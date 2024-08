10 Beste Google Agenda Alternatieven en Concurrenten 2024

Steek je hand op als je van Google Agenda houdt. 🙋🏼‍♀️

Wij ook! Het is gratis voor persoonlijk gebruik met elke Google-account handig, intuïtief en lijkt zichzelf bij te werken. Veel eenvoudiger dan dat wordt het niet!

Perfect voor mensen met een tijdsblokkering reis of overspoeld met vergaderingen, Google Agenda heeft als doel om de angst die komt kijken bij het beheren van uw drukste dagen te verlichten. Het is snel te leren en eenvoudig te gebruiken, met praktische functies voor het aanpassen, automatiseren en synchroniseren van uw kalender voor projectbeheer op verschillende apparaten. Maar het is niet de enige agenda-app om dit niveau van functionaliteit in te pakken... 👀

Er is zelfs een heleboel software die kan concurreren met het nut van Google Agenda en deze zelfs kan overtreffen. En als je bedenkt hoe makkelijk het is om per ongeluk persoonlijke afspraken te delen in de Google Agenda van het bedrijf, is het geen slecht idee om je opties te kennen!

En dan ben je hier aan het juiste adres. 🙂

Volg ons terwijl we in de must-have functies duiken voor je volgende Google Agenda-alternatief, en zoek 10 van de beste concurrenten op de markt van dit moment! Inclusief gedetailleerde onderverdelingen, voor- en nadelen, prijsinformatie, beoordelingen en meer. 🏆

Wat moet je zoeken in Google Agenda Alternatieven?

Google Agenda maakt deel uit van de Google Workspace-suite van producten die gratis beschikbaar zijn voor iedereen met een Gmail-account voor strikt persoonlijk gebruik. Google Agenda wordt gesynchroniseerd met je Gmail-account, dus gebeurtenissen die in je inbox worden vermeld, worden automatisch toegevoegd aan je agenda. 😳

Het gaat er niet alleen om dat je een app vindt die meer doet dan Google Agenda, het gaat erom dat je een app vindt die aansluit bij de specifieke behoeften van je team. Bovendien is het mogelijk dat de lijst met functies van Google Agenda, ondanks zijn populariteit, niet de beste oplossing is.

Hoewel je met Google Agenda snel en eenvoudig gebeurtenissen aan je week kunt toevoegen, is het minder intuïtief als je andere agenda's en taken gaat toevoegen. Dit leidt ertoe dat sommige teams nieuwe kalenders in Google Sheets of zelfs Google Documenten om naast hun agenda's ook hun taken te beheren, dan wordt het allemaal veel te ingewikkeld.

...En zomaar ineens ben je op zoek naar een alternatief voor Google Agenda. ✨

De beste alternatieven voor Google Agenda brengen je vergaderingen, evenementen en projecten samen in dezelfde software, zodat je niet meer hoeft te zoeken tussen je dagelijkse agenda en je werktaken, maar ze allemaal in één oogopslag kunt zien.

Andere belangrijke functies die je moet zoeken in een Google Agenda-alternatief zijn onder andere:

Automatiseringsfuncties om terugkerende gebeurtenissen of taken te plannen

om terugkerende gebeurtenissen of taken te plannen Meervoudige weergaven om je vergaderingen, taken en herinneringen vanuit elke hoek te beheren

om je vergaderingen, taken en herinneringen vanuit elke hoek te beheren Herinneringen en meldingen zodat je nooit iets mist

zodat je nooit iets mist Tijdregistratie om de hele week op de hoogte te blijven van uw productiviteit

om de hele week op de hoogte te blijven van uw productiviteit Sleep en neerzet functionaliteit om je planning op te bouwen en aan te passen wanneer nodig

om je planning op te bouwen en aan te passen wanneer nodig Integraties met apps als Zoom en Slack om meer context, functionaliteit en waarde aan je agenda toe te voegen

met apps als Zoom en Slack om meer context, functionaliteit en waarde aan je agenda toe te voegen Synchroniseren op meerdere apparaten* om je agenda altijd bij de hand te hebben

