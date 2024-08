10 Beste Harvest Alternatieven & Concurrenten in 2024

Wist je dat 44% van de bedrijven heeft regelmatig te maken met fouten in de urenregistratie?

Het is dan ook geen verrassing dat eigenaren van bedrijven en freelancers over de hele wereld op zoek zijn naar manieren om fouten te voorkomen urenregistratie fouten te minimaliseren . Een van de beste manieren om de kans op fouten te verkleinen is het vinden van de perfecte software voor tijdsregistratie!

Harvest is een van de populairste tools voor tijdsregistratie die er zijn, omdat het gebruikers een eenvoudige manier biedt om de tijd bij te houden die ze hebben besteed aan diverse projecten en taken . Harvest heeft veel uitstekende functies die deze tool bijzonder nuttig maken voor teams op afstand en eigenaren van bedrijven, zoals facturering, rapportage en integraties.

Harvest werkt echter niet voor iedereen. Sommige gebruikers vinden het misschien moeilijk om te navigeren, terwijl anderen liever meer functies beschikbaar zouden hebben tegen een lagere prijs. Dus als je soortgelijke problemen ondervindt met Harvest, dan is deze roundup voor jou.

Hier zijn de top 10 Harvest alternatieven van dit moment!

Wat is de Harvest App?

Harvest is een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat bedrijven een manier biedt om:

Inzicht te krijgen in de voortgang van het team

Rapportages te genereren over lopende en eerdere projecten

Bijgehouden tijd omzetten in facturen

Het mooie aan Harvest is dat gebruikers een gratis proefversie van 30 dagen kunnen krijgen. Daarna kun je Harvest gratis blijven gebruiken met limieten zoals zetels en functies.

Waarom Harvest niet voor iedereen werkt

Hoe geweldig Harvest ook is, het heeft ook een lijst met nadelen die voor sommige gebruikers een doorslaggevende factor kunnen zijn. Om een volledig beeld te krijgen van de verschillende gebruikerservaringen met Harvest, hebben we een aantal van de meest voorkomende beoordelingen op Harvest verzameld Capterra , een populaire website die u helpt de beste software voor uw behoeften te vinden.

De meeste beoordelingen zijn afkomstig van gebruikers die werken in marketing, consulting, e-learning, gezondheidszorg en IT velden. Hier zijn de meest voorkomende klachten:

Handmatige invoer is tijdrovend en verhoogt het risico op menselijke fouten

Geen activiteitenoverzicht voor gewone gebruikers

Gebrek aan aanpassingen

Beperkte integratie

Gebrek aan extra opties voor de budgetfunctie

Geen overzicht van projecten voor gewone gebruikers

Geen geschiedenis van in rekening gebrachte tarieven

Dit gezegd hebbende, de beste tools voor tijdsregistratie moeten functies bieden die voorkomen dat je je tijd verspilt aan administratieve basistaken, je de flexibiliteit geven die je nodig hebt om optimaal te werken en een naadloze en prettige gebruikerservaring bieden.

Dus met die aantekening, hier zijn onze top 10 Harvest alternatieven om te gebruiken in 2024!

10 beste alternatieven voor Harvest om te bekijken in 2024

1. ClickUp #### Beste voor alles-in-één projectmanagement, samenwerking in teams en productiviteit

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp is de ultieme projectmanagement oplossing en productiviteitstool gebouwd met honderden geavanceerde functies om je werkstroom te vereenvoudigen, je apps te helpen consolideren en de werklast van je team te beheren . Of u nu een freelancer, een klein bedrijf, een agentschap of een grote onderneming bent, u zult ClickUp nuttig vinden voor het ondersteunen van uw dagelijkse activiteiten en voor vele andere use cases.

Wat ClickUp tot een geweldige tool en een van de beste alternatieven voor Harvest maakt, is dat ClickUp, in tegenstelling tot Harvest, een volledig aanpasbaar platform biedt, wat betekent dat elk team en bedrijf van elke grootte ClickUp kan configureren om te voldoen aan hun unieke voorkeuren en werkstromen om hun bedrijf te ondersteunen terwijl het zich uitbreidt.

Om de productiviteit van teams te verbeteren, de workflow te optimaliseren, de voortgang van projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden opgeleverd, biedt het een ingebouwde functie voor tijdsregistratie waarmee je de tijd kunt meten die je aan Taken besteedt en waarmee je de middelen in je teams effectief kunt beheren.

Bovendien kan de globale timer functie van ClickUp u helpen met het volgende:

Gemakkelijk de tijd bijhouden die aan Taken wordt besteed in uw werkruimte

Urenregistraties maken en aanpassen

Een gedetailleerd rapport over uw tijd weergeven

Voeg tijdsinschattingen toe aan uw Taken

Aantekeningen toevoegen aan uw invoer van tijd

Tijd markeren als factureerbaar voor een goede facturering

Tijd handmatig invoeren en bewerken als wijzigingen nodig zijn

Tijd invoeren zoeken en filteren

Rollup tijd en zie een gecombineerd totaal van alle tijd besteed aan taken en subtaken

En nog veel meer

Volg tijd, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapporten van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp

En omdat ClickUp beschikbaar is op mobiel en desktop, kunt u de tijd op verschillende apparaten starten, pauzeren en stoppen, uw tijd handmatig toevoegen voor het geval u vergeet de timer te starten en zelfs aangepaste tags toevoegen om uw tijd te labelen en te organiseren.

Met tijdsregistratie labels kan het team een granulaire weergave zien van waar de tijd wordt besteed, zodat processen kunnen worden voortdurend kunnen worden verbeterd Al met al is ClickUp een one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van projectmanagement, werklastbeheer en tijdsregistratie. Stroomlijn uw werk nog verder door ClickUp eenvoudig te integreren in meer dan 1000 apps, waaronder populaire tools zoals Google Workspace, Slack, Front en veel van de time trackers op deze lijst, om al uw tijd in ClickUp te synchroniseren en al uw werk op één plaats te brengen.

Belangrijkste functies