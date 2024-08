De 10 nuttigste 1-op-1 vergadersoftware voor managers in 2024

De overgang van persoonlijke gesprekken naar virtuele vergaderingen kan een uitdaging zijn. Maar hier is het goede nieuws: met de beste software voor videoconferenties kunnen deze hindernissen worden omgezet in betere efficiëntie en meer mogelijkheden voor betrokkenheid.

De beste software-apps voor videoconferenties zijn uw trouwe hulp in de digitale wereld. Ze zorgen voor een soepele communicatie, moedigen zinvolle verbindingen aan en rusten managers effectief uit om de voortgang van het team bij te houden.

Door deze tools te gebruiken worden je taken beter beheersbaar, waardoor je extra ruimte overhoudt om je te richten op strategisch denken en creativiteit.

Stel je voor dat je een vergaderagenda vergaderingen en notulen vastleggen, functioneringsgesprekken voeren en het volgende beheren multifunctionele teams allemaal binnen één enkele videoconferentieoplossing. Dat is behoorlijk indrukwekkend, nietwaar?

En hier is nog iets beters: deze tools voor samenwerking op afstand lossen niet alleen de typische problemen van het werken op afstand op, maar bieden ook innovatieve functies waar traditionele werkplekken niet aan kunnen tippen. In de steeds veranderende wereld van werk is het gebruik van deze digitale oplossingen niet alleen een voorkeur, maar een noodzaak.

Daarom hebben we deze gids samengesteld met de top 10 1-op-1 vergadersoftware in 2024. Dus als je de juiste tool wilt vinden om je digitale werkplek te transformeren, lees dan snel verder.

Waar moet je op letten bij het kiezen van 1-op-1 vergadersoftware?

Bij het kiezen van de beste software voor videovergaderen ben je op zoek naar een aantal interessante voordelen.

Ten eerste moet communicatie eenvoudig zijn. Duidelijke audio en video, snelle chatopties en handige tools zoals scherm delen en whiteboards zijn allemaal must-haves.

Vervolgens moet het plannen van vergaderingen geen hoofdpijn opleveren. De beste aanbieders van videoconferenties bieden functies waarmee u terugkerende vergaderingen kunt instellen, verbinding kunt maken met uw agenda en herinneringen kunt sturen zodat u altijd op schema blijft.

En het is belangrijk dat je videoconferentiesoftware goed samenwerkt met je andere tools. Dankzij deze compatibiliteit blijft je workflow soepel en hoef je niet steeds dezelfde taken te herhalen.

Het delen van bestanden moet eenvoudig zijn en het videoconferentieplatform moet gebruiksvriendelijk zijn. Hoe sneller je team ermee overweg kan, hoe beter.

Je vergadersoftware moet een stapje verder gaan als je een team op afstand managet. Zoek naar tijdzone-vriendelijke functies, mobiele toegankelijkheid en robuuste beveiliging om je team soepel te laten samenwerken, waar ze ook zijn.

Documenteer duidelijk alles in uw 1-op-1 vergaderingen met deze eenvoudige sjabloon

Tot slot, streef naar een tool voor videogesprekken. De beste software voor 1-op-1 vergaderingen biedt extra's zoals taakbeheer, sjablonen voor functioneringsgesprekken en projectbeheer. Deze kunnen helpen om je digitale werkruimte op te ruimen en je team nog efficiënter te maken.

De 10 beste 1 op 1 vergadersoftware voor gebruik in 2024

Nu je weet waar je op moet letten als het gaat om software voor videovergaderen, stellen we onze 10 favoriete tools voor zodat je de tool kunt vinden die bij je past.

Eenvoudig opmaken en samenwerken aan Docs met het team zonder overlap in ClickUp

ClickUp onderscheidt zich op de markt door zijn uitgebreide aanpak van taak- en projectbeheer. Het is niet alleen een vergaderruimte, maar een robuust platform dat het volgende integreert teambeheer mogelijkheden voor het bijhouden van taken en prestatiebeoordelingen op één plek.

ClickUp maakt het eenvoudig om direct aan de slag te gaan met de ClickUp 1 op 1 sjabloon en een functie Kladblok voor het opstellen van je eerste agenda.

Daarna kunt u zich onderdompelen in een uitgebreide set functies, zodat uw volgende 1 op 1 voelt als een productief gesprek en niet als een vergadering die ook een e-mail had kunnen zijn.

