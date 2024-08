10 beste ADHD-organisatiehulpmiddelen voor volwassenen in 2024

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over productiviteitstools en -strategieën. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of een andere voorwaarde.

Het vinden van de juiste hulpmiddelen om om te gaan met de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen kan een van de vele strategieën zijn om belangrijke Taken te organiseren en de productiviteit te verhogen. En mensen met ADHD weten dat organisatie en productiviteit niet gemakkelijk zijn.

Sterker nog, de organisatie CHADD zegt dat ADHD-symptomen bij volwassenen gepaard gaan met uitdagingen bij het beheren van complexe, langdurige projecten in hun professionele leven. Grotere projecten vereisen niet alleen dat je georganiseerd blijft, maar ook dat je vaardig bent in communicatie, het bijhouden van talloze Taken en tijdmanagement .

Maar dat hoeft mensen met ADHD er niet van te weerhouden om uit te blinken in hun carrière. Er zijn genoeg goede gewoontes en hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.

Daarom hebben we deze lijst samengesteld met de top 10 ADHD apps voor volwassenen in 2024.

Van Taakbeheer tot Projectmanagement en van tijdsregistratie tot aantekeningen maken, wij hebben alles voor je.

Wat moet je zoeken in ADHD-organisatiehulpmiddelen?

De beste ADHD-hulpmiddelen moeten naadloos in je routine passen en je dagelijkse leven verbeteren zonder extra stress.

Ze moeten intuïtief zijn, aanpasbaar aan jouw unieke behoeften en functies bieden die veelvoorkomende ADHD-uitdagingen aanpakken, zoals tijdbeheer, organisatie en focus.

Veel van deze ADHD-hulpmiddelen zijn handige apps die je op je telefoon of computer kunt gebruiken, zodat je altijd de hulp die je nodig hebt om belangrijke Taken uit te voeren binnen handbereik hebt.

De 10 beste ADHD-organisatiehulpmiddelen voor gebruik in 2024

In een steeds meer digitale wereld kan het vinden van de juiste tool overweldigend zijn. Hieronder vind je onze top 10 van de beste ADHD-hulpmiddelen om je te helpen geconcentreerd, georganiseerd en efficiënt te blijven.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een uitgebreid tool voor projectmanagement dat mensen met ADHD kan helpen om georganiseerd te blijven. Het is meer dan alleen een app voor takenlijsten; het integreert taakbeheer, samenwerking bij documenten, het bijhouden van doelen en tijdsregistratie onder één platform.

Dit zorgt ervoor dat alle benodigde informatie op één plek wordt geconsolideerd, wat de productiviteit verhoogt en de cognitieve belasting van het schakelen tussen apps vermindert. De robuuste functies en intuïtieve interface maken het een van de beste ADHD-organisatietools voor volwassenen, en een van de beste.. organisatie apps periode.

De functie Kladblok van ClickUp is eenvoudig en intuïtief

Met ClickUp kunt u de functie Notes gebruiken als een formulier voor aantekeningen direct op het platform. Of u kunt taken prioriteren, deadlines instellen en uw werkstroom visualiseren via Gantt-grafieken, lijsten of bordweergaven, afhankelijk van wat u het beste uitkomt.

Dankzij de aanpasbare interface van ClickUp kunt u de tool aanpassen aan uw werkstijl en voorkeuren in plaats van andersom.

Met de verschillende functies van ClickUp is het niet alleen een organisatietool; het kan een centraal onderdeel van uw dagelijkse werk worden productiviteit hacks om gefocust te blijven.

Dus of je nu op zoek bent naar een nieuwe tijdmanagementtechnieken of gewoon betere bureau organisatie clickUp kan u helpen een evenwichtiger en productiever leven te leiden.

ClickUp beste functies

Naadloze integratie met meer dan 1000 apps en tools

Uitgebreide functies voor taken, documenten en projectmanagement

Beschikbaarheid van vele sjablonen voor takenlijsten. * Automatisering van routinetaken voor meer productiviteit

Aanpasbaar beheer van werklast en interfaces voor uw behoeften

ClickUp beperkingen

Door de uitgebreide functies kunnen nieuwe gebruikers enige tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met de tool

De volledige functie is niet beschikbaar wanneer u offline bent

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Hersenfocus

via Focus op de hersenen Brain Focus is een tijdmanagement app die gebruik maakt van de Pomodoro Techniek, die gebruikers aanmoedigt om zich te concentreren op taken voor korte, vaste intervallen met pauzes ertussen.

