10 beste software voor werknemersmonitoring in 2024

De dagen van haastig gekrabbelde urenstaten op vrijdagmiddag zijn voorbij. De krachtige personeelsmonitoringsoftware van tegenwoordig gaat verder dan tijdsregistratie en biedt functies zoals gedetailleerde rapportages over productiviteit, die managers voorzien van realtime gegevens en bruikbare inzichten.

Van het monitoren van activiteiten en projecten bijhouden ter bevordering van samenwerking in teams deze oplossingen zijn ontworpen om de prestaties van je team te verbeteren.

We gaan dieper in op essentiële overwegingen, waaronder maatwerk, rapportage mogelijkheden , gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid, om u te helpen de perfecte oplossing te vinden voor uw unieke behoeften.

Ontgrendel samen met ons een nieuw niveau van werknemersbetrokkenheid productiviteit en succes. Bereid u voor om uw personeel op een hoger plan te brengen en het volledige potentieel te benutten. Laten we aan de slag gaan.

Wat is werknemersmonitoring software?

Software voor werknemersmonitoring is software waarmee werkgevers de activiteiten van hun werknemers tijdens het werk kunnen bijhouden en controleren. Deze software kan gebruikt worden om de productiviteit van werknemers te controleren, naleving van het bedrijfsbeleid te verzekeren en verlies of diefstal van gegevens te voorkomen.

Wat moet u zoeken in de beste software voor werknemersmonitoring?

Wanneer u softwareoplossingen voor werknemersmonitoring evalueert, moet u rekening houden met verschillende aspecten en functies zodat u de oplossing kiest die het beste is voor uw organisatie. Of het nu gaat om de beschikbaarheid van een gratis proefversie, gebundelde accounts of accounts per gebruiker, of functies die het beste werken voor werknemers op afstand, uw tools voor werknemersmonitoring moeten aan uw wensen aangepast kunnen worden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere essentiële aspecten waar u op moet letten:

Uitgebreide bewakingsmogelijkheden : UwHR-software moet een bereik aan functies voor het monitoren bieden, zoals het bijhouden van activiteiten, website-, muis- en toetsenbordgebruik, mobiele apparaten en applicatiegebruik, e-mailmonitoring, taakbeheer of toetsaanslagenregistratie. Met deze functies kunt u nauwkeurige gegevens verzamelen over het gedrag van werknemers en verbeterpunten identificeren voor interne of externe werknemers.

: UwHR-software moet een bereik aan functies voor het monitoren bieden, zoals het bijhouden van activiteiten, website-, muis- en toetsenbordgebruik, mobiele apparaten en applicatiegebruik, e-mailmonitoring, taakbeheer of toetsaanslagenregistratie. Met deze functies kunt u nauwkeurige gegevens verzamelen over het gedrag van werknemers en verbeterpunten identificeren voor interne of externe werknemers. Privacy en veiligheid van gegevens: De privacy van werknemers is van cruciaal belang. De software moet voldoende robuuste functies en maatregelen hebben om gevoelige gegevens te beschermen en de naleving van privacyregels te garanderen. Zoek naar functies voor veiligheid zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole voor gebruikers en anonimiseringsopties.

De privacy van werknemers is van cruciaal belang. De software moet voldoende robuuste functies en maatregelen hebben om gevoelige gegevens te beschermen en de naleving van privacyregels te garanderen. Zoek naar functies voor veiligheid zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole voor gebruikers en anonimiseringsopties. Aanpassing en flexibiliteit: Verschillende organisaties hebben unieke functies en vereisten voor het monitoren van werknemers. De software moet aangepaste opties bieden zodat u de software en parameters voor werknemersmonitoring kunt aanpassen aan het bedrijfsbeleid en de bedrijfscultuur. Flexibiliteit bij het aanpassen van instellingen voor werknemersmonitoring op basis van rollen of afdelingen is ook nuttig.

Verschillende organisaties hebben unieke functies en vereisten voor het monitoren van werknemers. De software moet aangepaste opties bieden zodat u de software en parameters voor werknemersmonitoring kunt aanpassen aan het bedrijfsbeleid en de bedrijfscultuur. Flexibiliteit bij het aanpassen van instellingen voor werknemersmonitoring op basis van rollen of afdelingen is ook nuttig. Rapportage en analyses: De software moet uitgebreide rapportagemogelijkheden bieden om inzichtelijke analyses en visualisaties te genereren. U moet toegang hebben tot rapportages over productiviteit, tijdsgebruik, applicatiegebruik en andere relevante statistieken. Deze gegevens kunnen helpen bij het identificeren van trends, het meten van prestaties, het zien van productiviteitstrends, het monitoren van werknemersactiviteiten en het nemen van weloverwogen beslissingen.

