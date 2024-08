12 PRD-sjablonen (Product Requirements Document) in Word & ClickUp

Als iemand die jarenlang in verschillende productteams heeft gewerkt, weet ik uit eerste hand hoe cruciaal een goede productvereisten document (PRD) is voor elke productmanager. Het is het fundament van de communicatie tussen u, uw productontwikkelingsteam en alle betrokken belanghebbenden.

Maar een goed PRD moet bepaalde standaarden volgen en specifieke details presenteren om echt effectief te zijn. Dat is waar PRD-sjablonen om de hoek komen kijken!

Ik wil graag mijn lijst met 12 sjablonen voor product requirements documenten met je delen, die je naar wens kunt aanpassen. Het gebruik van deze sjablonen garandeert een soepeler en efficiënter productontwikkelingsproces.

Laten we erin duiken!

Wat is een PRD-sjabloon?

Een Product Requirements Document (PRD) is een document op hoog niveau dat alles omvat wat je teamleden moeten weten over een product.

Het is zowel een levend document - een document dat wordt bijgewerkt wanneer productvereisten veranderen - als een enkele bron van waarheid (SSOT) - een bron waar iedereen die betrokken is bij het product terecht kan voor begeleiding.

In tegenstelling tot product stappenplannen of gebruikerspersoonlijkheden die kunnen helpen om uw productvisie te verfijnen, schetst een PRD de functionele specificaties waaraan uw nieuwe product moet voldoen. Voor wie is het? Welk doel dient het? En wie is verantwoordelijk voor elk onderdeel?

Een PRD moet je team door het hele productontwikkelingsproces leiden, van het startpunt tot de beoogde releasedatum. Het moet ook specifieke mijlpalen en succescijfers of belangrijke prestatie-indicatoren ( KPI's ) die je zult gebruiken om het succes van het product te bepalen.

Maar hoe zet je dit alles in één geheel? Het gebruik van een PRD sjabloon zorgt ervoor dat uw productvereisten document alle belangrijke informatie bevat en wordt gepresenteerd in een duidelijk, consistent formaat.

Bovendien bespaart het werken met een PRD-sjabloon u elke keer dat u opnieuw begint een nieuw document.

Wat maakt een goed PRD-sjabloon?

Een goed product requirements document sjabloon is er een die gemakkelijk te begrijpen is en kan worden bijgewerkt als er nieuwe functies of use cases worden toegevoegd. Een PRD met te veel details kan te star of moeilijk te volgen zijn, maar een PRD zonder voldoende informatie kan leiden tot fouten en misverstanden. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans. ⚖️

PRD's worden vaak gebruikt door agile ontwikkelteams, die prioriteit geven aan een flexibele aanpak van productontwikkeling met meerdere iteraties onderweg.

Het is belangrijk om criteria op te nemen met betrekking tot beveiliging en functionaliteit. Op die manier weten productmanagers wanneer je klaar bent om het product vrij te geven en wat de succescriteria en KPI's zijn. Maar het is niet erg als je niet van tevoren alle benodigde details hebt.

Als je user flow diagrammen of mockups hebt, voeg ze dan toe; anders kun je ze als open vragen laten staan waar jij of de productmanagers later op terug kunnen komen.

Tot slot, omdat uw PRD een levend document is, moet u ervoor zorgen dat uw sjabloon versiebeheer heeft, zodat u terug kunt gaan naar een eerdere versie van het document als dat nodig is.

12 PRD-sjablonen om uw productontwikkelingsproces te verbeteren

Met een effectief document voor productvereisten bent u goed op weg om een geweldig product te maken. Gebruik een van deze 12 gratis sjablonen om te beginnen.

1. ClickUp PRD sjabloon

ClickUp PRD-sjabloon

Deze ClickUp Product Requirements Document (PRD) Sjabloon is een beginnersvriendelijke sjabloon die u kunt gebruiken om een document voor productvereisten te maken, zelfs als u er nog nooit een hebt gemaakt. Het heeft zes pagina's die belangrijke aspecten van het product behandelen, zoals Persona's & User Stories, Release Criteria en Ontwerpen.

