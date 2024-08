10 beste Bugzilla-alternatieven voor Bug Tracking in 2024

Sinds de lancering in 1998 is Bugzilla een van de populairste systemen voor het bijhouden van bugs. Het blijft de op één na grootste deel van de markt.

Maar maakt dat de software tot een one-stop shop voor al uw behoeften op het gebied van defecten en bugs bijhouden? Past het zich goed aan aan teams van verschillende grootte en softwareniches? Laten we dat eens uitzoeken.

Als u worstelt met de limieten van Bugzilla's aanpassingen, worstelt met het gedoe van het bijvoegen van grote bug-gerelateerde bestanden of zich een beetje geblokkeerd voelt door zijn rapportage en werkstroommogelijkheden, bent u niet de enige.

Bugzilla is een betrouwbare metgezel geweest in de wereld van het bijhouden van bugs, maar laten we eerlijk zijn: soms hebben zelfs de meest vertrouwde tools een upgrade nodig.

In dit artikel verkennen we de beste alternatieven voor Bugzilla met details over hun functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen. Laten we u helpen de beste te kiezen software voor het bijhouden van bugs voor uw behoeften.

Wat moet je zoeken in Bugzilla Alternatieven?

Laten we u door een aantal essentiële functies leiden die u in een Bugzilla-alternatief moet zoeken:

Cloud opslagruimte: Alleen vertrouwen op fysieke opslagruimte is niet genoeg, vooral gezien de enorme hoeveelheid gegevens die we tegenwoordig hebben. Het juiste Bugzilla-alternatief moet niet alleen gegevens opslaan, maar u ook overal toegang tot uw informatie geven met cloud opslagruimte

Alleen vertrouwen op fysieke opslagruimte is niet genoeg, vooral gezien de enorme hoeveelheid gegevens die we tegenwoordig hebben. Het juiste Bugzilla-alternatief moet niet alleen gegevens opslaan, maar u ook overal toegang tot uw informatie geven met cloud opslagruimte Aanpasbaarheid: Zoek naar meerdere aangepaste opties om totale controle te krijgen over de software voor het bijhouden van bugs. Dit moet zich uitstrekken tot zowel de gebruikersinterface als de functie voor het bijhouden van problemen

Zoek naar meerdere aangepaste opties om totale controle te krijgen over de software voor het bijhouden van bugs. Dit moet zich uitstrekken tot zowel de gebruikersinterface als de functie voor het bijhouden van problemen Collaborative Functies: Het zou u moeten toestaan om met uw teamleden en over teams te coördineren om insecten efficiënter te volgen en op te lossen. Als alle informatie beschikbaar is op één gedeeld platform, wordt miscommunicatie vermeden

Het zou u moeten toestaan om met uw teamleden en over teams te coördineren om insecten efficiënter te volgen en op te lossen. Als alle informatie beschikbaar is op één gedeeld platform, wordt miscommunicatie vermeden Rapportage en gegevensanalyse: Zoek naar goede software met ingebouwde tools voor het genereren van informatie. Het zou een uitstekende AI-integratie moeten hebben om uw proces van het bijhouden van bugs te versnellen

Zoek naar goede software met ingebouwde tools voor het genereren van informatie. Het zou een uitstekende AI-integratie moeten hebben om uw proces van het bijhouden van bugs te versnellen Voorgemaakte sjablonen: Voorgemaakte sjablonen besparen veel tijd. Kies software met veel van deze

Voorgemaakte sjablonen besparen veel tijd. Kies software met veel van deze Integratiemogelijkheden: Sluit geen compromissen met uw softwareomgeving. Uw team moet de kritieke applicaties waarmee ze al werken kunnen blijven gebruiken in combinatie met het alternatief dat u kiest

Sluit geen compromissen met uw softwareomgeving. Uw team moet de kritieke applicaties waarmee ze al werken kunnen blijven gebruiken in combinatie met het alternatief dat u kiest Gebruikersinterface: Voorzie uw teams van een soepele werkomgeving. Populaire alternatieven hebben een toegankelijke gebruikersinterface die gebruikers door het proces van het bijhouden van bugs leidt

De 10 Beste naar Bugzilla Alternatieven Gebruiken in 2024

1. ClickUp

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

Met ClickUp's effectieve systeem voor het bijhouden van bugs kunt u rapportage bugs op één plaats bijhouden en prioriteren. ClickUp's software voor projectmanagement voor teams biedt veel visualisatietools, waardoor rapportage een fluitje van een cent, zodat u technische schuld kunt voorkomen.

