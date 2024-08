We hebben de 20+ Beste Maandag Alternatieven in 2024 getest

Of je nu hebt geleerd over maandag.nl van een podcast, een YouTube-advertentie of een snelle Google-zoekopdracht, heb je nog steeds vragen.

Natuurlijk, maandag heeft het basisproject managementfuncties om dingen gedaan te krijgen, maar iets van binnen laat je twijfelen.

Je wilt erop vertrouwen dat deze projectsoftware lang meegaat om je te helpen proactief te zijn in plaats van reactief in je dagelijkse taken... maar is deze app het antwoord?

Als dat zo is:

Een solopreneur die op zoek is naar een tool voor taakbeheer die weinig onderhoud vergt

Een projectmanager die op zoek is naar een tool voor projectbeheer in groepsverband

Een persoon die onvrijwillig is benoemd om de robuuste van het team te selecterensoftware voor projectbeheer..

...heb je een hulpmiddel voor projectbeheer gebouwd om precies aan uw behoeften te voldoen - en dat is niet altijd maandag.

Dit is wat je moet weten over de beste alternatieven en concurrenten voor Monday, waaronder ClickUp, Toggl, ActiveCollab en meer!

Waarom zoeken naar een alternatief voor Monday.com?

Onlangs kondigde monday.com een prijsverhoging aan voor al hun abonnementen. Door deze prijsstijging zijn veel projectmanagers en bedrijven op zoek gegaan naar alternatieve projectmanagementplatforms die passen bij hun budget en behoeften.

Een ander twistpunt met monday.com is de eis voor een minimum van drie seats per betaald plan. Deze verplichte seat kan de kosten opdrijven voor kleine teams of individuele gebruikers die toegang nodig hebben tot de betaalde functies.

Hier is een kijkje in de maandelijkse prijsstructuur van maandag met een minimum van 3 seats:

Gratis: Geschikt voor maximaal 2 seats

Geschikt voor maximaal 2 seats Basis: $12 per seat/maand ($36 maandelijks gefactureerd)

$12 per seat/maand ($36 maandelijks gefactureerd) Standaard: $14 per stoel/maand ($42 maandelijks gefactureerd)

$14 per stoel/maand ($42 maandelijks gefactureerd) Pro: $24 per zitplaats/maand ($72 maandelijks gefactureerd)

Daarnaast vonden veel gebruikers dat monday.com bepaalde belangrijke functies en integraties miste die ze nodig hadden voor effectief projectmanagement.

Wat jouw reden ook is om een monday.com alternatief te zoeken, je bent niet de enige. Lees verder om de beste alternatieven te ontdekken!

21 Beste maandag alternatieven en concurrenten in 2024

1. ClickUp

Beste voor projectbeheer

Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en agendagebeurtenissen en deze beter te organiseren met ClickUp Home ClickUp is een gratis projectmanagementsoftware waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen . Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van projectbeheer-apps of een echte power user, ClickUp kan worden aangepast aan elke teamgrootte - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Het gratis plan van ClickUp is alles wat u nodig hebt om te beginnen met het ontwerpen van uw dagen op de manier waarop u het beste werkt. Er is geen voorwaarde om te upgraden naar een van de betaalde plannen, want ClickUp is voor altijd gratis!

In vergelijking met Monday biedt ClickUp een reeks kernfuncties voor projectbeheer, waaronder: ClickUp AI automatiseer taken, maak stand-ups en verspil geen tijd meer aan repetitief werk met ClickUp AI! Toegewezen commentaar : kleiner toewijzen actiepunten die inspanning vereisen van iedereen in je werkruimte Terugkerende taken : stel herhalende schema's in voor uw werk om te voorkomen dat er iets tussenkomt Kladblok converteer elk notitieblokitem onmiddellijk in een traceerbare taak met vervaldatums, geadresseerden, prioriteiten en meer /Slash-opdrachten maak subtaken, verander de locatie van taken, verplaats taken door uw workflow en meer met een simpele "/" Aangepaste velden : voeg velden toe aan een lijst, map of ruimteveld om duidelijke deadlines weer te geven, te verduidelijken wie eigenaar is van welk deel van het proces en verzoeken om actie te bevestigen of te weigeren Templates : gebruik sjablonen voor projectbeheer om de voortgang en doelen voor het voltooien van uw projecten bij te houden. Probeer onze ClickUp's projectmanagementsjabloon voor uw volgende project.

