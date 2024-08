10 beste software voor functioneringsgesprekken in 2024

Functioneringsgesprekken met werknemers zijn belangrijk voor zowel bedrijven als werknemers. Ze bieden managers de kans om constructieve feedback te geven aan werknemers. Deze feedback laat werknemers zien hoe hun werk bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en helpt hen om te groeien en zich professioneel te ontwikkelen.

Functioneringsgesprekken stellen bedrijven ook in staat om duidelijke prestatieverwachtingen te stellen en prestaties van werknemers te erkennen om een cultuur van waardering te versterken.

Wilt u de processen voor functioneringsgesprekken in uw bedrijf verbeteren? Overweeg dan om software voor functioneringsgesprekken uit te proberen. Bekijk deze lijst met de beste softwareopties voor functioneringsgesprekken die beschikbaar zijn voor teams in 2024.

Wat moet je zoeken in software voor functioneringsgesprekken?

Bij het zoeken naar de juiste software voor functioneringsgesprekken moet je rekening houden met factoren zoals:

Gebruiksvriendelijkheid : U wilt een platform waar zowel managers als werknemers gemakkelijk doorheen kunnen navigeren

: U wilt een platform waar zowel managers als werknemers gemakkelijk doorheen kunnen navigeren Aanpassingsopties : Zoek naar software voor functioneringsgesprekken die u kunt aanpassen aan de unieke prestatiecijfers en doelen van uw organisatie

: Zoek naar software voor functioneringsgesprekken die u kunt aanpassen aan de unieke prestatiecijfers en doelen van uw organisatie Integratiemogelijkheden : Zoek software die naadloos integreert met andere tools die uw organisatie gebruikt, zoals projectmanagement- of HR-systemen, zodat er geen handmatige gegevensoverdracht meer nodig is

: Zoek software die naadloos integreert met andere tools die uw organisatie gebruikt, zoals projectmanagement- of HR-systemen, zodat er geen handmatige gegevensoverdracht meer nodig is Robuuste rapportage- en analysefuncties: Verkrijg inzichten op basis van gegevens die trends, sterke punten en gebieden voor verbetering onthullengebieden voor verbetering binnen uw personeelsbestand ## De 10 beste software voor functioneringsgesprekken in 2024

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp is een unieke oplossing omdat het ongelooflijk veelzijdig is. Het is niet specifiek software voor functioneringsgesprekken, maar het is krachtig en veelzijdig genoeg om te worden gebruikt als software voor functioneringsgesprekken door HR-professionals in bedrijven van elke grootte en elk type.

ClickUp kan worden gebruikt als krachtige HR-software die u helpt om betere prestatiebeoordelingen van werknemers uit te voeren, te analyseren en te implementeren. Veel bedrijven gebruiken ClickUp als software voor prestatiebeheer sjabloon voor prestatiebeoordeling is een van de meest gedownloade sjablonen op het platform.

ClickUp biedt vele gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken hiermee kunt u eenvoudig beginnen met het opzetten van functioneringsgesprekken en deze aanpassen aan de behoeften van uw team.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp doelen stelt werknemers in staat om in contact te komen met hun werk en werkgevers om hun vooruitgang bij te houden. U kunt tijdlijnen en doelen instellen en het bijhouden van de voortgang automatiseren. Maak mappen om uw team- en individuele doelen op één plaats bij te houden. ClickUp integreert ook goed met een breed scala aansoftware voor het stellen van doelen* Organogram sjablonen helpen je om je volledige teamstructuur te visualiseren. Weet altijd wie de leiding heeft in je team en welke teamleden verantwoordelijk zijn voor welke taken en projecten. Wanneer verantwoordelijkheid en hiërarchie duidelijk zijn inteambeheeris het gemakkelijker om relevante en zinvolle functioneringsgesprekken te voeren

Tools voor werknemersmonitoring bieden u niet alleen tijdregistratie, maar ook gedetailleerde productiviteitsrapporten. Managers ontvangen realtime prestatiegegevens en bruikbare inzichten (bekijk onze gids over de bestetools voor werknemersmonitoring voor Mac gebruikers!)

