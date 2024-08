105 Inspirerende Teamwork Quotes om je team te motiveren

Vraag iemand wat hij leuk vindt aan zijn baan en hij zal waarschijnlijk zeggen dat het de mensen zijn.

De mensen die de late nachten en de golven van uitputting minder kwellend maken. De mensen die ervoor zorgen dat ze zich meteen beter voelen na een klein gesprekje. De mensen die niet bang zijn om hen te roepen als ze merken dat er iets niet klopt.

We hebben een lijst samengesteld met onze favoriete teamworkquotes en een paar klompjes advies voor effectief teamwork.

Naast je favoriete ochtenddrankje, krijg je de energie die je nodig hebt om leiding te geven en je team te motiveren ! ☕️⚡️

Teamwork citaten over samenwerken

Waarom is het belangrijk om in teamverband te werken? Om te beginnen is de samenwerking op de werkplek toegenomen met met minstens 50% in de afgelopen 20 jaar en het is overheersend in de toestand van de wereld van vandaag.

Ik gok dat het succes van je team niet afhing van een paar toppers, maar van elk teamlid dat een deel van het proces in handen heeft en dingen gedaan krijgt! Of iemand nu liever achter de schermen staat of de beslissingen neemt, iedereen heeft unieke vaardigheden en ervaringen die in verschillende situaties van pas komen.

Deze motiverende citaten vatten goed samen wat het betekent voor een team om belangeloos bij te dragen aan één visie. 🧑‍💼✨

1. "Zeggen dat mijn lot niet verbonden is met jouw lot is hetzelfde als zeggen: "Jouw kant van de boot zinkt."

-**Hugh Downs Amerikaanse radio- en televisieomroeper

2. "Individuele toewijding aan een groepsinspanning - dat is wat maakt dat een team, een bedrijf werkt, een samenleving werkt, een beschaving werkt."

-Vince Lombardi Amerikaanse voetbalcoach en manager in de National Football League (NFL)

3. "Teamwork is het geheim waardoor gewone mensen ongewone resultaten behalen."

-Ifeanyi Enoch Onuoha Nigeriaanse auteur en pedagoog

4. "Niemand van ons is zo slim als wij allemaal."

-Ken Blanchard Amerikaans auteur, spreker en business consultant

5. "Talent wint wedstrijden, maar teamwork en intelligentie winnen kampioenschappen."

-**Michael Jordan Amerikaanse voorzitter van het basketbalteam Charlotte Hornets en voormalig basketbalspeler

6. "Een groep wordt teamgenoten wanneer elk lid zeker genoeg is van zichzelf en zijn bijdrage om de vaardigheden van de anderen te prijzen."

-Norman Shidle amerikaans auteur_

7. "In teamwork is stilte geen goud. Het is dodelijk."

-**Mark Sanborn amerikaans auteur, spreker en ondernemer_

8. "Ik hou van de uitdaging om spelers tot bepaalde niveaus te laten stijgen, maar dat is het makkelijke gedeelte. De grootste uitdaging is om ze te laten geloven in wat we doen. Ze moeten begrijpen dat het oké is om goede en slechte dagen te hebben."

Dawn Staley amerikaanse basketbal Hall of Fame speler, coach en Olympisch gouden medaillewinnaar_

"Elke keer dat we op het werk met een ander omgaan, moeten we een keuze maken: proberen we zoveel mogelijk waarde op te eisen als we kunnen, of dragen we waarde bij zonder ons zorgen te maken over wat we ervoor terugkrijgen?"

Adam Grant organisatiepsycholoog en auteur_

Fotocredit: adamgrant.net 👉 Bij ClickUp LevelUp 2021 conferentie deelde Adam Grant wat er gebeurde nadat hij een Remote Friday-experiment aan een handvol CEO's had voorgelegd. Spoiler alert: een wereldwijd experiment waar niemand mee instemde veranderde alles.

10. "Je hebt twee vuurstenen nodig om vuur te maken."

-Louisa May Alcott amerikaans schrijfster en dichteres_

11. "De kracht van het team is elk individueel lid. De kracht van elk lid is het team."

-Phil Jackson amerikaanse basketbalspeler, coach en manager_

12. "Individueel zijn we een druppel. Samen zijn we een oceaan."

-**Ryunosuke Satoro japanse schrijver

13. "Mensen die van elkaar afhankelijk zijn combineren hun eigen inspanningen met die van anderen om hun grootste succes te behalen."

-Stephen Covey amerikaans auteur en docent_

14. "Hoe briljant je geest of strategie ook is, als je een solospel speelt, verlies je altijd van een team."

-Reid Hoffman amerikaans ondernemer en auteur_

15. "Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; sterker nog, het is het enige dat dat ooit heeft gedaan."

-Margaret Mead amerikaans cultureel antropologe

16. "Teamwerk verdeelt de taak en vermenigvuldigt het succes."

-Onbekend

17. "Onthoud dat teamwerk begint met het opbouwen van vertrouwen. En de enige manier om dat te doen is door onze behoefte aan onkwetsbaarheid te overwinnen."

