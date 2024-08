10 beste Agile Retrospective-tools in 2024

In het huidige, snel evoluerende zakelijke landschap is de mogelijkheid om processen te herzien en te verfijnen belangrijker dan ooit.

Retrospectieve tools zijn bedoeld voor teams die hun prestaties willen analyseren en werkstromen willen stroomlijnen. Deze tools faciliteren zinvolle dialogen, moedigen feedback aan en bevorderen een cultuur van voortdurende verbetering. Door gebruik te maken van de beste retrospectieve tools kunnen teams successen identificeren, leren van uitdagingen en uiteindelijk op een efficiënte en effectieve manier voortgang boeken.

Laten we erin duiken!

Bij het zoeken naar de ideale retrospectietool zijn er een aantal sleutel functies waar projectmanagers, softwareontwikkelaars en ontwikkelteams op moeten letten:

Samenwerking: Een goede online agile retrospectieve tool zou het volgende moeten bevorderensamenwerking op de werkplekvooral voor teams op afstand. Zoek naar functies die het je team gemakkelijk maken om te communiceren, bij te dragen en samen te werken, zoals realtime bewerking, commentaar en stemfuncties

Een goede online agile retrospectieve tool zou het volgende moeten bevorderensamenwerking op de werkplekvooral voor teams op afstand. Zoek naar functies die het je team gemakkelijk maken om te communiceren, bij te dragen en samen te werken, zoals realtime bewerking, commentaar en stemfuncties Flexibiliteit: Retrospectives zijn niet one-size-fits-all. Online retrospectietools moeten aanpasbaar zijn aan de behoeften van je team, met aanpasbaresjablonen voor retrospectieven en de mogelijkheid om retrospectieve formats aan te passen voor optimalesprint retrospectief efficiëntie

Retrospectives zijn niet one-size-fits-all. Online retrospectietools moeten aanpasbaar zijn aan de behoeften van je team, met aanpasbaresjablonen voor retrospectieven en de mogelijkheid om retrospectieve formats aan te passen voor optimalesprint retrospectief efficiëntie Gebruiksgemak: Je online retrospectief tool moet gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. Het laatste wat je wilt is dat je team kostbare tijd besteedt aan het uitzoeken hoe de tool te gebruiken in plaats van zich te concentreren op de retrospective zelf

Je online retrospectief tool moet gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. Het laatste wat je wilt is dat je team kostbare tijd besteedt aan het uitzoeken hoe de tool te gebruiken in plaats van zich te concentreren op de retrospective zelf Integratie: Een goede retrospectieve tool moet naadloos integreren met alle tools die u al gebruikt voor projectmanagement. Hierdoor kunt u retrospectieve feedback gemakkelijk correleren met specifieke Taken, projecten of Sprints

Een goede retrospectieve tool moet naadloos integreren met alle tools die u al gebruikt voor projectmanagement. Hierdoor kunt u retrospectieve feedback gemakkelijk correleren met specifieke Taken, projecten of Sprints Anonimiteit: Om eerlijke feedback te garanderen, zoek je een retrospectieve tool die een optie biedt voor anonieme opmerkingen. Hierdoor voelen teamleden zich meer op hun gemak bij het delen van hun gedachten en zorgenvoortdurende verbetering *Activeerbare inzichten: De tool moet het gemakkelijker maken om feedback en discussiepunten om te zetten in bruikbare taken of verhalen voor toekomstige Sprints. Op deze manier identificeer je niet alleen problemen, maar los je ze ook op

Om eerlijke feedback te garanderen, zoek je een retrospectieve tool die een optie biedt voor anonieme opmerkingen. Hierdoor voelen teamleden zich meer op hun gemak bij het delen van hun gedachten en zorgenvoortdurende verbetering *Activeerbare inzichten: De tool moet het gemakkelijker maken om feedback en discussiepunten om te zetten in bruikbare taken of verhalen voor toekomstige Sprints. Op deze manier identificeer je niet alleen problemen, maar los je ze ook op Gegevensbeveiliging: Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, moet een goede retrospectieve tool solide veiligheidsmaatregelen bieden om de gesprekken en gegevens van je team te beschermen

In de hedendaagse bedrijfsomgeving is het voortdurend herzien en verbeteren van processen essentieel. Retrospectieve tools zijn ontworpen om teams te helpen hun prestaties te beoordelen, werkstromen te verbeteren en een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen.

Met deze tools kunnen teams vaststellen wat werkt, uitdagingen aanpakken en effectief voortgang boeken. Hier zijn de beste retrospectieve tools om te overwegen voor jouw team.

