10 beste prestatiebeheertools en -toepassingen in 2024

De werknemers van vandaag zijn op zoek naar een carrière met groeipotentieel. Tegelijkertijd heeft het management werknemers nodig die hun best doen om de concurrentie voor te blijven. Regelmatige functioneringsgesprekken dienen beide doelen.

Performance management software stelt managers in staat om de prestaties van hun werknemers te evalueren en verbeterplannen te ontwikkelen die de groei van hun carrière zullen versnellen. Er zijn meerdere opties op de markt en veel lijken erg op elkaar. Maar hoe zijn ze te vergelijken?

**Wat moet u zoeken in een tool voor prestatiebeheer?

De carrières van uw werknemers en de gezondheid van uw bedrijf hangen af van nauwkeurige en betrouwbare performance management software. Er zijn veel factoren waar u rekening mee moet houden bij het selecteren van een product voor uw bedrijf.

Gebruiksvriendelijke interface: Het systeem moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel managers als werknemers

Het systeem moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor zowel managers als werknemers Aanpasbaarheid: Er zijn veel verschillende rollen in het bedrijfsleven. Het softwareprogramma dat u kiest, moet flexibel genoeg zijn voor alle functies die relevant zijn voor uw bedrijf

Er zijn veel verschillende rollen in het bedrijfsleven. Het softwareprogramma dat u kiest, moet flexibel genoeg zijn voor alle functies die relevant zijn voor uw bedrijf Regelmatige feedback: Werknemers hebben regelmatig feedback nodig om hun beste versie te worden. De software moet deze communicatiekanalen ondersteunen

Werknemers hebben regelmatig feedback nodig om hun beste versie te worden. De software moet deze communicatiekanalen ondersteunen Ontwikkelingsplannen voor werknemers: Een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan kan een groot verschil maken voor het carrièrepad van een werknemer. Met de tools die u gebruikt, moet u dit plan kunnen maken en beheren

Een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan kan een groot verschil maken voor het carrièrepad van een werknemer. Met de tools die u gebruikt, moet u dit plan kunnen maken en beheren Inzicht in 360 graden: Collega's, ondergeschikten en managers hebben allemaal inzicht in hoe een medewerker presteert. De gekozen software moet iedereen in staat stellen om feedback te geven

Collega's, ondergeschikten en managers hebben allemaal inzicht in hoe een medewerker presteert. De gekozen software moet iedereen in staat stellen om feedback te geven Prestatiemetingen en key performance indicators: Het meten van prestatiemetingen is de meest accurate manier om prestaties te beoordelen. Kies een programma dat tools heeft om de belangrijkste te meten

Het meten van prestatiemetingen is de meest accurate manier om prestaties te beoordelen. Kies een programma dat tools heeft om de belangrijkste te meten Integratie met andere systemen: De mogelijkheid om te integreren met andere relevante gebieden van uw tech stack zal workflows verbeteren

De 10 beste prestatiebeheersoftware voor gebruik in 2024

Om u te helpen het beste prestatiebeheersysteem voor uw bedrijf te vinden, hebben we een lijst samengesteld met enkele van de beste opties op de markt.

1.

ClickUp

Het beste voor het bijhouden van prestatiedoelen

Bouw een effectief prestatiebeheersysteem in ClickUp

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementoplossing met functies voor prestatiebeheer. Met ClickUp kunnen teams doelen stellen, voortgang bijhouden, taken beheren en samenwerken.

Om een medewerker te begeleiden bij zijn groeiplan, kunt u individuele doelen instellen en hun voortgang bijhouden met behulp van aanpasbare statussen. Vervolgens kunt u deze doelen prioriteren zodat werknemers weten waaraan ze worden afgemeten.

Met tijdlijnweergaven en dashboards maakt ClickUp real-time inzicht mogelijk in de voortgang van doelen en taken. Zowel managers als werknemers hebben een uitgebreid overzicht van prestatieverbeteringen.

De software

menselijke hulpbronnen

functies behandelen elk aspect van het managen van werknemers, inclusief werving en loopbaanontwikkeling. Je kunt de

ClickUp sjabloon voor prestatierapport

om de algemene voortgang van werknemers en projecten te presenteren.

