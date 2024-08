Hoe effectieve projectdoelstellingen opstellen (met voorbeelden)

Ben jij een aankomende projectmanager? Of ben je een ervaren directeur met tientallen succesvolle projecten op je naam?

Hoe dan ook, het is goed om je te verdiepen in de best practices van projectmanagement. Het is immers moeilijk om het succes van je project te meten als je geen duidelijkheid hebt, meetbare doelstellingen hebt aanwezig.

Het klinkt misschien als een extra stap, maar het definiëren van project doelstellingen voordat je begint te werken is de beste manier om tijd te besparen en gedoe en misschien zelfs een paar dollar. 💸

In deze gids gaan we dieper in op projectmanagementdoelstellingen, waarom ze zo nuttig zijn en hoe je effectieve doelstellingen instelt die je team over de finish brengen.

Wat zijn de objecten van een project?

Projectdoelstellingen zijn een soort doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Ze zijn bedoeld om te definiëren wat je project zal bereiken voordat je begint te werken.

Zie SMART projectdoelstellingen als een soort routekaart die je team door de levenscyclus van het project loodst. Het fungeert ook als een visieverklaring die iedereen bij de Taak houdt en op één lijn brengt met de reikwijdte van het project . (Want het laatste wat je nodig hebt is bereikkruip .)

De grootste verschil tussen doelen en doelen is dat doelstellingen meer actiegericht en specifiek zijn. Een doel kan bijvoorbeeld zoiets zijn als "Ik wil de omzet verhogen." Maar een doelstelling zou zijn: "Het marketingteam zal het aantal verwijzingen via sociale media met 10% verhogen tegen het einde van Q2." Ziet u het verschil?

Er zijn eindeloos veel manieren om doelstellingen voor projecten te schrijven. Uiteindelijk komt de doelstelling die je schrijft neer op het doel van het project. Je zou zakelijke doelstellingen kunnen maken voor:

Het verbeteren van de gebruikerservaring

Lancering van een nieuw product

Financieel succes

Uitrollen van functies

De meeste projecten zullen meerdere doelstellingen hebben, dus is het een goed idee om uw doelen met behulp van software voor doelstellingen en sleutelresultaten (OKR) of apps voor het bijhouden van doelen .

Voordelen van instellingen voor projectdoelen

De instelling van projectdoelstellingen helpt bij het bepalen van doelen vanaf het begin. U kunt dan terugkijken op het project en bewijzen - vaak met harde gegevens - dat het project een succes was. Of, als dat niet zo was, kun je vaststellen hoe ver je verwijderd was van de gewenste resultaten. 🎯

De instelling van projectdoelstellingen kan je op veel manieren helpen, maar dit zijn de grootste voordelen:

Maak een solide projectplan: Als teamleider is het aan jou om projectmanagement doelstellingen te ontwikkelen. Met SMART-doelstellingen in de hand maak je een geweldigproject abonnement dat het hele project op tijd en binnen budget houdt

Als teamleider is het aan jou om projectmanagement doelstellingen te ontwikkelen. Met SMART-doelstellingen in de hand maak je een geweldigproject abonnement dat het hele project op tijd en binnen budget houdt Creëer documentatie: Projectdoelstellingen bieden een broodnodig papierspoor voor de productie vanprojectdocumentatie te produceren voor je bazen naarmate je project vordert. De documentatie zal je ook helpen om in de toekomst betere projecten te ontwerpen

Projectdoelstellingen bieden een broodnodig papierspoor voor de productie vanprojectdocumentatie te produceren voor je bazen naarmate je project vordert. De documentatie zal je ook helpen om in de toekomst betere projecten te ontwerpen Meet je prestaties: "Hebben we het goed gedaan?" is een vraag die PM'ers 's nachts wakker houdt. Gelukkig maken projectdoelstellingen het vrij duidelijk of je het goed hebt gedaan of dat je iets moet veranderen

"Hebben we het goed gedaan?" is een vraag die PM'ers 's nachts wakker houdt. Gelukkig maken projectdoelstellingen het vrij duidelijk of je het goed hebt gedaan of dat je iets moet veranderen Doe werk dat er toe doet: Heb je ooit iets gebouwd dat je Business niet gebruikte? Dat is zonde van de tijd. Projectdoelstellingen zorgen ervoor dat uwprojectresultaten op één lijn liggen met de doelen van de business. Als uw organisatie bijvoorbeeld de inkomsten uit e-commerce van internationaal winkelend publiek wil verhogen, maar uw marketingteam zich richt op binnenlandse verkoop, dan is dat een mismatch waar uw CEO niet blij mee zal zijn

