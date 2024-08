20 Gratis Projectplan Sjablonen in Excel & ClickUp

Chaos. šŸ˜³

Dat is wat je riskeert als je niet plant. We weten dat we nu onze innerlijke vaderstem gebruiken, maar het is waar.

Of je nu naar succes toewerkt of je voorbereidt op mogelijke valkuilen, projectplanning is essentieel om taken tot een goed einde te brengen. En voor degenen onder ons die teams of individuele medewerkers managen, is er zelfs een grotere behoefte aan strategische planning om projectefficiƫntie te bereiken.

Laten we realistisch zijn: planning is cruciaal, of het nu voor een productlancering of een internationale vakantie. Wanneer we plannen, anticiperen we op problemen (bijv. geschikte toewijzing van middelen ), duidelijker vast te stellen projectdoelen (d.w.z. deadlines halen), en beter projectbudgetten beheren (dus die onverwachte reiskosten vermijden).

Een plan samenstellen vanaf een lege pagina is echter geen gemakkelijke taak. Met behulp van gedetailleerde sjablonen voor projectplannen is de kans groter dat je met succes aan de slag gaat met opdrachten en het organiseren van projecttijdlijnen . Want zonder projectplan overvalt desorganisatie je werk en ontstaat er chaos.

Dus laten we de wanorde op afstand houden en de top 20 projectplansjablonen bekijken voor je volgende project!

Wat is een sjabloon voor projectplanning?

Laten we eerst de basis behandelen met de belangrijkste kwaliteiten die je moet zoeken in projectplansjablonen.

Een sjabloon voor een projectplan is een onmisbaar hulpmiddel om projecten succesvol te beheren door je proces af te stemmen op de doelen, doelstellingen, het budget of de uitdagingen van het project.

Met behulp van een planningsjabloon kun je de stappen berekenen die nodig zijn om je project te voltooien en heb je de flexibiliteit om ze te rangschikken op een statische projecttijdlijn of een dynamisch Gantt-diagram . Hiermee kunt u duidelijk de reikwijdte definiƫren en de planning van het project terwijl de taken zo efficiƫnt mogelijk worden georganiseerd.

Projectmanagers en teamleiders gebruiken sjablonen voor projectplanning om tijd te besparen en geld door taken te organiseren en onnodige fouten te vermijden. Dit projectmanagementproces is essentieel om het projectschema op orde te houden.

Wat maakt een goed sjabloon voor projectplanning?

Een goed sjabloon voor een projectplan maakt het gemakkelijk om gedetailleerd de projectomvang en het algemene doel van het werk dat nodig is om het af te ronden. Een functioneel sjabloon moet ook je doelen schetsen en de verwachte resultaten van je projectplanning .

Dit werkt het beste als je een gedetailleerde beschrijving hebt van wat er gedaan moet worden en eventuele beperkingen die de projecttijdlijn of budget. Goede sjablonen voor projectplanning omvatten ook zowel korte- als langetermijndoelen en houden rekening met alle beperkingen wat betreft middelen, projecttijdlijn of budget.

Visualiseer en beheer uw product roadmap in ClickUp Tijdlijnweergave

Het helpt om een projectplanningsjabloon te gebruiken dat gemakkelijk integreert in uw projectmanagementsoftware zodat je aspecten zoals deadlines naadloos kunt invoeren, belangrijke mijlpalen het verloop van het project, rollen en verantwoordelijkheden en de beschikbare middelen.

Zonder deze verbinding - daar komt het stemmetje van papa weer - loop je het risico op een onoverzichtelijk projectplan dat in kringetjes ronddraait en ieders tijd verdoet.

20 Beste gratis sjablonen voor projectplannen

Wie houdt er niet van gratis? Daarom zul je dol zijn op onze lijst met de beste gratis projectplansjablonen die je nu meteen kunt gebruiken! Laten we eens kijken wat onze lijst heeft gehaald:

1. Projectplanningsjabloon van ClickUp

Projectplanningssjabloon van ClickUp

Luister - we zouden deze sjabloon niet op de eerste plaats zetten als we niet geloofden dat het u gemakkelijk (en snel) zou kunnen helpen bij het opstellen van uw projectplan. De Projectplanningssjabloon van ClickUp benut uw werkruimte optimaal door taken aan te maken in een lijst en ze vervolgens eenvoudig te verplaatsen naar andere lijsten.

