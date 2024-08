Samenwerking op de werkplek: 10 voordelen en voorbeelden van experts

Samenwerking is een van de beste manieren om de beste ideeën van je team te ontdekken.

Een collaboratieve werkomgeving helpt om verschillende vaardigheden bij elkaar te brengen en zorgt er vaak voor dat projecten efficiënt van start kunnen gaan. Echt teamsamenwerking houdt iedereen op dezelfde pagina, of uw teams nu op kantoor zijn of op afstand werken .

Het goede is dat succesvolle samenwerking niet langer beperkt is tot brainstormsessies op kantoor en lange directievergaderingen. Sommige van de beste ideeën ontstaan zelfs als mensen niet in dezelfde ruimte zijn!

Maar alleen als je samenwerkingstools om uw proces te stroomlijnen. Het is alsof je dat stevige Zwitserse zakmes vindt dat je teams helpt samen te werken, ongeacht de omstandigheden.

Dingen zoals tools voor gezamenlijk projectbeheer zijn slechts één stukje van de puzzel. In deze blog bekijken we hoe leiders teamwerk en samenwerking op de werkplek kunnen bevorderen, wat de meest voorkomende knelpunten zijn en wat best practices zijn voor het hele team. 💡

Wat is samenwerking op de werkplek?

Er is sprake van samenwerking op de werkplek als twee of meer werknemers samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, meestal door het delen van gespecialiseerde kennis, vaardigheden, ideeën en middelen ten voordele van hun bedrijf.

Een collaboratieve werkplek genereert innovatieve oplossingen die door verschillende teams - soms door de hele organisatie - worden samengebracht en uitgewerkt. Het stelt individuele teamleden in staat om te putten uit een grotere groep om meer middelen te krijgen om een project efficiënt af te ronden.

Voordelen van het creëren van samenwerkende teams op het werk

Uit een onderzoek van Queens University bleek het volgende 75% van de werknemers denkt dat samenwerking essentieel is op de werkplek. Maar slechts ongeveer 39% van de werknemers vindt dat hun bedrijf niet genoeg samenwerkt.

Statistieken via Queens University of Charlotte

Een collaboratieve teamcultuur bevordert een sterker gemeenschapsgevoel onder collega's. Het kan samenwerking op de werkplek, het werknemersmoreel en de werktevredenheid verbeteren -En dat alles met minder stress. De voordelen van teamsamenwerking lijken oneindig, maar er zijn veel voordelen om rekening mee te houden:

1. Succesvolle samenwerking brengt creatieve ideeën aan het licht Innovatieve en unieke ideeën hebben de neiging om naar boven te komen wanneer ze in dezelfde "ruimte" worden geplaatst Het is gemakkelijker om verbanden te zien die je anders over het hoofd zou hebben gezien. En teamleden kunnen actief mogelijkheden bespreken en brainstormen over de beste antwoorden voor teamprojecten.

Bijvoorbeeld, als een ontwerpteam brainstormt met de copywriters in realtime, krijgt elke groep inzicht in ieders specifieke rol en taken om digitale inhoud op een efficiënte manier te produceren.

Brainstorm, plan, strategiseer en stroomlijn communicatie in realtime om projecten sneller uit te voeren met ClickUp Whiteboards

Door een beter begrip te krijgen van het pijnpunt dat ze aanpakken, kunnen ze zowel visuals als tekst op een efficiëntere manier combineren om het resultaat te maximaliseren. Door verschillende ideeën samen te overwegen, is de kans groter dat er nieuwe ideeën ontstaan, inventieve oplossingen sneller .

2. Samenwerking tussen werknemers stimuleert productiviteit

Wanneer werknemers samen met andere teamleden aan een project werken, wordt er meer gedaan in een kortere tijd dankzij hun gezamenlijke inspanningen. Hoe productiever het team, hoe sneller je de feedbacklus sluit.

Toegewezen opmerkingen zorgen ervoor dat actiepunten gaan niet verloren, ongeacht waar ze zijn gemaakt

En met een snellere feedbacklus kunnen je teams in realtime itereren op nieuwe ideeën, workflows of processen. Met andere woorden, het aanmoedigen van samenwerking op de werkplek is een van de beste manieren om concurrerend te blijven. 🏆

3. Samenwerking op de werkplek verbetert het moreel (zelfs voor teams op afstand)

Dit is een belangrijke. Als teamleden zich gesteund voelen door hun collega's, zijn ze gelukkiger en gemotiveerder. Dit leidt ertoe dat werknemers meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat werknemers die samenwerken ongeveer 17% meer tevreden zijn met hun baan. Als het doel is om een productieve werkomgeving te koesteren gebaseerd op teamwerk het laatste wat je wilt is dat teamleden zich niet betrokken voelen of buiten de boot vallen omdat ze niet samenwerken om uitdagingen aan te gaan.

