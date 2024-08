10 Sprint Retrospective Voorbeelden voor Agile Teams

Snel inchecken voordat we naar Sprint retrospectieve voorbeelden : Op een schaal van 1 tot 10, hoe zou u de betrokkenheid van uw team bij uw huidige retrospectives beoordelen?

Eén is "Bijna iedereen vraagt om uitstel" en 10 is "Het is een veilige ruimte voor de eerlijke feedback van het team en we zijn daarna beter op de hoogte om de juiste stappen voor verbetering te nemen".

Als je ergens tussen de zeven en negen zit, krijg je meer manieren om je retros fris te houden en de creatieve output te verdubbelen. Als je onder de zes zit, laten we je snel op weg helpen om kleine successen te boeken en resultaten te gaan zien!

We hebben 10 retrospectieve voorbeelden op een rijtje gezet om je te helpen experimenteren en uit te vinden welk format werkt voor jouw team - plus bruikbare tips van agile leiders om de tijd van je team te maximaliseren!

Wat is een Sprint Retrospective?

Een Sprint Retrospective is een van de vijf belangrijkste Agile Gebeurtenissen (voorheen Agile Plechtigheden ) in Scrum waarbij het team reflecteert op wat er goed ging tijdens de vorige Sprint en wat er verbeterd kan worden voor de volgende Sprint.

Een sprint retrospective is een bijeenkomst die meestal wordt gehouden aan het einde van een Agile ontwikkelcyclus om te bekijken wat er goed ging, wat er verbeterd kon worden en andere zaken die aangepakt moeten worden om effectiever te worden als team.

De Retrospective wordt vaak verward met een ander Agile evenement genaamd de Sprint Review, maar ze hebben verschillende doelen:

De Sprint Review brengt de Scrum Master, Product Owner, ontwikkelteam en stakeholders samen om te discussiëren en feedback te geven over de deliverable of features in de huidige Sprint

brengt de Scrum Master, Product Owner, ontwikkelteam en stakeholders samen om te discussiëren en feedback te geven over de deliverable of features in de huidige Sprint De Sprint Retrospective vindt plaats nadat een Sprint is voltooid om te delen wat werkte, wat niet werkte en wat kan worden verbeterd, zodat het team de juiste aanpassingen maakt voor toekomstige Sprints

Top vijf Agile technieken gebruikt in organisaties via KennisHut Pro tip: Als u op zoek bent naar meer introverte vergaderingen, gebruik dan een productiviteitsplatform zoals ClickUp om je team de tijd te geven om eerst zelf na te denken en dan hun gedachten toe te voegen om te bespreken tijdens de volgende retro. Probeer ClickUp's Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon om te beginnen!

Sprint Retrospective Vergelijkingstabel

TL;DR: Verschillend retrospectieve formaten richten zich op verschillende uitkomsten. Hier is een kort overzicht van de Sprint Retrospective voorbeelden die we zullen behandelen:

sprint retrospective voorbeelden die hun belangrijkste focus en beste gebruik beschrijven | Sprint Retrospective Voorbeeld | Focus | Best Gebruikt... | | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Om de stressfactoren en de algehele teamdynamiek te begrijpen | Om inzichten vast te leggen en actiepunten toe te wijzen | Mountain Climber | Diepgaande reflectie op individueel en teamsucces | Om na te denken over een moeilijk of lang Sprintproject | | Dot Voting: Prioritering: Om de top-of-mind discussiepunten na een Sprint te versnellen | Zeester Goede en slechte ervaringen met huidige processen Om open dialoog te stimuleren | Visie brainstormen | Individuele en teamdoelen op één lijn brengen | Feedback Grid | Discussieonderwerpen specificeren | De indeling aanpassen aan elke situatie | | Kudo cards | erkenning van collega's | Een gedeelde ruimte om elkaar publiekelijk te complimenteren | | Snelle 1:1 feedback Om een op activiteiten gebaseerde retro te faciliteren bij het inwerken of algemene teambuilding | Winning Streak | Leren voor herhaald succes | Om processen, hulpmiddelen of mensen te benadrukken die het voltooien van taken en het halen van deadlines makkelijker hebben gemaakt

10 Sprint Retrospective Voorbeelden

De voorbeelden zijn voor zowel beginnende als ervaren Agile teams. We laten zien hoe je elk model gebruikt door de lens van een team op afstand dat een digitale samenwerkingstool gebruikt om de Scrum retrospective uit te voeren.

