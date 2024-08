16 Beste Zendesk-integraties van 2024

De sleutel tot succes ligt in de klantenservice. Met een goed klantenserviceplatform zoals Zendesk kun je een holistische klantenservice-ervaring op schaal creëren. Het platform helpt merken bij het opbouwen en onderhouden van goede klantrelaties, die cruciaal zijn voor groei.

Op welke manieren ondersteunt Zendesk klantenondersteuning? Nou, het verenigt berichten over verschillende kanalen, maakt eenvoudige automatisering mogelijk met nul of weinig code, volgt eenvoudig ondersteuningsverzoeken op en monitort feedback van klanten.

Maar om het meeste uit dit klantondersteuningsplatform te halen, kunnen merken gebruik maken van de meer dan 1300 Zendesk apps en integraties die zijn ontworpen om hun kracht uit te breiden om te voldoen aan verschillende behoeften op het gebied van verkoop, marketing en klantenservice.

Met duizenden apps om uit te kiezen, welke Zendesk integraties moet je gebruiken?

We zijn hier om de 16 meest nuttige integraties die je kunt vinden op de Zendesk Marketplace.

Laten we aan de slag gaan!

16 van de nuttigste Zendesk-integraties van 2024

ClickUp-taken rechtstreeks in Zendesk maken ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van taken, Docs, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. ClickUp is eenvoudig aan te passen met slechts een paar klikken en stelt teams van alle soorten en maten in staat om hun werk effectiever uit te voeren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt.

Door zijn Zendesk integratie blijft je supportteam op de hoogte van taken en prioritaire tickets, zodat de problemen van je klanten zo snel mogelijk worden opgelost en de efficiëntie en productiviteit worden verbeterd. Dingen die u kunt doen met de ClickUp integratie omvatten:

Koppel tickets aan taken voor eenvoudige verwijzing en delegatie

Creëer nieuwe taken vanuit Zendesk tickets

Krijg automatische updates wanneer je een ticket aan een taak koppelt of creëert

Verwijs eenvoudig naar status en ID door een willekeurig aantal ClickUp taken aan een Zendesk ticket te koppelen Meer informatie over integraties Door tickets als taken te behandelen, is het eenvoudig om ze te volgen en ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk worden opgelost. Het is het ultieme tweerichtingsverkeer tussen deze krachtige cloudgebaseerde platformen!

ClickUp voordelen

Vergemakkelijkt communicatie en samenwerking tussen afdelingen

Gemakkelijk om verschillende processen te automatiseren

Flexibel en aanpasbaar

Klantenservice van wereldklasse

Eenvoudig te koppelen met Zendesk en voortgang te bewaken

Nadelen van ClickUp

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet!

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

Prijzen ClickUp

Gratis

Unlimited : $5 per lid per maand

: $5 per lid per maand Zakelijk : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Business Plus : $19 per lid per maand

: $19 per lid per maand Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.781 beoordelingen)

4.7/5 (4.781 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.071 beoordelingen)

2. Slap

Een voorbeeld van de Slack integratie met Zendesk Slack is een van de beste messaging-apps die er zijn. Het verbetert de samenwerking en stimuleert de workflow door teamleden effectief te laten communiceren. Als standalone app doet het zijn werk behoorlijk goed. Maar de Slack-app tilt de mogelijkheden naar een hoger niveau.

Enkele voordelen van de Zendesk Slack integratie zijn:

Blijf op de hoogte van antwoorden van klanten door tickets direct naar Slack te sturen

Verbeter de samenwerking en voeg privénotities of zijgesprekken toe aan een support ticket in Slack

Nodig je waardevolle klanten uit in Slack om je team beschikbaar te maken wanneer dat nodig is

Automatisering instellen om feedback in Slack te zien wanneer deze wordt ontvangen

De integratie van Slack met Zendesk kan je helpen om je reactietijd te verbeteren, je werklast onder controle te houden en de kwaliteit van je klantenservice te verbeteren, naast andere voordelen.

