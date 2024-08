10 Jira-integraties voor verbeterde functionaliteit en productiviteit

Jira is een tool voor het bijhouden van problemen en projectbeheer, ontwikkeld door Atlassian. Deze goed beoordeeld platform biedt flexibele tools voor bedrijven om taken te beheren, bugs bij te houden, problemen te synchroniseren en complexe workflows te stroomlijnen. Het is een populaire tool onder ontwikkelteams en projectmanagers.

Het goed ontworpen platform omvat de integratie van de software met andere tools voor uitgebreide functionaliteit.

Deze integraties kunnen beheer van softwarelevenscycli eenvoudiger door workflowoptimalisaties verder te verbeteren. In deze Jira gids bespreken we wat je moet zoeken in zo'n integratie. Daarna zetten we een aantal van de beste Jira integratie-apps op een rij, zodat je het meeste waar voor je geld krijgt.

Waar moet je op letten bij Jira-integraties?

Veel producten hebben ondersteuning voor Jira opgenomen in hun lijst met integraties, maar het is te populair om te negeren. Maar door de vele opties kan het een uitdaging zijn om te bepalen welke je moet gebruiken.

Hier zijn enkele factoren die je in gedachten moet houden bij het overwegen van Jira-integraties:

Compatibiliteit met Jira Cloud en Jira Server: Jira wordt geleverd in een cloud-hosted of self-hosted serveroptie. Jira Cloud wordt altijd up-to-date gehouden, maar als je Jira Server gebruikt, controleer dan of de integratie compatibel is met jouw versie

Geavanceerd projectbeheer: Je kunt je gemakkelijk laten meeslepen door alle beschikbare opties. Om er zeker van te zijn dat u de meeste waarde krijgt, moet u ervoor zorgen dat de integratie positief bijdraagt aan uw projectmanagementprocessen

Gestroomlijnde issue tracking: Feedback kan uit veel verschillende bronnen komen. Zoek naar functies die helpen bij het efficiënt aanmaken van Jira issues en het effectief beheren van Jira issue-pagina's

Gegevensintegratie: Gegevens zijn de levensader van moderne bedrijven. Zoek integraties die verbinding kunnen maken met tools voor gegevensverwerking of Microsoft Excel voor gegevensanalyse en -rapportage

Gebruikerservaring: De gebruikerservaring van Jira is ontworpen om eenvoudig en intuïtief te zijn, maar niet elke integratie deelt die filosofie. Zoek naar tools die workflows verbeteren zonder de gebruikerservaring te verslechteren

Ondersteuning voor teamsamenwerking: Jira wordt gebruikt door ontwikkelingsteams, verkoopteams en vele andere bedrijfsonderdelen. De tools die u gebruikt, moeten een eenvoudige samenwerking mogelijk maken voor de functies die u toevoegt

Flexibiliteit en maatwerk: Elk bedrijf heeft verschillende bedrijfsprocessen en projectbehoeften. Integraties moeten flexibel genoeg zijn om te werken binnen de specifieke workflows die u nodig hebt

Uw ontwikkelingsteam kan de Jira REST API gebruiken om uw software te verbinden met de issue tracker voor aangepaste integraties.

De 10 beste Jira-integraties om te gebruiken in 2024

Veel tools integreren met Jira software. Of ze nu Jira issues aanmaken, nieuwe functionaliteiten toevoegen of het leven voor ontwikkelaars en andere teams verbeteren, deze tools kunnen stroomlijnen hoe een DevOps-team zijn werk aanpakt. Hieronder staan enkele van de beste Jira-integraties die beschikbaar zijn op de Atlassian-marktplaats en elders.

Plan meerdere projecten, beheer afhankelijkheden en prioriteer alles in uw aangepaste projecttijdlijn met de tijdlijnweergave in ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform. De tool biedt alle functies die een bedrijf nodig heeft om veel dagelijkse taken uit te voeren. ClickUp's Jira integratie brengt deze extra productiviteitstools naar Jira.

Een opmerkelijke nieuwe toevoeging aan de software is ClickUp Universeel Zoeken . Deze functionaliteit maakt het eenvoudig om een zoekopdracht te creëren in alle verbonden apps en bestanden, waardoor het nog eenvoudiger wordt om één enkele bron van waarheid te bieden.

U zult merken dat de uitgebreide functieset van ClickUp de behoefte aan aanvullende tools zoals Jira beperkt, waardoor het niet alleen een goede optie is voor integratie, maar ook een geweldige Jira alternatief . De Sjabloon voor agile projectbeheer en andere sjablonen voor procesverbetering kunnen u hierbij helpen.

