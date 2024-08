10 Product OKR's Voorbeelden voor 2024

Productmanagement is geen gemakkelijke baan.

Er zijn tonnen dingen die invloed hebben op uw productstrategie. Van nieuwe concurrenten tot veranderende voorkeuren van klanten, hoe zorg je ervoor dat jouw product relevant blijft?

Hoewel productbeheer onvoorspelbaar is, kunt u**_ toch uw succes voorspellen met OKR's.

op zoek naar de perfecte _product OKR's ?

In dit artikel leggen we uit wat product OKR's zijn, bespreken we tien fantastische voorbeelden van OKR's voor productmanagement en belichten we de beste OKR's voor productmanagement software voor projectmanagement om je te helpen die product OKR's te beheren en bij te houden.

#

Aan de slag!

Wat is een OKR voor productmanagement?

We beginnen met het opsplitsen van wat OKR's zijn .

in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn OKR's niet iets wat Cardi B heeft bedacht._

ze zijn zelfs beter!

OKR staat voor Odoelstellingen en Key **Resultaten.

Het OKR-raamwerk richt zich op de instelling van doelen en helpt u meetbare resultaten te creëren die uw bedrijf naar succes leiden.

Een doelstelling is waar u wilt zijn en een Key resultaat is een strategie voor hoe u daar gaat komen.

Bij OKR's draait alles om de instelling van doelen, OKR's voor productmanagers moeten gaan over de instelling van doelen om van uw product een succes te maken. Het mooie van OKR's is dat ze u kunnen helpen bij het gemakkelijk afvinken van items op uw product stappenplan .

Nu we het er toch over hebben, neem eens een kijkje bij sommige_

**voorbeelden van OKR's

die ClickUp gebruikt!

Voordat we ingaan op de voorbeelden van productbeheer, zijn er een paar regels om zinvolle OKR's te schrijven.

Zorg ervoor dat uw OKR's:

Gelijnd: zorg ervoor dat de doelstelling bijdraagt aan de algemene visie van het bedrijf

zorg ervoor dat de doelstelling bijdraagt aan de algemene visie van het bedrijf Specifiek: vergelijkbaar metSMART doelen, moet u uw doelstelling en sleutel resultaten duidelijk definiëren

vergelijkbaar metSMART doelen, moet u uw doelstelling en sleutel resultaten duidelijk definiëren Tijdgebonden: een goede OKR heeft altijd een limiet ⏳

een goede OKR heeft altijd een limiet ⏳ Maatbaar: zorg ervoor dat u meetbare doelen instelt, zodat u uw succes kunt kwantificeren

zorg ervoor dat u meetbare doelen instelt, zodat u uw succes kunt kwantificeren Ambitieus: en tot slot, wees niet bang om groot te dromen! 💫

Gebruik een_

**gebalanceerde scorekaart sjabloon

om de OKR's van je team te identificeren!

10 voorbeelden van product OKR's

Hier zijn tien voorbeelden van product OKR's die je productteam naar succes zullen leiden:

A. Marketing OKR's Marketing OKR's helpen u met uw

marketingstrategie voor producten .

Deze doelen zijn gericht op het bereiken van product-markt fit en ervoor zorgen dat klanten uw volledige productlijn kennen.

Hier zijn twee voorbeelden:

4. Doelstelling: Succesvol lanceren van de tweede versie van ons hoofdproduct aan het begin van het tweede kwartaal.

Bonus:_

**Productlanceringssjablonen

Sleutel resultaten:

Vier vergaderingen om producten te ontdekken

900 nieuwe aanmeldingen

Verhoog onze verhouding tussen aanmeldingen en proefversies tot 30%

Verhoog onze proefversie tot 50%

5. Doelstelling : Vergroot het landelijke bereik van ons product met 50% in het eerste kwartaal van het volgende jaar

Sleutelresultaten:

Ons distributiekanaal uitbreiden om het op twee na grootste in de staat te worden

Uitbreiding van de verkoopactiviteiten naar één nieuwe staat per drie maanden

Een e-commercewebsite maken om het bereik van ons product te vergroten

6.Doelstelling: Succesvol deelnemen aan 10 gebeurtenissen dit jaar

Sleutel resultaten:

Inschrijven voor 10 gebeurtenissen

Geef productdemo's aan 30 prospects per dag op elke gebeurtenis

Verzamel de contactgegevens van ten minste 300 prospects per gebeurtenis

C. OKR's voor klanten

OKR's voor klanten zijn doelen die ervoor zorgen dat uw klanten bij uw product willen blijven.

Doelen zoals het tevreden houden van je klanten en het leveren van de juiste producten zorgen ervoor dat klanten verliefd worden op je product!

en in het ideale geval zelfs geobsedeerd door raken..._

Hier zijn twee voorbeelden:

9. Doelstelling:Verbeteren van het leren van productteams met 45% tegen het einde van het jaar.

Sleutel resultaten:

Houd tweejaarlijkse vergaderingen voor oude en nieuwe leden om hen te onderwijzen over uw bedrijfscultuur en geschiedenis

Verstuur maandelijkse quizzen om het productteam te leren over oude en nieuwe functies

Wekelijksdeel kennissessies gehouden door leden van productteams

10. Doel : Verbeteren van de prestaties van ons productteam

Sleutel resultaten: Een balanced scorecard implementeren .

Tijd om uw productstrategie te verbeteren

Product OKR's helpen u om doelen te bepalen en een manier te bedenken om ze te bereiken.

Ze helpen u ook om uw voortgang bij te houden, want zodra een sleutel resultaat is voltooid, bent u een stap dichter bij het bereiken van dat doel.

Het bouwen van een productroadmap die de OKR-structuur volgt, helpt teams ook om zich te concentreren op het bouwen van dingen die er het meest toe doen

Maar zoals we allemaal weten, zijn mensen vergeetachtig en soms hebben we allemaal een beetje motivatie nodig.

Gelukkig is een OKR hulpmiddel voor productbeheer zoals ClickUp is alles wat je nodig hebt om je te herinneren en motiveren!

Met ingebouwde Herinneringen , Terugkerende taken en BehendigSprint, zul je al je product OKR's verpletteren als geen ander. Ontvang ClickUp gratis vandaag nog om uw product naar een hoger niveau te tillen! 📈