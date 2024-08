15 Beste Jira Alternatieven voor Agile Teams in 2024

Jira van Atlassian is software voor projectbeheer en het bijhouden van bugs die agile teams gebruiken voor samenwerking en taakbeheer.

Hoewel Jira een populaire projectbeheertool is, vereist het vaak uitgebreide instellingen of aanpassingen. In 2021 introduceerde het een functie voor werkbeheer om enkele hiaten op te vullen, maar het heeft nog steeds moeite om teamoverschrijdende samenwerking tussen technische groepen en andere belanghebbenden te faciliteren.

De zoek- en filtersystemen van Jira zouden bijvoorbeeld intuïtiever kunnen zijn. Bovendien blijven de abonnementskosten stijgen zonder enige tastbare toegevoegde waarde.

Als de mensen die de Jira software hebben gebruikt eerlijk zijn, zullen ze toegeven dat het onhandig is en getuigen dat het dagelijks gebruik enigszins frustrerend is.

jira is gebouwd met alleen softwareontwikkelingsteams in gedachten.

Ik heb Jira gebruikt en werd zelf geconfronteerd met deze tekortkomingen. Dit bracht mij, samen met het team hier bij ClickUp, ertoe om op zoek te gaan naar Jira-alternatieven.

Na veel onderzoek hebben we een lijst samengesteld van de 15 beste Jira alternatieven, inclusief betaalde en gratis project management tools.

Ik zal met je meelopen door elke tool en de belangrijkste functies, en verschillende project management use cases bespreken om je te helpen de beste optie te kiezen.

Laten we beginnen.

Wat je moet zoeken in Jira Alternatieven

Agile en Scrum ondersteuning: Als je team Agile methodologieën volgt, moeten de Jira alternatieven relevante frameworks zoals Scrum of Kanban ondersteunen. Zoek naar functies zoals backlogs, sprintplanningstools en burndown grafieken die helpen bij het beheren en volgen van de voortgang van agile projecten

Projectplanning en -planning: De agile projectmanagementtool moet robuuste functies voor projectplanning en -planning bieden, zoals projecttracering, de mogelijkheid om taken te creëren en te beheren, afhankelijkheden en deadlines toe te voegen, enz.

Taakbeheer: Kies Jira-alternatieven met taakbeheerfuncties, zoals het toevoegen van meerdere contactpersonen, opmerkingen als actie-items en meerdere weergaven om de teamproductiviteit te verbeteren. De betere projectbeheertools geven je ook aanpasbare subtaken om de juiste informatie boven water te krijgen en aangepaste velden en statussen om duidelijke workflows te bouwen zodat belangrijke informatie niet door de mazen van het net valt

Samenwerking en communicatie: Het beste Jira-alternatief biedt ook functies voor teamcommunicatie, zoals realtime chatten, commentaar geven, taggen, bestanden delen en deelbare schermopnames. Dit is nog belangrijker als een van uw teams op afstand werkt

Geavanceerde rapportage en analyse: Zoek naar Jira alternatieven met gedetailleerde analyse- en rapportagefuncties die inzicht geven in de gezondheid van agile projecten, teamprestaties, teamsamenwerking en de toewijzing van resources, zodat je snel weloverwogen beslissingen kunt nemen

Schaalbaarheid: Het gekozen Jira-alternatief moet een toenemend aantal gebruikers en een onbeperkt aantal projecten aankunnen zonder een significante daling in prestaties of bruikbaarheid naarmate je team groeit

Gebruiksvriendelijke interface: Een steile leercurve kan de acceptatie en productiviteit belemmeren. De Jira-alternatieven die je overweegt, moeten de nodige projectbeheerfuncties bieden met een eenvoudige, logische navigatie en onboarding-ondersteuning. Dit zorgt voor een soepele integratie in de dagelijkse werkzaamheden van je team

Aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit: Ik zou ook aanraden om te controleren of de Jira alternatieve tools die je op het oog hebt je de mogelijkheid bieden om je dashboards, workflows en rapporten aan te passen aan jouw stijl van projectmanagement

Robuuste integratiemogelijkheden: Voor een soepele en foutloze gegevensstroom tussen systemen moeten de Jira alternatieven integreren met andere tools die je ontwikkelteams gebruiken. De integratie moet alle benodigde informatie en functionaliteiten toegankelijk maken binnen één omgeving

De beste Jira alternatieven: Een overzicht

Beste Jira alternatieven in een oogopslag

15 Beste Jira Alternatieven voor Agile Teams in 2024

1. ClickUp

Beste onder de Jira alternatieven voor een breed scala aan AI-ondersteund projectbeheer

Projectbeheersoftware van ClickUp

staat bovenaan de lijst omdat het voldoet aan het hele spectrum van organisatorische behoeften en samenhangende workflows bouwt die kunnen worden aangepast aan verschillende bedrijfsscenario's. Ja, uw PMO- en engineeringteams zullen er dol op zijn, maar ook teams in functies als marketing, financiën en talentmanagement. Ja, uw PMO- en engineeringteams zullen er dol op zijn, maar dat geldt ook voor teams in functies als marketing, financiën en talentmanagement.

Dit maakt het niet alleen een alternatief voor Jira, maar een potentieel superieure keuze voor het integreren van een breed scala aan functies onder één dak.

ClickUp voor softwareteams

verraste me met de vele functies die het biedt.

Ik heb gemerkt dat het gebruik van

ClickUp Whiteboards

ideeën of concepten schetsen en ze dan onmiddellijk omzetten in taken is ongelooflijk eenvoudig in ClickUp. Het is zo'n vlotte overgang van planning naar actie. Voor dit soort dingen in Jira zou je andere tools moeten gebruiken, wat de dingen kan vertragen.

Mijn team en ik gebruiken vaak Whiteboards of Mindmaps om na te denken over wat werkt en wat niet werkt, wat ons echt helpt om onze processen te blijven verfijnen. Het is veel minder rigide dan Jira, waar het opzetten van een soortgelijk feedbackproces veel gestructureerder en minder flexibel aanvoelt.

De

ClickUp Grafiekweergave

helpt ook om tijdlijnen en afhankelijkheden van projecten intuïtiever te visualiseren.

In tegenstelling tot Jira, dat misschien extra plugins of instellingen nodig heeft voor Gantt-diagrammen, bevat ClickUp deze functies direct uit de doos, volledig aanpasbaar aan verschillende projectbehoeften. Gezien het feit dat we voortdurend Gantt-diagrammen gebruiken, geef ik de voorkeur aan Jira-alternatieven die het gemakkelijk maken.

We gebruiken ClickUp Brain om e-mails en ander communicatiemateriaal te verfijnen en vorm te geven

Met de AI Writer for Work kan ik snel concepten genereren, die ik vervolgens kan personaliseren. De AI kan tekst maken en bewerken op basis van mijn aanwijzingen of uit een selectie van meer dan 100 rolgebaseerde aanwijzingen.

Bovendien helpt het me beter te schrijven door grammatica en spelling te controleren, snel te antwoorden op berichten en zelfs audiobestanden te transcriberen, waardoor mijn productiviteit met bijna 10x toeneemt.

Deze sjabloon downloaden

We gebruiken ook veel ClickUp-sjablonen om sneller te werken. Bijvoorbeeld de

ClickUp ChatGPT-prompts voor het bijhouden van problemen sjabloon

heeft 190+ prompts genest in een ClickUp Doc voor het genereren van ideeën voor productupdates en bugfixes en het documenteren en traceren van klantproblemen.

Deze sjabloon downloaden

Deze sjabloon downloaden

Een andere sjabloon die we vaak gebruiken is

ClickUp's Bug en Issue Tracking Sjabloon

met geavanceerde functies voor complexe softwareontwikkeling waarbij verschillende teams betrokken zijn.

In plaats van afhankelijk te zijn van spreadsheets of meerdere threads in Slack of e-mails, geeft deze gecentraliseerde sjabloon u een overzicht van bugs, problemen en defecten en hun huidige status.

Deze sjabloon downloaden

Voor ons team dekt ClickUp alle bases van projectbeheer, van strategie en planning tot en met rapportage. Het stelt teams van verschillende afdelingen in staat om samen te werken, producten te bouwen en sneller te verzenden. Ik heb met eigen ogen gezien hoe het ons allemaal veel productiever maakt.