Bovendien kun je er vlot mee samenwerken met je team en worden alle gegevens bewaard in een database zonder code waar iedereen bij kan.

ClickUp beste functies

Optimaliseer het bijhouden van bugs en problemen met de samenwerkingsoplossing van ClickUp

ClickUp Bug Tracking Template: Volg problemen sneller met behulp van vooraf gemaakte weergaven, aangepaste statussen en aangepaste velden. Voer cruciale details in aanpasbare visuele sjablonen in. ClickUp's sjablonen voor het bijhouden van bugs bevatten ook Formulieren voor rapportages die u met uw team kunt delen.

Volg problemen sneller met behulp van vooraf gemaakte weergaven, aangepaste statussen en aangepaste velden. Voer cruciale details in aanpasbare visuele sjablonen in. ClickUp's sjablonen voor het bijhouden van bugs bevatten ook Formulieren voor rapportages die u met uw team kunt delen. ClickUp AI: Versnel het genereren van ideeën, de visualisatie van de roadmap en de ontwikkeling met ClickUp's geavanceerde kunstmatige intelligentie, vol met verschillende ClickUp-expertise AI-tools.

Versnel het genereren van ideeën, de visualisatie van de roadmap en de ontwikkeling met ClickUp's geavanceerde kunstmatige intelligentie, vol met verschillende ClickUp-expertise AI-tools. Agile Workflow:* Zoom door uw epos met flexibele geïntegreerde workflows in ClickUp zoals Kanban en Scrum. Automatiseer uw backlog zodat u zich gratis kunt concentreren op andere cruciale Taken.

Effectieve visualisatie: Visualiseer uw taken met behulp van gedeelde stappenplannen in ClickUp. Houd uw voortgang, afhankelijkheid en pijnpunten bij om prioriteiten te stellen waar nodig.

Visualiseer uw taken met behulp van gedeelde stappenplannen in ClickUp. Houd uw voortgang, afhankelijkheid en pijnpunten bij om prioriteiten te stellen waar nodig. Gestroomlijnde bugtracking: Verzamel probleemaanvragen snel met behulp van intakeformulieren in ClickUp. Zet deze eenvoudig om in bij te houden taken die in hoge mate aanpasbaar zijn, zodat u gerelateerde problemen kunt verbinden, tags kunt toevoegen en het beheer van uw achterstand kunt verbeteren.

Verzamel probleemaanvragen snel met behulp van intakeformulieren in ClickUp. Zet deze eenvoudig om in bij te houden taken die in hoge mate aanpasbaar zijn, zodat u gerelateerde problemen kunt verbinden, tags kunt toevoegen en het beheer van uw achterstand kunt verbeteren. Functies voor samenwerking: Deel automatisch al uw gegevens, dossiers en stappenplannen met belanghebbenden in teams en afdelingen, waarbij u de juiste toestemming geeft.

ClickUp beperkingen

Behoefte aan meer flexibiliteit met dashboards

De zoekfunctie moet worden verbeterd

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Jira Software

via Jira Jira is het best uitgerust voor Agile teams die bugs moeten bijhouden. Het gebruikt de Agile raamwerk en ondersteunt de verschillende methodologieën.

Door gebruik te maken van de visualisatiemogelijkheden kun je gemakkelijk door je werkstroom navigeren via Scrum-borden en Kanban-kaarten om bugs efficiënt te identificeren en op te lossen.

Jira Software beste functies

Tijdlijnen: Voeg epics toe, breng werk items, afhankelijkheden en releases in kaart op een volledig aanpasbare tijdlijn waar je team leden en andere belanghebbenden op dezelfde pagina kunnen blijven

Voeg epics toe, breng werk items, afhankelijkheden en releases in kaart op een volledig aanpasbare tijdlijn waar je team leden en andere belanghebbenden op dezelfde pagina kunnen blijven Agile borden: GebruikJira's Scrum- en Kanban-borden om grote projecten op te splitsen in beheersbare Taken. Houd problemen naadloos bij en visualiseer werkstromen om gebieden te identificeren die aandacht nodig hebben