Voordelen van Slack

Al je werkgesprekken zijn op één plek met Slack-meldingen

Het is gemakkelijk in te voeren zonder training omdat het bijna overal wordt gebruikt

Gemakkelijk te gebruiken en voelt natuurlijk aan

Je kunt de kanalen segmenteren voor specifieke delen van het project

Slack nadelen

Je kunt overweldigd raken door de vele kanalen met verschillende teams

Slack prijzen

Gratis

Standaard : $6.67/$8.00 per gebruiker per maand, jaarlijks/maandelijks gefactureerd

: $6.67/$8.00 per gebruiker per maand, jaarlijks/maandelijks gefactureerd Plus : $12,50/$15,00 per gebruiker per maand, jaarlijks/maandelijks gefactureerd

: $12,50/$15,00 per gebruiker per maand, jaarlijks/maandelijks gefactureerd Onderneming Grid: Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Beoordelingen en recensies over Slack

G2: 4.5/5 (30.180 beoordelingen)

4.5/5 (30.180 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (21.435 beoordelingen)

3. Shopify

via Shopify Met het hoge concurrentieniveau in e-commercewinkels heb je elk voordeel nodig dat je kunt krijgen. En met een goede klantenservice kom je een heel eind. Als je een winkel hebt opgezet op het Shopify platform, is de Zendesk integratie voor Shopify cruciaal voor het verbeteren van klantenservice en ondersteuning. Enkele voordelen van deze integratie zijn

Verbind meerdere Shopify storefronts met je Zendesk account om het beheer te verbeteren

Voeg een webwidget toe aan je winkelpagina, zodat klanten je snel kunnen bereiken of zichzelf kunnen bedienen

Ticket editor waarmee je eenvoudig annuleringen en terugbetalingen kunt regelen

Het geeft je supportteam direct vanuit je Shopify winkel toegang tot klantinformatie en zorgt ervoor dat ze op de hoogte zijn voordat ze actie ondernemen.

Shopify voordelen

Werkt als een CRM voor Zendesk

Je kunt de klantenservice in Zendesk opschalen als je bedrijf groeit

De AI functies van Zendesk kunnen bezoekers personaliseren

Shopify nadelen

Shopify e-mail ID en telefoonnummer ID worden geïdentificeerd als aparte gebruikers in Zendesk

Shopify prijzen

Basic : $29 per maand

: $29 per maand Shopify : $79 per maand

: $79 per maand Geavanceerd: $299 per maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (4.109 beoordelingen)

4.3/5 (4.109 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.672 beoordelingen)

4. Geckoboard

Aangepaste dashboards bouwen in Geckoboard van Zendesk-gegevens

Geckoboard is een handige tool waarmee je in een paar stappen realtime dashboards kunt maken en delen. Het integreert met meer dan 80 tools om het gemak en de mogelijkheden te vergroten. Een van de belangrijkste integraties is met Zendesk.

Door het te integreren met Zendesk kunnen jij en je team eenvoudig realtime Zendesk-gegevens over klantondersteuning delen met je team via eenvoudig te begrijpen dashboards. Enkele kenmerken hiervan zijn:

Eenvoudig dashboards bouwen op basis van Zendesk statistieken

De visualisaties zijn eenvoudig te interpreteren

Krachtige filters om gegevens te visualiseren

En dashboards delen is eenvoudig door de link te kopiëren en te delen in een bericht!

Voordelen van Geckoboard

Laat teamleden zich concentreren op de juiste statistieken in Zendesk

Spot problemen voordat ze zich voordoen en los ze op door betere visualisatie

Motiveert je ster Zendesk agenten als je ze uitlicht op je dashboard

Geckoboard nadelen

Je bent beperkt tot vooraf bepaalde gegevensvelden

Geckoboard prijzen

Essentieel : $39 per maand

: $39 per maand **Pro: $79 per maand

Schaal: $559 per maand

Beoordelingen en recensies van Geckoboard

G2: 4.3/5 (47 beoordelingen)

4.3/5 (47 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (76 beoordelingen)

5. Goed antwoord

via Nicereply

Nicereply is een Software voor CX-enquêtes die CSAT-, NPS- en Customer Effort Score-enquêtes biedt voor Zendesk.