Bonus: Het ultieme _sjabloongids voor softwareontwikkeling om alle aspecten van agile ontwikkeling te beheren in ClickUp.

Ik vind het leuk dat ik als manager een overzicht heb van alle projecten waar mijn team aan werkt, en wat nog beter is, is dat ik specifiek kan aangeven wat de details van het project zijn, wie de eigenaar is, wat de huidige status/update is en wanneer de deadline is. Teams kunnen gemakkelijk met elkaar samenwerken omdat leden elkaar in het commentaargedeelte kunnen taggen. Het creëren van projectboards is een van de sterke punten van ClickUps. De gebruiker kan zelf kiezen hoe het board eruit komt te zien via sjablonen en aanpassingen. Integratie met Google Workspace werkt als een fluitje van een cent, want ik krijg meldingen bij elke update van elk project.

G2 beoordeling

Alsook lezen: Onze gedetailleerde vergelijking van _ClickUp vs. Jira

ClickUp beste eigenschappen

Projectbeheer: Automatiseer eenvoudig backlogs, pas agile workflows aan uw methoden aan en breng taken op één lijn met doelen via visuele stappenplannen; bovendien is de ingebouwde functie voor tijdregistratie een groot voordeel ten opzichte van tools zoals Jira die dit niet hebben. Als u kiest voor het Business-plan krijgt u nog meer granulaire tijdregistratie en timesheets

Automatiseer eenvoudig backlogs, pas agile workflows aan uw methoden aan en breng taken op één lijn met doelen via visuele stappenplannen; bovendien is de ingebouwde functie voor tijdregistratie een groot voordeel ten opzichte van tools zoals Jira die dit niet hebben. Als u kiest voor het Business-plan krijgt u nog meer granulaire tijdregistratie en timesheets Brainstormen: Gebruik ClickUp Whiteboards om het in kaart brengen van gebruikers en trajecten te vereenvoudigen, werk samen met uw teams op afstand en op locatie via een virtueel whiteboard tijdens de onderzoeks- en ontwerpfase van de softwareontwikkeling en wijs taken toe aan teamleden rechtstreeks vanuit de Whiteboards

via Asana Asana is gebaseerd op een Work Graph®-gegevensmodel dat projectonderdelen in kaart brengt - taken, subtaken, projectdoelen, deadlines en afhankelijkheden - om te laten zien hoe alle werkstukken zijn afgestemd op grotere bedrijfsresultaten.

Als uw werk specifiek afdelingsoverschrijdende samenwerking vereist, zult u graag zien hoe Asana de relatie vastlegt tussen het werk van uw team, de informatie over dat werk en de mensen die het werk doen.

via Asana Bij het opzetten van een nieuw project kon ik alles opdelen in afzonderlijke taken, elk met een specifieke deadline.

De Tijdlijn gaf deze taken dan weer langs een chronologische as, met duidelijke markeringen voor afhankelijkheden. Als een taak vertraging opliep, was het effect op volgende taken meteen bekend.

Dit is vergelijkbaar met de Tijdlijnweergave in ClickUp, maar met één zeer belangrijk verschil. ClickUp laat je subtaken opnemen in de Tijdlijnweergave (je kunt kiezen); Asana laat geen subtaken toe in de Tijdlijn.

Dit niveau van zichtbaarheid staat in schril contrast met de complexere opzet van Jira, die vaak wordt gezien als overkill voor niet-ontwikkelteams.

Lees meer:

Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

Asana + ClickUp integratie

ClickUp integreert met Asana

via Zapier. Wanneer een taak wordt getagd in Asana, wordt een overeenkomstige taak aangemaakt in ClickUp.

Dit helpt bij het onderhouden van gesynchroniseerde workflows op verschillende platforms zonder handmatige updates, waardoor het risico op onoplettendheid en slechte communicatie tussen afdelingen of belanghebbenden die de voorkeur geven aan specifieke tools wordt geminimaliseerd. Het maakt de migratie vanuit Asana ook super soepel.

Asana beste functies

Snel projectupdates opstellen met tijdbesparende automatisering

Maak dashboards op maat met sjablonen uit de bibliotheek; kies verschillende grafiekstijlen, van burnup-grafieken tot eenvoudige lijngrafieken

Krijg snel antwoorden en samenvattingen van uw projecten met Asana Intelligence, de nieuwe AI-assistent

Geef teamleden de toegang die ze nodig hebben en houd specifieke informatie buiten de perken met toestemmingsniveaus en beheerderscontrole

Asana-beperkingen

De beheerconsole is moeilijk te navigeren voor het offboarden van een gebruiker met beheer/factureringstoegang, waardoor vaak workaround-methoden nodig zijn om toegang te krijgen tot het platform

De Gantt-diagramweergave is niet beschikbaar in de gratis versie

Asana Intelligence is alleen beschikbaar met betaalde plannen

24/7 ondersteuning is alleen beschikbaar bij het Enterprise-plan

Dit is wat een Redditor te zeggen heeft over Asana:

Asana is geweldig voor marketing- en bedrijfsinitiatieven waarbij de integratie van softwareontwikkelingstools niet belangrijk is. Als je Slack gebruikt om te communiceren, zoals de meeste engineeringteams doen, kun je integreren met zowel Jira als Asana.

Redditor

Asana prijzen

Personal: $0, voor altijd gratis (Ideaal voor individuen en kleine teams)

$0, voor altijd gratis (Ideaal voor individuen en kleine teams) Starter: $13,49 per maand per gebruiker (Ideaal voor groeiende teams)

$13,49 per maand per gebruiker (Ideaal voor groeiende teams) Advanced: $30,49 per maand per gebruiker (Voor bedrijven die jongleren met een portfolio van doelen over afdelingen heen)

3. Maandag.nl

Beste voor workflowautomatisering met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid

Monday.com is een aanpasbaar Work OS dat de manier verandert waarop teams samenwerken aan projecten op het gebied van verkoop, marketing, productontwikkeling, IT, HR en operations.

Met bouwstenen zoals borden, weergaven, automatisering en integraties kunnen softwareteams workflows ontwerpen, de voortgang bijhouden en resultaten dynamisch analyseren.

Monday.com is aanpasbaar en wordt geleverd met Scrum- en Kanban-borden, zodat je meerdere projecten tegelijk kunt beheren en volgen zonder je te verliezen in de details.

Het ingebouwde bestandsbeheer vereenvoudigt ook het samenwerken en centraliseert belangrijke bestanden op één plek. Ik vond dat alles op Monday.com zorgvuldig was geplaatst en ik wist instinctief hoe ik het moest gebruiken.

Aan de andere kant is Jira niet zo veelzijdig of gebruiksvriendelijk, en er komt een leercurve bij kijken. Ik kon bijvoorbeeld een automatisering instellen om de toewijzing van taken bij te werken als de status van een project verandert. Vergelijkbare updates voor projectzichtbaarheid in Jira vereisten echter handmatige tussenkomst.

via Maandag.nl Een specifieke functie van Monday.com die er voor mij uitsprong was 'werkdocumenten', waarmee projectleden in realtime kunnen meewerken, direct opmerkingen kunnen delen en tekst kunnen slepen en neerzetten als een checklist om de huidige status van het project weer te geven.

via Maandag.nl Ja, het is vergelijkbaar met Google Docs voor het delen en opslaan van bestanden, en in plaats van van platform te veranderen, kon ik op Monday.com werken.

Plus, hoewel ik tekst kon invoeren en kon zien waar anderen tegelijkertijd aan werkten, maakte de functie voor ongedaan maken alleen mijn werk ongedaan in plaats van de laatste toevoegingen aan het document, wat de angst wegnam om een kritieke invoer van iemand anders te verwijderen.

Als je hulp nodig hebt bij het beheren van IT-verzoeken, systeemupdates en het oplossen van problemen, maar je wilt niet de complexiteit van Jira, dan raad ik je aan om Monday.com te gebruiken als jouw

agile hulpmiddel

. Houd er echter rekening mee dat ze (nog) geen AI hebben toegevoegd, wat vandaag voelt als een gemiste kans.