Begrijp hoe goed je team het doet met de ClickUp Performance Report Template

Klik op de beste eigenschappen

Robuuste tools voor taakbeheer en samenwerking

ClickUp Doelen om herkenningsdoelen voor werknemers bij te houden

Aanpasbare workflows en taakstatussen voor een maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks prestatie-evaluatieproces

Integratie met verschillende apps van derden, waaronder andere tools voor prestatiebeheer van werknemers

Tijdregistratie en rapportagemogelijkheden om de voortgang van werknemers te ondersteunen

ClickUp Formulieren om te maken en te verzenden enquêtes voor werknemersbetrokkenheid

Klik op beperkingen

Steile leercurve

Complexe functies kunnen overweldigend zijn voor eenvoudige projecten

Prijzen van ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. PerformYard - Het beste voor het bijhouden van werknemersgegevens

/Afbeelding/ https://global-uploads.webflow.com/5f442fc2524d56a89638a487/61d85c6f0159b90b1db0b850\_documenting%20performance.png Hulpmiddel voor prestatiebeheer van PerformYard /%img/

Via

PerformYard

PerformYard is prestatiebeheersoftware die het beoordelingsproces, de doelstellingen en de ontwikkeling van werknemers stroomlijnt en verbetert. Met het systeem kunnen managers doelstellingen, belangrijke resultaten (OKR's) en andere belangrijke werknemersgegevens instellen en bijhouden. U kunt doelstellingen en voortgang op zowel individueel als organisatieniveau volgen.

PerformYard biedt een intuïtieve interface voor supervisors om hun medewerkers te managen. U kunt regelmatig feedback geven door middel van notities en gestructureerde check-ins en prestatie-evaluaties uitvoeren.

De software is erop gericht om leidinggevenden één-op-één gesprekken van hoge kwaliteit te laten voeren met hun werknemers. Het bevordert consistente check-ins het hele jaar door in plaats van geïsoleerde jaarlijkse beoordelingen.

De beste eigenschappen van PerformYard

Doelen stellen en volgen voor individuen en teams

Voortdurende feedback en prestatiebeoordelingen

Analytics voor inzicht in prestaties

Integratie met HRIS en andere tools

De beperkingen van PerformYard

Beperkte integraties

Aanpassingsopties kunnen overweldigend zijn voor kleine teams

PerformYard prijzen

Medewerkerbetrokkenheid: $1-3/maand per persoon

$1-3/maand per persoon Prestatiemanagement: $5-10/maand per persoon

PerformYard beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (88 beoordelingen)

3. Engagedly - Beste voor talentmanagement

Via

Betrokken

Engagedly is een allesomvattende

platform voor talentmanagement

dat organisaties sterker maakt door werknemersparticipatie, vooruitgang en samenwerking te stimuleren. De software is bedoeld om werkgevers te helpen een cultuur te ontwikkelen die gericht is op groei en vooruitgang op de werkplek. Het moedigt consistente discussies tussen managers en werknemers aan.

Het platform heeft tools die individuele doelen kunnen synchroniseren met bedrijfsdoelen. Je zult in staat zijn om een meer geïnspireerd en efficiënt personeelsbestand op te bouwen. Er zijn tools om te helpen met effectieve

teambeheer

en individuele werknemers kunnen onderweg hun vooruitgang bijhouden.

Engagedly beste eigenschappen

Doelstellingen van medewerkers bepalen en afstemmen

Real-time feedback en erkenning

Tools voor leren en ontwikkelen

Competentiebeoordelingen en het bijhouden van vaardigheden

Engagedly beperkingen

De interface kan wat verbeteringen gebruiken

Beperkte integratiemogelijkheden

Engagedly prijzen

Vanaf $5.000/jaar

Engagedly beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (76 beoordelingen)

4. Workhuman Conversations - Het beste voor operationeel management

via

Workhuman

Workhuman Gesprekken is een onderdeel van de Workhuman

operations management software

suite. Het richt zich op het geven van continue feedback en erkenning aan medewerkers en maakt openhartige discussies tussen medewerkers mogelijk, zodat ze hun waardering kunnen uiten en feedback kunnen geven.

De software moedigt werknemers aan om elkaars werk te prijzen en stelt managers in staat om diegenen te waarderen die hun doelen overtreffen.

Het idee is om het moreel en de betrokkenheid te verhogen door middel van frequente complimenten en een positieve cultuur. De software integreert met andere applicaties, zodat je met andere werknemers kunt communiceren zonder je primaire werkapp te verlaten.