ClickUp maakt het projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers gemakkelijk om silo's en barrières te verwijderen en efficiënt en snel uit te voeren.

✅ ClickUp voors

Verbind uw meest gebruikte werkapps met ClickUp met 1000+ integraties, inclusief e-mail, cloudopslag,Maandagen meer

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die bij uw werkstijl past metClickUp's 15+ aanpasbare projectweergaven ❌ ClickUp nadelen

Geen exportfunctie voor Dashboard

Niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app...nog niet! 🔮

💸 ClickUp prijzen

Free Forever Plan (het beste voor persoonlijk gebruik) - Geen besparingen vergeleken met maandag

(het beste voor persoonlijk gebruik) - Geen besparingen vergeleken met maandag Unlimited Plan $7/member per maand (Besparing van $7/member per maand vergeleken met het standaardplan van maandag)

$7/member per maand (Besparing van $7/member per maand vergeleken met het standaardplan van maandag) Business Plan $12/member per maand (Besparing van $12/member per maand vergeleken met het pro-plan van maandag)

$12/member per maand (Besparing van $12/member per maand vergeleken met het pro-plan van maandag) ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke workloads en processen te beheren, helpen we u graag op weg naar succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

Vergelijk_ ClickUp Vs Maandag !

2. Luchttafel

Beste voor databasemanagementsamenwerking

via Airtable Airtable is een projectbeheertool waarmee teams gedetailleerde databases voor hun werk kunnen maken. Gebruikers kunnen gegevens groeperen en sorteren in aangepaste velden met weergaven zoals Grid om alleen de relevante projectinformatie op te nemen.

✅ Airtable voordelen

Mogelijkheid om automatiseringsfunctionaliteit uit te breiden door logica uit te breiden met Javascript

Galerieweergave om ontwerpen en andere creatieve zaken te laten zien

❌ Airtable nadelen

Gratis plan is beperkt tot één sync-integratie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het uiterlijk van de werkruimte (de veelzijdige tool die je nodig hebt kan in dezeAirtable alternatieven)

💸 Airtable prijzen

Airtable biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $10/maand

💬 Waardering van Airtable klanten

G2: 4,6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.220+ beoordelingen)

Bekijk onze volledige vergelijking op_ Monday vs Airtable .

3. Smartsheet

Beste voor rapportage over middelenbeheer

via Smartsheet Smartsheet is een projectbeheertool waarmee u meerdere projecten kunt beheren, volgen en plannen. De belangrijkste functie van Smartsheet is het Control Center-een oplossing voor portfolio- en projectbeheer. Projectmanagers kunnen tijd besparen op handmatig werk met de automatiseringsmogelijkheden van het Control Center.

👉 Bekijk onze Smartsheet Projectmanagement Gids !

✅ Smartsheet pro's

Aangepaste branding kan worden toegepast op het hele account

Projectbudgettering om geplande versus werkelijk bestede uren te zien om projecten binnen budget te houden

❌ Smartsheet nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Niet geschikt voor kleine bureaus (lees meer overSmartsheet alternatieven voor uw projectbehoeften)

💸 Smartsheet prijzen

Smartsheet heeft een gratis proefversie en betaalde plannen beginnen bij $7/maand per gebruiker

💬 Smartsheet klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (6.090+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.220+ beoordelingen)

4. Asana

Beste voor taakbeheer

via Asana Asana is een cloudgebaseerde tool voor taakbeheer die alle projectgerelateerde taken in één ruimte organiseert. Teams zien wat ze moeten doen, welke taken prioriteit hebben en wanneer het werk klaar is. Fans van op grafieken gebaseerde projectweergaven zullen Asana's datamodel waarderen om in sync te blijven en deadlines te halen. Compare Asana Vs ClickUp !

✅ Asana voors

200+ integraties, waaronder Jira Cloud, Microsoft Teams en Google Sheets

Gebruiksvriendelijke interface

❌ Nadelen van Asana

Geen optie voor meerdere geadresseerden

Niet ideaal voor complexe projecten met meerdere workflows (zoek een flexibele oplossing metAsana alternatieven & bekijk onzeMaandag vs Asana gids!)

