten dezelfde basisfuncties hebben, plus de functies die je graag aan je toolkit wilt toevoegen.

Hier lees je waar je op moet letten als je alternatieven voor Calendly overweegt:

Functies: Heeft de app de functies die je nodig hebt? Worden er nieuwe functies toegevoegd?

Heeft de app de functies die je nodig hebt? Worden er nieuwe functies toegevoegd? Gebruiksvriendelijkheid: Is de software makkelijk te gebruiken? Kunnen je teamleden het snel leren gebruiken?

Is de software makkelijk te gebruiken? Kunnen je teamleden het snel leren gebruiken? **Integreert de tool met andere tools die je al gebruikt? Kunt u de functionaliteit uitbreiden met ingebouwde integraties of integraties van derden?

Delen: Is het makkelijk om je boekingspagina of link met anderen te delen? Kunt u het op uw website plaatsen?

Is het makkelijk om je boekingspagina of link met anderen te delen? Kunt u het op uw website plaatsen? Betalingsopties: Kunt u betaalde afspraken instellen? Werkt het met Stripe, PayPal, Square of een andere verwerker?

Kunt u betaalde afspraken instellen? Werkt het met Stripe, PayPal, Square of een andere verwerker? Eindgebruiker ervaring: Is de app gemakkelijk te navigeren voor uw klanten of cliënten?

Is de app gemakkelijk te navigeren voor uw klanten of cliënten? Prijsplannen : Is er een gratis plan beschikbaar? Kun je de gratis versie gebruiken of heb je een premium plan nodig voor de functies die je nodig hebt?

De beste kalender app voor jou hangt af van wat je doel is. Beslis wat voor jou het belangrijkste is en bekijk dan onze beste Calendly alternatieven om jouw ideale match te vinden.

De 10 beste Calendly alternatieven om te gebruiken in 2024

Er zijn honderden tools die kalenders, online formulieren of een combinatie van de twee aanbieden die beweren dat ze het maken van afspraken makkelijker maken.

Hier is het beste van het beste - onze selectie van de beste Calendly alternatieven om dit jaar in je bedrijf te gebruiken.

Gebruik de ClickUp kalenderweergave om uw taken per week en per maand te zien

Een van de beste Calendly alternatieven is ClickUp. ClickUp staat bekend als een productiviteitskrachtcentrale en heeft ook veel te bieden voor teams die een meer gestroomlijnde manier willen om afspraken, vergaderingen en gesprekken te organiseren en te bekijken.

Houd je agenda goed in de gaten met ClickUp's kalenderweergave vanaf de webversie of in de mobiele app. Bekijk al uw taken, afspraken en vergaderingen op één plek. U kunt tijdlijnen bekijken, uw werkdrukbeheer en deel je agenda publiekelijk met teamleden of de rest van de wereld.

De kalenderweergave van ClickUp sluit ook naadloos aan op uw Google Agenda, zodat u niets hoeft te missen.

Gebruik voor het maken van boekingen en het plannen van vergaderingen ClickUp Formulieren om het zware werk te doen. Maak gebruiksvriendelijke formulieren die reacties automatisch naar het juiste teamlid doorsturen. Pas uw velden voor het vastleggen van gegevens aan en gebruik voorwaardelijke logica om de boekingservaring te verbeteren.

Beweeg tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabelweergave en Kalenderweergave om al uw werk optimaal te visualiseren

Zodra die reacties binnenkomen, kunt u ze automatisch omzetten in ClickUp Taken . ClickUp is gebouwd voor taakplanning en tijdbeheer, zodat jij en je team afspraken kunnen beheren en het hele klantproces op één plek kunnen afhandelen.

Een groot voordeel van het gebruik van ClickUp is hoe aanpasbaar het platform is, maar we hebben ook een immense bibliotheek met kant-en-klare sjablonen, waaronder sjablonen voor tijdmanagement als je snel aan de slag wilt.

De integratiebibliotheek geeft je ook een manier om de voordelen van ClickUp uit te breiden met andere apps in je toolkit, zoals HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack en Zoom. Maak verbinding met nog meer apps via Zapier en ontgrendel geavanceerde functies met meer dan 1000 tools.