De beste functies van Workhuman Conversations

Voortdurende prestatiegesprekken

Sociale erkenning en beloningen

Inzicht in team- en individuele prestaties

Integratie met andere communicatieplatforms

Werkmenselijke Gespreksbeperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

De prijs kan te hoog zijn voor kleine bedrijven

Prijzen voor Werkhuman Gesprekken

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Workhuman Conversations beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (4 beoordelingen)

5. Bamboo HR - De beste voor HR-beheer

Via

Bamboe HR

Bamboo HR is een uitgebreid HR-beheerplatform. Het stroomlijnt het beheer van werknemersgegevens, documentatie en prestatiebeoordelingen. De software biedt tools voor veelvoorkomende HR-taken, zoals onboarding, voordelenbeheer en salarisadministratie.

Het kernplatform heeft functies voor het volgen van sollicitanten en het instellen van werknemersdoelen. Met aangepaste formulieren en een intuïtieve interface is het eenvoudig om met de basissoftware aan de slag te gaan.

Voor prestatiebeheer biedt Bamboo HR feedbackenquêtes, vaardigheidsbeoordelingen en continue coaching. Elk van deze functies is direct gekoppeld aan het profiel van de werknemer binnen het bredere platform. Dit maakt het eenvoudiger om de voortgang van de werknemer te volgen

prestatieverbeteringsplan

.

Bamboo HR beste eigenschappen

Gecentraliseerde werknemersdatabase

Zelfbedieningsfuncties voor werknemers

Aanpasbare rapportage en analyses

Onboarding en offboarding workflows

Bamboo HR beperkingen

Af en toe prestatieproblemen

Geavanceerde functies vereisen extra instellingen

Bamboo HR prijzen

Neem contact op met sales voor prijzen

Bamboo HR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

6. Lattice - Beste voor prestatiebeoordelingen

Via

Rooster

Lattice is een

software voor prestatie-evaluatie

om teamontwikkeling te ondersteunen. Het heeft functies om het stellen van doelen, feedback en beoordelingen gemakkelijk te maken voor zowel de manager als de werknemer.

De workflows zijn aanpasbaar, waardoor het eenvoudig is om beoordelingscycli en feedbackvragen in te stellen. Managers kunnen eenvoudig OKR's maken voor medewerkers en feedback geven. De functionaliteit voor regelmatige prestatiebeoordelingen stimuleert de groei van medewerkers.

Voortdurende ontwikkeling is essentieel voor de vooruitgang van werknemers. Met Lattice kunnen managers voortdurend coaching bieden en werknemers kunnen op elk moment feedback vragen of geven.

Functies zoals anonieme lof en real-time tracking stimuleren de betrokkenheid en feedback van belanghebbenden.

Lattice beste eigenschappen

Continu prestatiebeheer

360-graden feedback en beoordelingen

Doelen volgen en afstemmen

Vaardigheidsontwikkeling en groeiplannen

Latwerkbeperkingen

Gebruikersinterface kan onintuïtief zijn

Beperkte integratie van tools

Lattice prijzen

Betrokkenheid: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Groei: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Prestatiemanagement: $8/maand per persoon

$8/maand per persoon OKR's & Doelen: $8/maand per persoon

$8/maand per persoon Prestatiemanagement en OKR's en doelen: $11/maand per persoon

$11/maand per persoon Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Lattice beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

4.7/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Leapsome - Best for people enablement

Via

Zomers

Managers worstelen vaak met gefragmenteerde systemen en handmatige processen die prestatiemanagement in de weg staan. Wanneer dit gebeurt, is er sprake van een gebrek aan betrokkenheid van werknemers, een groot personeelsverloop en onbenut potentieel.

Leapsome is een people enablement platform dat dit probleem wil aanpakken. Het biedt een alles-in-één oplossing die de werkcultuur in uw organisatie verbetert door inzichten in werknemers te verschaffen en de betrokkenheid te vergroten.

De belangrijkste functies van Leapsome maken zinvolle feedback mogelijk die gericht is op de groei van medewerkers. De processen zijn schaalbaar zodat ze bedrijven van elke grootte aankunnen en tegelijkertijd consistente werknemerservaringen bieden.

Met de flexibele, modulaire systemen kun je een workflow samenstellen die precies doet wat je nodig hebt en niets anders. Welke onderdelen u ook kiest, ze komen allemaal samen in een superieure analyseoplossing.

