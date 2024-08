8 Beste Productlevenscyclusbeheersoftware in 2024

Aan alle goede dingen komt uiteindelijk een eind en zoals elke productmanager weet, ligt het volgende beste altijd om de hoek. Of je nu werkt in softwareontwikkeling of productie, je hebt waarschijnlijk te maken met meerdere producten tegelijk, allemaal in verschillende stadia van hun levenscyclus.

Het wordt een beetje verwarrend na een tijdje, nietwaar?

Een blinkend nieuw product heeft immers andere behoeften dan een minder opwindend legacy product dat je volgend jaar uit productie wilt nemen.

Product lifecycle management (PLM) software helpt je om een product te beheren vanaf het concept en ontwerp tot en met de lancering en het uit productie nemen. Ontwerpers en ingenieurs gebruiken PLM-oplossingen het meest, maar het zijn ook veelgebruikte hulpmiddelen in ontwikkelingsprocessen voor softwareproducten.

Product lifecycle management software geeft iedereen - ook niet-technische belanghebbenden - meer inzicht in wat er met al uw producten gebeurt, zonder het technische jargon. Als PLM-software verstandig wordt gebruikt, versnelt het de time-to-market, verhoogt het de productkwaliteit en (onze persoonlijke favoriet) schiet het de winstgevendheid omhoog. 🙌

In deze gids geven we je een paar tips voor het vinden van een kwaliteitstool voor levenscyclusbeheer en delen we onze top acht favorieten voor drukke productmanagers .

Wat moet je zoeken in Product Lifecycle Management-software?

Met de acht beheersoftware voor levenscyclus van een product in deze gids kom je een heel eind. We hebben ons gericht op software voor het beheren van de levenscyclus van een product die belangrijke functies biedt zoals:

Backlogbeheer: Als producteigenaar is het je taak om backlogverzoeken en bugs door te nemen om de klantervaring te verbeteren. Maar als je tientallen (of zelfs honderden) producten hebt, groeit de backlog behoorlijk snel. Kies voor een PLM-systeem datuw achterstand stroomlijnt *No-code tools: Niet iedereen kan coderen. Enige codering kan nodig zijn voor meer technische softwaretoepassingen, maar zoek naar opties die worden geleverd metgereedschappen zonder code. Dit maakt het platform toegankelijk voor niet-technische mensen en maakt het leven van technische medewerkers eenvoudiger

Als producteigenaar is het je taak om backlogverzoeken en bugs door te nemen om de klantervaring te verbeteren. Maar als je tientallen (of zelfs honderden) producten hebt, groeit de backlog behoorlijk snel. Kies voor een PLM-systeem datuw achterstand stroomlijnt *No-code tools: Niet iedereen kan coderen. Enige codering kan nodig zijn voor meer technische softwaretoepassingen, maar zoek naar opties die worden geleverd metgereedschappen zonder code. Dit maakt het platform toegankelijk voor niet-technische mensen en maakt het leven van technische medewerkers eenvoudiger Visualisaties: Visuals maken uw productlevenscyclus beter verteerbaar-vooral als u veel producten tegelijk beheert. Kies voor een oplossing voor het beheer van de levenscyclus van een product die uw workflows, tools, sprints, automatiseringen en meer op één plaats visualiseert

ClickUp Lijsten helpen bij het organiseren van productbeheerreleases

Niet om op te scheppen, maar ClickUp voor productbeheer is het Zwitserse zakmes onder de PLM's. Als u het kunt bedenken, hebben wij er een tool, sjabloon of functie voor.

Als oplossing voor het beheer van de productlevenscyclus stemt ClickUp productmapping, samenwerking en agile-vriendelijke sprintvisualisaties op elkaar af om beter werk te leveren in minder tijd.

ClickUp verschilt van elk ander PLM op de markt omdat het documenten, routekaarten, doelen, taken, whiteboards en meer integreert in de DevOps-workflow. In plaats van uw team te vertellen dat ze tussen een dozijn tools moeten schakelen om één enkele taak uit te voeren, kunt u alles in ClickUp houden om tijd te besparen en silo's doorbreken.

