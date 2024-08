10 beste online vergadertools voor teams in 2024 (gratis en betaald)

Veel bedrijven werken nu met hybride of volledig externe teams, en virtuele vergaderingen zijn de norm . In sommige opzichten maakt het teambeheer en samenwerking moeilijker en teams draaien op samenwerking.

Gelukkig heeft de technologie het tempo bijgehouden en zijn er nu veel tools beschikbaar om één-op-één vergaderingen, groepsvergaderingen, webinars en andere virtuele evenementen te organiseren.

Maar hoe weet je met al die videoconferentietools welke het beste zijn voor jouw bedrijf?

Laten we eens kijken wat een goede online vergadertool is, wat de opties zijn om de productiviteit van je team te verhogen en om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. 📈

Vergaderplatforms hebben hard gewerkt om de magie van het persoonlijk ontmoeten tijdens online vergaderingen na te bootsen, verder te gaan dan de traditionele conferencingservices en betrokkenheid te stimuleren terwijl de workflow wordt gestroomlijnd. En veel van hen doen het goed.

Dit zijn enkele van de belangrijkste functies waar u op moet letten als u online vergadertools voor uw team onderzoekt:

Software voor audio- en videoconferenties van hoge kwaliteit

Functionaliteit voor het delen van bestanden zodat iedereen kan bijdragen tijdens videovergaderingen - of op elk ander moment

Software voor videovergaderingen die net zo goed werkt voor eenalgemene vergadering als voor een1-op-1 vergadering* Webvergaderen via de cloud, dus downloaden is niet nodig

Berichtenfunctionaliteit die live teamchat en privéchats mogelijk maakt

Hulpmiddelen voor asynchrone communicatie die samenwerking in verschillende tijdzones ondersteunen, zoals meldingen en het bijhouden van opmerkingen

Tools voor het opnemen van vergaderingen, zodat er niets verloren gaat

Mogelijkheden voor het delen van schermen en diavoorstellingen, zodat iedereen kan presenteren

Integratiemogelijkheden om de workflow te vereenvoudigen

Beveiligingsfuncties die uw bedrijfsinformatie veilig houden en waarmee u kunt bepalen wie toegang krijgt tot welke inhoud

Mobiele ondersteuning, zodat je team kan deelnemen aan een vergadering vanaf hun telefoon als ze onderweg zijn

Nu je weet wat je zoekt, laten we eens kijken naar een aantal van de beste platforms voor videovergaderen die er zijn.

Sommige aanbieders bieden volledig gratis online vergadertools aan, en hoewel veel daarvan enkele beperkingen hebben, kunnen ze goed werken voor kleine teams en eenvoudige gebruikssituaties. Voor andere moet je vanaf het begin betalen, maar deze worden vaak geleverd met handige samenwerkingstools en meer geavanceerde functionaliteit. 💪

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform met krachtige samenwerkingstools voor vergaderingen. Er is ook een handige Vergaderingen sjabloon door ClickUp waar u alle details kunt zien van geplande, lopende en afgesloten vergaderingen. U kunt het ook gebruiken om uw presentatiedia's op te slaan en notities te maken. ClickUp's sjabloon voor vergaderopvolging helpt u op de hoogte te blijven van elke vergadering, zodat u altijd voorbereid bent en ook vervolgtaken kunt bijhouden, waardoor projectbeheer eenvoudig wordt.

Maak aantekeningen op een ClickUp Documenten voor of tijdens uw vergadering, en vanaf daar is het snel en eenvoudig om onze taakplanningssoftware om die notities om te zetten in actie-items . 📝

Probeer het virtuele Whiteboard om de creativiteit van je team te vergroten en maak taken direct vanaf het Whiteboard. Gebruik vervolgens de video Clips functionaliteit om de schermopname te delen met iedereen die er niet bij was.

ClickUp beste functies

DeZoom vergaderingsintegratie geeft u toegang tot gratis videovergaderingen rechtstreeks vanuit een ClickUp taak

Stel terugkerende taken in zodat u niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen als u een conferentiegesprek moet organiseren

De AI-functionaliteit helpt omnotulen van vergaderingen samen te vattenwaardoor je tijd en moeite bespaart. U kunt het platform ook gebruiken alstool voor het bijhouden van vergaderminuten.