GebruikJira's Scrum- en Kanban-borden om grote projecten op te splitsen in beheersbare Taken. Houd problemen naadloos bij en visualiseer werkstromen om gebieden te identificeren die aandacht nodig hebben Drag and Drop Automation: Automatiseer taken moeiteloos met de tools en kant-en-klare sjablonen van Jira. Sleep gewoon uw gegevensbeschrijving en laat de automatisering het zware werk voor u doen

Jira Software limieten

UI moet interactiever

Document uploaden en bijhouden kan beter

Veel gebruikers klagen over trage verwerkingssnelheid

Geavanceerde wegenkaarten zijn niet beschikbaar in betaalde abonnementen

Jira Software prijzen

Free Forever

Standaard: $8,15/maand per gebruiker

$8,15/maand per gebruiker Premium: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise:Aangepaste prijzen

Jira Software beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13740+ beoordelingen)

3. Rolbeugel

via Rolbeugel Rollbar is trots op het leveren van realtime bugfixes tijdens het softwareontwikkelingsproces.

Met Rollbar hoeft u zich niet langer bezig te houden met bewerkingen of terug te gaan naar de ontwikkelingsfase om uw product aan te passen op fouten aan het einde. Het automatiseert ook reacties wanneer een fout wordt gedetecteerd en brengt relevante leden van het team op de hoogte.

Rollbar beste functies

Realtime bug-tracking: Krijg direct toegang tot alle fouten in uw bestanden via een real-time error feed. Fouten omzeilen terwijl ze zich voordoen in plaats van ze te compileren aan het einde van de ontwikkelingsfase

Krijg direct toegang tot alle fouten in uw bestanden via een real-time error feed. Fouten omzeilen terwijl ze zich voordoen in plaats van ze te compileren aan het einde van de ontwikkelingsfase Gegroepeerde foutmeldingen: Maak een einde aan constante en vervelende waarschuwingen door gelijksoortige meldingen te groeperen in een overzichtelijk pakket. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van automatisering en machine learning door de software

Maak een einde aan constante en vervelende waarschuwingen door gelijksoortige meldingen te groeperen in een overzichtelijk pakket. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van automatisering en machine learning door de software Geautomatiseerde foutreactie: Automatiseer uw werkstroom en reacties voor eventuele haperingen in ontwikkeling en testen. AI helpt een handje en geeft niet alleen prioriteit aan taken, maar houdt ook bugs naadloos bij, waardoor uw leven eenvoudiger wordt

Rollbar limieten

Complexe gebruikersinterface

Fouten in de functie voor het groeperen van fouten

De kosten zijn een groot probleem voor kleinere bedrijven

Rollbar prijzen

Free Forever

Essentials: $12.50/maand per gebruiker

$12.50/maand per gebruiker Geavanceerd: $24.17/maand per gebruiker

$24.17/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Rollbar beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (260+ beoordelingen)

4. GitLab

via GitLab GitLab, een van de beste Bugzilla-alternatieven, beschikt over een krachtig AI-gebaseerd DevSecOps-platform dat is uitgerust om de behoeften van het team op het gebied van foutdetectie en -beheer te behandelen.

Dankzij de AI-mogelijkheden kan het ook uw werkstroom efficiënt automatiseren. Het maakt gebruik van één gegevensmodel, waardoor inzichten in het bijhouden van bugs kunnen worden gedeeld in uw gehele DevSecOps-levenscyclus.

GitLab beste functies

Essentiële tools: Boost je fouten bijhouden met AI in DevSecOps. Het stroomlijnt alles-VSM, DORA Metrics voor abonnementen, code suggesties voor het maken, en robuuste systemen voor het verifiëren, beveiligen, verpakken en implementeren van uw software

Boost je fouten bijhouden met AI in DevSecOps. Het stroomlijnt alles-VSM, DORA Metrics voor abonnementen, code suggesties voor het maken, en robuuste systemen voor het verifiëren, beveiligen, verpakken en implementeren van uw software GitLab Duo Chat: Verhoog uw werkstroom met de AI-integratie van GitLab Duo. Maak kennis met uw always-on assistent, GitLab Duo Chat, voor hulp bij code, epic management, onboarding en naadloos bijhouden. Verbeter veiligheid, testen en documentatie moeiteloos

Verhoog uw werkstroom met de AI-integratie van GitLab Duo. Maak kennis met uw always-on assistent, GitLab Duo Chat, voor hulp bij code, epic management, onboarding en naadloos bijhouden. Verbeter veiligheid, testen en documentatie moeiteloos Source Code Management: Transformeer uw softwareontwikkelproces door versiebeheer uit te oefenen via samenwerking. Stel uw team in staat om de productiviteit te maximaliseren, wat leidt tot snellere levering en betere zichtbaarheid