Deze sjabloon voor projectplanningen is ontworpen om projectteams te helpen hun gewenste resultaten te bereiken binnen de gegeven reikwijdte, planning, budget en middelen. Het stelt belanghebbenden in staat om de voortgang gemakkelijk te volgen door middel van visueel aantrekkelijke en eenvoudig te begrijpen projectplanningen, zodat ze het beste kunnen plannen rond veranderingen terwijl ze risico's proactief beheren.

De sjabloon van ClickUp dient ook als communicatiemiddel tussen het projectteam en de belanghebbenden. Dit projectplanningsproces kan via het platform worden uitgevoerd door middel van toegewezen opmerkingen, zodat uw team weet wat aandacht nodig heeft - zonder dat conversaties verloren gaan in gevreesde e-mailketens.

Gebruik deze sjabloon om er echt voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, verwachtingen, beslissingen en aannames. Deze sjabloon downloaden

2. Projectplan consulting sjabloon door ClickUp

Sjabloon Consulting Projectplan door ClickUp

Een andere geweldige bron voor projectmanagers of degenen die klanten managen - vooral binnen de professionele dienstverlening - is de Projectplan sjabloon voor consulting door ClickUp . Deze sjabloon voor projectplanning werkt als een leidraad om richting en structuur te bieden voor een succesvol resultaat.

Krijg een beter overzicht van de taken in uw project door gebruik te maken van ClickUp's lijstweergave voor een snelle uitsplitsing van de taken per status, waarop belanghebbenden kunnen klikken voor meer details over elke taak of de subtaken.

Aangepaste velden maken het nog gemakkelijker om belangrijke projectplangegevens te bekijken, zoals vervaldatums, de voortgangsstatus van de taak, de projectfase en resources. Nodig klanten uit als gasten in ClickUp om toegang te krijgen tot deze lijstweergave, zodat ze niet door elke taak hoeven te klikken om essentiƫle informatie te vinden. Effectief advies analyseert de potentiƫle uitdagingen en problemen terwijl effectieve strategieƫn worden ontwikkeld om mogelijkheden voor samenwerking en waardecreatie te identificeren. Goed nieuws voor u: met deze sjabloon kunt u dat en nog veel meer doen om beter verwachtingen van klanten te beheren en maak transparante communicatieplannen. Deze sjabloon downloaden

3. Cross-functioneel projectplan sjabloon door ClickUp

Cross-functioneel projectplan sjabloon door ClickUp

Vaker wel dan niet hebt u een projectplan nodig dat over teams heen werkt . Dat betekent dat je plan goed moet passen in verschillende workflows zonder dat het een ergernis is voor je belanghebbenden en verschillende teams.

De Cross-functioneel projectplan sjabloon door ClickUp zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Bovendien zorgt het voor een betere communicatie tussen teams, zodat ieders ervaring en expertise in het project worden meegenomen.

Wat onderscheidt deze sjabloon van andere? Met deze sjabloon kunt u echt vertrouwen op de aangepaste velden van ClickUp om teams het eenvoudigste of het meest diepgaande inzicht te geven in wat er nodig is om het project verder te brengen.

Voeg eenvoudig gevolmachtigden, belanghebbenden, projecttoezichthouders en goedkeurders toe aan taken en subtaken voor verschillende workflows in je projectplan. Dit vermindert de verwarring tussen teams over elk proces en geeft een aanpasbare projectsamenvatting van wat er nodig is om elke taak te starten en af te ronden. Deze sjabloon downloaden

4. Compliance Projectplan Sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor projectplan voor naleving door ClickUp

Compliance van een project is de Robin van de Batman van je project - de George van de Jerry van je doelstelling. En met behulp van de Projectplan sjabloon voor naleving door ClickUp werkt als uw hulpje om ervoor te zorgen dat u uw doelen haalt, op schema blijft en extra beveiliging biedt om uw project te beschermen.

Misschien is George Costanza niet de beste analogie, maar deze ClickUp sjabloon biedt een fantastische visuele weergave om de compliancevereisten van uw project te identificeren en te beoordelen. Nogmaals, de aangepaste velden van ClickUp zijn een functie van onschatbare waarde om te documenteren, organiseren en inzicht op hoog niveau te bieden in hoe u de bedrijfsactiviteiten in dit projectplan compliant houdt.

Deze weergaven zijn handig voor betrokken teams om actie te ondernemen en problemen met niet-naleving in uw projectplan te corrigeren. rust nu! Deze sjabloon downloaden

5. Projectplan evenement sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor evenementenproject door ClickUp

Het plannen van een evenement kan ontmoedigend zijn - vooral als je niet uitgaat van een vindingrijke planningsjabloon.

