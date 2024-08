10 gratis OKR sjablonen in Excel, Word en ClickUp

Als bedrijfseigenaar in een concurrerende omgeving moet je weten wat je wilt bereiken en waarom dat belangrijk is.

Tegelijkertijd moet u hard werken en definiëren hoe succes eruit ziet en wat het u zal kosten om daar te komen. In dit geval moet je meetbare kernresultaten ontwikkelen.

Traditioneel hebben bedrijfsteams vertrouwd op doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) om inzicht te krijgen in hun doelen en hoe ze die kunnen bereiken. Met behulp van dit succesraamwerk koppelt u doelstellingen aan belangrijke resultaten om inzicht te krijgen in uw prestaties.

Helaas hebben de meeste bedrijfseigenaren weinig of geen idee van doelstellingen en het succeskader van de belangrijkste resultaten.

Wat is een OKR-sjabloon?

OKR ( Doelstellingen en belangrijkste resultaten ) sjablonen werken als een prestatiebeheersysteem om een kader te bieden voor teamdoelen te stellen en resultaten bijhouden.

Of je nu een kleine of grote organisatie hebt, het loont om de doelstellingen van je bedrijf duidelijk te begrijpen zodat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt. Om het verder uit te splitsen, doelstellingen zijn specifieke doelen die je wilt bereiken, terwijl kernresultaten de metriek zijn die wordt gebruikt om je voortgang te meten.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je doelstelling is om de verkoop in het volgende kwartaal met 20% te verhogen. Je belangrijkste resultaten zouden kunnen zijn: 10% meer webverkeer, 50 nieuwe leads genereren of 10 nieuwe deals sluiten.

De voordelen van het bijhouden van OKR's met behulp van OKR-raamwerksjablonen

Als bedrijfseigenaar is het makkelijk om afgeleid te worden door glimmende objecten en andere dingen die niet belangrijk zijn. Met OKR's kunt u uw team gefocust houden op de dingen die het belangrijkst zijn. U wilt uw energie richten op zaken die een impact hebben op uw bedrijf in plaats van tijd te verspillen aan zaken die niets opleveren.

U moet ervoor zorgen dat iedereen in uw organisatie op één lijn zit met de visie en doelen van uw bedrijf. Met OKR's kunt u uw team betrekken en enthousiast maken om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken.

Transparantie en verantwoording verbeteren

In elk team zijn transparantie en verantwoording cruciaal voor succes. Helaas is het een uitdaging om dit te bereiken zonder het juiste kader. OKR's helpen uw team bij het begrijpen van hun rollen en verantwoordelijkheden. Het helpt u ook om iedereen verantwoordelijk te houden voor hun acties.

Bovendien kan elke vertraging in de besluitvorming kostbaar zijn. Je wilt dat je team snel beslissingen kan nemen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Doelstellingen en belangrijke resultaten spelen een cruciale rol in het vergemakkelijken van snellere besluitvorming.

Identificeer snel de gebieden die aandacht nodig hebben en neem dienovereenkomstig beslissingen. Het is goed om je organisatie wendbaar te houden en te laten reageren op veranderingen in de markt.

Prestaties verbeteren

De ultieme rol van een OKR is om prestaties te verbeteren . Als iedereen in uw organisatie zijn doelstellingen en belangrijkste resultaten begrijpt, zullen ze eerder geneigd zijn om harder te werken om ze te bereiken.

Met dit kader kunt u ook de voortgang bijhouden en gebieden identificeren die verbetering behoeven. Door de inspanningen van je team af te stemmen op de doelstellingen van je bedrijf, zul je uitstekende resultaten behalen.

Het creëren van een solide kader voor doelstellingen en kernresultaten begint met een duidelijk begrip van wat u wilt bereiken met uw organisatie en hoe u succes zult meten. Hoewel bedrijfseigenaren het gemakkelijker vinden om hun bedrijfsdoelstellingen en belangrijkste resultaten vast te stellen, is het altijd een uitdaging om al uw OKR's in één overzicht te plaatsen.

Gelukkig zijn er OKR-sjablonen die je kunt gebruiken om je hele team op één lijn te krijgen.

Hier zijn 10 gratis OKR-sjablonen die je nu zou moeten overwegen!

