10 Beste Jotform Alternatieven & Concurrenten in 2024

Moderne bedrijven gebruiken digitale formulieren om informatie te verzamelen op klantniveau en binnen hun organisaties. Als gevolg hiervan is mobiele toegang belangrijker dan ooit in ons dagelijks leven en werk. We willen sneller zijn door workflows te verbeteren en ons publiek altijd en overal te bereiken. 📲 🌎

Jotform, een volledig digitale formulierenbouwer die in 2006 is opgericht, heeft dit probleem tot nu toe voor 10 miljoen gebruikers opgelost. Jotform maakt het online verzamelen van gegevens en betalingen gemakkelijk voor bedrijven om productiever te zijn.

Met de diverse aanpassingsopties, meer dan 10.000 formuliersjablonen en beschikbare integraties die Jotform biedt, hebben bedrijven echter een echte oplossing nodig productiviteitsplatform om gegevensverzameling en taakbeheer samen te voegen.

In dit artikel bespreken we tien van de beste Jotform alternatieven en bespreken we hun functies, voor- en nadelen en prijzen om de perfecte match te vinden voor de behoeften van jouw team.

Wat is Jotform?

Jotform is een volledig uitgeruste online formulierbouwer waarmee je eenvoudig robuuste formulieren kunt maken en belangrijke gegevens kunt verzamelen.

via Jotform Gebruikers kunnen eenvoudig online formulieren maken door te kiezen uit drie opties:

Vanaf nul beginnen Kiezen uit duizenden beschikbare sjablonen Een bestaand formulier importeren

De belangrijkste kenmerken van Jotform

Met de zoekbalkfunctie kunnen gebruikers de eerste paar tekens van een elementnaam intypen die automatisch worden ingevuld

Integraties voor betalingsverwerking zijn beschikbaar van meer dan 30 populaire betalingssoftware

Kies uit honderden widgetelementen, waaronder E-handtekening, Formulierberekening, Algemene voorwaarden en meer

Met de interface voor slepen en neerzetten kunnen gebruikers gepersonaliseerde en creatieve formulieren serveren

Jotform beperkingen

Formulierenscripts kunnen uw websites soms vertragen

Beperkte gratis versie

Top 10 Jotform alternatieven

1. ClickUp

Toegang tot ClickUp op elk apparaat, overal en altijd ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform waarmee teams projecten kunnen beheren, slimmer kunnen samenwerken en al het werk onder één tool kunnen brengen. Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van productiviteitsapps of een doorgewinterde projectmanager, de aanpassingsmogelijkheden van ClickUp strekken zich uit tot elke teamgrootte - van kleine bedrijven tot grote ondernemingen - voor de beste workflowcreatie. Formulieren in ClickUp nemen het handmatige werk weg door uw bouw- en intakeprocessen te stroomlijnen. Pas de branding van formulieren aan, kies uit een selectie aangepaste velden en voeg labels voor formulieren toe aan de taakbeschrijving, en meer ! Kijk vervolgens hoe uw enquêtereacties automatisch worden omgezet in uitvoerbare taken onder een ClickUp List.

Bouw krachtige formulieren om informatie te verzamelen en taken aan te maken in ClickUp

Kernfuncties van ClickUp

Weet u de naam, het e-mailadres of andere gegevens van uw respondent al? Vul deze vooraf in op het formulier zodat ze het invullen van deze informatie kunnen overslaan

Kies welke automatische meldingen u ontvangt en op welke apparaten, zodat u altijd op de hoogte bent

Deel formulieren eenvoudig met iedereen door de directe link te kopiëren en met hen te delen of bouw het formulier in op een pagina via de HTML-code

Uw formulierverzendingen aanpassen met extra opties, zoals verborgen velden, automatisch verzendingen toewijzen aan iemand in uw werkruimte

Aan- en uitzetten of je wilt dat je formulier actief is

ClickUp Pros

Houd al uw conversaties op één plaats door e-mails te verzenden en ontvangen rechtstreeks vanuit ClickUp taken

Kies uit 100 native integraties en duizenden die beschikbaar zijn via Zapier en Integromat

Plan, beheer en volg uw formulier Doelen op hoog niveau

Uitnodigen iedereen voor uw ClickUp en werk samenMaak verbinding met .

