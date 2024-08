15 Beste tools voor projectmanagement in 2024

Als projectmanager heb ik één ding geleerd: deze baan is niet voor doetjes.

Een typische dag in mijn leven is een constante wervelwind van racen na deadlines, jongleren met middelen en het betrekken van belanghebbenden - elk van deze is een zware klim (vooral de laatste als je lastige clients hebt).

In de beginjaren van mijn carrière worstelde ik zelfs met de basis. Tussen het voldoen aan de verzoeken van de client en belanghebbenden en het doorspitten van rapporten en analyses door, miste ik uiteindelijk een belangrijke Nog te doen of twee. Of drie. Je snapt het wel.

Gelukkig kwam ik er uiteindelijk achter hoe ik werk (en leven) makkelijker kon maken met projectmanagement software. Ik heb nu solide processen en systemen en gebruik hulpmiddelen en automatisering om veel van het zware werk voor mijn projecten te doen.

Op basis van mijn ervaring en het onderzoek en de tests van ons team bij ClickUp hebben we een lijst samengesteld van 15 beste tools voor projectmanagement.

Dus, zonder verder oponthoud, laten we beginnen!

Ik zal beginnen met wat informatie over het belang van dit soort software en waar je op moet letten bij het maken van je shortlist.

Hier is een overzicht van waarom ik niet genoeg kan benadrukken van het belang van tools voor projectmanagement .

Verhoogde efficiëntie

Met projectmanagement tools kunt u uw efficiëntie en productiviteit maximaliseren. Ze kunnen ingewikkelde werkstromen vereenvoudigen en repetitieve taken automatiseren, waardoor u meer tijd overhoudt voor het echte werk.

Bovendien helpen ze je om een één bron van waarheid te creëren voor iedereen die bij het project betrokken is. Op deze manier heb je niet te maken met verschillen in rapportages van verschillende bronnen of tegenstrijdige informatieverzoeken van teams.

Ik heb deze software gebruikt om herinneringen in te stellen voor lopende taken, geautomatiseerde workflows in te stellen op basis van voorwaardelijke logica en aangepaste toegang tot projectdocumentatie te creëren voor verschillende soorten belanghebbenden. Zie ze als een extra paar handen voor je projectmanagement opdracht.

Verbeterde organisatie

Organisatie is de ruggengraat van efficiënt projectmanagement. Of het nu gaat om het beheren van documenten met betrekking tot project abonnementen of het implementeren van change management, projectmanagement tools helpen me om georganiseerd te blijven. Combineer een dergelijk organisatieniveau met visualisatiemogelijkheden voor projecten en je hebt een formule voor succes!

Werk centraliseren

Ik huiver als ik terugdenk aan het schakelen tussen Google Spreadsheets, e-mail van Outlook, Slack, Microsoft Word, Slack, Jira en enkele tientallen andere tools tijdens een typische werkdag. Het leven wordt makkelijker als alle projectgerelateerde activiteiten en informatie beschikbaar zijn in één gecentraliseerde hub. Van projectbriefings tot voortgangsupdates tot uitnodigingen voor vergaderingen, deze tools consolideren informatie op één plek en maken deze toegankelijk voor geautoriseerde belanghebbenden.

Ik hoef niet te overleggen met verschillende teams en afdelingen voor gegevens of updates. Alles is beschikbaar op één locatie omdat iedereen hetzelfde platform gebruikt. Er valt veel te zeggen voor niet constant van scherm wisselen!

Snellere en betere samenwerking

Vele handen maken licht werk is mijn motto, en ik weet zeker dat alle projectmanagers het hiermee eens zijn. Het is echter geen gemakkelijke Taak om een samenwerkingsplatform op te zetten. Het is interessant dat projectmanagement software deze klus ook klaart. Veel tools bevatten tegenwoordig functies zoals delen van bestanden, chatten en andere vormen van communicatie tussen teams. Dit brengt teams samen in een gedeelde werkruimte waar ze als een team kunnen werken.

Dit kan een enorm voordeel zijn, vooral voor teams op afstand. Ik werk met mensen die verdeeld zijn over drie continenten en ik vind het fijn dat we asynchroon kunnen communiceren zonder dat iemands schema in de war raakt.

Verbeterde middelenbeheer

Projectmanagementsystemen zijn de ogen en oren van projectmanagers. Ik heb ze gebruikt om de werklasten van teams bij te houden (je wilt zorgen voor evenwicht), de benodigde resources te identificeren, knelpunten aan te pakken en middelen dynamisch toe te wijzen om dingen in beweging te houden.

Door de vinger aan de pols te houden, kan ik mijn teams op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden om succes te garanderen. Bovendien hoef ik me geen zorgen meer te maken dat iemand opbrandt van overwerk.

Proactieve risicobeperking

Omdat ik dit al een paar jaar doe, heb ik mijn deel van de risico's wel gehad. Gelukkig kun je risico's grotendeels vermijden met de juiste oplossingen voor projectmanagement. Ze bieden een overzicht van het project en de onderliggende activiteiten en je kunt dingen zo instellen dat je een melding krijgt als er iets niet klopt.

Als ik een duidelijk overzicht heb van de voortgang en eventuele vertragingen, kan ik me beter voorbereiden op eventuele risico's of ze proactief ondervangen.

Gegevensgestuurde inzichten

Als je complexe projecten beheert met meerdere belanghebbenden, moet je je nummers kennen. We gebruiken tools voor projectmanagement om de prestaties, gezondheid en status van projecten bij te houden. Ik stel graag dashboards in voor alle kritieke statistieken en benchmarkprestaties.

Met interactieve dashboards die in real-time worden bijgewerkt, kun je er ook voor zorgen dat je team en belanghebbenden op dezelfde pagina zitten. Het maakt scherpere besluitvorming en koerscorrectie mogelijk. Het is ook moeilijk om aan jezelf (of je capaciteiten) te twijfelen als je gegevens aan je zijde hebt!

Transparantie en verantwoording

Ik wil mijn team niet micromanagen, maar ik moet wel weten of alles op schema ligt. Ik heb gemerkt dat de beste tools voor projectmanagement kunnen helpen bij het creëren van een gevoel van eigendom. Verantwoording wordt automatisch opgebouwd als je op het platform wordt getagd als eigenaar van de Taak.

Het gebruik van software voor projectmanagement bevordert ook de transparantie, omdat alle updates en prestatiegegevens beschikbaar zijn voor het team. Je zult zien dat leden van het team naar voren stappen en hun leiderschapskwaliteiten tonen.

Veerkracht en aanpassingsvermogen

Projecten kunnen onvoorspelbaar zijn; soms verandert wat begint als een abonnement op een kleine functie in een hele productvernieuwing of -release. In zulke gevallen wil ik een oplossing die voldoet aan mijn veranderende eisen. De meeste tools voor projectmanagement schalen mee met je behoeften. Hierdoor kunt u voortbouwen op bestaande functies en mogelijkheden en extra functies uitkiezen naarmate uw team of bedrijf groeit.

Top functies om te zoeken in een tool voor projectmanagement

Niet alle tools voor projectmanagement zijn hetzelfde.

Projectmanagers kunnen gratis projectmanagement tools gebruiken voor eenvoudige projecten of enterprise-grade resource management tools voor complexe eisen. Ze kunnen ze gebruiken voor tijdsregistratie of projectplanning. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Daarom moet je een geschikte set functies selecteren. Om deze selectie te vereenvoudigen, heb ik de belangrijkste functies van een tool voor projectmanagement ingedeeld in drie thema's: basisfuncties, geavanceerde functies en aanvullende overwegingen.