Synchroniseer uw vergaderingen vanuit andere werkprogramma's met ClickUp om uw hele dag te beheren in agendaweergave

Google Agenda deelt veel van deze functies, maar elke software geeft er zijn eigen unieke draai aan. Het is een kwestie van uitproberen en evalueren om de software te vinden die bij jouw werkstijl past. Het nadeel hiervan? Het kan extreem tijdrovend zijn. 🫠

Maar gelukkig hoeft dat niet! Want dat hebben we al. 🤓

De 10 beste Google Agenda Alternatieven in 2024

Je hoeft geen tijd in te plannen om de beste Google Agenda-alternatieven te testen - dat hebben we al gedaan!

We hebben deze lijst samengesteld met de 10 beste Google Agenda-alternatieven voor elk team. Vergelijk functies, voor- en nadelen, prijzen, beoordelingen en meer!

Bewerk eenvoudig vervaldatums en voeg nieuwe gebeurtenissen toe in ClickUp door taken te slepen en neer te zetten in de agendaweergave

ClickUp is de enige alles-in-één productiviteitstool die is ontworpen om uw agenda, taken en werk in verschillende apps samen te brengen in één dynamisch platform. Teams van elke grootte, bedrijven en individuele gebruikers vertrouwen op ClickUp vanwege de uitgebreide set aanpasbare functies om alles te beheren, van hun dagelijkse vergaderingen tot complexe projecten, allemaal vanaf één scherm.

Er zijn meer dan 15 manieren om je werk te visualiseren in ClickUp, inclusief een flexibele Kalenderweergave om tijdlijnen te plannen, taken te sorteren en evenementen te plannen door ze gewoon over uw week te slepen. Bovendien integreert ClickUp met meer dan 1000 andere werkprogramma's, waaronder Google Agenda! Dus als je twijfelt over de overstap, mis je toch niets aan je productiviteit met ClickUp.

Aan de slag met ClickUp's kalenderplanningssjabloon ! Kalendersjabloon downloaden

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers ervaren een leercurve om zich aan te passen aan zoveel functies

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de ClickUp mobiele app, maar de kalenderweergave wel 🤓

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Zakelijk : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Zakelijk Plus : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.510+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.510+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.510+ beoordelingen)

2. Microsoft Outlook-kalender

via Microsoft Outlook-kalender Microsoft Outlook Calendar is een toepassing voor teams om hun dagelijkse activiteiten, evenementen en vrijwel elke agenda-afspraak te beheren! De software is uitgerust met verschillende functies, waaronder herinneringen, het delen van agenda's, overlays om meerdere agenda's tegelijk te vergelijken, thema's met aangepaste kleuren en meer.

Het grootste voordeel van Outlook Calendar is de integratie met andere Microsoft-producten, zoals Microsoft Teams. Met de functie Teams Meetings kunnen gebruikers online vergaderingen en evenementen plannen, eraan deelnemen en ze organiseren met Microsoft Teams zonder een apart venster te openen.

Bekijk de_ Microsoft Outlook-integratie met ClickUp !

Microsoft Outlook Agenda beste functies

Automatische deactivering van onveilige links die phishing scams, virussen of malware bevatten

Google Agenda importeren in Outlook om te voorkomen dat je al je afspraken opnieuw moet invoeren

Outlook zoeken om berichten, mensen en documenten te vinden

Zij-aan-zij kalenderweergaven

Microsoft Outlook Agenda beperkingen

Te veel functionaliteit kan eenvoudige planningsbehoeften in de weg staan

Met de exportfunctie voor Outlook-agenda's worden wijzigingen niet automatisch overgenomen in Google Agenda

Microsoft Outlook Agenda prijzen

Microsoft Outlook Agenda is gratis met een Microsoft-account

Microsoft Outlook Agenda beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

3. Zoho Agenda

via Zoho kalender Ons volgende Google Agenda-alternatief is Zoho Calendar. Deze agendasoftware bevat functies zoals herinneringen, takenlijsten en een ingebouwde takenlijst. Zoho Calendar kan worden geïntegreerd met andere Zoho- en agenda-apps, maar ook met Google Calendar en Outlook.