Monday.com beste eigenschappen

Gebruik sjablonen en tools op maat voor agile workflows, inclusief feature requests,roadmap planningsprintbeheer, bugtracking en sprintretrospectieven

Alle klant-, leveranciers- of campagnegerelateerde gegevens organiseren, inclusief notities, e-mail threads en bijlagen, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn

Creëer workflows voor elk onderdeel van uw werk en de behoeften van uw afdeling met bouwstenen zonder code

Monday.com beperkingen

Kleine automatiseringen of acties kunnen snel het toegewezen aantal op het Pro-abonnement uitputten, waardoor het account mogelijk wordt bevroren

Geen AI-assistent, zelfs niet voor betaalde plannen

Basisfuncties zoals een functionele tijdlijn met begin-/einddatum vereisen aparte apps, die elk extra kosten met zich meebrengen

Maandag is een geweldig hulpmiddel geweest om ons te helpen op de hoogte te blijven van al onze taken en financiën. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om aangepaste workflows te maken die zijn afgestemd op onze specifieke behoeften, waardoor we onze dagelijkse activiteiten efficiënter kunnen beheren.

Redditor

Maandag.com prijzen

Gratis: $0, voor altijd gratis (Ideaal voor individueel gebruik)

$0, voor altijd gratis (Ideaal voor individueel gebruik) Basis: $12 per seat per maand (Ideaal voor kleine teams)

$12 per seat per maand (Ideaal voor kleine teams) Standaard: $14 per seat per maand (Een populaire optie voor degenen die alle betaalde functies willen gebruiken)

$14 per seat per maand (Een populaire optie voor degenen die alle betaalde functies willen gebruiken) Pro: $24 per seat per maand

$24 per seat per maand Enterprise: Aangepaste prijzen (Geschikt als je exclusieve functies wilt, waaronder onboarding op maat)

4. Smartsheet

Beste voor het samenvoegen van de vertrouwdheid van spreadsheets met projectbeheer

Smartsheet is een bedrijfsplatform voor werkbeheer en helpt bij het vastleggen en volgen van uw taken, resources en planningen met een uitgebreide set weergaven, rapporten en dashboards voor projectoverzicht.

Waarin verschilt Smartsheet van andere Jira alternatieven als een projectbeheertool voor softwareteams vraag je je af? Het combineert spreadsheets met visuele tijdlijnen en portfoliobeheer. Het kan ingewikkelde berekeningen uitvoeren, zoals projectkosten en eenvoudig gegevens koppelen op meerdere bladen.

Ik heb ook ontdekt dat Smartsheet native digital asset management mogelijkheden heeft, met gedetailleerde analyses voor activaprestaties-een ontbrekende functie in Jira.

Een andere Smartsheet functie die het vermelden waard is, is WorkApps, waarmee je no-code apps kunt bouwen vanuit taaksjablonen of direct vanuit formulieren, sheets of externe content zoals Google Docs of Tableau dashboards.

Lees meer: Software engineering trends van 2024 Met Smartsheet kon ik verschillende rollen creëren voor projectmanagers en gevolmachtigden om te beheren hoe mijn verschillende teamleden met projectgegevens omgaan.

via Smartsheet Ik heb bijvoorbeeld een rol gemaakt voor projectmanagers om het hele projectplan te bewerken en het metriek dashboard te bekijken en een aparte rol voor de opdrachtnemers, die het metriek dashboard verbergt en hen alleen toestaat een rapport te bewerken dat hun toegewezen werk weergeeft.

Voor sectoren zoals de gezondheidszorg, overheidsinstellingen en financiële instellingen waar transparantie van gegevens van het grootste belang is, is Smartsheet een van de betere alternatieven voor Jira.

Smartsheet beste eigenschappen

Bezit en beheer uw encryptiesleutels om de toegang tot uw bedrijfsgegevens te configureren, roteren en intrekken wanneer dat nodig is via het Amazon Web Services Key Management System (AWS KMS)

Verzamel en filter bladgegevens om belangrijke details te markeren voor eenvoudig delen, exporteren of integreren in een dashboard

Maak gepersonaliseerde PDF's, stel contracten op, automatiseer formulierprocessen en onderteken documenten binnen het platform

Smartsheet beperkingen

Moeilijkheden met integratie vanwege licentiemodellen beïnvloeden het gebruik van andere platforms zoals BI, Salesforce en PSCloud

Ze hebben een AI-assistent gelanceerd om gegevens te analyseren en formules te genereren, maar deze is alleen beschikbaar in het Enterprise-plan

De huidige noodzaak om een sheet als sjabloon te gebruiken en opnieuw op te slaan is omslachtig - een functie om wijzigingen aan te brengen en universeel toe te passen op een "type" sheet zou nuttig zijn

We gebruiken Smartsheet met veel plezier omdat het dingen eenvoudig voor ons maakt. We vinden het fijn dat we een centrale plek hebben voor taken/projecten, dat we ze makkelijk kunnen toewijzen aan ons team en dat we terug kunnen gaan om te zien hoe die taken/projecten zijn verlopen. Het is beter dan werken met meerdere spreadsheets en het kan verschillende aspecten van ons bedrijf met elkaar verbinden.

Capterra beoordeling

Smartsheet prijzen

Gratis: $0 per maand per gebruiker (Ideaal voor freelance projectmanagers)

$0 per maand per gebruiker (Ideaal voor freelance projectmanagers) Pro: $9 per maand per gebruiker (Ideaal voor teams die onbeperkte weergaven willen)

$9 per maand per gebruiker (Ideaal voor teams die onbeperkte weergaven willen) Zakelijk: $32 per maand per gebruiker (Ideaal voor bedrijven die onbeperkt gratis editors willen)

$32 per maand per gebruiker (Ideaal voor bedrijven die onbeperkt gratis editors willen) Enterprise: Aangepaste prijzen (Geschikt als u beveiliging op bedrijfsniveau wilt met een ultiem controleplan)

Alsook lezen: 20 Smartsheet alternatieven je kunt vandaag overwegen

5. Taskade

Beste voor realtime werkruimte voor taken, notities en videosamenwerking

Taskade is een AI-gestuurde werkruimte op afstand die is ontworpen om de productiviteit en samenwerking in een team te verbeteren.

Het platform beschikt over een unieke set AI agents die kunnen worden aangepast en getraind om terugkerende taken te automatiseren, zoals het beheren van planningen, het uitvoeren van gebruikerspersona onderzoek e-mails opstellen en brainstormen over ideeën voor inhoud.

Hoewel Jira veel tools voor softwareontwikkeling voor taken zoals het grondig volgen van projecten en het oplossen van bugs, Taskade is niet ver achter.

Toen we deze tool bijvoorbeeld probeerden bij ClickUp, konden we een volledig operationeel kader beheren - van dagelijkse stand-ups tot complexe sprints voor productontwikkeling - met de realtime samenwerkingsfuncties.

Bovendien bieden de aanpasbare sjablonen een mate van flexibiliteit die de gestructureerde en vaak rigide opzet van Jira gewoon niet biedt. De 'Instant Demo' van Taskade is een unieke functie die ik vooral heb gebruikt om snel een voorbeeldprojectomgeving op te zetten en te laten zien hoe je taken toevoegt, rollen toewijst en statussen bijwerkt.

Deze interactieve demo helpt nieuwe gebruikers de workflow te begrijpen en te zien hoe hun bijdragen passen in de grotere projectstructuur.

via Taskade Met name verkoopteams kunnen deze functie gebruiken om nieuwe teamleden te laten zien hoe ze het eerste contact met prospects tot stand brengen, opvolgen, onderhandelen en taken afsluiten.

In tegenstelling tot de andere Jira-alternatieven in deze lijst, die vooral bedoeld zijn voor projectbeheer, is Taskade een productiviteitsplatform-een uniforme werkruimte voor taken, communicatie en notities. Persoonlijk vind ik deze alles-in-één aanpak efficiënt omdat het onze workflows stroomlijnt en alles wat we nodig hebben op één toegankelijke plek houdt.

