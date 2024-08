10 TeamGantt Alternatieven en Concurrenten in 2024

Naarmate projecten complexer worden, wordt de projectmanagementoplossing die je kiest ook complexer. Met het juiste platform voor projectmanagement kun je taken en mijlpalen beheren en de tijdlijn en voortgang van je project bijhouden, zowel op granulair niveau als vanuit een torenhoge weergave.

Het TeamGantt platform in de cloud is een populaire manier om Gantt grafieken en andere grafieken te gebruiken tool voor projectmanagement s om precies dat te doen. Maar is het het beste platform voor degenen onder ons die van Gantt grafieken houden? šŸ‘€

Het beste alternatief voor TeamGantt hangt af van je behoeften en projectvereisten . Wij hebben de vele alternatieven op de markt onderzocht, zodat jij dat niet hoeft te doen, en onthullen hieronder onze top 10 van TeamGantt concurrenten.

Wat je moet zoeken in TeamGantt Alternatieven?

Het beste TeamGantt alternatief is het alternatief dat het beste past bij jouw individuele behoeften. Er bestaan veel opties, van gratis software voor gantt grafieken tot duurdere Enterprise-abonnementen. Neem de onderstaande factoren in overweging om er zeker van te zijn dat het product dat u kiest om projecten in uw bedrijf te beheren, de beoogde waarde voor uw bedrijf heeft:

Gebruiksgemak: Een oplossing voor projectmanagement die moeilijk te gebruiken is, zal de frustratie eerder verhogen dan de productiviteit, en het juiste TeamGantt-alternatief maakt het gemakkelijk om te bouwen en aan te passenSjablonen voor gantt grafieken *Functies voor projectmanagement: Elk bedrijf heeft verschillende behoeften en verschillende manieren om projecten te beheren, en zijnsoftware voor projectmanagement moet functies bieden om deze behoeften te faciliteren

Flexibiliteit: Projectmanagement software moet u niet vastpinnen op Ć©Ć©n manier van werken, maar flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan uw werkstromen

Prijzen: De software die u koopt moet uw budget management team niet boos maken, maar de software moet krachtig genoeg zijn om met uw bedrijf mee te groeien.

**Integraties: Uw leden van uw team zullen er baat bij hebben als hun software voor projectmanagement kan worden geĆÆntegreerd met de tools die ze vaak gebruiken

De 10 beste TeamGantt alternatieven om te gebruiken in 2024

Van eenvoudig Gantt grafiek project voorbeelden tot uitgebreide functies waarmee je Taken kunt beheren met ultieme controle, zal de onderstaande lijst je helpen het ideale TeamGantt alternatief te vinden.

Krijg een duidelijk beeld van uw taken en afhankelijkheden in de weergave ClickUp-taak

ClickUp is een veelzijdig programma voor projectmanagement en productiviteitstool dat de functies van vele business apps kan bieden in ƩƩn verenigd platform. Dit maakt het een van de meest capabele Gantt grafiek softwareproducten op onze lijst. Het bereikt deze veelzijdigheid op twee manieren: een uitgebreid aanpasbare werkruimte die je ultieme controle hebt over het structureren van je projecten en een grote verzameling sjablonen voor projecten voor een bereik van industrieƫn en werkstromen.

Een functie die specifiek is voor de rol van ClickUp als alternatief voor TeamGantt is ClickUp grafiek. Het brengt het nut van Gantt grafieken verder met uitgebreide tools voor procesverbetering die je zullen helpen om Taken nog effectiever te beheren.

ClickUp beste functies

Sjablonen voor projecten, zoalstijdlijn sjablonen en deClickUp sjabloon voor grafiekmaken projectmanagement eenvoudig

Integratie met de populairste business software breidt de functie uit

Gemakkelijk gemaakte automatiseringen kunnentijd besparen op repetitieve taken en helpenafhankelijkheid bijhouden* Uitgebreide aanpassing van werkruimten zorgt ervoor dat ClickUp kan veranderen in een verscheidenheid aan zakelijke tools in Ć©Ć©n app

ClickUp limieten

Het ontdekken en leren van alle functies kan voor sommige gebruikers overweldigend aanvoelen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. GanttPRO

via GanttPro GanttPRO staat ook hoog op onze lijst van TeamGantt alternatieven. Het is een hulpmiddel voor projectmanagement dat mensen helpt bij het plannen en beheren van projecten door middel van een uitgebreide set functies die verder gaan dan Gantt grafieken.

