Maandag vs. Jira Vergelijking: Welke tool is beter in 2024?

Wil je Monday.com en Jira vergelijken?

Weet je niet zeker welke software voor projectmanagement momenteel beter is dan de andere?

Nou, je bent zeker niet de enige met dit besluitvormingsproces. Elke tool voor projectmanagement heeft in 2022 een reeks platformwijzigingen doorgevoerd en nieuwe functies uitgebracht.

En in deze gids vergelijken we de twee populaire tools voor projectmanagement head to head zodat je weet wat de beste optie is tussen Monday.com vs Jira.

Wat is Monday.com?

Via Monday.nl*Monday is een project en taakbeheer oplossing die vooral gebruikt wordt door Teams en Business om taken en projecten bij te houden, samen te werken en te beheren. Het is vrij eenvoudig te gebruiken en stelt je in staat om zichtbaarheid te krijgen op projecten wanneer je ze raakt mijlpalen * en bereik je targets voor je project. 🎯

Functies op maandag

De functies van Monday zijn onder andere een visuele layout zodat je gemakkelijk projecten en taken kunt zien, rollen kunt toewijzen en de voortgang kunt bewaken. Het heeft ook veel functies voor automatisering en maakt aangepaste workflows mogelijk, afhankelijk van de behoeften van het team.

Als je bekijkt wat Monday teams te bieden heeft, vallen een paar functies op. 💡

1. Kanban-borden

De weergave van het maandagbord kan de details van de kaartweergave aanpassen en kan worden onderverdeeld in groepen

Monday beknibbelt niet op de visuele aantrekkingskracht van zijn tools. De scrum- en kanban-borden zijn visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk. Ze zijn geweldig voor het beheren en bijhouden van meerdere projecten tegelijk zonder in de details te verdwalen.

Hoewel beide oplossingen voor projectmanagement kanban-borden voor agile teams bieden, werken de geavanceerde functies van Monday beter als tool voor projectmanagement.

Helaas kan de weergave Kanban van Monday alleen kaarten maken met de labels in de kolommen Status, wat beperkend kan zijn voor sommigen die meer aanpassingen willen in hun projectmanagement tools.

2. Ingebouwd bestandsbeheer

Met de functies voor bestandsbeheer van Monday kun je bestanden uploaden en delen met andere teams voor een betere samenwerking

De ingebouwde functies voor bestandsbeheer van Monday maken het teams gemakkelijk om samen te werken en om sleutelbestanden op één plaats te centraliseren. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je team allemaal toegang heeft tot dezelfde, bijgewerkte informatie terwijl je projecten vorm krijgen. 📝

3. API-integraties

Via Monday.com

Als er iets is dat je wilt dat een hulpmiddel voor projectmanagement heeft, dan is het wel de mogelijkheid om goed samen te werken met de tools die je al gebruikt. Vooral als je waarde hecht aan aanpasbaarheid zodat je meer controle hebt over je werkstroom. Gelukkig biedt Monday veel API-opties van derden, zodat je het eenvoudig kunt verbinden met je andere tools. 💻

4. Automatisering

Via Monday.com

Met de automatiseringstools van Monday kunnen gebruikers tijd besparen door het bouwen van automatisering van werkstromen met vooraf gedefinieerde voorwaarden en taken. Dit helpt Teams om georganiseerd te blijven en zich te concentreren op de belangrijkste Taken, zonder dat ze telkens alles handmatig moeten beheren en bijwerken.

5. Mobiele app

Met de mobiele app van Monday.com hebben gebruikers toegang tot hun project en software voor taakbeheer waar ze zich ook bevinden. Het biedt ook realtime notificaties en de mogelijkheid om commentaar te geven, te chatten en samen te werken met leden van het team.

Prijzen voor Monday:

Een goede zaak over Monday.nl is dat de prijs redelijk laagdrempelig is. Je hoeft geen groot team te zijn met nog grotere budgetten om de tool te kunnen gebruiken. Hier is een overzicht van elke prijsklasse. 💰

Individual : free forever

: free forever Basis : $8 per zetel per maand

: $8 per zetel per maand Standaard : $10 per zetel per maand

: $10 per zetel per maand Pro : $16 per zetel per maand

: $16 per zetel per maand Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Wat is Jira?

Via Jira*Jira is een oplossing voor agile projectmanagement die door duizenden teams wordt gebruikt om taken, projecten en workflows bij te houden en te beheren. Net als Monday is het eenvoudig te integreren in je tech stack en biedt het krachtige aangepaste opties. Confluence met Notion vergelijken* !