Persoonlijke $0 Inhoud maken met Google Docs, Sheets, Slides, Forms Google Drive Veilige cloudopslag (15 GB/per gebruiker) Google Meet video- en spraakconferenties (100 deelnemers) Gmail Beveiligde e-mail en meer

Zakelijk Standaard $12/gebruiker per maand Google Drive Beveiligde cloud-opslag (2 TB/per gebruiker) Gedeelde schijven voor het team Google Meet Video- en spraakvergaderingen (150 deelnemers) Zakelijke e-mail op maat en meer



Google Forms klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (8.560+ beoordelingen)

via Typeform De volgende op onze lijst met Jotform alternatieven is Typeform. Typeform , een online formulierbouwer, heeft een ingebouwde functie voor voorwaardelijke logica die een persoonlijk tintje geeft aan respondenten van enquêtes.

De belangrijkste kenmerken van Typeform

Foto- en videobibliotheken helpen je om prachtige formulieren te maken

Bouw verschillende vraagpaden om uw formulieren op maat te maken met Logic Jumps

Voeg een Facebook pixel ID of Google Tag Manager code snippet toe voor site analytics

Typeform Pros

Integreer je Typeform account met tientallen apps

Acties activeren bij het indienen of publiek doorsturen naar een website

Onbeperkt aantal typeformulieren op het gratis plan

Typeform nadelen

Geen functies voor projectbeheer om te integreren met workflows

Typeform branding is aanwezig in alle plannen behalve het Premium Plan

Interface vertraagt bij het bouwen van lange en ingewikkelde formulieren

Typeform Prijzen

Gratis $0 Informeer bij Typeform naar de gratis planfuncties

Basis $29/maand 100 reacties/maand inbegrepen Eén gebruiker Vertakken van vragen/Logic Jumps Uploads van bestanden ontvangen (1 GB opslag) en meer

Plus $59/mo 1.000 reacties per maand inbegrepen Drie gebruikers Redirect bij voltooiing Uploads van bestanden ontvangen (2 GB opslag) en meer

Zakelijk $99/mo 10.000 reacties per maand inbegrepen Vijf gebruikers Google Tag Manager Uploads van bestanden ontvangen (4 GB opslag) en meer



Typeform Klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (480+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (460+ beoordelingen)

5. Papiervorm

via PapiervormPapiervorm is een veelzijdig Jotform-alternatief met een groot aantal functies, waaronder de mogelijkheid om processen te automatiseren neem betalingen aan, beheer boekingen en maak krachtige formulieren.

De belangrijkste kenmerken van Paperform

Meer dan 600 kant-en-klare sjablonen en ondersteunt elektronische handtekeningen

Ingebouwde integraties en koppelingen met meer dan 3.000 apps via platforms van derden (zoals Zapier)

Volledig aanpasbaar - maak je eigen thema's, kies je kleurenpalet en sluit inhoud in waar je maar wilt

Paperform Pros

Betalingsgateways worden aangestuurd door Stripe, Square, Braintree en PayPal Business

Ano-code oplossing die gebruikers de mogelijkheid geeft om elk project te beheren - van het aannemen van betalingen tot het verzamelen van informatie en het organiseren van boekingen.

Een editor die bijna onbeperkte aanpassingen en geavanceerde workflows mogelijk maakt

Paperform nadelen

Paperform sjablonen zijn alleen te bekijken door te registreren voor een gratis proefabonnement

Er is geen gratis plan beschikbaar

Geen mogelijkheden voor projectbeheer om reacties te integreren in workflows

Paperform Prijzen

Hoofdprijs $24/maand Onbeperkt aantal formulieren Eén gebruiker Eén betaalrekening Maximale bestandsgrootte 10 MB/bestand, en meer

Pro $44/maand Kan Paperform Branding verwijderen Eén gebruiker Drie betaalaccounts Maximale bestandsgrootte 1 GB/bestand en meer

Agentschap $159+/maand Kan Paperform Branding verwijderen Vijf gebruikers (extra gebruikers +$5/maand) Onbeperkt aantal betaalaccounts Maximale bestandsgrootte 1 GB/bestand, en meer



De beoordelingen van Paperform klanten

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (70+ beoordelingen)

6. Zoho Formulieren

via Zoho formulieren Zoho Forms is een speciale software voor het bouwen van formulieren met een systeem voor het verzamelen van gegevens aan de voorkant dat toegankelijk is op elk apparaat.