Het heeft functies voor het beheer van taken en middelen en tijdsregistratie. De project samenwerking functies houden iedereen op dezelfde pagina en maken het makkelijker voor mensen die aan grote projecten werken om bestanden te delen en op de hoogte te blijven. Met de gebruikersinterface (UI) kun je al je projecten weergeven, waardoor voortgang bijhouden en projectmanagement eenvoudiger wordt.

GanttPRO beste functies

De intuĆÆtieve interface maakt het makkelijk om aan de slag te gaan

De goed ondersteunde mobiele apps maken het onderweg toegankelijk

De goed ontworpen samenwerkingstools zijn uitgebreid

De functie voor prioriteitstelling helpt gebruikers hun aandacht te richten

GanttPRO limieten

De uitgebreide functie kan overweldigend zijn voor beginners

De prijs is hoog voor mensen met minimale behoeften

GanttPRO prijzen

Basis : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Pro : $12,99/maand per gebruiker

: $12,99/maand per gebruiker Business : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (400+ beoordelingen)

: 4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

3. GanttProject

via GanttProject De volgende van onze TeamGantt alternatieven is GanttProject. Deze software voor Gantt grafieken is een open-source oplossing, die je gratis kunt downloaden en gebruiken in je hele bedrijf. Het heeft alle basisfuncties die je zou verwachten van een tool voor projectmanagement, inclusief Taak- en Resourcemanagement.

Gebruikers kunnen basislijnen instellen, het oorspronkelijke abonnement op het project bijhouden en de voortgang bewaken. GanttProject is compatibel met bestaande Microsoft Project bestanden en kan ze openen en opslaan. Het kan ook rapporten exporteren in verschillende formaten, zoals PDF, HTML en CSV, om ze gemakkelijk te delen en af te drukken.

GanttProject beste functies

Goed ontworpen rapportgenerator die exporteert naar HTML of PDF

Importeert en exporteert bestanden van en naar Microsoft Project

Werkt als lokale software zonder internetverbinding

Genereert programma-evaluatie en overzichtstechniek grafieken

GanttProject limieten

Verouderde interface die niet zo gestroomlijnd of intuĆÆtief is als alternatieven

Weinig functies voor samenwerking of integratie met andere tools

Laatste grote update was in 2021 en wordt mogelijk niet meer ondersteund

GanttProject prijzen

Free Forever

GanttProject beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4. Smartsheet

via Smartsheet Deze optie is een van de meest veelzijdige. Smartsheet is meer dan alleen een hulpmiddel voor projectmanagement . Het is een platform voor het uitvoeren van werk dat het volgende biedt uitvoering van projecten functies die specifiek zijn voor de industrie, zoals projectmanagement, marketing, operations, IT, bouw en meer. Het ontwerp is gericht op het verbeteren van automatisering van de werkstroom en stelt u in staat projecten efficiƫnt te beheren. Om klassieke functies voor projectmanagement te bieden, zoals functies voor het beheren van taken en resources, maakt Smartsheet gebruik van de vertrouwde layout in spreadsheetstijl, waardoor complexe projecten in een beter verteerbaar format worden omgezet.

Hoewel de dashboards een spreadsheet-achtige stijl hebben, geven ze een projectmanager nog steeds een volledige weergave van het project tijdlijn van het project s die ze nodig hebben om hun werk effectief te doen. Ze kunnen gemakkelijk Taken visualiseren, de komende Taken zien en ze toewijzen aan de juiste leden van het team.

Smartsheet beste functies

Uitgebreide integratie met andere apps

Verschillende functies voor het automatiseren van werkstromen

Grote bibliotheek met instructievideo's

Geautomatiseerde herinneringen voor taken en deadlines

Smartsheet beperkingen

Sommige integraties vereisen duurdere niveaus

De UI werkt soms traag

Smartsheet prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

5. Gantter

via Gantter Cloud-gebaseerde projectmanagementsoftware, Gantter, is een projectmanagementtool die een eenvoudig te begrijpen UI biedt om teamleden te helpen bij het eenvoudiger beheren van projecten. Net als andere opties op de lijst heeft het functies voor het beheren van taken en middelen. Tools voor teamsamenwerking omvatten het toewijzen van taken, het delen van bestanden en communiceren via het platform om projecten te abonneren. Projectmanagement is eenvoudig door de software te integreren met andere populaire tools, zoals Google Agenda.