We moedigen je aan om een paar formats te testen om uit te vinden wat het beste werkt voor het DNA en de vergadercultuur van jouw team. Daar gaan we!

1. Gek Droevig Blij

De Mad Sad Glad Sprint Retrospective onderzoekt de procesblokkades, stressfactoren en algehele

teammoraal

in de manier waarop ze individueel en samenwerkten in de vorige Sprint.

Scrum Masters en agile leiders zijn verantwoordelijk voor het wegnemen van belemmeringen om de productiviteit te verhogen. Dit soort vragen geeft inzicht in interne of externe bronnen die het team beïnvloeden.

Wat zijn uitvoerbare manieren waarop processen kunnen worden aangepast voor een wrijvingsloze ervaring?

Voel je je meer of minder voorbereid om aan de slag te gaan na planningsvergaderingen?

Wordt iemand overweldigd door een of meer stappen in de workflow?

Welke monotone taken vertragen je?

Hoe Mad Sad Glad gebruiken

Verdeel je digitale bord in drie kolommen en label ze Blij, Droevig en Gek Voeg een paar gekleurdeplakbriefje plaatshouders om een item voor te stellen voor de respectievelijke kolom (Blij=Groen, Droevig=Blauw, Gek=Oranje) Vraag elk teamlid om minstens één item in te brengen in elke kolom, gericht op de emotionele reis van de vorige Sprint Leid de discussie beginnend met een bepaalde kolom of urgent item

Sprint Retrospectives kunnen moeilijk zijn voor het team. Dit komt omdat er meestal veel belangrijke vaststellingen en verbeterpunten zijn. Voor sommige mensen kan het voelen alsof ze altijd tekortschieten. We houden graag "off the record" openhartige chats waar iedereen vrij is om absoluut alles te zeggen wat ze willen en het wordt niet opgenomen. Luciano Viterale , medeoprichter van Ticker Nerd



2. DAKI

De DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective is een krachtig model voor Agile teams om gedetailleerde resultaten in hun rapport te krijgen. Teamleden raken hypergefocust op processen, Agile hulpmiddelen en middelen, dus het is het beste nadat ze meerdere Sprints hebben doorlopen.

Laat vallen : Dingen die volledig verwijderd moeten worden uit eerdere Sprints omdat ze schadelijk of storend zijn voor het werk en de productiviteit van het team

: Dingen die volledig verwijderd moeten worden uit eerdere Sprints omdat ze schadelijk of storend zijn voor het werk en de productiviteit van het team Toevoegen : Dingen toevoegen of vervangen om aan de behoeften van teamleden te voldoen

: Dingen toevoegen of vervangen om aan de behoeften van teamleden te voldoen Keep: Dingen die essentieel zijn geworden voor het proces en de oplevering voor komende Sprints

Dingen die essentieel zijn geworden voor het proces en de oplevering voor komende Sprints Verbeter: Dingen om kleine (of grote!) veranderingen in aan te brengen voor continue verbetering en algemeen succes

Hoe DAKI te gebruiken

Verdeel je digitale bord in vier kolommen en label ze op volgorde: Laten vallen, Toevoegen, Bewaren en Verbeteren Specificeer de kolommen met een onderwerp als je de feedback wilt richten op een bepaald proces, een bepaalde tool of een bepaalde workflow Vraag je team om ten minste één item aan elke kolom toe te voegen David Hoodspith , Agile Coach bij The Road to Agile, zegt het het beste:

"Sprinten om de twee weken betekent dat je 26 retros per jaar moet maken. Ik steek er tijd in om ervoor te zorgen dat ze allemaal anders zijn. Dit betekent dat je het format moet veranderen, iemand anders het moet laten doen of een hotdogpak moet dragen. Je retros moeten zo uniek zijn als een sneeuwvlok!

