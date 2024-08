De rol van een Scrum Master: Best Practices voor succes

Klaar om alles te leren over Scrum masters en hoe je er een kunt worden?

Scrum masters klinken als Jedi masters, nietwaar?

Ze hebben de 'kracht' om je kracht te geven Scrum team om dingen te bereiken waar ze nooit van gedroomd zouden hebben!

In dit artikel belichten we de sleutelverantwoordelijkheden van een Scrum Master, hoe je een Scrum Master wordt en het ene hulpmiddel dat elke Scrum Master nodig heeft!

Laten we beginnen!

Wat is een Scrum Master?

Een Scrum master is in wezen de manager van een Scrum team.

Zij zijn de bemiddelaars tussen de eigenaar van het product, belanghebbenden en het team in Agile softwareontwikkeling.

Als het Scrum-raamwerk een Big Mac zou zijn, dan zou de Scrum-master het middelste broodje zijn dat alles bij elkaar houdt!

Maar wacht.

Agile, Scrum Teams, Product Eigenaren...wat is dit allemaal?!

Een snel overzicht van alles wat je moet weten

Ik weet dat er veel ingewikkelde termen zijn die we net hebben gebruikt.

Maar het is niet omdat ze klinken complex dat ze moeilijk te begrijpen zijn.

Hier is een snel overzicht van alles wat je moet weten:

1. Agile Agile is een softwareontwikkelingsmethodologie waarbij je je project opsplitst in kleinere cycli van ontwikkeling, genaamd

sprints . Scrum is een subset van de Agile methodologie en volgt ook de Sprint-aanpak.

2. Sprint

De Sprint is het tijdsbestek waarin Scrum teams een werkend model van de software moeten voltooien. Ze duren meestal 1-4 weken.

3. Scrum Teams

De term Scrum werd bedacht door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka, die een goed presterend team vergeleken met de scrumformatie die door rugbyspelers wordt gebruikt.

Vandaag de dag is Scrum een van de populairste Agile-methodologieën en stelt het softwareontwikkelaars in staat om verbluffende producten te maken met behulp van Agile-engineeringpraktijken.

Het Scrum-team is een groep van functieoverschrijdende individuen die samenwerken om de magie te laten gebeuren.

Hier is de cast van tekens die verschillende rollen en verantwoordelijkheden spelen in het Scrum team:

Producteigenaar: creëert een visie voor het uiteindelijke softwareproduct door de behoeften van klanten te begrijpen en feedback van klanten door te geven aan de ontwikkelaars

Scrum master: Zorgt ervoor dat het ontwikkelteam efficiënt samenwerkt en dat het Agile proces soepel verloopt

Softwareontwikkelingsteam: Creëert actief het product met behulp van Agile engineeringpraktijken

Stakeholders : individuen (meestal klanten) die waardevolle feedback geven om het softwareontwikkelingsproces van het product te verbeteren

4. Product backlog

De Product achterstand is een lijst met items met details van het werk dat Voltooid moet worden tijdens de productontwikkeling. Onderdelen van de productbacklog zijn onder andere projecttaken, bugfixes en nieuwe functies van het product die ontwikkeld moeten worden. Tijdens elke Sprint proberen Teams een paar van deze backlog items totdat er geen meer over zijn.

#

Wat doet een Scrum master eigenlijk?

wat is het verschil tussen een _Scrum Master en een jongleur met wat serieuze vaardigheden ?

niet veel!

Elke dag schuifelen Scrum-masters tussen tientallen Taken, zodat het Scrum-team superproductief kan zijn.

Hier zijn de drie sleutelverantwoordelijkheden van Scrummasters:

Begrijpen van de behoeften van de Scrum product eigenaar en het development team

Handelen als eendienend leider en de Scrum waarden overbrengen op het team

Het Scrum-team beschermen tegen problemen

Maar Scrum masters kunnen dit niet allemaal alleen doen!

Elke projectmanager heeft een Agile projectmanagement tool om hun team te beheren.

Het zal hen helpen om alles te consolideren en hen één ruimte geven om al hun projectactiviteiten te beheren. Of het nu gaat om het bijhouden van de voortgang van je project, het beheren van projecttaken of het maken van rapportages - Scrum software kan het allemaal met grote snelheid en wendbaarheid doen!

En daarom gaan we ook belichten hoe ClickUp ('s werelds hoogst beoordeelde Scrum-software ) kan Scrum masters helpen met hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden.

Laten we eens kijken wat Scrum masters doen:

1. Vergaderingen organiseren

er is niets gaap-inducerenders dan een _team _vergadering, toch?

