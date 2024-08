10 gratis sjablonen voor strategische planning in ClickUp, Word en Excel

Strategische planning is een van de belangrijkste processen in elk bedrijf. Het bouwt de routekaart voor de toekomst en creëert een kader waarbinnen elke belangrijke bedrijfsbeslissing kan worden genomen en afgewogen.

Maar het belang ervan gaat ook verder dan dat. Elk type bedrijfsplanning, van actieplannen naar sprint abonnementen en resourceplanning vloeit uiteindelijk voort uit het grotere strategische abonnement. Dat betekent vooral één ding: je moet je strategische abonnement goed plannen.

Om dat te bereiken, moet je ergens beginnen. De vele bronnen met betrekking tot abonnementen zijn een goed begin. Maar meer specifiek heb je een sjabloon nodig dat je kan helpen om informatie in te pluggen, die informatie te verwerken en een abonnement te maken dat iedereen in de organisatie kan volgen.

Hoe dat ideale sjabloon er precies uitziet, hangt af van je behoeften en bestaande software. Daarom delen we in deze gids onze 10 favoriete gratis sjablonen voor strategische planning die je (bijna) meteen kunt gebruiken.

Wat is een sjabloon voor strategische planning?

Een sjabloon voor strategische planning is een stappenplan voor uw bedrijf. Het biedt bedrijfsleiders de exacte stappen die nodig zijn om een plan op te stellen dat de toekomst van het bedrijf op korte en lange termijn kan schetsen.

Op zijn best is het sjabloon een meetbaar hulpmiddel dat iedereen die betrokken is bij het planningsproces kan volgen. Het helpt je te bepalen waar je bent en waar je naartoe wilt.

En, net zo belangrijk, het helpt u die informatie te consolideren in een bruikbaar, meetbaar en gemakkelijk te verwerken strategisch abonnement dat iedereen in de organisatie kan gebruiken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Product-Roadmap.png Voorbeeld van een productroadmap in de weergave ClickUp Tijdlijn /$$$img/

Visualiseer en beheer uw productroadmap in de weergave ClickUp Tijdlijn

Natuurlijk is er geen eenvoudig best sjabloon voor bedrijfsstrategie. Net als een project abonnement kan verschillen van een product stappenplan hebt u een sjabloon nodig dat past bij uw manier van werken en het soort abonnementen dat u doet.

Daarom vindt u in deze gids niet één, maar 10 gratis sjablonen voor verschillende planningsbehoeften.

Wat maakt een sjabloon voor een goede strategische planning?

Een goed sjabloon voor strategische planning bereikt een paar sleutel doelen:

Het stelt een duidelijke tijdlijn op voor het planningsproces

Het schetst de doelen van het strategisch abonnement en leidt acties en strategieën af van die doelen

Het schetst duidelijk de individuele tactieken en de algemene business strategie die aan deze doelen ten grondslag liggen

Het stelt een manier vast om de voortgang en resultaten van het strategisch plan te metende uitvoering van het abonnement* Het schetst duidelijke verantwoordelijkheden voor individuele Taken met betrekking tot het planningsproces

Het biedtcheck-in punten en mogelijkheden voor het team om te evalueren en waar nodig aan te passen

Het is aanpasbaar genoeg om aanpassingen te maken die het abonnement relevanter maken voor jouw organisatie en bedrijfsplanningsproces

Het belangrijkste is echter dat het sjabloon voor strategische plannen het hele proces stroomlijnt. Terwijl in processen zoals capaciteit plannen omdat details er vooral toe doen, moet de planning van bedrijfsstrategieën zich richten op een breder gezichtspunt dat alle betrokken belanghebbenden helpt om snel een overzicht te krijgen van het abonnement en de verbinding met het bedrijf.

10 sjablonen voor strategische planning die je voor je team kunt gebruiken

Als elk strategisch abonnement dezelfde doelen heeft, zou je kunnen denken dat de meeste bijna identiek zijn. Je zou verbaasd zijn.

Net als project abonnementen verschillende sjablonen kunnen tot heel verschillende resultaten leiden. Daarom kunt u het beste een paar gratis sjablonen voor strategische planning bekijken voordat u de sjabloon selecteert die het beste werkt voor uw bedrijf en situatie. Om je op weg te helpen, zijn dit onze 10 favorieten om te gebruiken voor je volgende strategische abonnement.

