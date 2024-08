15 Beste tools voor werkdrukbeheer voor je team 2024

Stress is een belangrijke productiviteitskiller . šŸ’€

Wanneer geĆÆnternaliseerde druk zich opbouwt buiten onze controle, is het moeilijker om ons te concentreren, onze doelen te bereiken of zelfs eenvoudige taken af te maken. Het overkomt de besten onder ons! Zelfs bij leden van je team.

Het is zelfs zo dat gestresste werknemers 60% hoger ziekteverzuim en zijn aanzienlijk minder effectief als ze aan het werk zijn.

Als er te veel op ons bordje ligt, voelen we ons verstrooid, onvoorbereid en hebben we het gevoel dat er gewoon niet genoeg tijd is om dingen af te krijgen. Dit verhoogt de marge voor fouten, gemiste deadlines en ja, absenteĆÆsme - oftewel het patroon van het vermijden van moeilijke verplichtingen.

Als projectmanager is het moeilijk om de grens te bewandelen tussen je team overstelpen met werk en ze te weinig taken geven, tot het punt dat het project vertraagt of gevaarlijk achterop raakt.

Workload management tools zijn een effectieve oplossing voor projectmanagers die dit probleem willen verhelpen. Gelukkig is er een heleboel software om uit te kiezen, maar deze software is wel een investering! Elke tool heeft specifieke functies voor verschillende use cases, maar welke is het beste voor jouw team?

In dit artikel gaan we dieper in op alles wat je moet weten over effectieve werklastbeheer en bespreken 15 van de beste tools voor werkdrukbeheer om je team te helpen dingen gedaan te krijgen zonder kleerscheuren.

Het overkoepelende doel van effectief werkdrukbeheer is dat iedereen zich tevreden voelt met en verantwoordelijk voor zijn takenlijst. Het kan er ook voor zorgen dat leden zich meer betrokken voelen bij hun werk, wat leidt tot projectresultaten van hogere kwaliteit!

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Workload management tools zijn ontworpen om u te helpen deze processen samen met uw team op te bouwen, te introduceren en te onderhouden. Alle software heeft zijn eigen unieke set voordelen, maar over het algemeen zijn er een aantal belangrijke functies waar je op moet letten om functionele en georganiseerde workload management systemen te creƫren:

Voortgang bijhouden

Taakprioritering

Taakbeheer

Rapportage en inzichten

Vervaldata en deadlines

Afhankelijkheden van taken

In-app chat

Meerdere integraties

Het gebruik van tools voor werkdrukbeheer biedt ook talloze voordelen die veel verder gaan dan een standaard lijst met functies, waaronder verbeterde samenwerking , tijdsbeheer duidelijkere projectorganisatie en meer!

De beste manier om een productief workload management proces voor je team te implementeren is met behulp van krachtige software om de overgang te begeleiden. Hier zijn 15 van de beste workload management tools voor het organiseren van taken, teams en projecten:

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform voor teams in verschillende sectoren om projecten te beheren, hun werk te centraliseren en dagelijkse processen te stroomlijnen in een collaboratieve en aanpasbare werkruimte. Het is de ideale workload management oplossing voor teams van elke grootte of use case door zijn gevarieerde lijst van krachtige functies waaronder digitale whiteboards, een dynamische documenteditor, meer dan 15 unieke ClickUp weergaven , in-app chat en meer.

Een van ClickUp's vele unieke manieren om de takenlijst van uw team te visualiseren is de Workload-weergave. Ontworpen om aan al uw behoeften op het gebied van werklastbeheer te voldoen en deze te overtreffen, kunnen projectmanagers met de werklastweergave werkcapaciteiten voor het team instellen en bijhouden om snel te zien wie er overboekt is.

En als u niet bekend bent met werklastbeheer of ClickUp - geen probleem! Gebruik een van ClickUp's kant-en-klare en aanpasbare sjablonen zoals deze Werklastsjabloon van ClickUp . De werklast van je team beheren en delegeren taken voor nieuwe projecten met tijdsinschattingen, sprintpunten, aangepaste velden en meer!