-Patrick Lencioni amerikaans auteur_

18. "Het maakt niet uit hoe hoog je in een organisatie komt, het maakt niet uit hoe goed je het doet, je werk is nooit af."

-**Abigail Johnson amerikaanse voorzitster & CEO van Fidelity Investments_

19. "Leren, zonder de mogelijkheid om te delen wat we geleerd hebben, is een beetje als koken voor onszelf; we doen het wel, maar we zullen het waarschijnlijk niet zo goed doen."

-**Mike Schmoker auteur, leraar en voormalig American football coach_

Teamwork citaten over leiderschap en teamwork

Het niet-zo-geheime geheim van bedrijfssucces en groei? Sterk leiderschap en productieve werknemers.

Als leiders de bedrijfscultuur en waarden belichamen, beïnvloeden ze hun teams positief, wat zich vertaalt in hun werk en resultaten oplevert. ClickUp's CEO Zeb Evans zegt: "Het uiteindelijke doel is om een cultuur te creëren waarin werknemers op één lijn zitten met de missie van het bedrijf, waarbij productiviteit en samenwerking centraal staan."

Hier zijn citaten over teamwerk die inspireren tot het creëren van meer mogelijkheden voor uw teams om te gedijen! ☀️🌱

20. "Ik ben net zo trots op de dingen die we niet hebben gedaan als op de dingen die we wel hebben gedaan. Innovatie is nee zeggen tegen duizend dingen."

-**Steve Jobs amerikaanse medeoprichter van Apple Inc

21. "De belangrijkste woorden die me in het leven hebben geholpen, wanneer dingen goed zijn gegaan of wanneer dingen fout zijn gegaan, zijn 'verantwoordelijkheid accepteren'."

-**Billie Jean King voormalig nummer 1 op de wereldranglijst van Amerikaanse tennisspeelsters_

22. "Als je aan die tafel zit, heb je dat verdiend omdat je menselijk gedrag begrijpt. Je begrijpt wat je werknemers nodig hebben, wat hun leemtes zijn en je geeft ze weer. Maar dit gebeurt niet alleen omdat jij zegt dat het zo is."

-Celia Swanson Amerikaanse voormalige EVP bij Walmart Inc

23. "Ik begrijp niet waarom mensen bang zijn voor nieuwe ideeën. Ik ben bang voor de oude."

-**John Cage amerikaans componist en muziektheoreticus_

"Gewoonlijk is er bij startups een zekere mate van flexibiliteit in hoe dingen worden gedaan. Mensen nemen verschillende verantwoordelijkheden op zich; ze dragen verschillende petten, en dat is een van de redenen waarom startups slagen. En je haalt niet al die magie weg en introduceert gewoon overal een hoop strengheid om dingen efficiënt te maken."

Vrushali Patil hoofd platform bij *[_Voor](https://clickup.com/nl/blog/37409/beste-frontintegraties/)*

Fotocredit: LevelUp door ClickUp je wilt Vrushali Patil niet missen als ze haar top tips voor het schalen van engineering teams ! Ze duikt in aanwerving, planning en hoe de balans te vinden tussen de technische schuld .

25. "Ik realiseerde me dat als ik bereid was om op te staan en in de schijnwerpers te staan, ik in staat zou zijn om iedereen om me heen ook veel krachtiger te maken."

-{Alaina Percival amerikaanse CEO van Women Who Code_

26. "Wat het ook is dat je denkt dat je wilt doen, en wat het ook is dat je denkt dat tussen jou en dat in staat, stop met het maken van excuses. Je kunt alles."

-**Katia Beauchamp amerikaanse medeoprichter en CEO van Birchbox_

27. "Goede leiders organiseren en stemmen mensen af op wat het team moet doen. Grote leiders motiveren en inspireren mensen met waarom ze het doen. Dat is het doel. En dat is de sleutel tot het bereiken van iets dat echt transformerend is."

-Marillyn Hewson Amerikaanse voormalige voorzitter, president en chief executive officer bij Lockheed Martin

28. "Uiteindelijk wordt een groot leider alleen gekend door de impact die hij of zij op anderen heeft."

-Jim Stovall amerikaans schrijver

29. "Je beheert dingen; je leidt mensen."

-race Murray Hopper Amerikaanse computerwetenschapper en admiraal bij de marine van de Verenigde Staten

30. "Walt Disney vertelde zijn bemanning om 'Bouw het kasteel eerst' bij de bouw van Disney World, wetende dat visie zou blijven dienen als motivatie tijdens het hele project. Vaak als mensen niet bereiken wat ze willen in het leven, is dat omdat hun visie niet sterk genoeg is."

-Gail Blanke amerikaanse president-directeur van Lifedesigns_

31. "Het enige dat erger is dan ergens aan beginnen en falen... is ergens niet aan beginnen."

-Seth Godin Amerikaans ondernemer, auteur en spreker

32. "Er zijn vier ingrediënten voor echt leiderschap: hersens, ziel, hart en goede zenuwen."