1. ClickUp - Het beste voor Agile Retros

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Home-view-simplified.png Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in de kalender en deze beter te organiseren met ClickUp Home https://clickup.com/teams/agile Projecten beheren in ClickUp /cta/

ClickUp biedt een gedetailleerde kaart naar succes, met functies voor het instellen van doelen en mijlpalen bijhouden die fungeren als de leidende sterren. ClickUp is een indrukwekkend, multifunctioneel hulpprogramma voor projectmanagement en productiviteit en vormt een robuuste aanwinst voor agile teams naar effectieve retrospectieven uitvoeren .

Deze retrospectieve tool biedt een brede array aan functies die zijn toegesneden op de dynamische en veranderende eisen van teams die gebruik maken van de agile mentaliteit en bevordert efficiënte samenwerking en duidelijke communicatie binnen je team.

ClickUp biedt onder andere innovatieve oplossingen voor het instellen van doelen, het bijhouden van mijlpalen en een gespecialiseerde Sjabloon voor Sprint Retrospectief Brainstormen -waardoor agile management gestroomlijnder en effectiever is dan ooit.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-315.png Gebruik ClickUp's Retrospective Sprint Board Template om regelmatige Scrum vergaderingen bij te houden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6319870&afdeling=techniek-product&\_gl=1*lr537g*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /cta/

ClickUp beste functies

De doelen van ClickUp functie stelt je team in staat om doelstellingen te definiëren, bij te houden en direct binnen het platform te beheren. Het is ideaal voor het vertalen van inzichten uit retrospectives in bruikbare doelen en zorgt ervoor dat deze doelen voortdurend zichtbaar zijn en worden bijgehouden

ClickUp mijlpalen helpen bij het opsplitsen van complexe projecten in beheersbare delen. Deze functie is met name nuttig voor het bijhouden van de voortgang na retrospectieve vergaderingen, zodat u en uw team een duidelijk beeld krijgen van wat er is bereikt en wat er in het verschiet ligt

Geef de resultaten van retrospectieve vergaderingen visueel weer metClickUp Whiteboards. Ze stellen leden van het team in staat om een reeks diagrammen, aantekeningen en schetsen te maken om belangrijke inzichten en toekomstige abonnementen vast te leggen

GebruikClickUp's documenten om achteraf notulen van vergaderingen en actieabonnementen te maken, te delen en op te slaan en zo een gemakkelijk toegankelijkkennisbank voor alle retrospectieve documentatie

Na retrospectieve vergaderingen moeten verschillende taken en acties worden gedelegeerd. Gebruik opmerkingen toewijzen om deze Taken gemakkelijk toe te wijzen binnen deaantekeningen voor vergaderingen zelf - ideaal voor teams op afstand

ClickUp limieten

Door het uitgebreide assortiment functies zullen sommige gebruikers merken dat de leercurve om ClickUp aan de praat te krijgen steiler is dan die van meer eenvoudige online retro-tools

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen 👉Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling voor succes! Neem contact op metVerkoop wanneer u klaar bent.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Bonus:_ Bronnenbeheer

2. Sprint-borden - het beste voor Sprint Retrospectives

via Reetro Een andere kanshebber op het gebied van gratis online retrospectietools is Reetro, een online retrospectietool dat sleutelgegevens over de prestaties van je team vastlegt en bijhoudt. De tool biedt retro board formats die het gemakkelijk maken om commentaar kaarten en action items .

Deze retrospectieve tool is helemaal gratis, wat betekent dat het geavanceerdere functies mist en slechts enkele basisfuncties biedt. Reetro heeft geen Kanban-bord, backlogbeheer of een prioritering van projecten functie.

Reetro beste functies

Legt sleutelgegevens over teamprestaties vast

Biedt configureerbare formats voor het bord

Het retrospectieve proces kan worden geautomatiseerd

Maakt conversie van opmerkingen naar actie-items en bijhouden van voortgang mogelijk

Een van de weinige gratis retrospectieve tools op deze lijst

Reetro beperkingen

Geen exportmogelijkheid naar PDF

Geen backlog management

Geen prioritering functie

Reetro prijzen

Voor altijd gratis

Reetro beoordeling en reviews

Nog geen beoordelingen op G2 of Capterra

4. ScatterSpoke - Beste voor Continue Feedback Retrospectives

via ScatterSpoke ScatterSpoke biedt AI-gestuurde inzichten en analyse van retrospectives. Deze online retrospectieve tool maakt het mogelijk om anonieme, kleurgecodeerde kaarten aan te maken en integreert met Slack, Trello en Jira. De drag-and-drop optie is een koud kunstje om kaarten te verplaatsen tussen verschillende kolommen van het retrospectief bord.