Soorten projectdoelstellingen

Projecten zijn niet one-size-fits-all, en uw projectdoelstellingen zouden dat ook niet moeten zijn. Afhankelijk van uw project moet u misschien een doel maken dat betrekking heeft op een of meer van deze categorieën:

Kwaliteitsdoelstellingen : Deze projectdoelstelling draait helemaal om kwaliteit. Stel een objectief op dat gericht is op benchmarks, metriek of bepaalde normen. Dat kunnen bijvoorbeeld tevredenheidspercentages zijn voor de klantenservice of bouncepercentages voor websites

Deze projectdoelstelling draait helemaal om kwaliteit. Stel een objectief op dat gericht is op benchmarks, metriek of bepaalde normen. Dat kunnen bijvoorbeeld tevredenheidspercentages zijn voor de klantenservice of bouncepercentages voor websites Financiële doelstellingen: Financiële targets doen de wereld draaien. Dit soort projectdoelstellingen leggen de nadruk op winstgevendheid en kostenefficiëntie. Dit is ook een goede manier om je projectbudgetten bij te houden

Financiële targets doen de wereld draaien. Dit soort projectdoelstellingen leggen de nadruk op winstgevendheid en kostenefficiëntie. Dit is ook een goede manier om je projectbudgetten bij te houden Tijdsdoelstellingen: Als je meerdere projecten in je achterstand hebt, moet je alles zo snel mogelijk voltooien. Tijdsdoelstellingen kunnen u helpen om de tijdsbestekken van projecten beter te beheren, maar ze kunnen ook mijlpalen van projecten bijhouden

Als je meerdere projecten in je achterstand hebt, moet je alles zo snel mogelijk voltooien. Tijdsdoelstellingen kunnen u helpen om de tijdsbestekken van projecten beter te beheren, maar ze kunnen ook mijlpalen van projecten bijhouden Procesdoelstellingen: Met procesdoelstellingen werkt het team samen om een bepaalde werkstroom te verbeteren of nieuwe manieren te vinden om de efficiëntie te verhogen. Dit is een veel voorkomende doelstelling voor webontwikkelteams die een Agile methodologie volgen

Met procesdoelstellingen werkt het team samen om een bepaalde werkstroom te verbeteren of nieuwe manieren te vinden om de efficiëntie te verhogen. Dit is een veel voorkomende doelstelling voor webontwikkelteams die een Agile methodologie volgen Leerdoelen: Wil je de vaardigheden van je team verbeteren? Houd hun capaciteiten bij met leerdoelen. Deze meten het certificerings- en kennisniveau van je team

Wil je de vaardigheden van je team verbeteren? Houd hun capaciteiten bij met leerdoelen. Deze meten het certificerings- en kennisniveau van je team Prestatiedoelstellingen: Dit zijn je target projectresultaten, zoals snelheid of efficiëntie. Gebruik prestatiedoelstellingen om de prestatie-indicatoren van uw team, project of product bij te houden

Dit zijn je target projectresultaten, zoals snelheid of efficiëntie. Gebruik prestatiedoelstellingen om de prestatie-indicatoren van uw team, project of product bij te houden Nalevingsdoelstellingen: Niemand wil een brief van de juridische afdeling krijgen. Compliance doelstellingen houden uw business op target om aan bepaalde industrie- of wettelijke normen te voldoen

Afhankelijk van het project moet u misschien een hybride projectdoelstelling maken. Bijvoorbeeld, misschien moet u uw offerteproces verbeteren en tijd besparen (een gecombineerde proces- en tijdsdoelstelling).

U bent vrij om zoveel aan te passen als u wilt, zolang u de doelstellingen maar duidelijk en nuttig vindt.

Hoe geen projectdoelstellingen schrijven

We weten dat u het druk hebt. Maar het doel van projectdoelstellingen is om uw team op dezelfde pagina te krijgen. Als u vage, nutteloze doelstellingen schrijft om snel een vakje aan te vinken, helpt dat uw team niet om SMART-projectdoelstellingen te schrijven.