Door Nicereply te gebruiken kun je de klanttevredenheid, inspanning of loyaliteit meten via een enquête onderaan elke e-mail, in je macro's, of je kunt het triggeren na het oplossen van een ticket of een chat. De antwoorden worden teruggestuurd naar Zendesk als opmerkingen en aangepaste veldwaarden.

Enkele voordelen van de integratie zijn

Pas je enquêtes volledig aan

Bepaal zelf wanneer uw enquêtes worden afgeleverd

Bescherm uw klanten tegen overmatig enquêteren

Verwijder spam, irrelevante of beledigende beoordelingen

Nicereply voordelen

Verscheidenheid aan klantervaringsenquêtes (CSAT, CES & NPS, 5-sterren enquête, smileys, enz.)

Combineer meerdere distributiekanalen

Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken

Nicereply nadelen

Analytics zouden robuuster kunnen zijn

Nicereply prijzen

Nicereply biedt betaalde plannen aan vanaf $39 per maand

Beoordelingen en recensies van Nicereply

G2: 4.5/5 (378 beoordelingen)

4.5/5 (378 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (284 beoordelingen)

6. Mailchimp activiteit

via Mailchimp Mailchimp is een marketingtool voor het beheren van en praten met klanten en andere partijen. Voor Zendesk CRM integraties stelt Mailchimp Activity je in staat om je klantcommunicatie te personaliseren.

Hiermee kun je eenvoudig het beheer van je tickets, gebruikers en agenten in Zendesk automatiseren. Enkele van de functies zijn:

Efficiënt beheren van de Mailchimp mailinglijst abonnementen van de ticket aanvrager

Alle e-mailcampagnes bekijken die een Zendesk Support ticket aanvrager heeft ontvangen

Bekijken van details van de acties die de Zendesk ticket aanvrager heeft ondernomen met elke Mailchimp campagne

Met onder andere deze functies kunt u anticiperen op de behoeften en vragen van uw klanten, waardoor uw interacties persoonlijker en zinvoller worden.

Mailchimp activiteit pro's

Uitstekende betaalde plannen

Bruikbaar voor alle bedrijven en projecten van elke grootte

Dankzij de creatieve assistent hoef je niet veel ontwerpvaardigheden te hebben

Mailchimp Activiteit nadelen

Mailchimp beperkt je tot specifieke ontwerpen en formaten

Prijzen Mailchimp Activiteit

Gratis

Essentials : $9,99 per maand

: $9,99 per maand Standaard : $14,99 per maand

: $14,99 per maand Premium: $299 per maand

Mailchimp Activiteit beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (14.952 beoordelingen)

4.5/5 (14.952 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (4.799 beoordelingen)

7. Oogstr

via Oogstr Harvestr is een tool voor productbeheer die de samenwerking bevordert zodat productteams weloverwogen productbeslissingen kunnen nemen. Door het te integreren met Zendesk worden de support- en productteams met elkaar verbonden. Hierdoor kan het productteam gebruik maken van klantgegevens en feedback om klantgerichte verbeteringen door te voeren of producten te maken die voldoen aan de behoeften van de klant.

Deze klantgegevens komen uit Zendesk support tickets die waardevolle feedback van klanten bevatten. Het kan de samenwerking tussen de product- en supportteams verbeteren, waardoor uw klanten tevredener zijn met het product.