Kernfuncties

meervoudige weergaven en aangepaste velden zijn een paar van de belangrijkste functies die ik zoek in een oplossing voor projectmanagement_

De belangrijkste functies van een dergelijke tool zijn onder andere:

Taakbeheer: We gebruiken functies voor taakbeheer om taken te maken, toe te wijzen en te beheren, deadlines in te stellen, prioriteiten te bepalen en afhankelijkheid te markeren. Het opdelen van grotere projecten in kleinere taken helpt bij effectief projectmanagement

We gebruiken functies voor taakbeheer om taken te maken, toe te wijzen en te beheren, deadlines in te stellen, prioriteiten te bepalen en afhankelijkheid te markeren. Het opdelen van grotere projecten in kleinere taken helpt bij effectief projectmanagement Functies voor samenwerking: Naarmate projecten meer participatief worden, wil je projectmanagement software met samenwerkingstools. Het platform moet teams samenbrengen op dezelfde virtuele pagina, documenten delen en gesprekken voeren. Kies iets dat teams helpt om teams te zijn. Ik zou zelfs aanraden om een paar leden van je team samen met jou de proefversie van het product te laten doen voordat je de tool kiest

Naarmate projecten meer participatief worden, wil je projectmanagement software met samenwerkingstools. Het platform moet teams samenbrengen op dezelfde virtuele pagina, documenten delen en gesprekken voeren. Kies iets dat teams helpt om teams te zijn. Ik zou zelfs aanraden om een paar leden van je team samen met jou de proefversie van het product te laten doen voordat je de tool kiest Kennismanagement: Elke projectmanagementtool die meedingt naar de toppositie moet intuïtieve en aanpasbare manieren bieden om documentatie te maken, beheren en delen. Ik heb vaak gemerkt dat doorzoekbare, bewerkbare en deelbare projectbriefings, SOP's, sjablonen, wiki's, enz. een doorslaggevende factor zijn voor het succes van een project

Elke projectmanagementtool die meedingt naar de toppositie moet intuïtieve en aanpasbare manieren bieden om te maken, beheren en delen. Ik heb vaak gemerkt dat doorzoekbare, bewerkbare en deelbare projectbriefings, SOP's, sjablonen, wiki's, enz. een doorslaggevende factor zijn voor het succes van een project Planning en planning: Weet je nog wat ik zei over projectmanagement tools die je ogen en oren zijn? In die geest wil je functies voor projectplanning en -planning zodat je alle taken in verschillende fasen kunt zien. Op zijn minst wil je Gantt grafieken, lijsten met taken waar je je WBS (Work Breakdown Structure) in kunt vertalen, tijdsregistratie, budgettering, werklastanalyse en de mogelijkheid om mijlpalen en afhankelijkheid toe te voegen

Weet je nog wat ik zei over projectmanagement tools die je ogen en oren zijn? In die geest wil je functies voor projectplanning en -planning zodat je alle taken in verschillende fasen kunt zien. Op zijn minst wil je Gantt grafieken, lijsten met taken waar je je WBS (Work Breakdown Structure) in kunt vertalen, tijdsregistratie, budgettering, werklastanalyse en de mogelijkheid om mijlpalen en afhankelijkheid toe te voegen Kunstmatige intelligentie: AI-tools waren ooit een leuke functie voor projectmanagers, maar zijn nu onmisbaar. Alle toonaangevende software voor projectmanagement beschikt tegenwoordig over AI-mogelijkheden om je te helpen meer te halen uit de beschikbare gegevens en bronnen. Van onderbouwde beslissingen tot automatisering en versnelling van workflows AI in projectmanagement is een absolute game changer

AI-tools waren ooit een leuke functie voor projectmanagers, maar zijn nu onmisbaar. Alle toonaangevende software voor projectmanagement beschikt tegenwoordig over AI-mogelijkheden om je te helpen meer te halen uit de beschikbare gegevens en bronnen. Van onderbouwde beslissingen tot automatisering en

Geavanceerde mogelijkheden

De geavanceerde functies zijn geschikt voor complexe projecten:

Resourcemanagement: Projectmanagers moeten resources toewijzen en verplaatsen op basis van veranderende projecteisen. Of het nu gaat om gedeelde middelen zoals tools en platforms of beperkte middelen zoals talent of budget, functies voor resourcebeheer zijn een must in een tool voor productiviteit en prestaties. Dit omvat ook onder andere tijdsregistratie en het bijhouden van doelen

Projectmanagers moeten resources toewijzen en verplaatsen op basis van veranderende projecteisen. Of het nu gaat om gedeelde middelen zoals tools en platforms of beperkte middelen zoals talent of budget, functies voor resourcebeheer zijn een must in een tool voor productiviteit en prestaties. Dit omvat ook onder andere tijdsregistratie en het bijhouden van doelen Rapportage en analyse: Gegevensanalyse en rapporten helpen bij het bijhouden en beheren van de gezondheid van projecten en de prestaties ten opzichte van doelen. Het is handig om data-ondersteunde real-time rapporten en dashboards te hebben die de bestede tijd, gemaakte kosten, verdiende waarde, enz. berekenen. Interventies op basis van deze gegevens houden alles bij

Gegevensanalyse en rapporten helpen bij het bijhouden en beheren van de gezondheid van projecten en de prestaties ten opzichte van doelen. Het is handig om data-ondersteunde en dashboards te hebben die de bestede tijd, gemaakte kosten, verdiende waarde, enz. berekenen. Interventies op basis van deze gegevens houden alles bij Automatisering: "Ik vind het heerlijk om uren bezig te zijn met grunt werk", zei nog geen enkele projectmanager! We houden van productiviteitstools die ons helpen om routinematige en repetitieve taken te automatiseren. Geautomatiseerde updates en werkstromen minimaliseren handmatig werk zonder afbreuk te doen aan snelheid of nauwkeurigheid

"Ik vind het heerlijk om uren bezig te zijn met grunt werk", zei nog geen enkele projectmanager! We houden van productiviteitstools die ons helpen om routinematige en repetitieve taken te automatiseren. Geautomatiseerde updates en werkstromen zonder afbreuk te doen aan snelheid of nauwkeurigheid Aanpassing: De ideale projectmanagementsoftware laat je workflows, dashboards en projectweergaven aanpassen aan de specifieke voorkeuren of behoeften van je team. In het voorbeeld gebruiken we aangepaste velden om projectspecifieke informatie vast te leggen en definiëren we toegangscontrole om projectdetails te beheren

Aanvullende overwegingen

Projectmanagers die op zoek zijn naar de beste oplossing zullen ook aanvullende overwegingen hebben zoals:

Integraties: Werken met tools die gemakkelijk met elkaar verbinding maken is een ander niveau van rust. Controleer of de software voor projectmanagement integreert met andere apps, platforms en systemen zoals CRM, boekhoudsoftware, enz. Kijk ook of dit native integraties zijn of dat er een tool van derden nodig is

Werken met tools die gemakkelijk met elkaar verbinding maken is een ander niveau van rust. Controleer of de software voor projectmanagement integreert met andere apps, platforms en systemen zoals CRM, boekhoudsoftware, enz. Kijk ook of dit native integraties zijn of dat er een tool van derden nodig is Veiligheid en privacy van gegevens: Als je hier te laat bij bent, overweeg dan het volgende: 7 van de 10 wereldwijde consumenten maakt zich zorgen over de privacy van hun gegevens. Zorg er dus voor dat het platform voldoende veiligheid van gegevens en privacy biedt, zodat u het volledige eigendom van uw gegevens krijgt

Als je hier te laat bij bent, overweeg dan het volgende: 7 van de 10 wereldwijde consumenten maakt zich zorgen over de privacy van hun gegevens. Zorg er dus voor dat het platform voldoende veiligheid van gegevens en privacy biedt, zodat u het volledige eigendom van uw gegevens krijgt Schaalbaarheid : Ik heb het hier al eerder over gehad. Of je nu werkt aan een product of een functie, je wilt iets dat meegroeit met je project en vice versa. Evalueer dus of de tool voor projectmanagement kan meegroeien met je veranderende behoeften. Schaalbaarheid kan horizontaal en verticaal zijn; bekijk de software op beide punten om meer waar voor je geld te krijgen

: Ik heb het hier al eerder over gehad. Of je nu werkt aan een product of een functie, je wilt iets dat meegroeit met je project en vice versa. Evalueer dus of de tool voor projectmanagement kan meegroeien met je veranderende behoeften. Schaalbaarheid kan horizontaal en verticaal zijn; bekijk de software op beide punten om meer waar voor je geld te krijgen Gebruiksgemak: Misschien ben je een digital native die vertrouwd is met technologie en tools voor projectmanagement. U werkt echter ook met belanghebbenden die technologisch minder onderlegd zijn. Test de tools van uw voorkeur voor projectmanagement op intuïtiviteit en gebruiksvriendelijkheid (om adoptie te garanderen) en eenvoudige navigatie (om de bruikbaarheid te maximaliseren)