Microsoft Project is een grote speler in de ruimte voor projectmanagement tools, dus Gantter kan gemakkelijk projectgegevens openen en bewerken die de software creƫert. Hierdoor kunnen projectmanagers gemakkelijk overstappen op dit alternatief van TeamGantt met minimale verstoring van de levenscyclus van het project.

Gantter beste functies

Integratie met Google Drive en G-Suite

Opent en bewerkt Microsoft Project-bestanden

Door gemeenschap aangestuurde herkenningsengine

Duizenden voorontworpen sjablonen

Gantter beperkingen

Moeilijke leercurve voor beginners

Beperkte functies en integratiemogelijkheden

Gantter prijzen

Gantter Cloud : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Gantter voor Google Drive : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Gantter voor Google Werkruimte: $5/maand per gebruiker

Gantter beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (3 beoordelingen)

: 4/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (36 beoordelingen)

6. Snelkoppeling

via Snelkoppeling De oorspronkelijke naam van dit TeamGantt-alternatief was Clubhouse. Het is bedoeld om een agile projectmanagement platform dat eenvoudig te gebruiken is en de tools biedt voor succes met collaboratieve projecten die typisch geassocieerd worden met agile processen. Dit betekent dat Shortkoppeling, naast de functionaliteit van een Sprint, ook tools heeft voor Sprints, epics, backlogs en andere functies die agile methodologieƫn gebruiken om projecten op te leveren.

Deze agile tools bieden ook een uitgebreid platform voor projectmanagement dat projectplanning, samenwerking en bijhouden eenvoudig maakt. De leden van het team kunnen de voortgang van het project op elk niveau in het agile proces bekijken.

Snelkoppeling beste functies

Effectieve samenwerkingstools

Functie voor slepen en neerzetten maakt het gemakkelijk voor beginners

De functie routekaart helpt bijnoodplannen en prioritering

Kan worden geĆÆntegreerd met andere populaire tools

Snelkoppeling beperkingen

Gebrek aan lesmateriaal

Functie voor slepen en neerzetten werkt niet overal zoals verwacht

Prijzen snelkoppeling

Free Forever : gratis

: gratis Teams : $8,50/maand per gebruiker

: $8,50/maand per gebruiker Business $12.00/maand per gebruiker

$12.00/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Snelkoppeling beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. Trello

via Trello Trello is een van de populairste oplossingen voor projectmanagement. Het maakt het maken, bewerken en toewijzen van Taken aan specifieke mensen eenvoudig. Hoewel de software zeer geschikt is voor projecten bijhouden tools heeft het geen kant-en-klare Gantt grafiek. In plaats daarvan vertrouwt het op de integratie met software voor Gantt grafieken van derden, zoals BigPicture, om die functie te vervolledigen. Gelukkig is deze integratie gratis voor alle gebruikers, net als vele andere die helpen om van Trello een veelzijdig platform voor projectmanagement te maken dat geschikt is voor verschillende doelen.

Een groot verkoopargument van Trello is de eenvoudige drag-and-drop interface. Taken verplaatsen is net zo eenvoudig als ze van het ene naar het andere Taak-bord slepen. Deze borden kunnen de status van voltooide taken markeren, taken prioriteren en vele andere functies vervullen. Omdat er verschillende bestandstypen aan kaarten met taken kunnen worden gekoppeld, fungeert Trello ook als een effectief hulpmiddel voor documentbeheer. Compare Trello Vs Jira !

Trello beste functies

IntuĆÆtieve en gebruiksvriendelijke interface

Uitgebreide aanpassingen, die passen bij de behoeften en voorkeuren van alle gebruikers

Goede cross-platform ondersteuning maakt werken vanaf elke locatie gemakkelijk

Goede integratie met andere applicaties en diensten

Trello beperkingen

Kan onoverzichtelijk worden voor complexe projecten

Geen ingebouwde tijdsregistratie functie

Trello prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

8. Toggl

via Toggl Met Toggl kunnen gebruikers hun tijd bijhouden voor verschillende projecten met een timer die beschikbaar is op een groot bereik aan platforms en apparaten. Door gedetailleerd bij te houden hoeveel tijd elke taak in beslag neemt, kunnen projectmanagers planningen efficiƫnt uitvoeren en de voortgang van een project beter inschatten.