-**Klaus Schwab Duitse oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum

33. "Of je nu voor jezelf werkt of voor anderen, er zullen momenten zijn waarop je je ongelukkig voelt of vastzit. Je kunt niet alles om je heen controleren, maar herinner jezelf er op die momenten aan dat je krachtig bent en dat zelfs kleine, strategische stappen grote verschuivingen ten goede kunnen creëren."

-Trae Bodge amerikaanse lifestylejournalist en tv-commentator_

34. "Wat ik altijd zeg is: 'Doe elke baan die je doet alsof je hem voor de rest van je leven gaat doen en laat zien dat je er eigenaar van bent.'"

-**Mary Barra amerikaanse CEO van General Motors_

35. "Als mensen financieel geïnvesteerd zijn, willen ze rendement. Als mensen emotioneel betrokken zijn, willen ze bijdragen."

-**Simon Sinek Brits-Amerikaanse auteur en inspirerend spreker

36. "Mensen waren mijn dagtaak - zaken doen was mijn nachttaak. We moeten zijn wie we zijn. We moeten leven volgens onze waarden. Het maakt me niet uit waar we zijn, Dubai, Tokio, etc. - het maakt geen verschil."

-Howard Behar Amerikaanse voormalige voorzitter van Starbucks

"Ik heb geleerd om het uiterste te vragen als het gaat om vragen stellen of verzoeken doen. En als je hoort 'Dat is niet mogelijk', om dan te vragen 'Wat is mogelijk', in plaats van gewoon dank je wel te zeggen en weg te gaan. Maar ook om creatief na te denken over het oplossen van problemen."

Emily Weiss Oprichter van Glossier

Foto credit: Glossier via Forbes 38. "Het creëren van een cultuur van burn-out is het tegenovergestelde van het creëren van een cultuur van duurzame creativiteit."

-**Arianna Huffington grieks-Amerikaanse oprichter van Huffington Post en oprichter & CEO van Thrive Global_

39. "Inclusiviteit betekent niet 'we mogen er gewoon zijn', maar we worden gewaardeerd. Ik heb altijd gezegd: slimme teams zullen verbazingwekkende dingen doen, maar echt diverse teams zullen onmogelijke dingen doen.

-Claudia Brind-Woody amerikaanse IBM-leidinggevende_

40. "Als jouw acties een nalatenschap creëren die anderen inspireert om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een uitstekende leider."

-Dolly Parton amerikaanse singer-songwriter, actrice, filantroop en zakenvrouw_

41. "Wat iemand ook zegt of doet, ga uit van een positieve intentie. Je zult versteld staan hoe je hele benadering van een persoon of probleem heel anders wordt."

-Indra Nooyi indisch-Amerikaanse voormalige CEO van PepsiCo_

42. "Een bedrijf moet betrokken zijn, het moet leuk zijn en het moet je creatieve instincten stimuleren."

-Richard Branson Britse oprichter van Virgin Group

43. "Waarom bestaat een product niet? Waarom wordt een taak niet efficiënter uitgevoerd? Waarom doe je wat je doet? Of je nu net begint met werken of een nieuw bedrijf begint, het kan overweldigend zijn - vol inefficiënties en vol mensen met een groot aantal verschillende meningen (je zult nooit advies tekort komen), dus het is belangrijk om vanaf het begin je weg te vinden - je ware Poolster - en daarmee verbonden te blijven terwijl je je ontwikkelt en door je carrière navigeert."

-**Sara Cullen amerikaanse CEO en oprichter van Daily Gem_

44. "Strategie is geen solosport, zelfs niet als je de CEO bent."

-Max McKeown Engels schrijver en consultant

45. "Als we hadden geprobeerd een goed idee te bedenken, hadden we geen goed idee kunnen bedenken. Je moet gewoon de oplossing vinden voor een probleem in je eigen leven."

-Brian Chesky amerikaanse medeoprichter en Chief Executive Officer van Airbnb_

46. "Bepaal welk gedrag en welke overtuigingen u als bedrijf belangrijk vindt en laat iedereen daarnaar leven. Deze gedragingen en overtuigingen moeten zo essentieel zijn voor uw kern dat u er niet eens aan denkt als cultuur."

-Brittany Forsyth amerikaanse VP van Menselijke Betrekkingen bij Shopify

47. Als je niet kunt beschrijven wat je aan het doen bent als een proces, dan weet je niet wat je aan het doen bent."

-W. Edwards Deming amerikaans ingenieur, statisticus en professor_

48. "Het vermogen van een organisatie om te leren en dat leren snel om te zetten in actie, is het ultieme concurrentievoordeel."

-Jack Welch Amerikaanse voormalige CEO van General Electric

Teamwork citaten over doorzettingsvermogen

We hebben allemaal wel eens van die dagen dat we willen weglopen naar een Grieks eiland en het volkslied van de zomer, "Dancing Queen", willen zingen met onze beste vrienden. Maar tenzij dat een realistisch ontsnappingsplan is, wat kun je anders doen om gemotiveerd te blijven?