De software moet uitgebreide rapportagemogelijkheden bieden om inzichtelijke analyses en visualisaties te genereren. U moet toegang hebben tot rapportages over productiviteit, tijdsgebruik, applicatiegebruik en andere relevante statistieken. Deze gegevens kunnen helpen bij het identificeren van trends, het meten van prestaties, het zien van productiviteitstrends, het monitoren van werknemersactiviteiten en het nemen van weloverwogen beslissingen. Gebruikersvriendelijke interface: De software moet een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface hebben voor gebruiksgemak. Je moet moeiteloos door het systeem kunnen navigeren, relevante gegevens kunnen opvragen en rapportages kunnen genereren zonder uitgebreide technische kennis of ondersteuning.

De software moet een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface hebben voor gebruiksgemak. Je moet moeiteloos door het systeem kunnen navigeren, relevante gegevens kunnen opvragen en rapportages kunnen genereren zonder uitgebreide technische kennis of ondersteuning. Integratie met HR-systemen: Naadloze integratie met bestaandeHR-systemen en -toolszoals salarisadministratie, aanwezigheidsbeheer, ensoftware voor prestatie-evaluatieis van cruciaal belang. Een goede verbinding met veelgebruikte HR-apps maakt gestroomlijnd delen van gegevens mogelijk en zorgt voor een samenhangend geheelHR-management ecosysteem.

Naadloze integratie met bestaandeHR-systemen en -toolszoals salarisadministratie, aanwezigheidsbeheer, ensoftware voor prestatie-evaluatieis van cruciaal belang. Een goede verbinding met veelgebruikte HR-apps maakt gestroomlijnd delen van gegevens mogelijk en zorgt voor een samenhangend geheelHR-management ecosysteem. Naleving van wettelijke en ethische normen: U moet ervoor zorgen dat de software voor het bijhouden van werknemers de wettelijke en ethische normen naleeft. Het is essentieel om te controleren of de software voor het bijhouden en monitoren van werknemers voldoet aan de relevante arbeidswet- en regelgeving om mogelijke juridische problemen of ontevredenheid onder werknemers te voorkomen.

U moet ervoor zorgen dat de software voor het bijhouden van werknemers de wettelijke en ethische normen naleeft. Het is essentieel om te controleren of de software voor het bijhouden en monitoren van werknemers voldoet aan de relevante arbeidswet- en regelgeving om mogelijke juridische problemen of ontevredenheid onder werknemers te voorkomen. Reputatie en ondersteuning van de leverancier: Onderzoek de reputatie en geloofwaardigheid van de softwareleverancier. Lees beoordelingen, getuigenissen en casestudy's om de klanttevredenheid en de kwaliteit van de ondersteuning te meten. Een betrouwbare leverancier moet permanente technische ondersteuning, regelmatige updates en een snelle klantenservice bieden.

U kunt de beste software voor werknemersmonitoring kiezen door een systeem of software voor werknemersmonitoring te selecteren die aansluit bij de doelen, het beleid en de waarden van uw organisatie.

De 10 beste software voor werknemersmonitoring

Nu u weet waar u op moet letten, laten we eens kijken naar de beste software voor werknemersmonitoring op de markt om te zien welke tool het beste bij uw bedrijf past.

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp is een uitgebreid platform voor productiviteit dat meer biedt dan tools voor het bijhouden van werknemers. Met aanpasbare weergaven en functies zoals taakbeheer, samenwerken aan documenten, chatten, doelen en whiteboards, biedt ClickUp dashboards voor projecten waarmee teams effectief kunnen plannen, organiseren en samenwerken.

Deze oplossing voor het monitoren van werknemers biedt een bordweergave die lijkt op de eenvoud van Trello, terwijl het geavanceerde aangepaste opties biedt. De drag-and-drop functie van ClickUp zorgt ervoor dat projecten op de snelheid van uw team worden uitgevoerd.

ClickUp beste functies

Werklastweergave laat zien hoeveel er op het bordje van elke werknemer ligt. Met een beter idee van de verdeling van het werk, kun je het volgende gebruiken Sjablonen voor capaciteitsplanning gebruiken om de belasting beter te spreiden.