Deze werklastbeheer deze techniek kan bijzonder effectief zijn voor mensen met ADHD, omdat het de intimidatie van grote Taken kan verminderen door ze op te splitsen in kleinere, beter beheersbare segmenten.

De app maakt het mogelijk om taken te categoriseren en de interface is eenvoudig, zodat er minder wrijving is bij het organiseren van je taken.

De focus op het prioriteren en plannen van taken maakt het een handig hulpmiddel voor mensen die worstelen met uitstelgedrag of overweldigd raken door te veel taken.

Brain Focus beste functies

Aanpasbare duur van werk en pauzes om de app aan te passen aan je werkstijl en je wensencommunicatiestrategieën* Optie om sessies te pauzeren en te hervatten, voor onverwachte onderbrekingen

Mogelijkheid om Wi-Fi en geluid uit te schakelen tijdens sessies, waardoor digitale afleiding tot een minimum wordt beperkt om de focus te behouden

Intuïtieve interface die het gebruikers gemakkelijk maakt om te navigeren en hun voortgang in de tijd bij te houden

Brain Focus limieten

Gebrek aan integratie met andereapps voor productiviteit kan resulteren in de noodzaak om gegevens handmatig over te zetten

De interface van de app is weliswaar rechttoe rechtaan, maar kan voor sommige gebruikers te simplistisch overkomen en mist de verfijnde esthetiek van sommige andere apps

Prijzen van Brain Focus

Gratis

Brain Focus beoordelingen en recensies

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: N.V.T

3. Munt

via Munt Mint is een app voor financiële organisatie waarmee je je geld kunt bijhouden, budgetteren en beheren, allemaal op één plek.

Voor volwassenen met ADHD die worstelen met geldbeheer, biedt Mint een oplossing om je te helpen je financiën op orde te houden.

Het haalt al je financiële informatie op, van bank accounts tot krediet kaarten tot rekeningen, en geeft het weer in een makkelijk te begrijpen format. Het geeft ook waarschuwingen voor ongebruikelijke kosten, stuurt betalingsherinneringen om late kosten te voorkomen en geeft zelfs tips om kosten te verlagen en geld te besparen.

Mint beste functies

Automatisch synchroniseren met verschillende financiële instellingen voor het in realtime bijhouden van uitgaven, besparingen en de algehele financiële gezondheid

Diepgaand inzicht in bestedingsgewoonten, helpt gebruikers verbeterpunten te identificeren en biedt tips voor beter geldbeheer

Functies voor het bijhouden van rekeningen en herinneringen helpen gemiste betalingen en de mogelijke negatieve gevolgen voor kredietscores te voorkomen

Mint limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met synchroniseren met bepaalde financiële instellingen

Het automatische categoriseringssysteem van de app kan aankopen soms verkeerd categoriseren, waardoor handmatige correcties nodig zijn

Mint prijzen

Gratis

Premium: $4.99/maand

Mint beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4. Denk aan de melk

via Google TakenGoogle Taken is een tool voor taakbeheer die naadloos integreert met het productpakket van Google, zoals Gmail en Google Agenda, en biedt gebruikers een consistente en vertrouwde omgeving.

Met de tool kun je direct vanuit je inbox van Gmail taken aanmaken, waardoor het proces van aantekeningen maken vanuit e-mails wordt gestroomlijnd. Bovendien kun je met Google Taken subtaken maken om grotere taken op te splitsen in kleinere, beter beheersbare delen.

De taken worden gesynchroniseerd op al je apparaten, zodat je je takenlijst overal kunt bekijken.

Het is echter een relatief eenvoudige tool, en hoewel dat betekent dat het makkelijk te gebruiken is, mist het misschien ook een aantal functies die je wel terugvindt in complexere tools voor taakbeheer.

Google Taken beste functies

Eenvoudige integratie met Gmail en Google Agenda zorgt voor een naadloze overgang tussen taken, e-mails en planning

Taken kunnen direct vanuit e-mails worden aangemaakt, wat helpt bij een efficiënte werkstroom

Subtaken kunnen worden aangemaakt om grote taken op te splitsen in beter beheersbare delen

Beperkingen van Google Taken

Het mist enkele van de meer complexe functies voor het beheren van Taken die in andere tools te vinden zijn

Geen ingebouwde herinneringen of notificaties voor vervallen taken

Prijzen van Google Taken

Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (10+ beoordelingen)

: 4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Evernote

via EvernoteEvernote is een krachtig hulpmiddel om aantekeningen te maken waarmee je al je aantekeningen, ideeën en to-dos op één plaats kunt bewaren.

