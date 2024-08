10 ADHD-vriendelijke sjablonen om je te helpen je taken op het werk te beheren

Zet je honderd alarmen op je telefoon om je eraan te herinneren dat je moet eten, werken, slapen of je tijd moet bijhouden?

Is je to-do lijst een eindeloze inventaris van de kleinste dingen die je nog moet doen? Of ben je constant op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om je dag beter in te delen - via honderden aantekeningen op je tafel of meerdere dagelijkse planner apps op je telefoon?

Als je ja hebt geantwoord, is dit artikel echt iets voor jou!

Voor mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan het onmogelijk lijken om door het doolhof van dagelijkse taken te navigeren. Ze vinden het een ongelooflijke uitdaging om zich te blijven concentreren op hun taken.

Of het nu gaat om studeren voor een examen, het voltooien van werkopdrachten of zelfs het voeren van alledaagse gesprekken, het vermogen om aandachtig te blijven kan ongrijpbaar lijken.

Dit probleem is niet te wijten aan een gebrek aan intelligentie of motivatie, maar komt voort uit verschillen in de bedrading van de hersenen die de aandachtsregulatie beïnvloeden.

Hoe kunnen sjablonen mensen met ADHD helpen succesvol te zijn?

Volgens een onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie verliezen mensen met onbehandelde ADHD-symptomen gemiddeld 22 dagen productiviteit per jaar.

Een andere onderzoek door Russell A. Barkley en team rapporteerden dat volwassenen met ADHD ongeveer 60% meer kans hebben om ontslagen te worden, 30% meer kans hebben op aanhoudende problemen met werk en drie keer meer kans hebben om impulsief ontslag te nemen.

Dit leidt vaak tot gevoelens van ontoereikendheid, angst en overweldiging terwijl ze worstelen om bij te blijven met de eisen van het dagelijks leven.

Ondanks de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, zijn mensen met ADHD ongelooflijk veerkrachtig en vindingrijk. Ze ontwikkelen vaak strategieën om door hun unieke cognitieve landschap te navigeren en vinden manieren om te gedijen in een wereld die niet altijd aan hun behoeften voldoet.

Eén strategie bestaat uit het gebruik van sjablonen om taken te stroomlijnen en concentratie te verbeteren en productiviteit.

Sjablonen bieden een gestructureerd kader dat mensen met ADHD kan helpen de hindernissen te overwinnen die gepaard gaan met het initiëren en organiseren van taken.

Door complexe Taken op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, maken sjablonen het makkelijker voor mensen met ADHD om aan de slag te gaan en hun doelen te bereiken.

Of het nu gaat om ADHD levensplanner pagina's, sjablonen voor projectmanagement of to-do lijsten, het hebben van een kant-en-klaar raamwerk kan duidelijkheid en richting geven in de chaos van het dagelijks leven.

Door visuele hints en aanwijzingen te geven, kunnen sjablonen mensen met ADHD helpen georganiseerd en oplettend te blijven, waardoor de cognitieve belasting die gepaard gaat met het beheren van taken afneemt.

Wat maakt een goed ADHD sjabloon?

Een goed ADHD-vriendelijk sjabloon wordt gekenmerkt door het vermogen om de dagelijkse uitdagingen waar mensen met ADHD mee worstelen te verlichten of te minimaliseren.

Het moet ook:

Een duidelijk en eenvoudig ontwerp hebben met een gestructureerde aanpak om afleiding te minimaliseren en te helpen focussen

hebben met een gestructureerde aanpak om afleiding te minimaliseren en te helpen focussen Visuele organisatie hebben door middel van kleurcodering, pictogrammen of symbolen die helpen bij het effectief categoriseren van taken en prioriteiten

Flexibiliteit bieden om aan te passen aan individuele voorkeuren en behoeften

Bevatten prompts en herinneringen om belangrijke Taken en deadlines te helpen onthouden

om belangrijke Taken en deadlines te helpen onthouden Verdeel complexe Taken in kleinere, beheersbare stappen om overweldiging te verminderen

in kleinere, beheersbare stappen om overweldiging te verminderen Technieken voor het blokkeren van tijd implementeren om u te helpen efficiënt met uw tijd om te gaan en u te helpen met prioriteitenbeheer zodat u zich kunt concentreren op cruciale Taken

prioriteitenbeheer zodat u zich kunt concentreren op cruciale Taken Integreren met digitale tools om de werkstroom te stroomlijnen en positieve versterking te bieden door de voortgang bij te houden

In het algemeen moet een goed ADHD sjabloon een kader bieden dat organisatie, productiviteit, zelfzorg en het bereiken van doelen bevordert om je te helpen georganiseerd te blijven, je focus en productiviteit te verbeteren en persoonlijke groei te stimuleren.