ClickUp beste functies

Universal Search stroomlijnt het zoeken in verbonden apps en bestanden

Uitgebreide projectbeheertools voor het beheren van Jira-projecten

Integreert naadloos met Jira en synchroniseert Jira-problemen voor een verbeterde workflow

Uitgebreide zoekfunctie helpt bij het snel vinden en gebruiken van favoriete apps

Een alles-in-één platform vermindert de behoefte aan andere systemen en andere tools

Flexibele integratie is gemakkelijk aan te passen aan verschillende teambehoeften en workflows

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers melden uitdagingen bij het aanpassen van Views

De mobiele app kan qua functies achterlopen op de desktopversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Microsoft 365

Via Microsoft Microsofts lange dominantie op het gebied van kantoorsoftware wordt voortgezet met de cloudgebaseerde oplossing Microsoft 365. Deze kantoorkrachtpatser wordt door bijna elk groot bedrijf gebruikt. Deze office krachtpatser wordt door bijna elk groot bedrijf gebruikt.

De integratie met Jira verbetert de Jira projectervaring door samenwerking bij problemen mogelijk te maken met behulp van bekende tools zoals Microsoft Excel, Microsoft Teams en meer.

Microsoft 365 beste functies

Integratie met Microsoft Teams maakt samenwerking tussen teams en teamleden mogelijk

Excel export en import stroomlijnt gegevensverwerking en analyse met Jira issues

Gebruikers kunnen Jira-taken rechtstreeks vanuit e-mail beheren dankzij integratie met Microsoft Outlook

OneDrive en SharePoint maken eenvoudige toegang tot en opslag van Jira projectdocumenten mogelijk

PowerPoint-integratie kan het gemakkelijker maken om projectstatussen en -rapporten te presenteren

Het verbetert het algemene projectbeheer en de informatiestroom

Microsoft 365 beperkingen

Sommige functies vereisen extra instellingen voor optimale Jira integratie

Het kan overweldigend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met het Microsoft ecosysteem

Soms problemen met synchroniseren met Jira-gegevens voor complexe workflows

Microsoft 365 prijzen

Business Basis: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $15,00/maand per gebruiker

$15,00/maand per gebruiker Zakelijk Premium: $26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 beoordelingen

G2: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

4.6/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (13.000+ beoordelingen)

3. Jenkins-integratie voor Jira

Via Jenkins Continue integratie en levering zijn op dit moment heel belangrijk bij softwareontwikkeling. Jenkins is een van de populairste tools voor het automatiseren van het bouwproces van software. Dit maakt Jenkins een logische keuze voor softwareontwikkelingsteams om te integreren met Jira. DevOps-teams kunnen bugtracking combineren met geautomatiseerde builds voor verbeterde workflows.

Jenkins integratie voor Jira beste eigenschappen

Geautomatiseerde build triggers verbinden Jira issues met Jenkins builds

Stelt Jira-gebruikers in staat om build-statussen direct op de issue-pagina van Jira te bekijken

Aanpasbare synchronisatieregels bieden flexibiliteit in de Jira integratie met Jenkins

Eenvoudige installatie vereenvoudigt het proces van integratie van Jira met Jenkins

Helpt het ontwikkelteam en andere teamleden op de hoogte te blijven

Zorgt voor het volgen van wijzigingen van Jira-kwesties tot implementatie

Jenkins-integratie voor Jira-beperkingen

Vereist Jenkins kennis voor setup en gebruik

Kan aanvullende Jira configuratie vereisen om de integratie te optimaliseren

Jenkins integratie voor Jira prijzen

Gratis en open-source

Jenkins Integratie voor Jira beoordelingen

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4. Power BI-aansluiting

Via Atlassian Succesvolle organisaties weten hoe ze voordeel kunnen halen uit business intelligence. Software zoals Power BI maakt het eenvoudig om gegevens te verzamelen en te interpreteren. Zonder verbindingen met gegevensbronnen is Power BI echter krachteloos. De Jira-integratie brengt de gegevensvisualisatie en -analyse van Power BI naar Jira-gegevens, waardoor projectmanagers en -teams geavanceerde inzichten krijgen.

Power BI Connector beste eigenschappen

Biedt geavanceerde tools voor gegevensvisualisatie zoals draaitabellen en grafieken

Integratie met Microsoft Excel vereenvoudigt gegevensverwerking van Jira naar Excel

Aanpasbare rapporten maken rapporten op maat mogelijk voor Jira-projecten

Real-time gegevenssynchronisatie houdt de informatiestroom vanuit Jira up-to-date

De gebruiksvriendelijke interface is zelfs toegankelijk voor niet-technische teamleden

Functies voor gegevensbeveiliging houden gevoelige projectgegevens veilig

Power BI Connector beperkingen

De leercurve voor gebruikers die nieuw zijn met Power BI kan steil zijn

Soms is het synchroniseren van gegevens met grote Jira-datasets traag

Vereist uitgebreide Power BI-kennis om de voordelen te maximaliseren

Power BI Connector prijzen

Gratis

Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

Power BI Connector beoordelingen

G2: 4,5/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

5. Miro voor Jira Cloud

Via Atlassian Miro is een tool voor visuele samenwerking. De integratie met Jira Cloud brengt deze unieke omgeving naar Jira-gebruikers.