Het lijkt misschien voor de hand liggend om de wereld af te sluiten en alleen te zijn, maar dat zal de kritische stem in je hoofd niet tot zwijgen brengen. Praat in plaats daarvan met een teamlid of wees in een openbare omgeving voor een uitbarsting van geluk. Als je dan je energie beheert en je richt op positieve gedachten, zul je die niet aflatende drang vinden om je doelen na te streven!

Dit is wat enkele echte toegewijde overwinnaars te zeggen hebben over doorzettingsvermogen:

49. "Oefening is niet wat je doet als je eenmaal goed bent. Het is wat je doet waardoor je goed wordt."

-**Malcolm Gladwell canadese journalist, auteur en spreker_

50. "Niets is onmogelijk, het woord zelf zegt 'ik ben mogelijk'!"

-**Audrey Hepburn Britse humanitaire en actrice

51. "Ik heb altijd iets gedaan waar ik nog niet klaar voor was. Ik denk dat je zo groeit. Als er een moment is van 'Wow, ik weet niet zeker of ik dit kan' en je zet je door die momenten heen, dan heb je een doorbraak."

-Marissa Mayer amerikaanse voormalige CEO van Yahoo_

52. "Je kunt en moet je eigen grenzen stellen en die duidelijk aangeven. Daar is moed voor nodig, maar het is ook bevrijdend en versterkend en het levert je vaak nieuw respect op."

-Rosalind Brewer amerikaanse CEO van Walgreens Boots Alliance_

"Geluk impliceert dat ik niets heb gedaan. Geluk impliceert dat me iets is gegeven. Geluk impliceert dat ik iets heb gekregen dat ik niet heb verdiend, waar ik niet hard voor heb gewerkt. Beste lezer, moge je nooit geluk hebben. Ik heb geen geluk. Weet je wat ik wel ben? Ik ben slim, ik heb talent, ik maak gebruik van de kansen die op mijn pad komen en ik werk heel erg hard. Noem me geen geluksvogel. Noem me een slechterik."

Shonda Rhimes Auteur van Jaar van Ja: Hoe dans je het eruit, sta je in de zon en wees je je eigen persoon

Fotocredit: James White via Shondaland 54. "De mens kan geen nieuwe oceanen ontdekken tenzij hij de moed heeft om de kust uit het oog te verliezen."

-Andre Gide Frans schrijver en Nobelprijswinnaar Literatuur

55. "Moeilijke dingen worden ons in de weg gelegd, niet om ons tegen te houden, maar om onze moed en kracht op te roepen."

-Onbekend

56. "Misschien, als je je ongeloof opzij zet, je mouwen oprolt, wat risico's neemt en er helemaal voor gaat, word je op een dag wakker en realiseer je je dat je het leven leidt waar je vroeger jaloers op was."

-Jen Sincero Amerikaans auteur en succescoach

57. "Wie niet elke dag een angst overwint, heeft het geheim van het leven niet geleerd."

-**Calph Waldo Emerson amerikaans filosoof en dichter_

58. "Als wat je doet je niet in de richting van je persoonlijke doelen beweegt, dan beweegt het je weg van je persoonlijke doelen."

-**Brian Tracy canadees motiverend spreker

59. "Dans niet rond de omtrek van de persoon die je wilt zijn. Duik er diep en volledig in."

-Gabrielle Bernstein amerikaans auteur en motiverend spreker

60. "Beoordeel je succes op wat je hebt moeten opgeven om het te krijgen."

-Dalai Lama de hoogste spirituele leider van Tibet_

61. "Laat je niet intimideren door wat je niet weet. Dat kan je grootste kracht zijn en ervoor zorgen dat je dingen anders doet dan anderen."

-Sara Blakely amerikaanse oprichtster en CEO van Spanx_

"Zelden worden kansen op een perfecte manier aan je gepresenteerd. In een mooi doosje met een geel strikje erop. 'Hier, open het, het is perfect. Je zult het geweldig vinden Kansen - de goede - zijn rommelig, verwarrend en moeilijk te herkennen. Ze zijn riskant. Ze dagen je uit."

Susan Wojcicki cEO van Youtube_

Foto krediet: Britannica 63. "Geef gewoon niet op om te proberen te doen wat je echt wilt doen. Waar liefde en inspiratie is, kan het volgens mij niet misgaan."

-**Ella Fitzgerald amerikaanse jazz-zangeres

64. "Succes wordt vaak bereikt door degenen die niet weten dat falen onvermijdelijk is."

-Coco Chanel Franse modeontwerpster en zakenvrouw

65. "Als je iets echt wilt doen, vind je wel een manier. Zo niet, dan vind je een excuus."

-Jim Rohn Amerikaansondernemer en auteur

66. "Echte verandering, blijvende verandering, gebeurt stap voor stap."

-Ruth Bader Ginsburg amerikaans voormalig Associate Justice van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten_

"Ik ben elk moment van mijn leven doodsbang geweest en ik heb me er nooit door laten weerhouden om ook maar iets te doen wat ik wilde doen."