Taskade beste functies

Integreer 200+ apps voor een naadloze workflow tussen verschillende tools, waaronder GitHub en GitLab voor softwareontwikkeling en Figma

Brainstorm, schets en breng alles in kaart voor je taken en notities met een AI-schrijf- en taakassistent

Gebruik aanpasbaresjablonen voor SOP'sproject sprints en contentkalenders die aansluiten bij uw merkpersoonlijkheid en tone of voice

Taskade beperkingen

Het biedt minder flexibiliteit bij het maken van aangepaste databases, tabellen, pagina's en geavanceerde workflows en voldoet daarom mogelijk niet aan de specifieke behoeften van alle gebruikers

Het mist geavanceerde opties zoals het toevoegen van afbeeldingen en video's of het maken van complexe tabellen

Als je je afvraagt welk platform je het beste kunt gebruiken tussen Taskade vs. ClickUp , deze Reddit review geeft een duidelijk onderscheid tussen de twee:

via Reddit

Taskade prijzen

Gratis: $0 (ideaal voor gebruikers die beginnen met projectbeheer)

Taskade Pro: $8 per maand per gebruiker (Ideaal voor bedrijven die toegang willen tot premium functies en onbeperkte AI)

Taskade voor Teams: $16 per maand per gebruiker (Perfect voor teams die onbeperkt willen samenwerken)

6. Zendesk

Beste voor integratie van klantenservice in projectbeheerprocessen

Zendesk is vooral bekend als klantenservicesoftware en een helpdeskoplossing in plaats van een traditionele projectbeheertool. Laten we het echter niet verwerpen, want het biedt functies die kunnen worden aangepast om projectbeheertaken te ondersteunen.

In tegenstelling tot Jira, dat gericht is op het bijhouden van projecten en problemen, consolideert het ticketing systeem van Zendesk vragen en updates van verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail, live chat, sociale media en telefoongesprekken, in één enkel platform.

Als je een softwarebedrijf bent, kunnen deze 360-graden inzichten over alle klantinteracties je product iteraties informeren. Dit is een workflowintegratie die de projectgerichte aanpak van Jira niet gemakkelijk ondersteunt.

Toen ik leiding gaf aan meerdere ontwikkelteams in een agentschap, gebruikte ik regelmatig de agent workspace om klantinteracties te beheren. Wanneer een klant een vraag stelde, verscheen deze in de verenigde werkruimte en kon ik elk bericht of ontvangen communicatie een voor een bekijken.

Deze functie is belangrijk in bedrijven waar tijd van wezenlijk belang is bij het reageren op klanten. Bovendien kon ik deze interacties koppelen aan relevante projecttickets of taken, zodat de continuïteit en traceerbaarheid gewaarborgd waren.

via Zendesk Zou ik Zendesk kiezen uit alle andere Jira alternatieven? Zoals de meeste dingen in het leven, hangt het ervan af! Als ik een grote organisatie leid die alleen iets nodig heeft om CX te ondersteunen en het niet erg vindt om er een premie voor te betalen, dan zou ik het misschien doen. De meer wenselijke functies van Zendesk zijn alleen opgenomen in de betaalde plannen (die duur kunnen zijn), dus kleinere organisaties geven misschien de voorkeur aan andere tools.

Zendesk + ClickUp integratie ClickUp integreert met Zendesk en helpt u uw inbox te beheren door snel taken in ClickUp en tickets in Zendesk aan te maken, te koppelen en te wisselen. U kunt ticketinformatie toevoegen aan uw ClickUp-taken, eigenaars toewijzen en vervaldatums instellen vanuit Zendesk.

Het aanmaken of koppelen van een ticket aan een taak voegt automatisch een link toe naar uw ClickUp taak. Bovendien kunt u een willekeurig aantal ClickUp taken aan een ticket in Zendesk koppelen voor eenvoudige verwijzing naar taakstatus en ID.

Zendesk beste functies

Van naleving van planning tot oplostijd, zie precies hoe je team presteert; gebruik de bevindingen om serviceproblemen op te lossen voordat ze ontploffen

Automatisch taakstatussen bijwerken, meldingen versturen of taken toewijzen op basis van specifieke criteria om projectbeheer te stroomlijnen

Werk samen met teamleden aan tickets door interne notities toe te voegen en het delen van informatie binnen het team te vereenvoudigen

Zendesk beperkingen

Het gebruik van Zendesk als de primaire klantendatabase vereist extra inspanningen om gebruikersgegevens gesynchroniseerd te houden met andere systemen, wat het beheer van meerdere contactrecords per gebruiker bemoeilijkt

Basis AI agenten zijn beschikbaar bij alle betaalde plannen, maar de meer nuttige geavanceerde AI add-on is alleen beschikbaar in de Professional en Enterprise plannen (en is vrij duur met $50 per agent per maand)

Zendesk heeft een belangrijke rol gespeeld in het moderniseren van de support voor onze organisatie. Vergeleken met onze vorige oplossing biedt Zendesk de zichtbaarheid, het gebruiksgemak en de juiste metrische monitoring voor onze behoeften. We zijn in staat geweest om onze technische ondersteuningskennis te vergroten door het gebruik van zoekopdrachten, tags en kennisbankintegratie en onze klanten een platform te bieden om antwoorden te vinden op hun eigen problemen.

G2 beoordeling

Zendesk prijzen

Suite Team: $69 per agent per maand (Ontworpen voor geavanceerde functionaliteit in klantenservice)

$69 per agent per maand (Ontworpen voor geavanceerde functionaliteit in klantenservice) Suite Growth: $115 per agent per maand (Geschikt voor het beheren van toenemende klantenservice-eisen)

$115 per agent per maand (Geschikt voor het beheren van toenemende klantenservice-eisen) Suite Professional: $149 per agent per maand (Ideaal voor het voldoen aan basisklanteisen)

$149 per agent per maand (Ideaal voor het voldoen aan basisklanteisen) Suite Enterprise: Aangepaste prijzen (als u specifieke behoeften hebt op het gebied van klantenondersteuning)

Alsook lezen: De nuttigste Zendesk integraties je kunt kiezen

7. Wrike

Beste voor complexe projectbehoeften met aanpassingsopties

Wrike biedt uitgebreide functies voor projectbeheer die tegemoetkomen aan verschillende professionele behoeften.

Wrike heeft niet alleen een gedetailleerd taakbeheersysteem, maar het onderscheidt zich ook door zijn rapporten, die aanzienlijk uitgebreider zijn dan wat doorgaans beschikbaar is via Jira. Het is zeker een van de Jira alternatieven die ik zou overwegen.

Bovendien wordt Wrike geleverd met ingebouwde tijdregistratie, terwijl Jira integraties vereist met externe tools zoals Everhour en Harvest. Een opvallende functie die je veel tijd kan besparen is Wrike's AI voor projectmanagers.

Toen ik een nieuw project startte op het platform, stelde de AI taken voor op basis van historische gegevens en projectparameters.

via Wrike Ik kan deze suggesties bekijken, indien nodig aanpassen en goedkeuren om de projectplan . Deze AI-functie die ze Wrike Work Intelligence noemen, is handig als je je projectplanningsfase wilt versnellen zonder de noodzakelijke taken die je team moet uitvoeren over het hoofd te zien of te vergeten.

Wrike + ClickUp integratie ClickUp integreert met Wrike waardoor u vlot en probleemloos kunt overstappen naar ClickUp.

Wrike beste functies

Stel regels, triggers en automatische goedkeuringen in voor tijdrovende handmatige taken, zoals het wijzigen van deadlines en het verzenden van herinneringswaarschuwingen

Automatisch in-context informatie delen met gekozen goedkeurders en formulieren gebruiken om het ondertekeningsproces te vereenvoudigen

Dagelijkse taken zoals verlof- en referentieaanvragen repliceren met Blueprints, dit zijn taaksjablonen voor nieuwe werkitems

Inhoud genereren en samenvatten, risico's voorspellen, taaksuggesties krijgen en automatisering opbouwen met AI

Wrike beperkingen

Wrike heeft een beperkte opslagcapaciteit, wat een uitdaging vormt voor projecten met grote bestanden, zoals videoproductie en -publicatie; deze beperking beperkt de mogelijkheid om grote videobestanden direct binnen het platform te controleren en beoordelen

De uitgebreide functies van Wrike kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Wrike is een zeer flexibel, volledig uitgerust project- en taakbeheersysteem. Het heeft alle functies die ik zoek, zoals planning, afhankelijkheden, opdrachten, deadlines, projecten, mappen. In het begin was het lastige mentale model om het mappen/projecten tagging systeem te leren, maar toen ik het eenmaal onder de knie had zag ik hoe krachtig het was en ik gebruik het echt intensief.