10 gratis OKR sjablonen in Excel, Google Sheets en ClickUp

1. ClickUp Bedrijf OKR Sjabloon

Houd OKR's van bedrijven bij en meet de voortgang met deze sjabloon

ClickUp is een productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk op één plek te plannen, te organiseren en samen te werken. En met ClickUp's bedrijfssjabloon OKR's en doelen hebben managers de mogelijkheid om taken te creëren en deze te koppelen aan een belangrijk resultaat. Het zal niet langer een administratieve last zijn voor teamleden om wekelijkse status e-mails te sturen, omdat de voortgang van de taak automatisch wordt bijgehouden in de sjabloon!

Een OKR-systeem in ClickUp zal de manier veranderen waarop teams en senior leiderschap hun topprioriteiten communiceren. Het verbindt strategische planning naar uitvoerbare stappen, zodat elke belangrijke resultaatverantwoordelijke begrijpt hoe zijn prestaties direct van invloed zijn op het resultaat. Start de OKR-planning voor volgend kwartaal vandaag ! ClickUp Bedrijf OKR Sjabloon

2. ClickUp OKR's Sjabloon

ClickUp's OKR sjabloon maakt het mogelijk om doelstellingen en belangrijke resultaten nauwkeurig bij te houden en op elkaar af te stemmen, wat het stellen van georganiseerde doelen en meetbare vooruitgang vergemakkelijkt

De ClickUp's OKR-sjabloon is een uitstekend startpunt voor OKR's. Het bevat zowel een vooraf gedefinieerd OKR-raamwerk als werkruimten om u te helpen uw OKR's snel en gemakkelijk te plannen. De sjabloon wordt geleverd met aanpasbare OKR-sjablonen, een handleiding voor het stellen van doelen en zelfs voorbeeld OKR's. U krijgt ook toegang tot de OKR-checklist en het OKR-playbook, die best practices bieden voor het implementeren van OKR's in uw organisatie. Alle onderdelen van dit OKR sjabloon werken samen om u te helpen snel aan de slag te gaan met OKR's.

Inzicht in het OKR-raamwerk van uw team is de sleutel tot succesvolle OKR-uitvoering. Deze sjabloon helpt u om snel OKR's op te stellen en te configureren die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van uw team. Dit OKR-sjabloon bevat alle visuele hulpmiddelen, werkruimten en bronnen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zijn OKR's begrijpt en er op een effectieve manier naartoe werkt. Download dit OKR sjabloon

3. ClickUp SMART Doelen Sjabloon

Stel doelen voor elke kritische functie in uw organisatie met de SMART sjablonen van ClickUp

Het creëren van een duidelijk pad naar succes begint met het stellen van doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn - ook wel SMART doelen genoemd. Door SMART-doelen te stellen, kun je afleiding vermijden en je op één doel tegelijk concentreren, waardoor je kans op succes toeneemt.

ClickUp biedt een SMART Doelen Sjabloon dat als leidraad kan dienen voor het stellen van doelen. Met dit hulpmiddel kun je je doelen stroomlijnen, je doelen effectief organiseren en jezelf klaarstomen voor succes. Het beste deel? Je hebt de flexibiliteit om de sjabloon aan te passen aan je unieke behoeften en ervoor te zorgen dat je op het juiste spoor zit om je doelen te bereiken. Download deze SMART Doelen sjabloon

4. ClickUp SMART Doel Actieplan Sjabloon

Met de SMART doel actieplan sjabloon zorgt u ervoor dat uw doelen worden nagestreefd met een visuele lijstweergave om alles georganiseerd en op schema te houden

De ClickUp SMART actieplan sjabloon is een onmisbaar hulpmiddel voor projectmanagers die complexe taken willen vereenvoudigen door ze op te splitsen in beheersbare stappen en rekening te houden met factoren zoals tijd, middelen en expertise.

Met behulp van het SMART acroniem, dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden, organiseert deze sjabloon doelen in elke categorie en geeft waardevolle aanwijzingen om succes te garanderen. Zodra je elke categorie hebt ingevuld, hoef je alleen nog maar de tekst te markeren om uitvoerbare taken te maken en einddata in te stellen. Download dit SMART actieplan sjabloon

5. ClickUp Strategische Marketing OKR Sjabloon

Bereik uw doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's), plan uw marketingdoelen en blijf binnen budgetten met de sjabloon voor een strategisch marketingplan van ClickUp

ClickUp's Strategische Marketing OKR Sjabloon biedt een uitgebreid OKR-raamwerk voor strategische marketingteams. Het bevat OKR's die specifiek zijn ontworpen om de zichtbaarheid en het bereik van uw merk in de markt te verbeteren, klantloyaliteit op te bouwen en de verkoop te verhogen. Met dit OKR-sjabloon krijg je toegang tot bronnen zoals richtlijnen voor het stellen van doelen, OKR-definities, OKR-sjablonen, OKR-checklists en OKR-playbooks. Dit OKR-sjabloon is een geweldig startpunt voor marketingteams die de beste resultaten willen halen uit OKR's.

