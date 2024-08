Top 8 Microsoft Teams Alternatieven & Concurrenten in 2024

Op zoek naar de beste Microsoft Teams alternatieven _?

Microsoft Teams is een krachtig platform voor teamberichten waarmee teams verbinding kunnen houden via instant messaging, delen van documenten en video conferencing.

Maar is dat alles wat een team nodig heeft om succesvol te zijn?

Niet precies.

Microsoft Teams heeft gewoon niet elke functie die een team nodig heeft voor effectieve communicatie en samenwerking.

Het is waarschijnlijk ook de reden waarom je op zoek bent naar een alternatief voor Microsoft Teams _, toch?

Wel, laat je zoekteam met rust! 🔦

In dit artikel bekijken we acht uitstekende alternatieven voor Microsoft Teams die zoveel meer kunnen dan alleen messaging en video conferencing.

Laten we beginnen!

Note: Dit artikel gaat eerst in op wat Microsoft Teams is en wat de nadelen zijn, zodat je een beter beeld krijgt van de tool. Als je echter direct naar de alternatieven wilt gaan, klik dan op hier .

Wat is Microsoft Teams?

Microsoft Teams is een chat- en videoconferentietool voor teams waarmee je bestanden kunt chatten, rechtstreekse berichten kunt versturen en groepsvergaderingen en audiogesprekken kunt starten.

Je kunt teamleden ook taggen met het "@"-teken en meerdere Teams-kanalen maken in de app.

Omdat het een uitdaging is om effectief te communiceren in grote groepen, heeft Microsoft Teams ook breakout rooms, subgroepen die ontworpen zijn om productieve communicatie en brainstormen te vergemakkelijken.

Daarnaast transformeert het Microsoft Teams Rooms System vergaderzalen in rijke, video-enabled samenwerkingsruimtes.

Met deze functie kunt u eenvoudig deelnemen aan vergaderingen, content delen en gesprekken voeren, allemaal vanaf een intuïtief touchscreen console-apparaat.

lees er alles over_ * Microsoft Teams gebruiken voor projectmanagement* _.**_

3 redenen waarom je een Microsoft Teams alternatief nodig hebt

Hoewel bovenstaande functies geweldig klinken, heeft de Microsoft Teams app toch een paar nadelen. Hier zijn drie redenen waarom je waarschijnlijk op zoek bent naar alternatieven voor Microsoft Teams:

1. Een beperkt aantal kanalen

Deze berichten app limiet teams tot 200 openbare kanalen en 30 privé kanalen. Deze limieten kunnen problematisch zijn voor ondernemingen met veel teams en afdelingen.

Bonus: Microsoft Forms Alternatieven

2. Instellingen voor toestemming zijn niet flexibel

Het is niet mogelijk om gastgebruikers uit te nodigen voor kanalen, en zodra je iemand toevoegt aan een Microsoft Team, heeft hij automatisch volledige toegang tot alles.

ongemakkelijk, toch?

3. Beperkte organisatie

Het organiseren van bestanden die gedeeld worden in gesprekken In Microsoft Teams kan je 'team'en met boosheid.

Alle bestanden die worden geüpload naar gesprekken worden gedumpt in het bestandsgedeelte van het kanaal.

Als je de bestanden probeert te organiseren door ze in mappen met een naam te zetten, breken de bestandskoppelingen in de gesprekken..

Waardoor je zin krijgt om een break te nemen van Microsoft Teams! 🙅

Bonus: Microsoft Whiteboard alternatieven !

Top 8 Microsoft Teams alternatieven

Hier zijn de acht beste Microsoft Teams alternatieven:

1. ClickUp

ClickUp is 's werelds toonaangevende tool voor projectmanagement en teamcommunicatie.

Van het bieden van geavanceerde teamsamenwerking functies om de productiviteit van elke gebruiker te verhogen, is ClickUp het ultieme gratis alternatief voor Microsoft Teams.

ClickUp sleutel functies

Zo kan ClickUp u helpen:

A. Weergave chatten

_Over van alles en nog wat praten?

Gebruik de Weergave chatten om werkgerelateerde of informele gesprekken te voeren naast uw werk zonder het bijhouden van opmerkingen en berichten te verliezen.

Hier zijn een paar andere krachtige dingen die je kunt opnemen in de weergave Chatten: Taak koppelingen

3. Google Vergadering

Google Meet (voorheen Google Hangouts Meet) is een tool voor videovergaderen waarmee je rechtstreeks vanuit een gebeurtenis in Google Agenda, een e-mailuitnodiging of Gmail kunt deelnemen aan vergaderingen. Meet is een van de populairste alternatieven voor Microsoft Teams.