Met Roadmapping verzamel je feedback en sprints en visualiseer je deze binnen één product roadmap - en de mooie kleuren doen ook geen pijn. Omdat al je documenten en whiteboards op hetzelfde platform staan, houd je je roadmaps, brainstormsessies en productontwerpen op één plek voor eenvoudigere samenwerking.📚

Alle ClickUp dashboards en rapporten zijn volledig aanpasbaar, dus u kunt zo hoog of zo gedetailleerd zijn als u zelf wilt. Voeg widgets toe voor de belangrijkste prestatie-indicatoren die voor u van belang zijn, zodat u nooit meer hoeft te zoeken naar belangrijke productinformatie.

ClickUp beste functies:

In realtime samenwerken met teamleden en andere afdelingen met doelen, documenten en whiteboards in krachtige projectbeheertools

Verplaats taken automatisch tussen teamleden: Geen handmatige handoffs meer in het ontwikkelproces

Sjablonen voor productstrategie voor uw productlevenscyclus

GebruikClickUp AI om solide productplannen en documentatie te maken in slechts enkele minuten

Visualiseer snel uw productstatussen en teamprestaties metaanpasbare dashboards en rapporten voor softwareontwikkeling of testbeheerteams

ClickUp beperkingen:

Sommige functies van ClickUp zijn alleen beschikbaar voor premium gebruikers

Sommige gebruikers zeggen dat ClickUp zoveel functies heeft dat het in het begin intimiderend kan zijn om te gebruiken

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Zakelijk: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Jira

via Atlassian Jira is in de eerste plaats een hulpmiddel voor softwareontwikkeling, ontworpen voor agile workflows maar het werkt ook voor watervalmethodologieën.

Als je een ontwikkelaar bent, is dit de oplossing voor het beheer van de productlevenscyclus voor jou. Jira bootst de look en feel na van persoonlijke agile teams en scrums, dus het is ook handig voor softwareteams op afstand.

In Jira maak je gebruikerspersona's en stories, volg problemen op en wijs taken toe aan je team. Het platform is super aanpasbaar, dus voel je vrij om het naar behoefte aan te passen aan jouw workflows en specifieke levenscyclus van softwareontwikkeling.

Bovendien integreert Jira met veel apps van derden via de Atlassian Marketplace, dus integraties zijn slechts een klik verwijderd.

Jira beste functies:

Automatiseringsfuncties zonder code, zoals triggers, besparen tijd

Real-time visuele gegevens over je producten binnenhalen

Agile taken beheren in een digitaal Kanban-bord

Jira beperkingen:

Jira is ontworpen voor softwareontwikkelingsteams, dus als je geen softwareteam bent, heeft het waarschijnlijk geen zin om deze tool te gebruiken

Jira is complex in gebruik en heeft een hoge instapdrempel voor projectmanagementsoftware

Jira prijzen:

Gratis

Standaard: $7,75/gebruiker, tot 35.000 gebruikers

$7,75/gebruiker, tot 35.000 gebruikers Premium: $15,25/gebruiker

$15,25/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (5.400+ beoordelingen)

4.3/5 (5.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Jira alternatieven !

3. Oracle Agile PLM

via Oracle Bent u een Oracle-bedrijf? Zo ja, probeer dan eens de Agile product lifecycle management software van Oracle.

Dit is een PLM in de cloud, dus je team kan er vrijwel overal toegang toe krijgen. Het is het meest zinvol voor teams die vertrouwen op een overvloed aan productgerelateerde informatie, zoals realtime gegevens of bugrapporten, om gegevens te standaardiseren en te structureren.

Oracle is populairder bij enterprise bedrijven omdat het een grote hoeveelheid complexe gegevens organiseert zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Gebruik dit platform om het beheer van productdocumenten, hoofdoorzaakanalyses en productontwikkeling in uw bedrijf te centraliseren.