Uw e-mails beheren en werk op één plaats en verzend en ontvang overal e-mails in ClickUp

Dit kan vooral lastig zijn met teams op afstand en virtuele samenwerking. Maar een gecentraliseerde locatie hebben waar al het werk van uw teams wordt gedaan, is cruciaal om op één lijn te blijven.

4. Samenwerking beperkt stress en angst op de werkplek

Een omgeving waarin wordt samengewerkt verlaagt stressniveaus door angst op de werkplek te verminderen . Er is minder stress wanneer werknemers taken verdelen, werklast verdelen en teamleden helpen samenwerken door hun specifieke vaardigheden te gebruiken.

Onderzoek van Harvard Business Review wees uit dat 92% van de werknemers die stress ervaren op het werk is te wijten aan hun teamdynamiek. Zonder effectieve samenwerking kan het opsporen van hiaten in processen over het hoofd worden gezien en je team vertragen (en boos maken).

Maar wanneer teams kennis delen en samenwerken, is er een grotere kans op gesynchroniseerde workflows en een betere teamdynamiek.

5. Effectieve samenwerking bouwt sterkere werkrelaties op

Samenwerken schept vertrouwen. Als een teamlid zijn collega's vertrouwt, vormt hij betere werkrelaties.

Samenwerken betekent werken vanuit verschillende perspectieven. Maar weten wie wat heeft gezegd is belangrijk om naar dezelfde doelen toe te werken.

Met de annotatiefunctie van ClickUp kunnen teams commentaar toewijzen aan bestanden voor een snellere samenwerking

De voordelen van betere werkrelaties door samenwerking dragen ook bij aan een lager verloop. Samenwerking en teamcommunicatie op het werk is in verband gebracht met een 50% lager personeelsverloop.

Bonus: Team communicatie apps & tools

6. Eengemaakte teams ontstaan uit efficiënte samenwerking

Op afstand of hybride werk is tegenwoordig de norm. Dit betekent dat het belangrijk is om manieren te vinden om je team verbonden te houden. Als teamleider moet je eerst samenwerking tonen en initiatief nemen in de communicatievaardigheden die je verwacht om werk gedaan te krijgen.

Het maakt niet uit of je een aantal mensen op kantoor hebt of werknemers op afstand verspreid over de hele wereld - teamleiders moeten werknemers aanmoedigen om silo's te vermijden, te communiceren met andere teams en oplossingen te vinden voor hun knelpunten.

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om teams van elke grootte te organiseren

Die consistente samenwerking ontstaat wanneer het team vertrouwen ontwikkelt en eendrachtig samenwerkt. Maar ze hebben de juiste samenwerkingstools nodig om verbinding te maken met anderen op een digitale werkplek.

Door samen aan projecten te werken en wekelijkse videovergaderingen te houden, kunnen teams en externe medewerkers op een dieper niveau met elkaar in contact komen en betere relaties opbouwen.

Hoe effectieve samenwerking op het werk stimuleren

Weten dat samenwerking op het werk positief is, is één ding. Maar het goed genoeg aanmoedigen zodat het blijft hangen, is iets anders. Overweeg daarom een paar praktische ideeën.

1. Gebruik hulpmiddelen voor projectsamenwerking

Uit onderzoek blijkt dat digitale samenwerkingstools het potentieel hebben om meer dan 100 miljard dollar in waarde voor bedrijven. Waarom? Omdat ze de productiviteit direct verhogen met wel 20% tot 30%.

Dat is een aanzienlijke stijging!

Als u op zoek bent naar een manier om het ijs te breken met uw nieuwe medewerkers of bestaande teams, is deze Whiteboard-sjabloon de perfecte plek om te beginnen

Heb je een goede plek nodig om te beginnen? ClickUp's ijsbreker Whiteboard Sjabloon is geweldig voor samenwerking op afstand en het wegnemen van de nerveuze spanning op de werkplek - vooral in virtuele vergaderingen waar niemand wil praten.