GitLab limieten

Heeft een ingebouwde functie nodig voor het nakijken van code

Mist de mogelijkheid om aangepaste dashboards te maken

Gebrek aan ingebouwde veiligheid scans

Slechte in-browser IDE ervaring

Gebrek aan cross-platform ondersteuning

GitLab prijzen

Free Forever

Premium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Ultimate: $99/maand per gebruiker

GitLab beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (770+ beoordelingen)

4.5/5 (770+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1030+ beoordelingen)

5. Zoho Projecten

via Zoho Projecten De Universele functie Toevoegen van Zoho Projects is een redder in nood op kritieke momenten, waarmee je snel items aan je roadmaps kunt toevoegen.

De Work Breakdown Structure vereenvoudigt de organisatie van een project. Gekoppeld aan agile framework boards voor bijhouden op maat, zorgt Zoho voor soepele, snelle workflows.

Zoho Projects beste functies

Work Breakdown Structure: Verdeel je projecten in eenvoudigere, beter beheersbare werkstukken. Dit helpt je om je werkstroom moeiteloos te organiseren. Gebruik aangepaste agile framework boards op maat van je behoeften, voltooid met bijhouden functie

Verdeel je projecten in eenvoudigere, beter beheersbare werkstukken. Dit helpt je om je werkstroom moeiteloos te organiseren. Gebruik aangepaste agile framework boards op maat van je behoeften, voltooid met bijhouden functie Universeel toevoegen: Voeg items van het werk toe en voeg gebruikers toe,takengebeurtenissen, problemen of documenten op in uw lijst met Taken met één klik op de knop

Voeg items van het werk toe en voeg gebruikers toe,takengebeurtenissen, problemen of documenten op in uw lijst met Taken met één klik op de knop Aanpassingsfuncties: Maak van je projectmanagementsysteem je eigen systeem met de overvloed aan aanpassingsfuncties die Zoho biedt, zoals aangepaste lay-outs, velden, weergaven, status, enz. Hiermee kun je de informatie vastleggen die jij wilt en prioriteiten stellen voor werk op jouw voorwaarden

Zoho Projects beperkingen

Limiet aan online ondersteuning

Geen kant-en-klare sjablonen

Steile leercurve

Sommige gebruikers vinden de UI onhandig

Zoho Projects prijzen

Free Forever voor maximaal 3 gebruikers

Premium: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (380+ beoordelingen)

4.3/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (430+ beoordelingen)

6. Mantis Bug Tracker

via MantisBT MantisBT is eenvoudig in te stellen en te beheren als een licht open-source hulpmiddel voor het bijhouden van bugs. In tegenstelling tot de meeste open-source projecten, biedt het aanpasbaarheid, e-mail notificaties en toegangsbeheer voor het efficiënt bijhouden en oplossen van bugs.

Omdat het afhankelijk is van Python, kunnen gebruikers er gemakkelijk nieuwe functies in integreren en het zelf beheren, wat een zekere mate van autonomie en controle biedt.

Mantis Bug Tracker beste functies

Eenvoudige installatie: Verkort de installatietijd met Mantis BT, of het nu gaat om interne installaties of installaties in gehoste omgevingen

Verkort de installatietijd met Mantis BT, of het nu gaat om interne installaties of installaties in gehoste omgevingen Webgebaseerd: Versnel uw projecten en benader ze vanaf elke locatie. Met de webgebaseerde toepassing kunnen gebruikersresources besparen met betrekking tot opslagruimte. Gegevens weergeven op een webserver of website

Versnel uw projecten en benader ze vanaf elke locatie. Met de webgebaseerde toepassing kunnen gebruikersresources besparen met betrekking tot opslagruimte. Gegevens weergeven op een webserver of website Ondersteuning voor meerdere databasesystemen: Krijg toegang tot meerdere databasemanagementsystemen door ADODB te gebruiken als abstractiebibliotheek. Integreer MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (experimenteel), DB2 (in uitvoering), enz. in uw werkstroom

Mantis Bug Tracker beperkingen

Sterk verouderde UI

Trage prestaties en andere problemen met de prestaties

Slecht werkend filtersysteem

Mantis Bug Tracker prijzen

Vrij voor altijd

Mantis Bug Tracker beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (70+ beoordelingen)

4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

7. Sentry

via Sentry Sentry helpt u bugs efficiënt te lokaliseren en op te lossen door verschillende technieken te gebruiken, zoals full-stack monitoring en foutkruimelpaden, zodat u diep in de oorzaak van het probleem kunt duiken.