Voordelen

Ontwerp klantgerichte producten om de klanttevredenheid te verhogen

Helpt bij het voorkomen van achterstand door ticketprioritering

Zorgt ervoor dat u zich concentreert op de klantervaring

Past zich goed aan verschillende workflows aan

Nadelen

Gebrek aan uitgebreide rapportagemogelijkheden

Harvestr prijzen

Gratis : 14 dagen gratis proberen

: 14 dagen gratis proberen Schaal : $79/$65 per redacteur per maand maandelijks/jaarlijks gefactureerd

: $79/$65 per redacteur per maand maandelijks/jaarlijks gefactureerd Elite : $139 per redacteur per maand, jaarlijks gefactureerd

: $139 per redacteur per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (31 beoordelingen)

4.9/5 (31 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (501 beoordelingen)

8. Zoom

via ZoomZoom is een van de populairste videoconferentie-apps die heel handig is om de samenwerking tussen teamleden te verbeteren. Maar bepaalde situaties maken het bruikbaar in klantenservice. Bijvoorbeeld wanneer een vraag van een klant een meer persoonlijke ervaring vereist, zoals het bekijken van hun omgeving of hen helpen met een fysieke opstelling.

Dit is waar de Zendesk Zoom integratie om de hoek komt kijken. Enkele functies zijn:

Een vergadering plannen en starten vanuit Zendesk zonder apart in te loggen bij Zoom

Alle informatie van het vorige gesprek opnemen en openen binnen Zendesk

Deze, plus andere speciale functies, maken het een essentiële tool. Dit geldt vooral als je vaak te maken hebt met vragen van klanten die een één-op-één ervaring vereisen.

Voordelen van Zoom

Gemakkelijk mensen uitnodigen voor vergaderingen

Zeer vriendelijk en gebruiksvriendelijk

Veel handige apps om verbinding mee te maken

Nadelen van Zoom

Je hebt een uitstekende internetverbinding nodig

Zoom prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $14,99 per maand per host

: $14,99 per maand per host Zakelijk : $19,99 per maand per host

: $19,99 per maand per host Enterprise: $19,99 per maand per host

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4.5/5 (41.571 beoordelingen)

4.5/5 (41.571 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (12.297 beoordelingen)

Bekijk deze_ Zoom alternatieven !

9. Volkstelling

via Zendesk marktplaats Je hebt gegevens nodig om de workflow van je team aan te sturen en de kwaliteit van klantgesprekken te verbeteren. Als je gegevens in andere databases of tools hebt opgeslagen, is het onmogelijk om deze te synchroniseren met je zakelijke tools zonder aangepaste scripts of technische hulp. Tenzij je Census hebt, dat Zendesk met je workflow kan verbinden.

Census is een van de favoriete apps waarmee je gegevens vanuit elk magazijn kunt synchroniseren met je verkoop- en marketingtools. Met de Zendesk-integratie kun je deze informatie en gegevens in een paar tikken synchroniseren met Zendesk. Enkele van de functies hiervan zijn

Je bent niet afhankelijk van technici om gegevens in Zendesk te migreren

Je gegevens zijn klaar voor gebruik in Zendesk of in een ticket

Bewaar al je gegevens op één plek

Census is een van de meest kritieke apps als je je gegevens in verschillende magazijnen hebt en deze wilt gebruiken om de klantervaring in een ticket te verbeteren.

Voordelen van Census

Agenten lossen klantproblemen of een ticket op zonder tussen meerdere apps te hoeven schakelen

Segmenteer je gebruikers om belangrijke informatie te leren en patronen te identificeren

Verbetert de routing voor Zendesk-tickets door productgegevens te gebruiken om uw meest waardevolle klanten te identificeren

Census nadelen

Het is moeilijk om een sync te wijzigen zodra een ticket is aangemaakt

Census prijzen

Gratis

Core : $800 per maand

: $800 per maand Platform: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Census beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (76 beoordelingen)

4.6/5 (76 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

10. Salesforce

via Zendesk Salesforce is een populaire tool voor verkoop-, marketing- en supportteams. Het helpt bedrijven om hun klantenservice en producten te verbeteren. Integratie met Zendesk verbetert de samenwerking tussen uw support- en verkoopteams en verhoogt de productiviteit om een ticket of klant aan te pakken.

