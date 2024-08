10 beste tools voor samenwerking op afstand voor virtuele teams in 2024

Virtuele samenwerkingstools veranderen de manier waarop individuen en teams samenwerken en informatie delen. Van chat en e-mail tot gedeelde documenten en digitale whiteboards, met deze tools kunnen teams met elkaar communiceren en verbonden blijven, ongeacht hun postcode! 🌐

Teams op afstand bieden de vrijheid om onafhankelijk te werken en tegelijkertijd het voordeel dat ze verbonden blijven met ieders werk. Met een gedistribueerde werkplek kunnen teams hun ideeën en oplossingen in realtime delen zonder dat hun agenda's vollopen met back-to-back Zoom-vergaderingen.

Maar voordat we in de top 10 virtuele tools duiken, kijken we eerst naar de functies die teams nodig hebben om samen te werken zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit!

Bij het kiezen van een hulpmiddel voor samenwerking op afstand , moeten projectmanagers op zoek gaan naar een betrouwbaar en veilig platform dat gebruiksvriendelijk is. Teams zijn eerder geneigd om tools die intuïtief te gebruiken zijn, te adopteren en op te nemen in hun workflow.

Het moet in staat zijn om alle functies (en integraties) te bieden die nodig zijn om brainstormen en projecten te faciliteren met minimale verstoringen. Functies zijn onder andere geautomatiseerde workflows, chatrooms en het bijhouden van taken, bestanden delen virtuele kalenders, documentsjablonen, documentbeheersystemen en meer. ⚡️

Stroomdiagrammen en diagrammen maken op een ClickUp Whiteboard

Tegelijkertijd moeten projectmanagers ook rekening houden met andere factoren zoals kosten, schaalbaarheid, compatibiliteit, gebruiksvereisten en beveiligingsmaatregelen. Om beter teamwerk te bevorderen en ervoor te zorgen dat de doelen van de organisatie worden gehaald, is het belangrijk om alle aspecten af te stemmen op de specifieke behoeften van projectteams.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform om uw werk met verschillende apps samen te brengen in één samenwerkingsplatform. Het integratievermogen kan de efficiëntie van je team een boost geven, van brainstormen over concepten tot vooruitgang boeken.

Met meer dan 15 unieke weergaveopties kunnen teams de projectvoortgang vanuit meerdere perspectieven beheren.

De ingebouwde Whiteboard- en Mind Map-tools van ClickUp geven teams op afstand een gedeelde ruimte om samen te werken en problemen op te lossen in realtime of asynchroon, waardoor de teamproductiviteit naar een hoger niveau wordt getild. Leg gedetailleerde plannen vast en wijs uitvoerbare taken toe vanaf één eenvoudig te beheren locatie!

ClickUp beste eigenschappen

Taken toevoegen en beheren met onzeMobiele apps (beschikbaar op iPad, iPhone en Android)

Meer dan 15 unieke weergaven, waaronder een Werklastweergave voor het verdelen van taken onder het team

Over 1000 integraties om alle relevante gegevens en informatie naar één platform te brengen

Toegewezen en threaded commentaar in elkeClickUp Documenten, taak ofClickUp Whiteboard* ClickUp Mindmaps om u te helpen brainstormen over formuliervragen en projectworkflows

Meerdere weergaven om aan te passen aanAgile, Scrum , Kanban of elke projectstijl

50+Taak Automatiseringen om elke projectworkflow te stroomlijnen

Geavanceerd tijdsinschattingen om uw werkweek te voorspellen

ClickUp beperkingen

Zoveelkrachtige samenwerkingstools kan een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Zoom

via Zoom Zoom is een speciale tool voor samenwerking op afstand voor individuen en teams om met elkaar in contact te komen en te communiceren vanaf elke plek ter wereld. Het biedt verschillende functies om de samenwerking te vergemakkelijken, zoals videoconferenties, het delen van bestanden, berichten en whiteboardtools.

De tool biedt verschillende geavanceerde functies, zoals breakout rooms en scherm delen, waardoor mensen beter kunnen samenwerken aan projecten. Dankzij het gebruiksvriendelijke platform is Zoom een populaire tool voor teams van alle groottes om face-to-face met elkaar in contact te komen !