Georgia O'Keeffe artistiek pionier in de Amerikaanse Modernisme-beweging_

Fotocredit: Georgia O'Keeffe Museum 68. "Mensen praten over zelfvertrouwen zonder ooit over hard werken te beginnen. Dat is een vergissing."

-Mindy Kaling amerikaanse scenarioschrijfster, producent en schrijfster_

69. "Mensen die de kansen overwinnen zijn eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van de mensheid en ik denk niet dat we dat zo vaak vieren als we zouden moeten doen."

-**Taika Waititi nieuw-Zeelandse filmmaker en acteur_

70. "Je kunt veel nederlagen tegenkomen, maar je moet je niet laten verslaan. Sterker nog, het kan nodig zijn om de nederlagen tegen te komen, zodat je weet wie je bent, waar je uit kunt herrijzen, hoe je er alsnog uit kunt komen."

-Maya Angelou Amerikaans dichteres, memoiresschrijfster en burgerrechtenactiviste

71. "Succes is de som van kleine inspanningen - dag in dag uit herhaald."

-Robert Collier amerikaanse zelfhulpauteur_

72. "Je geeft gewoon nooit op. Je doet een taak zo goed mogelijk en verder."

Debbie Reynolds amerikaanse actrice, zangeres en zakenvrouw_

73. "Doorzettingsvermogen is 19 keer falen en de 20e keer slagen."

Dame Julie Andrews DBE Engelse actrice, zangeres en schrijfster

74. "Definieer succes op je eigen voorwaarden, bereik het volgens je eigen regels en bouw een leven op waar je trots op bent."

-Anne Sweeney Amerikaanse voormalige medevoorzitter van Disney Media Networks

"Laat niemand je van je verbeelding, creativiteit of nieuwsgierigheid beroven. Het is jouw plaats in de wereld; het is jouw leven. Ga door en doe er alles mee wat je kunt, en maak er het leven van dat je wilt leiden."

Mae Jemison amerikaans ingenieur, arts en voormalig NASA astronaut_ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Mae-Jemison-1.png Mae Jemison /%img/ Fotocredit: vrouwengeschiedenis.org 76. "Om te slagen in het leven heb je drie dingen nodig: een wishbone, een backbone en een funny bone."

-Reba McEntire amerikaanse zangeres, actrice en zakenvrouw_

77. "Je bent misschien de enige die nog in je gelooft, maar dat is genoeg. Er is maar één ster nodig om een universum van duisternis te doorboren. Geef nooit op

Richelle E. Goodrich amerikaans auteur_

Teamwork citaten over opnieuw beginnen

Persoonlijke groei is niet alleen iets voor individuele mensen, maar ook voor teams!

In situaties die teleurstellende of beschamende resultaten opleveren, moeten we een bewuste poging doen om de stemming te veranderen en uit te zoeken wat de volgende stap is. Omgekeerd, wanneer managers zich richten op oplossingen met een positieve toon, kan het team beginnen met het maken van veranderingen voor betere prestaties.

Dus wat kunnen we zeggen om elkaar te helpen een mislukking te boven te komen en opnieuw te beginnen?

78. "Het is beter om te falen in originaliteit dan te slagen in imitatie."

-Herman Melville amerikaans schrijver

79. "Als je in het verleden leeft, is dat depressie, en als je in de toekomst leeft, is dat angst. Je hebt dus geen andere keuze dan in het heden te leven."

-**Sarah Silverman amerikaanse komiek, actrice en schrijfster_

"Ik wil in de arena staan. Ik wil dapper zijn met mijn leven. En als we de keuze maken om veel te durven, geven we ons op om een schop onder onze kont te krijgen. We kunnen kiezen voor moed of voor comfort, maar we kunnen het niet allebei hebben. Niet tegelijkertijd."

Brené Brown onderzoeker en auteur_

Foto krediet: brenebrown.com 81. "Iemand die niet met tegenslagen kan omgaan, zal ook nooit overwinningen kunnen verwerken."

-Orrin Woodward amerikaans schrijver

82. "Elke fout leert je iets nieuws over jezelf. Er is geen mislukking, onthoud dat, behalve als je het niet meer probeert.

-**Chris Bradford Britse auteur en vechtkunstenaar

83. "Ik heb de dingen altijd benaderd met honger en net genoeg angst. Genoeg zelfvertrouwen, weet je, maar net genoeg angst om extra hard te werken. Verlammende angst doet niets, maar het soort angst dat je nerveus genoeg maakt om echt bewust en gefocust te zijn? Ik hou van dat soort angst."

-**Koningin Latifah amerikaanse rapper, actrice en zangeres_

"Wat doe je zo graag dat de woorden falen en succes in wezen irrelevant worden?"

Elizabeth Gilbert Auteur van Grote Magie: Creatief leven voorbij angst

Fotocredit: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan 85. "Onze overeenkomsten brengen ons naar een gemeenschappelijke basis; onze verschillen stellen ons in staat om gefascineerd te zijn door elkaar."