Activiteitsweergave verzamelt alle activiteiten en laat u vervolgens sorteren op medewerker, activiteit, afdeling en meer

Tijdregistratie voor projecten sjablonen met automatische start/stop-functies die werken vanaf al uw apparaten

Urenregistratie en rapportage die met de beste kunnen wedijverensoftware voor tijdsregistratie op de markt voor hun vermogen om productiviteit en blokkerende projecten te analyseren

Automatisch factureerbare en niet-factureerbare uren berekenen

ClickUp beperkingen

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement en het kan even duren voordat je het grondig onder de knie hebt

Niet alle weergaven van sjablonen zijn beschikbaar op uw smartphone (nog niet!)

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5/gebruiker

: $5/gebruiker Business : $12/gebruiker

: $12/gebruiker Business Plus : $19/gebruiker

: $19/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.770+ beoordelingen)

4.7/5 (6.770+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR is een HR-software met mogelijkheden voor het monitoren van werknemers. Het biedt functies zoals het bijhouden van vrije tijd van werknemers, aanwezigheidsbeheer en prestatiemonitoring.

BambooHR stroomlijnt HR-processen en maakt een efficiënt beheer van werknemersgegevens mogelijk, onboarding van werknemers administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden en nog veel meer. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en het intuïtieve ontwerp kunt u gemakkelijk navigeren en relevante informatie opvragen.

BambooHR beste functies

Diepgaande functies voor het bijhouden van personeelsbehoud, medewerkerstevredenheid, personeelsaantallen en meer

De beschikbaarheid van werknemers in één oogopslag meten met vrije kalenders

Houd de prestaties van werknemers bij met regelmatige beoordelingen, consistente feedbackmodules, trainingstools en functies voor het instellen van doelen

beperkingen van BambooHR ####

De gebruikersinterface begint op leeftijd te raken

Aanpassingen zijn beperkt beschikbaar

De functie voor het beoordelen van werknemers biedt weinig ruimte voor invoer

BambooHR is gericht op de VS, waardoor het minder bruikbaar is voor internationale HR teams

Prijzen van BambooHR

Neem contact op met BambooHR voor prijzen

Beoordelingen en recensies van BambooHR

G2: 4.4/5 (1.210+ beoordelingen)

4.4/5 (1.210+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.920+ beoordelingen)

3. Veriato

Via Veriato Veriato is krachtige software voor het monitoren van werknemers die uitgebreide zichtbaarheid biedt in de activiteiten van werknemers. Het biedt activiteitenregistratie, bijhouden van toetsaanslagen, bewaking van website- en applicatiegebruik en realtime waarschuwingen. Veriato helpt organisaties bij het identificeren van potentiële veiligheidsrisico's, het verbeteren van de productiviteit, het beheren van de prestaties van werknemers en het garanderen van de naleving van bedrijfsbeleid en regelgeving.

Veriato beste functies

Waarschuwingen op basis van gedrag maken het makkelijker voor managers om te reageren op notificaties met een betere context

Schermafbeeldingen van werknemers zijn een eenvoudige manier om werk bij te houden

URL-bewaking zorgt ervoor dat werknemers geen ongeautoriseerde sites bezoeken

Het vastleggen van toetsaanslagen legt elk detail van de activiteiten van een werknemer vast

Gegevens exporteren naar spreadsheets, tekst, HTML en XML-bestanden voor diepere analyse

Veriato limieten

Een gebrek aan machine-learning leidt tot veel valse resultaten, zelfs nadat acties als veilig of riskant zijn gemarkeerd

Browser updates hebben de neiging om de functie opnemen te onderbreken tot de volgende app update

Antivirussoftware blokkeert vaak app-updates, die dan handmatig moeten worden bijgewerktvan IT Teams Veriato prijzen

Vision: $179/gebruiker

$179/gebruiker Cerebral: Neem contact op met Veriato voor prijzen

Veriato beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5+ beoordelingen)

(5+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (120+ beoordelingen)

4. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak is een cloud-gebaseerde software voor het monitoren van werknemers die de computeractiviteiten en het gedrag van werknemers bijhoudt en analyseert. De software voor computerbewaking voor werknemers biedt inzicht in het gebruik van applicaties, websitebezoeken en de tijd die aan verschillende Taken wordt besteed. De productiviteitsrapportages en analyses van ActivTrak helpen u bij het bijhouden van productiviteit, het identificeren van inefficiënties, het instellen van doelen voor productiviteit en het verbeteren van de algehele prestaties.