Leuke eigenschappen

Prestatiebeoordelingen en feedback

Personeelsenquêtes en betrokkenheidstools

Functies voor leren en ontwikkelen

Aanpasbare beoordelingscycli en sjablonen

Leuke beperkingen

Er zijn af en toe storingen in het platform

Beperkte integratiemogelijkheden

Leuke prijzen

Vanaf $8/maand per persoon

Leapsome beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.250+ beoordelingen)

4.8/5 (1.250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (58 beoordelingen)

8. Grove HR - Het beste voor het automatiseren van HR-taken

Via

PeopleGoal

PeopleGoal is een prestatiebeheersysteem dat HR-processen verbindt in één eenvoudige oplossing. Uw bedrijf kan workflows automatiseren en de groei van medewerkers stimuleren tegen een betaalbare prijs.

Omdat de bedrijfscultuur van bedrijf tot bedrijf verschilt, zijn de apps waaruit het platform bestaat aan te passen aan je specifieke behoeften. Deze apps omvatten

het bijhouden van doelen

prestatiebeoordelingen, OKR's, 360 feedback en meer.

Voor prestaties stemt PeopleGoal individuele, team- en bedrijfsdoelen op elkaar af. Het levert onpartijdige 360 feedback voor zelfbewustzijn. Na een functioneringsgesprek kun je persoonlijke ontwikkelingsplannen maken die de doelen van de werknemer en het bedrijf in gedachten houden.

Voor betrokkenheid kun je enquêtes maken om feedback van werknemers te verzamelen. Met aangepaste vragen kunt u informatie verzamelen die uniek is voor uw branche of bedrijf. Bevorder de betrokkenheid van werknemers op de lange termijn met tools die hen helpen bij het plannen van hun carrièrepad.

De beste functies van PeopleGoal

Aanpasbare prestatiemanagement workflows

Bijhouden en afstemmen van werknemersdoelen

Real-time feedback en erkenning

Ontwikkelingsplannen en leertrajecten voor werknemers

PeopleGoal beperkingen

Beperkte sjabloonopties vergeleken met andere prestatiemanagement tools

Initiële setup vereist enige begeleiding

Prijzen voor PeopleGoal

Vanaf $4/maand per persoon

PeopleGoal beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (14 beoordelingen)

4.7/5 (14 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20 beoordelingen)

10. Actus - Beste voor werknemersbetrokkenheid

Via

Actus

Actus is een andere HR-softwareoplossing met prestatiebeheer en werknemersbetrokkenheid als kern. De belangrijkste functionaliteit is de mogelijkheid om doelen te stellen en op elkaar af te stemmen. Dit werkt op individueel, team- en organisatieniveau en helpt om ieders doelen op elkaar af te stemmen.

De software benadrukt het belang van zowel traditionele jaarlijkse beoordelingen als meer frequente check-ins. Het heeft tools om beide te vergemakkelijken en moedigt zinvolle gesprekken aan tussen managers en werknemers over hun sterke en zwakke punten.

De inclusieve aanpak van de software maakt het makkelijk om feedback te verzamelen van collega's, ondergeschikten of managers.

De software kan worden geïntegreerd met andere HR-producten om een meer complete oplossing te bieden.

Actus beste eigenschappen

Tools voor prestatiebeheer en beoordeling

Competentiebeoordeling en ontwikkelingsplanning

Integratie met HR-systemen

Aanpasbare rapportage en analyses

Actus beperkingen

Primitieve interface die modernisering vereist

De prijs kan te hoog zijn voor kleinere organisaties

Actus prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Actus beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (13 beoordelingen)

4.6/5 (13 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (58 beoordelingen)

Geef medewerkersbetrokkenheid prioriteit met een prestatiebeheersysteem

Bedrijven floreren als hun werknemers hun verantwoordelijkheden begrijpen, objectieve feedback krijgen en de mogelijkheden van hun carrièrepad voor zich zien. De juiste prestatiebeheersoftware en

organisatorische hulpmiddelen

helpen managers om de prestaties over het hele jaar te beoordelen, zodat teams hun voordeel kunnen doen met de gegevens.

De veelzijdige sjablonen, softwaretools en tabellen van ClickUp kunnen de basis vormen voor uw nieuwe prestatiebeheerplannen tot eind 2024 en daarna.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis account

en krijg toegang tot ClickUp's

hulpmiddelen voor personeelsbeheer

!