Oracle Agile PLM beste eigenschappen:

Oracle PLM integreert goed met andere Oracle-oplossingen, dus als je Oracle al gebruikt, is dit een shoo-in

Verminder risico's bij de introductie van nieuwe producten doorproductvereisten documenten voor alle productlijnen

Dwing naleving van regelgeving af in elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling door uw standaarden toe te voegen aan Oracle

Oracle Agile PLM-beperkingen:

Oracle heeft veel toeters en bellen, dus het is moeilijk te gebruiken voor beginners

Er is geen gratis of freemium versie voor de projectmanagement tools

Oracle Agile PLM prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Oracle Agile PLM beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (60+ beoordelingen)

4.0/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4. Nieuw Relic

via New Relic New Relic is een ALM-oplossing (Application Lifecycle Management) die is ontworpen voor software engineering en productieprocessen. Deze ALM-tool is gespecialiseerd in het vereenvoudigen van telemetriegegevens, informatie afkomstig van apparaten die gebruikmaken van Internet of Things (IoT).

New Relic is meer geschikt voor de productie van luchtvaart- of auto-onderdelen, maar softwareontwikkelingsteams zweren bij de robuuste functies. Het kan de ontwikkeling van applicaties beheren, fouten stoppen en de gebruikerservaring optimaliseren.

We houden ook van de geïntegreerde beveiligingsfuncties voor het beheer van de levenscyclus van applicaties, die perfect zijn voor missiekritische bedrijven die geen cyberinbreuk kunnen hebben. 👀

New Relic beste functies:

New Relic biedt een gratis tier met royale functies, zodat je het kunt proberen voordat je het koopt

Releasebeheer en versiecontrole geven u meer context over elk product

New Relic heeft meer dan 600 integraties

New Relic Grok is een AI-observatieassistent die telemetriegegevens vereenvoudigt met natuurlijke taalverwerking, a la ChatGPT

New Relic beperkingen:

New Relic is alleen geschikt voor zeer technische teams en velden met een strikt ontwikkelingsproces

Sommige gebruikers zeggen dat het platform traag is en toegangsproblemen heeft

Anderen zeggen dat de licentiekosten te hoog zijn

New Relic prijzen:

Standaard: Gratis voor één full-platform gebruiker; $99/maand per extra gebruiker, maximaal vijf gebruikers

Gratis voor één full-platform gebruiker; $99/maand per extra gebruiker, maximaal vijf gebruikers Pro: $349/maand per full-platform gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$349/maand per full-platform gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $ 549/maand per full-platform gebruiker, jaarlijks gefactureerd

New Relic beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

5. Productbord

via Productbord Productboard is een uniek type beheersoftware voor de levenscyclus van een product omdat het de klant een stem geeft in elke fase van de levenscyclus van een product. De meeste bedrijven gebruiken een aparte platform voor klantenfeedback om dit te doen, maar Productboard koppelt feedback aan taken en prioriteiten.

Productboard brengt teams op één lijn, zelfs tussen verschillende afdelingen, met één routekaart en gestandaardiseerde werkwijzen.

Met Productboard co-creëert u producten samen met uw klanten. Als een klant om een bepaalde functie vraagt, weegt de software het belang van de gevraagde functie af tegen de mate van belangrijkheid van de klant (zoals hun jaarlijks terugkerende inkomsten, grootte, enz.) om u te helpen prioriteiten te stellen voor nieuwe functies en oplossingen.

Productboard beste functies:

Productboard biedt een gratis proefversie

Productboard maakt gebruik van gegevensgestuurde rangschikking om automatisch prioriteiten toe te kennen aan belangrijke items: Geen giswerk meer

Productboard AI analyseert snel feedback om productfeedback te stroomlijnen voor eenvoudiger testbeheer

Productboard beperkingen:

Productboard bevat geen taakbeheer. De integraties met derden voor het beheer van de levenscyclus van applicaties ontbreken ook

Sommige gebruikers zeggen dat het platform maatwerk en flexibiliteit mist

Productboard prijzen:

Essentials: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Productboard beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (220+ beoordelingen)

4.3/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **Productbord alternatieven !

6. PTC Windchill

via PTC PTC's Windchill PLM is nuttig voor een reeks gebruikssituaties, maar het blinkt echt uit in de fysieke productruimte. Deze software is voor multifunctionele teams die op afstand werken of in verschillende productiecentra over de hele wereld.

Windchill kan zo technisch of eenvoudig zijn als u zelf wilt. De Non-Expert Packages vereenvoudigen PLM-inhoud om de technologie toegankelijker te maken voor alle teams in het ontwikkelingsproces.