Een van de belangrijkste voordelen van Zoho Calendar ten opzichte van Google Calendar is de integratie met andere Zoho apps. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld taken en afspraken maken in Zoho Calendar om ze vervolgens te bekijken in Zoho Mail of een contact aan te maken in Zoho CRM. Dit zorgt voor een efficiëntere workflow voor teams die voor hun werk afhankelijk zijn van meerdere Zoho apps!

Zoho Calendar beste functies

Openbare kalenders of groepskalenders om met je team samen te werken aan werkevenementen

Smart Add haalt de benodigde evenementgegevens uit de zinnen die je typt

RSVP status updates en herinneringsmeldingen

Zoho Agenda insluiten in websites

Zoho Calendar beperkingen

Beperkte mogelijkheid om om te gaan met complexe roosterafhankelijkheden

Beperkte flexibiliteit in het aanpassen aan specifieke projectbehoeften

Zoho Calendar prijzen

Zoho Calendar is gratis voor alle gebruikers

Zoho Calendar beoordelingen en recensies

Capterra: 3.8/5 (5+ beoordelingen)

3.8/5 (5+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4. Teamup Kalender

via Teamup kalender Teamup Calendar is een webgebaseerde agenda- en planningssoftware . Hiermee kunnen gebruikers afspraken, evenementen en vergaderingen maken en beheren, en deze delen met anderen.

In tegenstelling tot Google Calendar kan Teamup Calendar omgaan met complexe planningsbehoeften. Gebruikers hebben toegang tot meer geavanceerde planningsopties zoals resource planning . Met de functie Subkalender kunnen gebruikers bijvoorbeeld verschillende lagen kalenders maken binnen een enkele hoofdkalender. Dit maakt het een geschikte oplossing voor organisaties die het volgende moeten beheren cross-functionele teams en middelen.

Teamup Agenda beste eigenschappen

Aangepaste velden voor specifieke categorieën van taakinformatie

Taakstatussen met eenvoudig filteren en prioriteren

Meerkeuzevelden weergegeven in de tabelweergave

Verlofcategorieën voor medewerkers

Teamup Kalender beperkingen

Beperkte functionaliteit voorbeheer van belanghebbenden en communicatie

Verouderde agenda-interface vergeleken met de Google Agenda-app

Teamup Agenda prijzen

Gratis plan

Plus : $10/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw)

: $10/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw) Pro : $25/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw)

: $25/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw) Zakelijk : $60/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw)

: $60/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw) Onderneming: $105/maand per kalender, jaarlijks gefactureerd (exclusief btw)

Teamup Kalender beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

4.7/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Bekijk deze_ stakeholderbeheersoftware !

5. Tijdblokken

via Tijdblokken Een van de belangrijkste voordelen van TimeBlocks ten opzichte van Google Agenda is de blokgebaseerde benadering van plannen. TimeBlocking is een productiviteitstechniek waarbij tijdblokken worden ingepland om specifieke taken uit te voeren. Deze methode helpt mensen om hun dag te plannen en ervoor te zorgen dat ze zich richten op hun prioriteiten en doelen, in plaats van tijd te verspillen aan minder belangrijke activiteiten.

TimeBlocks is het beste voor freelancers of aannemers. Teams vinden de app misschien beperkend voor projectbeheer en tijdregistratie. Als tijdregistratie voor jou een onmisbare agendafunctie is, probeer dan ClickUp!