💸 Asana prijzen

Asana biedt een gratis proefperiode, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $10,99/maand per gebruiker

💬 Asana klantwaardering

G2: 4,3/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.000+ beoordelingen)

Bekijk onze_ Jira Vs. maandag.com vergelijking!

5. Trello

Beste voor Kanban-bord gebruikers

via Trello Als dit niet de eerste keer is dat je op zoek gaat naar projectbeheersoftware, ben je Trello waarschijnlijk al tegengekomen. Trello organiseert projecten in borden die zijn geïnspireerd op Kanban, een werkstroombeheer methode. Een bord is gevuld met taakkaarten die notities, bijlagen, afbeeldingen, documenten en andere gegevens bevatten om samen te werken met teamgenoten.

✅ Trello voordelen

Maak opdrachten om bijna elke actie te automatiseren met Trello's Butler

Beheer projecten in Board-, Timeline-, Table-, Calendar-, Dashboard- en Map-weergaven

❌ Trello nadelen

Beperkt gratis plan beperkt gratis werkruimten tot 10 gebruikers

Beperkte e-mailintegratie

Niet geschikt voor grootschalige projecten (bekijk dezeTrello alternatieven voor andere tools)

💸 Trello prijzen

Trello biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $5/gebruiker per maand

💬 Trello klantwaardering

G2: 4,5/5 (20.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (12.390+ beoordelingen)

6. Basecamp

Beste voor bestandsdeling

via Basecamp Basecamp is een projectmanagementsoftware die teams op afstand helpt bij het organiseren van taken, het bijhouden van projectvoortgang en het samenwerken aan taken. De tool heeft als doel om taakbeheer en project teamcommunicatie onder één tent met functies zoals takenlijsten en prikborden.

✅ Basecamp voordelen

Check-in functie om terugkerende vragen te versturen

Prikbordfunctie om mededelingen te doen, voortgangsupdates te versturen en meer

❌ Nadelen van Basecamp

Niet geschikt voor kleine bureaus met meerdere projecten tegelijk

Bescheiden gratis plan met basisfunctionaliteit (geavanceerde functies vindt u inBasecamp alternatieven)

💸 Prijzen van Basecamp

Basecamp biedt een gratis proefversie, een gratis plan en een betaald plan voor $99 per maand

💬 Waardering Basecamp klanten

G2: 4.1/5 (4.940+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (13.350+ beoordelingen)

7. Bijenkorf

Beste voor externe teamsamenwerking

via HiveHive biedt taakbeheer , projectsjablonen en tijdregistratie om weer te geven hoe u dagelijks werkt. Kies uit de duizenden integraties van Hive om de informatie die je nodig hebt uit meerdere bronnen op één centrale locatie te krijgen. Gebruikers kunnen ook gepersonaliseerde to-do lijsten maken en hun workflow automatiseren voor meer efficiëntie.

✅ Hive pros

Automatisch vergaderingen plannen vanuit een taakkaart voor betere teamsamenwerking

Onbeperkt aantal projecten en taken

❌ Hive nadelen

Geen functie voor aangepaste statussen om specifieke processen te ondersteunen

Tijdregistratie is een betaalde functie

💸 Prijzen van Hive

Hive biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $12/gebruiker per maand

💬 Hive klantwaardering

G2: 4,5/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (140+ beoordelingen)

8. Jira

Beste voor Agile Softwareontwikkeling

via Jira Jira is software voor het bijhouden van bugs en projecten, gericht op agile teams en technische power users. Met geavanceerde rapportagemogelijkheden, zoals de werklast van gebruikers, de gemiddelde leeftijd van issues en recent aangemaakte issues, kunnen projectmanagers weloverwogen beslissingen nemen om slimmere sprints te plannen.

👉 Lees onze Jira gids voor projectbeheer !

