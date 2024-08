10 Beste gratis Ganttgrafieksoftware: Een handleiding voor projectmanagers

Als visuele leerling was het opstellen van projectdraaiboeken op de oude manier nooit gemakkelijk voor mij. Pen en papier worden rommelig en ongeorganiseerd. Whiteboards zijn beter, maar ze zijn meer geschikt voor creatieve ideeën en stroomschema's, niet voor complexe projectplanning.

Gelukkig kwamen de digitale hulpmiddelen uiteindelijk te hulp en ontdekte ik Gantt chart software.

Op zijn eenvoudigst visualiseert een Gantt-diagram je projectplanningen, d.w.z. al je projecttaken uitgezet tegen de tijd. Met alles op één scherm kunnen drukke projectmanagers zoals jij het overzicht bewaren.

Ik heb in de beginjaren veel tijd verspild met het uitproberen van verschillende oplossingen totdat ik uiteindelijk vond wat voor mij werkte. En ik ben hier om ervoor te zorgen dat jij dat niet hoeft te doen. Dus, samen met het team hier bij ClickUp, heb ik een aantal gratis Gantt-grafieken getest om de beste te selecteren. Maak je vast terwijl we tien fantastische (en gratis) Gantt chart tools verkennen om je leven (en projectplanning) makkelijker te maken!

Voordelen van het gebruik van gratis Ganttgrafiekmakers

Afgezien van het feit dat we het hebben over gratis Gantt-grafieksoftware - gratis is op zich al een groot voordeel - zijn hier een paar redenen waarom Gantt-grafiekmakers zo hoog op mijn lijst van onmisbare functionele hulpmiddelen staan:

Projectvisualisatie : Gantt chartmakers visualiseren de tijdlijn van uw project en de bijbehorende roadmap. Dit geeft een compleet beeld van het project en de verschillende functionele en bewegende onderdelen. Dit omvat projectplanningen, taken, afhankelijkheden, prioriteiten, belanghebbenden, enz. PM's vinden het enorm handig om een alles-in-één overzicht te hebben van elk project

Wat moet u zoeken in Gantt Chart Software?

Voordat ik onze lijst van de tien beste gratis Gantt chart software deel, zal ik de beweegredenen achter elke selectie toelichten. We hebben de beschikbare opties geëvalueerd aan de hand van vele parameters om te rechtvaardigen waarom ze op deze lijst staan. Stel jezelf dus de volgende vragen terwijl je ze overweegt:

Gantt-diagrammen gebruiken om de productiviteit, vertragingen en knelpunten bij te houden

Mogelijkheden : Wat zijn de verwachte mogelijkheden van de Gantt chart software? Wilt u basisfuncties zoals het maken van diagrammen met slepen en neerzetten of iets geavanceerders zoals het identificeren van kritieke paden, toewijzing van middelen of taakbeheer?

: Wat zijn de verwachte mogelijkheden van de Gantt chart software? Wilt u basisfuncties zoals het maken van diagrammen met slepen en neerzetten of iets geavanceerders zoals het identificeren van kritieke paden, toewijzing van middelen of taakbeheer? Gebruiksgemak : Wie zal de Gantt chart maker gebruiken? Hoeveel training, training en ondersteuning hebben ze nodig?

: Wie zal de Gantt chart maker gebruiken? Hoeveel training, training en ondersteuning hebben ze nodig? Integraties : Kan de Gantt chart software geïntegreerd worden met uw bestaande technologie?

: Kan de Gantt chart software geïntegreerd worden met uw bestaande technologie? Compatibiliteit : Is de Gantt chart maker compatibel met andere tools, zoals een time tracker of projectmanagementsoftware?

: Is de Gantt chart maker compatibel met andere tools, zoals een time tracker of projectmanagementsoftware? Samenwerking : Gaat u de tool alleen gebruiken of gaat een team (of teams) er samen aan werken? Zouden de teamleden zich op dezelfde locatie bevinden of op afstand werken?

: Gaat u de tool alleen gebruiken of gaat een team (of teams) er samen aan werken? Zouden de teamleden zich op dezelfde locatie bevinden of op afstand werken? Aanpassing : Wil je het Gantt-diagram op een of andere manier kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld om prioriteiten of urgentie aan te geven?

: Wil je het Gantt-diagram op een of andere manier kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld om prioriteiten of urgentie aan te geven? Budget : Wat is je budget voor een Gantt chart maker? Gaat het om een eenmalige investering of om abonnementskosten?