Misschien ben je een digital native die vertrouwd is met technologie en tools voor projectmanagement. U werkt echter ook met belanghebbenden die technologisch minder onderlegd zijn. Test de tools van uw voorkeur voor projectmanagement op intuïtiviteit en gebruiksvriendelijkheid (om adoptie te garanderen) en eenvoudige navigatie (om de bruikbaarheid te maximaliseren) Prijzen: Of u nu kiest voor een pay-as-you-use abonnement of een licentievergoeding, account maken voor de nominale waarde van de investering zou een beginnersfout zijn. Bereken de totale kosten inclusief eenmalige kosten, terugkerende kosten en zelfs add-on's - en controleer of het past binnen je budget en de grootte van je team

Of u nu kiest voor een pay-as-you-use abonnement of een licentievergoeding, account maken voor de nominale waarde van de investering zou een beginnersfout zijn. Bereken de totale kosten

Lees meer: De verschillende typen software voor projectmanagement

We hebben verschillende softwareoplossingen voor projectmanagement getest om de beste te identificeren. Hier is een overzicht van de projectmanagementtools op hoog niveau:

Naam Beste voor Prijzen ClickUp Geavanceerd projectmanagement op basis van AI Van $0 tot $19 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Van $0 tot $30,49 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Trello Visualiseren van werkstromen als een digitaal Kanban-bord Van $0 tot $17,50 per maand voor 50 gebruikers Wrike Managen van belanghebbenden Van $0 tot $24,80 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Zoho Projects Werken in het Zoho ecosysteem Van $0 tot $9 per maand Monday Projectmanagement Van $0 tot $24 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Jira Beheren van agile softwareontwikkeling en IT-projecten Van $0 tot $16 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Basecamp Samenwerken voor kleine teams Van $15 tot $299 per maand Smartsheet Projectmanagement in een Excel-achtige interface Van $0 tot $32 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Adobe Workfront Creatief en marketing projectmanagement Aangepaste prijzen Van $10 tot $55 per maand en $679,99 tot $1299,99 voor de aanschaf van een licentie TeamWork Project bijhouden en prestatie-evaluatie Van $0 tot $25,99 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Celoxis Onbeperkt taken, projecten en portfolio's beheren Van $15 tot $25 per maand Miro Brainstormen met behulp van whiteboards Van $0 tot $20 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Nifty Teams op afstand samenbrengen Van $0 tot $499 per maand

Laten we nu de 15 oplossingen voor projectmanagement eens onder de loep nemen en kijken wat ze zo speciaal maakt.

1. ClickUp

Beste AI-gebaseerde veelzijdige tool voor projectmanagement

met de weergave ClickUp Item Hubs kunt u eenvoudig door Documenten, Dashboards en Whiteboards sorteren op recent, favoriet of 'Gemaakt door mij'_

Ik kwam het volgende tegen ClickUp's projectmanagement oplossing bij toeval. Het was rond 2020 toen iedereen op zoek was naar tools voor projectmanagement op afstand om werk gedaan te krijgen, zelfs midden in een wereldwijde pandemie. Ik overwoog mijn opties rond die tijd, en ClickUp was ook zijn draai aan het vinden.

Ondanks mijn aanvankelijke aarzeling maakte ClickUp indruk op me met een aantal handige functies voor project- en taakmanagement, het organiseren van documenten, het bijhouden van de voortgang, enz. Ik vond het leuk dat ik veel kon doen, zelfs met een gratis account-je kunt onbeperkt gebruikers en taken toevoegen aan hun Free Forever-abonnement.

Dat gezegd hebbende, wat ik het meest waardeer aan ClickUp is hoe het zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De snelheid van updates en nieuwe releases bij ClickUp is verbazingwekkend. Ik heb gezien hoe functies werden toegevoegd en hoe de gebruikerservaring gebruiksvriendelijker werd, en nu hebben ze ook AI toegevoegd. De versie 3.0 voelt aan als hun beste tot nu toe.

Wat er echter echt uitspringt, is de AI-tool-ClickUp Brain.

AI-gestuurd projectmanagement

clickUp Brain gebruiken om sneller en slimmer te werken_

In sommige van de andere software voor projectmanagement die we later zullen bespreken, zit AI ingebakken, ClickUp Brein , de AI-assistent, is een klasse apart.

ClickUp Brain verbindt uw hele digitale infrastructuur, van mensen tot taken tot documenten binnen ClickUp en zelfs alle aangesloten apps. Dit heeft ertoe bijgedragen dat onze business tech stacks steeds beter navigeerbaar en doorzoekbaar zijn geworden.

De AI Knowledge Manager kan ons contextuele en directe antwoorden geven over alles binnen en verbonden met ClickUp.

Als AI Project Manager, automatiseert ClickUp Brain taken, deelt voortgangsupdates, vult gegevens in tabellen en genereert samenvattingen. Het kan zelfs automatisch subtaken voor uw taken voorstellen en aanmaken en u eraan herinneren wanneer iets te laat is. Ik vind het geweldig dat ik met één klik stand-ups en samenvattingen van vergaderingen kan genereren.

De AI Writer for Work heeft mijn werk 10x gemakkelijker gemaakt. Hier lees je hoe:

_Laat ClickUp Brain voor u schrijven en pas het vervolgens aan - bespaar tijd en moeite!

ClickUp Brain kan voor u schrijven en bewerken op basis van uw aanwijzingen. Als u er geen heeft, kunt u kiezen uit de 100+ op rollen gebaseerde prompts. Het verbetert ook uw schrijfwerk met ingebouwde grammatica- en spellingscontroles, genereert snelle antwoorden op berichten en transcribeert audiobestanden.

Stel effectieve e-mails op, polijst uw tekst en nog veel meer met ClickUp Brain

Maar dat is niet alles wat ClickUp te bieden heeft; de andere functies voor projectmanagement zijn net zo krachtig.

Effectief Taakbeheer

Met ClickUp-taak kunt u uw projectgegevens organiseren in een hiërarchisch format voor ruimte, mappen, lijsten, taken en subtaken. U kunt ook checklists, subtaken en aangepaste velden aan taken toevoegen voor groter bijhouden.

Ik vind het prettig om relaties en onderlinge afhankelijkheden op Taak-niveau te kunnen definiëren, zodat ik nooit een belangrijke Taak over het hoofd zie. De prioriteitvlaggen helpen mijn team ook om te bepalen welke taken als eerste moeten worden opgepakt.

Bovendien helpt ClickUp u om uw dagelijkse processen te versnellen. Het biedt meer dan 50 aanpasbare automatiseringsrecepten die je kunt verbinden met acties, triggers of voorwaarden. Je kunt de gebruikerservaring ook aanpassen met 35+ aanpasbare ClickApps die mogelijkheden toevoegen aan de software voor projectmanagement.

Samenwerken ClickUp Documenten helpt teams documentatie te maken, te bewerken en te delen met elkaar en met externe belanghebbenden. U kunt opmerkingen toevoegen, uitgebreide bewerkingen uitvoeren en documenten koppelen aan taken om eenvoudig kennis te delen.

Whiteboards in ClickUp helpen u ervoor te zorgen dat alle input van belanghebbenden wordt opgenomen in het project. Ik gebruik de Whiteboards om mijn werkstromen op te bouwen (ik ben een visuele denker!). Ik kan zelfs documenten, weblinks en afbeeldingen invoegen om diepte en context aan een Whiteboard toe te voegen.

Bronnenbeheer

Het bijhouden van voortgang is eenvoudig in ClickUp; stel uw doelstellingen in binnen ClickUp Doelen , wijs ze toe aan relevante eigenaars en bouw uw aangepaste ClickUp Dashboard voor bijhouden in realtime. Voeg naar eigen inzicht widgets toe en deel het dashboard met relevante belanghebbenden.

Ik vind het ook prettig om te kunnen schakelen tussen verschillende weergavetypen in mijn projecten; de Grafiek weergave geeft me een overzicht op hoog niveau van projecten, terwijl de Lijstweergave toont me elke taak met zijn status, eigenaar, prioriteit, enz. en de Weergave van het bestuur hiermee kan ik taken slepen en neerzetten in 'in uitvoering', 'gedaan', 'te beginnen', enz. Kanban-stijl.