Tijd was niet mijn bondgenoot op weg naar een Sprint Retrospective bijeenkomst. Ik kon me niet goed voorbereiden, dus ik moest een eerder format hergebruiken. Toen ik langs het speelgoed van mijn dochter liep, zag ik het Halloween hotdogpak van mijn oudste. Ik trok het meteen aan en liep de retro. Ik ontdekte die dag dat elke variatie of verandering in de retrospectieve betrokkenheid en vooral plezier kan opwekken!"

3. Bergbeklimmer

Oproep aan alle teamleden die op zoek zijn naar avontuur! De Mountain Climber Sprint Retrospective richt zich op individuele reflectie na een moeilijke of grote Sprint.

Scrum Masters en agile leiders hebben de verantwoordelijkheid om barrières weg te nemen om de productiviteit te verhogen. In wezen vraag je elk teamlid om te visualiseren wat hun werkelijke capaciteit is om taken uit te voeren en hoe je hen kunt helpen om hun doel te bereiken.

Hoe Mountain Climber gebruiken

Wees zo creatief als je wilt met deze retro! Hier zijn een paar aanbevolen aanwijzingen:

Pad : Heeft onzeSprint planning je op de juiste manier gestart? Waren er momenten waarop taken of verzoeken je van het pad af brachten?

: Heeft onzeSprint planning je op de juiste manier gestart? Waren er momenten waarop taken of verzoeken je van het pad af brachten? Weer : Wat vertraagde je of leidde je vooruit om de Sprint te voltooien?

: Wat vertraagde je of leidde je vooruit om de Sprint te voltooien? Touwen : Wat vond je van de steun van het hele team?

: Wat vond je van de steun van het hele team? Bugs/Boulders : Met welke kleine/grote obstakels werd je geconfronteerd?

: Met welke kleine/grote obstakels werd je geconfronteerd? Eerste Hulp-kit: Wat heb je nodig voor toekomstige Sprints om je te helpen je taken op tijd af te ronden?

4. Stippen stemmen

De Dot Voting Sprint Retrospective richt zich op itemprioritering, zodat de duur van de retrospectieve vergadering wordt besteed aan de onderwerpen die iedereen eerder eerder dan later wil aanpakken.

Als je net begint met Sprint Retrospective meetings, is dit een van de beste retrospectieven om te verkennen. Teams die net beginnen met Agile projectmanagement of Scrum gaan door significante gedrags- en procesveranderingen om snelheids- en flexibiliteitsdoelen te halen.

via Digitaal.ai

Hoe puntstemmen gebruiken

Alle ontwikkelteams snakken naar extra tijd. Om ieders tijd en aandacht optimaal te benutten, begin je het stemproces door items toe te voegen die je van teamleden hebt verzameld. Zorg dat je zo specifiek mogelijk bent, zodat je aan het einde van de retro een aantal bruikbare punten hebt.

5. Zeester

Vergelijkbaar met de DAKI retro, is de Starfish Sprint Retrospective verdeeld in vijf categorieën, beginnend met feedback over huidige werkwijzen en eindigend met nieuwe ideeën voor procesverbetering. Retrospectieve ideeën zoals Starfish hebben de neiging om een bepaalde volgorde te volgen om ervoor te zorgen dat het gesprek vooruit gaat en het team enthousiast is voor toekomstige Sprints.

antwoordvoorbeelden voor een starfish sprint retrospectieve vergadering | Categorie | Antwoordvoorbeeld | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Op dinsdag een virtuele ruimte openen voor snelle vragen aan de Product Owner | Minder van onderbrekingen tijdens het laatste deel van de dag via Slack voor statusupdates | Meer van | Het delen van kennis en meningen over onze tools en systemen om slimmer te werken | | Start Doing | Code beter achterlaten dan je hem gevonden hebt om /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Stop Doing | Het voeren van gesprekken via e-mail of Slack en niet in de taak |

Hoe gebruik je Starfish? Ruben Gamez , Oprichter en CEO van

SignWell deelt hun teamervaring:

"Onze Sprint Retrospectives bevatten altijd een 5-sterren bord: Doorgaan, Verlagen, Verhogen, Stoppen en Starten. We brainstormen afzonderlijk en daarna gezamenlijk over ideeën die op elk punt van de ster vallen. Het is een leuke manier om na te denken over het goede, het slechte en het lelijke terwijl we uitzoeken wat de beste manier is om vooruit te komen."