Beheer eenvoudig de wekelijkse capaciteiten van teamleden met de Employee Workload Template van ClickUp Deze sjabloon downloaden Maar er is nog zoveel meer dat ClickUp kan doen voor het hele team! Hier gaan we dieper in op de functies, voordelen, nadelen en prijzen die ClickUp te bieden heeft. ā¬‡ļø

ClickUp belangrijkste functies

Een flexibeleHiƫrarchie om complexe projecten tot de laatste subtaak te organiseren

SamenwerkenClickUp Whiteboards om uw ideeƫn vast te leggen en onmiddellijk om te zetten in taken

ClickUp Documenten om alles te maken, van eenvoudige notities tot prachtig opgemaakte wiki's met realtime bewerken en geneste pagina's

Meerdere geadresseerden en watchers op taken voor volledige transparantie in taakstatussen en voortgang

Reacties met @mentions om gedachten snel om te zetten inactie-items die je kunt delegeren aan het team

Taakprioriteiten om een duidelijke volgorde aan te brengen in uw dagelijkse werklast

Taak automatiseringen om het drukke werk van repetitieve taken te elimineren en processen altijd in beweging te houden

Direct inzicht en aangepaste rapportage metDashboards in ClickUp ClickUp voordelen

Tal van functies en functionaliteit in elk prijsplan, zelfsAltijd gratis* Gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Volledig aanpasbare functies en transparante gebruikerservaring

Honderden gratis en kant-en-klare sjablonen voor elk gebruik inClickUp's sjabloonbibliotheek* Meer dan 1.000 integraties met andere werktools om het beheer van de werklast nog eenvoudiger te maken

Aangepasteprivacy en machtigingen opties om uw werk in ClickUp te delen via een eenvoudige link

ClickUp nadelen

Kan een beetje een leercurve zijn om aan zoveel functies te wennen-checkoutClickUp's 24/7 klantenondersteuning en Help Docs* Niet alle weergaven van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet!

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan : Onbeperkte projecten en gebruikers, tonnen projectweergaven, Documenten, Whiteboards, 100MB opslagruimte en meer

: Onbeperkte projecten en gebruikers, tonnen projectweergaven, Documenten, Whiteboards, 100MB opslagruimte en meer Onbeperkt plan ($7 per gebruiker, per maand) : Onbeperkte opslag, integraties en dashboards, meer geavanceerde weergaven, doelen en meer

: Onbeperkte opslag, integraties en dashboards, meer geavanceerde weergaven, doelen en meer Zakelijk Plan ($12 per gebruiker, per maand) : Onbeperkte teams, geavanceerd delen, geavanceerde functies voor werklastbeheer en meer

: Onbeperkte teams, geavanceerd delen, geavanceerde functies voor werklastbeheer en meer Ondernemingsplan (contact voor aangepaste prijzen): White labeling, enterprise APE, MSA en HIPPA, SSO en meer

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Trello

Via TrelloTrello is een eenvoudige en bekende projectmanagementsoftware voor het bekijken van je workflow, het maken van taken, het noteren van notities en nog veel meer. Populair om zijn Kanban-bord aanpak voor projectbeheer heeft Trello ook veel tools voor het beheer van de werklast om samen te werken en de voortgang te overzien.

Leer meer over de_ beste Trello alternatieven in onze complete gids!

Trello belangrijkste functies

Werkstromen automatiseren met Trello's butler bot

Kanban-borden en checklists voor eenvoudig beheer van werklast

Biedt sjablonen voor werkdrukbeheer,teambeheeren algemene productiviteit

Mobiele app beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten

Trello professionals

Redelijk geprijsd voor de geboden functies

IntuĆÆtieve interface om projecten of taakvoortgang te bekijken

Verschillende integraties met derden om de functionaliteit uit te breiden

Trello nadelen

Niet zo flexibel voor grotere teams of projecten

Beperkte opslagruimte en gratis plan

Beperkte functies voor tijdregistratie

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5 per gebruiker, per maand

Premium: $ 10 per gebruiker, per maand

Enterprise: Vanaf $17,50 per gebruiker per maand. Neem contact op met Trello voor aanvullende prijsopties

Trello klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (21.600+ beoordelingen)

3. Maandag.nl

Via MaandagMaandag.nl is een andere tool voor het beheren van werkdruk met functies waarmee het kan dienen als een handige oplossing voor het beheren van werkdruk. Met de mogelijkheid om snel taken aan te maken en toe te wijzen, is Monday een populair alternatief voor HR-, verkoop- en marketingafdelingen en media-afdelingen, maar mist het wat complexiteit voor processen met meerdere stappen, ingewikkelde projecten en het stellen van doelen.