Zoom beste eigenschappen

Online Whiteboard-samenwerkingstools voor virtuele vergaderingen

Teamchat om samen te werken buiten de videoconferentie om

Vertaalde bijschriften en reserveringen voor werkruimten

Optionele apps om de teamproductiviteit te verhogen

Mail- en agendafunctionaliteit

Zoom-beperkingen

Niet geschikt voor de lange termijnprojectbeheertool of standalone samenwerkingssoftware* Het aantal deelnemers aan vergaderingen is beperkt, zelfs bij betaalde plannen

Zoom prijzen

Zoom biedt betaalde plannen voor Persoonlijk en Zakelijk, afhankelijk van de branche of het benodigde Zoom-product

Zoom beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (52.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (52.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ beoordelingen)

Krijg tips voor het kiezen van de juiste vergaderfrequentie voor teams op afstand !

3. Slack

via Slack Slack biedt een veilige en betrouwbare manier om in contact te blijven met je externe team, externe partners en klanten. Het directe berichtensysteem is perfect voor wanneer je bovenop een project moet zitten of een dringende taak moet afhandelen. Met Slack kun je verschillende kanalen aanmaken voor verschillende onderwerpen of taken, waardoor het gemakkelijk is om relevante gesprekken terug te vinden.

Als er echter te veel gaande is, kunnen meerdere threads verwarrend worden en je aandacht afleiden van zinvol werk. Om het meeste uit Slack te halen, moet je het verbinden met andere samenwerkingstools of taakbeheer software. Zo blijft iedereen op de hoogte van de meest recente teamupdate!

Slack beste functies

Systeemrollen om een teamlid te classificeren als beheerder om Slack-accounts te beheren of als niet-beheerder

Kanalen om centrale, gedeelde ruimtes te creëren voor instant messaging

Workflow Builder om routinehandelingen te automatiseren voor werken op afstand

Huddles en clips met audio- en videogesprekken

Slack-beperkingen

Ondersteuning voor preventie van gegevensverlies is een functie van het Enterprise-plan

Beperkte aanpassingsopties in individuele instellingen

Slack prijzen

Gratis plan

Pro-plan: $7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$7,25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk+ plan : $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Ondernemingsplan: Neem contact op met Slack voor meer informatie

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/ 5 (22.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Slack vs Asana !

4. Google Werkruimte

via Google Werkruimte Google Workspace is een tool voor samenwerking op afstand met een bibliotheek van cloudgebaseerde toepassingen, waaronder Google Docs, Google Sheets en Google Slides, waarmee teams overal en op elk apparaat kunnen samenwerken.

Terwijl u werkt met documenten, spreadsheets of diavoorstellingen, kennisdeling soepel verloopt zonder belangrijke informatie of context te verliezen. Naast de integratiemogelijkheden biedt Google Workspace handige functies zoals smart canvas en grammaticacorrecties om teams te helpen werk van hoge kwaliteit te produceren!

Google Workspace beste functies

Eenvoudig te beheren besturingselementen voor delen met verschillende machtigingen (bewerken, bekijken of opmerkingen toevoegen)

In realtime commentaar geven en bewerken met teamleden of externe partners

Onbeperkte revisiegeschiedenis om wijzigingen ongedaan te maken

.docx-, .pdf-, .odt-, .rtf-, .txt- of .html-indelingen

Google Workspace beperkingen

Laadtijden zijn sterk afhankelijk van de internetverbinding, vooral bij grote bestanden

Vooraf gedefinieerde sjablonen en lay-outs beperken aanpassingen (bekijk dezeGoogle Workspace alternatieven)

Google Workspace prijzen

Documenten, Sheets en Slides zijn gratis met een Google-account

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (14.000+ beoordelingen)

5. Trello

via TrelloTrello is een software voor projectbeheer met een paar externe samenwerkingstools om teams te helpen bij het organiseren van taken en projecten. De interface is gebaseerd op Kanban. Teams kunnen kaarten maken voor elke taak of item op het bord en ze verschuiven tussen kolommen om verschillende stadia van vooruitgang of organisatie aan te tonen.

De eerste stap zou zijn om aparte borden te maken voor elke brainstormsessie of project. Maak dan binnen elk bord kolommen om de kaarten te categoriseren. Deze kolommen kunnen de namen zijn van de teamleden op afstand, organisatiedoelen of statussen. Voeg vervolgens kaarten toe onder de kolommen om het samenwerkingsproces te starten!