Het geeft beide teams ook toegang tot de juiste klantgegevens. Hierdoor kan het verkoopteam meer deals sluiten en het supportteam een meer persoonlijke ervaring bieden. Het automatiseert ook verschillende activiteiten, zoals het opnieuw toewijzen van een ticket op basis van bepaalde voorwaarden.

Enkele kenmerken en voordelen hiervan zijn:

Verbeterde klanttevredenheid dankzij gepersonaliseerde conversaties

Snellere oplossingen door samenwerking in een team

Zendesk Support tickets analyseren op basis van verschillende Salesforce criteria

Met de Zendesk Salesforce integratie kunt u al uw teams een holistisch beeld van uw klanten geven.

Voordelen van Salesforce

Gemakkelijk om contacten, e-mails en kansen te volgen en de status van een lead te controleren

Helpt verschillende processen te automatiseren

Verbindt Salesforce CRM met vrijwel elke externe app of programma

Voordelen van Salesforce

Implementatie kan ingewikkeld zijn

Een beetje prijzig

Prijzen van Salesforce

Essentials : $25 per maand

: $25 per maand Professioneel : $75 per gebruiker per maand

: $75 per gebruiker per maand Enterprise : $150 per gebruiker per maand

: $150 per gebruiker per maand Unlimited: $300 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Salesforce

G2: 4.2/5 (12.815 beoordelingen)

4.2/5 (12.815 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.197 beoordelingen)

11. Trello

via TrelloTrello is een hulpmiddel voor projectbeheer staat bekend om zijn eenvoudige interface en gebruiksgemak. Voor Zendesk integraties wordt Trello onder andere gebruikt om je workflow te bekijken, processen te automatiseren, taken te creëren en toe te wijzen, samen te werken en te communiceren.

Met de Zendesk Trello integratie kun je tickets aan bestaande kaarten koppelen of direct vanuit Zendesk tickets Trello kaarten maken. Je hoeft alleen maar naar het ticket te navigeren, de Trello app na het integreren, dan kun je het toevoegen aan een bestaande kaart of een nieuwe maken.

De voordelen en functies hiervan zijn onder andere:

Eenvoudig bijhouden en organiseren van Zendesk tickets voor verschillende afdelingen en teams

Het geeft een duidelijk beeld van de processen van de ticketresolutie voor het klantenserviceteam

In deze app kun je een constante workflow beheren, taken delegeren en snel problemen van klanten oplossen omdat je team op dezelfde pagina zit.

Trello voordelen

Eenvoudig en rechttoe rechtaan ontwerp en interface

Verbetert de samenwerking tussen verschillende teams

Zorgt ervoor dat uw team altijd op één lijn zit

Snel te integreren en te gebruiken

Trello nadelen

De toegangscontrole zou meer details kunnen gebruiken

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5 per maand

: $5 per maand Premium : $10 per maand

: $10 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12, 812 beoordelingen)

4.4/5 (12, 812 beoordelingen) Capterra: 4.5/5(21.228 beoordelingen)

12. TypeGenie

via TypeGenie TypeGenie is een geavanceerde AI-tool die leert om zinnen te voltooien die gepersonaliseerd zijn voor merk- en supportmedewerkers. Dit maakt deel uit van onze Zendesk-integraties lijst omdat het sneller en met een eenduidige tone of voice antwoorden geeft, wat cruciaal is voor branding.

De TypeGenie Zendesk-koppeling verbetert de efficiëntie van de klantenservice door middel van AI-gestuurde zinnen en woordaanvullingen terwijl uw klantenserviceagenten typen.

Enkele van de voordelen en functies van de integratie van TypeGenie met Zendesk zijn:

Verwijder terugkerende elementen uit berichten om de kwaliteit te verbeteren

Besteed minder tijd aan schrijven om ervoor te zorgen dat een nieuw ticket sneller wordt beantwoord of om een bestaand ticket aan te pakken

Auto completions zijn gepersonaliseerd en relevant omdat ze gebaseerd zijn op uw tickets uit het verleden

Blijft leren en beter worden

Hoe sneller je reageert op vragen van klanten, hoe beter de ervaring met deze app en het aanpakken van je ticket.