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp Meetings om notities te maken, uw agenda bij te houden en taken toe te wijzen waar u ze nodig hebt - alles op één plek. Een verslag maken van uw wekelijkse vergaderingen? Dat is uw gouden ticket voor het ontketenen van enkele van ClickUp's superkrachten

Ons Editor-menu zit boordevol opties waarmee u kunt markeren wat het belangrijkst is. Ga helemaal los met superrijk bewerken - het is jouw speelveld om zo creatief of gestructureerd te zijn als je wilt wanneer je aantekeningen maakt

Synchroniseer met de populairste mobiele apps voor een naadloze workflow

Heb je een opmerking waar een teamlid iets mee moet doen? Makkelijk; wijs het toe. Het wordt een must-do item voor de toegewezene voordat de taak kan worden afgevinkt als gedaan

Schrijf alles wat je wilt doen op in een checklist en vink ze één voor één af terwijl je ze doorloopt

Ben je het zat om elke keer dat je videoconferenties moet plannen een taak in te stellen? Leun achterover en laat terugkerende taken je agenda voorbereid en klaar houden

In ons streven om onnodig klikken uit te bannen, hebben we een nieuwe functie gelanceerd: Slashopdrachten. Wanneer je in een tekstveld bent, typ je / om het Slash Command-menu te openen en dingen te laten gebeuren, pronto

ClickUp beperkingen

Bent u nieuw met ClickUp? Met zoveel functies om te ontdekken, voelt het misschien alsof u in het diepe springt. Maar maak u geen zorgen; u krijgt het onder de knie

Let op: sommige gebruikers hebben hier en daar trage laadtijden opgemerkt. Geen constante, maar het is de moeite waard om te weten

Met zoveel manieren om te tweaken en aan te passen, kan het in het begin aanvoelen als een doolhof. Maar als je het eenmaal doorhebt, kun je je werkruimte in een mum van tijd in orde maken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Collega

via Collega Fellow is een hulpmiddel dat is ontworpen om een gezonde en productieve vergadercultuur met videoconferenties binnen uw team te cultiveren. Het legt de macht in uw handen om verschillende soorten vergaderingen te stroomlijnen en ze effectiever maken. Met Fellow kunt u eenvoudig duidelijke vergaderagenda's en zorgt ervoor dat discussies op schema blijven en doelen worden bereikt.

Een van de basisfuncties van deze app voor videovergaderingen is de mogelijkheid om actiepunten bij te houden. Je kunt taken toewijzen, deadlines instellen en iedereen verantwoordelijk houden, zodat belangrijke follow-ups en actiestappen niet over het hoofd worden gezien.

Maar Fellow stopt niet alleen bij organisatie en taakbeheer. Het erkent ook het belang van betrokkenheid en samenwerking op de werkplek . Met interactieve functies voor het maken van notities en samenwerking kunt u de inzichten, beslissingen en discussies van uw deelnemers aan vergaderingen in realtime vastleggen, waardoor actieve deelname en bijdragen van alle teamleden worden gestimuleerd.

Fellow beste functies

Automatiseer herinneringen enactiepunten voor en na vergaderingen met gestroomlijnde vergaderworkflows

Delen, samenwerken en synchroniserennotities tussen teams

Biedt vooraf ontworpen sjablonen voor effectieve vergaderingen

Ingebouwde functie voor collegiale erkenning en feedback

Collegiale beperkingen

De gebruikersinterface kan even wennen zijn

Sommige gebruikers hebben een gebrek aan agenda-integratie met specifieke platforms gemeld

Synchronisatie van vergadernotities kan soms vertragen

Medeprijzen

Gratis

Pro : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Zakelijk : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4. Google Ontmoeten

via Google Ontmoeten Deze videoconferentieservice is speciaal gebouwd voor teams die al gebruikmaken van Google Workspace. Google Meet integreert naadloos met andere Google-apps, een groot voordeel voor degenen die al zijn ondergedompeld in het Google-ecosysteem. Of u nu synchroniseert met uw Google Agenda of moeiteloos verbinding maakt met collega's via Gmail, Google Meet verbetert uw workflow door naadloos te integreren met uw bestaande tools.