Trello beste functies

Kanban-borden, kalenders, tijdlijnen en dashboards voor projecten

Automatisering is ingebouwd in elk Trello-bordzonder code* Herhaalbaarworkflowsjablonen voor meerdere projecten

Power-Ups (plugins) om te koppelen aan andere apps en tools

Tijdregistratie direct op Trello-borden

Trello beperkingen

De meeste functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie (kijk opTrello alternatieven)

Mist krachtige tools voor samenwerking op afstand in vergelijking met andere samenwerkingssoftware

Trello prijzen

Gratis versie

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $17,50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.300+ beoordelingen)

6. Zapier

via Zapier Zapier is software die teams en externe medewerkers helpt om dingen sneller gedaan te krijgen met workflowautomatisering. Met de tool kun je snel verschillende webservices koppelen en taken automatiseren, zoals het verzenden van geautomatiseerde e-mails, het aanmaken van tickets voor klantenondersteuning of zelfs het aanmaken van nieuwe records in je CRM.

Met Zapier kun je eenvoudig gegevens verplaatsen tussen verschillende apps en platforms. Zapier biedt ook gedetailleerde rapportages zodat teams de voortgang kunnen volgen en actie kunnen ondernemen wanneer dat nodig is. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige automatiseringsfuncties maken het een goede oplossing voor teams van elke grootte.

Zapier beste functies

Formatteren om datums, valuta, tekst en meer om te zetten in het gewenste formaat

Webhooks om gegevens te ontvangen van elke service of om verzoeken naar URL's te sturen

Zaps met meerdere stappen om meerdere taken tegelijk te automatiseren

Foutregels om workflows meteen te corrigeren

Als/dan-logica voor Zaps om verschillende acties uit te voeren

Zapier-beperkingen

Steile leercurve om dagelijkse workflows in te stellen en te onderhouden

Beperkt tot 100 taken per maand in het gratis plan

Zapier prijzen

Gratis versie

Starter : Begint bij $19,99/maand voor 750 taken/maand

: Begint bij $19,99/maand voor 750 taken/maand Professioneel : Begint bij $49,99/maand voor 2K taken/maand

: Begint bij $49,99/maand voor 2K taken/maand Team : Begint bij $399,99/maand voor 50K taken/maand

: Begint bij $399,99/maand voor 50K taken/maand Bedrijf: Vanaf $799,99/maand voor 100K taken/maand

Zapier beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Samenloop

via Atlassian Confluence is een samenwerkingstool op afstand die gedistribueerde teams helpt bij het stroomlijnen van document- en taakbeheer. Het biedt ook een platform voor mensen om kennis en ideeën te delen, waardoor het gemakkelijker wordt om verbonden te blijven. Naast de samenwerkingsfuncties biedt Confluence rapportage-, analyse- en automatiseringsmogelijkheden voor projectbeheer.

Met deze tools kunnen externe medewerkers snel knelpunten en inefficiënties identificeren en gegevens visualiseren. Dit helpt teams betere beslissingen te nemen en beter samenwerken . Confluence integreert ook met andere populaire applicaties, zoals Slack, zodat gebruikers verbonden kunnen blijven, ongeacht waar ze werken.

Confluence beste eigenschappen

Gepersonaliseerde feed om de ruimtes weer te geven die een persoon onlangs heeft bezocht, conceptpagina's in uitvoering en pagina-activiteit

Een hiërarchische structuur van ruimtes en pagina's om gemakkelijk inhoud te vinden

Jira Roadmap integratie met Confluence om het volgende toe te voegen Jira problemen * Meldingen om teamgenoten of hele teams te taggen over taken

Real-time bewerken met een team op afstand of werknemers op afstand

Paginalabels om het zoeken naar inhoud te versnellen

Confluence beperkingen

Niet-softwareontwikkelteams zullen de tool moeilijk te leren vinden

Tekstgebaseerde zoekresultaten voor documenten zouden nauwkeuriger kunnen zijn (bekijk dezeConfluence alternatieven)

Confluence prijzen

Gratis

Standaard : $5.75 per gebruiker (schatting)

: $5.75 per gebruiker (schatting) Premium : $11 per gebruiker (schatting)

: $11 per gebruiker (schatting) Onderneming: Neem contact op met Confluence voor meer informatie

Confluence beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Confluence Vs Notion & Confluence vs Jira !

8. Todoist

via Todoist Todoist is een taakbeheerplatform voor teams op afstand om samen te werken en taken te beheren vanaf elke locatie wereldwijd. Het biedt krachtige hulpmiddelen om gebruikers te helpen hun projecten en taken te organiseren. Met de intuïtieve interface van Todoist kunnen gebruikers eenvoudig taken aanmaken en toewijzen, vervaldatums en labels aan taken toewijzen en herinneringen voor zichzelf of teamgenoten instellen.