Deze eenvoudige en zeer visuele samenwerkingsomgeving past perfect bij de creatieve en planningsfasen van Jira-projecten. Teams die sterk vertrouwen op visueel brainstormen en agile methodologieën zullen het meeste halen uit deze Jira integratie.

Miro voor Jira Cloud beste eigenschappen

Visuele samenwerkingstools verbeteren brainstorming en planning voor Jira-projecten

Synchroniseert naadloos met Jira Cloud en biedt realtime updates

Interactieve whiteboards maken creatieve discussies tussen teamleden mogelijk

Een grote sjabloonbibliotheek biedt kant-en-klare sjablonen voor uiteenlopende projectbehoeften

De drag-and-drop interface vereenvoudigt het proces van het maken van Jira issues en plannen

Dankzij realtime samenwerkingsfuncties kunnen teams tegelijkertijd samenwerken

Miro voor Jira Cloud beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface aanvankelijk overweldigend

Vereist een goede internetverbinding voor optimale prestaties

Prijzen van Miro voor Jira Cloud

Gratis

Starters: $8/maand

$8/maand Zakelijk: $16/maand

$16/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro voor Jira Cloud beoordelingen

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

6. Infracost

Via Infracost Infracost is een FinOps-oplossing waarmee bedrijven de ROI van hun verschillende cloudservices kunnen maximaliseren. Door de Jira-integratie te gebruiken, kunnen Infracost-gebruikers deze focus op kostenbeheer naar Jira-projecten brengen. Voor DevOps-teams en bedrijven die grootschalige cloudoperaties beheren, zal deze verbinding aanzienlijke besparingen opleveren en de cloudkosten transparanter maken.

Infracost beste functies

Biedt gedetailleerde kostenprognoses voor cloudinfrastructuur

Sluit naadloos aan op Jira voor kostenbewakingsprocessen

Helpt teams op de hoogte te blijven van budgetbeperkingen met aanpasbare budgetwaarschuwingen

Aanbevelingen voor kostenoptimalisatie suggereren manieren om uitgaven te verlagen

Gebruiksvriendelijke rapportage vereenvoudigt het inzicht in de kosten

Ondersteuning voor meerdere cloudproviders maakt het bruikbaar voor verschillende bedrijfsonderdelen

Beperkingen van Infracost

Vereist specifieke kennis van cloudinfrastructuur om de tool volledig te benutten

Kan complex zijn om in te stellen voor niet-technische gebruikers

Infracost prijzen

Gratis

Cloud: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Infracost beoordelingen

G2: 5/5 (1 beoordeling)

7. Freshworks

Via Freshworks Dit pakket met klantenservicetools is populair bij bedrijven vanwege de uitgebreide verzameling producten die aan verschillende behoeften voldoen. Als een van de belangrijkste integraties met Jira werkt de Freshworks-suite goed samen met Jira en biedt geavanceerde mogelijkheden voor klantondersteuning en projectbeheer. Jira is te combineren met zowel Freshdesk als Freshservice, twee van de paradepaardjes van Freshworks.

Freshworks beste functies

Stroomlijnt de afhandeling van klantvragen binnen Jira

Automatiseringsfuncties besparen tijd en verhogen de efficiëntie

Ondersteuning via meerdere kanalen biedt een eenduidig overzicht van klantinteracties

Dankzij realtime samenwerkingsfuncties kunnen teamleden samenwerken aan klantproblemen

Robuuste rapportage en analyses bieden inzicht in de prestaties van klantondersteuning

De gebruiksvriendelijke interface is voor alle teamleden eenvoudig te gebruiken

Freshworks beperkingen

Integratie kan complex zijn en het kan even duren voordat deze goed is ingesteld

Sommige functies zijn wellicht overkill voor kleinere teams of projecten

Aanpassingsopties kunnen op sommige gebieden beperkt zijn

Freshworks ITSM prijzen

Groei: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $109/maand per gebruiker

Freshworks beoordelingen

G2: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen)

4.5/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

Via Applitools Geautomatiseerd testen bespaart ontwikkelteams veel tijd en vermindert het aantal bugs dat de eindgebruiker bereikt. Applitools is een innovatief AI-gestuurd visueel testplatform dat dit proces nog efficiënter maakt. De integratie met Jira maakt het bijhouden van problemen die tijdens geautomatiseerd testen zijn gevonden eenvoudiger, waardoor een ideale combinatie ontstaat voor het verbeteren van de kwaliteitsborging.