Maar vergaderingen hoeven niet saai en grijs te zijn! Scrum vergaderingen voegen wat broodnodige kleur toe aan de werkplek.

Ze zijn vaak kort, hypergefocust Scrum ceremonies die iedereen motiveren om briljant samen te werken.

Deze vergaderingen zijn er in alle vormen en groottes, inclusief:

A. Dagelijkse stand-ups

Het softwareontwikkelingsteam komt elke ochtend 15 minuten bij elkaar om te bespreken aan welke items in de product backlog ze werken en welke problemen ze tegenkomen.

Als het Agile project groot is, dan verdelen de Scrum teams zich in meerdere teams. De vertegenwoordigers van deze teams worden naar de dagelijkse standups geroepen om hun voortgang te bespreken. Deze vergadering staat bekend als de Scrum of Scrums.

B. Sprint terugblik Nadat een sprint is Voltooid, bespreekt het team een paar uur lang de prestaties van de sprint.

De retrospective benadrukt de obstakels waarmee het team werd geconfronteerd en hoe deze in de volgende Sprint kunnen worden verwijderd.

Belemmeringen zijn problemen in het project zoals - ziekte van teamleden, hoog verloop, gebrek aan bekwame teamleden, en nog veel meer.

En wie organiseert deze Scrum vergadering?

De Scrum Master natuurlijk!

Hier zijn enkele van hun taken voor retrospectieve vergaderingen:

Ervoor zorgen dat de vergaderingen op tijd worden gehouden

Ervoor zorgen dat iedereen aanwezig is

Waarde toevoegen aan de vergaderingen met productieve discussies

Bekijk deze_ retrospectieve hulpmiddelen !

Hoe ClickUp u helpt bij het organiseren van vergaderingen:

Scrum vergaderingen nemen geen groot deel van uw dag in beslag - maar het organiseren van het proces kan u een uur of twee kosten.

_En als u met strakke deadlines werkt, hebt u die tijd niet!

ClickUp helpt u te voorkomen dat u tijd verliest met organiseren en geeft u meer tijd om uw team te managen.

Zo werkt het:

Terugkerende taken scrummeetings gebeuren altijd...

Dat betekent dus dat je handmatig een Taak moet aanmaken in je projectmanagement software. Elke. Elke. Dag.

Niet als het aan ClickUp ligt!

ClickUp heeft 's werelds meest robuuste Taken om u te helpen bij het plannen van uw Scrum vergaderingen.

ClickUp biedt twee soorten terugkerende taken met twee verschillende acties:

Herhaal schema

Kies deze trigger om uw dagelijkse vergadering te plannen. Maak een taak aan en herhaal deze op weekdagen op uw gewenste vergaderingstijd. Je kunt bijvoorbeeld de Taak 'Dagelijks bijpraten' instellen voor Monday-Friday om 9 uur 's ochtends.

Herhaal trigger

Kies deze optie om uw retrospectieve vergadering te plannen. Met een repeat trigger kun je een taak opnieuw starten zodra deze de status 'Gesloten' heeft bereikt.

Bijvoorbeeld, wanneer u een sprint retrospectief taak in ClickUp-taak, kunt u een herhaal trigger selecteren en de datum voor de volgende retrospectieve vergaderingen invoeren. Op deze manier hoeft u niet na elke Sprint handmatig retrospectieve vergaderingen toe te voegen!

Maak je ook geen zorgen over herinneringen aan je team over deze komende Scrum ceremonies!

ClickUp stuurt hen e-mail notificaties over de geplande Scrum ceremonies, dus u hoeft zich daar geen zorgen over te maken!

2. Eén op één discussies voeren

De Scrum master is de populaire jongen in het Scrum team.

Van leden van ontwikkelteams tot producteigenaren tot extra professionals op het gebied van productontwikkeling, iedereen wil een privé vergadering met de Scrum master!

Een veel voorkomende rol van de Scrum master is die van coach.

Scrum masters kunnen één-op-één gesprekken voeren met nieuwe leden van het team om ze te helpen wennen aan het Scrum framework.

Wanneer er onenigheid ontstaat binnen het team, ontmoet de Scrum master de leden van het team individueel om problemen over het Scrum proces op te lossen.

de Scrum Master fungeert ook als brug tussen de eigenaar van het product en het ontwikkelteam

Als de Scrum producteigenaar bijvoorbeeld de werklast van de Sprint zodanig wil verhogen dat het team het moeilijk heeft, dan onderhandelt de Scrum master opnieuw over de hoeveelheid werk.

hoe?

