Doelen vs. Doelstellingen: Wat ze zijn & hoe ze te gebruiken

klaar om het verschil te leren tussen_ doelen en doelstellingen?

De instelling van doelen en doelstellingen kunnen gelijkaardige processen hebben, maar ze moeten elk op een andere manier benaderd worden.

In dit artikel helpen we je het doel-tegen-doel-debat te beslechten door de verschillen tussen de twee te benadrukken, hoe ze samenwerken en en het beste hulpmiddel om je te helpen beide doelen bij te houden!

Laten we beginnen.

Wat zijn doelen?

Een doel is een gewenst resultaat dat je wilt bereiken

Bedrijfsdoelen zijn een kompas - geven je team een idee van wat ze moeten bereiken en in welke richting ze moeten gaan.

In feite zijn ze de algemene bedoelingen van het bedrijf en kunnen ze helpen bij het opstellen van de missieverklaring. Ze helpen je te bepalen wat je wilt bereiken.

Resultaatgerichte doelen gaan echter alleen over eindresultaten - ze vertellen je niet hoe je daar gaat komen.

dat betekent niet dat de instelling van doelen niet belangrijk is!

Doelen stellen is echt belangrijk omdat het je team focus geeft op wat ze willen bereiken - het geeft ze duidelijkheid over alles, wat hun motivatie en productiviteit zal verhogen!

Wat zijn doelstellingen?

Doelstellingen definiëren wat je team moet doen om het doel te bereiken.

Het zijn specifieke meetbare verklaringen met een vast target dat je team moet bereiken.

Met andere woorden, ze veranderen resultaatgerichte doelen in procesgerichte doelen zodat er meetbare resultaten in de juiste richting zijn.

voorbeeld

Laten we zeggen dat je de omzet van je business wilt verhogen.

Om dat te doen, is een van je marketingdoelen om het aantal klanten met 20% te verhogen.

Hier is je doel het verhogen van de inkomsten, terwijl je doelstelling zou zijn om het aantal klanten met 20% te verhogen!

Doelen vs. Objectieven: Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Het belangrijkste verschil tussen doelen en doelstellingen is dat doelen breder van opzet zijn en helpen bij het creëren van visie en richting, terwijl doelstellingen specifiekere targets zijn en tastbare acties beschrijven om een eindresultaat te bereiken.

Hier zijn enkele van deze grote verschillen tussen

doelen

en doelstellingen uitgesplitst:

1. Toepassingsgebied

Doelen:

Doelen zijn relatief meer algemene uitspraken, dus hun reikwijdte kan breed zijn.

En in sommige Instances hoeven ze niet eens beperkt te zijn tot een team of project - brede, resultaatgerichte doelen kunnen zelfs gevolgd worden door de hele organisatie!

Voorbeeld:

Als het uiteindelijke doel alleen maar meer geld verdienen is, kunnen alle leden van een organisatie hun inspanningen op elkaar afstemmen om dit doel te bereiken.

Objectieven:

Doelstellingen project

zijn specifieker dan doelen en verwijzen meestal naar één bepaald proces, zoals verkoop en marketing.

bijvoorbeeld

Als we het hebben over verkoop- en marketingdoelstellingen, dan kunt u procesdoelstellingen hebben zoals een toename van 20% in het aantal prospects in uw verkooptrechter.

2. Tijdsbestek

Doelen:

Doelen van een organisatie hebben een langere tijdspanne dan doelstellingen.

Een ideaal tijdsbestek voor de doelen van een Fortune 500-bedrijf is bijvoorbeeld ongeveer

drie tot vijf jaar

terwijl scholen en

instellingen voor vroegtijdig leren

geven de voorkeur aan jaarlijkse doelen.

Objectieven:

Effectieve doelstellingen hebben een specifiek target dat is ingesteld rond een kort of middellang tijdsbestek.

Zo kunnen gewone kortetermijndoelen bijvoorbeeld zo lang duren als een

financieel kwartaal

. Je team moet zich haasten om de vergaderingen binnen dit tijdsbestek te halen.

tabel van verschil tussen doelen en doelstellingen | Doelen | Doelstellingen | | ----------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------- | | Reikwijdte | Brede, algemene uitspraken | Smalle, specifieke targets | | Specifiekheid | Algemeen gewenst resultaat | Tastbare acties | | Meting | Waarschijnlijk per kwartaal of jaar | Waarschijnlijk per dag, week of maand | | Tijdlijn | Lange termijn | Korte of middellange termijn | | Strategie | Nuttig voor de instelling van een richting of visie | Nuttig voor het abonnement op stappen naar een eindresultaat | | Aantal | Beperkte doelen per business categorie | Meerdere doelen voor één doel of proces |

Doelen versus Doelen: Hoe werken ze samen?