Stroomlijn uw workflow door actie-items van uw team te makenaantekeningen voor vergaderingen in kladblok, het Whiteboard of toegewezen opmerkingen, rechtstreeks tijdens de vergadering

Integreer met tools zoals Slack, Gmail, Outlook, Google Agenda en Asana om uw vergaderingen en projecten naadloos te beheren op verschillende platforms

ClickUp beperkingen

Omdat er zoveel functies zijn, kan het wat tijd en aandacht kosten om ze allemaal onder de knie te krijgen

Pagina's laden soms wat traag wanneer u een document deelt tijdens vergaderingen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Standuply

via Standuply Standuply is een assistent voor agile ontwikkeling die helpt bij het automatiseren van dagelijkse standup-meetings en retrospectieve meetings zodra een project is afgerond. Het is ideaal voor scrum masters en projectmanagers die teams op afstand beheren, en je kunt het gebruiken in Slack of Teams .

Het helpt met andere agile processen ook, zoals helpen bij het beoordelen en prioriteren van backlog-items, het inschatten van de tijd die nodig is voor taken en het uitvoeren van enquêtes om feedback te verzamelen tijdens of na een sprint. 🗂️

Standuply beste functies

U kunt asynchrone vergaderingen houden via tekst, spraak of video en spraak- of videoberichten toevoegen aan uw vergaderverslagen

De temperatuur van het team opnemen door polls of enquêtes te maken

Standup creëert eenkennisbank door antwoorden op veelgestelde vragen op te slaan, zodat teamleden altijd de opgeslagen kennis kunnen raadplegen

Het werkt met tools als Jira en Github om agile diagrammen te maken

Standuply beperkingen

De integraties zijn beperkt tot Teams of Slack, en sommige gebruikers willen meer opties

Standuply prijzen

30 dagen gratis proberen

Starter: Gratis voor maximaal 3 gebruikers

Gratis voor maximaal 3 gebruikers Team: $1,50/maand per gebruiker

$1,50/maand per gebruiker Zakelijk: $3,50/maand per gebruiker

$3,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Standuply beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23+ beoordelingen)

3. Google Ontmoeten

via Google Ontmoeten Google Meet was voorheen bekend als Google Hangouts Meet en maakt deel uit van Google Workspace (voorheen bekend als G Suite). Google Vergaderen software voor videovergaderen is eenvoudig te gebruiken en het is handig als je Google Workspace al gebruikt.

Afhankelijk van je abonnement kun je een eenvoudige één-op-één vergadering opzetten of zo ver gaan als het live streamen van webinars of videoconferenties op YouTube. De gratis online vergadertool van Google Meet staat tot 100 deelnemers toe aan een videogesprek, terwijl het premium betaalde plan tot 250 deelnemers ondersteunt.

Google Meet bevat de gebruikelijke videochatfuncties, zoals het in- en uitschakelen van je camera en microfoon, je hand opsteken voor aandacht en het delen van je scherm - of dat nu een enkel venster is of je hele bureaublad.

Google Meet beste functies

U kunt bijschriften in realtime weergeven tijdens een videovergadering, zodat iedereen kan volgen wat er gebeurt

Neem rechtstreeks vanuit Google Agenda of Gmail deel aan gesprekken en gebruik Google Chat om met uw mede-deelnemers te communiceren

Uw gegevens en interacties worden beschermd door end-to-end encryptie

Met de mobiele app kunt u Google Meet op elk mobiel apparaat gebruiken

Het premium plan biedt achtergrondruisonderdrukking

Google Meet beperkingen

Het is niet de beste videoconferentiesoftware voor grote vergaderingen omdat het geen functies biedt zoals breakoutrooms, whiteboards of polls

Je kunt alleen vergaderingen opnemen als je het premium plan gebruikt

Google Meet prijzen

Basis: Gratis

Gratis Zakelijk Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Meet beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.100+ beoordelingen)

4.6/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.500+ beoordelingen)

4. Calendly

via Calendly Calendly is een automatiseringsplatform dat helpt om snel en gemakkelijk vergaderingen te plannen. Het is ideaal voor verkoop-, marketing- en klantenserviceteams, maar ook voor recruiters, docenten en IT-professionals. 🗓️

Zodra je je beschikbaarheid in het systeem hebt ingesteld, kun je opties weergeven op je website of in een e-mail of tekstbericht, zodat klanten, prospects of rekruten gemakkelijk een afspraak met je kunnen maken. Dan kun je je richten op je echte werk: die verkoop tot stand brengen, de beste mensen aannemen en inwerken, of je studenten of klanten ondersteunen.