De pagina Releasecriteria bevat handige aanwijzingen zoals: "Aan welke criteria moet worden voldaan om te valideren dat het product werkt zoals het zou moeten werken?" Een voorbeeld is: "De gebruiker moet de betalingsmethode voor zijn abonnement kunnen wijzigen

Natuurlijk kunt u of het productontwikkelingsteam de pagina's van de sjabloon herschikken en de tekst vervangen door uw eigen woorden. Dit helpt ervoor te zorgen dat alles in lijn is met uw ontwikkelingsproces.

Deze sjabloon richt zich op het "wie, wat, waarom, wanneer en hoe" van productontwikkeling en ondersteunt de samenwerking tussen productontwerp en het engineeringteam. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Productvereisten Sjabloon

ClickUp Productvereisten Sjabloon

Deze ClickUp Productvereisten Sjabloon ondersteunt ClickUp Spaces, een cloudgebaseerde tool waarmee u kunt samenwerken met meerdere afdelingen. Deze sjabloon voor productvereisten is ideaal voor producten met meerdere functies, omdat u voor elke functie een status, beschrijving en release-maand kunt instellen.

Maak je eigen aangepaste velden, schakel tussen de weergavetypen Board en List en kies uit een reeks statusopties, van Complete tot Needs Review.

Deze PRD-sjabloon werkt met zeven ClickApps, waaronder Tijdregistratie, Mijlpalen, Prioriteiten en Waarschuwing voor afhankelijkheid. Bovendien heeft het versiebeheer zodat je je beslissingen kunt bijhouden en terug kunt gaan naar een eerdere versie van het document als dat nodig is. 👀 ClickUp Ruimtes biedt ook aangepaste workflows en gedetailleerd rechtenbeheer, zodat u kunt bepalen wie toegang heeft tot welke functies. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Document Sjabloon Zakelijke Eisen

ClickUp document sjabloon zakelijke vereisten

De ClickUp Document Sjabloon voor bedrijfsvereisten gaat over het creëren van een oplossing voor een bedrijfsbehoefte of -probleem. Het bevat 11 pagina's die de documenttemplate voor productvereisten opsplitsen in gemakkelijk te volgen onderwerpen zoals:

Hoewel het lijkt op een PRD-sjabloon, is het gebruik ervan iets anders omdat het zich meer richt op de behoeften van een bedrijf in plaats van de eindgebruiker. Hoe sluit het product aan bij de algemene bedrijfsdoelen en -waarden en welk doel dient het?

Net als bij andere ClickUp-sjablonen kunt u uw sjabloon verlevendigen met emoji's, om de stroom visuele aanwijzingen te geven en de toon of merkstem van het ontwikkelteam over te brengen. ✨

Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon, dus je hoeft geen ervaring te hebben met het schrijven van BRD's om aan de slag te gaan. Volg gewoon het schema en doorloop elke sectie één voor één voor het ultieme ontwikkelingsproces. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Projectmanagement Vereisten Sjabloon

ClickUp Project Management Eisen Sjabloon

Deze ClickUp Project Management Vereisten Sjabloon helpt u bij het maken van een takenlijst met vereisten waaraan moet worden voldaan voordat een project wordt voltooid. Het biedt vier statusopties in het ontwikkelingsproces, zoals On Hold en In Progress, en vijf aangepaste velden die u kunt gebruiken om zaken als voltooiingspercentage en deliverables weer te geven.

Elke taak op je takenlijst kan worden onderverdeeld in subtaken met een startdatum en vervaldatum, en er zijn afzonderlijke velden om een opdrachtnemer en goedkeurder aan te wijzen. Je kunt ook schakelen tussen vier verschillende weergavetypen, waaronder een lijst met vereisten, een Gantt-diagram en een handleiding.

Hoewel u nog steeds een PRD nodig hebt om te dienen als de enige bron van waarheid voor uw product, kunt u met behulp van dit projecteisen documentsjabloon kan je helpen de kloof te overbruggen tussen een informatief document en een uitvoerbare takenlijst. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Systeemeisen Sjabloon

ClickUp Systeemvereisten Sjabloon

Deze ClickUp Systeemvereisten Sjabloon is ontworpen om u te helpen de softwarevereisten van een project te documenteren. Deze documenttemplate voor productvereisten telt slechts twee pagina's en is bedoeld om een kort maar bondig overzicht te geven van de behoeften van uw softwareteam.