Gewapend met lijsten met taken, sprint backlog items en voortgangsrapportages laat de Scrum master zien hoeveel werk het ontwikkelteam eigenlijk aankan. Dit zal de eigenaar van het product overtuigen om de werklast op gepaste wijze te verminderen!

Hoe ClickUp helpt bij één-op-één gesprekken:

Om een punt te bewijzen, moet u rapporten maken.

maar als u erover nadenkt... kan rapportage paradoxaal zijn

waarom?

Je kunt veel tijd besteden aan het maken van rapportages over productiviteit, waardoor je je eigen productiviteit verpest!

De rapporten van ClickUp zorgen er echter voor dat u minder tijd besteedt aan het maken van rapporten en meer tijd aan het managen van uw Scrum team .

Hier zijn een enkele geautomatiseerde rapportages die ClickUp u biedt:

1. Snelheidsrapport Wil je weten hoeveel werk je ontwikkelteam _ aankan?

Scrum masters kunnen deze grafieken gebruiken om te visualiseren hoeveel Taken je team heeft Voltooid in een Sprint.

Tijdens een sessie voor het plannen van een Sprint kunnen Scrum masters bepalen hoeveel werk ze in de volgende Sprint op zich kunnen nemen. Op deze manier overladen ze het softwareontwikkelingsteam niet met onrealistische verwachtingen!

2. Sprint burndown Bij de Scrum- en Agile-methodologie draait alles om werken met strakke deadlines.

ClickUp's sprint burndown grafiek laat zien hoeveel werk er nog over is in een project om uw huidige voortgang te evalueren.

De burndown grafieken komen ook met een geprojecteerde voortgangslijn. Deze lijn laat u zien hoe de voortgang van uw project eruit zal zien als uw team in hetzelfde tempo werkt.

Met de burndown grafiek kun je eenvoudig bepalen of je team in staat zal zijn om de items van de sprint op tijd af te ronden.

3. Cumulatieve werkstroom Cumulatieve stroomdiagrammen helpen Scrum masters bij het bijhouden van de voortgang van hun project.

Het diagram laat zien hoeveel van de Sprint backlog is weggewerkt en helpt je knelpunten te identificeren wanneer ze zich voordoen.

_Het beste aan de werkstroomdiagrammen van ClickUp?

Ze zijn gekleurd op basis van de status van de Taak!

Op deze manier is het gemakkelijk voor uw software-ontwikkelingsteam om te zien hoe goed ze het doen tijdens het voltooien van de sprint backlog.

3. Het Scrum-bord beheren

De Scrum-bord is de versie van het Scrum team van de 'One ring to rule them all'.

_Waarom is het Scrum-bord dan zo 'kostbaar'?

Het is een voltooide visuele weergave van het werk dat je team heeft.

Het Scrum-bord stelt het Scrum-team in staat om:

Bepalen aan welk productontwikkelingsaspect ze moeten werken

Ervoor zorgen dat iedereen aan een taak werkt

Hun voortgang bijhouden tijdens de Sprint

De Scrum Master is verantwoordelijk voor alle Scrum board-gerelateerde activiteiten. Of het nu gaat om het maken van een board, het toevoegen van nieuwe taken of het updaten ervan, de Scrum master is de 'Keeper Of The Board'

Aantekening: Het Scrum-bord hoeft niet altijd een fysiek prikbord te zijn. Het is eigenlijk beter om een virtueel bord in projectmanagement tools zoals ClickUp.

Hoe helpt ClickUp je bij het beheren van een Scrum-bord?

Het beheren van een Scrum board is lang niet zo moeilijk als hersenchirurgie... en ClickUp's Scrum board is daar het bewijs van.

Laten we eens kijken hoe het u helpt:

Board Weergave

ClickUp's Board weergave is het perfecte virtuele Scrum-bord voor uw team.

Net als een fysiek Scrum-bord kan de weergave van het bord worden opgesplitst in drie kolommen.

Elke kolom geeft de status van de Taak weer:

In uitvoering: welke taken moeten worden gestart

welke taken moeten worden gestart Nog te doen: waaraan wordt gewerkt

waaraan wordt gewerkt Review: welke taken worden gecontroleerd op kwaliteit

We begrijpen dat verschillende Scrum masters verschillende eisen hebben. Daarom kunt u met ClickUp zoveel taken toevoegen als u wilt aangepaste fases voor taken toevoegen zoals u wilt. Op deze manier ben je niet beperkt tot de gebruikelijke drie fasen die iedereen gebruikt!