Zoho Forms Belangrijkste Kenmerken

Trigger voorwaardelijke e-mail of SMS meldingen van je online formulier wanneer een nieuwe record wordt ingediend of bijgewerkt

Meet de prestaties van een formulier en optimaliseer indien nodig

Formulieren insluiten op webpagina's of delen met een publieke link

Zoho Forms Pros

Offline formulieren maken

Taaktoewijzing automatiseren

Een workflow voor e-handtekeningen instellen

Zoho Forms Nadelen

Beperkte opties voor formuliertemplates

Basisfuncties vereisen upgraden naar betaalde plannen

Beperkte klantenondersteuning

Zoho Forms Prijzen

Basis $12/maand Eén gebruiker Onbeperkt aantal formulieren 10.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten en meer

Standaard $30/maand 25.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten Integratie betaling 2 GB opslagruimte en meer

Professioneel $60/maand 75.000 inzendingen/maand Ingebouwde en aangepaste thema's Goedkeuringen en taken 5 GB opslagruimte en meer

Premium $110/maand 150.000 inzendingen/maand Goedkeuringen en taken Recordcontrole 10 GB opslagruimte en meer



Zoho Forms klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

7. FormAssembly

via FormAssembly Het volgende Jotform-alternatief is FormAssembly, een webformulier- en gegevensverzamelingsplatform met sterke mappingmogelijkheden naar Salesforce.

De belangrijkste kenmerken van FormAssembly

Verzamel betalingsgegevens met een door FormAssembly goedgekeurde betalingsconnector

Gebruik voorwaardelijke velden omhet proces te stroomlijnen voor gebruikers

Begin met een kant-en-klaar sjabloon voor een sterk kader

FormAssembly Pros

Splits lange formulieren op in meerdere pagina's

Aangepaste CSS invoegen

Formulieren insluiten met HTML-code of andere publicatiemethoden

VormAssemblage nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Beperkte typen vraagvelden

Niet geschikt voor kleine organisaties die projectmanagementfuncties nodig hebben

Prijzen voor FormAssembly

FormAssembly heeft geen gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $89/maand voor één gebruiker, inclusief 24/7 ondersteuning, drag-and-drop bouwer, API voor ontwikkelaars en meer.

De beoordelingen van klanten over FormAssembly

G2: 4,4/5 (260+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

8. ProProfs Enquêtemaker

via ProProfs Enquête MakerProProfs Enquêtemaker is een online software voor alle vaardigheidsniveaus om professionele vragenlijsten en enquêtes te maken en te ontwerpen.

Profs Enquête Maker Belangrijkste Kenmerken

Integreer geavanceerde rapporten met CRM en marketingautomatisering

Scores en vertakkingen toevoegen aan enquêtevragen

Snel NPS-enquêtes maken en plannen voor automatische distributie

Profs Survey Maker Pros

Kies uit honderden sjablonen om te beginnen

Maak quizzen met scores en persoonlijkheidsvragen

Pas het uiterlijk van de quiz aan met honderden instellingen

Profs Enquête Maker Nadelen

Geen beheerders op het gratis plan om accountgebruikers aan te maken en te beheren

Basisfuncties vereisen upgraden naar betaalde plannen

Ontworpen voor marketing- en evenemententeams

Profs Enquête Maker Prijzen

Gratis $0 Tien enquêtereacties/maand Onbeperkt aantal enquêtes

Essentials $0,10/reactie per maand Logo, branding en thema's Aangepast welkomst- en bedankscherm E-mailnotificatie voor respondent en meer

Premium $0,20/respons per maand Enquête scoren Logica voor vertakkingen en overslaan Aangepaste licentie, bedrijfsbeveiliging, eigendom en meer



De klantwaardering vanProfs Survey Maker

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

9. SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey is een ander online formulierenplatform op onze lijst met diverse plannen die beschikbaar zijn voor individuen of teams om enquêtes, quizzen en polls te maken voor elk publiek.

