10 Beste Hubstaff Alternatieven en Concurrenten 2024

Met het aantal tijdbesparende tips, hulpmiddelen en technieken binnen handbereik is de tijd uit het oog verliezen niet echt meer een excuus. šŸ˜³

Op dit moment is je agenda misschien wel tot op de seconde bijgewerkt!

Toch is het moeilijk om te weten waar onze tijd in de dag naartoe gaat, en soms is het gewoon niet mogelijk om voor elke minuut die we op de klok doorbrengen een bewijs van werk te vinden! We snappen het. šŸ«¶šŸ¼ Tijdmanagement software zoals Hubstaff probeert dit probleem te verhelpen.

Met functies om toezicht te houden op uw personeel hubstaff klinkt als de droom van elke manager die uitkomt! Maar dat is in werkelijkheid niet zo. šŸ«

Of je nu op dit moment worstelt met Hubstaff of twijfelt of het de juiste tool voor jou is, bij ons ben je aan het juiste adres! Lees mee terwijl we je alles vertellen wat je moet weten over Hubstaff voordat je het koopt en over 10 van de beste alternatieven.

Wat is Hubstaff?

Tijdregistratie in Hubstaff Hubstaff is een project tijdregistratie software om teams te helpen bij het beheren van hun personeel via op tijd gebaseerde functies zoals rapporten, GPS-tracking, timesheets en facturatie. Vijf verschillende producten vormen Hubstaff's volledige platform voor personeelsbeheer :

Hubstaff Time voor basisregistratie van uren en rapporten

voor basisregistratie van uren en rapporten Hubstaff Desk voor timesheets, werkbewijzen en URL-tracking

voor timesheets, werkbewijzen en URL-tracking Hubstaff Field voorteambeheer op locatie

voorteambeheer op locatie Hubstaff Taken voor algemeen projectbeheer

voor algemeen projectbeheer Hubstaff Talent voor het aantrekken van externe medewerkers

Elk product heeft een apart prijsplan. En hoewel hun use cases lichtjes verschillen, worden ze allemaal ondersteund door dezelfde vier pijlers: tijdregistratie, werknemersmonitoring werknemersbeheer, en projectbeheer-maar de eerste drie categorieƫn zijn waar Hubstaff echt in uitblinkt. Deze vier categorieƫn bevatten een heleboel functies. Enkele van de populairste zijn:

Tijdregistratie op verschillende apparaten

Geautomatiseerde online urenstaten

Tijdrapportage en inzichten

URL-, activiteiten-, screenshot- en app-monitoring van werknemers

Tools voor personeelsplanning en efficiƫntie

GPS-tracering

Loonlijst en facturen bijhouden Maar voordat je begint met het invoeren van de bedrijfskaart in de factureringspagina van Hubstaff. Het is belangrijk om rekening te houden met de beperkingen en uitdagingen.

We houden net zoveel van het verhogen van de productiviteit als ieder ander, maar tegen welke prijs? Houd er rekening mee dat een product als Hubstaff - dat elke 10 minuten screenshots kan maken van de monitors van je werknemers, zoekgeschiedenis kan onthullen en je muisactiviteit kan volgen - sommige leden ongemakkelijk kan maken.

Dit soort tijdsgegevens kunnen geweldig zijn om hiaten in de productiviteit te vinden en positieve veranderingen door te voeren om deze op te vullen, maar er zijn andere manieren om de tijd gedurende de dag te controleren die gewoon niet de Big Brother-gevoelens oproepen.

Bovendien mist Hubstaff belangrijke functies voor projectbeheer, waaronder een aantal belangrijke workflowweergaven, samenwerkingsmogelijkheden, brainstormtools, een documenteditor en meer.

En dan hebben we het nog niet eens over de prijs! Als je een team van meer dan twee mensen hebt, ben je verplicht om het Time Pro Plan van Hubstaff te gebruiken, dat begint bij $8,33 per gebruiker per maand.