Dat is echter niet alles.

Het is ook supergemakkelijk te beheren!

Zodra een lid van je team een taak voltooit, sleep je die gewoon naar een kolom met de juiste fase. Taken kunnen dan snel worden herschikt zodra ze door deze fasen zijn gegaan!

4. Samenwerken met belanghebbenden

wat er in de Scrum gebeurt, blijft niet altijd in de Scrum!

Scrum masters moeten rapporteren aan alle sleutel stakeholders en doorgeven hoe het project vordert.

En nog te doen, hebben ze gedetailleerde rapportages nodig.

waarom?

Ze belichten de redenen voor projectbelemmeringen

Ze geven waardevolle inzichten in de productiviteit van het team

Ze helpen je de voortgang van het team bijhouden

Hoe ClickUp u helpt samen te werken met belanghebbenden

Dus hoe deelt u deze rapportages met mensen buiten uw Scrum team?

Met ClickUp kunt u uw projectbestanden sneller delen dan u 'Scrum master' kunt zeggen!

Dit is hoe:

Aangepaste toegangsrechten Met ClickUp kunt u uw projectbestanden, mappen en lijsten met taken met iedereen delen in slechts een paar klikken!_

U hebt volledige controle over wat u wilt delen met uw belanghebbenden. U kunt bepalen wat ze wel en niet kunnen doen in ClickUp door de instelling ' toestemmingen .'

Hier zijn een paar soorten toestemmingen die je kunt instellen voor mensen buiten je team:

Kan weergeven: gasten kunnen projectdetails weergeven, maar kunnen geen interactie hebben

Kan commentaar geven: gasten kunnen commentaar toevoegen aan de taken en lijsten met taken

Kan bewerken: gasten kunnen taken bewerken maar geen taken aanmaken

Op deze manier kan een Scrum master snel alle gegevens die hij nodig heeft delen met wie hij maar wil om het project draaiende te houden!

#

Wat zijn de kwaliteiten die elke Scrum Master moet hebben?

_Dus je denkt dat je een Scrum Master kan zijn?

Het is niet gemakkelijk!

Iemand moet een bepaalde set eigenschappen en vaardigheden hebben om een succesvolle Scrum Master te zijn.

gelukkig hoef je er niet mee geboren te worden!

Een typische Scrum Master heeft deze vier sleutels kwaliteiten .

Ze kunnen worden opgepikt door iedereen die de rol van Scrum master wil spelen:

1. Goed geïnformeerde

Ironisch genoeg is dit een no-brainer.

De Scrum Master moet de slimste bol in de kamer zijn.

Zoals Master Yoda.

Ze moeten de Scrum-principes door en door kennen.

Een Scrum Master is iemand met jarenlange praktijkervaring in het Scrum framework.

We noemen ze niet voor niets de 'Masters'!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image11-1.gif een man die zegt dat ik veel dingen doe gif /%img/

Ze moeten de technische problemen begrijpen die het team moet oplossen en de hulpmiddelen die het team zal gebruiken om oplossingen te creëren.

Naast een techneut moet de Scrum Master ook ervaring hebben met projectmanagement.

waarom?

Als je praktische Business-abonnementen moet maken voor grote projecten, moet je ook een meester zijn in planning en inschatting!

2. Koel, kalm en beheerst

een 'oké'manager reageert op een crisis, maar een 'geweldige'_manager reageert.

Precies wat Obi-Wan altijd tegen Anakin Skywalker zei!

Dit is wat we bedoelen:

Wanneer de Scrum voor een groot probleem staat, moet de Scrum Master zich geen zorgen maken. In plaats daarvan moet hij geduldig zijn en ervoor zorgen dat het team zijn probleemoplossend vermogen gebruikt.

Als de Titanic een Scrum project was en het was aan het zinken, dan was de Scrum Master degene die ervoor zorgde dat iedereen samenwerkte om te evacueren zonder in paniek te raken!

3. Samenwerken

Een Scrum Master moet goede sociale vaardigheden hebben - zoals Padme Amidala.

Ze moeten flexibel genoeg zijn om samen te werken met de Scrum producteigenaar, het softwareontwikkelingsteam en zelfs met stakeholders.

Als je team de eisen van de eigenaar niet begrijpt, neemt de Scrum Master het initiatief tot dienend leiderschap om de doelen van de Sprint duidelijk uit te leggen.

Maar uitleggen is niet het enige wat ze doen.