✅ Jira profs

Wijs taken toe of maak Jira issues direct vanuit uw pull request

Dashboard voor incidentonderzoek om problemen met de implementatie van code sneller op te lossen

❌ Jira nadelen

Niet-productteams moeten mogelijk meerdere applicaties gebruiken voor eenvoudig werkbeheer en om al te complexe workflows te vermijden (kijk eens opJira alternatieven)

Steile leercurve voor Jira-beheerders om te leren, te implementeren en teamleden te trainen

💸 Jira prijzen

Jira biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen voor tien gebruikers vanaf $7,50/maand

💬 Jira klantwaardering

G2: 4,2/5 (4.440+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ beoordelingen)

9. Toggl

Beste voor tijdregistratie

via Toggl Toggl is een projectbeheersoftware met drie verschillende oplossingen: Toggl-baan toggl Plan en Toggl Hire. De visuele stappenplannen van Toggl Plan vormen een aanvulling op veranderingsbeheer wanneer het beheren van meerdere projecten in spreadsheets meer werk oplevert dan ondersteuning.

✅ Toggl voors

Stroomlijn communicatie met opmerkingen en gedeelde projecttijdlijnen

Automatiseer terugkerende taken met terugkerende taken

❌ Toggl nadelen

Workspace gastgebruikers (externe belanghebbenden of teamgenoten) zijn betaalde premium functies

Projectgegevens exporteren voor gebruik met andere tools is een betaalde premiumfunctie (vind exporteeroplossingen metToggl-alternatieven)

💸 Toggl prijzen

Toggl biedt een gratis proefperiode, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $8/gebruiker per maand

💬 Toggl klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

10. nTask

Beste voor projectplanning

via nTask nTask is een cloudgebaseerd projectbeheerplatform dat teams helpt om alles te beheren, van resourceplanning tot projectresultaten. Net als andere maandagalternatieven op deze lijst biedt nTask Kanban-borden om een projectplan te maken en taken te visualiseren . Projectmanagers kunnen ook checklists maken met to-do items, zodat er niets tussenkomt.

✅ nTask pro's

Teamtools voor werklastbeheer om teams op afstand op één lijn te brengen

Bestandsbijlage endocumentbeheer ❌ nTask cons

Niet geschikt voor grotere teams van 50 of meer

Kanban-borden zijn een betaalde functie

💸 nTask prijzen

nTask biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $3/maand per gebruiker

💬 nTask klantwaardering

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

11. Hubspot

Beste voor marketing- en verkoopteams

via Hubspot Hubspot is een CRM-systeem (customer relationship management) en software voor taakbeheer voor bedrijven die hun trechter en relaties met potentiële klanten moeten beheren.

Het platform biedt producten voor marketing, verkoop, inhoudsbeheer, bedrijfsvoering en klantenservice. Gebruikers kunnen zich aanmelden om de gratis functies te gebruiken of upgraden naar premium versies binnen deze producten.

✅ Hubspot profs

HubSpot CRM is gratis, inclusief een rapportagedashboard, bedrijfsinzichten, deal-tracking en pijplijnbeheer

Biedt de HubSpot Academy voor inbound marketing-, verkoop- en klantenservice-professionals

❌ Hubspot nadelen

Beperkte functionaliteit op basis van plan

Gebrek aan gedetailleerde rapportage

💸 Hubspot prijzen

Hubspot biedt een gratis proefperiode, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $45/maand

💬 Hubspot klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (1.190+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

12. ActiveCollab

Beste voor teamsamenwerking

via ActiveCollab De volgende op de lijst is ActiveCollab, een alles-in-één projectmanagementoplossing voor kleinere teams om werk te plannen en te organiseren. Dit platform heeft een gebruiksvriendelijke interface die eenvoudig is voor complexe projecten. Om te beginnen kunnen leden voorbeeldprojecten gebruiken om organisatieopties te testen.

✅ ActiveCollab voordelen

Projecten uit bepaalde beheertools kunnen worden geïmporteerd in ActiveCollab

Ondersteuning van elk bestandstype om te uploaden in taken en opmerkingen

❌ ActiveCollab nadelen

Beperkte integraties

Facturatie is een betaalde functie

💸 ActiveCollab prijzen

ActiveCollab biedt een gratis proefversie, een gratis versie voor drie leden en betaalde plannen vanaf $6,25/maand per gebruiker

💬 ActiveCollab klantwaarderingen

G2: 4,3/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (370+ beoordelingen)

13. ProProfs Project

Beste voor online projectplanning

via ProProfs Project ProProfs Project is een ander alternatief voor maandag voor je dagelijkse projectbeheer. Hiermee kunt u uw projectdashboard binnen enkele minuten door taken toe te voegen, teamleden toe te wijzen en vervaldata te definiëren. U kunt taken prioriteren en stel onderlinge afhankelijkheden in.