Gelukkig hoef je hier geen genoegen mee te nemen! Je kunt elke Hubstaff belemmering overtreffen door in plaats daarvan je tijd te investeren in een van zijn top alternatieven. šŸ™‚

De 10 beste Hubstaff alternatieven om nu te proberen

Er komt veel meer kijken bij een goede projecttijdmanagement dan alleen de tijd van uw werknemer bijhouden. Het is wat je met de informatie doet dat het verschil maakt. Investeer je tijd en energie in een Hubstaff alternatief dat meer kan doen met de tijd die je bijhoudt, in plaats van elke beweging van je medewerkers te volgen!

Eenvoudig tijd bijhouden en logboeken koppelen aan taken of subtaken

ClickUp is het enige alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform dat is gebouwd voor teams in verschillende bedrijfstakken om hun werk te consolideren in Ć©Ć©n dynamisch platform kennisbank . De uitgebreide set tijdbesparende functies is ontworpen om processen te stroomlijnen het team afstemmen op doelen en op koers blijven, inclusief aanpasbare Dashboards , een globale timer en meer dan 15 zeer visuele workflowweergaven om de productiviteit vanuit elke hoek te beheren.

Of je nu je dagelijkse taken herprioriteert, je project tijdlijnen om binnen het budget te blijven of om een klant te factureren, ClickUp maakt het allemaal gemakkelijk en efficiƫnt.

ClickUp beste functies

Notities, labels en tags voor context bij elke tijdinvoer en geavanceerd filteren en sorteren

Meer dan 15 unieke weergaven, waaronder eenWerklastweergave voor het verdelen van taken onder het team

Flexibelprojecttijdregistratie om tijd te starten en te stoppen vanaf elk apparaat, taak of venster

Aanpasbare urenstaten voor een diepe duik in de productiviteit van uw team

Geautomatiseerde formules om uw factureerbare tijd nauwkeurig te berekenen

Rapportage op hoog niveau die boekingen kan groeperen optijdsinschattingen,datum en tijd, factureerbaar of niet-factureerbaar, en meer

Sjabloon: Gebruik ClickUp's kant-en-klaresjablonen voor tijdregistratie en meer!

ClickUp beperkingen

Kan een aanpassingsperiode zijn om de uitgebreide functieset van ClickUp te leren kennen

Sommige weergaven worden nog niet aangeboden in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5 per maand, per gebruiker

: $5 per maand, per gebruiker Zakelijk : $12 per maand, per gebruiker

: $12 per maand, per gebruiker Zakelijk : $19 per maand, per gebruiker

: $19 per maand, per gebruiker Onderneming: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.510+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.510+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.510+ beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een collaboratieve taak en projectmanagementsoftware die teams helpt bij het beheren van projecten, taken, middelen, communicatie en meer. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om hun werklast onder controle te houden met geavanceerde taakbeheerprogramma's organisatietools zoals aangepaste lijsten en checklists.

de automatische tijdregistratie van nTask draait op de achtergrond. Zodra de timer wordt gestopt, logt het systeem de minuten/uren.

Eigenaars en beheerders van werkruimten kunnen zien hoeveel uur teamleden hebben besteed aan het voltooien van een taak. De individuele uren die een specifieke resource aan de taak heeft gewerkt, kunnen worden bekeken door simpelweg op het pijltje naast hun naam te klikken.

Maak je geen zorgen als je bent vergeten de timer te stoppen! Taak- en projecteigenaars, werkruimtebeheerders en werkruimte-eigenaars hebben de mogelijkheid om tijd te bewerken en toe te voegen.

nTask beste functies

Speciale werkruimten voor beter taakbeheer

Planning van middelen en toewijzing van taken

Gantt-diagrammen en taakafhankelijkheden

Financiƫle instellingen in projecten

nTask-beperkingen

Het toevoegen van grote bestanden bij het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 teamleden

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Zakelijk : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Onderneming: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

3. Klokify

via Klokweergave Clockify is een tijdregistratiesoftware die is ontworpen om je te helpen je werkuren te beheren en meer gedaan te krijgen in minder tijd. Het is geschikt voor individuele freelancers, teams en bedrijven van alle groottes.