Hier zijn een paar voorbeelden van nutteloze projectdoelstellingen:

"Maak een beter product." Hoe ziet "beter" eruit? Is het veiliger? Goedkoper? Hoe weet je eigenlijk of het product "beter" is dan wat je nu hebt?

Hoe ziet "beter" eruit? Is het veiliger? Goedkoper? Hoe weet je eigenlijk of het product "beter" is dan wat je nu hebt? "Verhoog klanttevredenheid ." We zijn niet boos op deze projectdoelstelling, maar het is nog steeds niet erg nuttig. Specificeer waar je de klanttevredenheid wilt verhogen, hoeveel je wilt verhogen en tegen wanneer

We zijn niet boos op deze projectdoelstelling, maar het is nog steeds niet erg nuttig. Specificeer waar je de klanttevredenheid wilt verhogen, hoeveel je wilt verhogen en tegen wanneer **Wat betekent "prestatie" voor jou? Geef aan over welk team je het hebt, welke prestatiecijfers het belangrijkst zijn, hoeveel je verwacht dat deze cijfers zullen verbeteren en op welke tijdlijn

Hoewel een doelstelling als "Voltooi het project op tijd" in theorie goed klinkt, is het niet erg nuttig.

Projectdoelstellingen moeten het SMART-acroniem volgen om duidelijke doelen te creëren. Op deze manier weten jij (en je team) precies waar je naar streeft.

Bijvoorbeeld, de SMART projectdoelstelling "voltooi het project op tijd" zou kunnen zijn:

Specifiek: Benoem het specifieke project, vooral als je meerdere projecten tegelijk runt (lucky you)

Benoem het specifieke project, vooral als je meerdere projecten tegelijk runt (lucky you) Measurable : Stel een kwantificeerbare metric in met een percentage of een andere berekenbare metric

Stel een kwantificeerbare metric in met een percentage of een andere berekenbare metric Achievable: Je kunt eenenterprise-marketingabonnement in een dag, dus kies een redelijk haalbaar doel

Je kunt eenenterprise-marketingabonnement in een dag, dus kies een redelijk haalbaar doel Relevant: Pas het doel specifiek aan voor het project

Pas het doel specifiek aan voor het project Tijdgebonden: Stel een vaste deadline vast

Duidelijk gedefinieerde projectdoelen voorbeelden om te volgen

Op dit punt weet je wat je niet moet doen. Het staat je vrij om projectdoelstellingen te schrijven zoals je wilt, maar de meeste projectmanagers schrijven ze op als "objectieve verklaringen"

Laten we volgens het SMART-raamwerk een paar minder nuttige projectdoelstellingen omzetten in bruikbare doelstellingen:

"Een beter product maken" wordt "Het vermogen van de generator met 5% verhogen op tijd voor de productlancering in Q4"

"Klanttevredenheid verhogen" wordt "Onze Net Promoter Scores (NPS) met 20% verhogen voor klanten die eten en drinken kopen"

"Teamprestaties verbeteren" wordt "Team trainen in managementvaardigheden om personeelsbehoud de komende twee jaar met 45% te verhogen"

Zie je het verschil?

Deze nieuwe doelstellingen zijn veel duidelijker. Het is gemakkelijk om er aan het einde van het project op terug te kijken en te bepalen of je je doel al dan niet hebt bereikt. Dat is een duidelijk doel in tegenstelling tot een oppervlakkige verklaring als "Laten we meer geld verdienen"

Hier zijn nog een paar voorbeelden van projectdoelstellingen als je op zoek bent naar inspiratie:

"Verhoog het webverkeer met 20% in het volgende kwartaal met een gerichte contentmarketingstrategie"

"De responstijden bij de klantenservice met 30% verminderen in de komende zes maanden met een nieuw CRM"

"Verlaag de productiekosten met 15% in het volgende boekjaar door het renderen van producten te automatiseren"

"Verhoog de verkoop met 10% in het volgende kwartaal door te targetten op onze nieuwe klantpersona's in een social media marketingcampagne"

"Instellingennieuwe gratis software voor projectmanagement voor het einde van het jaar om de doorlooptijd van projecten met 25% te verkorten"

"De grootte van onze nieuwsbrieflijst in zes maanden met 30% vergroten door een opt-in knop toe te voegen aan de e-commerce afrekenpagina"

Hoe projectdoelstellingen instellen en bijhouden

OK, u hebt de basisbeginselen van het schrijven van eersteklas projectdoelstellingen onder de knie. U hebt al het werk gestoken in het schrijven ervan. Nu is het tijd om ze zo uitvoerbaar en merkbaar mogelijk te maken.