-Tom Robbins amerikaans schrijver

86. "In de echte wereld zijn de slimste mensen mensen die fouten maken en leren. Op school maken de slimste mensen geen fouten."

-Robert Kiyosaki amerikaans zakenman en auteur_

87. "Falen is een cruciaal onderdeel van succes. Elke keer dat je faalt en weer opstaat, oefen je doorzettingsvermogen en dat is de sleutel tot het leven. Je kracht ligt in je vermogen om te herstellen."

-**Michelle Obama Amerikaans advocaat, auteur en voormalig First Lady van de Verenigde Staten

88. "Ons leven is een verhaal waarin we schrijven, regisseren en de hoofdrol spelen. Sommige hoofdstukken zijn gelukkig, andere brengen lessen om te leren, maar we hebben altijd de macht om de helden van onze eigen avonturen te zijn."

-Joelle Speranza amerikaans auteur_

Teamwork citaten over vertrouwen

"Weet je zeker dat je weet waar je het over hebt?" Dat is de kritische innerlijke stem in ons hoofd die ons vertrouwen probeert te schokken op de meest ongelegen momenten - een belangrijk project gesprek of één-op-één vergadering met onze manager. Als we ons door onze kritische innerlijke stem laten vertellen dat we niet slim of bekwaam genoeg zijn, zullen we niet op ons oordeel vertrouwen en geen goede beslissingen nemen.

Een dagelijkse boost van zelfvertrouwen kan komen van het luisteren naar een podcast (zoals de Toen het klikte podcast ), volg een paar trainingen of praat met een positief teamlid. In de tussentijd zijn hier inspirerende citaten over teamvertrouwen om in je op te nemen:

89. "Blijf bang, maar doe het toch. Wat belangrijk is, is de actie. Je hoeft niet te wachten om zelfverzekerd te zijn. Doe het gewoon en uiteindelijk zal het zelfvertrouwen volgen."

-**Carrie Fisher amerikaanse actrice en schrijfster

"De kans krijgen om van anderen te leren is een voorrecht waar ik echt dankbaar voor ben. Ik vind het heerlijk om alles op te nemen wat mijn coaches/mentoren me vertellen. Als ik vandaag één advies voor je heb, dan is dat: wees coachbaar."

Bethany Hamilton professioneel surfer en auteur_

Fotocredit: bethanyhamilton.com 91. "Het hart van menselijke uitmuntendheid begint vaak te kloppen wanneer je een streven ontdekt dat je in beslag neemt, je bevrijdt, je uitdaagt of je een gevoel van betekenis, vreugde of passie geeft."

-Terry Orlick, Ph. D. amerikaans auteur en motiverend spreker_

92. "Wacht niet tot alles precies goed is. Het zal nooit perfect zijn. Er zullen altijd uitdagingen, obstakels en minder-dan-perfecte omstandigheden zijn. En dan? Begin nu. Met elke stap die je zet, zul je sterker en sterker worden, steeds vaardiger, steeds zelfverzekerder en steeds succesvoller."

-Mark Victor Hansen amerikaans motiverend spreker, trainer en auteur_

93. "Wat je doet maakt een verschil en je moet beslissen wat voor verschil je wilt maken."

Dame Jane Goodall DBE* engels primatoloog en antropoloog

94. "Formele educatie levert je geld op; zelfeducatie levert je een fortuin op."

-Jim Rohn Amerikaans ondernemer, auteur en motiverend spreker

"Winnen is geweldig, zeker, maar als je echt iets gaat doen in het leven, is het geheim leren verliezen. Niemand blijft altijd onverslagen. Als je na een verpletterende nederlaag kunt opstaan en weer kunt winnen, zul je ooit kampioen worden."

Wilma Rudolph wereldrecordhouder Track & Field Olympisch kampioen_

Fotocredit: bezoekclarksvilletn.com 96. "Te weinig vertrouwen en je bent niet in staat om te handelen. Te veel vertrouwen en je bent niet in staat om te horen."

-**John Maeda amerikaans manager, ontwerper en technoloog_

Teamwork citaten over feestelijke momenten

Ken je dat gevoel van triomf nadat je team de laatste projecttaak heeft afgerond? Iedereen is bijeen in de vergaderzaal om het te vieren en je kijkt je ogen uit naar het talent, de humor en het teamwerk dat nodig was om de eindstreep te halen? Je denkt trots bij jezelf: "Het is ons weer gelukt 🤩

De realiteit voor de meeste teams is dat er niet genoeg tijd is om te pauzeren, samen te komen en te vieren als groep. er is altijd wel een ander project dat gestart moet worden. Maar als we niet de tijd nemen om de inspanningen van ons team te erkennen en uit de alledaagse routine te stappen, missen we kansen om het moreel op te krikken en het team op te laten laden. Dus hier zijn motiverende citaten van meer briljante denkers over feestelijke momenten:

97. "Ik heb ontdekt dat kleine overwinningen, kleine projecten, kleine verschillen vaak enorme verschillen maken."

Rosabeth Moss Kanter, Ph.D. hoogleraar Bedrijfskunde aan de Harvard Business School_

98. "Vier je successen. Vind humor in je mislukkingen."