Ruben vervolgt: "Zodra we deze ideeën effectief hebben gegroepeerd in de juiste categorie en het juiste thema, bedenken we een spelplan voor de volgende keer."

6. Zeilboot

De Sailboat Sprint Retrospective richt zich op de doelen en visie van waar de Scrum team wil gaan, hoe ze daar zullen komen en welke uitdagingen ze voorzien.

Het is een visueel model met een tekening/foto van een zeilboot op zijn pad. Dit is wat de cijfers voorstellen:

Zeilboot : Alle Scrum teamleden

: Alle Scrum teamleden Eiland : De collectieve visie/doelstellingen

: De collectieve visie/doelstellingen Wind : Processen, tools en mensen die het Scrumteam helpen hun visie te bereiken

: Processen, tools en mensen die het Scrumteam helpen hun visie te bereiken Rocks : Risico's en obstakels tijdens de reis

: Risico's en obstakels tijdens de reis Anchor: Processen, tools en mensen die het Scrum-team afremmen

Hoe Sailboat gebruiken

Teken of gebruik een foto van een zeilboot met een anker aan de zijkant die op weg is naar een eiland. Omring de boot met de wind (serie gebogen lijnen) en grote rotsen Vraag elk Scrumteamlid om ideeën te brainstormen voor open discussie en het bijhouden van gegevens

7. Feedbackrooster

De Feedback Grid Sprint Retrospective klinkt zoals de naam al doet vermoeden: Een open raster verdeeld in vier kwadranten. Als je het eenvoudig wilt houden, gebruik dan de standaard labels Likes, Criticisms, Questions en Ideas. Maar als er vier onderwerpen zijn die je wilt terugkoppelen over de laatste Sprint, zou dit effectiever zijn dan de standaard.

Feedbackraster gebruiken

Een leeg feedbackraster kan stiekem veranderen in een ontmoedigende taak. Hier is een handleiding voor het gebruik van kleine discussiegroepen om de tijd, feedback en ideeën van je team optimaal te benutten:

Een leeg feedbackraster kan stiekem veranderen in een ontmoedigende taak. Hier is een handleiding voor het gebruik van kleine discussiegroepen om de tijd, feedback en ideeën van je team optimaal te benutten:

Voordat je de serieuze Sprint Retrospective vergadering start, moedig je je team aan om eerst kleine discussiegroepen te vormen waarin ze de punten opsplitsen en eerst hun suggesties geven. Zo kunnen ze hun hoofd op orde krijgen tijdens de vergadering en krijgen ze ruim de tijd om met ideeën te komen. Merk op dat je team tijdens de vergadering niet zal zonnen omdat ze ernaar uitkijken om hun ideeën te presenteren en meer betrokken zullen zijn bij het bespreken van de onderwerpen van andere leden. Max Hauer , Oprichter en CEO bij Goflow







8. Kudo kaarten

Heb je een stevige lofzang voor het team nodig om iedereen in zijn of haar sas te krijgen? (Ik kijk niet naar jou, Glad Sad Mad Retrospective!)

De Kudo Cards Sprint Retrospective viert de samenwerking, communicatie en prestaties van de teamleden tijdens de Sprint-cyclus. Het is een positieve teambindingservaring, vooral voor hybride of virtuele teams .

Hoe Kudokaarten gebruiken

Maak een oneindig digitaal canvas en moedig iedereen aan om een teamlid een snelle en betekenisvolle shout-out te geven.

Pro tip: Als vergaderingen moeilijk te plannen zijn omdat je team verspreid is over verschillende tijdzones, maak dan een ClickUp Board bekijken voor elk teamlid om op een geschikt moment binnen te komen en iemand te @noemen op een Kudo-kaart.