Sjablonen

Er zijn ook meer dan 1000 verschillende sjablonen beschikbaar in ClickUp, waarmee u snel aan de slag kunt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg Voer al uw projecten efficiënt en effectief uit met het sjabloon voor projectmanagement van ClickUp https://app.clickup.com/login?sjabloon=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1*5hv1iq*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Een sjabloon die ik super handig vind is de ClickUp sjabloon voor projectmanagement . Het geeft u een voorsprong op uw projecten. Het bevat geavanceerde functies voor complexe projecten en stelt met een paar klikken een georganiseerde werkruimte voor u in. Essentiële weergaven zoals Lijst, Kanban, Formulier, enz. zijn inbegrepen.

Het sjabloon maakt het gemakkelijk om taken te organiseren door vooraf velden in te stellen zoals prioriteit, tijdsinschatting, succes, enz. Gebruik de sjabloon om abonnementen vanaf nul te vermijden en je projecten efficiënt uit te voeren.

ClickUp maakt het leven elke dag gemakkelijker.

En ik ben niet de enige die er zo over denkt- een G2 beoordeling zegt,

"_Ik ben geobsedeerd door alles. De AI-tool is zo'n geweldige toegevoegde waarde. Ik ben dol op de verschillende weergaveopties onder elke ruimte. Ik hou van de inclusieve opties voor repetitieve Taken. Ik hou van de gemakkelijke en duidelijke functies voor het geven van commentaar, het maakt het heel gemakkelijk voor mijn team om op de hoogte te blijven terwijl ze gezamenlijk aan verschillende taken werken. Het is gewoon de beste software voor Taakbeheer op de markt en ik heb ze allemaal geprobeerd!

Beste functies van ClickUp

Beheer project workflows en organiseer je werk effectief metClickUp Taken* Visualiseer, bijhoud en beheer uw Taken met meer dan 15+ClickUp Weergaven bereik van Gantt grafieken tot Lijsten tot Kanban-borden en meer

Werk samen met je team in deClickUp Weergave chatten-ideeën bespreken, updates delen en rechtstreeksOpmerkingen toewijzen als actie items aan je team leden

Vind alles binnen en in verbinding met de app metClickUp's universele zoekfunctie* Centraliseer en organiseer projectinformatie met AI-ondersteuningClickUp Documenten-schrijven, bewerken, delen en samenwerken in realtime

Plan en beheer planningen nauwkeurig met de nativeClickUp tijdsregistratie app die u zelfs kunt gebruiken vanuit de extensie voor Chrome

Bijhouden en benchmarken van project status met rijke en interactieveClickUp Dashboards die u naar wens kunt aanpassen en delen met belanghebbenden

Verbind en volg bedrijfs-, team- en individuele doelen metClickUp Doelen ClickUp limieten

De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app

Voor nieuwe gebruikers kan de uitputtende lijst met functies overweldigend zijn

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand

$7/maand Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5.0 (9.400+ beoordelingen)

4.7/5.0 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over ClickUp

_Eén plek voor projectmanagement voor AL mijn Taken in verband met mijn Business en CLIËNTEN. ClickUp heeft de ruis in mijn inbox verminderd door me toe te staan portalen voor clients te hebben waar 95% van de communicatie met de clienten is ondergebracht. Mijn Virtuele Assistent en ik hebben onze SOP's ook gestroomlijnd in ClickUp!

G2 beoordeling

2. Asana

Beste software voor projectmanagement voor probleemloos teamwerk

via asana_ Wat echt opvalt aan Asana is de gebruiksvriendelijke, overzichtelijke gebruikersinterface. Ik hoef niet door onhandige menu's of overweldigende dashboards te navigeren en dat waardeer ik. Het bespaart me veel tijd. De gebruikersinterface is verdeeld in vijf delen: zijbalk, koptekst, bovenste balk, hoofdvenster en deelvenster met Taakdetails.

Ik vond het prettig dat elke layout intentioneel en intuïtief is, zodat je meteen aan de slag kunt met projectmanagement. Je kunt je favorieten toevoegen aan de zijbalk van Asana om snel te kunnen navigeren.

We vonden het leuk dat Asana je helpt om snel met je project te beginnen met vooraf gebouwde sjablonen en een gebruiksvriendelijke workflow builder. Het beheren van projecten is ook vrij eenvoudig met functies zoals voortgang bijhouden en deadlines. En de speelse animaties wanneer u een Taak Nog te doen markeert, zullen u doen glimlachen.

U kunt gemakkelijk uw team aan Taken toevoegen en met hen communiceren via opmerkingen. Asana maakt korte metten met alle rommel en houdt u en uw team gefocust op wat het belangrijkst is - dingen gedaan krijgen!

Ik realiseerde me echter dat Asana je geen aangepaste statussen of rollen voor taken geeft. Je kunt ook geen checklists voor taken maken of meerdere toegewezen personen in een taak hebben, wat wij limiet vonden.

De beste functies van Asana

Verkrijg een uitgebreide weergave van uw project als Boards, Lijsten, Tijdlijnen, Kalenders en Gantt grafieken

Werkstroom automatisering instellen met Formulieren, Regels, Bundels en Sjablonen

Resources effectief beheren met functies als werklastbeheer en tijdsregistratie

Maak gebruik van AI in projectmanagement met Asana Intelligence voor slimme velden, samenvattingen, bewerkingen, statussen, antwoorden en digests

Centraliseer projectmanagement door Asana te verbinden met 200+ apps (inclusief ClickUp) en geniet van onbeperkte projecten en bestandsopslagruimte

De beperkingen van Asana

Opbouwen en beheren van een kennisbank, hoewel uitvoerbaar, is een uitdaging

Mist een uitgebreide set vansjablonen voor projectmanagement* Asana Intelligence is niet beschikbaar in het abonnement gratis software voor projectmanagement

Prijzen voor Asana

Persoonlijk: $0

$0 Starter: $13.49/maand per gebruiker

$13.49/maand per gebruiker Geavanceerd: $30.49/maand per gebruiker

$30.49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4,3/5,0 (9.900+ beoordelingen)

4,3/5,0 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (12.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Asana

De tool is zeer intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. De interface is geweldig, erg in lijn met andere tools wat helpt als je overstapt van een andere tool. Een groot pluspunt zijn de meerdere animaties bij het voltooien van taken, die de eentonigheid van een werkdag doorbreken.

G2 beoordeling

3. Trello

Beste projectmanagementsoftware voor Kanban-bordachtige visualisatie

via admiraal_ Trello past perfect bij je als je een visuele denker bent zoals ik die graag projecten beheert met Kanban-borden. Trello is een ongecompliceerde tool waarmee je complexe projecten kunt omzetten in eenvoudige Kanban-borden en vereenvoudigen de visualisatie van werkstromen. Het interactieve digitale Kanban-bord helpt je snel de status van projecten en taken bij te werken door kaarten te verplaatsen tussen fases als 'Te doen', 'Backlog', 'Nog te doen' en 'Klaar'

Dit is een gemakkelijke manier om voortgang, problemen en beperkte middelen te zien. We ontdekten ook dat we power-ups konden gebruiken om geavanceerde functies voor projectmanagement toe te voegen zonder de interface onoverzichtelijk te maken.

Je kunt aangepaste velden gebruiken om taken te personaliseren en labels om ze prioriteit te geven.

De tool is eenvoudig, maar misschien wel te eenvoudig. Zonder aangepaste statussen en de onmogelijkheid om doelen te creëren en bij te houden, is Trello misschien niet geschikt voor complexe projecten.