ActivTrak beste functies

Aanpasbare rapportages voor een snelle analyse van het gedrag van medewerkers

Een uitgebreide, intuïtief dashboard op de startpagina maakt het eenvoudig om uw belangrijkste statistieken in één oogopslag bij te houden

Responsieve klantenservice is beschikbaar via chatten

De software geeft coachingtips voor werknemers op basis van gedrag

Bekijk je hele team in real-time met Team Pulse

ActivTrak limieten

ActivTrak's uitgebreide set functies gaat gepaard met een steile leercurve

De software heeft geen degelijke mobiele app

Klanten moeten zich voorbereiden op een ingewikkeld installatieproces

ActivTrak prijzen

Gratis

Essentials: $10/gebruiker

$10/gebruiker Professioneel: $17/gebruiker

$17/gebruiker Enterprise: Neem contact op met ActivTrak voor prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (210+ beoordelingen)

4.4/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (540+ beoordelingen)

5. Teramind

Via Teramind Teramind is een geavanceerde software voor het monitoren van werknemers die het monitoren van gebruikersactiviteiten, gedragsanalyse en detectie van bedreigingen van binnenuit combineert. Gebruikers kunnen gebruikmaken van oplossingen voor het vastleggen van toetsaanslagen, bijhouden van bestanden en bewaking van werknemers in realtime. De robuuste rapportage- en analysemogelijkheden van Teramind bieden diepgaand inzicht in het gedrag van werknemers, waardoor proactief beheer en risicobeperking mogelijk worden.

Teramind beste functies

Realtime bewakingsmogelijkheden om problematische activiteiten vroegtijdig op te sporen

Aanpasbare waarschuwingen die voldoen aan uw behoeften op basis van uw branche

Veilige gegevensverwerking geeft werknemers en werkgevers gemoedsrust

Weergave op meerdere monitoren is een groot pluspunt in een tijdperk waarin dubbele schermen heel gewoon zijn

Teramind beperkingen

Het is zware software die de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden

De instelling van Teramind is ingewikkeld

De software is duur

Er is geen ondersteuning voor Linux beschikbaar

Prijzen van Teramind

Starter: $10/gebruiker

$10/gebruiker UAM: $21/gebruiker

$21/gebruiker DLP: $25/gebruiker

$25/gebruiker Enterprise: Neem contact op met Teramind voor prijzen

Teramind beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (90+ beoordelingen)

4,5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

6. Interguard

Via Interguard Interguard is een uitgebreide tool voor het monitoren van werknemers met verschillende functies, waaronder activiteitsmonitoring, webfiltering en tijdsregistratie op mobiele apparaten. Het helpt organisaties bij het verbeteren van de productiviteit, het voorkomen van gegevensverlies, het bijhouden van de activiteiten van werknemers, het beschermen tegen bedreigingen door veiligheid en het naleven van industriële regelgeving. De rapportagemogelijkheden van Interguard geven u bruikbare inzichten in het gedrag en de gebruikspatronen van werknemers.

Interguard beste functies

Actieve/actieve tijd bijhouden

Activiteiten van werknemers op en buiten het netwerk registreren

Waarschuwingen op basis van trefwoorden bieden een vroeg waarschuwingssignaal voor potentiële problemen

Interguard beperkingen

Geen real-time monitoring

Gebruikersinterface ontbreekt een beetje

Veel functies blijven geblokkeerd tot hogere betaalde niveaus

Interguard prijzen

Standaard: $25/gebruiker

$25/gebruiker Enterprise: Neem contact op met Interguard voor prijzen

Interguard beoordelingen en reviews

G2: 3.3/5 (5+ beoordelingen)

3.3/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

7. Hubstaff

Dashboard in HubstaffHubstaff is een hulpmiddel voor tijdsregistratie en personeelsmonitoring voor telewerkers en hybride teams. Het biedt functies zoals activiteitenmonitoring, GPS bijhouden en online urenstaten. Met Hubstaff kun je de productiviteit van werknemers bijhouden, projecten beheren, uren van werknemers bijhouden en zorgen voor een nauwkeurige tijdsregistratie voor de salarisadministratie.

Hubstaff beste functies

De browser en app monitoring van werknemers stimuleert productiviteit

Muis bijhouden helpt bij het monitoren van inactieve tijd van werknemers

Regelmatige schermafbeeldingen van het scherm van de werknemer leggen activiteit vast voor latere controle

GPS bijhouden is handig in sectoren waar werknemers zich niet op slechts één werkplek melden

Geautomatiseerde online urenregistratie vereenvoudigt tijdsregistratie, salarisadministratie en facturering

Tijdsregistratie op verschillende apparaten stroomlijnt het verzamelen van gegevens

Hulpprogramma's voor personeelsplanning maken het gemakkelijk om de werklast onmiddellijk aan te passen

De tijdsregistratie en facturering worden netjes gekoppeld aan salaris- en factuurbeheer

Hubstaff beperkingen

Mist weergaven van werkstromen die standaard zijn in andere producten

Beperkte samenwerkingstools maken het moeilijk om te communiceren tussen werkgever en werknemer