Jira functies

Vergelijkbaar met Monday, Jira biedt ook verschillende nuttige functies voor beheer. Twee opvallende functies zijn het bijhouden van de voortgang en de rapportage en grafische analysetools, waarmee gebruikers in één oogopslag inzicht krijgen.

Teams die zich bezighouden met softwareontwikkeling geven vaak de voorkeur aan Jira, maar laten we eens kijken waarom, aan de hand van nog een paar functies.

1. Problemen bijhouden

Jira heeft onlangs een nieuwe weergave voor het bijhouden van problemen uitgebracht

Met Jira's issue-tracking systeem kunnen software-ontwikkelingsteams problemen, projecten en workflows bijhouden en op de hoogte blijven. Met deze functie voor projectmanagement kunnen teams samenwerken en fouten snel opsporen.

2. Rapportage

Voorbeeld van een burndown grafiek in Jira

Met Jira's rapportage tools blijf je op de hoogte van Sprints, Taken en Schattingen. Telkens wanneer je de voortgang of prestaties van je project wilt analyseren, kun je terecht bij de rapportagetools van Jira. 📈

3. Aanpassing

Jira biedt gebruikers de mogelijkheid om het dashboard aan te passen aan de behoeften van hun team. Gebruikers maken aangepaste velden, labels en statussen om hun taken te helpen organiseren in deze software voor projectmanagement.

4. Mobiele app

Met de mobiele app van Jira hebben gebruikers snel toegang tot hun projectmanagementsysteem, kunnen ze samenwerken met leden van het team en op de hoogte blijven van de voortgang. De app biedt ook realtime notificaties en bewerking van taken en workflows. 📲

5. Automatisering

Via Jira

Met de automatiseringstools van Jira kunnen gebruikers aangepaste workflows maken en hun processen automatiseren . Automatisering helpt tijd besparen en maakt het beheer van taken en projecten sneller en efficiënter.

Jira prijzen

Hoewel Jira minder prijsniveaus biedt, zijn ze wel betaalbaar. Het mooie is dat teams van alle groottes kunnen profiteren van de beste functies van deze tool voor projectmanagement, zonder dat de bank over de kop gaat. 💰

Gratis : Altijd gratis tot 10 gebruikers

: Altijd gratis tot 10 gebruikers Standaard : $7,75 per gebruiker

: $7,75 per gebruiker Premium : $15,25 per gebruiker

: $15,25 per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Monday.com vs. Jira: Wie wint?

Wat projectmanagement tools betreft, hangt het echt af van de behoeften en voorkeuren van het team. Monday biedt een gebruiksvriendelijke interface en krachtige aanpassingsmogelijkheden. Het is ook geweldig voor teams die onderweg moeten samenwerken.

Jira, aan de andere kant, is geweldig voor teams die hun projecten beter willen bijhouden en controleren. Het heeft krachtige rapportage- en grafische analysetools, waardoor het voor teams eenvoudig is om te controleren wat ze tot nu toe Klaar hebben gekregen.

Over het algemeen zijn beide tools geweldig voor projectmanagement en de beslissende factor tussen beide komt vaak neer op hoe bruikbaar een tool voelt voor het team. Laten we eens kijken welke tool het wint in elk van de belangrijkste categorieën voor effectieve software voor projectmanagement. 📊

Automatisering

Op het gebied van automatisering bieden Jira en Monday.com vergelijkbare functies. Monday.com biedt automatiseringstools waarmee gebruikers aangepaste workflows kunnen maken en processen kunnen automatiseren.

Jira biedt ook automatiseringsmogelijkheden waarmee softwareontwikkelingsteams en andere groepen hun workflows kunnen definiëren en beheren. Jira biedt echter meer geavanceerde automatiseringsfuncties, zoals de mogelijkheid om te integreren met API's van derden, waardoor gebruikers verbinding kunnen maken met andere services om processen en het delen van documenten te automatiseren.

Uiteindelijk komt het neer op de individuele behoeften van het team en het kiezen van de juiste oplossing die past.

Voor deze functie is het gelijkspel. 🤝

Taakbeheer

Op het gebied van Taakbeheer bieden zowel Jira als Monday.com geweldige functies. Monday.com onderscheidt zich echter door dashboards met kleurcodering, aanpasbare labels en tools voor bestandsbeheer.