1. ClickUp Sjabloon Strategische Routekaart Lijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Strategic-Roadmap-Template.png ClickUp sjabloon voor strategische routekaart https://clickup.com/templates/strategic-roadmap-t-182171550 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het is een basissjabloon met potentiële kracht. Sjabloon voor de strategische routekaart van ClickUp helpt u te visualiseren hoe uw organisatie door haar strategische plam kan komen, met aangepaste velden variërend van de duur van individuele taken tot de voortgang van die taken, hun impact en hun gemak van implementatie.

Binnen ClickUp kunt u uw Strategische Routekaart bekijken als een weergave van de voortgang. Maar zodra taken en deadlines zijn toegewezen aan individuele taken, zult u ook een tijdlijn of zelfs werklastweergave kunnen zien om voortdurende voortgang te garanderen. Hoewel het sjabloon voornamelijk op lijsten is gebaseerd, vinden we vooral de grafiek van de Gantt leuk om te zien hoe de individuele taken op elkaar inwerken met betrekking tot de grotere tijdlijn.

2. ClickUp Strategisch stappenplan Tijdlijn sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Business-Roadmap-Template.png ClickUp Strategisch stappenplan tijdlijn sjabloon https://clickup.com/templates/strategic-business-roadmap-t-121425842 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u denkt aan uw strategische abonnement als het overbruggen van de kloof tussen de huidige en de gewenste toekomstige staat van uw bedrijf, dan is dit het sjabloon voor u. Het is complexer dan de op lijsten gebaseerde sjabloon hierboven vermeld, en biedt u een meer genuanceerde strategische routekaart zodra deze is opgesteld. ClickUp's sjabloon voor strategische tijdlijn is standaard een Gantt grafiek met secties voor individuele afdelingen. Van daaruit kunt u een voortgangsbord weergeven en uw huidige capaciteit schetsen. Ondertussen helpen een aantal aangepaste velden u bij het beter plannen van elk van deze inspanningen:

Voltooid %

Inspanning

Verwacht resultaat

Impact

Strategie Voortgang

Leden team

Dit is misschien niet het juiste sjabloon als je net begint met strategische planning. Maar voor ervaren leiders die hun abonnement naar een hoger niveau willen tillen, is dit precies het juiste overzicht.

3. ClickUp Grote Strategie Matrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Grand-Strategy-Matrix-Whiteboard-Template.png ClickUp Grote Strategie Matrix Sjabloon https://clickup.com/templates/grand-strategy-matrix-whiteboard-t-205392843 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het is eenvoudig maar mooi. ClickUp's matrix sjabloon voor grote strategieën stelt u in staat om een weergave te maken van de strategische omgeving rondom uw organisatie in vier kwadranten, met een raamwerk dat is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe het pad naar de toekomst van uw organisatie eruit zou kunnen zien.

Hoe u dat pad bereikt, is natuurlijk aan u. De kwadranten kunnen worden gebruikt voor een eenvoudige SWOT-analyse of voor complexere planningsprocessen, zoals het vinden van niches voor marktgroei en kansen in een krappe concurrentieomgeving. Sommige van deze opties zijn al ingebouwd in het sjabloon, terwijl andere kunnen worden aangepast aan uw wensen exact marketing abonnement of hoe je strategische abonnement er ook uit moet zien.

4. ClickUp Strategisch Plan Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Strategic-Plan-Whiteboard-Template.png ClickUp Strategisch Plan Whiteboard Sjabloon https://clickup.com/templates/strategic-plan-whiteboard-kkmvq-6319470 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voor de visuele denkers onder ons is deze ClickUp's strategisch plan whiteboard sjabloon is een perfecte keuze. Het is bovenal een visueel stappenplan dat niet alleen gemakkelijk laat zien welke stappen nodig zijn voor strategische planning, maar ook hoe die stappen in elkaar kunnen (en moeten) overvloeien in de context van het grotere project.

Natuurlijk kun je nog steeds verschillende Taken en fases toewijzen aan individuele leden van het team om verantwoordelijkheden intact en duidelijk te houden. Maar omdat het sjabloon een stroomschema is en aanvoelt als een whiteboard, kun je het proces naadloos aanpassen als dat nodig is.

De kleurcodering van de grafiek zorgt ervoor dat iedereen die eraan werkt een duidelijk overzicht houdt van wat er nodig is en wanneer.

5. ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Strategic-Marketing-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan https://clickup.com/templates/strategic-marketing-plan-t-140158140 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Een strategisch abonnement is niet alleen relevant voor de hele organisatie. Een solide bedrijfsstrategie is net zo belangrijk voor afzonderlijke eenheden en dit sjabloon laat zien hoe die verschillen zich kunnen manifesteren.