Met de functie mijlpalen van Toggl kunt u de tijdlijn van uw project opdelen in kleinere doelen en de voortgang van het voltooien ervan bijhouden vanuit de grafiek van uw project. Dit geeft projectmanagers in ƩƩn oogopslag een weergave van de status van het project. De software biedt nog meer inzicht in projectmanagement. Omdat het weet waar de leden van het team hun tijd doorbrengen, kan het helpen knelpunten en gebieden van inefficiƫntie te identificeren.

Toggl beste functies

Kleurgecodeerde tijdlijnen maken het beheer eenvoudig

Moeiteloos delen van tijdlijnen met clients en belanghebbenden

Drag-and-drop functie om het te leren

Samenwerkingsfuncties maken teamwerk eenvoudig

Toggl beperkingen

Integraties met derden ontbreken

De mobiele app heeft niet zoveel functies als zou kunnen

Toggl prijzen

Free Forever

Teams : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

Toggl beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

9. OpenProject

via OpenProject Onze volgende oplossing voor projectmanagement is beschikbaar als cloudgebaseerde optie en als zelfgehost product. De tools voor projectmanagement die beschikbaar zijn in OpenProject maken eenvoudig taakbeheer en bevat uitgebreide functies voor documentbeheer om dat te vergemakkelijken. Tijdsbeheer is ook een belangrijk onderdeel van de software, met functies die helpen om projectmanagement op schema te houden.

Projectmanagers die de voorkeur geven aan agile methoden om projecten op te leveren, zullen de functies Scrum en Kanban bijzonder nuttig vinden. Je kunt projecttaken eenvoudig opdelen in Sprints en ze bijhouden via de gebruikersinterface van het programma. De mogelijkheid om projecten te plannen met behulp van een Gantt grafiek maakt OpenProject een geschikt alternatief voor TeamGantt.

OpenProject beste functies

Agile methodologieƫn met Scrum- en Kanban-weergaven

Ondersteuning voor het eenvoudig beheren van meerdere projecten

Projectapps voor plannen om iedereen bij de les te houden

Functionaliteit voor tijdsregistratie en kostenrapportage

OpenProject beperkingen

De UI is niet zo aantrekkelijk als sommige andere opties

De leercurve is steiler dan bij andere software

Prijzen van OpenProject

Free Forever : gratis

: gratis Basis : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Professioneel : $13,50/maand per gebruiker

: $13,50/maand per gebruiker Premium : $19,50/maand per gebruiker

: $19,50/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

OpenProject beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (22 beoordelingen)

: 3.7/5 (22 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100 beoordelingen)

10. Redbooth

via Redbooth Redbooth is ons laatste TeamGantt alternatief voor projectmanagement met een Gantt grafiek. De functie voor het beoordelen van de werklast zorgt voor een beter beheer van de middelen door de projectmanager te waarschuwen voor leden van het team die mogelijk worden overstelpt met werk. De tools voor projectmanagement omvatten tijdsregistratie, functies en tools voor het delen van bestanden. Via de project dashboard kunnen projectmanagement teams meerdere projecten beheren en een overzicht krijgen van de toewijzing van alle Taken.

De interface is gebruiksvriendelijk, met een drag-and-drop functionaliteit die een intuĆÆtieve projectmanagement ruimte biedt voor beginners en ervaren gebruikers. U kunt gemakkelijk projectgegevens verzamelen en deze verpakken in overtuigende en inzichtelijke rapporten die de sleutel belanghebbenden die de voortgang van het project bijhouden op de hoogte houden.

Redbooth beste functies

Weergave in Ć©Ć©n oogopslag van de toewijzing van Taken en aan wie

Visueel Taakbeheer door slepen en neerzetten met Gantt grafieken

Gedetailleerde productiviteitsrapporten die het hele project laten zien

GeĆÆntegreerde HD video vergaderingen met Zoom

Redbooth beperkingen

Beperkte functies voor grote of complexe projecten in vergelijking met andere TeamGantt alternatieven op deze lijst

Ruimte voor verbetering in de mobiele app

Redbooth prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

Redbooth beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100 beoordelingen)

: 4.4/5 (100 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (89 beoordelingen)

Uw projecten op uw manier beheren

U wilt geen uren verspillen aan het beheren van uw projectmanagement tools. Met de juiste software tot uw beschikking zal uw team sneller en effectiever werken dan ooit. De weergave van de Gantt grafiek van ClickUp maakt het beheren van uw dagelijkse werk eenvoudig, zelfs wanneer uw werkstromen dat niet zijn. Maak uw gratis account aan om vandaag nog aan de slag te gaan. šŸ¤©