Een unieke functie die Clockify biedt is het veranderen van de starttijd van de lopende timer. Als je bijvoorbeeld vergeet om de timer aan het begin van de dag te starten, kun je de starttijd handmatig aanpassen aan het moment dat je bent begonnen met werken. Deze functie is vooral handig voor mensen die er geen gewoonte van maken om de tijd bij te houden. Het resultaat is dat je klanten niet overfactureert of meer uren werkt dan je zou moeten!

Clockify beste functies

Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS en Android apps

Kioskmodus om in en uit te klokken met een gedeeld apparaat

Grafieken en uitsplitsing van activiteiten op tijdsdashboards

Uren blokkeren op kalenders met Ć©Ć©n klik

Clockify beperkingen

Teams hebben mogelijk training nodig om alle functies te leren kennen

Mist een gebruiksvriendelijke interface

Clockify prijzen

Basic : $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $11,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Klokify beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Clockify alternatieven !

4. Toggl-spoor

via Toggl-spoorToggl-Baan is een handig hulpmiddel voor freelancers die bovenop hun taken willen blijven. Met de mogelijkheid om de tijd die aan taken wordt besteed bij te houden, kunnen ze gemakkelijk hun workflow meten en analyseren. (Wat hen helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over waar ze meer of minder tijd aan moeten besteden!)

Daardoor kunnen freelancers hun efficiƫntie verhogen door herhaalbare projectsjablonen en -processen te maken op basis van hun taakgegevens.

Door het gebruik van intuĆÆtieve dashboards en rapporten biedt Toggl Track een eenvoudige manier om de tijd die aan elke taak wordt besteed te visualiseren en te begrijpen. Hierdoor kunnen freelancers hun workflow beter beheren en hun productiviteit maximaliseren, wat een direct effect kan hebben op het succes van het bedrijf.

Track tijd met de Toggl Track en ClickUp integratie !

Toggl Track beste eigenschappen

100+ integraties met Chrome- en Firefox-browserextensies

Samenvattende, gedetailleerde en wekelijkse rapporten

Historische factureerbare tarieven

Vaste gratis projecten

Toggl Track beperkingen

Leden van het gratis plan kunnen de meest gebruikte uren niet vastzetten voor gemakkelijke toegang

Niet geschikt alstaakbeheer hulpmiddel op zichzelf

Toggl-trackprijzen

Team : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $15/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Toggl Track beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Everhour

via Everhour Everhour is een platform voor tijdregistratie en middelenbeheer dat is ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven, gemakkelijker samen te werken en hun algehele productiviteit te verhogen.

Het beschikt over eenvoudige, intuĆÆtieve interfaces voor het handmatig bijhouden van tijd, het toewijzen van resources aan projecten, het automatiseren van facturatie, het begroten van projecten en nog veel meer. Door gebruik te maken van de veelzijdige tools van Everhour kunt u processen binnen uw organisatie stroomlijnen zonder in te leveren op overzicht of controle.

Een andere toepassing van de tijdregistratie functies van Everhour is het categoriseren van standaard verlof. Dit helpt bedrijven om hun personeelsbestand te beheren en ervoor te zorgen dat ze de juiste dekking hebben wanneer werknemers weken of maanden afwezig zijn. Managers kunnen deze categorieƫn bijvoorbeeld gebruiken om in te schatten hoeveel medewerkers elke maand beschikbaar zullen zijn, zodat ze projecten beter kunnen plannen en op de werkdruk kunnen anticiperen.

Bekijk de_ Everhour en ClickUp integratie !

Everhour beste eigenschappen

Budgetinstellingen en arbeidskosten

Geplande vs. gerapporteerde taakvoortgang

Samenvattende grafieken

Tijdlogboek en tijd goedkeuringen

Everhour beperkingen

Gebrek aan geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor tijdoverzichten in vergelijking met andere Hubstaff alternatieven op deze lijst

Ontbreekt aan tijdcategorieƫn voor verbeterde tijdsregistratie van werknemers

Everhour prijzen

**Gratis

Lite : $5/gebruiker per maand, vanaf 2 gebruikers

: $5/gebruiker per maand, vanaf 2 gebruikers Team: $8/gebruiker per maand, vanaf 5 gebruikers

Everhour beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. DeskTime

via DeskTime DeskTime houdt de productiviteit van werknemers bij zodat managers, teams en werknemers hun prestaties kunnen meten en trends kunnen identificeren. Het platform verzamelt gegevens over de tijd die ze besteden aan verschillende taken en toepassingen.