9. Elke voldoet aan alle

De Each One Meets All Sprint Retrospective activiteit draait om twee thema's: iedereen in het team leren kennen en directe feedback delen. De unieke factor? Het is vergelijkbaar met speeddaten waarbij een groep van twee mensen 1:1 met elkaar praat.

Hoe gebruik je Each One Meets All?

Dit is gemakkelijker te faciliteren in een kantooromgeving. Maar voor teams op afstand kan het een beetje lastig en tijdverspillend zijn als de technologie niet meer werkt of als je door virtuele kamers aan het rommelen bent om bij je volgende 1:1 te komen. Deze retro kan gemakkelijk een tijdverspiller worden als je team geen waarde hecht aan deze vorm. Maar aan de andere kant is het een leuke en creatieve manier om teamrelaties op te bouwen!

Pro tip: Stimuleer je korte Sprints met ClickUp's ontwerp Sprint sjabloon ! Dagen 1-5 zijn opgesplitst per fase met voorgestelde aangepaste velden voor het eenvoudig bijhouden van taken.



10. Winnende streep

De Winning Streak Sprint Retrospective is perfect voor situaties waarin bijna, of alle onderdelen van de Sprint vlekkeloos verliepen.

We hebben de neiging om ons de meeste dingen te herinneren die mislukten of niet aan onze verwachtingen voldeden. Het doorlopen van deze oefening tijdens een Sprint Retrospective meeting helpt ons vast te leggen wat we willen herhalen voor blijvend succes.

Hoe Winning Streak gebruiken

Vraag uw team om, terwijl het nog vers in hun geheugen ligt, na te denken over de vorige Sprint-cyclus van begin tot eind. Markeer processen, hulpmiddelen of mensen die het voltooien van taken en het halen van deadlines makkelijker maakten. Misschien wilt u uw SOP bij de hand om een paar van deze learnings te documenteren om huidige en toekomstige Scrum teamleden te helpen!

Veelgestelde vragen over Sprint Retrospectieve

Wat zijn de voordelen van het doen van een Sprint Retrospective?

Het belangrijkste voordeel van het uitvoeren van een sprint retrospective is dat het continu leren en verbeteren binnen het team stimuleert. Door regelmatig na te denken over elke iteratie en verbeterpunten te bespreken, kunnen teams zwakke punten of problemen identificeren voordat het grote problemen worden en ervoor zorgen dat het hele team op dezelfde lijn zit wat betreft toekomstige plannen voor het ontwikkelen van code en het afronden van producten. Bovendien biedt het teamleden de kans om hun ideeën en gevoelens te uiten zonder bang te hoeven zijn om beoordeeld of bekritiseerd te worden.

Wat moet er in een Sprint Retrospective?

Bij het uitvoeren van een sprint retrospective is het belangrijk om alle aspecten van het ontwikkelproces te bekijken, zodat je verbeterpunten kunt vinden in zowel de individuele prestaties als de algehele workflow. Hier zijn enkele onderwerpen die je zou kunnen bespreken: de snelheid van vooruitgang, teamdynamiek, individuele verantwoordelijkheden, communicatie tussen leden, strategieën om problemen op te lossen, doelen die wel/niet zijn bereikt tijdens deze sprintcyclus en eventuele verbeteringen die moeten worden doorgevoerd.

Hoe vaak moet je een Sprint Retrospective doen?

De frequentie van sprint retrospectives zal afhangen van de behoeften van je team, maar over het algemeen wordt aanbevolen om ze na elke twee weken of elke sprint iteratie . Dit geeft het team genoeg tijd om na te denken en hun voortgang op een zinvolle manier te bespreken zonder dat er te veel tijd verstrijkt tussen de bijeenkomsten.

Sprint retrospectieven verbinden met al uw werk in ClickUp

Traditionele structuren zijn vaak contraproductief voor groei en doelen. Met ClickUp heb je de tools om regelmatige Sprint Retrospectives op te zetten als een altijd groene bron. Dit niveau van toegankelijke kennis zal de manier veranderen waarop uw team communiceert en presteert voor de volgende iteratie en daarna.