Tools voor werknemersbetrokkenheid en sjablonen moedigen verantwoordelijkheid aan en erkennen en belonen de prestaties van werknemers. ClickUp biedt tientallen1-op-1-vergaderingssjablonen,HR-gerelateerde sjablonen, betrokkenheidsenquêtes, actieplannen en meer om uw werknemers op de hoogte en betrokken te houden.

ClickUp beperkingen

De vele functies en veelzijdigheid van het platform kunnen leiden tot een leercurve

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. PerformYard

via PerformYard PerformYard is een populair hulpmiddel voor werknemersprestaties waarmee bedrijven prestatiebeoordelingen kunnen maken en beheren. Het biedt ook doelbeheer, regelmatige feedback en betrokkenheidsenquêtes.

De software richt zich op prestatiebeoordelingen, maar biedt ook extra functies om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. Het is een flexibel en eenvoudig te gebruiken platform voor HR-professionals.

PerformYard beste eigenschappen

Eenvoudig om hiërarchie aan te brengen en beoordelaars toe te wijzen

Krachtige en veelzijdige module voor het stellen van doelen

Moderne gebruikersinterface

Gemakkelijk aanpasbaar

PerformYard beperkingen

Zou betere integraties kunnen bieden met populairdere tools voor teambeheer en HR

PerformYard prijzen

Neem contact op voor prijsopgave

PerformYard beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (660+ beoordelingen)

: 4.7/5 (660+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90 beoordelingen)

3. Connecteam

via Connecteam Connecteam is ideaal voor kleinere teams en teams op afstand en richt zich op prestatiebeheer, maar vooral op werknemersbetrokkenheid.

Het is een applicatie voor mobiele toepassingen die teams helpt hun communicatie te verbeteren, processen efficiënter te maken en hun prestaties te verbeteren tijd besparen .

Connecteam beste eigenschappen

Efficiënte en betaalbare software voor functioneringsgesprekken

Teamcommunicatie en trainingsmaterialen zijn overvloedig en gemakkelijk te vinden

Klantenservice is zeer responsief

Connecteam beperkingen

De planningsmodule van de app is een beetje moeilijk te gebruiken en te integreren met andere populaire agenda-apps in vergelijking met andere software voor functioneringsgesprekken

Connecteam prijzen

Gratis

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Geavanceerd: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Expert: $99/maand per gebruiker

Connecteam beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (39 beoordelingen)

: 4.3/5 (39 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (290 beoordelingen)

4. BambooHR

Via BambooHR BambooHR is een van de bekendste en meest uitgebreide HR-systemen die door kleine en middelgrote bedrijven wordt gebruikt voor het aannemen van personeel, prestatiebeoordelingen en nog veel meer. Het heeft functies voor prestatiebeheer, maar bevat ook belangrijke HR-functies zoals geïntegreerde salarisadministratie, sollicitanten volgen onboarding tools, vakantietracering en meer.

Het is een van de populairste tools voor bedrijven die hun HR-teams willen uitrusten met een alles-in-één HR-oplossing.

BambooHR beste functies

Geweldige functies voor het bijhouden van werktijden en vakanties

Krachtige en aanpasbare onboardingmodules voor werknemers

Eenvoudig te maken organigrammen

Functies voor werknemersprestaties, waaronder een prestatiebeoordelingsproces

beperkingen van #### BambooHR

Aangezien het platform een alles-in-één HR-oplossing is, wordt er niet veel aandacht besteed aan functies voor functioneringsgesprekken, hoewel deze wel bestaan.

BambooHR prijzen

Neem contact op voor prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.440+ beoordelingen)

4.5/5 (1.440+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

5. Eloomi

via Eloomi Eloomi is een platform voor leerbeheer en leerervaringen dat ook dienst doet als prestatiebeheersysteem. Hoewel het voornamelijk ontworpen is voor de opleiding en ontwikkeling van vaardigheden van werknemers het kan ook dienen als software voor functioneringsgesprekken.

