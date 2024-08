Projectmanagement vs Taakmanagement – Wat is het verschil?

Projectmanagement

Deze termen worden nogal eens gebruikt. Maar zijn er echte verschillen tussen projectmanagement en projectmanagement?

Neem dit voorbeeld.

Bij mij thuis wil ik een nieuw stenen voetpad aanleggen dat naar mijn voordeur leidt. Nog te doen, ik moet de grond vrijmaken, het waterpas maken, de stenen aanbrengen en nog een heleboel andere dingen doen waar ik niet aan denk.

Niet mijn echte huis

Het project is het maken van een looppad. De taken zijn wat ik Nog moet doen om het te laten gebeuren.

Maar andere Taken zijn het verzamelen van bronnen stenen kopen, mijn schop vinden en oh ja, vrienden vragen om me te helpen. Dat zijn ook allemaal Taken.

Het uitzoeken van en rekening houden met de benodigde middelen zijn van vitaal belang voor een geweldig project.

Het project is het overkoepelende doel dat veel Taken heeft: een stenen loopbrug maken.

De taken zijn alles wat nog gedaan moet worden om het doel te bereiken.

Projectmanagement omvat meestal taken.

Elk project heeft meestal meerdere taken die op verschillende tijdstippen moeten worden uitgevoerd. Vaak zijn ze afhankelijk van elkaar en soms kan de ene Taak niet af zijn voordat de volgende begint.

Taakbeheer vs Projectmanagement in eenvoudige termen

In plaats van projectmanagement en projectmanagement door elkaar te gebruiken, zullen we proberen de verschillen te definiëren.

Het belangrijkste verschil tussen projectmanagement en taakmanagement is dat taakmanagement verwijst naar het managen van individueel werk en persoonlijke activiteiten, terwijl projectmanagement verwijst naar het managen van werk met hele teams en belanghebbenden. Taakmanagement is daarom een subset van projectmanagement.

Projecten vs Taken

Laten we wat specifieker zijn over Taken versus Projecten. Projecten zijn stukken werk met specifieke start- en einddata. Ze hebben mijlpalen en een duidelijk resultaat, meestal met een deliverable op het einde. Taken zijn afzonderlijke eenheden van werk en meerdere Taken kunnen een project vormen of onafhankelijk zijn van projecten.

Soms zijn taken die onafhankelijk zijn van een project niet noodzakelijk zo groot.

Instance, als je een verkoper bent, moet je waarschijnlijk veel e-mails beantwoorden en verschillende telefoontjes plegen. Jouw taak is om de volgende persoon op je lijst te bellen.

Je project zou zijn om 100 contacten op te volgen die je hebt ontmoet op je laatste conferentie.

Voor sommigen zul je bellen (taken), anderen zul je e-mailen (meer taken) en je zult je verkoopmateriaal verzamelen dat specifiek betrekking heeft op de conferentieonderwerpen (meer Taken).

Bij projecten zijn vaak meer dan één persoon betrokken, met een projectmanager en een team. Elk lid van het team voert individuele taken uit die verband houden met de projecten. De som van ieders takenbeheer zal een afgerond project . Voorbeeld: releases van functies tellen als meerdere projecten.

Zoals je ziet, maakt Taakbeheer duidelijk deel uit van projectmanagement.

**Verwar je projecten met taken?

Dit zal je veel frustratie bezorgen. Bijvoorbeeld, als je de woorden "Nieuw product maken" op je takenlijst schrijft nog te doen lijst ...nou, dat is een beetje veel. Dat krijg je niet in één dag Klaar. In plaats daarvan moet je die opsplitsen in kleinere brokken of Taken en dan actie ondernemen op die kleinere stappen.

Een methode die heel goed is in het scheiden van projecten en Taken is de Dingen Nog Te Doen Methodologie. Het helpt je echt om een onderscheid te maken tussen wat veel tijd kost en wat makkelijker is om in een paar stappen te doen.

Heeft u software voor projectmanagement of taakbeheer nodig?

Ongeacht de grootte van je project, heb je waarschijnlijk nog steeds een paar herinneringen op post-it aantekeningen. Het is tijd om je technische stapel te upgraden met een tool voor Taakbeheer of Projectmanagement.

Wat doet software voor taakbeheer? Software voor taakbeheer helpt je om nog te doen lijsten en andere aantekeningen op één plaats bij te houden. Software zoals deze helpt je om taken sneller te doen wanneer je aan een nieuw project begint.

Met deze software kun je lijsten met taken maken, taken groeperen en hun voltooiing plannen. Ze helpen je om de ene Taak af te werken voordat je aan een andere begint. Meestal zijn er geen specifieke afhankelijke taken die met elkaar te maken hebben.

