10 beste softwaretools voor strategische planning in 2024

Het opbouwen van een strategie kost enorm veel tijd en moeite. Je moet je visie voor de business opbouwen, je doelen daarop instellen en schetsen hoe je daar gaat komen. Het aantal variabelen en onzekerheden en de lange planningshorizon kunnen het aanmaken van dat strategisch abonnement al snel tot hoofdpijn maken.

Het goede nieuws is dat dit niet nodig is. Met de juiste software voor strategische planning wordt het vastleggen en bijhouden van sleutelgegevens makkelijker voor teams om prioriteiten te stellen voor het juiste werk.

Wat is strategische planning?

Een strategisch planningsproces bestaat uit het schetsen van de visie voor de toekomst van uw organisatie en de richting die iedereen moet volgen om daar te komen. Het uiteindelijke doel is een formeel strategisch abonnement dat iedereen precies laat weten waar ze naartoe werken.

Elke branche en organisatie benadert het plannen en bijhouden van de voortgang op een andere manier. Maar strategische abonnementen bevatten altijd een paar kerncomponenten.

Om te beginnen heb je een toekomstvisie nodig. Dat is precies waar het leiderschap uw organisatie in de toekomst ziet eindigen en het helpt belanghebbenden om de voortgang in de tijd te visualiseren.

Vervolgens moet je de meer specifieke doelen identificeren die de organisatie moet bereiken op weg naar het vervullen van de visie. Dit zijn nog steeds overkoepelende doelen op hoog niveau die iedereen gebruikt om hun werk te prioriteren prestaties en dagelijkse taken bijhouden.

Tot slot heb je een abonnement nodig, de aanpak die je gaat volgen om je strategisch plan te verwezenlijken. Deze laatste stap kan ingewikkeld worden omdat het zich uitstrekt tot de dagelijkse tactische abonnementen van elke organisatorische eenheid.

Wat moet je zoeken in strategiesoftware?

Als je onze lijst met de beste strategische planningssoftware hieronder doorneemt, zul je snel merken hoe verschillend ze zijn in hun pogingen om je te helpen effectiever en strategischer te plannen. Elke voltooide oplossing die je onderzoekt, moet echter ten minste een paar belangrijke functies voor strategische planning op één gecentraliseerd dashboard bevatten:

Datavisualisatiemogelijkheden en tools om complexe tijdlijnen te organiseren, met tools zoalsGantt grafieken ofstroomdiagrammen *Flexibiliteit: Meer gratis dashboards en interfaces, zoals sjablonen voor whiteboards, die brainstormen en creatief denken al vroeg in het proces mogelijk maken **Aanpasbare functies waarmee u de software kunt aanpassen aan uw strategische planningsproces en de voortgang kunt bijhouden

De mogelijkheid om snel aanpassingen te maken is noodzakelijk om het potentieel van de software te behoudenabonnementen in gedachten Teamgericht: Samenwerkingstools waarmee meer dan één gebruiker kan bijdragen aan het project, vooral in virtuele omgevingen waar het team voor strategieplanning op afstand verdeeld kan zijn

Integratiemogelijkheden met andere tools, inclusief de tools die u gebruikt voorprojectuitvoering of secundaire abonnementen, zoalsstappenplannen voor productenvoltooid: Dit vormt de fase voor een voltooide oplossing voor productbeheer Rapportage: Aangepaste prestatierapporten om sleutelprestatie-indicatoren te helpen bewaken en middelenbeheer te optimaliseren voor al uw strategische initiatieven

Niet elk hulpmiddel dat je vindt zal even sterk zijn in deze functies en voordelen. De sleutel is dus het vinden van strategische planningssoftware die past bij uw specifieke business-abonnement, situatie en omgeving.

Het is moeilijk om een argument te vinden voor iets anders dan strategische planning als het belangrijkste proces in je organisatie. Tactieken zonder strategie zullen waarschijnlijk niet slagen. Deze tools kunnen het creëren van die strategie vereenvoudigen en het proces stroomlijnen voor alle betrokkenen.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is de perfecte software voor strategische abonnementen voor elke organisatie. Het biedt een uitgebreide reeks tools om teams te helpen bij het organiseren van abonnementen, het prioriteren van taken en het beheren van projecten. Plus, de visuele sjablonen voor strategische planning geven projectmanagers een jumpstart in het aanmaken.

En als u op zoek bent naar een complete oplossing voor productbeheer, integreert ClickUp met duizenden andere apps voor werk om portfoliobeheer te stroomlijnen in één centrale hub!

ClickUp beste functies

Een enorme bibliotheek met sjablonen, waaronder Gantt-diagrammen, visuele tijdlijnen, whiteboards, weergave van het bord enClickUp's sjabloon voor een strategisch stappenplan!ClickUp Doelen ClearPoint Strategy bouwt zijn businessmodel op automatisering met AI en zijn oplossing voor strategische planning is niet anders. Een AI-assistent helpt organisaties met elk type strategische planning, inclusief balanced scorecards, GTSM-planningsmechanismen en meer. De software automatiseert ook de uitvoering van dat planningsproces door middel van geautomatiseerde taken, notificaties, rapportage en meer.

ClearPoint Strategy beste functies

Een AI-gebaseerde budgetvoorspelling die een tastbare component toevoegt aan het strategische planningsproces zonder dat er berekeningen nodig zijn

Een volledig aanpasbaar dashboard dat alle managementniveaus helpt bij zowel de planning als de uitvoering van het abonnement

Veel aanpassingsmogelijkheden, waaronder aangepaste velden en rapporten, die een meer gepersonaliseerd abonnementsproces mogelijk maken

ClearPoint Strategy limieten

Een relatief lange leercurve, mede dankzij functies, zoals AI, die in het begin niet altijd intuïtief in te stellen zijn in vergelijking met andere oplossingen voor strategische planning

Relatief starre tijdschema's met een standaardmaandelijkse cadans die moeilijk te veranderen is in de software

ClearPoint Strategy prijsabonnementen

Neem contact op voor prijzen

ClearPoint Strategy beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (38 beoordelingen)

10. Peoplebox

Via personenbox_ Hoe staat je mensen strategie in verbinding met je business strategie? Ontdek het met Peoplebox. Het is een prestatiemanagementplatform dat traditionele strategische abonnementstools combineert met tools die de betrokkenheid van werknemers en prestatiemanagement verbeteren.

Peoplebox beste functies

Tools voor prestatiebeheer waarmee u kunt zien waar en hoe uw teams presteren, wat u kunt verbinden met uw strategische prognoses

Op doelstellingen en sleutelresultaten (OKR)-gerichte software die vooral nuttig is voor organisaties die de OKR-aanpak voor strategische abonnementen gebruiken

Geautomatiseerde notificaties voor rode vlaggen die de voortgang van de business of de prestaties van medewerkers kunnen belemmeren

Peoplebox limieten

Rollen van gebruikers zijn niet altijd goed gedefinieerd, waarbij alle gebruikers bedrijfsbrede doelen kunnen creëren die de rapportage kunnen verwarren

Integraties zijn nog in ontwikkeling, waardoor de software momenteel beperkt is tot een relatief zelfstandig planningsplatform

Peoplebox prijsabonnementen

Professioneel: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Premium: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Peoplebox beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