Als u wel doelen hebt, maar geen

meetbare doelstellingen

om ze te ondersteunen - dan zul je die zoete smaak van succes (en schuimigheid) niet kunnen krijgen!

Dit is hoe je business doelen en doelstellingen samen kan gebruiken om succes te boeken:

Doelen en doelstellingen samen gebruiken - Stap 1: doelen stellen

Uw bedrijfsdoelen moeten op één lijn liggen met die van uw bedrijf

missie

Dit zorgt ervoor dat je doelen relevant en relateerbaar zijn voor je klanten en werknemers. En als je dit eenmaal hebt bereikt, moeten je teams gemotiveerd zijn om samen te werken en samen een doel te bereiken!

Voorbeeld:

Een startup zou kunnen zijn: Identificeer product-markt fit (Zie hoe dit startup ClickUp gebruikt om OKR's bij te houden !)

Een Fortune 500 zou kunnen zijn: Uitbreiden naar de Zuidoost-Aziatische markt

Maar het eindigt niet bij alleen het definiëren van een aantal doelen voor je business.

Zodra je klaar bent met de instelling van doelen, moet je ze opsplitsen in meetbare doelstellingen:

Doelen en doelstellingen samen gebruiken - Stap 2: SMART-doelstellingen creëren

Na de instelling van de doelen moet u de doelstellingen definiëren die uw team kunnen helpen om ze te bereiken.

Er zijn echter een paar regels die u moet volgen bij het opstellen van doelstellingen.

Het enige wat je hoeft te doen is SMART doelstellingen opstellen!

En hoewel dat inderdaad betekent dat je je doelstellingen zinniger moet maken, komt er nog meer bij kijken:

S.M.A.R.T is een acroniem dat staat voor het Sspecifiek, Measurabel, Ahaalbaar, Rrelevant en Tgetimed maken van je doelstellingen.

Je hebt vast wel eens gehoord van

SMART doelen

waarom noemen we ze dan SMART doelstellingen?

Het heeft allemaal met context te maken.

We hebben het over doelen en doelstellingen, en we hebben vermeld dat doelstellingen zijn wat je moet doen om je doelen te bereiken. Daarom is het zinvol om het in plaats daarvan over SMART-doelstellingen te hebben.

Laten we dit proces eens in actie zien:

1. Specifieke doelstellingen

Een specifieke doelstelling is: De verkoop van 'Rum Ham' aan nieuwe klanten verhogen (een twijfelachtige beslissing, maar het is tenminste specifiek!)

2. Meetbare objecten

Je moet ook de voortgang van je doelstelling en belangrijke mijlpalen kunnen bijhouden.

waarom?

Hoe kun je anders controleren of je op het juiste spoor zit of niet!

Dus hoewel 'de verkoop van Rum ham verhogen' een goed doel is, is er geen duidelijke maatstaf voor.

De meetbare doelstelling zou zijn om de verkoop aan nieuwe klanten met 200% te verhogen.

3. Haalbare objecten

Je doelstelling moet ook gebaseerd zijn op de realiteit.

Hoewel het leuk zou zijn om de verkoop met 200% te verhogen, hebben ze gewoon niet genoeg leden in het team om het product te pushen.

Hier is een meer haalbare doelstelling: De verkoop aan nieuwe klanten met 30% verhogen.

4. Relevante objecten

Slimme doelstellingen moeten belangrijk zijn voor de missie van de business. Objectieven moeten altijd gekoppeld zijn aan iets dat het bedrijf kan helpen groeien, de klanttevredenheid kan verbeteren enzovoort.

Stel dat je een SaaS-bedrijf bent. Je zou misschien twee keer moeten nadenken over het introduceren van Klaar-voor-Je diensten die menselijke tussenkomst vereisen. Het heeft niets te maken met hoe SaaS-groeimodellen werken en het impliceert dat je niet past bij de productmarkt of dat je geen schaalbare groeistrategie hebt.