Lees meer over de top maandag alternatieven .

Maandag belangrijkste kenmerken

Een tool voor het bijhouden van de werklast om de huidige taken van je team te zien

Ingebouwde tijdregistratie

Workflows automatiseren om repetitieve taken te verminderen

Meer dan 200 sjablonen om mee aan de slag te gaan

Maandag professionals

Bevordert transparantie in de werklast van het team

Het is een schaalbaar platform, geweldig voor groeiende teams

Integreert met meer dan 40 andere apps zoals Hubspot, Spotify en Google Drive

maandag nadelen

Moeilijk om taakafhankelijkheden in te stellen

Beperkte rapportagefuncties

Maandag prijzen

Particulier : Gratis

: Gratis Basisplan : $8 per gebruiker, per maand

: $8 per gebruiker, per maand Standaard : $10 per gebruiker, per maand

: $10 per gebruiker, per maand **Pro: $16 per gebruiker, per maand

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Maandag klantwaarderingen

G2: 4,7 (meer dan 6.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.800+ beoordelingen)

4. Teamwork

Via Teamwork Teamwork is een software voor project- en werklastbeheer die je ook kan helpen bij het beheren van de werklast van je team door taken, projecten en resources aan te maken en toe te wijzen.

Teamwork belangrijkste kenmerken

Gantt-diagrammen en Kanban-borden om je werk te bekijken

Snel taken toewijzen aan teams en subteams

Volgers om de voortgang van taken te bewaken

Automatiseringen om uw processen te stroomlijnen

Ingebouwde tijdregistratie

Teamwork voordelen

Meerdere uitbreidingen om de functionaliteit uit te breiden

Resourcemanagement om op de hoogte te blijven van de dagelijkse capaciteiten van je team

Veel functies voor managers om inzicht te krijgen in de taken van hun team

Teamwork nadelen

Beperkte sjabloonontwerpen

Aanpassingsperiode voor nieuwe gebruikers bij het leren van zoveel nieuwe functies

Teamwork prijzen

Voor altijd gratis : Tot vijf gebruikers per plan

: Tot vijf gebruikers per plan Deliver : $9,99 per gebruiker, per maand

: $9,99 per gebruiker, per maand Grow : $17,99 per gebruiker, per maand

: $17,99 per gebruiker, per maand Schaal: Neem contact op met Teamwork voor meer prijsinformatie

Teamwork klantwaarderingen

G2: 4,4 (1.010+ beoordelingen)

Capterra: 4,5 (730+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Teamwerk alternatieven !

5. Wrike

Via Wrike Zoals veel van de tools op deze lijst, Wrike is een software voor projectbeheer die kleine en grote teams kan helpen bij het plannen van projecten, het delegeren van taken en het beheren van de werklast. Wrike is echter vooral gericht op gebruikers op bedrijfsniveau. Als het op werklastbeheer aankomt, zijn de analyses en intuĆÆtieve grafieken van Wrike belangrijke troeven!

Lees meer over de_ top Wrike alternatieven in onze gedetailleerde vergelijkingsgids.

Belangrijkste kenmerken van Wrike

Taken maken van formulierinzendingen en enquĆŖteverzoeken

IntuĆÆtieve infografieken om de prestatiestatistieken van je team bij te houden

Toezicht houden op bijgehouden tijd voor taken en werkbelasting van leden

Projecten coƶrdineren met behulp van georganiseerde mappen en tags

Toegang tot kant-en-klare projectindelingssjablonen

Wrike professionals

Beheer van werklasten op bedrijfsniveau functies

Meerdere weergaven inclusief Kanban-bord en Gantt-diagram

Krachtige integratie met apps zoals Google Drive en Dropbox

Wrike nadelen

Niet-intuĆÆtieve gebruikersinterface

Beperkt gratis plan en dure betaalde opties voor geavanceerde functies

Moeilijk inwerkproces

Beperkte functionaliteit in de mobiele app

Wrike prijzen

Gratis

Professioneel Plan : $9.80 per gebruiker, per maand

: $9.80 per gebruiker, per maand Zakelijk Plan : $24,80 per gebruiker, per maand

: $24,80 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met Wrike voor prijzen