3. Nodig mensen uit om te brainstormen

Wanneer je voor een uitdaging staat, is brainstormen een effectieve manier om teamleden ideeën en hun standpunten te laten delen om succesvol samen te werken.

Om het brainstormproces te vergemakkelijken, moet het echter gebeuren met het begrip dat creativiteit wordt aangemoedigd en dat alle ideeën de moeite waard zijn om gehoord te worden.

Teamleiders moeten een veilige ruimte creëren waar iedereen kan brainstormen. Een goede manier om dit te doen is door iedereen expliciet te vragen om actief deel te nemen en hun actieve luistervaardigheden te oefenen. Moedig groepsdiscussies aan om een veilige gezamenlijke werkruimte zodat ideeën worden gehoord zonder oordeel.

4. Samenwerking tussen teams integreren

Samenwerking tussen teams is een andere geweldige manier om teamwerk op de werkplek te bevorderen. Bedrijven die cross-functionele teams bieden mogelijkheden voor verschillende afdelingen en medewerkers met verschillende vaardigheden om samen te werken en van elkaar te leren.

Dit verbetert niet alleen de samenwerking, maar stelt werknemers ook in staat om belangrijke informatie te delen en innovatie en productiviteit te stimuleren.

Veelvoorkomende blokkades voor samenwerking op de werkplek

Ondanks de voordelen van samenwerken, zijn er genoeg obstakels die teams moeten overwinnen. Veel blokkades komen voort uit een gebrek aan iets - of dat nu tools, soft skills of bestaande workflows zijn - in plaats van het werken met te veel van één ding.

Een van de meest voorkomende obstakels voor samenwerking op de werkvloer is echter het gebrek aan samenwerkingssoftware die werknemers bevrijdt en hen alles geeft om efficiënt problemen op te lossen.

Een Gartner rapporteerde dat ongeveer 80% van de werknemers die samenwerkingstools gebruiken hun productiviteit en efficiëntie op de werkplek behouden.

Laten we eens kijken naar de specifieke kenmerken van enkele veelvoorkomende blokkades.

Gescheiden werktools: Het komt vaak voor dat teams werken met een handvol applicaties zonder een echte workflow of werkproces. Terwijl de ene persoon de ene tool gebruikt voor documentatie, kan een ander een ander platform gebruiken voor taakbeheer. Als die twee tools niet met elkaar communiceren - of niet op hetzelfde platform bestaan - dan is er sprake van communicatie, zichtbaarheidsproblemen en vertragingen projecttijdlijnen in de weg staan

In één oogopslag ziet u waar al uw werk is door taken te organiseren met flexibele opties voor sorteren, filteren en groeperen in de lijstweergave van ClickUp

Gesplitste informatie : Onsamenhangende werkprocessen leiden ook tot projecten in silo's, waardoor belangrijke informatie die nodig is om projecten gedaan te krijgen wordt geblokkeerd. met ongelijksoortige informatie die helpt om projecten gedaan te krijgen

: Onsamenhangende werkprocessen leiden ook tot projecten in silo's, waardoor belangrijke informatie die nodig is om projecten gedaan te krijgen wordt geblokkeerd. met ongelijksoortige informatie die helpt om projecten gedaan te krijgen Gebrek aan vertrouwen : Een gebrek aan vertrouwen tussen collega's blokkeert de samenwerking, omdat mensen terughoudend kunnen zijn om hun vaardigheden en knowhow met anderen te delen

: Een gebrek aan vertrouwen tussen collega's blokkeert de samenwerking, omdat mensen terughoudend kunnen zijn om hun vaardigheden en knowhow met anderen te delen Slechte communicatie : Zonder goede communicatie begrijpen teamleden mogelijk niet wat er van hen wordt verwacht, wat leidt tot miscommunicatie en verwarring

: Zonder goede communicatie begrijpen teamleden mogelijk niet wat er van hen wordt verwacht, wat leidt tot miscommunicatie en verwarring Onduidelijke doelen : Als debelangrijkste doelstellingen niet duidelijk zijn, is het een uitdaging voor teams om hun inspanningen te coördineren en topwerk te leveren.