5. Tijdgebonden doelstellingen

Objectieven kunnen niet eeuwig doorgaan.

Je moet er een deadline voor vastleggen, anders blijf je er onophoudelijk aan werken en verlies je je doel uit het oog!

Dus nu is de laatste SMART doelstelling:

Tegen oktober 2024 moet de verkoop aan nieuwe klanten met 30% gestegen zijn.

Op deze manier, met een slimme doelstelling, weet je team exact wat het moet doen en hoe het het moet doen.

Doelen en doelstellingen samen gebruiken - Stap 3: Creëer strategieën en tactieken

Zodra je de meetbare doelen hebt opgesteld, moet je team uitzoeken hoe ze die doelen gaan bereiken en je uiteindelijke doelen bereiken.

Dit is waar je target strategie om de hoek komt kijken.

Een doelstrategie is een reeks stappen of taken die moeten worden gedaan om het doel of de doelstelling te bereiken.

Onthoud dat niet elke strategie die je probeert zal werken - het is aan jou om verschillende strategieën uit te proberen totdat je uiteindelijk je doel hebt bereikt.

En als je genoeg doelen hebt bereikt, kun je je algemene doel bereiken!

Hoe je doelen bijhouden

Zodra je je zakelijke doelstellingen en doelen hebt ingesteld, moet je team samen werken om de gewenste resultaten te behalen.

maar hoe weet je of je op de goede weg bent?

Als je op een boot in onbekende wateren zit, heb je een rondleiding nodig om erachter te komen waar je bent!

Een projectmanagement tool zoals ClickUp helpt u bij het ontwikkelen en bijhouden van uw procesgeoriënteerde doelen en doelstellingen. Dit zal u helpen om prestaties uit het verleden te meten en iedereen op dezelfde pagina te houden.

Wat is

ClickUp

?

ClickUp is een van 's werelds

hoogst gewaardeerde tools voor projectmanagement op afstand

. Het wordt gebruikt door meer dan 200.000 teams over de hele wereld, waaronder die van

startups

en grote bedrijven.

Het heeft alle functies die je nodig hebt om je doelen en doelstellingen gemakkelijk te creëren en te beheren!

Hier wordt uitgelegd hoe:

Soorten doelen in ClickUp

Het maakt niet uit wat uw business is of wat uw zakelijke doelen zijn, ClickUp zal u ermee helpen.

Hier zijn enkele van de soorten zinvolle doelen die u kunt maken en bijhouden in ClickUp:

Teams Doelen

Sprint Doelen

Persoonlijke doelen

OKR's

1. Doelen van teams wil je dat je _team zichzelf pusht en productiever wordt?

Probeer ClickUp's Team Doelen.

In ClickUp zijn doelen containers op hoog niveau die kunnen worden onderverdeeld in kleinere tastbare doelen.

Deze doelen zijn gemakkelijk meetbaar en wanneer u ze voltooit, voltooit u ook uw doel.

Op deze manier, wanneer u ClickUp gebruikt, zijn Doelen in wezen de doelen die u helpen uw Doelen aan te pakken

Dit is hoe u teams beheren Doelen in ClickUp.

Stap 1

Klik op deze schattige kleine trofee knop in ClickUp.

Voer vervolgens je doelen in het doelvenster in dat verschijnt.

Het uiteindelijke doel van je team kan bijvoorbeeld zijn om de verkoop met 15% te verhogen:

Stap 2

Nadat je het doel hebt ingesteld, kun je het toewijzen aan de leden van je team.

Nadat je elke target hebt ingesteld, kun je ze toewijzen aan verschillende leden van het team!

Stap 4

Nu kun je beginnen met het aanpakken van elk target om je meetbare doelen en doelstellingen te bereiken.

Elke keer dat je team dichter bij een van hun

doelen van het project

kunnen ze de cijfers binnen elk van hun ClickUp targets bijwerken.

en hier komt het beste gedeelte!

ClickUp berekent automatisch het doel voortgangspercentage op basis van de targets.

Op deze manier, telkens wanneer u of uw team een van de targets bijwerkt, meten uw algemene doelstellingen uw voortgang in real-time. Dit kan de leden van uw team een motivatieboost geven, zodat ze meer doelstellingen kunnen verpletteren!

B. Sprint doelen

ClickUp is ook het perfecte hulpmiddel als u een

Agile team voor softwareontwikkeling

.

waarom?