Windchill kan zowel on-premises als cloud-gebaseerd zijn. Het integreert zelfs met Enterprise Resource Management (ERP) software om al uw productgegevens naar één plaats te brengen.

PTC Windchill beste eigenschappen:

Windchill biedt add-ons om het platform relevanter te maken voor uw rol, industrie of taken

Bekijk productgegevens in 2D, 3D en zelfs augmented reality

Beheer productgegevens en dynamische visualisatie in realtime

PTC Windchill beperkingen:

Het heeft een steile leercurve voor sommige softwareprojecten

Windchill kan te duur zijn voor een klein bedrijfsontwikkelingsteam

PTC Windchill prijzen:

Neem contact op voor prijzen

PTC Windchill beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (80+ beoordelingen)

4.0/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

7. Upchain

via Autodesk Upchain is een Autodesk-product dat mensen, gegevens en bedrijfsprocessen verbindt in één platform. Het kondigt zichzelf aan als een enkele bron van waarheid voor alle productgegevens, wat geen geringe prestatie is. 🌻

We houden van Upchain's drag-and-drop modulaire proces- en workflowbouwer. Je hoeft niets te coderen: visualiseer de productlevenscyclus met een paar klikken en je kunt aan de slag.

Upchain heeft ook veel verschillende versies en biedt oplossingen voor enterprise teams, design engineers en zelfs niet-engineering teams die iets minder technisch nodig hebben.

Upchain beste functies:

Upchain biedt integraties met CAD (computer-aided design), connectiviteit met programmeerinterfaces en integraties met ERP-gegevens (enterprise resource planning) en klantrelatiebeheer

Upchain wordt geleverd met een mobiele versie voor toegang onderweg

Geef iedereen in uw organisatie toegang tot CAD-bestanden, zelfs als ze geen CAD-licentie hebben

Upchain beperkingen:

Het biedt alleen een webgebaseerde app

Upchain heeft enkele beperkingen met het verwerken vantechnische productdocumenten Upchain prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Upchain beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

8. Siemens Teamcenter

via Siemens Siemens Teamcenter omvat elke fase van het levenscyclusbeheer, van vereisten tot ontwerp en visualisatie tot connectiviteit.

Dit is een krachtig PLM met handige functionaliteiten zoals digitale tweelingen. Niet elk bedrijf zal dit nodig hebben, maar het is geweldig als je op een goedkope manier fysieke prototypes wilt simuleren in een digitale omgeving. Als je digital twins verstandig gebruikt, versnellen ze de ontwerpfase aanzienlijk.

Teamcenter is beschikbaar op locatie, in de cloud of zelfs als SaaS-oplossing (Software as a Service). Het wordt gepresenteerd als een oplossing voor zowel kleine bedrijven als ondernemingen, hoewel het waarschijnlijk meer geschikt is voor grote ondernemingen vanwege de integratie met andere Siemens technologieën.

Siemens Teamcenter beste eigenschappen:

Siemens biedt add-on componenten voor 3D softwareontwikkeling, CAD en prestatievoorspellende software

Productkosten beheren vanuit PLM

Haal PLM-analyses in real-time op om uw team op koers te houden

Siemens Teamcenter beperkingen:

Sommige gebruikers melden problemen met de implementatie en bruikbaarheid

Teamcenter biedt geen gratis of freemium-optie

Siemens Teamcenter prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Siemens Teamcenter beoordelingen en recensies:

G2: 4,3/5 (280+ beoordelingen)

4,3/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

Spreadsheets overboord: Gebruik ClickUp voor PLM

Uw klanten eisen snellere, innovatievere producten. Aangezien managementprocessen met de dag complexer worden, is het hoog tijd om uw team een solide softwareoplossing voor productlevenscyclusbeheer cadeau te doen.

De meest efficiënte en tijdbesparende optie op deze lijst is ClickUp. Duizenden bedrijven vertrouwen op ClickUp om productbeschrijvingen met AI te schrijven, productdocumentatie te delen en agile workflows te visualiseren in hetzelfde dashboard.

Maar we weten dat zien geloven is. Meld u nu aan voor een ClickUp account om uw team vooruit te helpen-het is voor altijd gratis, geen creditcard nodig. ✨