Calendly beste functies

Je hoeft geen tijd te verspillen aan het opzetten van een vergadering met heen-en-weer e-mails

Biedt verschillende vergadertypes aan-bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek of een gerichtéén-op-één sessie-zodat je genodigden kunnen kiezen waar ze de voorkeur aan geven

Calendly stuurt herinneringen per e-mail om vergaderingen te herbevestigen, dus je hebt minder kans op no-shows

Gebruik het om gezamenlijk vergaderingen te hosten, rekening houdend met de agenda's van alle hosts

Calendly beperkingen

Met de gratis versie kun je maar één agenda koppelen en één soort vergadering plannen

Sommige gebruikers vinden de betaalde opties een beetje duur, aangezien de functionaliteit beperkt is tot het plannen van vergaderingen

Calendly prijzen

Basis: Gratis

Gratis Essentials: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Professioneel: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.800+ beoordelingen)

5. Weefgetouw

via Weefgetouw Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, Weefgetouw is een tool voor asynchrone videoberichten waarmee u en uw team geen tijdrovende vergaderingen meer hoeven te houden.

In plaats daarvan kun je een video opnemen van jou en je computerscherm, met behulp van de camera en microfoon van je apparaat. Deel de link vervolgens met de ontvangers van je keuze, zodat ze de video kunnen bekijken op een moment dat het hen uitkomt.

Loom is ideaal voor statusupdates, trainingen en het geven van duidelijke en constructieve feedback. Interactieve functies zoals opmerkingen en emoji's helpen jou en je team verbonden te houden, zelfs zonder die vergadering. 🙋‍♀️

Loom beste functies

Ontvangers hoeven zelf geen Loom-account te hebben - ze kunnen de video gewoon online bekijken

Je kunt links toevoegen naar bestanden en andere bronnen waarnaar je in je video verwijst

Wachtwoordbeveiliging en e-mailautorisatie helpen om de toegang tot je video te regelen

Je kunt bijhouden wie je video heeft bekeken en de prestaties ervan controleren

Loom beperkingen

De gratis versie heeft een limiet van 5 minuten per video en een totaal van 25 video's

Het is geen live web conferencing app, dus je kunt alleen vooraf opnemen

Loom prijzen

14-dagen gratis proefversie

Starters: Gratis

Gratis Zakelijk: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (380 beoordelingen)

6. Korrel

via Korrel Grain is een AI-systeem dat automatisch notities en inzichten van vergaderingen vastlegt, zodat je volledig aanwezig kunt zijn bij je deelnemers. Het analyseert en synthetiseert het gesprek tijdens de vergadering en levert een samenvatting die je kunt opslaan als een verslag van de vergadering en vervolgens kunt knippen om met anderen te delen.

Ideaal voor gesprekken met klanten, prospects of potentiële nieuwe medewerkers, maar ook voor vergaderingen met je externe team. Je kunt Grain gebruiken op Zoom, Microsoft Teams of Google Meet. Je kunt de software zelfs notities voor je laten maken als je zelf niet aanwezig bent bij een vergadering. 🙌

Grain beste functies

Grain haalt de hoogtepunten uit de vergadering, zodat je geen tijd hoeft te verspillen aan het herlezen van de rest

Het integreert met Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce en meer, zodat u eenvoudig clips van de vergadering kunt delen op elk van deze platforms

Beveiliging is een hoge prioriteit, en uw gegevens worden versleuteld en beschermd door SOC 2 Type 1 certificering

Het Grain-ontwikkelingsteam staat open voor suggesties van klanten en leert hiervan