TypeGenie voordelen

Agenten besteden minder tijd aan het oplossen van problemen

Code-vrije ontwikkeling

Handige rapportage- en analysetools

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken

TypeGenie nadelen

De aanvullingen zijn mogelijk niet nauwkeurig als u begint

TypeGenie prijzen

**Pro: $20 per gebruiker per maand

Premium : $28 per gebruiker per maand

: $28 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor een offerte op maat

TypeGenie beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

13. Ringover

via Zendesk Ringover is een van de Zendesk-integraties die helpt bij het effectief beheren van professionele communicatie. Jij en je team kunnen online bellen of gebeld worden via een smartphone app. Dit heeft verschillende voordelen, waaronder onbeperkt bellen van en naar verschillende landen, goede ontvangst vanaf elke locatie en gespreksintegratie met onder andere je CRM.

Wanneer je deze gesprekken in Zendesk integreert, kun je:

Een bestaand ticket aanmaken, bijwerken of automatiseren

Met één klik je klanten bellen vanuit Zendesk

Voicemails en opgenomen gesprekken afspelen vanuit Zendesk

Sneller bellen en eenvoudig doorverbinden met een beschikbaar teamlid

Deze functies verbeteren de relatie met je klanten.

Voordelen van Ringover

Veel goedkoper dan een vaste telefoonlijn

Gemakkelijke toegang tot gespreksgegevens, inclusief logbestanden en opnames

U krijgt informatie over de klant bij het ontvangen van een oproep om ondersteuning op maat te bieden

Klantgegevens worden op één plaats geconsolideerd

Ringover nadelen

Soms maakt een vertraging het moeilijk om een vloeiend gesprek te voeren

Ringover prijzen

Slim : $24 per gebruiker per maand

: $24 per gebruiker per maand Power : $49 per gebruiker per maand

: $49 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op om een plan op maat te maken

Ringover beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (27 beoordelingen)

4.7/5 (27 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (189 beoordelingen)

14. Asana

via Asana Voor Zendesk-integraties, Asana is een populaire projectmanagementtool waarmee bedrijven kunnen samenwerken, communiceren, hun projecten en taken beheren en organiseren. Door het te integreren met Zendesk kun je een ticket sneller oplossen.

Met deze app kun je eenvoudig taken aanmaken en bijhouden met Zendesk tickets. Je kunt context toevoegen, bestanden bijvoegen en bestaande taken koppelen voor een betere workflow. Dit zorgt ervoor dat iedereen ondersteuningsproblemen aanpakt en persoonlijke services biedt, of het nu gaat om een nieuwe gebruiker of een klant.

Enkele dingen die je kunt doen met deze Zendesk-integratie zijn:

Asana taken aanmaken vanuit Zendesk

Bestaande taken koppelen aan een Zendesk ticket

De status van de oplossing controleren zonder Zendesk te verlaten

Toegang krijgen tot verschillende klantgegevens voor een gepersonaliseerde service

Van alle genoemde apps sluit deze integratie de feedbackloop tussen Zendesk en Asana, waardoor je bedrijf in staat is om klantenservice voortdurend verbeteren .

Voordelen van Asana

Betere samenwerking bij taken via Zendesk

Eenvoudig prioriteits tickets en taken bijhouden

Goed aanbod van functies op de gratis versie

Integreer externe tools in Asana

De boards, categorieën, taken en subtaken aanpassen

Nadelen van Asana

Resulteert in te veel e-mailmeldingen

Niet zo flexibel als sommige tools in deze lijst

Mist productiviteitsfuncties in vergelijking met andere

Asana prijzen

Basic : $0 per lid per maand

: $0 per lid per maand Premium : $10,99 per lid per maand

: $10,99 per lid per maand Zakelijk : $24,99 per lid per maand

: $24,99 per lid per maand Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4.3/5 (8.831 beoordelingen)

4.3/5 (8.831 beoordelingen) Capterra: 4.5.5 (11.357 beoordelingen)

Bekijk deze_ Asana alternatieven !