Begin met het invullen van de Requirement Brief met details over het doel, de reikwijdte van het project en de doelmarkt. Maak vervolgens aanvullende aantekeningen over de productcontext, het ontwerp en de implementatie, en de gebruiksomgeving.

Gebruik deze gratis sjabloon als een standalone hulpmiddel voor productbeheer of als opstapje naar een uitgebreider productvereisten document voor je ontwikkelteam. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Rapport Vereisten Sjabloon

ClickUp Rapport Vereisten Sjabloon

De ClickUp Rapport Vereisten Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het aanvragen van een rapport van een ander teamlid door alle informatie te schetsen die u wilt dat het rapport bevat. Hoewel het niet echt een sjabloon voor een productvereistendocument is, dient het een soortgelijk doel door duidelijke verwachtingen te schetsen om misverstanden te voorkomen.

Begin met het beschrijven van het doel van het rapport in een paar zinnen, vul dan de tabel in met de naam van de aanvrager, de afdeling en het type rapport. Als je dat gedaan hebt, werk dan de koptekst bij met de naam en het logo van je bedrijf en verwijder de aanwijzingen zodat het er netjes en professioneel uitziet. 🤩

Gebruiken software voor documentbeheer om uw PRD's en rapporten op één plaats te bewaren helpt uw team sneller werken en laat minder ruimte voor fouten. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Product beknopt document sjabloon

ClickUp Product Briefing Document Sjabloon

Deze ClickUp Product Briefing Document Sjabloon bevat een invulsjabloon om iedereen in uw productteam op dezelfde pagina - nou ja, pagina's - van uw project te krijgen. U begint met het schrijven van een korte uitleg of samenvatting, een zogenaamde 2-pager, en gaat dan verder met het releaseplan, de functionele specificaties en andere aspecten van uw project.

Je kunt prototypes en wireframes invoegen, opmerkingen en feedback geven in de kantlijn en taken toewijzen aan teamleden zonder het document te verlaten.

Er is zelfs ruimte voor bijlagen. Hoewel je zoveel pagina's kunt toevoegen als je wilt, hoef je met deze sjabloon niet het hele boek te schrijven. 📚

Deze gratis sjabloon is geweldig voor projecten met functieoverschrijdende teams omdat iedereen in realtime toegang heeft tot dezelfde gedetailleerde informatie vanuit een gedeelde werkruimte. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon

ClickUp Matrix met productkenmerken

De ClickUp Productkenmerken Matrix Sjabloon is ontworpen om productteams te helpen kiezen aan welk product ze als volgende gaan werken door hun functie-eisen te vergelijken in een handige visuele matrix.

U kunt bijvoorbeeld smartphonemodellen vergelijken door hun CPU-type, RAM-grootte en beeldschermresolutie in te voeren. Zodra je alle details hebt ingevoerd, kun je schakelen tussen verschillende weergavetypen, zoals softwarefuncties, hardwarefuncties en afbeeldingen. Bovendien kun je statuslabels met kleurcodes gebruiken, zoals Voltooid of Nieuw model, of de voortgang of huidige status bijhouden in bepaalde aangepaste velden.

Gebruik deze sjabloon samen met technische sjablonen om te beslissen waar we ons nu op moeten richten en om van de planningsfase over te gaan naar de uiteindelijke productontwikkeling.

9. ClickUp Checklist productlancering sjabloon

ClickUp Checklist voor productlancering

De ClickUp Checklist voor productlancering is een geavanceerde sjabloon die is ontworpen om u te helpen bij een succesvolle productlancering. Verdeel taken in categorieën zoals Marktanalyse, Prijsstelling en Messaging en gebruik het statusveld om ze te markeren als In afwachting, Voltooid of In uitvoering.

Je kunt ook een startdatum, vervaldatum en duur instellen en een teamlid aan elke taak toewijzen. Bovendien kun je taken markeren met een rode of gele vlag om hun prioriteit aan te geven.

Met deze sjabloon kun je schakelen tussen zes weergavetypen, waaronder een Gantt-diagram, tijdlijnweergave en lijst met activiteiten.

