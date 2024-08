Maandag vs. Airtable: Welke Project Management Tool is het beste?

Van het in goede banen leiden van teamleden en het toewijzen van taken tot het bijhouden van deadlines, projectmanagers hebben overal zicht op nodig. 👀

Maar omdat je niet overal tegelijk kunt zijn, is projectmanagement software een must.

Als je op zoek bent naar een tool die tijdsregistratie serieus stroomlijnt, taakbeheer en notificaties voor deadlines, ben je waarschijnlijk al op Monday.com en Airtable gestuit. Beide zijn tools voor projectmanagement maar ze hebben verschillende functies, integraties en functies.

In deze gids geven we je een overzicht van Airtable vs. Monday.com om je te helpen de beste beslissing te nemen voor jouw bedrijf. We geven je zelfs een verrassende kanshebber die (niet om op te scheppen) beide platformen voor projectmanagement uit het water blaast. 🌊

Wat is Monday? Monday is een platform voor projectmanagement dat uw projecten, taken en processen in één dashboard samenbrengt.

Beheer resources, bekijk projecten van clients op een hoog niveau en beheer verzoeken en goedkeuringen in één intuïtief platform. Monday heeft integraties voor Google Drive, Slack, Zoom, Zapier en Microsoft Teams om al je bestaande tools in één werkstroom te brengen. ⚒️

Via Monday.nl Het is de moeite waard om aan te tonen dat Monday drie verschillende productpijlers heeft. Als PM'er hoef je je alleen zorgen te maken over de functie Werkbeheer. Maar als je een meer geïntegreerde oplossing nodig hebt, is het handig om te weten dat Monday ook een verkoopafdeling heeft CRM en projectmanagement functies voor ontwikkelaars.

Functies voor Monday

Monday verkoopt zichzelf als een tool voor creatieven, softwareontwikkelaars, HR, enz. Je kunt de app naar eigen inzicht aanpassen, maar dit zijn de belangrijkste functies van Monday.

1. Beheer van doelen en doelstellingen

Je weet donders goed dat je doelen van het project zijn niet de enige doelen die je team moet halen - ze moeten ook bedrijfsdoelen halen. 🎯

Plug deze doelen in op Monday en het platform helpt je een gestructureerd abonnement op te stellen om deze doelen te bereiken. Het bijhouden van doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR) van Monday meet automatisch de prestaties terwijl je bezig bent.

Via Monday

Met Portfolio Management krijg je een weergave op hoog niveau van je prestaties voor alle projecten en afdelingen, of je nu een klein bedrijf of een onderneming bent. Bovendien is het met de functie Resource Planning van Monday een fluitje van een cent om planningen te maken, resources toe te wijzen en de werklast van je team te beheren.

2. Procesbeheer

Monday is in de eerste plaats een tool voor projectmanagement dus de functies voor procesbeheer zijn niet te versmaden. Real-time op maandag project dashboards breng structuur aan in je werk in verschillende weergaven, samen met een heleboel mooie kleuren, zodat je altijd weet wat er die dag op je bordje ligt.

Maar als je een meer aangepaste weergave wilt, kan Monday je helpen. Zie tijdlijnen van projecten in meer dan 10 verschillende weergaven, waaronder:

Weergave kalender

Tijdlijn weergave

Kanban-borden

Ganttgrafieken

Vergelijk het huidige tempo van je project met de geplande tijdlijn met behulp van de functie Gantt baseline in Monday

Wil je zien waar je team aan werkt? Monday toont het activiteitenlogboek van elke persoon zodat je altijd weet wie waar mee bezig is - ideaal voor complexe projecten.

Als je een QA/QC proces doorloopt, heeft Monday daar ook een functie voor. Maak een aangepast formulier om gegevensbeheer en -verzameling te versnellen en goedkeuringen voor projecten zoveel mogelijk te automatiseren. In plaats van te wachten op verzoeken of goedkeuringen, haalt de software voor projectmanagement je automatisch door een voorgedefinieerde workflow nog te doen beter werk, sneller.

3. Taakbeheer

Maak een bord voor uw projecten en eigenaars, deadlines, en prioriteitsniveaus voor elke Taak. Als PM-tool kun je met Monday ook commentaar geven op taken, bijlagen toevoegen en andere leden van een project taggen.

Werk statussen van taken bij en prioriteer je to-do's met functies voor taakbeheer in Monday

Monday wordt geleverd met een aantal automatiseringen voor taken. Er zijn niet veel voorgeïnstalleerde opties, maar het platform biedt wel op triggers gebaseerde automatisering voor statuswijzigingen, herhalende taken, afhankelijkheid en het verplaatsen van items.

Het staat je ook vrij om je eigen aangepaste automatisering te maken voor een specifieke use case, maar zoals altijd moet je dit dubbel controleren voordat je het in het wild loslaat. 🤸

Maandag prijzen

Gratis abonnement

Basis abonnement : $8/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd Standaard abonnement : $10/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd Pro abonnement : $19/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd

$19/maand per zetel, jaarlijks gefactureerd Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Wat is Airtable? Airtable is voornamelijk een

werkstroombeheer en automatisering oplossing. Als je een high-tech platform wilt met no-code tools, dan is Airtable precies wat de dokter besteld heeft.

Airtable is groot voor aangepaste workflows, die je maakt door een database te bouwen, gegevens te koppelen en alles te visualiseren in een aangepaste weergave. Het goede nieuws is dat dit het platform eindeloos aanpasbaar maakt.