: Als debelangrijkste doelstellingen niet duidelijk zijn, is het een uitdaging voor teams om hun inspanningen te coördineren en topwerk te leveren. Zwak team- of bedrijfsleiderschap : Als collega's geen sterke leider of bedrijf hebben dat effectieve samenwerking bevordert, is het niet eenvoudig om het project op de rails te houden en iedereen op één lijn te krijgen

: Als collega's geen sterke leider of bedrijf hebben dat effectieve samenwerking bevordert, is het niet eenvoudig om het project op de rails te houden en iedereen op één lijn te krijgen Concurrentie en burn-out: Collega's die met elkaar concurreren zullen minder snel geneigd zijn om middelen te delen of elkaar te helpen. En als teamleden hun verantwoordelijkheden niet kennen, kunnen ze over elkaar heen stappen, wat leidt tot problemen met het behouden van werknemers en gelijke deelname

Neem uw tijdmanagement een stap verder met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de totale tijd in uw week.

Principes voor samenwerking op de werkplek

Principes voor samenwerking op de werkplek definiëren hoe collega's met elkaar moeten omgaan en hoe projecten moeten worden gemanaged. Door duidelijke principes te hebben, kunnen teams gemakkelijker naar hetzelfde doel toewerken.

Bovendien bevordert het stimuleren van samenwerking het vertrouwen en respect, wat essentieel is voor de productiviteit. Enkele van de belangrijkste principes zijn:

Respect : Alle teamleden moeten elkaars mening en creativiteit respecteren en kritiek vermijden die niet opbouwend is. Hoewel dit een genuanceerd principe is, helpt het stellen van verwachtingen vanaf het begin teams om elk principe te handhaven

: Alle teamleden moeten elkaars mening en creativiteit respecteren en kritiek vermijden die niet opbouwend is. Hoewel dit een genuanceerd principe is, helpt het stellen van verwachtingen vanaf het begin teams om elk principe te handhaven Open-mindedness : Teamleden moeten nieuwe ideeën en perspectieven niet uitsluiten, maar er juist voor openstaan

: Teamleden moeten nieuwe ideeën en perspectieven niet uitsluiten, maar er juist voor openstaan Een gezamenlijk doel: Teamleden moeten zich bewust zijn van het gemeenschappelijke doel waar ze naartoe werken en hoe ze daaraan bijdragen. Dit is waar gecentraliseerde tools zoalsClickUp helpen bij het onderhoud van en de toegang tot belangrijke teaminformatie metClickUp Documenten en gedeelde werkruimten.

Met ClickUp-relaties is het eenvoudig om taken en documenten vanuit de werkruimte te koppelen

Samenwerking : Het team moet hun inspanningen en middelen coördineren zodat ze de beste ROI krijgen binnen de beperkingen van hun team.

: Het team moet hun inspanningen en middelen coördineren zodat ze de beste ROI krijgen binnen de beperkingen van hun team. Verantwoordelijkheid: Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen acties en verantwoordelijk worden gehouden voor zijn aandeel in het project. Dit werkt goed als u taakeigenaarschap toekent aan het juiste teamlid. Voeg zichtbaarheid toe door taken toe te wijzen in één dashboard, zodat iedereen altijd weet waar iedereen verantwoordelijk voor is. Dit is nog belangrijker bij het managen van medewerkers op afstand

Samenwerken met al uw teams met ClickUp

Het creëren van een omgeving waarin wordt samengewerkt op de werkplek heeft grote voordelen voor zowel werknemers als de organisatie in termen van verhoogde creativiteit, productiviteit, moreel en teamgeest. Door open communicatie aan te moedigen, positieve feedback en erkenning te geven en een omgeving van vertrouwen te bevorderen, stimuleren bedrijven een sterk gevoel van teamwork en samenwerking.

Dit helpt niet alleen om individuele prestaties te verbeteren, maar leidt ook tot betere teamprestaties. Teamwerk laat de droom werken. Maar ClickUp maakt het waar.

Of uw team nu op afstand werkt of niet, u hebt nog steeds een gecentraliseerde ruimte nodig voor samenwerking. En dat betekent dat uw team toegang heeft tot digitale tools om een brainstormsessie te starten, een teamgenoot te taggen zonder dat een bericht verloren gaat in e-mail, of gewoon door uw systeem voor het delen van bestanden te verfijnen tot één universeel doorzoekbare plaats.

Met ClickUp is het mogelijk. Dus begin vandaag nog en creëer uw gratis werkruimte om te beginnen samenwerken met je team.