TimeBlocks beste functies

Agenda synchronisatie met een enkele login met Google, Apple, Outlook en meer

Quick Type-pagina om uw planning te schrijven zonder ingewikkelde instellingen

Maandelijkse kalenderweergave voor snelle toegang

Drag-and-drop interface

TimeBlocks beperkingen

Beperkte mogelijkheid om om te gaan met beperkte middelen en conflicten

Geen ingebouwde functie voor tijdregistratie

TimeBlocks prijzen

TimeBlocks is een gratis app

TimeBlocks beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Basecamp

via Basecamp Als hulpmiddel voor projectbeheer en teamcommunicatie, Basecamp functies zoals takenlijsten, bestandsopslag en berichten. Een groot voordeel van Basecamp ten opzichte van Google Agenda is de nadruk op samenwerking en communicatie. Teamleden kunnen gemakkelijker samenwerken en informatie delen met Basecamp door gebruik te maken van functies zoals berichten, takenlijsten en bestandsopslag.

Projectmanagers kunnen evenementen maken en plannen met de functie Agenda-app. Deze tool maakt het makkelijker voor teams om check-in vergaderingen te plannen in de aanloop naar de deadline van het project.

Basecamp beste functies

Projectplanning toont deadlines, to-dos, mijlpalen en relevante gebeurtenissen

Project-, opdracht- en planningsdashboard op één pagina

Individuele of groepsdirecte berichten binnen de app

Check-in met een automatische poll voor het team

Basecamp beperkingen

Beperkte functionaliteit voor het bijhouden van de voortgang

Geen taakprioriteiten

Basecamp prijzen

Gebruikers zonder beperkingen : $299/maand, jaarlijks gefactureerd

: $299/maand, jaarlijks gefactureerd Voor freelancers, starters of kleinere teams: $15/maand per gebruiker

Basecamp beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

7. Asana

via AsanaAsana is een webgebaseerde software voor projectbeheer en teamsamenwerking. Hiermee kunnen gebruikers taken en projecten organiseren, bijhouden en beheren, en communiceren met teamleden. Een van de belangrijkste voordelen van de kalenderfunctie in Asana is de mogelijkheid om gemakkelijk al uw evenementen te zien en deadlines voor taken te beheren.

U kunt bijvoorbeeld de kalenderfilter gebruiken om elk project te sorteren op aangepaste velden om prioriteiten, inhoudstypes of goedkeuringsstatus te vinden. Met agendafilters kunt u eenvoudig zien wat wanneer moet gebeuren, of een project voor of achter op schema ligt en of er knelpunten of vertragingen zijn.

Asana beste functies

Wekelijkse weergave in het gedeelte Mijn activiteiten houdt vervaldatums en komende activiteiten in de gaten

Kleurcategorisatie in projectkalenders die ook gebruikt kan worden als een aangepaste veldwaarde

Verschillende agendaweergaven voor persoonlijke projecten of teamprojecten

Beheer van taken

Asana beperkingen

Beperkte ondersteuning voor kwaliteitsbeheer van planningen

Geen optie voor meerdere geadresseerden

Asana prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

4.5/5 (11.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Asana alternatieven !

8. Apple kalender

via Apple Apple Agenda is nauw geïntegreerd met de rest van het Apple ecosysteem, waardoor het een goede optie is voor gebruikers die al andere Apple producten en diensten gebruiken.

Deze agenda-app is vooraf geïnstalleerd op Apple apparaten, dus de beschikbaarheid voor gebruikers is beperkt. Maar een van de grootste voordelen van Apple Calendar is de optie om meerdere accounts in te stellen van andere agendadiensten zoals Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo en meer. Zo kun je je persoonlijke en werkagenda's op één plek bekijken!

Apple Agenda beste functies

Gebruikers kunnen alle of specifieke agenda's in één venster bekijken

Gebruikers kunnen het locatieadres van een evenement toevoegen om Time to Leave-meldingen te ontvangen op basis van hoe lang het duurt om de bestemming te bereiken

Beperkingen van Apple Agenda

Niet geschikt voor projectbeheer of tijdregistratie in vergelijking met andere agenda-apps en alternatieven voor Google Agenda

Gebeurtenissen in de agenda tonen HTML-code waardoor het onhandig en moeilijk leesbaar is

Prijzen Apple Agenda

Apple Agenda is gratis met een Apple gebruikers-ID

Apple Agenda beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: 4/5 (160+ beoordelingen)

Bonus: Organiseer met ADHD organisatiemiddelen & ADHD apps !