Via Airtable Het nadeel is dat nieuwkomers er gemakkelijk omheen draaien, dus de mensen die je workflows inpluggen hebben basiskennis van databases nodig. Maar Airtable verkoopt zichzelf als een slimme tool voor ontwikkelingsteams.

Met de juiste installatie kun je de sleutel functies gebruiken voor complexe projecten in marketing, sales, HR of operations.

Het integreert ook met Slack, Gmail, Google Spreadsheets, Salesforce, Jira, Basecamp en Zendesk, waardoor het perfect geschikt is voor zowel technische als niet-technische teams. ✨

Functies van Airtable

Airtable blinkt echt uit wanneer je het gebruikt om aangepaste zakelijke apps te maken, maar het heeft nog een paar andere trucjes achter de hand.

1. AI-werkstromen

Wist je dat Airtable bezig is met de integratie van generatieve AI in zijn platform? Deze functie is alleen beschikbaar in bèta voor huidige gebruikers, maar zou binnenkort beschikbaar moeten zijn voor alle abonnees.

Via Airtable

Je hoeft niet te weten hoe je modellen voor machinaal leren bouwt - wat normaal gesproken supertechnisch is - om je eigen aangepaste AI-bord in Airtable te bouwen. Het no-code platform helpt je met slepen en neerzetten op weg naar de AI-overwinning. 🏆

Het addertje onder het gras? Het is gebaseerd op relationele databases en realtime gegevens. Dit betekent dat je nog steeds het een en ander van data moet weten om Airtable AI te kunnen gebruiken.

Het is gemakkelijk om deze functie te verknoeien als je niet weet wat je doet, dus rol het eerst uit op een klein project en kijk hoe het gaat.

2. Extensies marktplaats

De Extension Marketplace van Airtable biedt meer dan 1000 sjablonen, scripts en apps waaruit je kunt kiezen.

Nogmaals, sommige dingen in de Marketplace zijn een beetje technisch, dus wees voorzichtig met wat je hier gebruikt. Het hulpprogramma voor projectmanagement heeft echter veel scripts voor het koppelen van records, het plannen van diensten, het maken van grafieken en nog veel meer. 📈

Zelfs als je geen aangepast script wilt gebruiken, biedt Airtable kant-en-klare extensies voor:

Het bouwen van een organigram

Al uw tabellen, velden en relaties te visualiseren

Staaf-, lijn-, cirkeldiagrammen of spreidingsdiagrammen maken

Draaitabellen ontwerpen

Een voorbeeld van grafieken in Airtable

Er zijn ook extensies voor populaire tools zoals Pexels, Miro en Typeform als je deze wilt integreren in je Airtable account.

3. Bibliotheek

Heb je hulp nodig met digital asset management (DAM)? Met de assetbibliotheek van Airtable kun je assets uploaden zoals spreadsheets content, code en documenten. Van daaruit kun je deze assets catalogiseren binnen Airtable en ze koppelen aan projecten, grafieken en projecten.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is vooral bekend als projectmanagement app, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. We combineren alles wat je nodig hebt om je werk te doen (ja, alles) in één platform zodat je minder tijd besteedt aan het wisselen tussen tabbladen en meer tijd overhoudt voor je eigenlijke werk. 🙌

Niet om op te scheppen, maar projectmanagement is ClickUp's brood en boter. Onze functies voor projectmanagement zorgen voor het zware werk, zodat u tijd hebt om uw team te managen, projecten vooruit te helpen, budgetten te beheren en nog veel meer.

Taken

Laten we projectmanagement een beetje verstandiger, zullen we? ClickUp-taak maakt het gemakkelijk om al uw projecten op één plaats te plannen, te organiseren en eraan samen te werken.

ClickUp-taaken zijn ook 100% aanpasbaar. Voeg automatiseringen, aangepaste gegevens en meer toe met meer dan 35 kant-en-klare ClickApps.

Tabel weergave

Wilt u uw projecten visualiseren? Dat kan. ClickUp geeft u talrijke weergaven van projectmanagement zodat u alle relevante bewegende delen kunt zien zonder overweldigd te worden. 🧘

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak Tabel weergave voor eenvoudige organisatie

Schakel naar Taak weergeven om uw Taken in spreadsheetstijl weer te geven. Beheer inventaris, gegevens van clients, budgetten en meer in dit gestroomlijnde platform. (Excel, wat?) Bouw databases zonder code en verbind ze met taken, documenten, afhankelijkheid en meer.

ClickUp AI

Hier is een geheimpje: ClickUp AI is de enige functie-specifieke AI-tool op de markt. Vertel de vriendelijke chatbot gewoon dat je een PM bent en de robots nemen het vanaf daar over. 🤖

ClickUp AI gebruiken om een projectbeschrijving te maken

ClickUp AI gebruiken om:

Aantekeningen van vergaderingen samen te vatten

Actiepunten genereren uit documenten of Taken

Project rapporten bewerken

Content opmaken

En het beste van alles is dat er hier geen code of modellering aan te pas komt. Voer gewoon een paar gegevens in en je krijgt de hulp die je nodig hebt, in een handomdraai.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Kiezen tussen Airtable vs. Monday.com is niet zo eenvoudig als kiezen voor het goedkoopste platform. Ze hebben verschillende functies en doeleinden, dus kies de optie die het beste bij uw behoeften past.

Dat gezegd hebbende, weten we dat Monday en Airtable niet perfect zijn. Als je een platform nodig hebt dat alles doet, ga dan voor ClickUp. Ons aanpasbare platform en de op rollen gebaseerde ClickUp AI tool maken projectmanagement zo eenvoudig als wat. 🥧

Breng al uw werk naar één plek. Meld u nu aan voor ClickUp - het is Free Forever.