Het helpt managers bij het maken van geautomatiseerde ontwikkelingstrajecten en optimaliseert 1-1's door suggesties te doen voor gesprekspunten en actiepunten. Dit maakt het een geweldige oplossing voor functioneringsgesprekken.

Eloomi beste eigenschappen

Robuust en zeer intuïtief

360 feedback

Analyse van ontbrekende vaardigheden en aanbevolen cursussen

Geavanceerde analyse van mensen en gegevens

Eloomi beperkingen

Vrij beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met andere software voor prestatiebeheer van werknemers

Sommige gebruikers melden problemen met aangepaste workflows

Eloomi prijzen

Neem contact op voor prijzen

Eloomi beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (31 beoordelingen)

4.7/5 (31 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90 beoordelingen)

6. Cultuur

via Cultuur Culture Amp is een fris, robuust platform voor werknemerservaring met een cultuurgerichte aanpak. Met functies zoals omzetvoorspelling, kant-en-klare enquêtes, werknemersbetrokkenheid en krachtige analyses, stelt het werkgevers in staat om een diepgaand en substantieel inzicht in hun werknemers op te bouwen.

Betere functies voor 1-1's, het bijhouden van doelen en feedback uit meerdere bronnen zijn ook beschikbaar. Dankzij de uitstekende functies voor het bijhouden van doelen wordt prestatiebeheer eenvoudig, gemakkelijk en naadloos voor alle teams.

Culture Amp beste functies

Zelfreflecties en feedback van collega's voor verbeterde prestatiebeoordelingen

Automatische synchronisatie met HR-software en -systemen (BambooHR, Workday, Personio, Namely, enz.)

Uitgebreide bibliotheek met enquêtesjablonen voor werknemersbetrokkenheid of om de prestaties van werknemers bij te houden

Cultuur Amp beperkingen

Enigszins steile leercurve in vergelijking met andere prestatiebeheersoftware in deze lijst

Niet genoeg compatibiliteits- en aanpassingsopties

Geen gratis proefversie

Culture Amp prijzen

Neem contact op voor prijzen

Cultuur Amp beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (576 beoordelingen)

4.6/5 (576 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (74 beoordelingen)

7. Workhuman

via Workhuman

Workhuman is een bedrijf voor het beheer van menselijk kapitaal met meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied. Hun oplossingen zijn gebaseerd op sociale erkenning, waardoor werknemers elkaar kunnen beoordelen en belonen om een sterkere cultuur te creëren en de retentie te verbeteren.

Hun functies voor prestatiebeoordelingen zijn intercultureel en daarom schaalbaar, met opties voor meer dan 30 verschillende talen.

Workhuman beste eigenschappen

AI-gebaseerde oplossing voor sociale analyse in het prestatiebeheersysteem

Integreert met populaire zakelijke tools zoals Microsoft Teams, Slack, Yammer

Open API zorgt voor naadloze integratie met meerdere systemen

Workhuman beperkingen

Geen HR of salarisadministratiesoftware integraties* Duur voor kleine bedrijven

Workhuman prijzen

Neem contact op voor prijzen

Workhuman beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (68 beoordelingen)

4.3/5 (68 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (4 beoordelingen)

8. Hoeksteen

via Hoeksteen Cornerstone is een platform dat draait om vaardigheden en dat nieuwe manieren van werken mogelijk maakt. Deze tool voor prestatiebeheer omvat prestatiebeheer, leerbeheer, werving, onboarding, ontwikkeling van werknemers en meer.

Als software voor prestatiebeoordelingen van werknemers heeft Cornerstone zeer configureerbare functies en is het een geweldige oplossing voor frequente gesprekken, enquêtes en beoordelingen. Het beoordelingsproces kan worden geautomatiseerd en geïntegreerd met doelen en competentiebeoordelingen.

Werkgevers kunnen gemakkelijk hiaten in hun vaardigheden identificeren met behulp van 180- en 360-graden feedback en zelfbeoordelingen. Beheer van opvolging hulpmiddelen zijn ook beschikbaar.