Naast eenvoudige tekst kun je met Evernote ook afbeeldingen, webpagina's en zelfs audiomemo's aan je aantekeningen toevoegen, zodat je informatie in het beste format kunt vastleggen. De tool heeft een sterke zoekfunctie, die zelfs tekst in afbeeldingen herkent.

De mogelijkheid van Evernote om op alle apparaten te synchroniseren betekent dat je aantekeningen altijd binnen handbereik zijn, of het nu op je desktop computer, tablet of smartphone is.

Voor mensen met ADHD kan de flexibiliteit en robuuste functieset van Evernote een spelbreker zijn bij het vastleggen en organiseren van gedachten.

Evernote beste functies

Uitgebreide multimediale mogelijkheden om aantekeningen te maken met tekst, afbeeldingen, audio en knipsels van het web

Krachtige zoekfunctie die zelfs tekst in afbeeldingen kan herkennen

Synchroniseert met al je apparaten, zodat je aantekeningen overal toegankelijk zijn

Evernote beperkingen

De gratis versie heeft een aantal gebruiksbeperkingen, waaronder hoeveel nieuwe content je per maand kunt toevoegen

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers door de enorme array aan functies

Evernote prijzen

Free : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $14,99/maand

: $14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

7. ScheduleOnce

via ScheduleOnce ScheduleOnce is een tijd management en planning app die de instelling van afspraken, vergaderingen en oproepen stroomlijnt.

Met de tool kun je zowel één-op-één als groepsafspraken maken, en het integreert met grote apps voor kalenders zoals Google Agenda, Outlook en iCloud.

Door het automatiseren van het planningsproces, ScheduleOnce bespaart u tijd en vermindert de kans op fouten of dubbele boekingen.

Met automatische tijdzone detectie, zorgt de tool ervoor dat u en uw contacten altijd op dezelfde pagina over wanneer een vergadering is ingesteld om plaats te vinden, ongeacht waar iedereen zich bevindt.

ScheduleOnce beste functies

Maakt zowel één-op-één als groepsplanningen mogelijk

Integreert met grote kalender apps, het houden van al uw afspraken op een plaats

Automatiseert het hele planningsproces, waardoor je tijd en moeite bespaart

ScheduleOnce beperkingen

Duurder dan andere planning tools

Het kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

ScheduleOnce prijzen

Starter : Free

: Free Groei : $10/maand

: $10/maand Enterprise: Neem contact op met ScheduleOnce voor prijzen

ScheduleOnce beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind is een hulpmiddel voor mindmapping waarmee u uw gedachten visueel kunt ordenen. Mindmaps kunnen bijzonder effectief zijn voor mensen met ADHD, omdat ze een flexibelere en creatievere manier van aantekeningen maken mogelijk maken dan traditionele lineaire aantekeningen.

Met SimpleMind kun je mindmaps maken op een oneindig canvas, zodat je nooit ruimte tekort komt.

Met de tool kun je je mindmaps aanpassen met kleuren, stijlen en afbeeldingen, waardoor je kaarten boeiender en begrijpelijker worden.

Bovendien zijn je mindmaps toegankelijk vanaf elk apparaat, zodat je ze altijd kunt bekijken en bewerken, waar je ook bent.

SimpleMind beste functies

Oneindig canvas voor grenzeloze mindmapping zonder ruimtelijke beperkingen

Mindmaps aanpassen met stijlen, kleuren en afbeeldingen om visueel stimulerende content te creëren

Cross-platform synchroniseren geeft toegang tot mindmaps vanaf elk apparaat

SimpleMind beperkingen

De gratis versie is enigszins beperkt, met meer geavanceerde functies gereserveerd voor betaalde versies

Sommige gebruikers rapporteren dat de interface aanvankelijk wat lastig te navigeren is

Prijzen van SimpleMind

Gratis : Gratis

: Gratis **Pro Neem contact op met SimpleMind voor prijzen

SimpleMind beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

9. 24me

via 24me 24me is een persoonlijke assistent-app die je elektronische kalenders, taken, aantekeningen en persoonlijke accounts op één plaats samenbrengt.

Met automatische herinneringen voor taken zoals rekeningen betalen of afspraken onthouden, zorgt 24me ervoor dat je nooit een belangrijke deadline mist. Laat maar eens zien hoe een stapel plakbriefjes en een papieren kalender dat doen!