De beste functies van Trello

Krijg snel een overzicht van je project met een eenvoudige Kanban-stijl layout

Visualiseer de details van je project als Boards, Lijsten en Kaarten

Organiseer projectgegevens, zoals details van leden, deadlines, bijlagen, enz. op één plaats

Trello kaarten aanpassen aan specifieke zakelijke vereisten met behulp van aangepaste velden

Geautomatiseerde regels instellen voor verschillende acties om workflows te automatiseren met behulp van de handige AI-assistent genaamd Butler

Trello beperkingen

Biedt geen realtime chatten of slimme notificaties

Het eenvoudige kaartsysteem werkt mogelijk niet voor grotere en complexere projecten

Andere samenwerkingstools en weergaven dan het bestuur bevinden zich achter betaalmuren

Ondersteunt niet 24/7

Trello prijzen

Free: $0

$0 Standaard: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Premium: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker voor 50 gebruikers

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (13.500+ beoordelingen)

4.4/5.0 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (23.100+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Trello

Het is een uitzonderlijke app met Kanban boarding. Fantastisch met het gebruik van slepen en neerzetten voor het bijwerken van Taken. Extensie met het plannen van Taken. Betrouwbaar met visualisatie van projecten met grafieken.

G2 beoordeling

4. Wrike

Beste software voor projectmanagement voor clients en teams

via Wrike Wij vonden Wrike een uitstekende software voor projectmanagement om belanghebbenden te managen en op de hoogte te houden. Of je nu samenwerkt met interne teams of externe clients, Wrike houdt iedereen op de hoogte en tevreden, zelfs als ze zelf geen betaalde account hebben.

Ik vond dit vooral handig toen ik te maken had met een client die geen account wilde aanmaken op onze projectmanagement tool voor status updates.

Ik heb het gebruikt om interactieve dashboards te bouwen met verschillende toestemmingsniveaus om informatie te delen zonder de privacy en veiligheid van gegevens in gevaar te brengen. Tijdens het testen van de tool vonden we het prettig dat we aangepaste rapportages en verschillende soorten weergaven van projecten konden maken.

Wat ons ook opviel is hoe Wrike communicatiesilo's elimineert. Met de realtime updates en proofing tools kun je iedereen op de hoogte houden en transparantie bevorderen.

Ik zou echter willen dat ze ook een 'Alles' weergave zouden toevoegen en een manier om snelle aantekeningen te maken zoals een kladblok.

Wrike beste functies

Voer uw werk sneller en soepeler uit met Work Intelligence van Wrike, eenAI-tool voor projectmanagement* Taken of projecten initiëren met een eenvoudig aanvraagformulier

Organiseer projecten in speciale ruimten en catalogiseer gegevens in projecten, mappen, taken en subtaken

Werk visualiseren in verschillende lay-outs zoals kalenderweergave, Kanban-bord, tabelweergave, Gantt-diagrammen en werklastweergave

Het beheer van belanghebbenden vereenvoudigen met functies zoals cross-tagging, live bewerking van documenten, bewerking, externe medewerkers, enz.

Wrike beperkingen

In de gratis versie van de projectmanagement software ontbreken functies als Gantt grafieken, dashboards en automatisering

Nieuwe gebruikers vinden het in het begin moeilijk om te leren en te gebruiken

Sommige gebruikers vinden de interface onhandig, wat het werk in de weg zit

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5.0 (3.600+ beoordelingen)

: 4.2/5.0 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (2.600+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Wrike

Ik vind het prettig dat ik met mijn team kan communiceren en gemakkelijk het overzicht van een groter project kan zien. Zodra je de structuur van Wrike begrijpt, is het gemakkelijk om te communiceren met belanghebbenden en teamgenoten._

G2 beoordeling

5. Zoho Projecten

Beste tool voor projectmanagement in de Zoho-omgeving

via Zoho Zoho gebruikers hoeven niet ver te zoeken naar een tool voor projectmanagement. Zoho Projects is een native taakbeheersysteem voor als je binnen het Zoho-platform wilt blijven. Het werkt ook prettig betaalbaar als je al in het Zoho ecosysteem hebt geïnvesteerd.

Ik vond het prettig hoe Zoho Projects soepel integreert met andere Zoho applicaties en tools van derden die mijn team dagelijks gebruikt. Maar met een UI die niet erg intuïtief is en geen focus op functies voor rapportage, is het misschien niet je beste optie. Bovendien werkt investeren in de Zoho-omgeving alleen als je grootschalige en complexe eisen hebt.

Zoho Projects beste functies

Hands-on taakbeheer implementeren met work breakdown structures, universele toevoegingen, lijsten met taken, herinneringen en terugkerende taken

Aanpassen van lay-outs, velden, weergaven, statussen, sjablonen, tags, enz.

Samenwerken met anderen via feeds, chatten, vermeldingen, forums, e-mails en documenten

Geautomatiseerde workflows ontwerpen die voldoen aan de regels en logica van de business

Vereenvoudig tijdbeheer voor facturatie en werklastbeheer

Zoho Projects limieten

Het dashboard en de gebruikersinterface van Zoho hebben veel werk nodig en missen basisfuncties voor rapportage

Het organiseren, sorteren en zoeken van gegevens is pijnlijk onintuïtief

Aanpassingen zijn vervelend en tijdrovend

Zoho Projects prijzen

Free: $0

$0 Premium: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $9/maand per gebruiker

Zoho Projecten beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5.0 (400+ beoordelingen)

4.3/5.0 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Zoho Projects

Zoho One is een goed CRM en pakket van tools voor kleine bedrijven die prijsbewust zijn. Het is gemakkelijk te gebruiken voor mensen die niet bekend zijn met CRM. Het mist veel van de integraties en functies die je kunt krijgen met HubSpot of Salesforce, maar werkt goed als je gewoon basis e-mailmarketing, een manier om contacten te beheren en eenvoudige abonnementen en producten nodig hebt.

G2 beoordeling

Lees ook:_ De beste hulpmiddelen voor het beheren van bouwprojecten

6. Monday.com

Beste software voor projectmanagement voor grote en kleine bedrijven

via maandag.nl_ Of je nu een snelgroeiende startup met veel potentie bent of een gevestigde onderneming, Monday.com past bij je veranderende behoeften. We ontdekten dat de software voor projectmanagement intuïtieve UI schaalt goed, waardoor teams van verschillende grootte een bereik aan functies kunnen uitvoeren.

Of je nu een eenvoudige to-do lijst beheert of een work breakdown structure van een complex project maakt, met Monday.com doe je het met relatief gemak. Ook kun je overschakelen van de Weergave van gantt grafiek naar weergaven van kalenders naar Kanban-borden, afhankelijk van het project.

Helaas heb je een van de duurdere betaalde abonnementen nodig om toegang te krijgen tot belangrijke functies zoals integraties en automatisering. Monday.com biedt ook geen functie voor het vastleggen van schermen, wat essentieel is voor teams op afstand.

Monday.com beste functies

Krijg hulp van de AI-assistent van Monday om werk te automatiseren en content te genereren

Neem slimmere beslissingen met aanpasbare dashboards met 30+ widgets

Geef je project weer zoals jij dat wilt met 10+ projectweergaven zoals Gantt grafieken, Kanban bord, etc.

Bouw zonder code om zakelijke workflows aan te passen en te automatiseren

Implementeer end-to-end projectmanagement om uw projecten, doelen en workflows aan te passen

Werk naadloos samen met Whiteboard, ingesloten documenten, updategedeelte, enz.

Monday.com limieten

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat de gratis software voor projectmanagement sterk verwaterd is, waardoor het aanvoelt als een kleurrijke Excel

Een steile leercurve in combinatie met dure prijzen is ontmoedigend

Verslindt grote hoeveelheden gegevens, wat de prestaties beïnvloedt en het platform traag maakt

Monday.com prijzen

Voor 3 tot 49 zetels:

Gratis

Basis: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Standaard: $14/maand per zetel

$14/maand per zetel Pro: $24/maand per zetel

$24/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5,0 (10.600+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Monday.com

Over het algemeen is Monday een goed hulpmiddel voor projectmanagement. Ik zou het ten zeerste aanbevelen aan mensen in startups of bedrijven met hoge volumes.

Capterra beoordeling

Maandag blues? Wij wel_ **Maandag alternatieven voor jou 🙌

7. Jira

Beste software voor projectmanagement voor agile en IT teams

via admiraal_ Jira is een populaire software voor projectmanagement voor agile ontwikkeling en IT-projecten. IT- en projectmanagers gebruiken het om problemen en bugs bij te houden, een gezamenlijke ruimte voor ontwikkeling op te zetten en Sprints te orkestreren.