Wrike klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (meer dan 3.200 beoordelingen)

Capterra: 4.3 (1.800+ beoordelingen)

6. Asana

Via AsanaAsana is een van de meest bekende hulpmiddelen voor projectbeheer voor de intelligente en geautomatiseerde functionaliteit die veel voordelen biedt op het gebied van werklastbeheer.

Bekijk meer van de_ Beste Asana alternatieven !

Belangrijkste functies van Asana

Taken delegeren op basis van rollen, vaardigheden, werklast en meer

Terugkerende projecten maken met aanpasbare workflowsjablonen

Integreert met meer dan 100 andere tools zoals Excel, Dropbox en Google Agenda

Maak to-do lijsten om uw projecttaken te prioriteren

Asana professionals

Eenvoudig de voortgang van uw project visualiseren met Kanban-borden, kalenderweergave en meer

Real-time chat- en samenwerkingsfuncties voor elke taak

Snel op te pikken met een eenvoudige en intuĆÆtieve gebruikersinterface

Asana nadelen

Geen ingebouwde functie voor tijdregistratie

Kan niet meerdere mensen aan dezelfde taak toewijzen

Biedt geen geavanceerde aanpassingsopties

Asana prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Premium : $10,99 per gebruiker, gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker, gebruiker per maand Zakelijk : $24,99 per gebruiker, per maand

: $24,99 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana klantwaarderingen

G2: 4,3/5 (8.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (11.400+ beoordelingen)

7. Jira

Via Jira Oorspronkelijk gericht op het bijhouden van bugs, Jira is nu een enorme projectmanagementsoftware voor het plannen, volgen en beheren van werklasten. Deze tool is voornamelijk gericht op Agile softwareontwikkeling teams, maar als je met meerdere grote projecten tegelijk jongleert, kan Jira al die gegevens aan!

Zoek je een reden om_ afstappen van Jira **_? We hebben er vijf!

Jira belangrijkste functies

Gebruiksklare projectsjablonen

Projecten bewaken met real-time projectrapporten

Transparanter maken met gedetailleerde workflows

De tijdlijnweergave kan worden gebruikt om taakafhankelijkheden in kaart te brengen

Jira pro's

Stel prioriteiten in uw backlog om het belangrijke werk als eerste af te krijgen

Synchroniseer je werk op verschillende apparaten om projecten onderweg te beheren

Meer dan 3000 integraties, waaronder Google Sheets, Slack en Evernote

Jira nadelen

Steile leercurve en vereist een fulltime beheerder om op te zetten en te onderhouden

Niet geschikt voor niet-technische teams of use cases

Moeilijk aan te passen

Laadt langzaam

Gebrek aan ingebouwde samenwerkingsfuncties

Dure toegang tot essentiƫle functies voor werklastbeheer

Jira prijzen

Gratis : Inclusief drie agents

: Inclusief drie agents Standaard : Naar schatting $21 per agent, per maand

: Naar schatting $21 per agent, per maand Premium : Naar schatting $47 per agent, per maand

: Naar schatting $47 per agent, per maand Onderneming: Neem contact op met Jira voor prijzen

Jira klantwaarderingen

G2: 4,2/5 (4.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (12.300+ beoordelingen)

8. MS Project

Via MicrosoftMicrosoft Project is een projectplanningsproduct van Microsoft 365 met tools voor werklastbeheer waarmee teams hun taken kunnen plannen, inplannen en samenvatten. Als uw voorkeursstijl voor projectmanagement bestaat uit Excel of als je een goede kennis hebt van Microsoft-producten in het algemeen, dan is MS Project misschien iets voor jou! Maar het is niet voor iedereen.