Grain beperkingen

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat deAI-gegenereerde samenvatting van de vergadering niet altijd perfect accuraat is

De gebruikersinterface is niet zo eenvoudig te navigeren op een mobiel apparaat als op een desktop

Graanprijzen

Starter: Gratis voor maximaal 5 gebruikers

Gratis voor maximaal 5 gebruikers Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Graan beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

4.6/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

7. TeamViewer

via TeamViewer TeamViewer is in de eerste plaats ontworpen voor IT-professionals die gebruikers ontmoeten om ondersteuning op afstand te bieden. Het helpt je bij het bewaken en beheren van de apparaten die je onder je hoede hebt, en als er een probleem is, kunnen gebruikers je op afstand de controle over hun computer geven, zodat je het probleem kunt vinden en oplossen. 💻

U kunt TeamViewer op elk apparaat gebruiken en verbinding maken met elk ander apparaat, en met de geavanceerde beveiligingsfuncties zijn uw bedrijfsgegevens veilig.

Elk opeenvolgend pakket biedt ruimte voor meer gebruikers en meer apparaten en biedt u meer manieren om het ecosysteem van apparaten waarvoor u verantwoordelijk bent te bewaken.

TeamViewer beste functies

Het systeem kan proactief waarschuwingen sturen als er een probleem is dat aandacht nodig heeft

Het is compatibel met alle desktop- en mobiele platforms, waaronder Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS en Chrome OS

Het ondersteunt meerdere monitoren tegelijk

Je gegevens worden beschermd met 2FA en verbeterde autorisatie

TeamViewer beperkingen

De beveiligingsfuncties kunnen soms te ver gaan en meer vervelend dan nuttig worden

De gebruikersinterface is niet altijd gemakkelijk te navigeren, dus u kunt soms moeite hebben om te vinden wat u zoekt

TeamViewer prijzen

TeamViewer Remote Access Lite: $24,90/maand per gebruiker

$24,90/maand per gebruiker TeamViewer Remote Access Pro: $29,90/maand per gebruiker

$29,90/maand per gebruiker TeamViewer Remote Support Lite: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker TeamViewer Remote Support Pro: $64,90/maand per gebruiker

$64,90/maand per gebruiker TeamViewer Tensor: Neem contact op voor prijzen

TeamViewer beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (3.200+ beoordelingen)

4.4/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (11.100+ beoordelingen)

8. Skype

via Skype Skype is een van de grootste gratis online vergaderprogramma's van dit moment. Je kunt het gebruiken om te chatten met je familie, teamvergaderingen te houden of als videoconferentieoplossing voor je bedrijf.

Het biedt HD-videokwaliteit en schermdeling om u te helpen uw punt over te brengen, evenals live ondertiteling tijdens een vergadering. Je kunt ook video's, foto's of andere bestanden die je wilt delen naar het conversatievenster slepen. 📚

Skype beste functies

U kunt Skype downloaden op al uw apparaten en inloggen vanaf elk apparaat

Het biedt realtime vertaling in 10 verschillende talen voor spraak en meer dan 60 voor tekst

Slimme berichtgeving en emoji's stimuleren interactie tijdens vergaderingen

Skype ondersteunt video-opname en waarschuwt deelnemers wanneer deze is geactiveerd

Skype-beperkingen

Deze gratis webconferentiefunctionaliteit werkt het beste voor kleine bedrijven omdat devergadersoftware slechts ondersteuning biedt voor maximaal 100 deelnemers per videogesprek

De samenwerkingstools van Skype zijn vrij eenvoudig en het is niet mogelijk om met meerdere deelnemers tegelijk aan een document te werken

Skype prijzen

Gratis: Skype-naar-Skype-gesprekken

Skype-naar-Skype-gesprekken Skype-credit: begint bij $5 voor maximaal 165 minuten bellen naar een vaste of mobiele telefoon

begint bij $5 voor maximaal 165 minuten bellen naar een vaste of mobiele telefoon Abonnement voor de Verenigde Staten: $2,99/maand voor onbeperkt aantal minuten bellen naar vaste en mobiele nummers in de V.S

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (22.700+ beoordelingen)

4.3/5 (22.700+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

9. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai is een transcriptietool die automatisch gesprekken tijdens een vergadering vastlegt, de belangrijkste punten samenvat en u vervolgens de samenvatting e-mailt. Alle gedeelde dia's worden vastgelegd en toegevoegd aan de agenda van de vergadering op het relevante punt.