Als er een verhit argument uitbreekt in een scrum: dan kan de Scrum Master het volgende doen

Scrum Masters!

Ze moeten hun diplomatieke Scrum master vaardigheden gebruiken om ervoor te zorgen dat de leden van het team eerlijk en respectvol met elkaar omgaan. Het is hun taak om dingen glad te strijken met hun team.

Ze moeten ook goed kunnen luisteren. Als een lid van het team over zijn problemen praat, moet hij het perspectief van het team in overweging nemen zonder een oordeel te vellen

4. Transparant

Dr. Jekyll zou een vreselijke Scrum Master zijn geweest!

hoe dat zo?

Een Scrum Master zou geen verborgen agenda's of een 'duistere kant' moeten hebben

Ze moeten open en transparant zijn in alle formulieren van communicatie.

Kortom, met een Scrum Master is _wat je ziet, is wat je krijgt

Transparantie is ook een van de waarden van Agile engineering.

Als er een groot probleem is in het Scrum proces en de Scrum Master negeert het - dan escaleert het probleem sneller dan je denkt!

#

Hoe word ik een gecertificeerde Scrum Master?

Kwaliteiten zijn niet genoeg; je hebt nodig gecertificeerde Scrum master training om een Scrum master te worden, jonge padawan._

Gelukkig kunnen Scrum Alliance en Scrum.org je helpen!

Laten we eens kijken naar de cursussen die ze je aanbieden:

A. Scrum Alliance - CSM (Certified Scrum Master)

In deze cursus leer je hoe je Agile-methoden kunt gebruiken om een Scrum-team te managen.

Deze Scrum Alliance cursus is een portaal naar banen in talloze bedrijven die de Agile en Scrum methodologie gebruiken.

Om een CSM-certificering te krijgen, moet je:

Een persoonlijke 16-urige Scrum training bijwonen die wordt gegeven door een Certified Scrum coach of een 25-urige training die wordt gegeven door een gecertificeerde Scrum coach Agile coach * Doe een online examen van 50 meerkeuzevragen en behaal een minimumscore van 37

Accepteer de CSM-licentieovereenkomst

Doe dit, en je bent op weg om een Scrum master certificaat te ontvangen!

Aantekening: Je moet je CSM-certificering onderhouden door deze elke twee jaar te vernieuwen. Je kunt je in de toekomst ook aanmelden als Scrum coach om je vaardigheden door te geven aan de volgende generatie!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

In tegenstelling tot CSM heeft een PSM drie certificatieniveaus. Tenslotte is niet elke Jedi-ridder een Jedi master, toch?

Hier is elke certificering:

PSM I: Certificaathouders bewijzen dat ze de waarden van Scrum en de toepassingen ervan begrijpen

PSM II: Certificaathouders begrijpen Scrum waarden en principes en hoe ze kunnen worden gebruikt in de echte wereld

PSM III: Certificaathouders hebben een diep begrip van Agile Scrum praktijken in een verscheidenheid aan organisaties.

Nadat je gecertificeerd bent, kun je je ook aanmelden als professionele Scrum trainer. Dit zal je helpen om een carrière in Agile Scrum coaching te starten.

maar wat als je je niet wilt beperken tot Scrum certificeringen?

Maak je geen zorgen.

Als je in plaats daarvan een gecertificeerde Agile practitioner wilt worden, is de PMI-ACP certificering je beste keuze.

Na het behalen van je Scrum certificering is het tijd om te solliciteren naar een baan als Scrum master!

Sommige Scrum master interviewvragen testen of je de juiste kwaliteiten hebt om de Scrum master rol te spelen. Als je alle kwaliteiten en certificeringen van je Scrum master checklist hebt afgevinkt, heb je een grotere kans om aangenomen te worden!

zo gemakkelijk is het!

#

Conclusie

_Wat is een Scrum master?

De Scrum Master is een van de belangrijkste leden van Scrum Teams.

Ze stellen hun team in staat om hun potentieel te maximaliseren en fungeren als aanspreekpunt voor eigenaren en belanghebbenden.

Een Scrum Master kan echter niet alles alleen doen.

Ze hebben een trouwe sidekick nodig om het zware werk te doen.

En dat is waar een Agile projectmanagement tool zoals ClickUp van pas komt.

Dus laat ClickUp het lichtzwaard zijn voor uw Jedi-ridders, en meld u vandaag aan !

Het heeft alle Scrum en Agile productmanagement functies die je nodig hebt om je Agile project en Agile teams effectief te beheren!

Moge de kracht met je zijn!