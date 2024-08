Top 10 Toggl Alternatieven & Concurrenten voor 2024 (Functies, Prijzen, Beoordelingen)

_Op zoek naar de beste Toggl alternatieven?

Toggl is een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat ook mogelijkheden biedt voor projectmanagement en werving.

En op het eerste gezicht lijkt Toggl misschien een klein toverstafje dat al je problemen met tijdbeheer kan wegvagen!

Maar als je beter kijkt, zie je dat Toggl aanzienlijke beperkingen heeft.

In dit artikel zullen we kort bekijken wat Toggl is en wat de belangrijkste beperkingen zijn.

Daarna bespreken we de tien beste alternatieven voor Toggl en onderzoeken we hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van gebruikers, zodat je de perfecte tool voor tijdbeheer kunt vinden.

klaar?

AABRA-KA-DABRA . . laten we beginnen 💫!

Wat is Toggl?

Toggl begon als een tijdsregistratie tool om je te helpen productief te blijven.

Het meet hoeveel tijd je aan Taken besteedt, geeft inzicht in de samenwerking tussen teams en helpt begrijpen hoe winstgevend je bedrijf is.

Download ClickUp op elk apparaat en krijg overal toegang tot uw werk ClickUp

ClickUp is de s werelds nummer 1 tool voor projectmanagement gebruikt door 200,000+ superproductieve teams in bedrijven zoals Uber, Airbnb en Google, evenals startups over het hele spectrum.

maar u bent op zoek naar iets dat_ gericht is op tijdregistratie toch?

maak u geen zorgen. ClickUp steunt u!

ClickUp biedt gratis software voor tijdsregistratie en andere producten productiviteitsmanagement functies waarmee u de tijd die u besteedt aan taken en projecten kunt bijhouden en analyseren.

nieuwsgierig? _ 👀

Om te beginnen wordt ClickUp geleverd met een Native Time Tracker die u snel kunt activeren in uw ClickUp-werkruimte.

Start een timer om de tijd bij te houden terwijl u werkt via ClickUp

Start de Timer om de tijd te registreren die aan elke Taak is besteed, of handmatig tijd invoeren om bij te blijven.

De globale timer gebruiken is een peulenschil:

U kunt de tijd starten en stoppen vanaf elke apparaat dat u gebruikt, omdat het werkt op de web-app, desktop-app en mobiele app

apparaat dat u gebruikt, omdat het werkt op de web-app, desktop-app en mobiele app Snel schakelen tussen meerdere projecten of taken waaraan u werkt door nieuwe invoer te maken

tussen meerdere projecten of taken waaraan u werkt door nieuwe invoer te maken Houd de timer zichtbaar in de Mini modus zodat u nooit vergeet om te stoppen met bijhouden wanneer u een taak voltooit

Maar dat is nog niet alles.

U kunt ook labels toevoegen aan tijdsvermeldingen om eenvoudig te filteren, tijd markeren als factureerbaar voor snelle facturering en zelfs Aantekeningen toevoegen aan tijdsvermeldingen om aan te geven waar u precies aan gewerkt hebt.

Taken bekijken die van toepassing zijn op specifieke criteria door filteropties toe te passen via ClickUp

U kunt ClickUp ook moeiteloos integreren met software voor tijdsregistratie van derden, zoals Everhour , Time Doctor , Toggl , TimeCamp , Harvest , Klokweergave en meer voor extra functies.

Apps van derden verbinden om te beginnen met tijdsregistratie in ClickUp via ClickUp

ClickUp Voordelen

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve gebruikersinterface

Met de offline modus kunt u overal werken en uw taken synchroniseren wanneer u een internetverbinding hebt

Maakherinneringen overal in de werkruimte om belangrijke deadlines van projecten voor te blijven

Het is supergemakkelijk voor projectmanagers om taken te plannen en tijdlijnen te beheren met de interactieve weergave Gantt

Beschikbaar alsapps voor Android of iOS, Windows, Mac en Linux platforms

Ontvang notificaties over projecten op je browser, web app, mobiel of e-mail adres

ClickUp nadelen

Gebruikers kunnen geen dashboards exporteren vanuit ClickUp

Bekijk onze product stappenplan om te zien hoe we deze kleine nadelen oplossen en ClickUp nog magischer maken! ✨

ClickUp Prijzen

ClickUp biedt meerder prijzen abonnementen. ClickUp heeft een Free Forever-abonnement met veel functies, met onbeperkte projecten en gebruikers. De betaalde abonnementen beginnen al bij $7/gebruiker per maand.

Beoordeling ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2.390+ beoordelingen)

4.7/5 (2.390+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (3.720+ beoordelingen)

2. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp is een populaire tijdregistratie app die u inzicht geeft in taakbeheer en prestaties van projecten.