Denk hierbij aan ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan als een meer praktische mogelijkheid om uw marketinginspanningen te abonneren. De standaard lijstweergave is gesorteerd volgens de methode Objectives and Key Results (OKR), waarbij Taken worden gesorteerd op gedefinieerde overkoepelende doelstellingen voor de grotere marketinginspanning.

Maar dat is nog maar het begin. Met aangepaste velden kunt u de kanalen definiëren waarmee u het abonnement gaat uitvoeren, terwijl de tijdlijn u helpt de voortgang bij te houden. En natuurlijk kunt u op het voortgangsbord zien hoe de door u gedefinieerde fasen uiteindelijk leiden tot het bereiken van uw strategische doelen.

6. ClickUp evenement strategisch abonnement sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Event-Strategic-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor strategisch plan voor gebeurtenissen https://clickup.com/templates/event-strategic-plan-t-182113761 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het plannen van een gebeurtenis is hard werk en er moeten talloze Taken worden uitgevoerd om het succes te garanderen. Een sjabloon voor een strategisch plan voor die gebeurtenis kan daarentegen een duidelijk overzicht geven van de taken die nodig zijn en die worden uitgevoerd, en hoe alles met elkaar in verbinding staat om de belangrijkste doelen te bereiken. ClickUp's sjabloon voor een strategisch plan voor gebeurtenissen bereikt dat door middel van een breed bereik van aangepaste velden, van kanaal tot budget, hashtags, de gebruikte stem en meer. Het is ontworpen om meerdere gebeurtenissen tegelijk te plannen, allemaal overlappend om een op evenementen gebaseerde strategie te creëren die uw bedrijf of uw marketingstrategie helpt te verbeteren.

Vanwege de complexiteit zijn we vooral dol op de weergave van de status van gebeurtenissen op het bord. Dit sjabloon voor strategische plannen geeft een eenvoudig overzicht van waar alle gebeurtenissen staan en wat er nog te doen staat.

Natuurlijk kunnen de op lijsten en kalenders gebaseerde weergaven ook nuttig zijn om dieper in te gaan op de nuances van het plannen van gebeurtenissen.

7. ClickUp Actieplan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-603.png ClickUp Actieplan sjabloon https://clickup.com/templates/action-plan-kkmvq-6236110 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Strategische abonnementen worden niet door iedereen gewaardeerd, deels omdat ze neigen naar theorie. Doelen en taken zijn vaak te hoog gegrepen voor een echte bedrijfsstrategie, waarbij de nadruk ligt op de weergave op 30.000 voet in plaats van op de behoeften van de organisatie of uw zakelijke partners.

Dat is een belangrijke reden waarom we houden van ClickUp's sjabloon voor een actieplan . Het is een op aantekeningen gebaseerd systeem dat alle noodzakelijke Taken om uw strategisch plan vooruit te helpen in drie secties onderbrengt:

Nog te doen

Nog te doen

Nog te doen

Binnen die structuur worden de taken verdeeld in dagelijks, wekelijks, maandelijks en driemaandelijks beoordelingen naar account voor hun verschillende complexiteit en tijdlijnen. Het resultaat is een eenvoudig overzicht van alles wat nog gedaan moet worden, waarbij bestaande successen en voltooide Taken voor het hele team zichtbaar zijn en gevierd kunnen worden. Dat is nog eens een strategisch abonnement.

8. Sjabloon voor strategische planning projectmanager in Word

Via Projectmanager

Wat als we je vertellen dat je een strategisch abonnement helemaal in MS Word kunt maken? Dat is wat dit sjabloon probeert te bereiken, met eenvoudig te begrijpen secties die allemaal zijn ontworpen om de bedrijfsstrategie zoveel mogelijk te stroomlijnen:

Een samenvatting die de context en achtergrond van het strategisch abonnement schetst.

Een plek voor uw visie en missie om uw abonnement te verankeren in de kern van uw organisatie.

Een SWOT-analyse om een eerlijke blik te werpen op je organisatie en haar omgeving (denk aanvisieverklaring)* Business doelen om precies te definiëren wat het strategisch abonnement moet bereiken

Een marketing-abonnement dat de promotionele kant van de bedrijfsstrategie schetst om deze doelen te bereiken

Een operationeel abonnement dat dient als uitvoerbaar stappenplan om uw doelen te bereiken

Financiële prognoses van de toekomst met de doelen voor de bedrijfsstrategie (en bedrijfsgroei)

Het team dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de strategische, marketing- en bedrijfsstrategieoperationeel abonnement Houd er rekening mee dat dit abonnement kan worden aangepast aan uw behoeften. Het vereist een beetje meer handmatig werk dan sommige van de andere voorbeelden die in deze gids worden gedeeld, maar het kan een mooi overzicht geven van het abonnement dat je aan het bouwen bent.