Geen editor voor documenten beperkt de veelzijdigheid van de tool

Duur in vergelijking met sommige alternatieven

Hubstaff prijzen

Time Free

Time Starter: $5.83/gebruiker

$5.83/gebruiker Time Pro: $8.33/gebruiker

$8.33/gebruiker Desk Gratis

Desk Starter: $5.83/gebruiker

$5.83/gebruiker Desk Pro: $8.33/gebruiker

$8.33/gebruiker Veld Pro: $10/gebruiker

$10/gebruiker Desk Veld: $12,50/gebruiker

$12,50/gebruiker Enterprise: Neem contact op met Hubstaff voor prijzen

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (410+ beoordelingen)

4.3/5 (410+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (91.390+ beoordelingen)

8. Uur

Via VeriClock VeriClock is een cloud-gebaseerde oplossing voor het monitoren van werknemers, ontworpen voor afgelegen en mobiele teams. Wanneer u VeriClock aanschaft, krijgt u GPS-tracking, tijd- en aanwezigheidsbeheer en geofencing. VeriClock helpt u de locatie van uw werknemers te volgen, een nauwkeurige tijdsregistratie te garanderen en loonprocessen te stroomlijnen.

VeriClock beste functies

Tijdsregistratie in de cloud maakt het gemakkelijk om projecten overal bij te houden

Uitstekende integratie met Quickbooks en Sage50

Ondersteunt e-handtekeningen

GPS bijhouden houdt bij waar werknemers zich op de klok bevinden

Beheer werknemersschema's rechtstreeks vanuit de app

Werknemers eenvoudig categoriseren op rol of afdeling

VeriClock limieten

Niet elke weergave is beschikbaar in de mobiele app

De gebruikersinterface is karig

Prijzen van VeriClock

Standaard: $5/gebruiker + $10 accountkosten

VeriClock beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (3+ beoordelingen)

4.8/5 (3+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

10. iMonitorSoft

Via iMonitorSoft iMonitorSoft is een software voor het monitoren van werknemers die oplossingen voor het realtime monitoren van werknemers en uitgebreide logging van gebruikersactiviteiten biedt. Het biedt functies zoals het bijhouden van toetsaanslagen, het blokkeren van websites en het bewaken van toepassingen. iMonitorSoft helpt organisaties bij het detecteren van bedreigingen van binnenuit, het verbeteren van de productiviteit van werknemers en het naleven van het bedrijfsbeleid.

iMonitorSoft beste functies

Toetsaanslagen en online activiteiten bewaken en bijhouden

Real-time waarschuwingen stellen managers op de hoogte van mogelijk ongeautoriseerde activiteiten

Schermafbeeldingen en video afspelen van apparaten van werknemers

Websites filteren en blokkeren

Desktops op afstand bewaken en beheren

iMonitorSoft limieten

Gebouwd voor kleine bedrijven, niet voor ondernemingen

iMonitorSoft prijzen

Agent-licentie: $5,27/gebruiker voor de eerste 15 gebruikers, met kortingen voor grotere volumes

$5,27/gebruiker voor de eerste 15 gebruikers, met kortingen voor grotere volumes Manager-licentie: $125/gebruiker

iMonitorSoft beoordelingen en recensies

G2: 2.5/5 (1+ beoordelingen)

2.5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: N/A

Leer over de beste_ werknemersmonitoringsoftware voor Mac gebruikers!

Transparantie bevorderen met software voor werknemersmonitoring

Om software voor werknemersmonitoring effectief te implementeren, moet u de belangrijkste belanghebbenden, waaronder werknemers, betrekken bij de besluitvorming. Door openlijk het doel en de voordelen te communiceren en transparantie en empowerment te benadrukken, kunt u een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid creëren.

Daarnaast zorgt het opstellen van een duidelijk beleid ervoor dat werknemers hun rechten en de verzamelde gegevens begrijpen. Feedback van werknemers is van vitaal belang om hun zorgen weg te nemen en hun toewijding aan hun welzijn en groei te tonen.

Deze proactieve stappen zullen een omgeving bevorderen waarin transparantie en productiviteit hand in hand gaan. Omarm de mogelijkheden van software voor werknemersmonitoring en begin aan de reis naar een getransformeerde organisatie.

Met open communicatie en een focus op het ondersteunen van werknemers kunt u een werkplek creëren waar mensen zich betrokken voelen gemotiveerd en in staat gesteld om hun volledige potentieel te bereiken. Start deze reis vandaag nog en ervaar de positieve impact op het succes van uw organisatie met ClickUp !