Als je nog niet klaar bent om volledig afscheid te nemen van Calendly, zul je blij zijn om te weten dat ClickUp een ingebouwde Calendly integratie zodat je kunt genieten van het beste van beide tools op één plek. 🤩

ClickUp beste functies

Plan uw planning in uw agenda en deel deze eenvoudig met anderen

Plan, organiseer en volg de voortgang met ingebouwdetaakbeheersoftware* Gebruik ClickUp Forms om aangepaste boekings- en afspraakformulieren te maken

Zet reacties op formulieren om in taken zodat uw team geen kans mist

Geniet van naadloze integraties met andere tools in uw afsprakenworkflow

ClickUp beperkingen

Door het aantal beschikbare aanpassingsopties vinden sommige gebruikers ClickUp in het begin misschien overweldigend

Hoewel u boekingen kunt aannemen en uw agenda kunt beheren met ClickUp, werkt het niet op precies dezelfde manier als Calendly. Dus als u de voorkeur geeft aan het Calendly-boekingsproces, kunt u in plaats daarvan uw Calendly-account integreren met ClickUp

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Google-kalender

via Google-kalender Bijna iedereen is bekend met Google Agenda en het is een van de go-to tools geworden voor persoonlijk en zakelijk gebruik. Binnen Google Werkruimte wordt Google Agenda nog nuttiger, met tools en functies die het kunnen veranderen in een ingebouwd afsprakensysteem dat kan wedijveren met Calendly. 📆

De software voor het maken van afspraken is een goede keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar populaire planningstools die in verschillende teams werken.

Google Agenda beste functies

Stel uw beschikbaarheid voor afspraken in op basis van uw Google Agenda-instellingen

Tijdsblokken en duur van afspraken aanpassen (ideaal voor groepsbijeenkomsten)

Uw professioneel ogende reserveringspagina delen met een link of insluiten op uw website

Google Agenda beperkingen

Pagina's voor het maken van afspraken zijn momenteel niet beschikbaar op het meest betaalbare niveau van Google Workspace, Business Starter

Als je al een ander ecosysteem gebruikt, zoals Office 365 van Microsoft, is investeren in Google Workspace misschien niet nodig

Google Agenda prijzen

Google Agenda is inbegrepen bij de Google Workspace-plannen:

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Agenda beoordelingen en recensies

Er is geen apart beoordelingssysteem voor Google Agenda, maar dit is hoe Google Workspace in het algemeen wordt beoordeeld door gebruikers:

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.100+ beoordelingen)

3. Doodle

via Doodle Doodle is een online tool die snel aan populariteit won door zijn functie voor het plannen van groepsvergaderingen, maar het heeft nu ook een boekingspagina die Calendly voor u zou kunnen vervangen. De tool voor groepsplanning en het maken van afspraken integreert met de agenda van uw keuze om beschikbaarheid en soorten vergaderingen weer te geven en anderen in staat te stellen tijd bij u te reserveren. ✏️

Doodle beste eigenschappen

Stel de uren in waarop u beschikbaar bent op uw boekingspagina

Het aantal boekingen per dag aanpassen of buffertijden toevoegen

Herinneringen sturen naar uw klanten of cliënten zodat ze de afspraak niet missen

Doodle beperkingen

Sommige gebruikers zijn gefrustreerd over het plannen van vergaderingen of gesprekken met mensen in verschillende tijdzones

Doodle heeft geen ingebouwde agenda, dus u moet het koppelen aan uw Google Agenda of Microsoft Office 365 Agenda

Prijzen van Doodle

**Gratis

Pro: $6,95/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$6,95/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Team: $8.95/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$8.95/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Doodle beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

4. Setmore

via Setmore Setmore is een gratis online afsprakensoftware die werkt als een alternatief voor Calendly. Met de app kun je online boekingen maken, herinneringen sturen en betalingen beheren, waardoor het een goede optie is voor bedrijven, bureaus en freelancers die betaalde gesprekken of vergaderingen willen hosten. 📞

Setmore beste functies

Maak en pas uw online boekingspagina aan met logo's, social media streams en beoordelingen

Toevoegenhulpmiddelen voor online vergaderingen zoals Zoom of Teleport video vergadering links naar afspraken met een klik

Accepteer online betalingen voor uw vergaderingen of gesprekken

Setmore beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de aanpassingsopties flexibeler waren-bijvoorbeeld om de beschikbaarheid voor enkele dagen te tonen in plaats van de hele week

Er zijn misschien niet genoeg aanpassingsmogelijkheden in de rechten voor sommige gebruikers die willen dat assistenten voor hen plannen, maar niet de mogelijkheid hebben om boekingen af te wijzen of terug te betalen

Setmore prijzen

**Gratis

Pro: $5/maand per gebruiker, jaarlijks betaald (maximaal twee gebruikers)