10 ADHD-vriendelijke sjablonen voor werk

Nu je weet hoe een goed en effectief ADHD sjabloon eruit moet zien, hebben we een lijst gemaakt van de 10 beste ADHD sjablonen die je kunt downloaden om je te helpen met je werk!

1. ClickUp Kalender Sjabloon

Maak en beheer al uw taken samen op ClickUp's Kalender Planner Sjabloon

Als u moeite heeft met het nakomen van afspraken of vergaderingen, ClickUp's kalender sjabloon zal een game-changer voor u zijn. Het is ontworpen om uw productiviteit te verhogen en u te helpen uw deadlines te halen.

Deze sjabloon heeft een gebruiksvriendelijke interface met zes weergaven: de overzichtsweergave, het voortgangsbord, de tijdlijnweergave, de maandplanner en de handleiding.

Zo kunt u uw lijst met taken, gebeurtenissen en deadlines visueel indelen volgens uw eigen voorkeuren en behoeften. Deze flexibiliteit is vooral gunstig voor mensen met ADHD, omdat ze zo de weergave kunnen kiezen die het beste bij hun cognitieve stijl past en overweldiging tegengaat.

Bovendien kunt u met ClickUp's Taakplanner sjabloon taken toewijzen, herinneringen instellen en deadlines bepalen. Deze gestroomlijnde aanpak van Taakbeheer kan mensen met ADHD helpen georganiseerd en gefocust te blijven, omdat het de volgende zaken elimineert context wisselen .

2. ClickUp Dagplanner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-52.png Plan eenvoudig uw dag om tijd te besparen en uw targets te halen met ClickUp's Daily Planner Template https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450 Download deze sjabloon /$$$cta/ ClickUp's Dagindeling sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het voorbereiden en beheren van dagelijkse activiteiten, gebeurtenissen, afspraken, boodschappen en taken, zodat u de hele dag gefocust en productief blijft.

Zie dit sjabloon als een tweede brein waarmee u:

Je dagelijkse taken ordenen in categorieën, zoals Persoonlijk, Werk of Doelen

Taken prioriteren op basis van urgentie

Voortgang visualiseren via grafieken en diagrammen

ClickUp's sjabloon voor dagelijkse planningen is volledig aanpasbaar, inclusief aangepaste statussen, aangepaste velden, aangepaste weergaven en functies voor projectmanagement.

Het helpt de stress rond het voltooien van dagelijkse taken te verminderen en verbetert het tijdbeheer en de productiviteit voor mensen met ADHD.

3. ClickUp Dagelijks Tijd Blok Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-53.png Krijg uw belangrijke werk Klaar en voorkom een burn-out met ClickUp's Dagelijkse Tijd Blok Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-901002448583 Download deze sjabloon /$$$cta/

Als persoon met ADHD kan het moeilijk zijn om uw tijd te beheren en uw dag effectief in te plannen. Soms ga je zo op in een bepaalde taak dat je de tijd uit het oog verliest en andere taken die voor het einde van de dag voltooid moeten zijn, verwaarloost.

Probeer ClickUp's sjabloon voor dagelijkse tijdsblokkeringen om dit tegen te gaan en uw dagelijkse lijst met taken te volbrengen.

Deze blokkerend sjabloon kan u helpen:

Breng uw sleutel taken in kaart en pak ze aan wanneer u het meest alert en productief bent

Focus behouden door uw gedachten en secundaire Taken op een gestructureerde manier te organiseren om onderbrekingen te minimaliseren

Uitputting voorkomen door tijdsvoorspellingen aan taken toe te wijzen, waardoor u een realistisch perspectief krijgt op wat u dagelijks bereikt

Met het sjabloon voor dagelijkse tijdsinschatting van ClickUp kunt u een ADHD-burnout vermijden door tijdsinschattingen toe te passen om u te helpen begrijpen wat u dagelijks kunt bereiken.

Dit sjabloon is ingeschakeld met ClickUp's Tijdbeheer functie zodat u uw kalender visueel kunt zien, bepaalde uren van uw dag kunt toewijzen aan specifieke taken en uw belangrijkste taken kunt afwerken in de meest productieve uren van uw dag.