Met deze functies kunnen teams gemakkelijk samenwerken en taken en projecten organiseren. Sommige leden van een team werken misschien liever met tools waarin kleur is verwerkt.

Jira biedt ook krachtige tools voor taakbeheer waarmee gebruikers taken van een lijst kunnen afvinken en automatisch alle belangrijke belanghebbenden op de hoogte kunnen brengen. Uiteindelijk hangt de beste oplossing voor taakbeheer af van hoe gedetailleerd teams kunnen werken met taakbeheer.

Voor deze functie is het gelijkspel. 🤝

Prijs

Het grootste verschil tussen Monday en Jira is de prijs. Monday biedt een budgetvriendelijkere, flexibelere oplossing als het op prijzen aankomt. Hun individuele plan is voor altijd gratis, terwijl hun basisplan slechts $8 per zetel per maand kost.

Aan de andere kant is het goedkoopste abonnement van Jira het Standaard abonnement met $7,75 per gebruiker per maand. De Premium- en Enterprise-abonnementen van Jira zijn ook duurder dan die van Monday. Uiteindelijk zullen teams bij de selectie van de juiste oplossing voor projectmanagement rekening moeten houden met hun budget en de tools die ze met dat budget kunnen gebruiken.

Voor deze functie wint Monday.com. 🥇

Monday tegen Jira op Reddit

Wat is een betere manier om echt een gevoel te krijgen voor een tool dan te lezen wat gebruikers op het internet openlijk delen? Bekijk enkele Reddit-posts over beide tools.

Monday Reddit beoordeling

"Ik moet zeggen dat Monday in zekere zin een beetje algemeen is, ze doen een beetje van alles en ze zijn niet volledig gespecialiseerd in één ding. Tegelijkertijd zou ik zeggen dat dat ook is wat ze uniek maakt, dus als je een tool wilt die aan vrijwel al je behoeften kan voldoen, dan is Monday een geweldige optie. Er zijn andere tools die meer gespecialiseerd zijn in die zin, maar Monday is echt geweldig en we gebruiken het de hele tijd." - Via Reddit

Jira Reddit beoordeling

"Dit is net zoiets als mensen vragen of ze goede ervaringen hebben met C++. Je zult een bereik aan antwoorden krijgen van geweldig tot verschrikkelijk. De ervaring van mensen met Jira zal afhangen van hoe het is geïmplementeerd, beheerd en gerespecteerd binnen het bedrijf. Er zijn veel goede voorbeelden van succesvol gebruik van Jira, maar er zijn ook veel slechte voorbeelden van misbruik van Jira als onderdeel van mislukte managementsystemen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan iets eenvoudigers voor de meeste teams zonder toegewijde projectmanagers. Jira is een krachtpatser met honderden opties die je leven erger kunnen maken in de verkeerde handen." - - Jira is een krachtpatser met honderden opties die je leven erger kunnen maken in de verkeerde handen Via Reddit **_gerelateerd:

Vergadering over ClickUp: Het beste alternatief voor Monday vs Jira

Op dit punt hebben we het uitgebreid gehad over wat elke tool nuttig maakt, welke functies eruit springen en hun betalingsopties. Er is echter een alternatief dat misschien beter past bij uw behoeften en dat is niemand minder dan ClickUp ! 💜

Waarom ClickUp? Om te beginnen krijgt u veel meer voor waar u voor betaalt en waar u niet voor betaalt. De optie Free Forever van ClickUp geeft toegang tot de meeste functies voor nul, nada, niets!

De meeste platforms werken volgens een strenger "freemium"-model waarbij u geen tools kunt uitproberen zonder te upgraden. In feite biedt ClickUp geweldige functies in zijn gratis abonnement zoals:

Unlimited Taken

Unlimited-abonnementen voor onbeperkte leden

Whiteboards

Tijdsregistratie

Video opnemen in app

Natuurlijk, deze functies zijn leuk. Maar hoe verhouden ze zich tot de functies van Monday en Jira? Laten we eens kijken!

ClickUp concurrerende functie 1: Whiteboards

Sleep vormen naar uw canvas, verbind uw werkstroom en werk tegelijkertijd met uw team in ClickUp Whiteboard ClickUp Whiteboards bieden een ruimte voor projectleiders om brainstormsessies en zelfs explainer sessies te organiseren tijdens het managen van hun projecten. Met de zeer visuele borden kunt u gemakkelijk taken prioriteren verantwoordelijkheden toewijzen en aantekeningen toevoegen.