De tijdregistratiesoftware biedt ook verschillende hulpmiddelen om managers te helpen gebieden te identificeren waar werknemers positieve veranderingen kunnen aanbrengen om een betere productiviteit aan te moedigen. Een puntensysteem stimuleert werknemers om productief te blijven, terwijl het bijhouden van gezondheid en welzijn een gezonder evenwicht tussen werk en privƩ stimuleert.

DeskTime beste eigenschappen

URL en app bijhouden

Pomodoro-timer

Shift planning

Aangepaste rapporten

DeskTime beperkingen

Niet geschikt voor teams die taken buiten het scherm uitvoeren

Beperkte basisfuncties op het gratis plan

DeskTime prijzen

Lite : Gratis voor 1 gebruiker

: Gratis voor 1 gebruiker Pro : $6.42/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $6.42/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $9,17/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9,17/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $18,33/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

DeskTime beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

7. Oogst

via OogstHarvest is een tijdregistratieprogramma dat bedrijven en teams helpt om hun uren, projecten en budgetten bij te houden. Met Harvest kunnen gebruikers eenvoudig de uren bijhouden die aan taken zijn besteed, urenstaten in realtime bekijken, eenvoudig facturen genereren en uitgaven effectiever beheren.

Gebruikers hebben de optie om tijd bij te houden vanuit hun browser, desktop of mobiel. Zo kunnen werknemers nauwkeurig bijhouden hoeveel tijd ze aan verschillende taken besteden, zelfs als ze niet op kantoor zijn. Dit kan helpen bij het identificeren van inefficiƫnties en gebieden waar tijd wordt verspild, zodat managers hun planningen kunnen optimaliseren.

Harvest beste eigenschappen

Capaciteitsrapportage om inzicht te krijgen in de werkbelasting van teams

PayPal- en Stripe-integraties om facturen online te betalen

Aangepaste tijdherinneringen voor consistente tijdsregistratie

Tijd enprojectdashboards oogstbeperkingen

Geen functie voor het in batches toewijzen van tijd voor werkgevers die met meerdere freelancers werken

Het gratis plan wordt geleverd met slechts Ć©Ć©n seat en twee projecten (Bekijk deze Harvest alternatieven)

Prijzen voor Oogst

Gratis : 1 stoel, 2 projecten

: 1 stoel, 2 projecten Pro: $10,80/stoel per maand, jaarlijks gefactureerd

Oogst beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

8. Tijd Dokter

via Tijd Dokter Bedrijven, teams en individuen kunnen hun werkstromen bijhouden en optimaliseren met Time Doctor, een speciale software voor tijdregistratie. Gebruikers kunnen weloverwogen beslissingen nemen over hun dagelijkse activiteiten op basis van gedetailleerde inzichten in hoe ze hun tijd besteden.

Met Time Doctor kunnen gebruikers aangepaste waarschuwingen creƫren, projecten opdelen in taken en subtaken, taken categoriseren, tijdslimieten instellen voor activiteiten, productiviteitsniveaus analyseren met gedetailleerde rapporten en nog veel meer. Met de geavanceerde functies van Time Doctor kunnen bedrijven hun efficiƫntie verbeteren, verspilling tegengaan en hun productiviteit verhogen.

Bekijk de_ ClickUp en Time Doctor integratie !