Wij vonden Jira indrukwekkend, maar meer geschikt voor doorgewinterde IT-professionals. Het is behoorlijk effectief voor het beheren van agile projecten waarbij ontwikkelaars user stories maken en de voortgang visueel bijhouden.

Hoewel het geweldig is voor het bijhouden van bugs, vonden we het niet gemakkelijk te gebruiken voor andere projectmanagement taken. Ook zal het toevoegen van plugins om de mogelijkheden te vergroten de kosten van Jira snel doen stijgen.

Het biedt wel een behoorlijke selectie sjablonen om snel aan de slag te kunnen.

De beste functies van Jira

Maak Scrum boards om grote, complexe projecten op te delen in kleinere, beheersbare Taken

Projecten bijhouden met kant-en-klare dashboards en rapportages

Gebruik de intuïtieve drag-and-drop functie om automatisering in te stellen

Laat ontwikkelaars zich concentreren op de ontwikkeling van code met DevOps zichtbaarheid en toegang tot opslagplaatsen

Open DevOps instellen om Jira automatisch te integreren met Atlassian en partnertools

Jira limieten

De zoek- en filtersystemen zouden intuïtiever kunnen zijn

De abonnementskosten blijven stijgen zonder enige tastbare waarde toe te voegen

De starre interface en de moeilijkheid om Jira aan te passen maken Jira inflexibel

De prijzen van Jira

Voor 10 gebruikers:

Free: $0

$0 Standaard: $8.15/maand per gebruiker

$8.15/maand per gebruiker Premium: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5.0 (5.800+ beoordelingen)

4.3/5.0 (5.800+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (14.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Jira

_Ik ben helemaal weg van JIRA, hun ondersteuning is gebrekkig maar mannn de beschikbare aanpassingen zijn top. We hebben een hoop handmatig en vervelend werk geëlimineerd met automatiseringsregels en de dashboards die gebouwd kunnen worden zijn erg mooi.

Reddit gebruiker

8. Basecamp

Beste projectmanagementsysteem voor online samenwerking

via basiskamp_ Voor mij is Basecamp een voorbeeld van 'hoe de dingen eenvoudig te houden'

In tegenstelling tot andere tools voor projectmanagement die heel wat in huis hebben, heeft Basecamp een eenvoudig te gebruiken interface met basisfuncties.

Deze projectmanagement software concentreert zich op online samenwerking, het verbinden van kleine teams en het behouden van hun focus op doelen. Het helpt teams beter te communiceren met prikborden, delen van bestanden, to-do lijsten, enz.

Ik vond het leuk om te zien hoe Basecamp een centrale hub is voor het delen van bestanden, updates, middelen en ander missiekritisch materiaal. Zie het als een intern forum voor je organisatie. Bovendien kunnen teams gemakkelijk samenwerken zonder zich overweldigd te voelen door functies voor projectmanagement. Dit maakt Basecamp naar onze mening een van de beste samenwerkingstools zonder poespas.

Echter, zonder essentiële functies zoals aangepaste velden en status, native documenten, tags, Gantt grafieken en dergelijke, vonden we de software enigszins beperkt. Er is ook geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie.

Basecamp beste functies

Taken, opdrachten en planningen organiseren in een dashboard met één pagina

Blijf op de hoogte via Messages, een gecentraliseerde locatie voor teamdiscussies

To-do lijsten samenstellen en werk, deadlines, voortgang en verantwoordelijkheden bijhouden

Communiceer met leden van het team met behulp van samenwerkingsfuncties zoals Campfire

Maken, opslaan, delen en bespreken van bestanden en afbeeldingen - fysiek of in de cloud

Beperkingen van Basecamp

De forum-achtige layout is geweldig voor kleinere projecten, maar valt uit elkaar als het om grotere en complexere projecten gaat

Mist basis functies zoals Gantt grafieken, Taak toewijzingen, etc., aanwezig in de meeste projectmanagement tools

Het prikbord en de chatten kunnen bevriezen

Prijzen voor Basecamp

Basecamp: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/maand per gebruiker

Basecamp beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5.0 (5.200+ beoordelingen)

4.1/5.0 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (14.400+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Basecamp

Basecamp is zeer gebruiksvriendelijk en biedt veel functies voor ons team. Het stelt ons in staat om samen te werken aan projecten/gebeurtenissen en dagelijkse communicatie. De mensen in ons team die het meest succesvol zijn met Basecamp gebruiken het de hele dag door, elke dag.

G2 Beoordeling

9. Smartsheet

Beste software voor projectmanagement voor liefhebbers van spreadsheets

via schetsblad_ Als je team graag met spreadsheets werkt, betekent het implementeren van software voor projectmanagement niet dat je van deze werkstijl moet afwijken.

De layout van Smartsheet vereenvoudigt je werk met het bijhouden van taken, opmerkingen en deadlines. Het biedt ook functies voor projectmanagement zoals geautomatiseerde workflows, Gantt grafieken realtime dashboards en samenwerken - allemaal ingebouwd in de spreadsheetomgeving. Best handig als je getraind bent om in een Excel-achtige omgeving te werken! Bovendien integreert het met veel van de tools die je op je werk gebruikt.

We hielden van de AI-tools voor formules, tekst en samenvattingen, maar deze worden alleen aangeboden in het Enterprise-abonnement. Ik vond ook het onvermogen om aantekeningen en documenten te maken en doelen op te stellen een behoorlijke domper.

Beste functies van Smartsheet

Visualiseer je projecten in verschillende weergaven zoals rasters, gantt grafieken, kaarten, kalenders, enz.

Genereer formules of tekst in spreadsheetcellen met AI-tools

Vereenvoudig samenwerking met delen van documenten, proeven, notificaties en threads voor gesprekken

Gebruik maken van vooraf gemaakte sjablonen voor budget- en middelenbeheer, enz.

Kritieke paden samenstellen en bijhouden en tegelijkertijd de afhankelijkheid van taken en werklasten beheren

De beperkingen van Smartsheet

U kunt niet meerdere spreadsheets toevoegen binnen één Smartsheet-bestand

Visualisatie en grafieken van projecten kunnen worden verbeterd

Mist adequate ondersteuning voor formules en opslagruimte voor gegevens

Prijzen voor Smartsheet

Gratis

Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Business: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise:Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (15.000+ beoordelingen)

4.4/5.0 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (3.200+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Smartsheet

Wat mij het meest bevalt aan Smartsheet is de veelzijdigheid en het gebruiksgemak. Omdat het programma een intuïtieve interface heeft, is het heel gemakkelijk om spreadsheets en dashboards te maken en aan te passen aan mijn wensen en de behoeften van de projecten waarbij ik betrokken ben._

G2 beoordeling

Alsook lezen: **Vergelijking van Excel en tools voor projectmanagement

10. Adobe Workfront

Beste projectmanagement platform voor marketing teams

via Adobe Ik ben er helemaal voor om één tool te gebruiken in plaats van veel verschillende systemen of platforms. Wanneer ik echter aan een creatief of marketing project moest werken, was Adobe Workfront de optie waar ik naartoe ging - en ik zal je vertellen waarom.

Adobe Workfront en andere Adobe producten, zoals Illustrator en Photoshop, kunnen een samenhangende creatieve omgeving creëren voor je team. De functies voor projectmanagement, zoals asset management, resource planning en digitale drukproeven, zijn op maat gemaakt voor creatieve projecten.

Het biedt een voltooien set van tools voor elk soort creatieve behoefte. Door deze gerichte aanpak kunnen kunstenaars zich gratis bezighouden met hun creatieve bezigheden. Dat gezegd hebbende, vond ik de uitgebreide functieset en enigszins complexe werkstromen nogal overweldigend.

Wij denken dat Workfront alleen geschikt is voor grote organisaties die speciale tools voor creatief beheer nodig hebben.

De beste functies van Adobe Workfront

Abonneer, wijs toe en lever werk terwijl u onderweg bent met dynamisch Taakbeheer

Gebruik automatisering om taken te prioriteren en snel aan de juiste teams toe te wijzen

Volg de voortgang van projecten en identificeer vertragingen met realtime dashboards

Verbind teams met elkaar met gecentraliseerde communicatie en een online goedkeuringsproces

Integreer met andere Adobe-producten zoals Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud, Marketo Engage, enz.