Sentry biedt bijhouden na de ontwikkeling, zodat u effectief problemen kunt oplossen die zich tijdens de testfase voordoen.

Sentry beste functies

Full-stack monitoring: Identificeer kritieke problemen en verbind ze met de hoofdoorzaak. Het is niet langer gissen naar de verbinding tussen oorzaak en gevolg. U krijgt extra contextuele informatie over de toestand van de applicatie. Bovendien worden alle onbehandelde uitzonderingen automatisch geregistreerd

Identificeer kritieke problemen en verbind ze met de hoofdoorzaak. Het is niet langer gissen naar de verbinding tussen oorzaak en gevolg. U krijgt extra contextuele informatie over de toestand van de applicatie. Bovendien worden alle onbehandelde uitzonderingen automatisch geregistreerd Kruimelpaden voor fouten: Observeer wat de app deed op het moment van de fout, inclusief interacties met gebruikers, AJAX-verzoeken, debuglogs, netwerkverzoeken, enz. Sentry kan ook feedback van gebruikers verzamelen wanneer er fouten optreden

Observeer wat de app deed op het moment van de fout, inclusief interacties met gebruikers, AJAX-verzoeken, debuglogs, netwerkverzoeken, enz. Sentry kan ook feedback van gebruikers verzamelen wanneer er fouten optreden Release gezondheidsrapporten: Krijg direct inzicht in releases met real-time zichtbaarheid, waarbij essentiële statistieken worden bijgehouden, zoals crashvrije sessies, versie adoptie en storingspercentage. Hierdoor kunt u problemen identificeren en snel corrigerende maatregelen nemen

Sentry limieten

Steile prijsstelling

Geen mogelijkheden voor zelf hosten

Zware middelen op alle fronten

Steekproeven van gegevens voor verbetering vatbaar

Sentry prijzen

Ontwikkelaar: Free Forever

Free Forever Teams: $26/maand per gebruiker

$26/maand per gebruiker Business: $80/mo per gebruiker

$80/mo per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Sentry beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

8. HelixALM

via Helix ALM Helix ALM biedt u een uitgebreide tool voor het beheer van levenscycli. Duik in problemen bijhouden naadloos met de gespecialiseerde module van Helix IM. Krijg uitgebreid beheer van de levenscyclus met end-to-end traceerbaarheid, waardoor het gemakkelijk wordt om de exacte bron van de bugs voor en na de ontwikkeling op te sporen en ze te verhelpen.

Bovendien is Helix modulair, zodat u functies kunt kiezen en aanpassen om perfect aan uw behoeften voor het bijhouden van bugs te voldoen.

HelixALM beste functies

Modulariteit: Gebruik de gespecialiseerde modules van HelixALM om controle uit te oefenen over de services die u wilt. Er zijn speciale modules voor requirements management (Helix RM), test case management (Helix TCM) en probleem management (Helix IM)

Gebruik de gespecialiseerde modules van HelixALM om controle uit te oefenen over de services die u wilt. Er zijn speciale modules voor requirements management (Helix RM), test case management (Helix TCM) en probleem management (Helix IM) Uitzonderlijke traceerbaarheid: Combineer de modules voor een ongeëvenaarde traceerbaarheid van uw projecten. Weet precies wat er tijdens elke fase is gebeurd om te begrijpen waar u zich het meest op moet richten

Combineer de modules voor een ongeëvenaarde traceerbaarheid van uw projecten. Weet precies wat er tijdens elke fase is gebeurd om te begrijpen waar u zich het meest op moet richten Risicoanalyse: Voer zinvolle risicoanalyses uit, waaronder FMEA- en impactanalyses met HelixALM. Pak problemen aan voordat ze uw ontwikkelingsschema in de war sturen. Zorg voor compliance door een traceerbaarheidsmatrix op te stellen om alles te onderbouwen

HelixALM limieten

Behoeft betere integratie met elektronische documentbeheersystemen zoals Arena PLM

Vereist een eenvoudigere installatie van de backend

HelixALM prijzen

Aangepaste prijzen

HelixALM beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (85+ beoordelingen)

4/5 (85+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (25+ beoordelingen)

9. Redmine

via Redmine Redmine biedt ongeëvenaarde veiligheid en controle en een robuust systeem voor het bijhouden van bugs.