G2 beoordeling

Wrike prijzen

Gratis: $0 per maand per gebruiker

$0 per maand per gebruiker Team: $9.80 per maand per gebruiker (Ideaal voor kleine tot middelgrote teams)

$9.80 per maand per gebruiker (Ideaal voor kleine tot middelgrote teams) Zakelijk: $24.80 per maand per gebruiker (Geschikt voor middelgrote tot grote organisaties)

$24.80 per maand per gebruiker (Geschikt voor middelgrote tot grote organisaties) Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen (Geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar Jira-alternatieven met geavanceerde aanpassingsmogelijkheden)

Niet enthousiast over Wrike? Hier zijn er 15_ Wrike alternatieven te proberen

8. Notie

Beste voor het beheren van inhoudgerichte workflows

De volgende op mijn lijst van Jira-alternatieven is Notion, een productiviteits- en notitieprogramma. Het biedt tools voor het plannen, organiseren en samenwerken aan werk- en persoonlijke projecten binnen één platform. Je kunt je eigen dashboard bouwen en takenlijsten, tijdlijnen, voortgangstrackers en teamlidopdrachten toevoegen.

Notion blinkt uit als een collaboratieve documentatietool voor servicemanagement. Het stelt teams in staat om projectgerelateerde documenten zoals notulen van vergaderingen, FAQ's en best practices te maken en te delen in een gezamenlijke projectwiki.

Het grootste verschil tussen Notion en Jira vond ik dat:

Notion:Alle universele tool voor een breder publiek, waaronder bedrijven van alle groottes, studenten en individuen die op zoek zijn naar een geïntegreerde ruimte om hun werk te beheren | Jira:Beter voor technische teams die betrokken zijn bij kernsoftwareprojectcycli die vragen om /href/https://clickup.com/nl/blog/73580/sprint-planningstools/sprint planning tools/%href/, complexe workflows die worden weergegeven via Scrum- en Kanban-borden en integraties met andere ontwikkeltools, zoals Bitbucket en Confluence |

Notion vs Jira

Wat vooral indruk op me maakte op het platform was Notion AI. Als ik aan een nieuw document begon, gebruikte ik meteen de AI-gebaseerde sjablonen, die in allerlei behoeften voorzagen, van het opstellen van SOP's tot het uitvoeren van SWOT-analyses.

Ik kon de sjabloon selecteren die het beste bij mijn behoeften paste en binnen een paar minuten beginnen met het uitwerken van de details, waardoor ik tijd en moeite bespaarde in plaats van ze helemaal opnieuw te maken.

Deze functie is vooral handig wanneer je te maken krijgt met de overweldigende veelzijdigheid van Notion. Als je het gevoel hebt dat je het druk hebt, kan het al een hele verlichting zijn als je begint met een sjabloon. De assistent begeleidt je interactief door het proces, waardoor het minder ontmoedigend is.

via Notie Als je deel uitmaakt van de makerseconomie of een klein ontwerpbureau bent dat met meerdere klanten jongleert, is de projectbeheerfunctionaliteit van Notion ideaal voor jou. Je kunt voor elk project of elke klant aparte pagina's maken om doelstellingen, merkrichtlijnen en tijdlijnen op te slaan.

Notion beste eigenschappen

Creëer en onderhoud een flexibel en onderling verbonden wikisysteem binnen je werkruimte; organiseer bedrijfskennis, documentatie en processen

Maak nieuwe taken of zet regelitems om in geplande taken, voeg selectievakjes toe aan lijsten met opsommingstekens, maakKanban-bordenen ideeën veranderen in lopende acties

Notion AI gebruiken om grote datasets te analyseren op inzichten, documenten automatisch te vullen met actie-items, samenvattingen en inzichten uit content te genereren en ideeën voor content en campagnes te brainstormen

Notion beperkingen

De functie 'markup' moet vollediger worden ingeschakeld om de bewerkings- en annotatiemogelijkheden binnen de designportfolio's te verbeteren

Tabellen in Notion zijn niet gebruiksvriendelijk en ik had moeite met het opmaken van of werken met complexe gegevens

Notion sloeg in eerste instantie nergens op, maar toen het klikte, klikte het. Ik beheer mijn bedrijf vanuit Notion, ik houd mijn gewoontes bij, ik houd mijn leesnotities en dagelijkse notities bij - het staat allemaal in Notion. En nu AI tools steeds beter worden, zie ik het gebruik van Notion alleen maar toenemen.

Capterra beoordeling

Notion prijzen

Gratis: $0, voor altijd gratis

$0, voor altijd gratis Plus: $10 per maand per gebruiker (Perfect voor kleine teams om te plannen en te organiseren)

$10 per maand per gebruiker (Perfect voor kleine teams om te plannen en te organiseren) Zakelijk: $18 per maand per gebruiker (Geschikt voor bedrijven die Notion gebruiken om verschillende tools en teams aan elkaar te koppelen)

$18 per maand per gebruiker (Geschikt voor bedrijven die Notion gebruiken om verschillende tools en teams aan elkaar te koppelen) Enterprise: Aangepaste prijzen

Voeg Notion AI add-on toe aan je werkruimte voor $8 per maand per gebruiker.

Ook lezen: We vergeleken_ Notion AI vs. ClickUp AI om u te helpen kiezen

9. ProofHub

Beste voor alles-in-één projectplanning, met functies variërend van taakopdrachten tot proefdrukhulpmiddelen

Proofhub heeft functies die taakbeheer, samenwerking en het maken van proefdrukken vereenvoudigen project volgen . Het geeft je een geconsolideerd overzicht van taken, doelen en voortgang.

Bij het gebruik van ProofHub heb ik gemerkt dat het zich onderscheidt van veel Jira alternatieven met extra tools zoals takenlijsten, urenstaten en in-app chat. De functies voor bronbeheer en proofing zijn waardevol voor teams die feedback en goedkeuringen nodig hebben voor creatief werk.

Aan de andere kant heeft Jira takenlijsten die meestal worden beheerd binnen de context van issues of tickets. Timesheets zijn geen native functie, hoewel ze beschikbaar zijn in Jira Software met de Tempo add-on. Bovendien heeft Jira geen ingebouwde chatfunctie; discussies kunnen alleen plaatsvinden als opmerkingen bij issues, wat de communicatie vervelend maakt.

Daarnaast is de functie 'Aankondigingen' van ProofHub handig om alle belanghebbenden bij het project op de hoogte en betrokken te houden. Ik kan bijvoorbeeld aparte kanalen maken voor 'Ontwikkelingsupdates', 'Marketinglanceringen' en 'Projectmijlpalen'

De software stelde me ook in staat om een gerichte aankondiging te maken wanneer een kritieke update of informatie op grote schaal aandacht nodig had (bijvoorbeeld een verandering in de projectomvang).

via ProofHub Ik vond het fijn dat ik geautomatiseerde aankondigingen kon plannen voor regelmatige updates, zoals wekelijkse voortgang of dagelijkse tips - herinneringen voor wekelijkse vergaderingen of deadlines voor het indienen van projecten konden bijvoorbeeld worden ingesteld om elke week op een specifiek tijdstip te worden verzonden.

ProofHub moedigt teams aan om te reageren op de aankondigingen door vragen te stellen of direct feedback te geven in het commentaargedeelte van elk bericht. Dit helpt bij het opbouwen van een boeiende communicatiestroom in twee richtingen.

Naar mijn mening is dit een van de betere Jira-alternatieven voor teams die werken aan zeer collaboratieve projecten, zoals marketingcampagnes en evenementen.