Whiteboards werken samen, wat betekent dat je in realtime kunt werken met andere leden van het team, ongeacht waar ze zich bevinden. Bovendien kun je deadlines toevoegen en hun borden aanpassen aan hun behoeften.

ClickUp rivaal functie 2: Doelen

Gebruik ClickUp om voortgang bij te houden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak Doelen De doelen van ClickUp functie kunnen projectmanagers eenvoudig doelen voor hun teams creëren en bijhouden. Met doelen splitsen gebruikers projecten op in beheersbare mijlpalen met vastgestelde deadlines.

Je kunt parameters instellen zoals numerieke, monetaire, waar/onwaar en targets voor taken om doelen bij te houden en ervoor te zorgen dat je op tijd of binnen het budget bent.

ClickUp rivaal functie 3: extensie voor kladblok

Organiseer onmiddellijk uw gedachten met Rich Text-bewerking in ClickUp's Kladblok ClickUp's notitieblok functie (een absolute favoriet!) is een geweldig "draagbaar" hulpmiddel waarmee gebruikers snel ideeën kunnen noteren, brainstormen en informatie op een georganiseerde manier kunnen opslaan. De extensie voor Chrome biedt een handige manier om aantekeningen, afbeeldingen, bladwijzers, schermafbeeldingen, lijsten, tijdsregistratie en andere gegevens op te slaan.

Het beste is dat je niet uit je huidige tabblad hoeft te klikken als je plotseling een belangrijke aantekening wilt opslaan of noteren. Het zweeft in de hoek van je navigatievenster voor eenvoudige toegang met één klik. 😎

Functionaliteit 4 van ClickUp: Annotaties

Laat gemakkelijk annotaties achter, wijs gebruikers toe of maak Taken direct vanuit een afbeelding of PDF-bestand

Wist u dat ClickUp u in staat stelt om markeringen aan te brengen en pDF's kunt annoteren ? Voor veel projectmanagers en belangrijke belanghebbenden zijn PDF's handig, maar ze worden lastig als je regelwijzigingen wilt aanbrengen of annotaties wilt toevoegen.

Met ClickUp is dat probleem verleden tijd.

Met de functie (inbegrepen in het Enterprise-abonnement van ClickUp) kunt u uw PDF's snel bewerken en van aantekeningen voorzien, rechtstreeks in de app. Het is niet alleen geweldig voor het stroomlijnen van de workstroom voor projectdocumenten, maar het maakt het ook makkelijker voor teams om feedback te geven, opmerkingen te maken en samen te werken aan documenten, ongeacht het format waarin ze worden aangeleverd.

5. ClickUp rivaal functie 5: Werklastweergave

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif werklastweergave clickUp /%img/

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep taken eenvoudig om middelen opnieuw toe te wijzen

Vaak staat een projectmanager synoniem voor tijdmanagement . Dat komt omdat ze de werklast van hun teams moeten kennen zodat niemand te veel of te weinig taken krijgt toegewezen.

Teams voor softwareontwikkeling, die vaak werken aan een leveringsproces, kunnen gemakkelijk te veel of te weinig taken krijgen. Bovendien kunnen deze taken variëren in tijd om te voltooien, wat de reden is waarom sprintpunten zijn cruciaal voor de meeste van deze teams.

Gelukkig met De weergave van de werklastweergave van ClickUp krijgt u niet alleen visueel inzicht in de werklast van uw teams en individuen, maar kunt u deze ook meten met Sprintpunten of tijdsinschattingen om de werklast op de juiste manier te meten. 📊

Wat is beter in 2024? Nog te doen met ClickUp

Zowel Monday als Jira bieden krachtige gratis tools voor projectmanagement die ongetwijfeld nuttig zijn. Bij het vergelijken van de twee tools is het belangrijk om rekening te houden met functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Sluit jezelf echter niet af voor betere alternatieven. Overweeg een alternatieve tool zoals ClickUp. Je krijgt toegang tot meer functies voor minder en het is gebouwd als de alles-in-één tool om ze allemaal te vervangen.

ClickUp biedt unieke functies zoals het toewijzen van opmerkingen zodat teams niet vast komen te zitten in e-mail om te proberen het werk te vinden dat gedaan moet worden. Probeer het vandaag nog en creëer uw eerste werkruimte om het verschil te zien en te zien waarom zoveel bedrijven van Jira en Monday overstappen op ClickUp.