De app bevat ook hulpmiddelen voor tijdbeheer zoals een functie 'slimme waarschuwingen' die de reistijd naar je volgende afspraak berekent en automatisch herinneringen instelt wanneer het tijd is om te vertrekken. Dit kan vooral nuttig zijn voor mensen met ADHD, omdat het de last van het onthouden en plannen van hun schouders neemt.

De app integreert met verschillende digitale assistenten, waardoor het beheren van je Taken en afspraken nog gemakkelijker wordt.

24me beste functies

Consolidatie van kalenders, taken en aantekeningen zodat gebruikers al hun verplichtingen op één plek kunnen zien

Geautomatiseerde voltooiing van taken voor bepaalde taken, zoals het betalen van rekeningen en het versturen van cadeaus

Biedt spraakinvoer voor het toevoegen van taken en aantekeningen, voor gebruikers die liever spreken dan typen

24me limieten

Er zijn problemen gerapporteerd bij het synchroniseren met bepaalde andere applicaties

Sommige gebruikers rapporteren dat de gebruikersinterface van de app intuïtiever zou kunnen zijn

24me prijzen

Gratis

**Pro: $5,99/maand

24me beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N.V.T

10. Cozi

via Cozi Cozi is een app voor gezinsplanners die is ontworpen om de agenda's, taken en lijsten met taken van je gezin op één plek bij te houden. De Taakplanner app heeft een gedeelde familiekalender, waar leden hun afspraken en gebeurtenissen kunnen toevoegen, waardoor het gemakkelijk is om te zien wie wat wanneer doet.

Met Cozi kun je ook taken en boodschappenlijsten maken en beheren waar alle leden van het gezin toegang toe hebben. De app stuurt herinneringen voor komende gebeurtenissen of taken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Voor mensen met ADHD die gezinsverantwoordelijkheden beheren, kan Cozi een geweldig hulpmiddel zijn om gecoördineerd te blijven.

Cozi beste functies

Een gedeelde familiekalender laat alle gezinsleden zien wie wat wanneer moet doen

Gedeelde takenlijsten, zodat iedereen kan zien welke taken nog gedaan moeten worden en wie er verantwoordelijk voor is

Cozi heeft ook gedeelde boodschappenlijsten, die in realtime worden bijgewerkt als gezinsleden items afvinken

Cozi limieten

Bepaalde functies, zoals een kalendermaand weergave en een advertentievrije ervaring, zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Sommige gebruikers vinden de interface een beetje gedateerd vergeleken met andere moderne apps

Cozi prijzen

Gratis

Cozi Gold: $29.99/jaar

Cozi beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

ClickUp: Een tool voor iedereen

Omgaan met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit kan een uitdaging zijn, maar je kunt die uitdaging omzetten in een kracht met de juiste hulpmiddelen. Elk van de ADHD organisatorische hulpmiddelen die we hebben besproken, biedt unieke functies.

Of het nu gaat om het beheren van Taken, het ordenen van gedachten, het plannen van afspraken of het bijhouden van belangrijke details met digitale plakbriefjes, je kunt het allemaal. Maar vergeet niet dat de sleutel tot een succesvolle organisatie niet ligt in het gebruik van al deze digitale hulpmiddelen tegelijk. Zoek in plaats daarvan de tools die het beste passen bij je specifieke behoeften.

Het doel is om je leven te vereenvoudigen, niet nog ingewikkelder te maken, dus neem de tijd om deze opties te verkennen en kijk wat het beste werkt voor jou. En vergeet niet dat iedereen anders is - wat voor de een het beste werkt, is dat misschien niet voor de ander.

Het belangrijkste is dat je vindt wat jou helpt om je het meest georganiseerd en productief te voelen.

Vergeet niet te kijken op ClickUp's kalender weergave in uw zoektocht naar organisatorisch meesterschap. Het biedt een uitgebreid overzicht van al uw Taken en hun deadlines in een visueel intuïtief format.

Dit is een game-changer voor visuele denkers en is vooral handig voor wie jongleert met meerdere Taken en deadlines. Ontdek ook ClickUp Documenten voor een efficiënte manier om documenten te maken, te delen en samen te werken binnen uw werkruimte.

Met ClickUp Docs kunt u aantekeningen maken, taken toewijzen en gezamenlijk to-do lijsten bewerken, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor persoonlijke en teamprojecten. Voor mensen met ADHD kan het vinden van de juiste hulpmiddelen het verschil maken in hun professionele en persoonlijke leven.

Dus waarom wachten?

Begin vandaag nog met het verkennen van deze hulpmiddelen en ontdek de voordelen van een goed georganiseerd leven.