9. Maandag.nl

via MaandagMaandag.nl is een projectbeheertool ontworpen voor gebruikers om taken, projecten en workflows te beheren. Het bevat een kalenderfunctie waarmee gebruikers taken en deadlines kunnen plannen en bekijken op een kalender.

Een van de belangrijkste voordelen van de kalender van maandag ten opzichte van Google Agenda is de flexibiliteit en aanpasbaarheid. Zonder extra browsertabbladen te openen, kun je de Split view-functie gebruiken om een agendaweergave en Board-weergave naast elkaar te openen. Je kunt bijvoorbeeld een gebeurtenis in de agendaweergave vergelijken met de bijbehorende projectraad in de bestuursweergave.

Maandag beste functies

Filteren van agendaweergave om precies te laten zien wat je wilt zien

Kalenderwidget om te zien welke taken bij welk project horen

Aanpasbare workflows om projecten gemakkelijk bij te houden

Automatisering

maandag beperkingen

Functies zijn niet diepgaand vergeleken met andere Google Agenda alternatieven op deze lijst

Dashboards zijn een betaalde premium functie

Maandag prijzen

Individueel : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Basis : $8/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $8/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Standaard : $10/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $10/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Pro : $16/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $16/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Onderneming: Neem contact op met Maandag voor prijzen

Maandag beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (3.300+ beoordelingen)

4.6/5 (3.300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

10. ProofHub

via ProofHub ProofHub is een webgebaseerde software voor projectbeheer. Het bevat verschillende functies zoals taakopdrachten, deadlines, voortgangscontrole en een gecentraliseerde plaats om bestanden op te slaan en te delen. Het bevat ook een ingebouwde tool voor tijdregistratie en een kalender om teams te helpen hun tijd en deadlines te beheren.

Een van de belangrijkste voordelen van de kalenderfunctie in Proofhub is de mogelijkheid om met meerdere kalenders te werken. Met de kalenderfunctie kunnen gebruikers meerdere kalenders maken en deze delen met verschillende teams. Bovendien biedt de kalenderfunctie van Proofhub verschillende toegangsniveaus tot de kalender, zodat gebruikers kunnen bepalen wie hun kalender kan bekijken of bewerken.

ProofHub beste functies

Automatische herinneringen om werk in te plannen op kalenders

Controle op hoog niveau over teams en projecten

Taken kunnen worden toegewezen aan meerdere gebruikers

Tijd bijhouden

ProofHub beperkingen

Niet geschikt voor complexe workflows

Geen budgetteringsfunctionaliteit

Prijzen van ProofHub

Essential : $45/maand, jaarlijks gefactureerd

: $45/maand, jaarlijks gefactureerd Ultimate Control: $89/maand, jaarlijks gefactureerd

ProofHub beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (70 beoordelingen)

Volgende op de agenda: aanmelden voor ClickUp

Soms voldoet het gemak van Google Agenda gewoon niet, waardoor je agenda ongeorganiseerd, overweldigend en inefficiënt blijft. Deze situaties maken Google Agenda alternatieven zowel noodzakelijk als zeer waardevol om uw projecten op schema te houden!

Elk van deze tools zal je helpen om de klus te klaren, maar er is er maar één ontworpen om je productiviteit naar een heel nieuw niveau te tillen. En die tool is ClickUp. 🙂

Visualiseer uw planning met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Krijg toegang tot de kalenderweergave, onbeperkte taken, talloze functies, sjablonen en integraties zonder enige kosten met ClickUp's Free Forever Plan. En als u klaar bent om uw tijdmanagementgeheimen met de rest van het team te delen, kunt u upgraden naar elk betaald plan in ClickUp voor slechts $5! Meld u vandaag nog aan voor ClickUp