Google Meet sleutel functies

Gratis videoconferentiegesprekken voor maximaal 100 deelnemers aan vergaderingen

Functionaliteit voor delen van schermen

Hosts van vergaderingen kunnen deelnemers dempen en verwijderen

Maak aantekeningen in realtime met geautomatiseerde live bijschriften met behulp van spraakherkenningstechnologie van Google

Google Meet pros

U kunt uw scherm bekijken om te controleren of uw camera en microfoon werken voordat u aan de vergadering begint

Ondersteund op Android- en iOS-apparaten en browsers zoals Chrome, Firefox, Edge en Safari

Integreert met andere Google apps zoals Google Chat, Google Agenda en Google Documenten voor effectieve samenwerking in teams

Google Vergadert nadelen

Maakt het delen van schermen in twee richtingen niet mogelijk (slechts één persoon kan tegelijkertijd zijn scherm delen)

Kan maximaal 16 deelnemers tegelijk weergeven

Kan geen berichten naar één persoon sturen. Berichten worden alleen naar groepen gestuurd

prijzen van #### Google Meet

Deze samenwerkingstool voor teams heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $8 per gebruiker per maand.

Google Meet klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (5000+ beoordelingen)

4.4/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9000+ beoordelingen)

Bonus: Microsoft Access Alternatieven !

4. Raket.chatten

Rocket.Chat is een open source platform voor teamcommunicatie waar meer dan 28.000 ontwikkelaars aan werken.

Kan het werk van deze ontwikkelaars jouw team naar succes "schieten"?

Rocket.Chat sleutel functies

@vermeldingen voor personen en aankondigingen

Ondersteunt video en spraakgesprekken met scherm delen

Kan rechtstreekse berichten verwerken tussen meerdere gebruikers

Je hebt toegang tot een engagement dashboard om te zien hoe gebruikers de app gebruiken

Rocket.Chat voordelen

De app is veilig en voegt een extra stap toe voor verificatie bij het voltooien van specifieke acties

Vertaal je bericht via MS translate om zowel externe alsinterne communicatiekloven* Gesprekken sorteren op laatste activiteit of alfabetische bestelling

Beschikbaar op mobiel, web en desktop

Rocket.Chat nadelen

Het interfaceontwerp is niet zo gebruiksvriendelijk in vergelijking met andere MS Teams-alternatieven

Mobiele apps zijn niet zo functioneel als de mobiele apps van andere MS Teams alternatieven

Notificaties op de desktop-app worden niet weergegeven in de mobiele apps

Rocket.Chat prijzen

Deze app heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen vanaf $3/gebruiker per maand op jaarbasis.

Rocket.Chat klantbeoordelingen

G2: 3.8/5 (100+ beoordelingen)

3.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

5. Cisco Webex Teams

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image7-1-1400x811.png Landingspagina Cisco Webex Teams /%img/

Cisco Webex Teams is een andere populaire app voor videobellen.

Een van de nadelen van deze Teams chatten app is dat het een stuk duurder is dan de meeste andere communicatieplatformen.

Cisco Webex Teams sleutel functies

Ondersteunt videogesprekken met maximaal 1000 deelnemers

Kan omgaan metdelen van schermen en bestanden* Er is een whiteboard voor de leden van het team om samen te brainstormen

Je kunt vergaderingen opnemen en onmiddellijk transcripties krijgen

Voordelen van Cisco Webex Teams

U kunt vergaderingen hosten en eraan deelnemen via de browser, de desktop-app of het mobiele apparaat

Integreert met Google en Microsoft kalenders

U kunt berichten verzenden in openbare en persoonlijke chats

Cisco Webex Teams nadelen

Beperkte integraties in vergelijking met andere MS Teams alternatieven

Je moet upgraden naar een betaald abonnement om toegang te krijgen tot klantenservice via chatten en call-ins

Geen opties voor video-opname in het gratis abonnement

Cisco Webex Teams prijzen

Deze samenwerkingstool heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $14,95/host per maand.

Beoordelingen van Cisco Webex Teams klanten

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (4000+ beoordelingen)

6. Brosix

Brosix is een instant messaging software voor bedrijven, die versleutelde, realtime communicatie biedt, via meerdere applicaties, om de dagelijkse gang van zaken te stroomlijnen.

Een van de beste dingen aan Brosix is de veiligheid. Alles gebeurt op een volledig versleuteld teamnetwerk dat volledige controle geeft over de app. Dit maakt het een geweldige oplossing voor teamcommunicatie voor diegenen die op zoek zijn naar beveiligde communicatie binnen hun organisatie.