Dankzij de aangepaste velden en kleurcodering is deze productlancering checklist alles bevatten dat je productmarketingteam nodig heeft voor een succesvolle productrelease. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Product Strategie Sjabloon

ClickUp Product Strategie Sjabloon

De ClickUp Product Strategie Sjabloon kan dienen als een enkele bron van waarheid over uw product, ongeacht waar u zich in de levenscyclus bevindt.

Gebruik het statusveld om functies te markeren als In uitvoering, In de wacht, Open of Voltooid en wijs elke functie toe aan een categorie, zoals Betrokkenheid, Gebruikersgroei, Inhoud of Bruikbaarheid.

Elke taak kan een begindatum, vervaldatum en startdatum hebben en worden toegewezen aan een teamleider. Gebruik het inspanningsveld om een taak aan te duiden als Hoog, Laag of Gemiddeld moeilijk. Sorteer of groepeer je lijst vervolgens op prioriteit, inspanning, actieve functies en andere kenmerken.

Deze geavanceerde ClickUp-sjabloon biedt meer tools dan veel andere sjablonen, waaronder automatisering die een aangepast veld kan instellen wanneer een taak wordt gemaakt. Er is zelfs een ingebouwd formulier waarmee teamleden gemakkelijk nieuwe functies kunnen voorstellen. Deze sjabloon downloaden

11. Microsoft Word Producteisen Document Sjabloon by SampleTemplates

via Microsoft Word

Net als een doorgewinterde ontdekkingsreiziger heb je tot nu toe met succes de uitdagingen van productontwikkeling doorstaan. Nu is het tijd om je expertise naar een hoger niveau te tillen.

De Microsoft Word Document Sjabloon Producteisen van SampleTemplates is de beste oplossing voor een gedetailleerd hulpmiddel dat ervoor zorgt dat u geen middel onbeproefd laat in uw zoektocht naar uitmuntendheid op productgebied.

Deze documenttemplate voor producteisen van SampleTemplates is een uitgebreid hulpmiddel dat mensen helpt het doel van een product te begrijpen, hoe het werkt, de functionele eisen, het technische doel en het toepassingsgebied, evenals beperkingen, aannames en afhankelijkheden.

De sjabloon dient als referentiegids voor productontwikkelingsteams, belanghebbenden, productontwikkelaars en ontwerpers en zorgt voor een duidelijk begrip van en afstemming op uw gebruikersverhalen of het gewenste productresultaat. Deze sjabloon downloaden

12. Google Docs PRD-sjabloon

via Google Documenten

Dit Google Docs PRD-sjabloon is een intuïtief en flexibel document dat perfect is voor het eenvoudig beheren van en samenwerken aan uw productvereisten.

De sjabloon maakt optimaal gebruik van de functies van Google Docs voor bijwerken, delen en bewerken in realtime. Hierdoor is het een ideale keuze voor teams die op afstand werken of waarvan de leden verspreid zijn over verschillende locaties.

Bovendien integreert deze sjabloon goed met andere Google-toepassingen en -tools, waardoor een naadloze workflow gegarandeerd is. Bovendien is de sjabloon overal beschikbaar waar je toegang hebt tot internet. Dus waar je ook bent, je PRD is maar een paar klikken van je verwijderd. Deze sjabloon downloaden

Veelgestelde vragen over producteisen en -eisen

Hoe formatteer ik een PRD?

Het opmaken van een PRD vereist een aantal belangrijke onderdelen. Over het algemeen begint u met een inleiding waarin u uitlegt wat het product is en wat het doel ervan is. Voeg daarna secties toe die de reikwijdte van het product beschrijven, de behoeften waarin het voorziet en de noodzakelijke functies. Indien mogelijk, voeg gebruikersverhalen toe om perspectief te bieden en een sterkere context te creëren. Vereisten moeten duidelijk worden gedefinieerd en verdeeld in functionele en niet-functionele vereisten. Vergeet niet om tijdlijnen, mijlpalen en succescriteria op te nemen die het stappenplan voor de ontwikkeling en de criteria voor het meten van succes beschrijven.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een PRD?