ProofHub beste functies

Maak meerdere versies van hetzelfde document, deel elke versie met teamleden en externe belanghebbenden en sla alle versiegeschiedenissen veilig op het platform op voor toekomstig gebruik

Bestaande taken bekijken en wijzigen of nieuwe toevoegen met de tabelweergave die je een spreadsheet-achtige ervaring geeft

Alle gebruikersacties bijhouden met het ProofHub activiteitenlogboek; in realtime zien wat er in verschillende accounts is gebeurd

ProofHub-beperkingen

ProofHub genereert niet zelf facturen voor gelogde tijd, maar vertrouwt in plaats daarvan op integraties met externe platforms zoals Freshbooks en Quickbooks voor deze functie

Het Gantt-diagram is moeilijk in te stellen en effectief te gebruiken, waardoor het meer tijd kost om het naar behoren te laten werken

Dit is wat een G2 review te zeggen heeft over ProofHub:

ProofHub loste het meest kritieke probleem voor ons op - het beveiligen van de informatie. Het stelde ons in staat om al onze klanten aan boord te halen, maar met gecontroleerde toegankelijkheid. Met behulp van aangepaste rollen konden we de toegangsniveaus van elke gebruiker beheren. Op deze manier konden we klanten de juiste mate van zichtbaarheid geven en de toegang beperken tot informatie die niet relevant was voor hun projecten en ogen.

G2 beoordeling

Prijzen voor ProofHub

Essential: $50 per maand

$50 per maand Ultimate Control: $99 per maand (Geschikt voor beheer van werk op afstand met een speciale vraag voor aangepaste toegangsrollen)

Beide pakketten hebben een vaste prijs en geen kosten per gebruiker.

Ook lezen: 10 geweldige_ alternatieven voor ProofHub

10. Assembla

Beste voor integratie van versiebeheer met projectbeheermogelijkheden

De volgende op onze lijst van mogelijke Jira-alternatieven is Assembla. Het is een cloudgebaseerde oplossing die webgebaseerde software voor versiebeheer en broncodebeheer (SCM) biedt. Het maakt productontwikkeling eenvoudiger door projectbeheer en SCM te integreren en richt zich op softwareontwikkelingsteams.

Naast het vergemakkelijken van het bijhouden van taken, probleembeheer en projectcoördinatie met een gecentraliseerd ticketingsysteem, helpt Assembla bij het visueel beheren van projecten met kaartenwanden en borden die automatisch worden bijgewerkt.

Door het gebruik van de tool realiseerde ik me dat het geschikt is voor ontwikkelteams die prioriteit geven aan efficiënt codebeheer, samenwerking en gezamenlijke softwareontwikkeling in hun projecten.

Wil je geen ingewikkelde tool zoals Jira? Geen probleem.

Assembla heeft veel ingebouwde functies die je handig zult vinden.

Het heeft bijvoorbeeld krachtige versiebeheerfuncties, zodat u efficiënt code-repositories kunt beheren. Assembla ondersteunt ook Git, SVN en Perforce.

Maar dit is niet het geval met Jira. Je moet de software integreren met Git repositories met behulp van plugins zoals Bitbucket of GitHub om commits, branches en pull requests direct te koppelen aan issues in Jira. Op dezelfde manier zijn er plugins beschikbaar om Jira te integreren met SVN- en Perforce-repositories. De prijs van Jira stijgt echter met meer plugins.

Op Assembla kon ik zien hoe eenvoudig het is om projecten te organiseren in ruimtes die dienen als speciale werkruimtes voor teams. Elke ruimte kan zijn eigen tools, repositories en leden hebben, zodat mijn team meerdere projecten tegelijk kan beheren en ze toch gescheiden en georganiseerd kan houden.

via Assembla Er is ook een voorziening voor het volgen van taken, bugs en problemen binnen projecten. Ik kon tickets aanmaken, toewijzen, prioriteren en volgen via aangepaste workflows, zodat het werk efficiënt en transparant werd beheerd.

Een andere reden waarom we het hebben opgenomen in onze lijst met Jira alternatieven is dat Assembla meerdere weergaven biedt met Gantt-, Scrum-, Waterval- en Kanban-borden, dus softwareontwikkelingsteams kunnen hun tickets afhandelen zoals zij dat willen.

Assembla beste eigenschappen

Visualiseer je projecten en afhankelijkheden van teamleden met gemeenschappelijkeAgile methodologieën zoals Kanban, Scrum, Gantt, Waterval, Kanban enSAFe raamwerk* Gebruik de ingebouwde wiki en documentatiefunctie om projectdocumentatie, kennisbanken en gebruikershandleidingen te bouwen en te onderhouden

Stel belangrijke data in voor een groep belangrijke taken in verschillende fasen van de projectuitvoering via Mijlpalen

Assembla beperkingen

Te weinig ondersteuning voor zoeken naar documenten, commandoregeltools en scripts voor CI/CD-pijplijnen

Het platform biedt onvoldoende opties voor het snel organiseren van weergaven, wat resulteert in een onoverzichtelijke interface voor zowel individuele gebruikers als teams

Nog geen AI-ondersteuning

Assembla stelt ons team in staat om te organiseren en uit te voeren met volledige zichtbaarheid van wat iedereen aan het doen is. Samenwerking is zeker de belangrijkste functie. We hebben andere oplossingen geprobeerd, maar deze functies springen eruit.

G2 beoordeling

Assembla prijzen

Assembla Cloud: $21 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (Geschikt voor teams die een cloudgebaseerd versiebeheersysteem nodig hebben zonder aangepaste implementaties)

$21 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd (Geschikt voor teams die een cloudgebaseerd versiebeheersysteem nodig hebben zonder aangepaste implementaties) Assembla Enterprise: Aangepaste prijzen (Geschikt voor grotere organisaties met specifieke beveiligings-, compliance- of integratiebehoeften)

11. Pivotal Tracker

Het beste voor agile softwareontwikkeling die iteratieve vooruitgang en real-time samenwerking vereist

Pivotal Tracker is een projectbeheertool die u kunt overwegen als een van de Jira-alternatieven voor het beheren van agile softwareontwikkelingsprojecten . Het vergemakkelijkt de samenwerking door een gedeeld beeld te geven van de projectprioriteiten en helpt bij het prioriteren van taken.

In tegenstelling tot Jira bevat het backloglijsten en hotfixes, berekent het automatisch de snelheid van je team en voorspelt het de voltooiingsdatum van een project. Ik vond dat de interface draait om het concept van 'stories' die door verschillende stadia van ontwikkeling gaan.

Een belangrijke functie van Pivotal Tracker is de geleide trackertool, die het werk opdeelt in beheersbare porties zodat je iteraties kunt plannen. Deze aanpak past bij teams die de Agile-principes nauwgezet volgen.

Bij het opzetten van een project in Pivotal Tracker begon ik met het maken van user stories. Elke story vertegenwoordigde een mogelijkheid of een bedrijfsvereiste. Ik beschreef in detail wat er moest gebeuren, waarom het nodig was en eventuele acceptatiecriteria die bepaalden wanneer de story voltooid was.

via Pivotale Tracker Ik vond het prettig om de drag-and-drop interface te gebruiken om prioriteiten aan te passen als dat nodig was. Ik kreeg ook de optie om verhalen automatisch te groeperen in iteraties op basis van schattingen en de snelheid van ons team.

Dit helpt je om je werk in behapbare brokken te plannen en realistische verwachtingen te stellen voor je prestaties in elke iteratie. Als je een productteam bent, zal deze toolfunctie je meer controle geven over de kwaliteit van de code, omdat je continu verbeteringen kunt aanbrengen met een iteratief proces .

Pivotal Tracker beste eigenschappen

Vindt wat u nodig hebt met Booleaans zoeken, dat complexe zoekopdrachten met meerdere voorwaarden aankan

Sleep mock-ups, dia's en andere bestanden vanaf uw computer of voeg ze toe vanuit Google Drive om ze eenvoudig te delen

Bekijk de gezondheid van het project van dichtbij door middel van iteraties, epics, releases en meer, met rapporten die zijn ontworpen om inzichten op celniveau te delen

Pivotal Tracker beperkingen

Pivotal Tracker is niet ideaal geschikt voor Kanban-stijl beheer vanwege het gebrek aan native ondersteuning voor het bekijken van tickets als swimlanes, waardoor teams genoodzaakt zijn om workarounds te gebruiken zoals labels en aangepaste weergaven

In scenario's met grote sprint workloads kan de verticale lijst van tickets buitensporig lang worden, waardoor het moeilijk wordt om ze te beheren en te bekijken

Er is nog geen AI-integratie, wat voor mij een grote teleurstelling was

Als Product Owner heeft Pivotal Tracker een aantal geweldige aspecten: de weergave, het gemak van het aanmaken van tickets en het gebruik van labels. Voor de weergave kan ik mijn kolommen instellen om in één oogopslag de status van de huidige sprint te zien, de prioriteit in de backlog te beheren en tickets toe te voegen aan de ijskast. Ik kan ook filteren op het werk dat aan elke ontwikkelaar is toegewezen, wat handig is tijdens de Sprint Planning.