Microsoft Project is geweldig voor projectplanning. Je kunt samenvattende taken en subtaken maken, resources toewijzen, werkdruk balanceren en het volgende gebruiken beheer van projectportfolio's (Microsoft PPM) om dingen op schema te houden.

MS Project belangrijkste functies

Een reeks kant-en-klare sjablonen

De tijdlijnweergave helpt je de algemene voortgang te zien

Via rapporten bijhouden hoeveel werk er is voltooid

Gelijktijdig aan meerdere projecten werken met Master Project Plan

Organiseer je werk met visuele dashboards

MS Project professionals

Op afstand en offline

Sluit naadloos aan op andere Microsoft-tools

Biedt integraties voor teamcommunicatie zoals Skype, Yammer en Outlook

MS Project nadelen

Niet intuĆÆtief om te leren en overweldigend voor beginners

Samenwerkingsfuncties zijn afhankelijk van integraties

Niet compatibel met veel pc's

Verwarrende prijsplannen en -structuren

Geen gratis plannen en dure betaalde plannen

MS Project-prijzen

Cloud-gebaseerde oplossingen:

Project Plan 1 : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Project Plan 3 : $30 per gebruiker per maand

: $30 per gebruiker per maand Project Plan 5: $55 per gebruiker per maand

Op locatie:

Project Standaard 2021 : Eenmalige betaling van $679,99

: Eenmalige betaling van $679,99 Project Professional 2021 : Eenmalige betaling van $1.129,99

: Eenmalige betaling van $1.129,99 Project Server: Neem contact op met Microsoft voor meer informatie

Noot: Elke licentie dekt Ć©Ć©n pc.

MS Project klantwaarderingen

G2: 4/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (1.400+ beoordelingen)

9. Toggl

Een tijdlijn volgen in Toggl Toggl is een tool voor werklastbeheer met drie afzonderlijke producten voor het bijhouden van tijd, het plannen van werk en het inhuren van nieuwe leden. Als het gaat om werkdrukbeheer, is Toggl Plan je beste keuze. Hiermee kunt u de werklast van uw team in evenwicht brengen door in vogelvlucht een overzicht te geven van toewijzing van middelen in real-time.

Moe van het schakelen tussen taken? Bekijk deze_ Toggl alternatieven !

Toggl belangrijkste kenmerken

Eenvoudige en intuĆÆtieve gebruikersinterface

Kleurgecodeerde Gantt-diagrammen maken

Slepen en neerzetten voor het opnieuw plannen van taken en toewijzen van resources

Toggl voordelen

Beter voor kleinere teams

Automatiseer terugkerende acties met terugkerende taken

Stroomlijn communicatie met opmerkingen en gedeeldprojecttijdlijnen Toggl-cons

Biedt geen soepele mobiele app-ervaring

Beperkte aanpassingsopties

Mist geavanceerde functies voor werklastbeheer

Niet geschikt voor middelgrote tot grote teams

Kan duur zijn voor een basisset aan functies

Toggl prijzen

Toggl heeft afzonderlijke prijsplannen voor zijn drie producten. Voor Toggl Plan zijn er twee niveaus:

Team : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Zakelijk: $15 per gebruiker per maand

Toggl klantwaarderingen

G2: 4,6/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ beoordelingen)

10. Zoho Projecten

Via Zoho ProjectenZoho Projecten is een projectmanagementsoftware met werklastfuncties voor samenwerking met het team, samenwerking met belanghebbenden en het bijhouden van projectproblemen. Het is ook een van de toonaangevende tools voor werklastbeheer voor zijn resourcegebruik grafieken en Gantt-diagrammen voor het bijhouden van mijlpalen toewijzing van middelen, kritiek pad berekening, en meer.