Biedt geavanceerde AI-tools voor UI-tests

Stroomlijnt het rapporteren en volgen van bugs binnen Jira

Cross-browser en apparaat testen zorgt voor compatibiliteit op verschillende platforms

Geautomatiseerde vergelijking van schermafbeeldingen identificeert visuele regressies

De gebruiksvriendelijke interface vereenvoudigt complexe testprocessen voor teamleden

Werkt goed samen met andere ontwikkel- en testtools dankzij een uitgebreide set integraties

Kan meer zijn dan nodig voor projecten met minimale UI-componenten

Het opzetten van integraties kan complex zijn voor mensen die nieuw zijn met geautomatiseerd visueel testen

Prijzen op maat

G2: 4.4/5 (47 beoordelingen)

4.4/5 (47 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30 beoordelingen)

9. Snel7

Via Snel7 Rapid7 is een toonaangevende leverancier van software voor beveiliging en compliance. De integratie met Jira is gericht op het beheren van kwetsbaarheden en het opsporen van incidenten.

Bij de ontwikkeling van een softwareproject ontstaan onvermijdelijk beveiligingsproblemen. De integratie van Rapid7 met Jira helpt de gaten te dichten waar deze problemen anders doorheen zouden kunnen glippen.

Rapid7 beste eigenschappen

Identificeert en beheert beveiligingsproblemen in projecten

Verbetert het bijhouden van beveiliging binnen Jira issues

Biedt tools om snel te reageren op beveiligingsincidenten

Geautomatiseerde waarschuwingen informeren teams over potentiële beveiligingsrisico's

Aanpasbare rapportage past zich aan specifieke projectbehoeften aan

Zowel technische als niet-technische teamleden kunnen de gebruiksvriendelijke interface gebruiken

Rapid7 beperkingen

Kan complex zijn om in te stellen en volledig te integreren met Jira

Sommige functies kunnen te geavanceerd zijn voor kleinere of minder op beveiliging gerichte teams

Rapid7 prijzen

Insight VM: $1,94/maand per onderdeel

$1,94/maand per onderdeel Insight DR: $5,89/maand per onderdeel

$5,89/maand per onderdeel Insight AppSec: $175/maand per app

$175/maand per app CloudSec: $5.775/maand

Rapid7 beoordelingen

G2: 4.0/5 (10 beoordelingen)

10. Voorspelling.app

Via Voorspelling.app Forecast.app is een robuuste projectbeheertool die diep integreert met Jira en geavanceerde functies voor resource- en projectplanning biedt voor robuuste bedrijfsprocesverbetering . Dit kan een perfecte match zijn voor teams die uitgebreide oplossingen voor projectbeheer willen die verder gaan dan de oplossingen die Jira biedt, maar nog steeds de probleemopsporing en andere ontwikkelingstools nodig hebben die Jira biedt.

Forecast.app beste eigenschappen

Biedt tools voor gedetailleerde projectplanning en toewijzing van resources

Verbetert Jira'sprojectbeheer mogelijkheden

Biedt voorspellende inzichten op basis van AI voor tijdlijnen en resources van projecten

Zorgt voor nauwkeurige tracering van de tijd die wordt besteed aan Jira-problemen en -projecten

Helpt bij het efficiënt beheren van de werklast en capaciteit van het team

Eenvoudig te gebruiken voor alle teamleden

Forecast.app beperkingen

De leercurve voor geavanceerde functies kan steil zijn

De prijs kan aan de hoge kant zijn voor kleinere teams

Sommige functies vereisen mogelijk extra configuratie voor optimaal gebruik met Jira

Forecast.app prijzen

Pro: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Plus: $69/maand per gebruiker

Forecast.app beoordelingen

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (25 beoordelingen)

Wees productiever met ClickUp

Als u op zoek bent naar nieuwe projecttracering apps om uw productiviteit te verbeteren, is ClickUp een logische keuze. Net als Jira kunt u in ClickUp problemen aanmaken en eenvoudig de voortgang van hun voltooiing bijhouden. Veel teams hebben ontdekt dat de flexibiliteit van ClickUp precies is wat hun bedrijf nodig heeft. Nu kunt u zich richten op het maken van geweldige software en hoeft u zich minder zorgen te maken over de complexiteit van het beheren van een project.

Meld u vandaag nog gratis aan!