De beperkingen van Adobe Workfront

Gebruikt verouderde technieken zoals het opnemen van zelfleidingen en community-gedreven forums voor onboarding en training

De UI is star, onhandig en kan niet worden aangepast aan de eisen van de business

Heeft de neiging om je inbox te overspoelen met ongewenste notificaties, zelfs als je de instellingen aanpast om dit te beperken

Prijzen voor Adobe Workfront

Select: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Prime: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ultimate: Aangepaste prijzen

Adobe Workfront beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5.0 (900+ beoordelingen)

4.1/5.0 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (1.400+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Adobe Workfront

Voor Workfront had mijn marketingafdeling moeite met het communiceren van marketingtaken met meerdere mensen op verschillende locaties. We hebben verschillende tools onderzocht voordat we besloten dat WF de beste processen, werkstroom en rapportages had voor een creatieve afdeling. Alleen al de tool voor Redactie is eersteklas._

G2 Beoordeling

11. Microsoft Project

Beste tool voor projectmanagement voor effectieve resourceplanning

via Microsoft project wordt binnenkort omgedoopt tot Microsoft Planner_ en is gericht op ondernemingen die werken aan meerdere projecten met complexe resourcevereisten. Gevestigde bedrijven gebruiken het om grootschalige projecten te plannen, uit te voeren en gemakkelijk bij te houden. In feite zou ik het een portfolio management tool noemen.

De krachtige schedule functies van Microsoft Project helpen je bij het ontwikkelen van gedetailleerde tijdlijnen voor projecten, het beheren van afhankelijkheid van taken en het optimaliseren van de toewijzing van middelen om conflicten te voorkomen. Natuurlijk zijn deze problemen dringender bij grootschalige operaties.

We waren echt blij met de uitgebreide rapportagemogelijkheden; het platform laat projectmanagers de gezondheid van projecten, budgetprestaties en verdiende waarde in elke fase van het project bijhouden. De integratie met de Microsoft suite is een extra pluspunt, vooral als je al in het Microsoft 365 ecosysteem werkt.

Microsoft Project zou een goede keuze zijn voor een onderneming die meerdere projecten wil beheren. Voor andere toepassingen zou ik het echter niet aanraden.

Ook kan de watervalstijl van projectmanagement problemen opleveren voor agile teams die meer iteratief te werk gaan. Met andere woorden, de markt voor Microsoft Project is behoorlijk niche.

De beste functies van Microsoft Project

Inzetbaar als on-prem of cloud-gebaseerde software voor projectmanagement

Dynamische planningen beheren, afhankelijk van duur project, vereiste inspanning, teamsterkte, enz.

Samenwerken met leden van het team met behulp van Microsoft Teams om bestanden te delen, te chatten, vergaderingen te organiseren, enz.

Creëer interactieve dashboards met Power BI om de voortgang en afhankelijkheid van projecten bij te houden

Soepel integreren met andere Microsoft 365-ervaringen zoals Loop, Outlook, Viva Goals, Teams, enz.

Microsoft Project limieten

Aangezien het meer portfolio management software is, is het niet ideaal voor kleinere projecten

Heeft een steile leercurve, waardoor het ongeschikt is voor nieuwe gebruikers

Integreert niet met applicaties, software en platforms van derden

Prijzen van Microsoft Project

Inzet in de cloud

Plan 1: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Project Plan 3: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Project Plan 5: $55/maand per gebruiker

Op locatie

Project Standard 2021: $679,99 eenmalige aankoop

$679,99 eenmalige aankoop Project Professional 2021: Eenmalige aanschaf voor $1.299,99

Eenmalige aanschaf voor $1.299,99 Project Server: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Project

G2: 4.0/5.0 (1.600+ beoordelingen)

4.0/5.0 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (1.800+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Microsoft Project

Hun handige functie voor het plannen van capaciteit vereenvoudigt ons werk bij het efficiënt toewijzen van middelen. Ook de plannings- en planningstools zijn uitstekend - visuele tijdlijn (Gantt grafieken) en afhankelijkheid bijhouden, die ons helpen de voortgang van het project te bewaken_.

G2 beoordeling

12. TeamWork

Beste tool voor projectmanagement voor bijhouden en rapportage

via teamWerk_ Als je op zoek bent naar eenvoudige software voor projectmanagement om prestaties en tijdlijnen bij te houden, dan is TeamWork je keuze.

Hoewel alle tools voor projectmanagement deel uitmaken van realtime projectinzichten, vinden we dat TeamWork een stap verder gaat met zijn aanpasbare rapportage. Je kunt dashboards op maat maken in TeamWork om statistieken met betrekking tot projectfinanciën, tijdlijnen, werklasten en nog veel meer bij te houden.

Dergelijk waakzaam bijhouden van de gezondheid van projecten helpt je problemen te identificeren voordat ze de kop opsteken. Bovendien krijg je uitgebreide rapportages die je kunt delen met belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden.

We realiseerden ons echter dat je een van de betaalde abonnementen nodig hebt om toegang te krijgen tot de meer essentiële functies van de tool.

De beste functies van TeamWork

Efficiënt beheren en jongleren van resources en werklasten

Tijd bijhouden met behulp van een ingebouwde stopwatch voor moeiteloze facturering, onkostenafhandeling, budgetbeheer en het berekenen van factureerbare of projectkosten

Taken en subtaken organiseren met aangepaste velden, tags en versies

Samenwerken met interne en externe belanghebbenden via opmerkingen, berichten, documenten en drukproeven

Workflow automatisering instellen en projecten creëren vanuit aanpasbare sjablonen

TeamWork limieten

Beheerders kunnen moeite hebben met het bijhouden van toegang en toestemming voor meerdere projecten

Ondersteunt geen real-time chatten

De gratis versie van de software is beperkter dan andere tools

TeamWork prijzen

Gratis

Ontwikkelen: $13,99/maand per gebruiker

$13,99/maand per gebruiker Groeien: $25,99/maand per gebruiker

$25,99/maand per gebruiker Schaal: Aangepaste prijzen

TeamWork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (1.100+ beoordelingen)

4.4/5.0 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (800+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over TeamWork

Ik hou van de manier waarop we alle rapportage en statistieken over elk project en elke gebruiker kunnen zien. Hiermee kun je een project tot in detail abonneren en ervoor zorgen dat je alle benodigde informatie op één plek hebt._

G2 beoordeling

13. Celoxis

Beste projectmanagementsoftware voor portfoliobeheer

via celoxis_ Als je moe bent van het jongleren met meerdere projecten, dan zou Celoxis deel moeten uitmaken van je projectmanagement tech stack. Deze tool voor projectmanagement en portfoliobeheer centraliseert verschillende projecten, benadrukt afhankelijkheid en verbindt taken met overkoepelende doelen.

Celoxis heeft een intuïtieve interface die een holistisch overzicht geeft van de gezondheid van projecten en resources. Het helpt projectmanagers om portfoliodoelstellingen te halen en tegelijkertijd middelen deskundig te beheren.

Tegelijkertijd biedt het een hoge mate van granulariteit. U kunt de kleinste taken of activiteiten verbinden met het grotere doel, zodat iedereen zich betrokken voelt.

Ik heb geen uitgebreide ervaring met deze tool, omdat hij nog vrij nieuw op de markt is. We hadden echter een overwegend positieve ervaring en ik ben benieuwd hoe Celoxis zich in de toekomst zal ontwikkelen.

De beste functies van Celoxis

Centraliseer projectaanvragen vanuit verschillende bronnen om vraag en capaciteit op elkaar af te stemmen

Dynamische abonnementen ontwikkelen die zich aanpassen aan de voorwaarden van de markt en de eisen van het project

Volg de voortgang van projecten in realtime en pak problemen aan zonder het dashboard te verlaten

Debiteuren, uitgaven, winstgevendheid en andere begrotingsgegevens beheren voor projecten en portfolio's

Resources bijhouden en beschikbaar stellen op basis van vraag, beschikbaarheid en vaardigheden

Celoxis limieten

Biedt geen gratis niveau of freemium versie

Heeft geen knop om dingen ongedaan te maken en als je een projectelement verwijdert, is het voor altijd weg

Je moet betalen voor accounts voor externe belanghebbenden

Celoxis prijzen

Manager: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand (jaarlijks gefactureerd) Team lid: $15/maand (jaarlijks gefactureerd)

Celoxis beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5.0 (140+ beoordelingen)

4.5/5.0 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (300+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Celoxis

_De nieuwe PPM heeft de projectoplevering drastisch veranderd, waardoor 4 tools overbodig zijn geworden, er nieuwe zichtbaarheid is gekomen in het portfolio van projecten, de interne samenwerking tussen 5 afdelingen aanzienlijk is verbeterd en de end-to-end oplevering is versneld.