G2 beoordeling

Pivotal Tracker prijzen

Gratis: $0 (Ideaal voor maximaal vijf gebruikers en medewerkers voor een project)

$0 (Ideaal voor maximaal vijf gebruikers en medewerkers voor een project) Enterprise: Aangepaste prijzen

Lees meer: 10 alternatieven voor Pivotal Tracker

12. Bugzilla

Beste voor het beheren van softwareontwikkeling met eenvoudige bugtracking-mogelijkheden

Bugzilla, van Mozilla Foundation, is een open-source hulpmiddel voor het beheren van het softwareontwikkelingsproces, met name voor het bijhouden van bugs. Hoewel het een hulpmiddel voor het bijhouden van bugs bugzilla heeft ook mogelijkheden voor agile projectbeheer, waardoor het een van de mogelijke Jira-alternatieven is die u kunt bekijken.

In tegenstelling tot Jira, dat oorspronkelijk is ontworpen voor het bijhouden van bugs maar sindsdien is geëvolueerd tot een uitgebreide projectbeheertool, richt Bugzilla zich uitsluitend op het bijhouden van bugs en biedt het functies zoals geavanceerde querymogelijkheden, e-mailmeldingen en aanpasbare bugvelden.

Een belangrijk kenmerk van Bugzilla is de krachtige zoekfunctie, waarmee specifieke en gedetailleerde zoekopdrachten kunnen worden gemaakt. Naast een standaard Google-achtige zoekopdracht naar bugs, kunt u op tijd gebaseerde zoekopdrachten en andere nauwkeurige zoekopdrachten uitvoeren.

Ik hield ook van de gedetailleerdheid waarmee ik bugs in Bugzilla kon rapporteren, inclusief stappen om te reproduceren, omgevingsinformatie en relevante schermafbeeldingen.

via Bugzilla Ik kon bugs categoriseren en prioriteren op basis van type en ernst, zodat kritieke problemen onmiddellijk aandacht kregen. Het bijhouden van de voortgang van elke taak, van toewijzing tot oplossing, was ook eenvoudig.

Als ik een projectleider in een softwareontwikkelingsteam, zou ik Bugzilla zeker gebruiken om de kans te verkleinen dat onopgeloste of terugkerende bugs het eindproduct beïnvloeden. Het ondersteunt verschillende besturingssystemen zoals Windows, UNIX, enz.

Bugzilla beste functies

Krijg een kleurrijk overzicht van elke patch die aan een bug is gekoppeld met Patch Viewer; integreer het met Bonsai, CVS en LXR om meer inzicht te krijgen

Blijf op de hoogte van updates voor uw team vanuit Bugzilla met de 'Watch'-functie

Bewaar al uw zoekopdrachten in de voettekst van elke pagina voor toekomstig gebruik

Geplande gemailde bugrapporten op de door u gewenste frequentie

Bugzilla-beperkingen

De gebruikerservaring is niet intuïtief, wat navigatie en ticketbeheer bemoeilijkt

Hoewel afbeeldingen gemakkelijk kunnen worden bijgevoegd, ondersteunt het platform het bijvoegen van video's niet, wat de soorten media beperkt die kunnen worden gedeeld en gedocumenteerd

Ik hoop dat ze ooit een aantal AI-functies zullen introduceren

Dit is wat een Redditor te zeggen heeft over Bugzilla en zijn bugrapporten:

Een ding waarvan ik zou zeggen dat het het goed doet, is de manier waarop het bestaande bugrapporten indexeert, om snel/relevant zoeken mogelijk te maken. Vandaag nog stond ik op het punt om een bugrapport in te dienen en ook al was mijn zoekterm niet precies wat het bestaande bugrapport bleek te zijn, was ik toch in staat om een exact duplicaat te vinden.

Redditor

Bugzilla prijzen

De tool is gratis.

Alsook lezen: Bug-tracking tools die u kunt gebruiken in plaats van Bugzilla

13. Hygger

Beste voor het prioriteren en beheren van projecten volgens lean en agile principes

Hygger is een agile projectmanagementtool die Kanban-borden en Gantt-diagrammen gebruikt voor moderne teams. Het is een goede optie voor teams die op zoek zijn naar eenvoudigere alternatieven voor Jira.

In tegenstelling tot de overweldigende aanpassingsopties van Jira, die handig zijn als je bijna elk aspect van je workflow wilt aanpassen, vindt Hygger een balans door essentiële functies aan te bieden zonder onnodige complexiteit.

Stel je een productlancering onder hoge druk voor met strakke deadlines en meerdere betrokkenen. Door de prioriteringstools van Hygger te gebruiken, kunt u zich richten op wat echt belangrijk is.

De Eisenhower Box hielp me bijvoorbeeld om al onze projecttaken in vier kwadranten in te delen: urgent en belangrijk, belangrijk maar niet urgent, urgent maar niet belangrijk en noch urgent noch belangrijk.

Deze functie zorgde voor veel duidelijkheid en focus, omdat ik onderscheid kon maken tussen taken die onmiddellijke aandacht vroegen en taken die later ingepland konden worden. Natuurlijk hielp dit om stress te minimaliseren en productiviteit te maximaliseren.

via Hygger Hygger biedt ook een optie voor het uitvoeren van sprints op het platform met een schatting van story points/uren, burndown grafieken, snelheid en andere statistieken.

Omdat Hygger integreert met populaire tools zoals Slack en Google Drive, kon mijn team probleemloos communiceren en bestanden delen. Dit maakt het een goede tool voor het uitvoeren van marketingcampagnes en productontwikkelingsprojecten.

Hygger beste functies

Gebruik swimlanes om de meest kritieke taken op het bord te markeren en blokkades snel aan te pakken

Ontvang geavanceerde rapporten over projectkosten, teamprestaties en algemene voortgang

Blijf voortdurend in contact met uw teamleden via tweeweg commentaren, pushmeldingen en het delen van documenten

Hygger beperkingen

Het platform mist opties voor het toevoegen van aangepaste tekstgebieden binnen taken; meer velden zoals hypothese, acceptatiecriteria, oplossing en overwegingen zouden nuttig zijn voor diverse use cases

De mobiele app ondersteunt geen sprint boards, wat essentieel zou kunnen zijn voor bepaalde soorten teams

Wij zijn een klein team van softwareontwikkelaars en producteigenaren. Grotere producten zoals JIRA zijn te ingewikkeld en niet altijd geschikt voor onze behoeften. Nadat we overstapten op Hygger - werd alles eenvoudig. Hygger is een eenvoudig product voor een eenvoudige workflow. Intuïtief en effectief.

Capterra beoordeling

Hygger prijzen

Gratis

Standaard: $9 per maand per gebruiker

$9 per maand per gebruiker Enterprise: $18 per maand per gebruiker (Ideaal voor grote teams die geavanceerde projectmanagementmogelijkheden nodig hebben)

Alsook lezen: **Hoe Hygger zich verhoudt tot ClickUp

14. Achterstand door Nulab

Beste voor het combineren van issue tracking en versiebeheer met projectbeheer

Backlog is een andere alles-in-één beheertool voor softwareontwikkelingsprojecten zouden we willen opnemen onder de waardige alternatieven voor Jira. Het combineert projectbeheer, bug- en probleemopsporing en versiebeheer op één plaats.

Een van de hoogtepunten van Backlog is de geïntegreerde codeopslagplaats, die zowel Git- als Subversion-codebeheer ondersteunt. Je kunt wijzigingen in de code bekijken naast relevante projecttaken, wat helpt bij het creëren van transparantie in workflows. Ik vond het geweldig dat je problemen via e-mail kunt melden.