-**Sam Walton amerikaanse oprichter van Walmart en Sam's Club_

99. "Probeer vooruitgang niet te overhaasten. Onthoud dat een stap vooruit, hoe klein ook, een stap in de goede richting is. Blijf erin geloven."

-Kara Goucher amerikaanse langeafstandsloopster_

100. "De grote overwinning, die vandaag zo eenvoudig lijkt, was het resultaat van een reeks kleine overwinningen die onopgemerkt bleven."

-Paulo Coelho Braziliaanse tekstschrijver en romanschrijver

101. "Ik moet het leven vieren, want ik ben op een goede plek, ik werk hard en ik ben blij met wie ik ben en blij met wat ik doe voor de kost, en soms focus ik me zo op de gevechten en mezelf overweldigen door beter te worden, dat ik het gewoon rustiger aan moet doen en van het leven en de training moet genieten."

-Dustin Poirier amerikaans professioneel gemengd vechtsporter en filantroop_

"Kleine dingen die onbeduidend lijken, maar die na verloop van tijd grote resultaten opleveren. Je zou deze "kleine deugden" of "succesgewoonten" kunnen noemen Ik noem ze eenvoudige dagelijkse disciplines. Eenvoudige productieve handelingen die na verloop van tijd consequent herhaald worden. Dat, in een notendop, is de kleine voorsprong."

Jeff Olson Auteur van The Slight Edge

Fotocredit: Ondernemer

Teamwork citaten over productiviteit

103. "Alleen kunnen we zo weinig; samen kunnen we zo veel."

-Helen Keller auteur en activist

104. "Teamwork makes the dream work."

-Bang Gae Muzikant

105. "Je zult nooit de persoon zijn die je kunt zijn als druk, spanning en discipline uit je leven worden gehaald."

-James G. Bilkey Auteur

Als je op zoek bent naar je volgende boek voor de boekenclub, ren dan nu naar Barnes & Noble en haal Jeff Olson's The Slight Edge!Dichtbij en geliefd bij onze CEO hart, is dit een favoriet boek om te bespreken tijdens de eerste maanden van een nieuwe ClickUp werknemer.

Ik voel me meestal ongemakkelijk als ik de Zoom-vergaderruimtes te vroeg binnenkom. Daarom maak ik er een punt van om één minuut voor de geplande vergadertijd binnen te komen. Die ochtend was anders, want ik was zeven weken in mijn ClickUp carrière en ik wilde niet dat alle ogen op mijn kleine plein van schaamte gericht waren. Vier van de acht mensen in mijn onboarding cohort voelden hetzelfde, en dus hadden we voor de chat een gesprek over The Slight Edge. Wat me het meest opviel aan dat gesprek was hoe gelukkig iedereen sprak over ClickUp's kernwaarden, doelen en mensen . We deelden hoe belangrijk het is om elke dag kleine, consistente stappen te nemen voor onze groei en die van ClickUp.

Onze opvattingen over werkcultuur liggen niet ver af van wat andere werkzoekenden en huidige werknemers zoeken in een organisatie. Als u op zoek bent naar tips die verder gaan dan motiverende quotes om een team op te bouwen, dan is dit iets voor u! 🤝

Bonus: Movies voor Teamwork

Top 5 advies om effectief teamwerk op te bouwen

Bied een peer-to-peer erkenningssysteem aan

Het is een leerervaring voor alle betrokkenen wanneer stemmen samenkomen om problemen creatief op te lossen. Je bouwt voort op elkaars sterke en zwakke punten om elkaar te helpen sneller te groeien en te leren. Of je nu helpt met een verkoopgesprek of meedenkt over een nieuw initiatief, elke omstandigheid waarbij iemand zijn best doet is een voorbeeld van teamwerk en dat moet worden gewaardeerd!

🌱 Hoe beginnen?

Als je op zoek bent naar een uitstekend systeem voor peer-to-peer erkenning, dan gebruiken wij software genaamd Karma dat is geïntegreerd met onze Slack-accounts. Wanneer een teamlid een van onze kernwaarden laat zien, sturen we hem Karma-punten die worden omgezet in beloningen voor swag of abonnementen om te helpen met onze productiviteit op het werk en persoonlijk!

Ik vind Karma leuk omdat er geen 10-stappen beoordelingsproces is om een teamlid een snelle en zinvolle schreeuw te geven. In plaats daarvan kan ik direct Karma-punten sturen nadat iemand me heeft geholpen met een taak of me iets nieuws heeft geleerd, zoals een cache. (Het is alsof de webbrowser gedownloade items op de harde schijf bewaart, waardoor de ervaring tijdens het bezoeken van sites wordt vertraagd en ik meer hete kamillethee nodig heb om rustig te blijven)

Bonus - het is ook een boost van goede vibraties als ik lees over andere ClickUp crewleden die beloond worden met Karma voor hun harde werk. ⭐️

Collectieve kennis delen

Heeft u eerder geaarzeld om uw kennis met uw teamleden te delen? Als u aarzelt om feiten en meningen te delen die u in de loop van uw carrière hebt opgedaan, kan het voelen alsof u zich opwerpt om te worden bedrogen of vervangen. Maar wist je dat het achterhouden van informatie op het werk eigenlijk de productiviteit van het team schaadt en bedrijven geld kost ? Onze teamleden zouden via ons moeten gaan om onze expertise te gebruiken, wat inefficiënt is en tijdverlies oplevert. En als iemand op vakantie gaat of het bedrijf verlaat, gaat die kennis met hem mee. 📭

🌱 Hoe kan ik beginnen?