U kunt vertrouwen op de stabiele en robuuste infrastructuur voor videoconferenties van Google voor een consistente audio- en videokwaliteit, zodat u duidelijk en ononderbroken kunt communiceren met uw teamleden, klanten of partners.

Google Meet beste functies

Integreert naadloos met Google Agenda en Gmail

Kan vergaderingen organiseren met maximaal 100 deelnemers

Real-time bijschriften van alle videogesprekken en videoconferenties tijdens vergaderingen

Deelnemers kunnen scherm delen voor presentaties

Google Meet beperkingen

De app is niet zo flexibel en aanpasbaar als andere platforms

Gebruikers hebben af en toe problemen met de geluids- en videokwaliteit gemeld

Sommige opvallende functies zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Google Meet prijzen

Gratis

Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Google Ontmoet beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (11.000+ beoordelingen)

5. GoTo vergadering

via Ga naar vergadering GoTo Meeting is een van de ultieme videoconferentieoplossingen voor bedrijven die op zoek zijn naar een hulpmiddel voor online vergaderingen die zowel gebruiksvriendelijk als efficiënt is. Het stelt je in staat om naadloos virtuele vergaderingen te houden en te beheren, zodat je team effectief kan samenwerken ongeacht hun fysieke locatie.

Of je nu een kleine startup bent of een grote onderneming, deze veelzijdige tool is geschikt voor bedrijven van alle groottes en maakt videovergaderen tot een fluitje van een cent.

Met GoTo Meeting krijg je toegang tot een reeks geavanceerde videoconferentiefuncties die je virtuele vergaderingen naar een hoger niveau tillen. Wanneer u GoTo Meeting gaat gebruiken, zult u de intuïtieve interface en de naadloze werking op prijs stellen mogelijkheden voor vergaderbeheer .

GoTo Meeting beste functies

Geniet van kristalheldere audio en laat uw ogen de kost geven met de HD-videoconferentiesoftware van GoTo Meeting.

Voer videoconferenties en neem eraan deel vanaf elk mobiel apparaat

Geniet van krachtige beveiligingsfuncties zoals verificatie op basis van risico's en standaard vergrendelt GoTo Meeting uw audio- en videogegevens met AES-128-bits codering. U kunt gerust zijn in de wetenschap dat alles achter slot en grendel zit

Deelnemers kunnen belangrijke punten markeren tijdens presentaties

GoTo Meeting-beperkingen

Het heeft geen gratis niveau

Het kan duur zijn voor kleine bedrijven

Af en toe hebben mobiele gebruikers connectiviteitsproblemen gemeld

GoTo Meeting prijzen

Professioneel: $14/maand per organisator

$14/maand per organisator Zakelijk: $19/maand per organisator

$19/maand per organisator Onderneming: Neem contact op voor prijzen

GoTo Meeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (2.500+ beoordelingen)

4.2/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen)

6. Zoom

via Zoom Zo populair dat het bijna zijn eigen werkwoord is; Zoom is de 1.000 pond zware gorilla in de videoconferentieruimte. Zoom is een van de beste videoconferentie-apps in de industrie en is geweldig voor zowel één-op-één vergaderingen als grootschalige digitale evenementen. De steeds uitbreidende functies zorgen ervoor dat fans blijven terugkomen voor meer. Maar Zoom heeft ook een aantal tekortkomingen en hieronder laten we je de goede en de slechte zien.

Zoom beste functies

Breakout Rooms zijn ideaal om grote vergaderingen op te splitsen in gezellige chats

Gebruikers kunnen een virtuele achtergrond instellen voor privacy of hun creativiteit laten zien

Neemt vergaderingen op en biedt automatische transcriptie

Werkt zowel met desktop apps als met vele andere mobiele apparaten en tools

Zoom-beperkingen

De gratis versie beperkt groepsvergaderingen tot 40 minuten

Er zijn in het verleden zorgen geuit over de beveiliging

Sommige gebruikers hebben af en toe problemen met de geluids- en videokwaliteit gemeld

Zoom prijzen:

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $14,99/maand per host

: $14,99/maand per host Zakelijk : $19,99/maand per host

: $19,99/maand per host Enterprise: $19,99/maand per host

Zoom beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (53.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (53.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30.000+ beoordelingen)

7. Rooster

via Rooster Lattice is een van de videoconferentiesoftware-opties die we onder de aandacht brengen en die is ontworpen met prestatiebeheer in de kern. Het draait allemaal om het stroomlijnen van uw 1 op 1 vergaderingen, het vereenvoudigen van het feedbackproces en het stellen van doelen. Met een bijzondere nadruk op teambetrokkenheid en algemene prestaties, verandert het reguliere vergaderingen in gerichte, op groei gerichte sessies.