Het gebruik van een PRD zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij het project een duidelijk begrip heeft van de vereisten en doelen van het product. Het brengt teamleden op één lijn, maximaliseert de efficiëntie door misverstanden te verminderen en helpt verwachtingen te stellen en te beheren. PRD's helpen ook om iedereen verantwoordelijk te houden omdat ze duidelijk verantwoordelijkheden en taken toewijzen. Tot slot fungeren ze als een levend document dat kan worden aangepast als het product evolueert, zodat het relevant blijft tijdens de ontwikkeling.

Wat zijn de uitdagingen van het gebruik van een PRD?

PRD's kunnen vrij uitgebreid zijn en het kan wat tijd en moeite kosten om een robuust PRD op te stellen. Ze kunnen ook moeilijk up-to-date te houden zijn, vooral in een dynamisch project waar productdoelen en vereisten vaak kunnen veranderen. Daarnaast kan het lastig zijn om flexibiliteit en aanpasbaarheid te behouden terwijl je je aan de richtlijnen van een PRD houdt. Hoewel een PRD bedoeld is om misverstanden te voorkomen, is het nog steeds mogelijk dat er verschillende interpretaties van de vereisten ontstaan, wat kan leiden tot conflicten of een verkeerde afstemming.

Wat moet ik opnemen in een PRD?

Een goed opgesteld PRD moet een duidelijke doelstelling of doel van het product bevatten, een doelgroep, een productbeschrijving, kenmerken en functionaliteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, beperkingen, afhankelijkheden en eventuele veronderstellingen die zijn gemaakt. Verder moet het succescijfers, tijdlijnen en mijlpalen bevatten om ervoor te zorgen dat iedereen een duidelijk stappenplan heeft voor de productontwikkeling.

Wat zijn best practices voor agile teams die een document voor productvereisten gebruiken?

Voor agile teams is het belangrijk om de flexibiliteit van het PRD te behouden om veranderende projectdynamiek en klantbehoeften aan te kunnen. Er moet rekening worden gehouden met het prioriteren van features, waarbij de focus vooral moet liggen op de waarde voor de gebruiker. Splits elke vereiste op in kleine, beheersbare taken of user stories en betrek het hele team bij het creatieproces. Dit zorgt voor begrip en buy-in van iedereen. Bekijk en update het PRD regelmatig als er veranderingen optreden en zorg voor effectieve communicatie en duidelijke verwachtingen door het PRD als belangrijkste referentiepunt te gebruiken.

Hoe kan een ontwikkelteam een productvereisten document gebruiken?

Een ontwikkelingsteam gebruikt een PRD als leidraad tijdens het productontwikkelingsproces. Het document bevat noodzakelijke details over productfunctionaliteiten, gebruikersinteracties en de algemene productdoelen. Met behulp van deze gedeelde referentie kan het team hun inspanningen op elkaar afstemmen, ervoor zorgen dat ze de gewenste resultaten behalen, de voortgang afzetten tegen mijlpalen en wijzigingen of updates efficiënt beheren. Het PRD helpt ook bij duidelijke communicatie binnen het team en met andere belanghebbenden, voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde visie heeft op het product.

Beheer uw productlevenscyclus met ClickUp's Product Requirement Document Templates.

Verbeter uw documentatie met PRD-sjablonen

Het maken van een PRD voor elk product in uw pijplijn zorgt ervoor dat al uw teamleden op één lijn zitten wat betreft de verwachtingen. In plaats van het gaandeweg uit te zoeken, heb je één bron van waarheid waar je terecht kunt, maar die flexibel genoeg is om je aan te passen aan nieuwe functies en iteraties. 🌻

In plaats van elke keer opnieuw een PRD te maken, kies je een van deze sjablonen om aan de slag te gaan. Of je er nu voor kiest om mockups, een gebruikersverhaal of open vragen toe te voegen, je zult in staat zijn om je productvereisten op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren.

Plus, wanneer u een ClickUp sjabloon gebruikt voor uw PRD, kunt u gebruik maken van extra tools voor cross-functionele samenwerking, zoals Whiteboards en ClickUp Spaces.

U kunt ook sjablonen gebruiken zoals productlancering en sjablonen productstrategie om uw product vanuit een andere invalshoek of in een andere fase van het proces aan te pakken.