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-7-1400x788.gif ClickUp's functies voor tijdbeheer /%img/

Beheer uw tijd efficiënt en bereik uw doelen met de functies voor tijdbeheer van ClickUp

De functies voor tijdbeheer van ClickUp bieden een aantal nuttige hulpmiddelen voor mensen met ADHD :

Tijdsregistratie: Helpt u te onthouden hoe lang ze aan Taken besteden

Helpt u te onthouden hoe lang ze aan Taken besteden Inschatting van de tijdsinschatting: Instellen van de duur van taken kan helpen bij het plannen van de dag en het effectiever beheren van de tijd

Instellen van de duur van taken kan helpen bij het plannen van de dag en het effectiever beheren van de tijd Herinneringen en notificaties: nodigen u uit om te beginnen of te stoppen met het werken aan taken, zodat u op schema blijft

nodigen u uit om te beginnen of te stoppen met het werken aan taken, zodat u op schema blijft Blokkeren van tijd: Het toewijzen van specifieke tijdvensters voor taken kan overbelasting voorkomen en u helpen om u op één taak tegelijk te concentreren, waardoor u minder het gevoel hebt overweldigd te zijn

4. ClickUp-taak management sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-54.png Visualiseer uw dagelijkse taken en hun voortgang op de ClickUp-taakbeheersjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782 Download deze sjabloon /$$$cta/

Het is moeilijk om taken in een team te beheren en deadlines bij te houden als er meerdere mensen bij betrokken zijn.

In zo'n situatie kun je het beste een sjabloon voor taakbeheer gebruiken om terugkerende beheertaken uit te voeren, zodat jij en je team al jullie tijd en moeite kunnen richten op het bereiken van jullie doelen. ClickUp's sjabloon voor taakbeheer organiseert uw to-dos met drie lijsten: Action Items, Ideas en een Backlog. Deze functie helpt u om de ruimte op uw scherm op te ruimen en u te concentreren op taken in één relevante categorie per keer.

Het sjabloon bevat vooraf aangepaste velden voor elke taak. U kunt zien aan wie een taak is toegewezen, wanneer deze moet worden uitgevoerd en hoe lang het duurt voordat deze is voltooid.

5. ClickUp Levensplanner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Life-Plan-Template-.png Maak doelen, stel deadlines en bewaak de voortgang eenvoudig met het ClickUp Life Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211294211 Download dit sjabloon /$$$cta/

Bent u iemand die zijn hele leven heeft gepland? Als het niet je hele leven is, dan heb je misschien voor de komende 10 jaar een abonnement op je carrière, je gezin, je gezondheid en persoonlijk welzijn of je financiën.

De details van je abonnement noteren op een sjabloon voor levensplanning kan een broodnodig gevoel van richting, duidelijkheid en doel geven. ClickUp's sjabloon voor levensplanners kan u helpen te organiseren, gemotiveerd te blijven en duidelijk te maken wat voor u belangrijk is!

Met dit sjabloon kunt u:

Mijlpalen instellen en doelen en taken creëren om ze te bereiken

SMART doelen stellen voor verschillende aspecten van je leven, zoals carrière, financiën, gezondheid en relaties

De voortgang visualiseren en onderweg aanpassingen maken

De functies van het sjabloon voor het bijhouden van doelen helpen mensen met ADHD geconcentreerd en gemotiveerd te blijven door hun voortgang in de loop van de tijd te visualiseren.

6. ClickUp Dagindeling sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-55.png Plan elke minuut van uw dag gemakkelijk met ClickUp's dagelijkse uurrooster sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211294976 Download deze sjabloon /$$$cta/

Of je nu een uitwisselingsstudent bent die studeert en werkt, een werkende bovenliggend ouder die het huishouden doet naast professionele doelen, of iemand die jongleert met meerdere petten op het werk - je weet hoe belangrijk het is om elk uur van je dag zorgvuldig te plannen. In zo'n situatie is een sjabloon kan van pas komen.

En met ClickUp's dagelijkse uurrooster sjabloon kunt u gemakkelijk uw dagelijkse agenda plannen!