Doelen stellen en bijhouden is eenvoudig, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe ver je bent gekomen en waar je naartoe gaat. Bovendien stimuleren de feedbackfuncties een cultuur waarin voortdurende verbetering is de norm.

Dus als het je doel is om je team betrokken en gemotiveerd te houden en voortdurend te verbeteren, kijk dan eens naar Lattice.

Lattice beste eigenschappen

Gestroomlijnd prestatiebeoordelingsproces

Doelen stellen, volgen en beheren voor verschillende teams

Inzicht krijgen in medewerkerstevredenheid

Functie voor peer-to-peer feedback en publieke erkenning

Beperkingen van rooster

Niet specifiek een vergadertool, dus mist enkele functionaliteiten

Niet alle gebruikers hielden van de gebruikersinterface

Het kan duur zijn voor kleine bedrijven

Prijzen van Lattice:

Engagement : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Groei : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Prestatiemanagement: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker OKR & Doelen: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Prestatiemanagement en OKR & Doelen bundel: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lattice beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

8. Waarbij

via Waarbij Vergeet het downloaden van nog een app of moeite om nog een wachtwoord te onthouden. Whereby is een tool voor videovergaderen die rechtstreeks vanuit uw webbrowser werkt. Deze eenvoud maakt het een go-to voor mensen die waarde hechten aan gebruiksgemak.

Het opzetten van een videovergadering met Whereby is net zo eenvoudig als het delen van een link; voila, u bent klaar om verbinding te maken.

Personaliseer uw vergaderruimte met achtergronden en logo's naar keuze om een beetje karakter toe te voegen aan uw virtuele bijeenkomsten. Als u op zoek bent naar een probleemloze manier om uw team online samen te brengen, dan is de gebruiksvriendelijke aanpak van Whereby misschien precies wat u nodig heeft.

Whereby beste eigenschappen

Deelnemers kunnen deelnemen aan vergaderingen met een eenvoudige link

Personaliseer vergaderruimtes met aangepaste branding, logo's en achtergronden

Uw scherm of een bepaald venster delen

Vergaderingen opnemen om later te bekijken

Waarbij beperkingen

Beperkte deelnemers op het gratis basisplan en Pro-plannen

Sommige gebruikers melden dat video af en toe vertraagd is

Ontbreekt aan geavanceerde functies zoals breakout rooms en polling

Whereby prijzen:

Explore: Een gratis plan

Een gratis plan Pro: $6,99/maand per gebruiker

$6,99/maand per gebruiker Zakelijk: $9,99/maand voor drie gebruikers

$9,99/maand voor drie gebruikers Build: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Groeien: Neem contact op voor prijzen

Whereby beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

9. Skype

Via Microsoft Skype, dat nu onder Microsoft Teams is een doorgewinterde speler op het gebied van digitale communicatie en leverde al solide video- en spraakgesprekken lang voordat dit cool was.

Teams is eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar en staat bekend om zijn sterke verbindingen en vloeiende gesprekken. Of je nu een klein team bent dat op zoek is naar een eenvoudig hulpmiddel voor brainstormsessies, of gewoon twee mensen die wat details willen bespreken, Skype houdt alles eenvoudig en toegankelijk.

Een groot voordeel van Skype is de ingebouwde chatfunctie. Met de chat kunt u gedachten uitwisselen of bestanden delen zonder een slag over te slaan.

Al met al is Skype een klassieke keuze die de tand des tijds heeft doorstaan.

Skype beste functies

Individuele of groepsvideogesprekken voeren

In-app berichten voor snelle communicatie

Uw scherm delen tijdens vergaderingen

Bestanden en documenten verzenden via chat

Skype-beperkingen

Niet ideaal voor grote vergaderingen

Beperkte integratie met andere tools

Sommige gebruikers melden af en toe problemen met de video- en geluidskwaliteit

Skype-prijzen:

US & Canada: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Noord-Amerika: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Wereld: $13,99/maand per gebruiker

Skype-beoordelingen en -beoordelingen:

G2 : 4.3/5 (22.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (8.500+ beoordelingen)

10. 15Vijf

via 15Vijf Met 15Five worden één-op-één vergaderingen krachtige platforms voor het uitwisselen van feedback, het bespreken van voortgang en het bijhouden van doelstellingen.