Bekijk deze_ strategische planningssoftwaretools ! ClickUp Strategische Marketing OKR Sjabloon

6. Google Sheets OKR volgsjabloon

via Mooncamp

Google Sheets heeft een eenvoudig OKR-sjabloon om te beginnen met het organiseren van elk belangrijk resultaat voor de hele organisatie. Het helpt managers om de voortgang van het team naar de driemaandelijkse doelstellingen bij te houden.

Het enige wat je hoeft te doen is je doelstellingen en een paar belangrijke resultaten in te voeren in de juiste kolommen. Vervolgens kunt u de status van elk belangrijk resultaat visualiseren door de cellen een kleurcode te geven. Zo kunt u zien welke gebieden aandacht nodig hebben. Eigenaars van kleine bedrijven gebruiken deze sjabloon al om hun productiviteit te verbeteren en hun doelen te bereiken! Google Sheets OKR volgsjabloon

7. Excel OKR volgsjabloon

via Weekdone

In de loop der jaren is Microsoft Excel een van de populairste tools geworden voor het bijhouden van OKR's. Dit komt omdat het gemakkelijk te gebruiken is en veel flexibiliteit biedt. Je kunt je OKR's eenvoudig aanpassen aan je unieke behoeften. Als je je voortgang visueel wilt bijhouden, kun je sparklines of grafieken gebruiken.

Het beste aan het gebruik van Excel om je OKR's bij te houden is dat je je voortgang kunt delen met anderen. Je kunt deze tool ook gebruiken om herinneringen in te stellen en notities toe te voegen. Excel OKR-trackingsjabloon

8. PowerPoint OKR-sjabloon

via Slide Model

Dit is nog een uitstekende OKR-trackingoptie voor kleine bedrijven of starters s. De OKR PowerPoint-sjabloon is eenvoudig te gebruiken en helpt je om je voortgang in de tijd bij te houden.

Met behulp van deze sjabloon moet u uw doelstellingen en belangrijkste resultaten invoeren op de juiste dia's. Vervolgens kunt u uw voortgang bijhouden door de bereikte cellen te markeren. Vervolgens kunt u uw vooruitgang bijhouden door de bereikte cellen te markeren. Dit helpt je om te zien welke gebieden verbetering behoeven.

Bedrijven die op zoek zijn naar een planningsjabloon dat gemakkelijk te gebruiken en visueel aantrekkelijk is, kunnen kiezen voor de OKR PowerPoint-sjabloon. PowerPoint OKR-sjabloon

9. Google Sheets OKR Dashboard Sjabloon

via Super Metrics

Je moet voorkomen dat je heen en weer moet gaan tussen verschillende tools om herinneringen in te stellen of notities toe te voegen. De Google Sheets-sjabloon verlicht deze uitdaging door je alles op één plek te laten doen.

Deze tool is al een tijdje op de markt en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid. Met deze sjabloon moet je ervoor zorgen dat je de doelstellingen en belangrijkste resultaten in de juiste kolommen invoert. Daarna kunt u eenvoudig de voortgang bijhouden door de bereikte cellen te markeren. Dit helpt om gebieden te identificeren waar meer werk aan moet worden verricht. Google Sheets OKR Dashboard Sjabloon

10. Microsoft Word Team OKR Sjabloon van Template.net

via Sjabloon.net

Dit Microsoft Word Team OKR Sjabloon biedt de eenvoud en intuïtiviteit van een tekstverwerkingsplatform, terwijl het een uitgebreid kader biedt voor het bijhouden van doelstellingen. Dit OKR sjabloon is vooral nuttig voor teams die liever in een tekstverwerker werken voor het opstellen, reviseren en afronden van hun OKR's.

Wees beter dan 'OK' en begin met een gedetailleerd OKR-sjabloon

Het hebben van een duidelijke aanpak voor het beoordelen van uw resultaten en bepalen of uw bedrijf echt presteert volgens de verwachtingen is essentieel voor organisatorisch succes. Een kader voor doelstellingen en belangrijke resultaten via een OKR-sjabloon helpt u om uw resultaten te meten en te beoordelen ten opzichte van uw doelstellingen.