Deelnemers aan de vergadering kunnen interactie hebben met de inhoud door belangrijke punten te markeren, opmerkingen toe te voegen of actiepunten te maken en toe te wijzen. En met de nieuwe live chatfunctie blijft iedereen verbonden.

Als bonus kun je ook vooraf opgenomen inhoud uploaden, en ook daar zal het zijn magie op loslaten. 🪄

Otter.ai beste functies

Het systeem is eenvoudig op te zetten en te gebruiken

Het integreert met Microsoft Teams, Zoom en Google Meet

Als je Otter.ai koppelt aan je Microsoft of Google agenda, zal het automatisch deelnemen aan je vergaderingen

Met de betaalde versie kun je specifieke delen van de vergadering opzoeken, exporteren en afspelen

Otter.ai beperkingen

De gratis versie staat slechts 300 transcriptieminuten per maand en 30 minuten per vergadering toe

Het is makkelijk om Otter per ongeluk aan te laten staan als je vergadering klaar is en het kan gevoelige gesprekken vastleggen

Otter.ai prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro : $8.33/maand per gebruiker

$8.33/maand per gebruiker Zakelijk: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (110+ beoordelingen)

4.0/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

10. Zoom

via Zoom Zoom Meetings is een ideale tool voor videovergaderingen voor kleine of grote bedrijven met teams op afstand. Het is snel en eenvoudig om vergaderingen op te zetten - eenmalig of terugkerend - door een privé-vergaderlink aan te maken en die te delen met teamleden. De link opent een speciale videovergaderruimte waarvoor een wachtwoord nodig is. 🔑

Zodra u in de vergaderruimte bent, hebt u toegang tot chat tijdens de vergadering en kunt u desgewenst automatische bijschriften activeren. Iedereen kan schermen delen, zelfs op hetzelfde moment, en de HD video- en audiokwaliteit zorgt ervoor dat er niets gemist wordt.

Zoom beste functies

Deel de deelnemers aan de vergadering op in kleinere discussiegroepen met maximaal 50 breakout rooms

Je kunt .doc, .pdf en .ppt bestanden uploaden

Gespreksopname is beschikbaar en er verschijnt een melding om deelnemers te laten weten dat de opname bezig is

Zoom beperkingen

Het gratis plan staat slechts 100 deelnemers toe en heeft een tijdslimiet van 40 minuten voor vergaderingen, met beperkte cloudopslag

Als je een team bent dat veel samenwerkt, is Zoom misschien niet ideaal, omdat het geen mogelijkheden biedt voor zij-aan-zij samenwerking in vergelijking met andere online vergaderplatforms

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $149,90/maand per gebruiker

$149,90/maand per gebruiker Zakelijk: $199,90/maand per gebruiker

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.300+ beoordelingen)

4.5/5 (53.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.600+ beoordelingen)

Of u nu op zoek bent naar software voor webvergaderingen, een transcriptie- en samenvattingshulpmiddel of een planningsplatform, er is altijd een online vergaderhulpmiddel voor u beschikbaar. De juiste tool voor uw bedrijf moet tools bieden om uw workflow te stroomlijnen en samenwerking ondersteunen en voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn.

ClickUp voldoet aan al deze voorwaarden en meer. Het is een alles-in-één oplossing die u helpt uw vergaderingen, uw mensen, uw taken en uw bedrijf te beheren - en dit alles zo veel mogelijk te automatiseren.

Kies uit een groot aantal aanpasbare sjablonen die u door elk aspect van uw bedrijf leiden, waardoor u tijd, geld en moeite bespaart en u uw echte werk veel beter kunt doen. 🤩 Schrijf je gratis in en begin ClickUp nu meteen te gebruiken om u voor te bereiden op uw volgende vergadering!