✅ ProProfs Project pro's

Visualiseer de voortgang met behulp van interactieve projectweergaven zoals Gantt-diagram, Kanban-bord en meer

Houd de tijd bij en analyseer welke taken de meeste tijd in beslag nemen

❌ ProProfs Project nadelen

Biedt geen geavanceerde rapporten

Ontbreektmijlpaal bijhouden 💸 ProProfs Projectprijzen

ProProfs Project biedt een gratis proefperiode en betaalde plannen vanaf $2/maand per gebruiker

💬 ProProfs Project klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (30 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

14. Wrike

Beste voor projectbeheer voor bedrijven

via Wrike Wrike-projectbeheersoftware is ideaal voor kleine bureaus die een aanpasbare werkruimte nodig hebben om te organiseren gedeelde kalenders projecten plannen en eenvoudig samenwerken. Bovendien kunnen goedkeurders feedback versnellen met de visuele markeringstool van Wrike.

✅ Wrike voordelen

Kanban-bord voor volledige zichtbaarheid van taken

Tijdregistratiefunctie om geschatte versus werkelijk bestede tijd te vergelijken

❌ Wrike nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers (leer meer overWrike alternatieven)

Gantt-diagrammen zijn niet beschikbaar in de gratis versie

💸 Wrike prijzen

Wrike biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $9,80/maand per gebruiker

💬 Wrike klantwaardering

G2: 4.2/5 (2.350+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

15. Werkzone

Beste voor Project Portfolio Management

via Werkzone Workzone is een projectbeheersoftware met een efficiënte e-mailwaarschuwingsfunctie die gebruikers rechtstreeks naar het belangrijke taakitem in Workzone brengt. Ideaal voor enterprise organisaties, teams kunnen een uitgebreid dashboard bekijken om projecten over afdelingen, klanten of campagnes te bekijken.

✅ Workzone voordelen

Efficiënte aangepaste projectaanvraagformulieren

To-Do List functie die automatisch een georganiseerde lijst met taken verstuurt

❌ Workzone nadelen

Geen gratis plan

Robuuste aanpassingsopties zijn betaalde premium functies

💸 Workzone prijzen

Workzone biedt betaalde plannen vanaf $24/maand per gebruiker voor teams van vijf of meer gebruikers

💬 Workzone klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

16. Begrip

Beste voor notities

via Notie De volgende op onze lijst met maandagalternatieven is Notion, een populaire app voor het maken van notities met meer dan 1000 door de community gemaakte sjablonen om te downloaden. In Notion kun je ook een thuisbasis creëren voor elk project en je inhoud volledig aanpassen aan je workflow. Met elk type werk - wiki's, dashboards of notities - kunnen gebruikers taken bijhouden, bekijken wat er gedaan moet worden en notities koppelen.

✅ Notion pros

Grafische database-interface voor netwerkdenken

Onbeperkt aantal medewerkers in het startersplan

❌ Notion nadelen

Handmatig exporteren vereist om gegevens te back-uppen (vind de geavanceerde exportfuncties die u nodig hebt inNotion alternatieven)

Duur in vergelijking met de andere maandag alternatieven

💸 Notion prijzen

Notion biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $4/maand

💬 Notion klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (480+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (570+ beoordelingen)

17. Hygger

Beste voor Product Roadmapping

via Hygger Hygger is een projectbeheertool die teams helpt hun workflow te stroomlijnen door de prioritering van taken te versterken. Teams kunnen uitgebreide tijdlijnen maken naast traditionele takenlijsten om het werk te organiseren.

✅ Hygger voordelen

Swimlanes-functie op Kanban-bord

Live activiteitenstroom om huidige, achterstallige en voltooide taken te tonen

❌ Hygger nadelen

Niet geschikt voormultifunctioneel team samenwerking

Weinig integraties beschikbaar

💸 Hygger prijzen

Hygger biedt een gratis proefversie en betaalde plannen vanaf $7/maand per gebruiker

💬 Hygger klantwaarderingen

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

18. NiftyPM

Beste voor grootschalige projecten

via NiftyPM Met NiftyPM kun je werken aan grootschalige projecten met meerdere teamleden. Zoals de meeste projectbeheertools het is een werkruimte voor samenwerking die u en uw team helpt om taken te organiseren, tijd bij te houden en projecten te beheren.