Zoho Projects functies

Verschillende taakweergaven voor het plannen van verschillende projecten

Afhankelijkheden tussen gerelateerde taken

Projectdashboards voor inzicht in je budget, taken, teamstatus en achterstallig werk

Hulpmiddelenbeheer om werk gelijkmatig over het team te verdelen

Zoho Projects voordelen

Verschillende administratieve tools om te helpen met werkdrukbeheer

Meerdere manieren om je werklast te visualiseren, waaronder views en flowcharts

Verschillende Zoho producten breiden je functionaliteit naadloos uit zonder afhankelijk te zijn van integraties met derden

Zoho Projects nadelen

Je moet in meerdere Zoho apps investeren om dezelfde workload management functies te krijgen die veel andere tools in Ć©Ć©n software bieden

Beperkte integraties met niet-Zoho work tools

Gebrek aan sprint management functies

Beperkte gratis versie

Zoho Projects prijzen

Gratis

Premium : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Enterprise: $10 per gebruiker per maand

Zoho Projects klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (260+ beoordelingen)

11. nTask

Via nTask Als een van de toonaangevende werklastbeheertools van dit moment is nTask ideaal voor samenwerking, planning en beheer van alledaagse taken. Met nTask kunt u mijlpalen voor taken instellen, de voortgang van projecten in realtime volgen en taken prioriteren om dingen op tijd af te krijgen.

nTask belangrijkste functies

Projecten organiseren in taken en afzonderlijke werkruimten

Subtaken en taakafhankelijkheden instellen

Tijd bijhouden voor inzicht in teamactiviteiten

nTask voordelen

Meerdere weergaven,inclusief Gantt-grafieken en Kanban-borden

Bulk teamuitnodigingen om tijd te besparen

nTask nadelen

Mist geavanceerde rapportagefuncties voor een groter team

Kanban-borden zijn een betaalde functie

Kan moeilijk te configureren zijn voor beginners

nTask prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Premium : $3 per gebruiker per maand

: $3 per gebruiker per maand Zakelijk : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (15+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

12. Slack

via SlackSlack is een populaire tool voor het beheer van werkdruk voor op tekst gebaseerde communicatie. Met de samenwerkingstool kun je eenvoudig communiceren met teamleden, projectbestanden delen en telefoon- en videogesprekken voeren.

Bovendien zijn de emoji en gif-achtige reacties op opmerkingen en berichten in Slack ongeƫvenaard. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan werkdrukbeheer, maakt het het werk zeker leuker op een dagelijkse basis.

Belangrijkste functies van Slack

Krachtige zoekmogelijkheden

Project- en teamspecifieke kanalen aanmaken voor gerichte discussies

Samenwerken aan foto's, notities en projectbestanden

Eenvoudige, geautomatiseerde herinneringen om je dagelijkse werklast bij te houden

Slack pro's

Gegevens binnen het platform zijn altijd beschermd dankzij geweldige beveiliging

Kanalen kunnen openbaar, privƩ, gedeeld of met meerdere werkplekken zijn: jij kiest wat het beste bij jouw team past

Eenvoudig in realtime delen en samenwerken met iedereen

Tal van Slack-integraties

Slack nadelen

Beperkte bestandsopslag

Het kan afleidend zijn

Slack is een geweldige messagingtool, maar het mist handige functies voor werkdrukbeheer

Gesprekken worden na 14 dagen verwijderd

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7,25 per gebruiker per maand

: $7,25 per gebruiker per maand Zakelijk : $12,50 per gebruiker per maand

: $12,50 per gebruiker per maand Ondernemingsraster: Neem contact op met Slack voor prijzen

Slack klantwaarderingen

G2: 4,5/5 (30.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (22.000+ beoordelingen)

13. ProofHub

Via ProofHub ProofHub is een ander hulpmiddel voor werkdrukbeheer om projecten te plannen, samen te werken en op tijd af te ronden.

Belangrijkste functies van ProofHub

Meerdere projectweergaven, waaronder Kanban-borden, Gantt-grafieken, tabellen en kalenderweergaven

Aangepaste velden voor uw taken

Sjablonen om eenvoudig projecten te plannen en uit te voeren

Dagelijkse agenda voor een gedeeld teamproject

ProofHub voors

Wit labelen

Robuuste beheer- en rechtencontrole

Meerdere functies voor werklastbeheer

Werk overal vandaan met de mobiele app van ProHub

Verbinding maken met tools zoals Google Drive, Outlook en Dropbox

ProofHub nadelen

Steile leercurve

Kan terugkerende taken niet automatiseren

ProofHub prijzen

ProofHub biedt twee prijsopties:

Essential : $45 per maand

: $45 per maand Ultimate Control: $89 per maand

ProofHub klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

14. Basecamp

Via BasecampBasecamp is niets nieuws, het bestaat zelfs al meer dan 15 jaar.