Time Doctor beste eigenschappen

Work-life Balance-widget om de tijdregistratie en werkbelasting van werknemers te controleren

Schermafbeeldingen, schermopnamen en activiteitsniveaus

Toegang tot inloggen voor klanten

Offline tijdregistratie

Time Doctor beperkingen

Schermbewaking kan persoonlijke informatie vastleggen wanneer het willekeurig screenshots maakt

Mist native project management tools vergeleken met andere Hubstaff alternatieven op deze lijst

Time Doctor prijzen

Basis : $70/gebruiker per jaar

: $70/gebruiker per jaar Standaard : $100/gebruiker per jaar

: $100/gebruiker per jaar Premium: $200/gebruiker per jaar

Time Doctor beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

9. Paymo

via PaymoPaymo is een tijdregistratietool waarmee bedrijven kunnen bijhouden hoeveel tijd werknemers besteden aan verschillende taken, projecten en klanten. De geautomatiseerde rapporten van Paymo geven bijvoorbeeld een realtime overzicht van de activiteiten en factureerbare uren van werknemers, zodat managers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over toewijzing van middelen en budgettering.

Door gebruik te maken van de tijd log gegevens kunnen klanten nauwkeurige facturen ontvangen, wat kan resulteren in een betere relatie met de klant en meer inkomsten. Het tijdregistratiesysteem van Paymo kan ook worden gebruikt om zowel factureerbare als niet-factureerbare tijd bij te houden, zodat bedrijven een beter inzicht krijgen in hun kosten en hun prijzen kunnen optimaliseren.

In het algemeen biedt het Paymo tijdregistratiesysteem een reeks functies die bedrijven kunnen helpen hun prestaties te verbeteren, hun productiviteit te verhogen en hun facturerings- en factureringsprocessen te stroomlijnen.

Paymo beste functies

Mac, Windows en Linux desktop widget

Persoonlijke instellingen voor urenbriefjes

Teamlid timesheet kaarten

Project schattingen en facturatie

Paymo beperkingen

Geen geavanceerd taakbeheer op het gratis plan

Integraties alleen beschikbaar in de betaalde plannen

Paymo prijzen

Gratis

Starter : $4,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $4,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Klein Bureau : $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $20,79/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Paymo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

10. Tijdig

via Tijdig Timely is een productiviteitsapp die het best geschikt is voor externe werknemers om productiviteitstrends op het werk te identificeren. Het is ontworpen om de manier waarop mensen hun werk en planningen organiseren te vereenvoudigen. Met Timely kun je gemakkelijk je tijd bijhouden voor elk project met slechts een paar klikken.

De app heeft ook extra belangrijke functies zoals gedetailleerde rapportagetools, budgetteringstools en het in realtime bijhouden van doelen. Zo kun je eenvoudig bijhouden hoeveel tijd je aan elk project of elke taak besteedt en verbeterpunten identificeren om je productiviteit te verhogen. Bovendien integreert de app met populaire diensten zoals Google Agenda, Quickbooks, Azure en meer om het beheren van projecten makkelijker dan ooit te maken.

De meeste tijdregistratiesoftware voor werknemers is ontworpen om werknemers te controleren op hun app- en computergebruik. Als je een anti-surveillance werkbeleid hebt, dan is deze software iets voor jou!

Tijdig beste eigenschappen

Real-time overzicht van projectplannen om dreigende uitdagingen te voorkomen

Workflow tracking om specifieke taken te volgen

Automatische urenstaten voor nauwkeurige facturering

Werkactiviteiten bijhouden op de achtergrond

Tijdige beperkingen

Problemen met AI-prestaties veroorzaken meer werk voor de gebruikers om problemen op te lossen

De nauwkeurigheid van de tijd kan een probleem zijn als je van tijdzone verandert

Tijdige prijzen

Starter : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $22/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Tijdige beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Vertrouwen opbouwen en productiviteit verhogen met ClickUp

TBH, deze lijst is slechts een tipje van de sluier van de beste Hubstaff alternatieven. Maar je hoeft niet verder te zoeken naar de beste software voor tijdregistratie, want wij hebben de kampioen voor je. šŸ†

ClickUp is de enige productiviteitsoplossing die je kan helpen tijd te besparen, productiviteit te verbeteren en winstgevendheid over de hele linie te verhogen! Met honderden tijdbesparende functies is het het ideale Hubstaff-alternatief voor elk team.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Toegang tot onbeperkte taken, meerdere projectweergaven, flexibele tijdregistratie en meer wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp en zie hoe uw productiviteit nieuwe hoogten bereikt. šŸ”