$5/maand per gebruiker, jaarlijks betaald (maximaal twee gebruikers) Team: $5/maand per gebruiker, jaarlijks betaald (onbeperkt aantal gebruikers)

Setmore beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

5. Acuïteit Planning

via Acuïteit Planning Acuity Scheduling is een populair hulpmiddel voor het plannen van klanten van het team van Squarespace. Met Acuity Scheduling kunt u boekingen aannemen, betalingen veilig beheren en gebruikmaken van workflow automatisering om uw afsprakenproces van begin tot eind te verbeteren. 📝

Acuity Planning beste eigenschappen

Stel uw beschikbaarheid in en pas aan wanneer en hoe klanten bij u kunnen boeken, zodat uprioriteiten kunt stellen voor uw werk* Klanten hun eigen afspraken laten plannen, wijzigen of annuleren en SMS-herinneringen laten sturen

Bied terugkerende abonnementen aan voor lidmaatschappen of lessen, accepteer aanbetalingen en sla kaartgegevens veilig op

Acuity Planning beperkingen

Gebruikers suggereren dat je moet klikken om agenda-uitnodigingen te accepteren, in plaats van dat evenementen automatisch worden toegevoegd aan de door jou gekozen agenda

Sommige gebruikers zouden willen dat de reserveringspagina makkelijker aan te passen was aan hun eigen planningsbehoeften

Acuity Planning prijzen

Emerging: $16/maand voor één gebruiker, jaarlijks betaald

$16/maand voor één gebruiker, jaarlijks betaald Groeiend: $27/maand voor maximaal zes gebruikers, jaarlijks betaald

$27/maand voor maximaal zes gebruikers, jaarlijks betaald Powerhouse: $49/maand voor maximaal 36 gebruikers, jaarlijks betaald

Acuity Scheduling beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.500+ beoordelingen)

6. YouCanBookMe

via YouCanBookMe YouCanBookMe is een online planningstool die beweert de gebruikerservaring centraal te stellen. Het platform maakt het mogelijk om aangepaste boekingsformulieren te maken, beschikbare tijdslots te beheren en automatisering te gebruiken om de klantervaring te verbeteren. 🙌

YouCanBookMe beste eigenschappen

Boek afspraken op een aangepaste manier, inclusief koppelingen voor eenmalig gebruik, boekingen alleen op aanvraag en boekingslimieten

Pas uw boekingspagina aan met ondersteuning voor verschillende beschikbaarheidsweergaven, valuta's, tijdzones en talen

Verzend herinneringen, follow-up e-mails en no-show e-mails die overeenkomen met uw huisstijl

YouCanBookMe beperkingen

Sommige gebruikers geven aan dat het moeilijk is om de look en feel van de boekingspagina aan te passen, inclusief het toevoegen van bedrijfslogo's

Je kunt YouCanBookMe niet langer integreren met Apple agenda's

YouCanBookMe prijzen

**Gratis

Betaald: $10,80/maand per kalender, jaarlijks betaald

YouCanBookMe beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. HubSpot Vergaderplanner

via HubSpotHubSpot biedt veel gratis tools en functies voor marketing- en verkoopteams, en hun vergaderplanner is er daar één van.

Met HubSpot's gratis oplossing voor het plannen van vergaderingen kun je beschikbaarheid weergeven, vergaderingen boeken zonder heen-en-weergeloop, round-robin vergaderingen beheren en het planningsproces vereenvoudigen. 🐦

HubSpot Meeting Scheduler beste functies

Embed je agenda of afsprakenplanner op je website

Synchroniseer automatisch alle boekingen en gegevens naar je HubSpot CRM

Integreer met Google Agenda en Microsoft Office 365 Agenda

HubSpot Meeting Scheduler beperkingen

Gebruikers melden dat de planner alleen onderscheid maakt tussen "vrij" en "bezet" en geen rekening houdt met andere statussen zoals "niet op kantoor"

Sommige gebruikers suggereren dat de optie om het HubSpot logo te verbergen op je boekingspagina beperkt is tot de duurdere pro plannen

HubSpot Meeting Scheduler prijzen

Je hebt toegang tot de vergaderplanner als onderdeel van de volgende HubSpot Sales Hub plannen:

Gratis

Starter: $18/maand voor twee gebruikers, jaarlijks betaald ($9/maand per extra gebruiker)

$18/maand voor twee gebruikers, jaarlijks betaald ($9/maand per extra gebruiker) CRM Suite Starter: $240/jaar voor twee gebruikers, jaarlijks betaald