Maar kun je er ook op vertrouwen om je productiviteit te volgen terwijl je aan het wandelen bent, weg van je basis **_kamp? 🌄

TimeCamp sleutel functies

Automatische tijdsregistratie houdt bij hoeveel tijd je besteedt aan werk of een andere Taak

Productiviteit bijhouden helpt je doelen te stellen en je productieve en inactieve tijden bij te houden

Bijhouden van website- en app-gebruik houdt bij hoeveel tijd je aan specifieke apps, websites en documenten hebt besteed

TimeCamp Voordelen

Kan nauwkeurige facturen genereren op basis van bijgehouden tijd

Aanwezigheidsregistratie helpt bij het bewaken van in- en uitklokken, verlof en overwerk

Met één klik goedkeuringen verwerkenurenregistratie van werknemerssnel

TimeCamp Nadelen

De interface is ingewikkeld in gebruik

Je kunt het dashboard niet aanpassen

Rapportages over productiviteit bieden beperkte flexibiliteit, dus je kunt geen dieper inzicht krijgen in informatie over tijdsgebruik

TimeCamp Prijzen

TimeCamp biedt drie prijsabonnementen. Het basisabonnement begint bij 7 per gebruiker per maand.

TimeCamp Beoordelingen

Capterra: 4.7/5 (530+ beoordelingen)

4.7/5 (530+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

Bekijk deze_ TimeCamp alternatieven !

3. Klokweergave

via KlokweergaveClockify is een stopwatch en urenregistratie app die wordt gebruikt om de gewerkte uren in verschillende projecten bij te houden.

Maar moet je Clockify gebruiken als je tijdregistratiesysteem?🙇

laten we het uitzoeken

Klokify sleutel functies

Met de stopwatch kun je de tijd die je aan Taken besteedt automatisch bijhouden of handmatig uren invoeren

Met de Urenregistratie kun je wekelijkse activiteiten loggen, aantekeningen toevoegen en de totaal bestede tijd per activiteit/dag weergeven

De rapportages helpen je te begrijpen wie waaraan heeft gewerkt, hoeveel je factureerbare uren zijn en je kunt deze gegevens exporteren

Clockify Voordelen

Wordt geleverd met basissoftware voor projectmanagement mogelijkheden zoals taken, schattingen, statussen en meer

Laat je de tijd bijhouden die je hebt besteed aan andere web apps zoals Jira, ClickUp, GitHub, enz.

Beschikbaar als desktop-apps voor Windows, Mac en Linux, maar ook als mobiele apps voor Android- en iOS-apparaten zoals de iPad en iPhone

Clockify nadelen

De meeste gebruikers vermelden dat de tool vaak een beetje buggy is

De gebruikersinterface is ingewikkeld

Geen herinneringen om je te waarschuwen dat de timer nog loopt, dus gebruikers registreren onnodig tijd als ze vergeten de timer uit te zetten

Clockify Prijzen

Clockify biedt drie abonnementen aan. Betaalde abonnementen beginnen bij $9.99 per gebruiker per maand.

Klokify Beoordelingen

Capterra: 4.7/5 (1.590+ beoordelingen)

4.7/5 (1.590+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk onze volledige_ Clockify Vs. Toggl gids!

4. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor is een werknemer software voor tijdsregistratie en productiviteitsbeheer die populair is bij teams op afstand leden.

maar kan Time **_Doctor de productiviteit pijnpunten van je team behandelen? 😩

Time Doctor belangrijkste functies

De stopwatch helpt je bijhouden hoeveel tijd je aan werk hebt besteed aan elke taak, project of client

Rapporten over productiviteit geven een overzicht van de bijgehouden uren per dag, week of elk bereik van datums dat je kiest en helpen je om onproductieve gedragspatronen te identificeren

Urenregistratie en salarisadministratie helpen met automatische bulkfacturering en batchbetalingen

Time Doctor Voordelen

Met offline tijdsregistratie kun je de voortgang van een project bijhouden, zelfs als je internet is afgesloten

Website- en app-monitoring zorgt ervoor dat een werknemer op afstand of op kantoor zich houdt aan werkgerelateerde en productiviteitstoepassingen

Beschikbaar op Windows, Mac, Linux, Android en iOS apparaten

Time Doctor nadelen

Biedt geen gratis versie en wordt alleen geleverd met een proefversie van 14 dagen

Gebruikers kunnen niettaken plannen zoals ze zouden doen in projectmanagement* Je kunt tijd niet rechtstreeks vanuit de desktop-app bewerken en moet inloggen op de web-app om wijzigingen aan te brengen

Time Doctor Prijzen

Time Doctor biedt drie prijsabonnementen. Betaalde abonnementen beginnen bij $8 per gebruiker per maand.

Time Doctor Beoordelingen

Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

4.5/5 (390+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

5. Everhour

via Everhour Everhour is een tool voor personeelsbeheer met functies voor projectmanagement en tijdsregistratie, die een alles-in-één oplossing bieden voor teams om werklasten te visualiseren en te plannen.

Everhour belangrijkste functies

Bewerkbaar tijdlogboek .

7. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is een voltooien projectmanagement tool met robuuste tijdsregistratie functies voor teamleden om de tijd bij te houden op hun projecten en taken.