Met de flexibele rolgebaseerde toegangscontrole kunt u precies definiëren wie er met uw product communiceert, waardoor u verzekerd bent van een veilige en gecontroleerde omgeving tijdens de fasen van het bijhouden van problemen en het oplossen van problemen tijdens de ontwikkeling van uw project.

Redmine beste functies

Toegangscontrole: Definieer eenvoudig rollen en stel toestemming in met slechts een klik met behulp van de flexibele rolgebaseerde toegangscontrole. U bepaalt wat er gebeurt, of het nu gaat om board management, toevoegen, bewerking of verwijderen. Ga nauwkeurig om met uw systeem voor het bijhouden van bugs en zorg ervoor dat u verantwoording aflegt

Definieer eenvoudig rollen en stel toestemming in met slechts een klik met behulp van de flexibele rolgebaseerde toegangscontrole. U bepaalt wat er gebeurt, of het nu gaat om board management, toevoegen, bewerking of verwijderen. Ga nauwkeurig om met uw systeem voor het bijhouden van bugs en zorg ervoor dat u verantwoording aflegt Functionaliteit voor tijdsregistratie: Houd de tijd bij op project- of invoerniveau met een eenvoudig rapport waarin de tijd per gebruiker, probleemtype, categorie of activiteit wordt weergegeven. Begrijp wanneer bugs zijn opgedoken of opgelost in de cyclus van ontwikkeling

Houd de tijd bij op project- of invoerniveau met een eenvoudig rapport waarin de tijd per gebruiker, probleemtype, categorie of activiteit wordt weergegeven. Begrijp wanneer bugs zijn opgedoken of opgelost in de cyclus van ontwikkeling Repository Browser: Voeg bestaande opslagplaatsen toe aan elk van uw projecten. Met Redmine kunt u door hun content bladeren en changesets weergeven en doorzoeken die u versie-gebaseerde probleem bijhouden functies geven

Redmine limieten

Gebruikersinterface moet drastisch verbeterd worden

Heeft een functie nodig om de initiatiefnemer van een ticket op de hoogte te brengen van de oplossing of opvolging van een probleem

Mobiele applicaties worden niet ondersteund

Niet gebouwd om agile-gebaseerde projectmanagement methodologieën zoals Scrum te ondersteunen

Redmine prijzen

Gratis met betaalde plugins

Redmine beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (245+ beoordelingen)

4/5 (245+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

10. Trac

via Trac Het Trac Project is een andere open-source toepassing voor het bijhouden van problemen die draait op Python. Het is ook een belangrijke hub van kennis en gegevens.

Teams kunnen samenwerken op dit platform, waardoor het een van de weinige gratis tools voor het bijhouden van problemen is met functies voor samenwerking.

De beste functies van Trace

Teambrede kennisbank: Houd je team moeiteloos op de hoogte. Trac dekt je met zijn platforms voor kennisverwerving. Zie het als een supervette Wiki-configureerbaar voor gezamenlijke bewerking. Met behulp van de MoinMoin syntaxis is het naadloos gekoppeld aan tickets, rapporten en broncode

Houd je team moeiteloos op de hoogte. Trac dekt je met zijn platforms voor kennisverwerving. Zie het als een supervette Wiki-configureerbaar voor gezamenlijke bewerking. Met behulp van de MoinMoin syntaxis is het naadloos gekoppeld aan tickets, rapporten en broncode Online Code Repository: Verken je opslagplaats van code online met Trac - het is als een vriendelijke gids voor zowel Subversion als Git. Blader, beheer en koppel meerdere opslagplaatsen en ondersteun verschillende versiebeheersystemen met plugins

Trac limieten

Beperkte functies voor de open-source app

Geen auto-save functie voor aantekeningen

Grote hoeveelheden tickets zijn moeilijk te beheren door de beperkingen van open-source

Trage verwerking van bestanden met een aanzienlijke geschiedenis

Er is geen klantenservice beschikbaar omdat het open-source software is

Trac prijzen

Aangepaste prijzen

Trac beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Vind het beste Bugzilla alternatief dat bij je past!

Waarom vastzitten aan één software met een hele lijst alternatieven?