De Sjabloon voor evenementenplanning door ClickUp maakt het gemakkelijk!

Deze sjabloon heeft alle functies om te voorkomen dat je angst voor het plannen van evenementen de overhand neemt. De aangepaste taakstatussen, in-app chatweergave en unieke kaartweergaven maken het gemakkelijk om elk evenement precies zo te volgen als jij dat wilt.

Het maakt niet uit wat voor soort evenement het is - of het nu een productlancering is of een lokale inzamelingsactie, je kunt twee vooraf gemaakte aangepaste velden en zeven automatiseringen gebruiken om de kleine details bij te houden. En het beste van alles is dat deze sjabloon kan worden aangepast aan je specifieke budget of doelen, ongeacht de grootte van het project.

Laten we stoppen met stressen over je projectplan voor je volgende evenement en op de juiste voet beginnen met deze gedetailleerde projectsjabloon. Deze sjabloon downloaden

6. Website Projectplan Sjabloon door ClickUp

Website Projectplan Sjabloon door ClickUp

Het maken van een productief website projectplan vereist een gedetailleerde projectomvang , tijdlijnen, budgetten en verantwoordelijkheden van belanghebbenden.

Het is van cruciaal belang om deze onderdelen op orde te hebben voor de lancering van een website Website Projectplan Sjabloon door ClickUp . Websiteprojecten hebben vaak meerdere lagen en binnen elke laag loopt u het risico op onverwachte problemen die u niet had verwacht in uw projectplannen.

Vermijd de onzekerheden en gebruik deze sjabloon als uw one-stop shop voor het bijhouden van alle verschillende taken, processen en beslissingen die komen kijken bij het tot leven brengen van een websiteproject. Organiseer met behulp van aangepaste velden en wijs elke taak toe aan de rechtmatige eigenaar, zodat geen detail onaangeroerd blijft in de projectplanningsfase. Deze sjabloon downloaden

7. Sjabloon voor technologieproject door ClickUp

Sjabloon voor technologieproject door ClickUp

Gebruikmakend van het concept van business procesmanagement (BPM) kan een websiteproject drastisch verbeteren. Hierbij worden de fasen analyse, ontwerp, implementatie en controle gebruikt om bestaande processen in kaart te brengen, nieuwe te creƫren, ze in de organisatie te implementeren en voortdurend te controleren of ze de gewenste resultaten opleveren.

De Sjabloon voor projectplan technologie door ClickUp is ideaal voor diegenen die de manier willen verbeteren waarop hun team of afdeling technologie implementeert. Het plannen van dit proces vereist gedetailleerde tijdlijnen, toegang tot belangrijke bronnen en voortgangsrapporten.

Het loont als alle partijen weten wat de volgende stap is in het totale project. En deze sjabloon biedt de aangepaste velden, weergavetypen en statussen om uw technologieprojecten goed te plannen. Deze sjabloon downloaden

8. Sjabloon voor datacenterprojectplanning door ClickUp

Sjabloon voor planning datacenterproject door ClickUp

Datacentermigraties vereisen de overdracht van gegevens en activa van de ene locatie naar de andere. Simpel gezegd: veel bewegende delen.

Het kan een uitdagend en complex proces zijn, daarom raden we de Sjabloon voor datacenterproject door ClickUp . Deze sjabloon voor projectplanning biedt een eenvoudig raamwerk om datamigratieteams te helpen het proces efficiƫnt en effectief te dragen.

Van alle projectplansjablonen kan dit sjabloon omgaan met de eenvoudigste of meest complexe taken, projectdoelen en projectbudgetten om ervoor te zorgen dat uw hele projectteam uw gegevens met succes migreert. Deze sjabloon downloaden

9. Virtueel evenement projectplanning sjabloon door ClickUp

Virtuele evenementplanning template door ClickUp

Neem van ons aan dat we de complexiteit kennen van het plannen van een groot virtueel evenement ! Je projecttijdlijn is alles (nog meer voor je projectmanager).

Deze gebeurtenissen vereisen een heleboel planning over de teams heen, zodat iedereen naar hetzelfde doel toe kan werken . De Virtueel evenement projectplanning sjabloon door ClickUp vereenvoudigt de taak om een volledig en succesvol virtueel evenement te organiseren.