Werknemers zijn niet 24/7 bereikbaar, maar ClickUp Docs wel! Door informatie op één plek te zetten, loopt uw team minder kans om nuttige expertise en kennis te verliezen.

Iedereen met een leidinggevende functie zou zijn steentje bij moeten dragen aan een actief gebruik van ClickUp Docs kennisdeling en de rest van de organisatie aanmoedigen om mee te creëren. Waar iemand ook werkt (op kantoor of op afstand), ze moeten toegang hebben tot informatie zonder beperkingen wat betreft locatie of toestemming. We willen Jamie niet vragen waar ze de PDF met het bedrijfsbeleid kan vinden terwijl ze aan het ziplinen is in Costa Rica met een geweldige instructeur.

👉 Maak een vliegende start met je Documenten met de Werknemershandboek sjabloon en maak het je eigen!

Vrolijk de geest op met Zoom huisdieren, 90s muziek afspeellijsten en goed nieuws

Het komt vaak voor dat je je niet verbonden voelt met de werkplek, vooral voor externe of hybride teamleden. We hebben sociale steun nodig in de vorm van Zoom-huisdieren, aanbevolen muziek om de toon van onze werkomgeving te zetten en positief nieuws om onze mentale gezondheid te verbeteren. Effectieve teams werken niet alleen samen, maar zijn ook geïnteresseerd in elkaars leven buiten kantoor. Geloof me, we willen altijd het drama delen dat zich in het hondenpark heeft afgespeeld.

🌱 Hoe begin je eraan?

Open leuke communicatielijnen met een tool als Slack en maak op interesses gebaseerde kanalen waar iedereen terloops kan binnenvallen. Hier zijn een paar ideeën om mee te beginnen:

#whats-on-netflix

#huisdieren-vrienden

#ouders-lounge

#wfh-leven

#komedie-club

👉 Lees deze gids op de beste Slack-integraties !

Investeer in krachtige projectmanagementsoftware en -training

Alle bedrijven voeren projecten uit, ongeacht hun locatie, grootte of bedrijfstak. Het kan niet genoeg benadrukt worden waarom krachtige projectmanagementsoftware het voor teams mogelijk maakt om zich meer te concentreren op hun eigen projecten resultaten en minder op het administratieve werk. Effectief teamwerk is sterk afhankelijk van communicatie en samenwerking op het juiste moment en op de juiste plaats.

🌱 Hoe kan ik beginnen?

Nog iets om rekening mee te houden bij het kiezen van projectmanagementsoftware is het trainen en inschakelen van het nieuwe systeem. Als je de projectmanagementtool met succes in gebruik wilt nemen, is dit wat je nodig hebt:

Maak een "Software Adoption" checklist met de eerlijke gedachten en feedback van het team over welke belangrijke pijnpunten de nieuwe software moet oplossen

met de eerlijke gedachten en feedback van het team over welke belangrijke pijnpunten de nieuwe software moet oplossen Zoek teamambassadeurs die vroeg in de sourcingfase aan boord komen om de rest van het team te testen, te trainen en te motiveren na de uitrol van de software

die vroeg in de sourcingfase aan boord komen om de rest van het team te testen, te trainen en te motiveren na de uitrol van de software Neem contact op met de softwareleverancier om eventuele use case resources te bespreken die kunnen helpen om de overgang soepel en eenvoudig te laten verlopen

Aan alle officiële en onofficiële onboardingcoördinatoren en managers die meer doen dan hun neus lang is voor nieuwe werknemers verdienen een Academy Award voor "Best HR-Approved Humor and Support" 🏆

Veel plezier, vind vreugde, wees jezelf

"Heb plezier, vind vreugde, wees jezelf" is een van de ClickUp's kernwaarden die de basis van teamwerk perfect samenvat.

Wanneer onze hersenen overbelast zijn met opdrachten en deadlines, kan het gemakkelijk zijn om plezier op het werk af te schrijven. Maar plezier hebben en vreugde vinden in wat we doen en met wie we werken is zo goed voor effectief teamwork! Het is een bewuste inspanning om een cultuur van vertrouwen en enthousiasme op te bouwen. 🤗

Nou, vriend, het was een voorrecht om de beste teamwork quotes en adviezen voor effectief teamwork met je te delen! Meld je voor meer tips en trends op het gebied van werk-privé- en projectmanagement aan voor ClickUp's WriteClick nieuwsbrief ! Op het beste seizoen van je team ooit. 🥂