15. Zoho Projecten

via Zoho ProjectenZoho Projecten is een projectbeheertool voor het maken van workflows, het bijhouden van taken, het verbinden met belanghebbenden en teamsamenwerking. Voor Zendesk-integraties is deze geweldig omdat je er informatie mee kunt uitwisselen en je projecten effectiever kunt beheren voor elk ticket.

De integratie stelt je in staat om verschillende taken te automatiseren die de efficiëntie van het team zouden kunnen verminderen. Enkele dingen die je met de integratie kunt doen zijn:

Complexe bedrijfsgegevens binnen enkele minuten automatiseren om tijd te besparen

Webhook triggers instellen op basis van bepaalde acties

Gebruik regels zoals Vertragingen en Beslissingen om een efficiënte workflow te creëren

Acties uitvoeren op specifieke tijdstippen van de dag

Voordelen van Zoho Projects

Taken opsplitsen in zeer kleine componenten

Sjablonen wijzigen zonder eerdere projecten op basis van dezelfde sjabloon te beïnvloeden

Niet beperkt tot het aantal projecten dat je kunt maken

Nadelen van Zoho Projects

De Zendesk-integratie is enigszins beperkt

Zoho Projecten prijzen

Gratis

Premium : $4 per maand per gebruiker

: $4 per maand per gebruiker Enterprise: $9 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4.3/5 (289 beoordelingen)

4.3/5 (289 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (256 beoordelingen)

16. Maandag

via MaandagMaandag.nl is een project en team management platform met alle essentiële project managementfuncties om dingen gedaan te krijgen, ongeacht de grootte van het project of het team.

Met de Zendesk-integratie van maandag kan je supportteam verbinding maken met andere teams, zoals product, engineering en verkoop. Dit stroomlijnt waardevolle gebruikersverzoeken naar je hele bedrijf.

Enkele dingen die je hiermee kunt doen zijn:

Zendesk klantgesprekken automatisch omzetten in engineeringstaken

Elk ticket vanaf één plek beheren en bijhouden

Breng je teamleden direct vanaf maandag op de hoogte en werk ze bij

Automatisch alle klantinteracties op één plaats consolideren

Voordelen van Monday

Creëert een gestroomlijnde workflow voor het afhandelen van nieuwe tickets

Gemakkelijk om samen te werken, projecten bij te houden en in te stellen

Automatisering helpt gebruikers hun taken uit te voeren en handmatig werk te verminderen

Maandag nadelen

Er is geen optie om aangepaste opmerkingen toe te voegen vanuit Zendesk

Maandag prijzen

Individueel : Gratis

: Gratis Basis : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Standaard : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro : $16 per gebruiker per maand

: $16 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor meer informatie

Maandag beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.166 beoordelingen)

4.7/5 (6.166 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.687 beoordelingen)

Bekijk deze_ **Maandag alternatieven !

Verbeter uw klantenondersteuning met Zendesk-integraties

De meeste van deze Zendesk integraties zijn effectief in het verbeteren van de klantenservice als ze alleen worden gebruikt. Maar nu zijn er duizenden tools die je kunt bundelen om een uitmuntende klantenservice te garanderen. Wat je nodig hebt om je klantenservice te verbeteren is, zoals Gartner het noemt, "een geïntegreerd ecosysteem van functionaliteit".

Zendesk biedt een manier om precies dat te doen met zijn 1.300+ integraties. Hopelijk heb je één of twee integraties uit het bovenstaande gevonden die je kunnen helpen je doelen te bereiken en succes te boeken.

Als je een volledig softwarepakket nodig hebt om de doelen en systemen van je organisatie te ondersteunen, helpen we je graag om je op weg naar succes te helpen. Ga naar contact opnemen met Verkoop wanneer u er klaar voor bent!