: Wat is je budget voor een Gantt chart maker? Gaat het om een eenmalige investering of om abonnementskosten? Rapportage : Welke functies voor gegevensanalyse en rapportage verwacht je van het Gantt-diagram? Wil je realtime dashboards of genereert je team periodiek statische rapporten?

: Welke functies voor gegevensanalyse en rapportage verwacht je van het Gantt-diagram? Wil je realtime dashboards of genereert je team periodiek statische rapporten? Mobiele toegankelijkheid: Heb je onderweg toegang nodig tot de tool op je telefoon?

Top 10 Ganttgrafiekmakers in een oogopslag

Voordat we overgaan tot de details, volgt hier een TL;DR versie van alles wat we gaan bespreken:

De 10 beste gratis Ganttgrafieksoftware om projecten te beheren in 2024

Maak je nu maar vast terwijl ik elk van de tien gratis Gantt chart software-oplossingen ontleed, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

1. ClickUp

Beste gratis Gantt-grafieksoftware voor veelzijdig gebruik

Ik zal beginnen met te zeggen dat ClickUp een volwaardige projectmanagementtool is en dat indrukwekkende Gantt-diagrammen slechts een van de vele functies zijn.

Het Free Forever-plan van ClickUp geeft je (onder andere) onbeperkte taken, onbeperkte gebruikers en 60 keer gebruik van de Gantt-grafiekweergave. Elk van de betaalde plannen geeft u een onbeperkt aantal Gantt-diagrammen.

gedetailleerde en werkbare Gantt-grafieken maken met ClickUp_ ClickUp's grafiekweergave heeft me geholpen om meerdere projectvereisten te visualiseren, waardoor het gemakkelijk is om taken bij te houden, prioriteiten te beheren, afhankelijkheden aan te pakken en eigenlijk alles bij elkaar te houden.

ClickUp maakt het eenvoudig om relaties te definiëren in de Ganttgrafiek

Ik vind het geweldig dat ik eenvoudig relaties tussen taken kan tekenen (zie de afbeelding). Ik kan ook kritieke paden definiëren en rekening houden met slappe tijd om het project soepel te laten verlopen.

kritieke paden definiëren in ClickUp in de Ganttgrafiekweergave_

Ik vind het leuk hoe ik taken kan voorzien van een kleurcode om in één oogopslag te zien wat er wordt verwerkt, wat dringend is, deadlines, taakeigenaars en elk ander minuscuul detail. De trapsgewijze weergave geeft een chronologische tijdlijn van het project weer, terwijl de voortgangsbalken helpen bij het meten van de voltooiingspercentages.

Projecten plannen, afhankelijkheden beheren en taken prioriteren met de Gantt-weergave in ClickUp

Bovendien biedt ClickUp een rijke bibliotheek met sjablonen voor verschillende gebruikssituaties en toepassingen. U vindt er heel wat dingen om mee te werken.

Krijg een compleet overzicht van uw taken met de ClickUp Simple Gantt Chart Template

U kunt de

ClickUp Eenvoudige planning sjabloon

voor projectbeheer en softwareontwikkeling. Het is gebruiksklaar, volledig aanpasbaar en kan u een breed perspectief van een project geven, afhankelijkheden zien en anticiperen op obstakels voordat ze zich voordoen. Deze sjabloon downloaden ClickUp heeft ook een verscheidenheid aan andere sjabloonopties, zoals

sjablonen voor projectschema's

.

Maar hier komt mijn favoriete deel: het omzetten van mijn gegevens in Gantt-diagrammen met slechts een paar klikken! In ClickUp zijn Gantt-diagrammen een type weergave. Dus of uw projectgegevens nu in een lijstvorm, een tabel of zelfs een kalender staan, u kunt ze met een paar klikken omzetten in een Gantt-diagramweergave. Je hebt in een mum van tijd een uitgebreide Gantt-grafiek - een direct stappenplan voor projectuitvoering!

Oh, en als je een handmatige sorteervolgorde hebt toegepast op je lijstweergave, hoef je niet te vrezen: die wordt ook gesynchroniseerd naar het Gantt-diagram!

Pro Tip: Als je nieuw bent in projectmanagement en niet kunt kiezen tussen Gantt en tijdlijnweergaven voor je projecten, het bekijken van onze video waarin Gantt-grafieken worden vergeleken met de tijdlijnweergave zal je helpen!_

Dat is alleen nog maar het Gantt-diagramgedeelte. Zoals ik al zei, is ClickUp meer dan dat. Met ClickUp kunt u uitzoomen en werken met andere projectmanagementfuncties zoals Documenten, Chat, Doelen, Taakbeheer, AI-hulp en meer.

De integratie van deze functies in uw workflow zal een absolute game-changer zijn, omdat u alles - en dan bedoel ik ook alles - kunt doen vanuit het ClickUp platform. Dus zeg vaarwel tegen het gegoochel met meerdere tools en vervang ze door slechts één!

De beste functies van ClickUp

Visualiseer uw project in meerdere weergaven -Gantt-diagrammen, tijdlijnen, lijsten, kalenders,ClickUp Kanban-bordenen meer

-Gantt-diagrammen, tijdlijnen, lijsten, kalenders,ClickUp Kanban-bordenen meer Definieer en koppel taakafhankelijkheden en plan taken automatisch in de hele keten in een handomdraai

automatisch in de hele keten in een handomdraai Werk de taakstatus bij met een eenvoudige drag-and-drop functie; definieer ook aangepaste taakstatussen volgens uw projectbehoeften

volgens uw projectbehoeften Beheer uw project dynamisch met taakplanning, het bijhouden van de voortgang, het identificeren van knelpunten, het beheren van deadlines en meer metClickUp Project Tijdregistratie *Centraliseer alle informatie in een praktische hiërarchie over ruimten, projecten, lijsten, taken en subtaken, en voeg aangepaste velden toe voor meer details

Werk samen met je team via opmerkingen, chat, @mentions, enz.

met je team via opmerkingen, chat, @mentions, enz. Gebruik tags en prioriteiten om taken met een hoge waarde, grote impact of urgentie te onderscheiden en sorteer ze met één klik ClickUp Taakprioriteiten * Bespaar tijd en moeite door gebruik te maken vanClickUp Brein, de geïntegreerde AI-assistent , om taken te automatiseren, alles binnen uw ClickUp ecosysteem in seconden te doorzoeken, en meer

Bespaar tijd en moeite door gebruik te maken vanClickUp Brein, de , om taken te automatiseren, alles binnen uw ClickUp ecosysteem in seconden te doorzoeken, en meer Volg en deel de voortgang met interne en externe belanghebbenden met aanpasbareClickUp Dashboards die in realtime worden bijgewerkt

ClickUp beperkingen

De leercurve kan steil zijn aangezien ClickUp een volledig functionele projectmanagementsoftware is

De mobiele app is nog in ontwikkeling en moet nog dezelfde finesse bereiken als de webversie

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand

$7/maand Zakelijk: $12/maand

$12/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (9.400+ beoordelingen)

: 4.7/5.0 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over ClickUp

Het beste deel van ClickUp is de veelzijdigheid van de aanpassingen, met bijna onbeperkte mogelijkheden van aangepaste velden die het mogelijk maken om informatie te scheiden en te visualiseren op een praktische en toepasbare manier in verschillende situaties. Daarnaast zijn er verschillende soorten weergaven die zich aanpassen aan elk type realiteit, variërend van eenvoudige weergaven, zoals het controleren van je geplande activiteiten voor de week, wat ik persoonlijk ideaal vind voor het operationele team, tot Gantt-grafiekweergaven voor macroprojectbeheer. En last but not least, de connectiviteit met andere automatiseringstools zoals Make versterkt de managementdynamiek nog meer._

G2 Review

2. GanttProject

Beste gratis open-source Ganttgrafieksoftware

via GanttProject Ik pleit graag voor open-source oplossingen, dus ik werk graag met GanttProject. Deze gratis software voor Ganttgrafieken bestaat al meer dan twintig jaar en behoudt absolute transparantie door middel van bijgewerkte documentatie. Het wordt gedistribueerd onder de GPL3 licentie, en je kunt de broncode downloaden, aanpassen en opnieuw distribueren. Deze aanpasbaarheid maakt GanttProject een investering die waar voor zijn geld biedt aan kleine en middelgrote bedrijven.

Ik ben ook erg te spreken over de eenvoudige en retro gebruikersinterface, die het bouwen van Gantt-grafieken, het toewijzen van resources en het berekenen van projectkosten vereenvoudigt. Ik begrijp echter dat het voor sommigen een afknapper kan zijn, vooral als je iets moderners en intuïtievers wilt.

GanttProject beste eigenschappen

Gratis toegang tot het softwareproduct, de broncode en bibliotheken

Implementeer in de cloud met GanttProject Cloud tegen gebruiksgebaseerde kosten

Taken toevoegen enmijlpalen op het Gantt-diagram en definieer afhankelijkheden

Voortgang benchmarken en directe vergelijkingen maken met basislijnen om afwijkingen in kaart te brengen

Lezen en schrijven in Microsoft Project-bestanden en exporteren in meerdere formaten

GanttProject beperkingen

Werkt het beste voor basisgebruik; je kunt geen complexe analyses uitvoeren

UI-ontwerp is onhandig en gedateerd (kan het niet kwalijk nemen; het is 20+ jaar oud!)

GanttProject prijzen

Gratis

Vrijwillige bijdragen vanaf $5

GanttProject Cloud heeft een pay-as-you-use model waarbij één creditpunt EUR 1 kost

GanttProject beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5.0 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5.0 (150+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over GanttProject

Ik hou van de eenvoud van het ontwerp waarmee beginners met projectmanagement en Gantt-grafieken kunnen testen. De menubalken bovenaan zijn vergelijkbaar met wat je zou kunnen vinden bij andere software die je kunt kopen. Ook het feit dat het een gratis en open-source software is in vergelijking met anderen maakt het zeer voordelig._

G2 beoordeling

3. Office Tijdlijn Online

Beste gratis Gantt chart software voor het Microsoft PowerPoint ecosysteem

via online planning_ Als je Gantt-diagrammen wilt maken in je browser zonder je aan te melden of iets te downloaden, dan is Online Gantt een uitstekende keuze. Ik heb het gebruikt als ik geen toegang had tot andere tools en ik kon altijd en overal werken. Als ik tevreden ben met mijn Gantt-diagram, download ik het in het .gantt-bestand om het te importeren in een ander apparaat of browser of zelfs in andere compatibele Gantt-diagramtools. Het is een heel soepele ervaring.

Daarnaast biedt Online Gantt ook een cloudversie van de Gantt-diagramsoftware, waarmee je tegen een nominale prijs teams op afstand met elkaar kunt verbinden.

Online Gantt beste eigenschappen

Visualiseer uw taken in de Project View en Resource View

Exporteer je Gantt-diagrammen om ze in te sluiten in presentaties, rapporten of andere projectbeheertools

Geniet van een soepele ervaring met de eenvoudige UI

Online Gantt beperkingen

Biedt beperkte downloadbandbreedte

Aanpassingsopties zijn zeer beperkt

Kan afhankelijkheden niet bijwerken zonder de bewerkknop te gebruiken

Kan geen verschillende kleuren toewijzen aan verschillende taken

Online Gantt prijzen

Gratis (browserapplicatie)

(browserapplicatie) Online Gantt met Cloud: $5/maand per gebruiker

Online Gantt beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers te zeggen hebben over Online Gantt

Met zijn gemakkelijke toegankelijkheid, soepele werking en naadloze online toegangsmogelijkheden is dit Gantt-diagramhulpmiddel de beste software voor het genereren van Gantt-diagrammen zonder installatie.

G2 beoordeling

5. GanttPRO

Beste gratis Ganttgrafieksoftware voor resourceoptimalisatie

via GanttPRO Net als ClickUp is GanttPRO een projectbeheersoftware met Ganttgrafiektools. ClickUp heeft echter een gratis plan, terwijl GanttPRO een betaalde tool is. Dit kan een behoorlijke domper zijn als je een Gantt-diagrammaker wilt gebruiken voor persoonlijk gebruik (zoals onderzoek) of voor je kleine bedrijf of startup.

Dat terzijde, GanttPRO blinkt uit in het in staat stellen van projectmanagers om meerdere resources te beheren. Het biedt een overzicht van het project in vogelvlucht, zodat je de werklast van teams, planningen, capaciteit, enz. kunt visualiseren en middelen kunt optimaliseren. Ik heb gemerkt dat het helpt om burn-out onder teams te voorkomen en het moreel hoog te houden. Mijn team heeft echter problemen gehad met personalisatie, vloeiend ontwerp en lay-outs. Dus als je op zoek bent naar iets dat je kunt aanpassen aan je behoeften, dan is GanttPRO misschien niet iets voor jou.

GanttPRO beste eigenschappen

Visueel aantrekkelijke Gantt-diagrammen maken om je taken, vervaldatums, deadlines, afhankelijkheden, medewerkers, enz. bij te houden.

Geef je project weer in raster-, bord-, lijst- en portfolioweergaven

Verbind taken op basis van afhankelijkheid om lead- en lagetijden van afhankelijke taken vast te zetten

Samenwerken met externe teams met realtime gegevenssynchronisatie, delen van bestanden, opmerkingen en vermeldingen, en notificaties

Hulpbronnen dynamisch beheren via actielogs, teamdetails, werklastoverzicht en meer

GanttPRO beperkingen

De initiële leercurve kan steil zijn voor degenen die niet bekend zijn met geavanceerde projectmanagementtools

Het gebrek aan personalisatieopties beperkt de projectbeheermogelijkheden

GanttPRO prijzen

Basis: $9,99/maand

$9,99/maand Pro: $15,99/maand

$15,99/maand Zakelijk: $24,99/maand

$24,99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5.0 (490+ beoordelingen)

: 4.8/5.0 (490+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5.0 (480+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over GanttPRO

GanttPRO draagt bij aan het ontstaan van resource management en gedetailleerde berichten die een soepele uitwisseling en slimme beslissingen bevorderen. Het maakt projectmanagement menselijk en maakt het gemakkelijk om doelen nauwkeurig en snel te bereiken.

G2 beoordeling

6. Projectmanager

Beste gratis Gantt chart software om real-time inzichten te krijgen

via schetsblad_ Normaal gebruik ik Smartsheet om de kloof tussen projectmanagementsoftware en spreadsheets te overbruggen. Met Smartsheet kun je gemakkelijk schakelen tussen spreadsheets en Gantt-diagrammen. Je kunt bestaande gegevens uit je spreadsheets importeren en ze omzetten in visuele Gantt-diagrammen met kleurgecodeerde informatie, taakafhankelijkheden, looptijden, enz.

Omgekeerd kun je gegevens uit Gantt-diagrammen weer exporteren naar spreadsheets voor snelle analyse of gegevensmanipulatie. Op deze manier kunt u de kracht van zowel Gantt-diagrammen als spreadsheets gebruiken voor gegevensgestuurde analyses projectplanning en uitvoering.

Mijn enige bezwaar tegen Smartsheet is dat de AI-functie nog in ontwikkeling is. Gezien het feit dat AI-assistenten eerder een must zijn dan een nice-to-have, heeft Smartsheet een beetje een late start gehad.

De beste functies van Smartsheet

Automatisch formules of tekst invullen in spreadsheetcellen met Smartsheet AI

Coördineer teamactiviteiten met bestandsdeling, waarschuwingen en notificaties, conversatiethreads en documentproofing

Werken aan meerdere projecten met behulp van portfoliobeheerfuncties voor het beheren van budgetten, risico's en resources

Kritieke paden creëren en traceren om taakafhankelijkheden, toewijzing van resources en werklast te beheren

Beperkingen van het werkblad

U kunt slechts één spreadsheet per bestand gebruiken

De gegevensopslagcapaciteit in rijen en kolommen is beperkt

Prijzen van het werkblad

**Gratis

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Zakelijk: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (15.000+ beoordelingen)

: 4.4/5.0 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (3.200+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Smartsheet

Smartsheet biedt de flexibiliteit om aangepaste spreadsheets, Gantt-grafieken, dashboards en formulieren te maken om aan specifieke behoeften te voldoen. We kunnen het platform aanpassen aan onze unieke workflow.

Capterra beoordeling

Lees ook:_ Smartsheet alternatieven waar je voor kunt gaan

8. Toggl Plan

Beste gratis Gantt chart software met tijdregistratie

via Toggl Plan Toggl Plan geeft een visueel beeld van uw project en brengt interne en externe belanghebbenden op dezelfde pagina. Ik heb de combinatie van Toggl Plan en Toggl Track gebruikt om eenvoudige Gantt-diagrammen met tijd-tracking functies te bouwen. Het helpt bij het visualiseren van projecttijdlijnen, het bijhouden van de tijd die aan elke taak wordt besteed, het optimaliseren van de toewijzing van middelen en nog veel meer.

Dergelijke gegevens uit eerdere projecten helpen ook om in te schatten hoeveel tijd soortgelijke projecten, taken of activiteiten in de toekomst zullen kosten. Deze vooruitziende blik heeft mijn vermogen om tijdlijnen, budgetten en capaciteit in te schatten verbeterd.

Ik zou alleen willen dat het dat 'extraatje' bood dat andere Gantt tools in deze lijst wel hebben. Het is niet echt een klacht omdat het de klus klaart, maar aangezien we verwend worden met keuzes, kunnen we het ons veroorloven om kieskeurig te zijn, toch?

Toggl Plan beste eigenschappen

Volg het tijdsgebruik van uw team, toegewezen taken, taakstatus, tijdlijnen en andere belangrijke details

Breng verschillende teams en belanghebbenden samen op een centrale locatie en blijf op de hoogte van de voortgang van het project

Plan taken en resources om conflicten en concurrentie tot een minimum te beperken

Genereer publiekelijk deelbare, alleen-lezen links voor externe belanghebbenden

Terugkerende taken automatiseren om handmatig en overbodig werk te elimineren

De beperkingen van Toggl Plan

De mobiele app is niet zo veelzijdig als de webapplicatie (mist een aantal tools)

Beperkte integratie met applicaties van derden

Nieuwe mensen toevoegen en taken toewijzen aan meerdere gebruikers is lastig

Toggl Plan prijzen

Team: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

Toggl Plan beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (40+ beoordelingen)

: 4.3/5.0 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (110+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Toggl Plan

Toggl Plan heeft een mooie, schone interface, waardoor het toevoegen en beheren van projecten eenvoudig is. De Gantt-diagrammen zijn een geweldige manier om de tijdlijnen van projecten te beheren.

Beoordeling Capterra

9. Instagant

Beste Ganttgrafieksoftware voor projectvisualisatie

via maandag Maandag is een gratis software voor projectbeheer voor persoonlijk gebruik. Niet alleen de projectbeheermogelijkheden zijn indrukwekkend, maar ook de mogelijkheid om Gantt-diagrammen aan te passen aan mijn specifieke behoeften.

Ik kan de weergegeven kolommen aanpassen, zodat ik me kan concentreren op de meer kritieke aspecten van de projectdetails. Bovendien kan ik de weergave van alleen het Gantt-diagram uitbreiden naar de werklast- en middelenweergave. Dit gaat soms planningsmoeheid tegen of brengt inefficiënties aan het licht die in het project kunnen zijn gesijpeld.

De uitschuifbare ladingen zijn het enige opmerkelijke probleem dat ik tegenkwam toen ik op maandag aan het werk was. Het platform schaalde heel goed mee met mijn groeiende team, maar de kosten bereikten binnen de kortste keren een onhoudbaar niveau!

De beste eigenschappen van maandag

Bouw automatisering met de hulp van Monday AI, een assistent op basis van AI

Pas je Gantt-diagrammen aan met 30+ widgets die de gebruikerservaring aanpassen

Integreer projectbeheermogelijkheden in je Gantt-diagrammen

Bekijk je project in verschillende modi buiten Gantt-diagrammen, zoals Lijsten, Kanban-borden, enz.

Doelen en strategieën afstemmen op taak- en middelenbeheer voor projectsucces

Mondagsbeperkingen

Wordt duurder naarmate je schaalt

De gratis versie van de projectmanagementtool heeft beperkte functionaliteit

Prijzen op maandag

Voor 3 tot 49 seats:

Gratis: $0 voor 2 plaatsen

$0 voor 2 plaatsen Basis: $12/maand per stoel

$12/maand per stoel Standaard: $14/maand per zitplaats

$14/maand per zitplaats Pro: $24/maand per plaats

$24/maand per plaats Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Maandelijkse beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (10.680+ beoordelingen)

: 4.7/5.0 (10.680+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (4.740+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Monday

Maandag maakt het bijhouden van al mijn klanten, hun notities, e-mail threads en bijlagen schoon, overzichtelijk en makkelijk te vinden. De leuke animaties die veranderen met seizoenen en feestdagen zijn zo leuk en maken het inloggen netjes. Er zijn ook veel manieren om het account en de informatie erin aan te passen, en omdat ik erg visueel ingesteld ben, kan ik dankzij die aanpassingen duidelijk met kleuren zien waar een lead zich in het proces bevindt en wie heeft ingestemd met service, enzovoort._

G2 beoordeling

Niet zeker over maandag? We hebben wat_ Monday alternatives voor jou

Gemeenschappelijke gebruikssituaties voor Gantt-diagrammen

Voordat we afsluiten, wil ik graag een paar praktische toepassingen en use cases voor Gantt-diagrammen met je delen om je meer duidelijkheid te geven. Dit zijn enkele voorbeelden van Gantt-grafieken gebruik per specifieke use case:

Projectplanning : Stel een realistische en praktische tijdlijn op voor uw project. Gantt-diagrammen voegen visuele duidelijkheid toe aan de projectplanning, taken en afhankelijkheden, zodat u resultaten kunt leveren binnen hun deadlines

: Stel een realistische en praktische tijdlijn op voor uw project. Gantt-diagrammen voegen visuele duidelijkheid toe aan de projectplanning, taken en afhankelijkheden, zodat u resultaten kunt leveren binnen hun deadlines Resourcetoewijzing : Gebruik Gantt-diagrammen om de werkbelasting van teams en individuen te visualiseren. Dit voorkomt een burn-out en helpt projectmanagers om de juiste taken of middelen op het juiste moment aan de juiste mensen toe te wijzen. Vergeet niet dat een gelukkig team resultaten oplevert die anderen gelukkig maken

: Gebruik Gantt-diagrammen om de werkbelasting van teams en individuen te visualiseren. Dit voorkomt een burn-out en helpt projectmanagers om de juiste taken of middelen op het juiste moment aan de juiste mensen toe te wijzen. Vergeet niet dat een gelukkig team resultaten oplevert die anderen gelukkig maken Deadlinebeheer : Gantt-diagrammen zijn handig om de voortgang af te zetten tegen tijdlijnen. Door de deadlines of mijlpalen in de gaten te houden, voorkom je vertragingen en behoud je ademruimte om projecten weer op de rails te krijgen. Je kunt deze toepassing koppelen aan de toewijzing van resources en je hebt goud in handen

: Gantt-diagrammen zijn handig om de voortgang af te zetten tegen tijdlijnen. Door de deadlines of mijlpalen in de gaten te houden, voorkom je vertragingen en behoud je ademruimte om projecten weer op de rails te krijgen. Je kunt deze toepassing koppelen aan de toewijzing van resources en je hebt goud in handen Team samenwerking : Als een gedeelde routekaart brengt het Gantt-diagram het hele team samen. Op dezelfde pagina zitten bevordert transparantie, bewuste communicatie en eigenaarschap van taken. Hierdoor blijft iedereen op één lijn en verantwoordelijk

: Als een gedeelde routekaart brengt het Gantt-diagram het hele team samen. Op dezelfde pagina zitten bevordert transparantie, bewuste communicatie en eigenaarschap van taken. Hierdoor blijft iedereen op één lijn en verantwoordelijk Het kritieke pad bepalen: Maak Gantt-diagrammen die het kritieke pad schetsen. Met deze volgorde van activiteiten die een directe en grote invloed hebben op projecten, kunnen teams resultaatgericht werken

Lees ook: Het verschil tussen Gantt-diagrammen en stappenplannen

De toekomst van Ganttgrafieksoftware

Software voor Gantt-diagrammen zal de komende jaren verder worden verfijnd. Met technologieën zoals AI en ML die een transformerende rol spelen, zullen Gantt chart tools intuïtiever, nauwkeuriger en waardevoller worden.

Stel je eens software voor die automatisch taken plant, middelen toewijst, taken toewijst op basis van werklast, beschikbaarheid en vaardigheden en risico's voorspelt voordat ze zich voordoen. We hebben het over de intelligentie van projectmanagement in combinatie met de pure eenvoud van Gantt-diagrammen en ik ben benieuwd naar wat er komen gaat.

Als u op zoek bent naar Ganttgrafiek alternatieven die je ook helpen om meer gedaan te krijgen, dan zijn projectbeheertools iets voor jou. Als je in een middelgroot tot groot bedrijf werkt, zou je kunnen kijken naar ClickUp, Asana en een paar andere. We hebben onlangs een lijst samengesteld van de beste projectbeheertools die u misschien handig vindt.

Als ik er slechts één zou moeten kiezen, zou ik zeker ClickUp kiezen, omdat het me alle kenmerken, functies en mogelijkheden biedt van een Gantt-diagrammaker en het raffinement van een alles-in-één projectbeheertool. Bovendien is het gratis, waarmee het eigenlijk trouw blijft aan de primaire doelstelling van dit artikel. Registreer u gratis op ClickUp om te ontdekken!