9. PowerPoint sjabloon voor strategische planning

Via Slide Team

Als een deel van uw strategische planningsproces bestaat uit presentaties voor belanghebbenden (en voor de meeste organisaties is dat zo), waarom dan niet meteen naar de software gaan waarin die presentaties uiteindelijk zullen plaatsvinden?

Deze sjabloon is in essentie een tijdlijn voor een routekaart, vergelijkbaar met andere sjablonen die we hierboven hebben besproken. Dit sjabloon voor bedrijfsstrategieën richt zich op de individuele mijlpalen die nodig zijn om van instelling tot uitvoering te komen. Maar de sjabloon is speciaal ontworpen voor PowerPoint, met aangepaste opties die het gemakkelijk maken om in te duiken en aan te passen.

Het downloaden is gratis en gemakkelijk en voor het aanpassen zijn alleen basisvaardigheden voor PowerPoint nodig. De tijdlijn is standaard ingesteld op één jaar, dus je moet misschien wat aanpassingen maken als je strategische plan meerdere jaren omspant.

10. Excel sjabloon voor strategische planning

Via Eloquens

MS Excel is niet altijd even gebruiksvriendelijk, maar de celgebaseerde structuur heeft een enorm aanpassingspotentieel. Het is dan ook geen verrassing dat ons laatste sjabloon voor Excel ook een van de meest uitgebreide opties in deze gids is voor uw behoeften op het gebied van bedrijfsstrategie.

Het werkblad zelf is verdeeld in drie gebieden of tabbladen:

Doelidentificatie om sleutelelementen zoals doelen voor uw organisatie te identificeren door middel van gerichte brainstorming.

Instelling van doelen, met behulp van het SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) sjabloon voor zakelijke doelen.

Actieplanning, het omzetten van deze doelen in tactieken en het bijhouden van de voortgang van deze tactieken om je doelen te bereiken.

Houd in gedachten dat, dankzij de MS Excel aard, dit grotendeels een intern planning document is en niet ontworpen voor externe presentatie. Maar binnen die context kunnen de sleutelelementen van dit sjabloon voor bedrijfsstrategieën enorm nuttig zijn om uw strategische planning op de rails te krijgen en te houden.

Wie heeft er baat bij strategische planning?

Organisaties: Of het nu gaat om een non-profit organisatie, een startende onderneming of een multinational, organisaties over de hele linie hebben baat bij strategische planning. Een dergelijk abonnement biedt een duidelijk kader voor besluitvorming, biedt een routekaart voor groei, identificeert potentiële kansen en risico's en bevordert een betere communicatie binnen de organisatie.

Leadership Teams: Het leiderschap van elke organisatie heeft veel baat bij strategische planning omdat het hen een overzicht geeft van de huidige staat van hun organisatie en een visie op waar ze naartoe willen. Het helpt bij het identificeren van de sleutel doelen en doelstellingen te identificeren en benchmarks vaststellen om de voortgang bij te houden.

Supercharge Uw Strategische Plannen Met ClickUp

Het is onmogelijk om een strategisch abonnement alleen op te stellen. Ongeacht de organisatie, is de kans groot dat het een teamprestatie is. Dus waarom dat team niet uitbreiden met de juiste tools?

Dit is niet overdreven: het juiste sjabloon voor strategische planning kan het proces voor je maken of breken. Of u nu probeert om uw zakelijke doelstellingen te halen, uw concurrentieanalyse of een SWOT-analyse uit te voeren, kan met een duidelijk overzicht gemakkelijk een abonnement worden opgesteld dat door de hele organisatie kan worden gevolgd.

En als dat sjabloon gratis is? Des te beter.

En hier komt het beste: de software die de meeste sjablonen die we hierboven hebben gedeeld ondersteunt, ClickUp, is ook gratis om te proberen. Het is een programma voor projectmanagement en productiviteitstool gebouwd voor teams, wat perfect werkt als dat project je volgende abonnement is om je algemene bedrijfsstrategie te creëren.

Klaar om te beginnen? Probeer ClickUp gratis uit vandaag.