Hubstaff belangrijkste functies

PayPal, Payoneer, Wise en Bitwage integraties om betalingen vanaf het platform te versturen

Detectie van inactieve tijd om het bijhouden te stoppen of tijd opnieuw toe te wijzen

Plan verschuivingen en houd de aanwezigheid van teams bij

Hubstaff Voordelen

Beschikbaar op desktop, web, mobiel of Chrome

Geautomatiseerde herinneringen aan leden van het team

Aantekeningen aan invoer toevoegen

Hubstaff nadelen

Werknemers kunnen het gevoel hebben dat het hun privacy schendt

Desk-based werknemers die offline tijd besteden aan Taken zijn moeilijk bij te houden

Beperkte basisfuncties op het gratis abonnement

Hubstaff Prijzen

Harvest biedt drie prijsabonnementen. Betaalde abonnementen beginnen bij $7 per gebruiker per maand.

Hubstaff beoordelingen

G2: 4.3/5 (370+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.180+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Hubstaff alternatieven !

8. RescueTime

via RescueTime RescueTime is een webgebaseerd hulpmiddel voor tijdbeheer dat analyses biedt om gebruikers te helpen hun tijd goed te beheren en mogelijkheden voor gefocust werk te optimaliseren.

RescueTime Sleutelfuncties

RescueTime Assistant houdt de voortgang bij naar een persoonlijk dagelijks doel voor gefocust werk

Beoordeelt en rapporteert gebruikers over hun focuswerk,apps voor tijdbeheeren afleidingen

Blokkeert sites voor diepe focus wanneer Focussessie is geactiveerd

RescueTime Voordelen

Biedt een pagina met activiteiten die werk en privé categoriseren

Multitaskingwaarschuwing om gebruiker weer op het juiste spoor te krijgen

Web app biedt een overzicht van de werkweek en doelen van de gebruiker

RescueTime nadelen

Schiet tekort op het gebied van project- en projectmanagement

Geen functies voor samenwerking

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden

RescueTime Prijzen

RescueTime biedt een gratis proefversie. Vraag prijzen aan voor gebruikers/teams met RescueTime.

RescueTime Beoordelingen

G2: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

9. Timeneye

via Timeneye Timeneye is een software voor tijdsregistratie met tools voor projectmanagement om teams op afstand te helpen de tijd bij te houden die ze besteden aan gelijktijdige taken en projecten.

Timeneye Sleutelfuncties

Budget notificaties, rapportage en project updates ontvangen

Toegang tot een kalender dashboard en team status overzicht

Gegevens importeren en exporteren

Timeneye Voordelen

Handmatige of geautomatiseerde invoer van uren aanmaken

Aantekeningen, tags en details aan invoer toevoegen

Controleer activiteit in real-time met de persoonlijke grafiek

Timeneye Nadelen

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

Projectmanagement voor ontwikkelings- en agile teams wordt beperkt

Ongeschikt voorfunctieoverschrijdende teams samenwerking

Timeneye Prijzen

Timeneye biedt all-in-one prijzen vanaf $7 per gebruiker per maand.

Timeneye Beoordelingen

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (100+ beoordelingen)

10. DeskTime

via DeskTime DeskTime is een software voor tijdbeheer biedt een gedetailleerde analyse van werkactiviteiten en een balk met productiviteit om het gebruik van apps elke dag bij te houden en inzichtelijk te maken.

DeskTime Belangrijkste functies

Biedt kostenberekening, optie voor privétijd en facturering

Houdt de tijd bij die besteed is aan URL's, programma's en titels van documenten

Offline tijdsregistratie aangepast als productief, onproductief of neutraal

DeskTime Voordelen

Ingebouwde Pomodoro tijdsregistratie om gebruikers eraan te herinneren pauzes te nemen van het werk

Deelbare kalender voor buiten kantoor om vooruit te kijken en werklasten te plannen

Galerij van kaarten met teamcontacten voor communicatiegemak

DeskTime Nadelen

Niet geschikt voor teams die taken buiten het scherm uitvoeren

Beperkte basisfuncties op het gratis abonnement

Geen mogelijkheid om taken bij te houden

DeskTime Prijzen

DeskTime biedt vier prijsabonnementen. Betaalde abonnementen beginnen bij $7 per gebruiker per maand.

DeskTime Beoordelingen

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

Kies vandaag nog een alternatief voor Toggl Tijdregistratie

Toggl is een redelijk goede tool voor tijdsregistratie en personeelsbeheer. Het is echter niet **de beste die er is.

De tool biedt beperkte flexibiliteit met rapportage, ondersteunt het blokkeren van websites niet en vereist dat je aparte abonnementen koopt voor tijdsregistratie, projectmanagement en werving.

Je verdient beter.

Gelukkig heb je altijd ClickUp, het perfecte Toggl alternatief om op te vertrouwen.

Met ClickUp kunt u naadloos tijdsregistratie gebruiken en zelfs handmatige invoer toevoegen. U kunt ook doelen creëren, taken toewijzen aan meerdere toegewezen personen, mindmaps tekenen, de voortgang van projecten beheren via een Gantt-diagram en nog veel meer doen.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos!

Waarom niet krijg ClickUp gratis en maak van uw tijdsregistratie een magische ervaring?