✅ NiftyPM voordelen

Portfoliobeheerfunctie om leden en statussen in één oogopslag te bekijken

Biedt verschillende gebruikersrollen en machtigingen om de toegangsniveaus te beheren

❌ Nadelen van NiftyPM

Gratis plan is beperkt tot twee actieve projecten

Dure betaalde plannen om kernfuncties te gebruiken

💸 NiftyPM prijzen

NiftyPM biedt een gratis proefperiode, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $39/maand

💬 Waardering van klanten van NiftyPM

G2: N.V.T

Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

19. TeamGantt

Beste voor Ganttgrafiek projectplanning

via TeamGantt TeamGantt is een Software voor Ganttgrafieken waarmee leden alle taken, documenten en gesprekken op één centrale plaats kunnen bewaren. Deze Gantt-diagram maker beschikt over ingebouwde software voor resourcebeheer, waarmee teams de beschikbaarheid kunnen controleren voordat ze projecttaken plannen en toewijzen.

✅ TeamGantt voordelen

Slepen en neerzetten

Meerdere projecten zijn toegestaan in één Gantt-diagram

❌ TeamGantt nadelen

Gericht op gebruikers die voornamelijk binnen Gantt-diagrammen willen werken

Beperkt tot drie tools voor taakbeheer: Gantt-diagram, kalender en Kanban-bord

💸 TeamGantt prijzen

TeamGantt biedt een gratis proefperiode, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $19/maand voor één gebruiker en onbeperkte gasten

💬 TeamGantt klantwaarderingen

G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **TeamGantt concurrenten !

20. Aasproject

Beste voor het bijhouden van taken

via Aceproject AceProject is een op samenwerking gerichte projectmanagementsoftware om teams te helpen de communicatie te centraliseren zodat er niets tussen wal en schip valt. Met functies zoals het in bulk downloaden van documenten, dynamische grafieken en andere, biedt AceProject ook een vereenvoudigde gebruikerservaring.

✅ Aceproject voordelen

Tijdklokfunctie om in en uit te checken terwijl je aan een specifieke taak werkt

AceProject is beschikbaar op iPhone/iPad, Windows of Android apparaten

❌ Aceproject nadelen

Dure betaalde plannen in vergelijking met andere maandag alternatieven

Beperkte integratiemogelijkheden

💸 Aceproject prijzen

Aceproject biedt een gratis proefversie, een gratis plan en betaalde plannen vanaf $24/maand voor tien gebruikers

💬 Aceproject klantwaardering

G2: 3.9/5 (14 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (13 beoordelingen)

21. Podio

Beste voor taakautomatisering

via Podio Last but not least op onze lijst met maandagalternatieven is Podio, een projectbeheertool die een structuur biedt waarmee teams gemakkelijker kunnen samenwerken, informatie sneller kunnen vinden en kunnen kiezen tussen verschillende werkweergaven. Bovendien, projectmanagers kunnen taakautomatisering maken om mensen en projecten verbonden te houden met een Podio-workflow.

✅ Podio-pro's

Gebruiksvriendelijke interface

Podio add-on functies zijn beschikbaar voor specifieke gebruikssituaties

❌ Podio nadelen

Beperkte geavanceerde functies voor basistakenbeheer

Verkoopdashboards zijn een betaalde premiumfunctie

💸 Podio prijzen

Podio biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $7,20/maand

💬 Beoordelingen van Podio klanten

G2: 4.1/5 (370+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

ClickUp: Het beste maandag.com-alternatief voor teams

Het kan moeilijk zijn om uit een productiviteitsdip te komen als je werkt met projectbeheertools die tijd van je stelen. Het zit zo, Maandag geeft ons het gevoel zoals elke andere maandag -moe en geblokkeerd.

Als u het script van de maandagblues wilt omdraaien, is ClickUp uw digitale koffie die steeds beter en beter wordt. ☕️⚡️

Aanmelden voor een gratis ClickUp account om alle tijdbesparende functies zelf te ervaren!