Cornerstone beste eigenschappen

Intuïtieve beheerinterface

Handige checklists

Enquêtes voor pulsbetrokkenheid

Hoeksteen beperkingen

Onboarding is complex

Sommige beoordelaars klagen over de klantenservice

Cornerstone prijzen

Neem contact op voor prijzen

Hoeksteen beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (115 beoordelingen)

3.9/5 (115 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (35 beoordelingen)

9. ClearCompany

via ClearCompany ClearCompany is een full-service HR-oplossing met robuuste tools voor prestatiebeoordelingen. Het is ontworpen om het beoordelingsproces te automatiseren, te verbeteren en te stroomlijnen door betere beoordelingen uit te voeren, de beoordelingscyclus te vereenvoudigen, de ontwikkeling van werknemers te verbeteren en betere feedback te krijgen.

ClearCompany wordt geleverd met beoordelingssjablonen die de focus verleggen van rangschikking en conservatieve evaluatie naar de groei en het potentieel van medewerkers. De review cyclus workflows, formats en schalen zijn eenvoudig aan te passen en kant-en-klare templates maken het proces sneller en efficiënter.

ClearCompany beste eigenschappen

Sjablonen voor alle standaard beoordelingsformaten

Mobielvriendelijke en meertalige software voor functioneringsgesprekken

Uitstekende tools voor het plannen van doelen

Vooraf opgestelde rapporten

ClearCompany beperkingen

Rapportage is beperkt en vereist wat opruimwerk

Trage klantenondersteuning

Enigszins trage integratie en onboarding

ClearCompany prijzen

Neem contact op met ClearCompany voor een prijsofferte

ClearCompany beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (286 beoordelingen)

4.6/5 (286 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (311 beoordelingen)

10. Rooster

via Rooster Lattice is een robuust succesplatform dat werkgevers helpt bij het houden van prestatiebeoordelingen, het stellen van doelen en het uitvoeren van enquêtes. De functies stellen alle betrokken partijen in staat om alle standaard beoordelingsformaten te creëren en eraan deel te nemen, met snelle en naadloze cycli van projectgebaseerde tot 360-graden beoordelingen.

Deze software voor prestatiebeoordelingen helpt het proces te versnellen door de nadruk te leggen op de context van updates en feedback van collega's en maakt het ook mogelijk om tussentijds aanpassingen te doen.

Lattice beste eigenschappen

Automatische regels, inline notities en tags, en leesbare sjablonen

Naadloze integratie met meer dan 20 HR- en productiviteitstools

Transparante prijsstelling

Een van de beste performance management software-opties voor groeiende ondernemingen en HR-teams

Beperkingen van Lattice

Complexe navigatie en UX die verbetering kan gebruiken

Prijzen van Lattice

Prestatiebeheer + OKR's & Doelen : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Engagement : +$4/maand per gebruiker

: +$4/maand per gebruiker Groei : +$4/maand per gebruiker

: +$4/maand per gebruiker Vergoeding: +$6/maand per gebruiker

Lattice beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3.701+ beoordelingen)

4.7/5 (3.701+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (108 beoordelingen)

Vind het beste prestatiemanagement platform voor uw team

Elk bedrijf heeft een uniek prestatiebeoordelingsproces. Daarom is het zo belangrijk om software te vinden die het beste past bij de behoeften van je team. De beste prestatiebeheersoftware automatiseert je belangrijkste taken om tijd en moeite te besparen voor zowel werknemers als werkgevers.

ClickUp is een van de meest aanbevolen prestatiebeheeroplossingen op de markt. Hiermee kunt u ontwikkelingsprocessen en prestatie-evaluaties van werknemers automatiseren en ervoor zorgen dat het beoordelingsproces van uw werknemers altijd naadloos verloopt.

Als u nog steeds op zoek bent naar de juiste tool voor prestatiebeheer en talentmanagement voor uw bedrijf, probeer ClickUp dan eens. Het is volledig gratis, eenvoudig te automatiseren en wordt geleverd met tientallen kant-en-klare sjablonen om uw prestatiebeheerproces te verbeteren. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account als u de prestaties van uw werknemers eenvoudig en volledig transparant wilt evalueren.