De belangrijkste kenmerken van SurveyMonkey

Krijg snel inzicht met automatische grafieken en samenvattingen

Kies uit door experts geschreven voorbeeldvragen om op te nemen in uw enquêtes

Gebruik flexibele toestemmingsbeheer om enquêtes veilig te delen

SurveyMonkey Pros

Exporteer uw gegevens in populaire formaten zoals CSV, XLS, PDF, PPT en SPSS

Kies uit tientallen enquêtethema's en pas de lay-outs aan

Vergelijk reacties met benchmarks uit de branche

SurveyMonkey Nadelen

Formulierinterface kan lastig zijn om door te navigeren bij het maken van complexe velden

Niet geschikt voor organisaties die niet veel formulieren nodig hebben

Prijsplannen zijn duur in vergelijking met andere software voor online enquêtes

Prijzen van SurveyMonkey

Gebruikers kunnen kiezen uit een gratis plan, drie persoonlijke plannen vanaf $32/maand en drie zakelijke plannen vanaf $25/gebruiker per maand om de beste waarde voor hun tijd en geld te krijgen.

De klantwaardering van SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (17.440+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (8.790+ beoordelingen)

10. Pardot

via Pardot Het laatste Jotform-alternatief op de lijst is Pardot, een marketingautomatiseringsoplossing met geavanceerde functies voor het maken van formulieren om je pijplijndoelen te ondersteunen.

De belangrijkste kenmerken van Pardot

Maak inschrijflijsten, inschrijvingen voor evenementen, sollicitaties en meer

Schakel weergaveopties om velden weer te geven als andere voorgaande velden zijn ingevuld

Lange formulieren opsplitsen in meerdere korte formulieren

Pardot Pros

Onbeperkte toegang tot de Pardot Kennisbank

Pardot Nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Geen cross-collaboration mogelijkheden voor projectbeheer

Niet geschikt voor kleine organisaties die snelle en eenvoudige formulieren nodig hebben

Pardot prijzen

Groei $1.250/maand/tot 10.000 contacten (jaarlijks gefactureerd) 50 formulieren en 50 landingspagina's Geïntegreerd marketingkalender Bijgehouden sociale berichten Lead scoring, sortering en meer

Plus $2.500/maand/maximaal 10.000 contactpersonen (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerde e-mailanalyse, e-mailweergave en voorbeeldanalyse Tien dashboards voor engagementgeschiedenis B2B marketinganalyse Google AdWords-integratie en meer

Geavanceerd $4.000/maand/maximaal 10.000 contacten (jaarlijks gefactureerd) 150 automatiseringsregels 1.000 SEO keyword monitoring Voorspellend scoren van leads Aangepaste gebruikersrollen en -rechten en meer

Premium $15.000/maand/maximaal 75.000 contacten (jaarlijks gefactureerd) Multi-touch attributiemodellen Campagne-inzichten 20 SSL Vanity domeinen / Tracker domeinen Toegewezen IP-adres en meer



Pardot klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (17.340+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (560+ beoordelingen)

Wat te zoeken in een Jotform-alternatief

Jotform is uitstekend voor het maken van formulieren, maar je bent hier omdat je een tool nodig hebt met meer functies om ook je taken te beheren.

Er zijn tegenwoordig veel tools voor het maken van formulieren beschikbaar. Er zijn er echter maar een paar die de mogelijkheden van Jotform evenaren en op andere manieren overtreffen.

We hebben een checklist gemaakt met functies waarop je moet letten om het beste Jotform-alternatief te kiezen. ⬇️

Budgetbeheer

Je bent nauwkeuriger met een softwaretool voor formulierbouwers die budgettering en uitgaven ondersteunt wanneer je geld verzamelt via formulieren. Bronnenbeheer Volledige zichtbaarheid van middelen is noodzakelijk voor projectplanning en -uitvoering om realistische teamschema's op te stellen voor formulierbouw en analyse.

Gasttoegang

Van externe belanghebbenden tot beantwoorders van formulieren, door accounttoegang met specifieke machtigingen te verlenen, worden heen en weer vragen via e-mail geëlimineerd. Doel volgen Stimuleer betere besluitvorming met analyses van formulierprestaties en klanttevredenheid om de bedrijfswaarde te verhogen.

Gratis software-ondersteuning

Het is niet duurzaam (of noodzakelijk) om alles te leren over je softwaretool, dus als je vastzit in een situatie, moet er 24/7/365 klantenondersteuning zijn.

Beste algemene Jotform-alternatief: ClickUp

De unieke functies van ClickUp zijn geschikt voor bedrijven in alle bedrijfstakken en van alle groottes productiviteit . Maak en pas een ClickUp Formulier aan om te delen met iedereen binnen of buiten uw organisatie.

Maak vandaag nog in enkele minuten uw ClickUp Formulier en ga aan de slag met uw volgende project! 🚀