Brosix sleutel functies:

Veilig intern communicatienetwerk met audio/video gesprekken, versleuteld delen van bestanden, scherm delen en meer

Maandelijkse activiteitenlogboekarchieven voor gebruikers die u kunt downloaden vanuit het configuratiescherm

Meerdere beheerders op uw netwerk

3000+ integraties & desktop-, mobiele en web-apps

Brosix pros

Snelle en veilige peer-to-peer bestandsoverdrachttechnologie met onbeperkte grootte

Bepaal wie met wie chat en wie toegang heeft tot welke functies

Uniek privé team netwerk met merknaam

Bepaal zelf hoe lang de geschiedenis van gebruikersactiviteiten wordt opgeslagen

Brosix nadelen

Klassieke "retro" stijl maakt het op een ietwat oude tool lijken

De vele functies en instellingen maken het soms wat ingewikkeld om je te oriënteren

Geen grote keuze aan emoji's

Brosix prijzen

Brosix heeft een gratis netwerk voor kleine teams die beginnen (tot 3 gebruikers) en betaalde abonnementen vanaf $4 gebruiker per maand.

Beoordelingen van Brosix klanten

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

7. Hommel

Pumble is een gratis samenwerkingstool waarmee teams in realtime kunnen communiceren en het gebruik van e-mail verminderen in de dagelijkse communicatie.

Pumble is je go-to app als je een betaalbare en betrouwbare manier nodig hebt om in contact te blijven met je team.

Pumble sleutel functies

Onbeperkte gebruikers en onbeperkte chatgeschiedenis onder Pumble's gratis forever-abonnement

Pumble Server die maximale gegevens veiligheid en privacy biedt voor bedrijven van elke grootte

Functie voor gasttoegang waarmee je kunt communiceren met je clients, leveranciers en andere derde partijen door hen limiettoegang te geven tot je werkruimtes

Beschikbaar voor Mac, Windows, Linux, iOS, Android en web

Pumble voors

Creëer en gebruik openbare en privé kanalen voor dagelijkse communicatie en samenwerking

De thread functie voorkomt dat kanalen vol raken en helpt je informatie overload te voorkomen

Royaal abonnement voor opslagruimte: 10 GB opslagruimte per werkruimte met het gratis abonnement en 10 GB/onbeperkte opslagruimte per gebruiker met de betaalde abonnementen

Met de optie voor kanaaltoestemming kun je bepalen wie berichten plaatst in kanalen die binnen je werkruimte bestaan

Pumble nadelen

De app ondersteunt geen integraties met derden

Als je de gasttoegang functie van Pumble wilt gebruiken, moet je je gratis abonnement upgraden

Je kunt het geluid van je notificaties niet aanpassen

Pumble prijzen

Pumble heeft een gratis Forever-abonnement dat voldoet aan de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven en een betaald abonnement vanaf $1,99 per gebruiker per maand waarmee je toegang krijgt tot de meeste functies van Pumble.

Beoordelingen van Pumble klanten

G2: 4.4/5 (5 beoordelingen)

4.4/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

8. Chanty

Chanty is een samenwerkingshulpmiddel voor teams en een MS Teams-alternatief dat de productiviteit van zowel grote als kleine teams wil verhogen. Dankzij de naadloze en gebruiksvriendelijke interface kan het worden gebruikt door professionals uit elke branche.

de belangrijkste functies van #### Chanty

Audioberichten met functies voor delen en privacy

Doorzoekbare chatten en onbeperkte berichtgeschiedenis

Taakbeheer met Kanban-bord

Aangepaste notificaties

Chanty voordelen

Sterke nadruk op het beheer van Taken

Voordelig geprijsd voor de versie met abonnement

Functies voor chatten richten zich op het toewijzen en voltooien van taken

Efficiënte zoekfuncties om relevante informatie te vinden

Chanty nadelen

Sommige functies zijn beperkt in het gratis abonnement

Chanty prijzen

Chanty heeft een gratis abonnement voor maximaal 10 leden en een betaald abonnement met $3/gebruiker/maand met onbeperkte functies.

Beoordelingen van Chanty klanten

G2: 4.5/5 (35 beoordelingen)

4.5/5 (35 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30 beoordelingen)

Microsoft Teams heeft het chatten verlaten 👋

Natuurlijk kun je met Microsoft Teams onderweg videogesprekken voeren, maar betekent dat ook dat het een goede oplossing is voor teamcommunicatie en samenwerkingstools?

Helaas biedt Microsoft Teams teams niet alle sleutel functies die ze nodig hebben.

Gelukkig zijn er een paar tools voor teamsamenwerking die gemakkelijk de plaats van Microsoft Teams kunnen innemen.

En hoewel we een aantal goede gratis alternatieven voor Microsoft Teams hebben vermeld, is er geen enkele zo uitgebreid als ClickUp.

ClickUp heeft niet alleen elke sleutel functie die de andere apps hebben, maar het heeft ook tonnen andere team samenwerking en taakbeheer functies zoals Taak prioriteiten , Terugkerende taken, en krachtige Gantt grafieken. Ontvang ClickUp gratis vandaag nog om een echte teamcommunicatietool te ervaren. 😎