ScatterSpoke beste functies

Biedt gedetailleerde analyse van retrospectives per thema

Integreert volledig met Slack, Trello en Jira

Maakt het aanmaken van anonieme, kleur-gecodeerde kaarten mogelijk, zodat zelfs de meest verlegen teamleden feedback kunnen geven (zonder beïnvloed te worden door anderen)

Beheer de stemopties op verschillende manieren, waaronder het resetten van alle stemmen, het blokkeren van stemmen van andere teamleden totdat iedereen feedback heeft gegeven en de instelling van een maximum aantal stemmen per persoon

ScatterSpoke beperkingen

Geen automatisering achteraf voor beter tijdbeheer

Geen aparte optie om te stemmen op individuele onderwerpen

Iedereen moet zich aanmelden voor de tool als ze willen deelnemen aan een vergadering achteraf

ScatterSpoke prijzen

Free: $0 voor maximaal 15 gebruikers

$0 voor maximaal 15 gebruikers Business: $6/maand per gebruiker (gratis proefversie)

$6/maand per gebruiker (gratis proefversie) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ScatterSpoke beoordelingen en reviews

Nog geen beoordelingen op G2 of Capterra

5. RetroTool - Beste voor Lean Coffee Retrospective

via RetroTool RetroTool is een hulpmiddel voor retrospectief dat in slechts enkele seconden een retrobord kan instellen en een bereik van kant-en-klare sjablonen biedt. Drie klikken en je bent klaar om van start te gaan met je eerste online retro vergadering.

Wees voorbereid op bugs die er af en toe voor zorgen dat sommige leden van het team hun kaarten kwijtraken en een gebrek aan functie voor het exporteren van PDF-bestanden.

RetroTool beste functies

Snelle installatie van het bord en exporteren van aantekeningen met één klik

Flexibiliteit bij het maken van standaard of aangepaste retros

Gebruiksklare sjablonen zoalsstart stop vervolg sjablonen en meer

Voeg plaknotities toe met een intuïtieve functie voor slepen en neerzetten

Biedt een privégedeelte voor elke deelnemer in elke kolom

RetroTool beperkingen

Geen PDF of Excel export functie, alleen tekst

Het ontwerp is een beetje gedateerd vergeleken met andere online retrospectieve toolopties

Kan geen actie items toewijzen aan team leden

Sommige gebruikers hebben aangetoond dat teamleden door bugs soms hun kaarten kwijtraken

RetroTool prijzen

Anoniem: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Individueel: $10/maand per team (gratis proefversie beschikbaar)

$10/maand per team (gratis proefversie beschikbaar) Bedrijf: $20/maand per team

RetroTool beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (6 beoordelingen)

6. Neatro - Het beste voor Check-In Retrospectives

via Netjes Neatro biedt meer dan 30 sjablonen die gebruiksgemak bieden en automatisch onvolledige items markeren. Monitor terugkerende trends en creëer een veilige ruimte voor je team met functies voor anonimiteit.

Houd er rekening mee dat je reis met Neatro belemmerd kan worden door het gebrek aan Slack integratie en limieten in de export functies.

Neatro beste functies

Meer dan 30 sjablonen om uit te kiezen

Gebruiksvriendelijk en intuïtief

Markeert onvolledige actiepunten van eerdere activiteiten

Brengt gemeenschappelijke onderwerpen in kaart zodat je terugkerende trends kunt identificeren en deze met het team kunt bespreken

Beperkingen van Neatro

Geen Slack integratie

Sommige gebruikers rapporteerden problemen met de export naar Jira functie

Gratis proefversie beschikbaar, maar geen gratis optie

Neatro prijzen

Premium: $23,20/maand per team

$23,20/maand per team Pro: $31,20/maand per team

$31,20/maand per team Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neatro beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (5 beoordelingen)

goReflect - Beste voor werkstroom retrospectives

via goReflect goReflect is een retrospectief hulpmiddel dat de bijdragen van uw team onbevooroordeeld houdt met anonieme berichten, en het is altijd klaar voor voortdurende verbetering met permanent beschikbare retrospectieve borden. Met drag-and-drop opties kun je ook naadloos tussen retro-bord kolommen bewegen.

goReflect beste functies

Anonieme berichten voor onbevooroordeelde feedback van retrospectieve tool

Kaarten en actie-items downloaden naar Excel

Permanente retrospectieve borden die een voortdurende verbetering bevorderen

Uitdrukken van gedachten via GIF's, memes, video's en afbeeldingen

goReflect limieten

Voor alle bijdragers moet een account worden aangemaakt

Deelkoppeling duurt slechts 24 uur

Basisinterface met weinig functies in vergelijking met concurrenten

Geen zichtbaarheid in lopende actie items

goReflect prijzen

$2,67/maand per gebruiker

goReflect beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (2 beoordelingen)

8. GoRetro - Het beste voor retrospectieven op schaal

via GoRetro GoRetro biedt een schone interface en aanpasbare borden en zet lijsten om in bruikbare items. Deze retrospectieve tool kruidt retrospectives zelfs met humor door middel van GIF's. Maar als je te veel items hebt om weer te geven, kan het beheren van de lange kolommen vervelend worden in deze online retrospectietool.