Volg deze tips om je projectdoelstellingen bij te houden, zodat je altijd bovenop je doelen blijft zitten. 🏆

Afstemmen op bredere doelen van de organisatie

Praat met de C-suite of andere belangrijke hoge pieten in uw bedrijf voordat u uw projectmanagement doelstellingen. Vraag hen wat de doelen van de organisatie voor het jaar zijn.

Zelfs als het een algemeen doel is zoals "geld besparen", geeft dat je een duidelijke richting om mee te werken. Dit is bijvoorbeeld niet het moment om doelstellingen in te stellen als "De marketinguitgaven met 50% verhogen"

Als je de grotere doelen van je organisatie kent, kies je doelen voor projecten die relevanter zijn voor het project in kwestie.

Bovendien is het veel gemakkelijker om project stakeholder buy-in als je kunt aantonen dat je doelen correleren met de jaarlijkse doelen van je organisatie.

Sjablonen gebruiken om tijd te besparen

Geen tijd om uw eigen projectdoelstellingen op te stellen? Geen probleem. We begrijpen dat het tijd kost om deze doelstellingen op te stellen en soms is dat extra tijd die u niet hebt.

Als het erop aankomt, gebruik dan sjablonen voor uw OKR's en doelstellingen . Ze moeten worden aangepast, maar alleen al het formatteren bespaart u elke maand enkele uren.

Probeer de ClickUp Bedrijf OKR's en doelen sjabloon om een organisatiestructuur te maken die de visie en waarden van uw bedrijf weerspiegelt - alles op één plek!

Doelstellingen instellen als een team

Wie zegt dat u al het werk alleen moet doen? Maak gebruik van de expertise van uw teamleden om samen de doelstellingen van het project te bepalen.

Twee hoofden zijn beter dan één, en samenwerking in een team kan een groot verschil maken. Door je denkkracht te bundelen kun je grotere, betere doelen bedenken die je anders misschien niet had overwogen.

Bewaak uw KPI's met ClickUp Doelen

Met een goede tool kunt u uw projectdoelen instellen en ze efficiënt bijhouden naast uw taken en workflows.

In plaats van te switchen tussen verschillende tools en platformen, vindt u alles wat u nodig hebt op één plek.

Over tijdsbesparing gesproken. ⏱️

Goede doelstellingssoftware maakt uw tijdlijnen en targets glashelder. Stel verschillende soorten Targets in voor:

Numerieke doelen

Monetaire doelen

Waar/niet waar doelen

Taken

Moet u een Taak omzetten in een Doel? Doe het met één klik - u hoeft nooit meer dubbele invoer te doen.

Een mappensysteem organiseert en bijhoudt al je doelen van je projecten in één dashboard. Je kunt zelfs doelen toewijzen aan bepaalde teams en mensen om iedereen verantwoordelijk te houden.

We weten dat je geen tijd hebt om je team op te jagen voor projectupdates.

Wijs gewoon een deadline toe aan uw doelen en goede software stuurt u voortgangsupdates via wekelijkse scorekaarten. Met automatisch bijhouden hoeft u zich niet af te vragen wat ieders status is. In plaats daarvan richt het team zich meer op het eigenlijke werk en niet op rapportages.

Soortgelijke doelen netjes opslaan en categoriseren in Goal Folders in ClickUp

Zet projectsucces op de automatische piloot

Projectdoelstellingen zijn een must voor elk strategisch project. Met teamwork en sjablonen komt u een heel eind. Maar als u uw werk en strategieën op hoog niveau in hetzelfde platform wilt onderbrengen, overweeg dan projectmanagementsoftware.

Goede software injecteert een dosis gezond verstand in projectmanagementprocessen om uw werk effectiever te maken.

Overweeg om aan te melden voor projectmanagementsoftware om uw proces te stroomlijnen en te beginnen met de instelling van bruikbare projectdoelstellingen.