In projecten met meerdere software ontwikkelteams houdt het direct verwijzen naar taken in commit berichten alle belanghebbenden op de hoogte van de voortgang zonder aparte volgsystemen.

Toen we Backlog uitprobeerden, konden we niet alleen moeiteloos de juiste mensen op de hoogte brengen van updates, maar hadden we ook de optie om het aanmaken van issues te standaardiseren met aanpasbare sjablonen. Je hoeft dus geen SOP's en richtlijnen te maken voor het oplossen van issues.

via Nulab Gezien de kritieke aard van softwareontwikkeling en de noodzaak om intellectueel eigendom te beschermen, is het beheren van de toegang tot de werkruimte van cruciaal belang. Gelukkig heeft Backlog robuuste mogelijkheden voor toegangscontrole, wat enorm geruststellend bleek voor ons team.

Backlog biedt nog een functie die Jira niet heeft: een geïntegreerde wiki. Op deze manier kunt u projectdocumentatie binnen hetzelfde platform. De wiki ondersteunt Markdown opmaak, wat flexibiliteit en gebruiksgemak biedt voor het creëren van rijke inhoud.

In het algemeen raad ik aan om Backlog als Jira-alternatief te gebruiken als je op zoek bent naar een hoge mate van transparantie en efficiëntie in je softwareontwikkelingsprocessen.

Backlog beste eigenschappen

Plan taken, identificeer mogelijke knelpunten en volg de voortgang in de tijd met Gantt-diagrammen

Converteer e-mails snel naar uitvoerbare taken of problemen in Backlog zonder uw e-mailclient te verlaten

Workflowfasen, overgangen en statussen maken en configureren die passen bij de unieke processen en methodologieën van uw team

Backlog beperkingen

Instellingen voor gebruikersbeheer zijn te complex

Aangepaste velden en sjablonen kunnen alleen op projectniveau worden ingesteld, niet voor de hele organisatie

Aangepaste notificaties, zoals waarschuwingen voor ongewijzigde ticketstatus na een bepaalde periode, kunnen niet worden ingesteld

Ze hebben geen AI voor zelfs basisdingen zoals automatisering

Het product is overzichtelijk en alle functies die worden toegevoegd hebben eenvoudige use cases en helpen bij een eenvoudigere implementatie. Een goede gebruikersinterface om dagelijks gedoe met het rapporteren van bugs/defecten als tester te vermijden.

Capterra beoordeling

Prijzen voor backlog

Gratis: $0 per maand (Tot 10 gebruikers) (Ideaal voor kleine projecten)

$0 per maand (Tot 10 gebruikers) (Ideaal voor kleine projecten) Starter: $35 per maand (Tot 30 gebruikers) (Geschikt voor groeiende teams)

$35 per maand (Tot 30 gebruikers) (Geschikt voor groeiende teams) Standaard: $100 per maand (Onbeperkt aantal gebruikers) (Geschikt voor middelgrote bedrijven)

$100 per maand (Onbeperkt aantal gebruikers) (Geschikt voor middelgrote bedrijven) Premium: $175 per maand (Onbeperkt aantal gebruikers en projecten) (Perfect voor grotere bedrijven)

15. Bitrix24

Beste voor toegang tot een suite van tools voor communicatie, beheer en sociale samenwerking

Bitrix24 is veel meer dan een tool voor projectbeheer. We hebben het opgenomen in deze lijst met Jira-alternatieven omdat het functies integreert zoals CRM, taak- en projectbeheer, tijdregistratie en aanwezigheidsbeheer, communicatietools (zoals videoconferenties en chatten) en mogelijkheden om websites te bouwen.

Bitrix24 is een sociaal ondernemingsplatform dat de voorkeur heeft van bedrijven die alle activiteiten van verschillende afdelingen binnen één platform beheren.

Om te beginnen is de live chatfunctie van onschatbare waarde voor productontwikkeling en marketing. Het maakt real-time communicatie mogelijk, waarbij updates worden gegeven en feedback wordt ontvangen die direct is gekoppeld aan de projecttaken. Deze onmiddellijke feedbacklus en taakaanpassing zorgt ervoor dat geen enkele vereiste over het hoofd wordt gezien.

via Bitrix 24

Een functie die ik erg interessant vond, was het sociale intranet van Bitrix24. Het bevat gepersonaliseerde profielen, 'vind ik leuk's' en commentaren samenwerkende teamcultuur waar teamleden kunnen deelnemen aan discussies die rechtstreeks verband houden met projecttaken.

Deze functie hield iedereen in ons team op de hoogte en verhoogde het moreel door mijlpalen en prestaties te vieren.

Ik heb het gevoel dat Bitrix24, door alle aspecten van complex projectbeheer en communicatie te consolideren, de wrijving die gepaard gaat met het coördineren van complexe projecten aanzienlijk vermindert, waardoor het een topkeuze is voor dynamische en interactieve projecten projectomgevingen .

Bitrix24 beste eigenschappen

Maak vier taakrollen aan: de persoon die de taak heeft toegewezen, de persoon aan wie de taak is toegewezen (toegewezene), degenen die de toegewezene helpen (deelnemers) en degenen die op de hoogte moeten blijven (waarnemers)

Elk commentaar onder elke taak samenvatten om te begrijpen waar het over gaat en wat de huidige status is met behulp van CoPilot, de AI-assistent van Bitrix24

Eenvoudig een online vergadering opzetten vanuit een chat, taak, agenda-event of zelfs een lead of deal in Bitrix24 CRM

Bitrix24 beperkingen

Handige helpartikelen en klantenondersteuning zijn alleen beschikbaar voor bepaalde betaalde pakketten, waardoor de toegang voor gebruikers met lagere abonnementen beperkt is

Het berichtensysteem integreert met WhatsApp, maar functioneert meer als een callcenter-app; chats sluiten automatisch na een periode van inactiviteit en het heropenen van een gesprek met dezelfde persoon is niet mogelijk

Bitrix24 is een complete tool voor bedrijfsautomatisering. We gebruiken het in al onze dagelijkse activiteiten. Het omvat leadbeheer, dealbeheer, taakbeheer, project, scrum, sprint, automatisering en nog veel meer. Het is eenvoudig te implementeren voor alle afdelingen.

G2 beoordeling

Bitrix24 prijzen

Basic: $61 per organisatie per maand (Ideaal voor kleine bedrijven)

$61 per organisatie per maand (Ideaal voor kleine bedrijven) Standaard: $124 per organisatie per maand (Geschikt voor middelgrote bedrijven)

$124 per organisatie per maand (Geschikt voor middelgrote bedrijven) Professioneel: $249 per organisatie per maand (Ideaal voor grotere bedrijven die geavanceerde functies voor projectbeheer en integratie nodig hebben)

$249 per organisatie per maand (Ideaal voor grotere bedrijven die geavanceerde functies voor projectbeheer en integratie nodig hebben) Enterprise: $499 per organisatie per maand (gericht op grote bedrijven die maatwerk, beveiliging en ondersteuning op hoog niveau nodig hebben)

Niet missen: De 15_ beste projectmanagementtools waaruit je vandaag kunt kiezen

Navigeer door uw opties en kies verstandig een Jira-alternatief

Elk van de Jira alternatieven hier kan op zijn eigen manier je projecten effectief beheren. De sleutel tot het kiezen van de juiste agile projectmanagementtool ligt echter in het begrijpen van je specifieke behoeften, zoals:

Naar welke soorten visualisaties en rapportages ben je op zoek?

Wat voor rollen en rechten wil je voor je team?

Welke teams gaan de projectmanagementsoftware gebruiken?

Hoe uitgebreid moet je integreren met andere tools en diensten?

Dit zijn cruciale overwegingen, want investeren in een projectmanagementtool is een aanzienlijke verbintenis voor je bedrijf.

De verkeerde keuze kan uw activiteiten verstoren en veel geld kosten. Daarom moedig ik je aan om grondig onderzoek te doen naar Jira alternatieven. Profiteer van gratis proefversies of bekijk gratis plannen om een weloverwogen beslissing te nemen die aansluit bij je projectbehoeften.