$240/jaar voor twee gebruikers, jaarlijks betaald Professioneel: Begint bij $450/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks betaald ($90/maand per extra gebruiker)

Begint bij $450/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks betaald ($90/maand per extra gebruiker) Enterprise: Begint bij $1.500/maand voor 10 gebruikers, jaarlijks betaald

HubSpot Meeting Scheduler beoordelingen en recensies

HubSpot's vergaderplanner is opgenomen in hun Sales Hub. Hier zijn de huidige scores van HubSpot Sales Hub:

G2: 4.4/5 (10.800+ beoordelingen)

4.4/5 (10.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

8. TimeTap

via TimeTap TimeTap is een online tool voor het plannen van vergaderingen die je kunt gebruiken om reserveringen tussen medewerkers, met klanten en op meerdere locaties te beheren. Het platform is bedoeld om administratieve taken zoals het regelen van vergaderingen te verminderen en bevat handige functies zoals automatische afspraakherinneringen. ⚒️

TimeTap beste eigenschappen

Geniet van bidirectionele agendasynchronisatie zodat je je TimeTap- of werkagenda niet handmatig hoeft bij te werken

Maak een geautomatiseerde wachtlijst om last-minute annuleringen op te vangen

Profiteer van geschatte reistijden dankzij de Google Maps integratie

TimeTap beperkingen

Sommige gebruikers uitten hun frustratie over het feit dat realtime meldingen niet zo efficiënt werden geleverd als ze hadden gehoopt

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt, vooral in vergelijking met andere tools op dit gebied

TimeTap prijzen

Professioneel: begint bij $22,45/maand

begint bij $22,45/maand Zakelijk: begint bij $40,45/maand

begint bij $40,45/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

TimeTap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

9. Jotform

via JotformJotform staat bekend om zijn eenvoudige maar effectieve mogelijkheden om formulieren te bouwen, maar het kan ook worden gebruikt als alternatief voor Calendly met de functie voor het maken van afspraken. Gebruik de sjabloon om online boekingen te maken, afsprakenslots aan te passen en herinneringen naar klanten te sturen. 👀

Jotform beste eigenschappen

Afspraaktijden en -intervallen aanpassen

Stuur automatische herinneringsmails naar klanten

Breid de mogelijkheden van Jotform uit met de ingebouwde Google Agenda-integratie

Jotform-beperkingen

Sommige gebruikers spreken de wens uit dat Jotform een robuuster ingebouwd agendasysteem zou hebben

Met zo veel sjablonen en de mogelijkheid om uw ervaring met Jotform Apps aan te passen, vinden sommige gebruikers de ervaring misschien overweldigend

Prijzen van Jotform

**Gratis

Brons: $34/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$34/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zilver: $39/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$39/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Goud: $99/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.400+ beoordelingen)

4.7/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.600+ beoordelingen)

10. Picktime

via Picktime Picktime is een online afsprakenplatform dat ook facturering, verkooprapportage, klantenbeheer en teambeheer omvat. Teams kunnen Picktime gebruiken voor het maken van afspraken, het boeken van lessen en het aanvragen van uitrusting via een online boekingspagina. 🌻

Picktime beste eigenschappen

Maak een kalender en pas de regels aan zodat deze overeenkomt met je beschikbaarheid

Klanten automatisch op de hoogte brengen van komende boekingen om no-shows te voorkomen

Integreer met populaire aanbieders van videoconferenties zoals Google Meet, Microsoft Teams en Zoom

Picktime beperkingen

Er zijn beperkte opties voor meldingen wanneer data of tijden veranderen, volgens sommige klanten van gebruikers

Sommige gebruikers wensten meer aanpassingsopties voor het boekingssysteem

Picktime prijzen

Gratis

Starter: $3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: Begint bij $2,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Picktime beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

Vereenvoudig het planningsproces met deze Calendly-alternatieven

Calendly is misschien wel een van de bekendste online planningsplatforms, maar er zijn genoeg alternatieven met dezelfde functies of een nog aantrekkelijkere manier om afspraken te maken en af te handelen.

Gebruik deze gids om uw perfecte match te vinden, zodat u het maken van afspraken kunt vereenvoudigen en een betere gebruikerservaring voor uw klanten kunt creëren.

Als u op zoek bent naar een tool die meer kan dan afsprakensoftware,

clickUp gratis proberen

. Het alles-in-één platform zit vol krachtige tools die u tijd besparen en uw productiviteit verhogen, zoals taakbeheer, het bijhouden van doelen en projectbeheer. ✨