Dit sjabloon helpt u uw ideale dagelijkse routine te creëren door:

Te traceren hoeveel tijd je aan elke Taak besteedt, belangrijke Taken prioriteit te geven en nooit een deadline te missen

Taken verder op te delen in hanteerbare brokken en te abonneren op hoeveel tijd je nodig hebt om ze te voltooien

Tijdlijnen en werkstromen aan te passen als er op het laatste moment wijzigingen zijn in je abonnement ClickUp-taak prioriteiten functie helpt mensen met ADHD om prioriteiten te stellen en hun productiviteit te maximaliseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-8.gif ClickUp-taak prioriteiten /%img/

Organiseer uw taken op basis van belangrijkheid met ClickUp's Taakprioriteiten

Met deze functie kunt u

Aan elke taak een prioriteit toekennen, zodat u zich eerst op de meest kritieke taken kunt concentreren

Projecten opsplitsen om grote projecten beheersbaarder en minder overweldigend te maken

Taken prioriteren om te visualiseren wat er gedaan moet worden en de voortgang bijhouden, wat motiverend kan werken en de productiviteit kan verbeteren

7. ClickUp Dingen Klaar Krijgen (Eenvoudige Lijst) Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-56.png Houd uw energieniveau, stemming en meer bij met aangepaste velden op ClickUp's sjabloon Getting Things Klaar (Eenvoudige Lijst) https://app.clickup.com/signup?template=t-200635762 Download deze sjabloon /$$$cta/

Getting Things Klaar of GTD is een eenvoudige tijd- en taakmanagementmethode ontwikkeld door productiviteitsexpert David Allen en gedeeld in zijn boek uit 2001, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.

In zijn boek legt hij uit dat je, om informatieoverbelasting en overweldiging te voorkomen, een 'verzamelhulpmiddel' moet hebben, dat niet je geest is, om een lijst bij te houden van alle taken die je moet doen; eigenlijk als een extern sjabloon om je geest te bevrijden van het onthouden van alles.

Als je dat eenmaal hebt, kun je visualiseren, plannen, prioriteiten stellen en dingen Nog te doen krijgen.

Voor dit doel presenteren we ClickUp's sjabloon om dingen klaar te krijgen (eenvoudige lijst) met aangepaste functies, waarmee u alle projecten en taken gemakkelijk kunt beheren.

U kunt kiezen uit verschillende weergaven van uw taken, voortgang markeren, status controleren en afbeeldingen toevoegen om het werk leuk te maken. Door je gedachten te externaliseren en te organiseren, is dit GTD sjabloon helpt stress te verminderen en zorgt voor een betere focus.

Je kunt ook ClickUp's kalender weergave die u helpt tijd te blokkeren voor dagelijkse taken zodat u zich beter kunt concentreren op uw taak.

via Notion Voor iemand met ADHD die moeite heeft met het onthouden van dagelijkse Taken, het beheren van afspraken en het handhaven van gezonde gewoonten, is het essentieel om dagelijkse planners of een sjabloon voor de planning te gebruiken om hen te herinneren aan wat ze Nog te doen hebben.

Notion's Life Planner Template biedt een veelzijdig platform voor mensen met ADHD om hun dagelijks leven efficiënt te organiseren.

Met deze beste ADHD-sjablonen van Notion kun je een aangepaste dagindeling maken, herinneringen voor afspraken instellen, gewoonten bijhouden en oefenroutines plannen.

Deze gestroomlijnde aanpak van het gebruik van een gewoonte tracker vermindert de cognitieve belasting, minimaliseert vergeetachtigheid en geeft structuur aan je dag.

Door alle essentiële informatie op één toegankelijke locatie te hebben, kun je je tijd beter beheren, prioriteiten stellen bij taken en op koers blijven met je doelen. Je kunt ook een aantal Notion alternatieven en andere gratis Notion ADHD sjablonen om je te helpen je dagelijkse routine efficiënt te abonneren.

Nooit meer een afspraak missen met ADHD Dagindeling sjablonen

Het managen van je dag en stemmingen is niet gemakkelijk voor iemand met ADHD. Daarom is het soms gemakkelijk om toewijzingen te missen en taken te vergeten.

Maar met behulp van deze 10 ADHD sjablonen en tips kun je je dagen productiever maken en je mentale gezondheid verbeteren!

En voor een naadloze taakbeheer ervaring is ClickUp het hulpmiddel dat u nodig hebt. Het biedt verschillende sjablonen voor het maken van planningen die zijn ontworpen om uw planningsproces te vereenvoudigen, zodat u altijd een stap vooruit bent.

Begin met het optimaliseren van uw dag met ClickUp sjablonen en zie de transformatie in uw productiviteit en stemmingsbeheer. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !