10 beste project mijlpaalvolgsoftware in 2024

Mijlpalen dienen als sleutel om de voortgang van een project bij te houden, of het nu gaat om een korte Sprint of een complex project met meerdere teams project abonnement .

Deze mijlpalen geven een gevoel van motivatie en voldoening terwijl ze helpen om te meten hoe goed je project vordert ten opzichte van de geplande planning. Door de werkelijke voortgang te vergelijken met de geplande mijlpalen, kunnen projectmanagers afwijkingen, vertragingen of potentiële problemen in een vroeg stadium identificeren en passende maatregelen nemen om het project op schema te houden.

Maar helaas is het gemakkelijk om de bal te laten vallen als je met meerdere kritieke taken en mijlpalen moet jongleren. Als je hulp nodig hebt om op de hoogte te blijven van je mijlpalen en de voortgang van je project, dan zorgen deze 10 beste mijlpaal software apps ervoor dat je weer op het goede spoor komt.

**Wat moet je zoeken in mijlpaalsoftware voor projecten?

Er zijn een paar dingen waar je op moet letten bij het kiezen van projectmanagement software voor mijlpalen:

Een gemakkelijke manier om mijlpalen in te stellen, zodat projectmanagement minder tijd kost om in te stellen en te beheren

De mogelijkheid ommijlpaal grafieken te maken die al uw Taken uitzetten vanuit de scope van het project

Een gebruiksvriendelijke visualisatie van uwmijlpalen van het project waarmee je eenvoudig kunt zien hoe ver je project op een bepaald moment gevorderd is en hoe individuele taken in verbinding staan met doelen van het project

Een directe verbinding tussen uwprofessionele instelling van doelen en de mijlpaal functies van de software om ervoor te zorgen dat elke sleutel mijlpaal bijdraagt aan het slagen van het project

Een soortgelijke directe verbinding tussen mijlpalen, taken en details helpt u te focussen opsuccesvolle uitvoering van het project en de totale levenscyclus van het project

Niet alle gratis software voor projectmanagement een mijlpaal functie biedt. Maar de software die dat wel doet, moet alle bovenstaande voordelen bieden om ervoor te zorgen dat u mijlpalen volledig kunt bijhouden en beheren in uw projectplanning en uitvoeringsfase.

De 10 beste mijlpaal bijhouden software apps voor gebruik in 2024

Omdat mijlpalen zo nauw verbonden zijn met projectmanagement, hebben sommige van de beste softwareplatforms voor projectmanagement ingebouwde functies voor het bijhouden van mijlpalen. Er zijn ook verschillende speciale tools die speciaal gebouwd zijn voor mijlpalen.

Deze lijst bevat het beste van beide werelden!

ClickUp

Volg mijlpalen in ClickUp om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit en lever projecten op tijd af

Het is de enige software app voor projectmanagement voor al uw productiviteits- en projectmanagementprocessen. Projectmanagement, dashboards voor sleutelresultaten,

instelling van doelen

tijdsregistratie,

voortgangsrapportages

-noem maar op en wij hebben het.

Je kunt je taken gemakkelijk omzetten in mijlpalen voor een project. Verbind die mijlpalen vervolgens met doelen en koppel er meer taken en afhankelijke mijlpalen aan. Je hebt zelfs kant-en-klare sjablonen, zoals de

ClickUp sjabloon voor mijlpalengrafieken

om snel mijlpalen voor een project te creëren.

ClickUp beste functies

ClickUp mijlpalen kunt u uw Taken gemakkelijk verbinden met uw doelen van uw projecten en uw voortgang op een hoog niveau bijhouden

Een directe verbinding met ClickUp Doelen om ervoor te zorgen dat alle mijlpalen en verbonden Taken op een hoger niveau liggen dan de uiteindelijke doelstellingen van het project

Een bibliotheek van sjablonen voor mijlpalen en sjablonen voor instellingen van doelen waaruit gebruikers kunnen putten om te beginnen met het bouwen van hun project mijlpalen en sleutel fases

Flexibele manieren om uw belangrijkste mijlpalen weer te geven en bij te houden, inclusief gantt-, bord- en dashboardweergaven

Een intuïtieve interface waarmee nieuwe gebruikers snel aan de slag kunnen en snel een project kunnen installeren, van mijlpalen tot opdrachten en timing

ClickUp limieten

Uitgebreide automatisering kan leiden tot veel waarschuwingen en herinneringen, vooral bij complexe en gelaagde projecten

De uitgebreide aard van het platform, hoewel krachtig, kan het aanvankelijk overweldigend maken voor gebruikers die alleen de mijlpaal functie willen proberen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Toggl Abonnement

Via

Toggl Abonnement

Visueel

hulpmiddel voor projectmanagement

voor projectmanagers, is het niet meer dan logisch dat Toggl Plan ook mogelijkheden biedt om mijlpalen in projecten bij te houden. In Toggl Plan worden mijlpalen het meest relevant als onderdeel van de drag-and-drop tijdlijn voor projectplanning, waar elke mijlpaal verschijnt als een kleurgecodeerd controlepunt in het grotere projectkader.

Toggl Plan werkt ook als een

beheer van werklast

systeem, waar mijlpalen voor projectmanagement ook een unieke rol kunnen spelen. Projectmanagers die bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor zaken als teamplanningen en resourceplanning kunnen deze functie gebruiken om mijlpalen te verbinden met andere gebieden van de projectvereisten (zoals budgetlimieten) die ze moeten halen.

Toggl Plan beste functies

Volledige aanpassing voor projectmijlpalen, van de duur van de mijlpaal tot de exacte kleur die u gebruikt om elke mijlpaal te onderscheiden in de visuele tijdlijn van het project

Projectoverstijgende functie, waarbij één overkoepelende mijlpaal (zoals een organisatiebrede beoordeling van alle projecten) kan worden opgenomen in alle relevante tijdlijnen

De mogelijkheid om overkoepelende project abonnementen die alleen mijlpalen in het project bevatten en geen individuele taken, waardoor projectmanagers en externe belanghebbenden een overzicht op hoog niveau behouden

Intuïtieve en moderne interface die het gemakkelijk maakt om in te springen en aan de slag te gaan met een lage leercurve

Toggl Plan limieten

Relatief statische web app die de functies van mijlpalen voor gebruikers beperkt

Integraties met derden zijn beperkt, met een schijnbaar duidelijke doelstelling van Toggl Plan om gebruikers binnen de eigen software te houden

De opzettelijke eenvoud van het platform kan problematisch zijn voor sommige gebruikers die op zoek zijn naar meer geavanceerde tools voor projectmanagement dan wat is ingebouwd in Toggl Plan

Toggl Plan prijzen

Teams : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business: $13,35/maand per gebruiker

Toggl Abonnementen beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (37 beoordelingen)

: 4.3/5 (37 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

3. Handig

Via

Handig

Stappenplannen, lijsten met taken, documenten, chatten, automatisering - Nifty heeft het allemaal. En dat is inclusief een robuuste mijlpaal functie.

De alles-in-één

productiviteitsinstrument

benadrukt niet noodzakelijk de functie mijlpalen voor projecten als een centraal verkooppunt. Maar het is er nog steeds, verborgen tussen de Taken functie om grotere projecten te organiseren, prioriteren en bijhouden.

Nifty beste functies

Lijsten met taken omzetten in mijlpalen zodat een projectmanager de voortgang van de hele lijst met taken binnen die mijlpaal kan bijhouden

Mijlpalen voor projecten verschijnen in de geautomatiseerde rapportagefunctie, waarmee je dynamische rapportage over projectprocessen kunt doen aan alle belanghebbenden

Sorteren op mijlpalen binnen een project, waarbij taken worden gerangschikt op basis van hun taakniveau en de sleutel controlepunten die u moet bereiken om het project in beweging te houden

Inheemse integraties metproductiviteitstools zoals Google Documenten en Google Agenda houden de leden van het team op de hoogte, zelfs buiten het Nifty-platform

Nifty beperkingen

Beperkte functies voor notificaties en herinneringen, zoals de onmogelijkheid om geautomatiseerde herinneringen in te stellen voor komende mijlpalen en deadlines voor taken

Een zoekfunctie in het platform die niet altijd intuïtief is en niet altijd de meest relevante resultaten oplevert

Trage laadtijden, wat kan leiden tot problemen met de communicatie bij projecten die snel en in realtime moeten verlopen

Nifty prijzen

Free : gratis

: gratis Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Nifty Plan beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4. GanttPRO

Via

GanttPRO

Zoals de naam al doet vermoeden, richt GanttPRO zich voornamelijk op het bouwen van Gantt grafieken. Het platform, oorspronkelijk ontworpen voor de productie-industrie maar toepasbaar voor alle use cases, biedt ook alternatieve weergaven (zoals Kanban) om projectmanagers te helpen hun voortgang bij te houden en hun volgende project te abonneren. Werkstromen plannen, mijlpalen van projecten bijhouden en zelfs resourcemanagement zijn allemaal mogelijk.

GanttPRO beste functies

Een functie Kritieke paden die alle taken, mijlpalen en tijdlijnen binnen een project neemt en de beste en meest gestroomlijnde manier voorspelt om het Klaar te krijgen

Gemakkelijke exportmogelijkheden om een Gantt grafiek af te drukken en te delen met belanghebbenden die het GanttPRO platform niet gebruiken

Intuïtief versiebeheer van alle projecten, waarmee u op elk moment terug kunt gaan in de geschiedenis van het project en eerdere projectstatussen kunt herstellen

GanttPRO limieten

Geen overkoepelende tijdlijn project weergave buiten de Voltooid grafiek, waardoor het moeilijk is voor gebruikers om gewoon de mijlpalen van het project te bekijken

Complexer dan veel van de alternatieven in deze gids, met een focus op functionaliteit boven gebruiksvriendelijkheid, vooral voor nieuwe gebruikers die misschien niet bekend zijn met Gantt grafieken

Geen mobiele app om taken, mijlpalen of de voortgang van het project bij te houden buiten het webgebaseerde platform om

GanttPRO prijzen

Basic : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Pro : $12,99/maand per gebruiker

: $12,99/maand per gebruiker Business : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (400+ beoordelingen)

: 4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

5. OpenProject

Via

OpenProject

Als een zeldzame open-source oplossing blinkt het in Duitsland gevestigde OpenProject uit op twee gebieden: flexibiliteit en veiligheid van gegevens. Geavanceerde encryptie zorgt ervoor dat alles wat je invoert veilig is, terwijl de open-source aard van de tool het flexibel en relevant maakt voor elke industrie en elk type projectmanagement strategie.

OpenProject beste functies

De visuele en intuïtieve weergave van de tijdlijn van een project is standaard in de projectmanagementsoftware, zodat je altijd in één oogopslag grotere mijlpalen kunt zien

Het duidelijke en visuele overzicht van relaties tussen projecttaken, fasen en mijlpalen geeft een overzicht van wat er nog gedaan moet worden, wanneer en waarom

De Community-optie is altijd gratis, maar biedt toch genoeg functies om het relevant en nuttig te maken, vooral voor kleinere bedrijven

OpenProject limieten

De bewerking van projecten, taken en mijlpalen is soms contra-intuïtief, vooral voor gebruikers die bekend zijn met andere software voor projectmanagement

Hoewel de standaard tijdlijn van een project geweldig is, kan het moeilijk zijn om deze aan te passen voor meer unieke gebruikssituaties of projecten

Beperkte automatiseringsmogelijkheden vereisen nog steeds veel handmatig project tijdlijn en projectmanagement

OpenProject prijzen

Gemeenschap : Free

: Free Basis : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Professioneel : $13,50/maand per gebruiker

: $13,50/maand per gebruiker Premium : $19,50/maand per gebruiker

: $19,50/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

OpenProject beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (20+ beoordelingen)

: 3.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

6. nTask

Via

nTask

Als een van de populairste beschikbare oplossingen voor projectmanagement is het logisch dat nTask op een lijst als deze staat. En inderdaad, mijlpalen zijn een natuurlijke manier om projecten op te bouwen met nTask, specifiek voor het weergeven van kritieke momenten in de tijdlijn van uw project op het pad van de start tot de voltooiing van het project.

nTask beste functies

Een duidelijke definitie van projectmijlpalen in vergelijking met gewone taken, samen met veel richtlijnen om ervoor te zorgen dat ze correct worden gebruikt binnen de gehele projectcontext

Flexibele bord- en kalenderweergaven die mijlpalen markeren, en hoe deze mijlpalen in verbinding staan met de taken eronder en de doelen van het project erboven

De mogelijkheid om te rapporteren over mijlpalen van projecten om projecten op te splitsen in kleinere brokken en sneller successen te vieren op lange tijdlijnen van projecten

nTask limieten

Beperkte begeleiding bij het in gebruik nemen van het platform, waardoor gebruikers min of meer op eigen houtje hun weg moeten vinden in de software voor projectmanagement

Een relatief eenvoudige weergave van de kalender in vergelijking met sommige andere opties op deze lijst, inclusief het onvermogen om tijdschema's aan te passen

nTask prijzen

Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Business : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (17 beoordelingen)

: 4.4/5 (17 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

7. Scoro

Via

Scoro

Als een uitgebreide softwareoptie voor werkbeheer is Scoro optimaal voor bureaus en andere bedrijven in de professionele dienstverlening die op zoek zijn naar tools voor teamsamenwerking. Het doel is om bedrijven alles te geven wat ze nodig hebben om hun werk en mijlpalen te beheren.

Scoro beste functies

Een flexibele weergave van een Gantt-diagram die je kunt samenvatten in de belangrijkste taken en mijlpalen en kunt uitbreiden met alle afhankelijkheid en subtaken voor meer detail

De mogelijkheid om taken toe te voegen aan individuele mijlpalen om ze automatisch om te zetten in projectfasen, die het volledige tijdsbestek beslaan voor alle onvolledige taken op die mijlpaal

Scoro limieten

Het is een duurdere optie vergeleken met de andere tools op deze lijst

Veel van de nuttigste functies voor mijlpalen in projecten, zoals de weergave van grafieken en afhankelijkheid van taken, zijn alleen beschikbaar in hogere prijsklassen

Scoro prijzen

Essential : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Standaard : $37/maand per gebruiker

: $37/maand per gebruiker Pro : $63/maand per gebruiker

: $63/maand per gebruiker Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Mijlpaalplanner

Via

Mijlpaal Planner

We zijn aangekomen bij de eerste (en enige) speciale software voor mijlpalen voor projecten op deze lijst. Milestone Planner pretendeert geen software voor projectmanagement te zijn, maar richt zich volledig op het grotere planningsproces, waardoor het een van de eenvoudigste en meest rechttoe rechtaan tools voor het bijhouden van mijlpalen is die je kunt vinden.

Milestone Planner beste functies

Een eenvoudige en intuïtieve interface die net zo goed werkt op desktops, tablets en telefoons

Een drag-and-drop gebruikerservaring om een tijdlijn van een project te maken en mijlpalen aan te passen

Eenvoudige weergaven van Gantt grafieken waarmee u Gantt grafieken kunt exporteren naar PDF's en andere bestandsformaten

Mijlpaalplanner limieten

Een gebrek aan mogelijkheden om het als een meer diepgaand project te gebruiken levenscyclus of Taakbeheer tool (op zijn best is Milestone Planner alleen een planningstool)

Enigszins verouderde afbeeldingen die doen denken aan het midden van de jaren 2000

Milestone Planner prijzen

Professionele editie : $8,80/maand (alleen gebruiker)

: $8,80/maand (alleen gebruiker) Business Editie : $3,21/maand per gebruiker

: $3,21/maand per gebruiker Team Editie : $6,38/maand per gebruiker

: $6,38/maand per gebruiker Enterprise-editie: Neem contact op voor prijzen

Mijlpaalplanner beoordelingen en reviews

G2 : 3/5 (1 beoordeling)

: 3/5 (1 beoordeling) Capterra: Geen beoordelingen tot nu toe

9. Projectmanager

/img/ https://www.projectmanager.com/wp-content/uploads/2024/03/Gantt Bouw_Breed_Zoom-150-1.webp Mijlpaal software apps: Projectmanager /$$img/

Via

Projectmanager

Dit is een platform dat uitblinkt door zijn eenvoud. Ja, de interface lijkt misschien meer op Excel dan op sommige van de meer visuele UI-ontwerpen in deze lijst. Maar in ruil daarvoor krijg je een krachtig platform voor project- en werkmanagement dat het bijhouden van mijlpalen voor projecten net zo competent gebruikt als elk ander alternatief.

ProjectManager beste functies

Mijlpalen zijn direct geïntegreerd in de functie rapportage van het platform, waardoor het voor elke gebruiker eenvoudig is om rapporten over een projectplanning uit te voeren en de voortgang van het project bij te houden

Prioritering van taken en hiërarchie onder mijlpalen helpen uw team om zich te concentreren op het belangrijkste werk in een bepaalde projectplanning en projectlevenscyclus

beperkingen van #### ProjectManager

Automatisering kan een aantal complicaties van ProjectManager vereenvoudigen, maar dit blijft zeer complexe software voor mijlpalen, dus het is waarschijnlijk ongeschikt voor kleine bedrijven of individuele gebruikers

De mobiele app wordt grotendeels niet gebruikt vanwege de beperkte functionaliteit en functies die alleen beschikbaar zijn in het webgebaseerde hoofdplatform

prijzen van #### ProjectManager

Teams : $13/maand per gebruiker

: $13/maand per gebruiker Business : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ProjectManager beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (80+ beoordelingen)

: 4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

10. Xebrio

Via

Xebrio

Xebrio, oorspronkelijk ontworpen voor softwareontwikkelingsteams en hardware-IT-teams, kan je helpen bij het bijhouden van mijlpalen van een project, van de eerste abonnementen tot de release, ongeacht je branche. Deel je project op in kleinere delen en fasen, meet het succes van je project binnen deze fasen en rapporteer over deze successen voor zelfs de meest complexe agile projecten en watervalontwikkelingsprojecten.

Xebrio beste functies

Een speciale tracker voor mijlpalen die zowel binnen als buiten projecten beschikbaar is voor eenvoudige planning en rapportage van elke projectfase

De mogelijkheid om taken toe te wijzen en gedeelde verantwoordelijkheden voor mijlpalen met uw project teamleden om verantwoordelijkheid op te bouwen, wat vooral gunstig is in snel bewegende ontwikkelings Sprints in een software project abonnement

Xebrio limieten

Het is oorspronkelijk ontworpen voor IT teams, dus sommige van de meest krachtige functies zijn het meest geschikt voor mensen in de IT industrie

Alleen de web app heeft notificaties, wat betekent dat je alleen op het platform zelf kunt kijken om meldingen te krijgen over tags, taken en de voortgang van een project

Xebrio prijzen

Vereistenbeheer : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Requirements en Test Coverage : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Xebrio beoordelingen en reviews

G2 : 4/5 (1 beoordeling)

: 4/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.5/5 (2 beoordeling)

Project mijlpalen bijhouden in ClickUp

Tenzij uw project slechts een paar basistaken omvat en het het enige project is dat u op een bepaald moment beheert, kan het bijna onmogelijk zijn om alles bij te houden zonder tools voor het bijhouden van projectmijlpalen.

Het bijhouden van mijlpalen introduceert een hiërarchie en helpt om projectrisico's te minimaliseren. Door sleutelmarkeerpunten, fasen en belangrijke gebeurtenissen in je projectplanning te identificeren, kun je je voortgang op een fijnmaziger niveau bijhouden zonder de doelen en tijdlijnen van het project op een hoger niveau uit het oog te verliezen.

Om dat te bereiken hebt u de juiste mijlpaalsoftware nodig om uw projectplan en tijdlijn te beheren. En met het Forever Free-abonnement van ClickUp kunt u zelf beslissen of ClickUp de juiste optie voor u is.

ClickUp is de beste mijlpaal software app die er is, maar we weten dat we bevooroordeeld zijn. Probeer het zelf. Gratis aanmelden en begin die mijlpalen op je project tracker te zetten!