Managers krijgen een duidelijker beeld van de prestaties en betrokkenheid van hun team, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen en de nodige ondersteuning kunnen bieden. En het beste deel? Het is gebruiksvriendelijk en intuïtief ontworpen, zodat iedereen er plezier aan beleeft.

15 Vijf beste functies

Vergemakkelijkt efficiënte medewerker-manager vergaderingen.

Houdt doelstellingen en doelen bij.

Functies voor collegiale erkenning om teams te motiveren.

Rapporten over prestaties en betrokkenheid.

15Vijf beperkingen

Geen specifieke vergadertool, dus sommige functies kunnen ontbreken

De gebruikersinterface kan ingewikkeld zijn voor sommige gebruikers

Het is duurder in vergelijking met vergelijkbare tools

15Five prijzen:

Engage: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Perform: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Focus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Total Platform: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Online Transform: $99/maand per manager

$99/maand per manager Transform Hybrid: $174/maand per manager

$174/maand per manager Live: $300/maand per manager

15Vijf beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet GlobalMeet, gemaakt door PGi, is een multifunctioneel platform voor high-definition web- en videovergaderingen, mobiele videoconferenties, webinars en evenementbeheer.

Het ondersteunt naadloze samenwerking, zodat gebruikers gemakkelijk vergaderingen kunnen hosten, eraan kunnen deelnemen en eraan kunnen deelnemen vanaf verschillende apparaten en locaties. Met functies voor het hosten van interactieve webinars en grootschalige virtuele evenementen biedt het ook uitgebreide tools voor evenementplanning en -beheer.

De uitgebreide, intuïtieve en betrouwbare diensten van GlobalMeet maken het een cruciaal hulpmiddel voor effectieve digitale communicatie over geografische grenzen heen.

GlobalMeet beste functies

Hoogwaardige video-opnamen van conferentiebijeenkomsten

Host virtuele evenementen met duizenden deelnemers

Whiteboard, polls en videochat om de samenwerking te verbeteren

Werkt met Microsoft Teams en Skype voor Bedrijven

GlobalMeet beperkingen

In vergelijking met andere videoconferentieservices, -systemen, -apps en -tools werkt GlobalMeet niet goed samen met apps van derden. Dat kan een nadeel zijn voor teams die voor hun workflow afhankelijk zijn van specifieke software

GlobalMeet draait zwaar vergeleken met zijn concurrenten

GlobalMeet mist enkele functies die beschikbaar zijn voor gebruikers van andere apps

GlobalMeet prijzen:

Basic: Een gratis plan

Een gratis plan Standaard : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Premium : $24 per gebruiker per maand

: $24 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

GlobalMeet beoordelingen en recensies:

G2 : 4.2/5 (500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

Verhoog uw digitale samenwerking met ClickUp Software voor 1-op-1 vergaderingen

Het gebruik van de juiste 1 op 1 vergadersoftware is essentieel om effectief door de digitale werkruimte te navigeren. Elke tool heeft zijn sterke punten, dus uw keuze hangt af van de specifieke behoeften van uw team en uw workflow.

Of u nu een team leidt, een notulen of het nu gaat om het opstellen van een vergaderagenda of het leiden van een functioneringsgesprek, de juiste software kan u helpen uw processen te stroomlijnen en uw taken veel beter beheersbaar te maken.

Met ClickUp kunt u multifunctionele teams beheren, samenwerking op de werkplek bevorderen en effectief door verschillende soorten vergaderingen navigeren.

Voor een diepgaander onderzoek naar hoe u uw teambeheer en één-op-één vergaderingen kunt stroomlijnen, kunt u de speciale functie van ClickUp bekijken ClickUp vergaderingen . Maak uw digitale werkruimte efficiënter en uw taken beter beheersbaar met ClickUp. Bezoek ons hier om te leren hoe we een revolutie teweeg kunnen brengen in uw vergaderervaring.