Deze plansjabloon stroomlijnt ook alle verschillende elementen die betrokken zijn bij het proces voor een projectmanager. Dat betekent dat je hele projectteam tijd en moeite bespaart met deze plansjabloon, terwijl je verzekerd bent van een succesvol resultaat. Deze sjabloon downloaden

10. Actieplan sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor actieplan door ClickUp

ClickUp's actieplan sjabloon helpt teams bij het structureren, prioriteren en bijhouden van taken om hun doelen te bereiken.

Deze sjabloon heeft ingebouwde statistieken voor het evalueren van resultaten, vergemakkelijkt het toewijzen van taken en biedt een samenwerkingsruimte voor het stellen en bewaken van doelen. Gebruik deze sjabloon als leidraad voor persoonlijke groei, start-ups, marketinginitiatieven en creatieve workflows Deze sjabloon downloaden

11. Projectmanagement sjabloon van ClickUp

Projectmanagement sjabloon van ClickUp

ClickUp's Projectmanagement Sjabloon is een uitgebreide tool die is ontworpen om effectieve projectplanning te vergemakkelijken. Het biedt een gestructureerde basis die alle essentiƫle stappen van projectplanning omvat, en bevordert duidelijke communicatie tussen teamleden en belanghebbenden.

Deze sjabloon helpt teams door elke fase van een project te navigeren, zodat ze de kernaspecten van het project kunnen begrijpen, plannen kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften, taken efficiƫnt kunnen organiseren en de inspanningen van het team kunnen coƶrdineren voor een soepele uitvoering. Het is vooral nuttig bij het beheren van de complexiteit die komt kijken bij projectplanning. Deze sjabloon downloaden

12. Planning Document Sjabloon door ClickUp

Planning document sjabloon door ClickUp

Deze Sjabloon planningsdocument door ClickUp helpt teams de fundamenten van het project te leggen om ervoor te zorgen dat er minder risico's en problemen optreden tijdens de uitvoering.

De sjabloon voor het planningsdocument van ClickUp maakt het gemakkelijk om georganiseerd aan de slag te gaan. Met deze sjabloon kan uw team:

Belangrijke doelstellingen, doelen en actie-items vastleggen

Taken opsplitsen in beheersbare stukken voor een snellere levering

Teams afstemmen op wat het belangrijkst is voor collectief succes Deze sjabloon downloaden ### 13. Plan of Record Sjabloon door ClickUp

Opnamesjabloon door ClickUp

Gebruik ClickUp's Plan of Record Sjabloon om uw bedrijfsdoelstellingen, details over doelstellingen, succescijfers en doeltijdlijn in Ć©Ć©n digitaal document vast te leggen.

ClickUp's Plan of Record Sjabloon is ontworpen om u hierbij te helpen. Hiermee kunt u:

Zorgen voor duidelijke communicatie tussen belanghebbenden

Teams op Ć©Ć©n lijn brengen rond gemeenschappelijke doelstellingen

De voortgang en mijlpalen bijhouden om de deadlines te halen Deze sjabloon downloaden ### 14. Pi Planning Sjabloon door ClickUp

PI planningsschema door ClickUp

De ClickUp PI Planning Sjabloon helpt bij het structureren en stroomlijnen van het projectplanningsproces. Het is ontworpen om het proces efficiƫnter te maken, vooral voor Agile teams.

De ClickUp Pi Planning Template helpt teams:

Complexe taken op te splitsen in kleinere, beheersbare brokken

Taken organiseren voor meer duidelijkheid en focus

Effectief middelen toewijzen en vooruit plannen voor een succesvolle uitvoering Deze sjabloon downloaden ### 15. Sjabloon voor projectplanning by ClickUp

Een projectsjabloon plannen door ClickUp

ClickUp's sjabloon voor het plannen van een project biedt een goed georganiseerde basis, garandeert dat alle essentiƫle stappen in het plan worden opgenomen en bevordert transparante communicatie tussen teamleden en belanghebbenden.

Deze sjabloon navigeert u door elke fase van het project, helpt u de essentie van het project te begrijpen, plannen aan te passen volgens uw vereisten, taken efficiƫnt te regelen en teamleden te coƶrdineren voor een vlekkeloze uitvoering. Deze sjabloon downloaden

16. Werkplan Whiteboard Sjabloon by ClickUp

Werkplan Whiteboard Sjabloon van ClickUp

ClickUp's Werkplan Whiteboard Sjabloon is gestructureerd om een systematische visuele gids voor uw project te bieden. Het dient als een allesomvattende oplossing voor het visualiseren, beheren en controleren van alle taken van uw team op een goed gestructureerde manier.