Deze software bevat een heleboel tools voor het beheren van de werklast om je te helpen bij het organiseren en verdelen van projecten onder het team zonder dat je teamleden overbelast raken. Basecamp staat bekend om zijn mogelijkheid om taken aan te maken binnen uw takenlijsten, maar het mist nog steeds een aantal belangrijke functionaliteiten die zijn gebruikers overlaat aan alternatieven voor Basecamp zoeken .

Basecamp-functies

Takenlijsten met meldingen, deadlines en herinneringen om op te volgen

In-app chatplatform voor snelle communicatie

Rapporten en inzichten in lopende takenlijsten

Visuele heuvelgrafieken om de voortgang te volgen

Basecamp voordelen

Beter geschikt voor kleinere of eenvoudigere projecten

Makkelijk te organiseren en te zoeken naar taken binnen het platform

Integraties om de functionaliteit uit te breiden

Basecamp nadelen

Beperkte projectweergaven om werklasten te beheren

Geen taakprioriteiten om de takenlijsten van leden te structureren

De functies voor rapportage en voortgangscontrole zijn erg eenvoudig

Moeilijk om grotere projecten of teams te overzien

Basecamp prijzen

Basecamp biedt een gratis proefperiode van een jaar voor maximaal drie gebruikers. Daarna kost Basecamp $11 per gebruiker, per maand.

Basecamp klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (5.080+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (13.770+ beoordelingen)

15. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 is een zakelijke servicesoftware met verschillende tools voor werklastbeheer om samen te werken aan projecten, HR-processen te automatiseren en uw CRM te overzien.

Bitrix24-functies

Automatische tijdsregistratie van taken

Waarnemers en meerdere deelnemers aan taken

Taakdelegatie en taakplanner

Bitrix24 voordelen

Meerdere manieren om uw projecten en taakafhankelijkheden te bekijken

Veel functies voor HR en afdelingshoofden om de voortgang van individuele teamleden te bekijken

Aparte project chats

Bitrix24 nadelen

Verouderde en niet-intuĆÆtieve UI

Gebrek aan geavanceerde functies voor werklastbeheer

U bent afhankelijk van meerdere tools binnen het Bitrix24-ecosysteem, dus het is moeilijk om toegang te krijgen tot de functies die u nodig hebt zonder uw prijsplan te verhogen

Bitrix24 prijzen

Gratis

Basis : $49 per maand voor vijf gebruikers

: $49 per maand voor vijf gebruikers Standaard : $99 per maand voor maximaal 50 gebruikers

: $99 per maand voor maximaal 50 gebruikers Professioneel : $199 per maand voor maximaal 100 gebruikers

: $199 per maand voor maximaal 100 gebruikers Enterprise: $399 per gebruiker voor maximaal 250 gebruikers (prijs stijgt per aantal gebruikers)

Bitrix24 klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (480+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (540+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Bitrix24 Alternatieven !

ClickUp: De ultieme tool voor werklastbeheer

Elk van deze tools voor werkdrukbeheer brengt je team verder zonder onnodige stress, buitensporige overuren of gezeur.

Maar als u wilt investeren in software die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, het team te betrekken, de samenwerking te verbeteren en al uw werk te consolideren, dan is er maar Ć©Ć©n optie - ClickUp!

Projectupdates bewaken beheer werklasten en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp Workspace

ClickUp is de ideale software voor werkdrukbeheer met meer dan 15 manieren om projecten te organiseren, workflow automatiseringen, een ingebouwde documenteditor, digitale whiteboards, aanpasbare taken en honderden andere functies om uw werkdrukbeheersysteem naar nieuwe hoogten te brengen.

Plus, ClickUp's unieke Workload view is gebouwd om precies deze use case te vervullen! Pas de capaciteiten van uw teamleden aan, beheer de tijd die aan taken wordt besteed, bekijk de voortgang en verzamel inzichten zonder micromanagement of Ć©Ć©n bericht te hoeven sturen.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en start en stroomlijn uw werkdrukbeheerprocessen! Probeer ClickUp gratis uit