Populaire apps voor Taakbeheer zijn onder andere Todoist of Nog te doen . Dit zijn eenvoudige apps die gericht zijn op Taken. Vaak zijn ze gerangschikt op urgentie en de herinneringen kunnen vaak worden ingesteld.

Wat lost software voor projectmanagement op?

Software voor projectmanagement daarentegen is bedoeld om projecten te coördineren en biedt meestal alle functies die een software voor projectmanagement biedt.

Deze tools voor projectmanagement hebben alles te maken met samenwerking coördinatie en het plannen van projecten. Software voor projectmanagement heeft subtaken, opmerkingen, bijlagen en taakbeschrijvingen die gedetailleerd aangeven wanneer een project Nog te doen is.

Er is vaak een robuuste tijdweergave of Gantt grafiek om te zien hoe alle projecten zich tot elkaar verhouden.

Software voor projectmanagement helpt projectmanagers bij het creëren van tijdsinschattingen het werk van teamleden bijhouden en projectrapporten maken. De meeste softwareprogramma's voor Taakbeheer hebben dat gewoon niet. Taken zijn meestal niet zo dringend of zo betrokken om er tijdsinschattingen in op te nemen.

Bonus:_ Taskade alternatieven !

De beste software voor projectmanagement is ook software voor taakbeheer

Er is niet altijd een duidelijke scheiding tussen werk en privé.

Ja, er is evenwicht, maar het dansfeest van je kinderen kan overlappen met je volgende telefoontje naar een client. Of je moet die bestelling bij Amazon inplannen terwijl je aan je volgende boek schrijft projectvoorstel .

Zie je wat ik bedoel?

De beste software combineert zowel Taakbeheer als Projectmanagement. Je hebt de hulpmiddelen om beide te doen, maar met de eenvoud om het ene niet te overweldigen met het andere. Je moet software vinden die je met plezier gebruikt, of het nu gaat om taken of projecten, persoonlijk of professioneel.

FYI, daarom hebben we ClickUp gemaakt

Yep, ClickUp is echt een productiviteitsplatform dat je zowel voor persoonlijke taken als professionele projecten kunt gebruiken. Het is een vraag die onze CEO Zeb Evans vanaf het begin heeft beziggehouden. Hij vraagt zich het volgende af:

_"Waarom kunnen mijn werk en mijn leven buiten het werk niet op dezelfde plaats zijn, maar wel zo gescheiden dat ze niet door elkaar lopen?

_Waarom kan ik niet alles op één simpel en mooi platform hebben?

_Dit zijn de vragen die ik mezelf stelde. En dit is de kern van ClickUp's missie

we zijn hier niet alleen om het probleem van projectmanagement op te lossen. We zijn samengekomen om grotere problemen op te lossen."_

Het is een ambitieus doel om het enorme probleem van het scheiden van taken en projecten op te lossen. Maar daarom hebben we ClickUp gratis en gebruiksvriendelijk gemaakt.

ClickUp heeft alle mogelijkheden voor taakbeheer om u te helpen uw taken af te maken, zoals:

Maar het heeft ook de krachtige functies voor projectmanagement die je nodig hebt om dingen Klaar te krijgen op je werk, zoals:

Meerdere toegewezen personen Werk samen aan een enkele Taak - als de ruimte het toelaat.

Toegewezen opmerkingen Direct maken en toewijzenaction items voor jezelf of anderen.

Prioriteiten Maak aangepaste prioriteitsniveaus en organiseer taken op basis van hun belang voor een project.

Favorieten

Maak uw eigen aangepaste zijbalk met sorteren, filteren en zelfs uw favoriete weergave.

Extensie voor Chrome

Biedt volledig uitgebreide functies om de productiviteit te verhogen, waaronder tijdsregistratie, afbeeldingen markeren en taken aanmaken.

Meerdere weergaven -Lijstweergave,Bord WeergaveenKaderweergave en Gantt grafieken, Kalender en meer bieden de perfecte weergave voor ontwikkelaars, managers en iedereen daartussenin.

Afhankelijkheid Koppel taken aan elkaar op basis van hun vereisten om ervoor te zorgen dat de juiste taken in de juiste bestelling worden Voltooid.

Tijdweergave / kalender Taken eenvoudig slepen en neerzetten zodat plannen een fluitje van een cent wordt. Je ziet ook taken die nog niet gepland zijn.

Integraties Verbinding maken met Google Drive, Dropbox, Harvest, Toggl en tal van andere integraties om je werkstroom te vereenvoudigen.



Bij ClickUp hebben we de juiste projectmanagementsoftware gebouwd om de persoonlijke en professionele problemen op te lossen. Doe je met ons mee om dit mogelijk te maken? De makkelijkste manier om dat te doen is door het uit te proberen. Meld je vandaag nog aan!