U kunt ClickUp gebruiken om de voortgang van uw Agile en Agile projecten te volgen

Scrum

sprints!

Nee, niet die Sprint!

Een Sprint is een periode waarin een softwareontwikkelingsteam een werkend model van een product maakt.

Zo kun je doelen van een sprint bijhouden in ClickUp:

Creëer een doel

Stel een deadline in voor uw Sprint doel

Een set Doelen definiëren die u zullen helpen uw Sprint doel te bereiken

Voeg deze targets toe als taken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image19-2.png sprint doel in ClickUp /%img/

Nu hoef je alleen nog maar je targets te halen en je kunt het voortgangspercentage van je Sprint doel in real-time bijwerken!

C. Wekelijkse scorekaarten

Met de meeste tools voor instellingen kun je alleen je eigen doelen en doelstellingen bijhouden.

Met ClickUp kunt u echter ook de individuele doelen van uw teamleden bijhouden! In ClickUp kan uw team wekelijks Doelstellingen en Taken creëren die ze moeten bereiken en deze delen met het team.

D. Persoonlijke doelen

ClickUp is niet alleen voor business.

U kunt ClickUp ook gebruiken om persoonlijke doelen te stellen!

Met ClickUp kunt u het volgende aanpassen

Toestemmingen

voor al je doelen en doelstellingen. Je kunt kiezen wie je doelen mag bekijken of bewerken, of je kunt ze privé houden.

Aantekening: Je kunt zelfs toestemming voor je projectdoel aanpassen. Op deze manier kun je aanpassen wat bepaalde leden van je team of clients Nog te doen staat als het gaat om jouw Doelen.

E.

OKR's

Tijd voor een pop quiz vraag:

Wat hebben Spotify, Netflix en Amazon gemeen?

Nope - het is niet dat ze allemaal productiviteitsverliezers zijn!

Alle 3 bedrijven gebruiken OKR's!

Doelstelling en belangrijkste resultaten OKR's zijn een kader voor de instelling van doelen dat door organisaties wordt gebruikt om doelen voor hun bedrijf en werknemers te bepalen en te meten. Het splitst elke doelstelling op in een reeks sleutelresultaten die je zullen helpen om die doelstelling te bereiken.

Het OKR-raamwerk lijkt misschien ontmoedigend, maar het is heel eenvoudig.

Alles wat u nodig hebt is ClickUp.

Echter, in OKR terminologie Objectives = Goals.

Bekijk deze tabel om verwarring weg te nemen:

Wanneer u ClickUp doelen instelt, stelt u dus uw OKR objecten in

En wanneer u uw ClickUp Doelen instelt, stelt u uw sleutel resultaten in

Afgezien van deze naamsverandering blijft alles hetzelfde!

Als je de OKR-aanpak wilt volgen, hoef je alleen maar de stappen te gebruiken die we hebben beschreven in de Team doelen punt en het komt goed!

Aantekening: OKR's moeten niet

verward met KPI's

(Key Performance Indicators).

OKR's helpen je bij het bijhouden van je doelen, terwijl prestatie-indicatoren het succes van een doorlopend proces meten.

Maar we zijn nog niet Klaar!

Scrum-meesters

en

Agile projectmanagers

krijgen een heleboel handige grafieken om bij te houden hoe ze de voortgang naar hun doelen bijhouden, zoals:

Grafieken opbranden toont de project Taken die je team tot nu toe Voltooid heeft

Burndown grafieken : laat zien hoeveel werk er nog over is in een project

laat zien hoeveel werk er nog over is in een project Snelheidsgrafieken : bepaalt het percentage voltooide taken van uw team

bepaalt het percentage voltooide taken van uw team Cumulatieve werkstroom : visualiseert de voortgang van een project in een bepaalde periode

Oké, nu zijn we Klaar.

Doelstellingen Conclusie

Laten we het debat over doelen vs. doelstellingen hier afsluiten.

Doelen en doelstellingen zijn niet uitwisselbare termen.

Doelen zijn een resultaat dat je wilt bereiken, en doelstellingen helpen je uit te zoeken hoe je dat doel kunt bereiken.

Maar je hebt ze allebei nodig om te slagen

Het creëren van slimme doelen en doelstellingen voor je bedrijf kan je team het duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben!

Maar vergeet niet dat wanneer je doelen en doelstellingen maakt, je ook een manier nodig hebt om ze bij te houden.