ClickUp's Work Plan Whiteboard Template helpt niet alleen bij het plannen, maar zorgt er ook voor dat elke taak effectief wordt bijgehouden en beheerd, wat leidt tot een productievere en efficiƫntere workflow. Deze sjabloon downloaden

17. Project Deliverables Sjabloon door ClickUp

Project Deliverables Sjabloon door ClickUp

Een goed opgesteld plan vormt de basis voor een uitzonderlijke uitvoering! Implementeer de deliverables van uw project effectief met ClickUp's sjabloon voor projectresultaten . Deze sjabloon is ontworpen om een uitgebreid overzicht te geven van de deliverables van uw project, de aangewezen eigenaren, tijdlijnen en budget. Het is een handig hulpmiddel bij het bewaken van de voortgang van uw deliverables.

Deze sjabloon gaat niet alleen over het bijhouden van resultaten, maar ook over het creƫren van een ruimte waar transparantie, verantwoordelijkheid en efficiƫntie samenkomen. Door een duidelijk beeld te hebben van wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer taken af moeten zijn, kun je ervoor zorgen dat iedereen in je team op dezelfde lijn zit. Deze sjabloon downloaden

18. Project Stappenplan Sjabloon door ClickUp

Project Stappenplan Sjabloon door ClickUp

Projectontwikkeling gaat gepaard met de nodige complexiteit en talrijke elementen om te beheren. Het maakt niet uit hoe groot of ingewikkeld je project is, ClickUp's Project Stappenplan Sjabloon is uitgerust met alle nodige tools voor uw succes!

Of u nu op het punt staat een nieuwe functie te lanceren of een productvisie voor de lange termijn beheert, onze sjabloon voor projectroutekaarten helpt uw productteam efficiƫnt. Deze sjabloon downloaden

19. Project Scope Whiteboard Sjabloon by ClickUp

Whiteboard sjabloon projectomvang door ClickUp

ClickUp's Projectomvang Whiteboard Sjabloon is een hulpmiddel dat is ontworpen om te helpen bij het structureren en het proces te stroomlijnen van het definiƫren van de scope van een project. Het geeft een beknopt overzicht van activiteiten, middelen, data en deliverables die betrokken zijn bij een bepaald project.

Gebruik deze sjabloon om projecten te organiseren, op de hoogte te blijven van taken en resultaten bij te houden. Deze sjabloon downloaden

20. Excel sjabloon voor projectplanning

Via Microsoft

Voor degenen die graag werken in Microsoft Excel -we hebben je gedekt!

Deze eenvoudige projectplansjabloon van Microsoft Excel werkt als een tijdlijn in je spreadsheet om een duidelijk en georganiseerd stappenplan voor je project te maken. Binnen de cellen kun je de belangrijkste mijlpalen van je project toevoegen, tekst en afbeeldingen wijzigen en delen met je team.

Daarnaast kun je je mijlpalen toevoegen in de projectdetails tabel binnen het eenvoudige projectplansjabloon spreadsheet voor een visueel aantrekkelijkere blik op je tijdlijn. Gebruik deze aanpasbare sjabloon om je hele projectoverzicht en bepaal de essentiƫle stappen die je moet nemen om succes te boeken. Deze sjabloon downloaden

Begin met plannen met projectplansjablonen

Ziehier-20 projectmanagementsjablonen die je helemaal gratis kunt gebruiken om je nieuwe project te plannen!

Als u nog steeds worstelt met het kiezen van de beste projectsjabloon, kunt u er zeker van zijn dat u met ClickUp niet alleen een krachtig hulpmiddel voor projectplanning maar een intuĆÆtief platform dat uw hele team kan gebruiken. Profiteer van de zeer aanpasbare weergaven van ClickUp om duidelijke deadlines, uw projectbereik, projectvoortgang en toegewezen belanghebbenden te zien.

ClickUp biedt een verscheidenheid aan functies die speciaal zijn ontworpen om uw projectmanagementplan en workflow te stroomlijnen. U kunt eenvoudig taken aanmaken, deze toewijzen aan teamleden en de voortgang in real-time controleren om de projectdoelen en projectresultaten te halen.

Overdenk uw projectplannen niet. Gebruik in plaats daarvan Klik vandaag nog gratis omhoog om ideeƫn en workflows te delen tussen teams voor uw meest ingewikkelde projecten.