GoRetro beste functies

Anonieme feedback functie zodat iedereen gratis zijn gedachten kan uiten

De functie Sprint Analyzer laat potentiële risico's zien

Biedt een vleugje humor door middel van GIF's

De functie Joker biedt datagestuurde inzichten om discussies aan te wakkeren en Sprints te versnellen

Capaciteitsplanning stelt je in staat om taken toe te wijzen aan leden van het team met voldoende bandbreedte voor een soepele werkingbeheer van werklast* Free Forever optie of start een gratis proefversie

GoRetro limieten

Sommige gebruikers hebben problemen met de compatibiliteit met browsers gerapporteerd

Sommige functies zijn verborgen en moeilijk te vinden in de retrospectieve tool

Recensenten vonden dat GoRetro vervelend kan worden als er te veel items zijn

GoRetro prijzen

Free forever

Premium: $29 per team/maand jaarlijks gefactureerd

$29 per team/maand jaarlijks gefactureerd Sprint Pro: $49 per team/maand jaarlijks gefactureerd

$49 per team/maand jaarlijks gefactureerd Organisatie: Neem contact op voor prijzen

GoRetro beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

9. Parabol - Het beste voor ijsbrekers voor retro's

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Parabol.png via Parabol /%img/

via Parabol Parabol is een online hulpmiddel voor retrospectief en biedt een overvloed aan retrosjablonen, aanpassingsmogelijkheden en een uitstekende integratie met Jira.

De functie voor ijsbrekers is een geweldig hulpmiddel om iedereen te laten ontspannen en deel te laten nemen aan uw retrospectief. Parabol kan je echter wel een centrale opslagplaats voor samenvattingen van retrospectieve vergaderingen uit het verleden bieden.

Parabol beste functies

Anonieme functies zodat iedereen zijn mening kan geven

IJsbrekers zetten een open en uitnodigende toon voor de komende retrospectieve en brengen het team aan het praten

Een rijke bibliotheek met sjablonen om uit te kiezen voor verschillende retrospectieve formats

Volledig aanpasbaar retrospectief bord voor agile retrospectives

Eenvoudig uitnodigingsproces voor leden voor privé en openbare forums

Parabol beperkingen

Retro tool heeft geen centrale opslagplaats voor samenvattingen van vergaderingen uit het verleden, alleen een samenvatting per e-mail

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de weergave van retrospectives voor specifieke teams

Prijzen Parabol

Starter: Gratis voor altijd voor maximaal twee teams

Gratis voor altijd voor maximaal twee teams Teams: $6 per gebruiker/maand (gratis proefversie)

$6 per gebruiker/maand (gratis proefversie) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Parabol beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10 beoordelingen)

10. Echometer - Beste voor Mindset Retrospectieven

via Echometer Echometer is een retrospectief instrument dat de psychologische gezondheid van uw team analyseert met geïntegreerde gezondheidscheckvragen om het werk te ondersteunen van Scrum team leden en Scrum-masters. Deze jonge software is nog in ontwikkeling, dus het is niet zo intuïtief en rijk aan functies als zijn tegenhangers.

Echometer beste functies

Enquêtes voor voorbereidende vragen en onderwerpen

Een handig archief dat de ontwikkeling van teams in de loop van de tijd laat zien

Snelle retrospectieve voorbereiding met behulp van meerdere sjablonen

Geïntegreerde gezondheidsvragen om de vinger aan de pols te houden van het moreel en de maturiteit van uw team

Echometer limieten

Sommige gebruikers hebben gewezen op de onhandige bediening van de whiteboards

In ontwikkeling, met ruimte voor meer functies

Echometer prijzen

Gratis voor maximaal 12 gebruikers

Teamontwikkelaar: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Agile Enterprise: $12/maand per gebruiker

Echometer beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (5 beoordelingen)

4.8/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

Het kiezen van de juiste retrospectieve tool kan de efficiëntie en samenwerking van je team aanzienlijk verbeteren.

Of je nu op zoek bent naar integratiemogelijkheden, diverse sjablonen of gedetailleerde analyses, ClickUp voldoet aan een breed bereik van behoeften. Het vereenvoudigt het proces van het uitvoeren van retrospectives, zodat je team zich kan richten op voortdurende verbetering en bruikbare inzichten. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en geniet van de soepelste retrospectives en nog soepeler projectmanagement!