Capterra beoordeling

14. Miro

Beste projectmanagement platform voor ideeën op basis van whiteboards

via miro Bij Miro draait alles om het creatief oplossen van problemen. Het interactieve whiteboard heeft me vaak geholpen om buiten de box te denken door online brainstormsessies mogelijk te maken. Mijn team werkt in realtime samen en maakt mindmaps, digitale tekeningen en plakbriefjes - in wezen doen ze wat ze tot een team maakt. Ik heb gemerkt dat een online brainstormtool deelname kan aanmoedigen, zelfs van de introverten in het team.

Miro helpt ook bij het opslaan en organiseren van de output van dergelijke ideeënuitwisselingen voor later gebruik. Of je nu het UX-ontwerp van een app onderzoekt of een vergadering voor samenwerking houdt, Miro kan het in slechts een paar klikken instellen.

Hoewel het whiteboarden en mindmappen eenvoudig maakt, vonden we dat Miro niet kon helpen met andere cruciale dimensies van projectmanagement. Het is een chique (maar erg mooi) whiteboard, dat je zakken kan uitknijpen als je bedenkt dat dat alles is wat het doet!

De beste functies van Miro

Maak wireframes, projectschattingen, productabonnementen, afhankelijkheidskaarten, journey maps en vereenvoudigde stroomschema's

Maak gebruik van Talktrack, een geavanceerde facilitatietool voor asynchrone samenwerking

Gebruik Miro Assist om automatisch diagrammen, mindmaps, code en samenvattingen te genereren

Verbeter de samenwerking tussen teams met functies die op afstand werken

Miro limieten

Navigeren naar een bepaald gebied is lastig, omdat je langs alle content op het whiteboard moet scrollen

De interface heeft de neiging te vertragen wanneer je content, links, documenten, enz. insluit of samenwerkt op het whiteboard

Heeft een slechte toegangscontrole met weinig tot geen transparantie over wie toegang heeft tot het whiteboard

Miro prijzen

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5.0 (5.500+ beoordelingen)

4.8/5.0 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5.0 (1.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Miro

Ik heb in de loop der jaren bijna elk hulpmiddel voor whiteboarden geprobeerd dat op de markt is gekomen en Miro is veruit mijn favoriet. Ik gebruik het voor veel meer dan alleen het rondsturen van aantekeningen, het is zelfs mijn go-to ontwerptool geworden voor visuele kaarten zoals journey maps en dergelijke._

G2 beoordeling

15. Handig

Beste projectmanagement systeem voor virtuele teams

via handig_ Nifty is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement voor teams op afstand. Dit besturingssysteem voor virtueel werk richt zich op de unieke uitdagingen van het werken met virtuele of hybride teams. Nifty verbindt teams op afstand met tools voor Taakbeheer, gecentraliseerde communicatiekanalen en synchrone en asynchrone discussies.

Teams kunnen samenwerken aan taken, ideeën uitwisselen en op de hoogte blijven van de voortgang van projecten, ongeacht tijdzones of locaties. Daarnaast bevat het een aantal handige functies (zie je wat ik daar deed?) voor sociale erkenning en chatten met teams om een gevoel van saamhorigheid te creëren.

We hebben echter gemerkt dat Nifty een aantal cruciale functies verbergt achter betaalmuren. Zelfs de Business- of Unlimited-abonnementen bieden geen belangrijke functies zoals het bijhouden van doelen en het beheer van de werklast van teams.

De beste functies van Nifty

Bouw roadmaps voor projecten met behulp van Gantt grafieken die worden weergegeven in een tijdlijn en swimlane weergave, en master overzicht

Verbind teams, wissel ideeën uit, deel bestanden en werk samen met behulp van Nifty Discussions

Taak prioriteiten instellen en trigger-gebaseerde automatisering bouwen om aan de eisen van het project te voldoen

Documenten maken, bewerken, organiseren, delen en proeflezen in Nifty met Google Documenten, Google Spreadsheets en Presentaties

Aangepaste formulieren bouwen om input te verzamelen en te ordenen via een centrale opslagplaats

Nifty limieten

Aanzienlijk hogere prijs dan vergelijkbare software

Migratie van gegevens kan leiden tot verlies van integriteit en kwaliteit

Sommige gebruikers vinden klantenservice tergend langzaam

Trage laadtijden verhinderen hands-on projectmanagement

Gunstige prijsstelling

Free: $0

$0 Starters: $49/maand

$49/maand Pro: $99/maand

$99/maand Business: $149/maand

$149/maand Unlimited: 499 $/maand

Goede beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5.0 (430+ beoordelingen)

4.7/5.0 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (400+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Nifty

Ik waardeer de eenvoud en elegantie van de interface van Nifty. Het gestroomlijnde ontwerp, het hoge niveau van aanpassingen en de praktische functies maken het een uitstekende keuze voor elk project of organisatie die minder tijd wil besteden aan het organiseren van documenten en het beheren van hun workflow._

G2 beoordeling

Hoe kies ik een tool voor projectmanagement?

Deze lijst met de beste oplossingen voor projectmanagement kunt u zich afvragen hoe u er slechts één kunt kiezen. Elke oplossing heeft immers een unieke waarde!

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we een eenvoudig 5-stappen-proces samengesteld dat ongeveer als volgt verloopt:

Stap 1: Bepaal uw behoeften op het gebied van projectmanagement, afhankelijk van het type project, de grootte en structuur van het team, workflow, samenwerkingsstijlen, enz.

Bepaal uw behoeften op het gebied van projectmanagement, afhankelijk van het type project, de grootte en structuur van het team, workflow, samenwerkingsstijlen, enz. Stap 2: Verdeel uw lijst met wensen voor projectmanagement in vier groepen: must-have, geavanceerde functies, toekomstige eisen en andere overwegingen

Verdeel uw lijst met wensen voor projectmanagement in vier groepen: must-have, geavanceerde functies, toekomstige eisen en andere overwegingen Stap 3: Maak een shortlist van de beschikbare opties en onderzoek hun functies, prijzen, mogelijkheden, reviews, etc., zodat deze overeenkomen met uw prioriteiten uit stap 2 (de lijst hierboven is een goed uitgangspunt!)

Maak een shortlist van de beschikbare opties en onderzoek hun functies, prijzen, mogelijkheden, reviews, etc., zodat deze overeenkomen met uw prioriteiten uit stap 2 (de lijst hierboven is een goed uitgangspunt!) Stap 4: Meld u aan voor gratis proefversies of productdemo's om de software voor projectmanagement in een praktische instelling te testen

Meld u aan voor gratis proefversies of productdemo's om de software voor projectmanagement in een praktische instelling te testen Stap 5: Analyseer uw bevindingen en selecteer de beste keuze

Begin klein met het implementeren van de projectmanagement oplossing. U kunt altijd activiteiten opschalen en functies toevoegen naarmate uw behoeften veranderen.

Dit brengt ons aan het einde van onze lijst met de beste tools voor projectmanagement.

Hoewel er geen duidelijke winnaar is, heb je 15 indrukwekkende kanshebbers die aan de eisen van je project, team en workstroom kunnen voldoen. Of je nu een kleine startup bent die streeft naar snelle groei of een onderneming die streeft naar hands-on resource management, je zult een tool vinden die aan je eisen voldoet.

Ik moedig je aan om onze deelopties te verkennen en een weloverwogen beslissing te nemen op basis van je ervaringen uit eerste hand. Je keuze voor projectmanagement software kan het verschil betekenen tussen chaos en organisatie, dus kies verstandig!

Of, u kunt het proces overslaan en gewoon voor ClickUp kiezen, waarvan we weten dat u het geweldig zult vinden. Meer informatie over ClickUp, meld u aan voor een gratis account .