Todoist biedt ook dashboardweergaven om de voortgang van meerdere projecten tegelijk te visualiseren. Dankzij de integraties met Slack en andere populaire apps kunnen gebruikers hun workflow georganiseerd en gestroomlijnd houden.

Todoist beste functies

Platformonafhankelijke ondersteuning voor toegang tot gegevens vanuit webbrowsers, macOS, Windows, iOS en Android

Aanpasbare labels en filters om verschillende projecten of categorieën taken te organiseren

Visuele takenlijsten om taken te maken en te organiseren voor een soepele gebruikerservaring

Vervaldatums en herinneringen om op schema te blijven met doelen

Tools voor teamsamenwerking om de voortgang van projecten te delen

Todoist beperkingen

Sommige essentiële functies zijn alleen beschikbaar in het premium abonnement

Gebrek aan bepaaldetijdmanagementtools zoals tijdregistratie en planningsfuncties (bekijk dezeTodoist alternatieven)

Todoist prijzen

Gratis versie

Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Zakelijk: $6/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Bonus: Meer informatie over samenwerkend werkbeheer !

9. Maandag.nl

via Maandag Monday.com is een project- en teambeheerplatform dat is ontworpen om teams op afstand efficiënter te laten samenwerken. Het is een flexibele tool met een intuïtieve interface om projecten te visualiseren, de voortgang bij te houden, taken toe te wijzen, resources te beheren, prestatiegegevens te analyseren, bestanden te delen en in realtime te communiceren.

Monday.com biedt gebruikers ook krachtige automatiseringstools om alledaagse processen zoals taakopvolging, herinneringen, meldingen en meer te automatiseren. Deze functie verhoogt de productiviteit van teams en stelt hen in staat om zich te concentreren op hun kerntaken zonder zich zorgen te maken over alledaagse administratieve taken.

maandag beste functies

Bijhouden van afhankelijkheden voor het beheren van projecten

Aanpasbare dashboards en automatisering

Online samenwerkingstools

Beheer van werklast

Veilige bestandsopslag

maandag beperkingen

Steile leercurve om vertrouwd te raken met functies en interface (bekijkMaandag alternatieven)

De functie Kolom voor tijdregistratie is alleen beschikbaar in de plannen Pro en Enterprise

Maandag prijzen

Individueel : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Basis : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Maandag voor meer informatie

Maandag beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (7.550+ beoordelingen)

: 4.7/5 (7.550+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ beoordelingen)

10. Chanty

via Chanty Chanty is een samenwerkingstool op afstand met functies zoals chatten, videogesprekken, bestanden delen en taakbeheer om teams te helpen verbonden en productief te blijven. U kunt ideeën delen, taken toewijzen en snel feedback krijgen van andere teamleden. Bovendien wordt alle communicatie veilig op één plaats opgeslagen zodat u er op elk moment gemakkelijk bij kunt.

Chanty maakt het ook eenvoudig om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Het notificatiesysteem laat gebruikers weten wanneer er nieuwe berichten of updates zijn, zodat ze op de hoogte blijven van de meest actuele projectstatus!

Chanty beste functies

4k video en audio met ondersteuning voor maximaal 1.000 videodeelnemers

Conversatie-acties om conversaties te hernoemen of te verlaten

Gesproken berichten voor antwoorden onderweg

@mentions om teamleden op de hoogte te stellen

Donker thema met hoog contrast

Chanty beperkingen

Taakweergaven zijn beperkt tot Kanban, lijst en kalender

Rollen en toegangsrechten zijn betaalde functies

Chanty prijzen

Gratis plan

Business plan: $3/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

De samenwerkingstools van ClickUp bieden de ultieme oplossing voor efficiënt en effectief teamwerk, waar u ook bent. Al uw projectgegevens op één plek geven u volledige duidelijkheid, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat u niet synchroon of onnauwkeurig werkt.

En met krachtige projectmanagementtools zoals dynamische documenten, drag-and-drop kalenders en vooraf gemaakte sjablonen, zullen externe teams altijd op de hoogte zijn van hun belangrijkste werk. ✍️

Door gebruik te maken van deze krachtige tools kunnen externe teams effectiever samenwerken, de productiviteit verhogen en projecten tot een succes maken. Maak vandaag nog een gratis account aan in ClickUp !