10 Projectmanagement-samenwerkingstools voor teams in 2024

Hoe werkt je team momenteel samen aan projectmanagement ? Als je nog steeds in een nachtmerrie van terugkerende taken, gemiste oproepen en eindeloze Zoom-vergaderingen zit, is het tijd om je ervaring met projectmanagementsoftware te upgraden.

Projectteamleden hebben meer nodig efficiënte en effectieve manieren om te communiceren en samen te werken. Projectmanagers moeten ook hun workflows stroomlijnen, zodat ze gemakkelijker enorme takenlijsten kunnen afwerken en projecten met succes kunnen opleveren. Dat is waar moderne samenwerkingstools voor projectbeheer binnenkomen.

Ontdek in deze gids de beste online samenwerkingstools tools voor projectbeheer . Ze zitten allemaal boordevol essentiële mogelijkheden voor projectbeheer, waaronder realtime samenwerking, de mogelijkheid om meerdere projecten te volgen en integraties met derden voor alles van instant messaging tot het delen van projectupdates.

Als u nieuw bent in software voor projectbeheer het is gemakkelijk om overweldigd te raken door al uw opties voor projectsamenwerking hulpmiddelen. Er zijn veel productiviteitsapps die beloven je te helpen je dag op te laden, en ze leveren niet allemaal resultaat op.

Als je op zoek gaat naar software voor projectbeheer en tools voor teamsamenwerking, zoek dan naar functies zoals:

Takenbeheer: Zoek naar samenwerkingstools waarmee je taken kunt maken, delegeren, volgen en beheren in je team

Zoek naar samenwerkingstools waarmee je taken kunt maken, delegeren, volgen en beheren in je team Realtime communicatie: Wacht niet langer op e-mails en terugbelgesprekken. De beste online samenwerkingstools integreren communicatiefuncties zoals videoconferenties, groepschats en discussieborden om het gesprek vooruit te helpen

Wacht niet langer op e-mails en terugbelgesprekken. De beste online samenwerkingstools integreren communicatiefuncties zoals videoconferenties, groepschats en discussieborden om het gesprek vooruit te helpen Documentbeheer: Het delen van bestanden is een geweldige manier om de samenwerking binnen uw team te stimuleren, vooral als u bestanden kunt delen en tegelijkertijd aan hetzelfde document kunt werken binnen het platform

Het delen van bestanden is een geweldige manier om de samenwerking binnen uw team te stimuleren, vooral als u bestanden kunt delen en tegelijkertijd aan hetzelfde document kunt werken binnen het platform Integratiemogelijkheden: Je teamsamenwerkingssoftware moet verbinding kunnen maken met al je favoriete apps en platforms, waardoor hun functionaliteit wordt uitgebreid en ze nog beter in je dag passen

Je teamsamenwerkingssoftware moet verbinding kunnen maken met al je favoriete apps en platforms, waardoor hun functionaliteit wordt uitgebreid en ze nog beter in je dag passen Goede gebruikerservaring: Natuurlijk moet projectmanagementsoftware die je kiest makkelijk te gebruiken zijn en een intuïtieve interface hebben. Hoe sneller je het effectief kunt gebruiken, hoe groter de positieve impact op je werk

Klaar om de beste project samenwerkingstool te kiezen om bovenop complexe projecten te blijven? We hebben een aantal van de populairste samenwerkingstools voor projectmanagement op de markt bekeken en onze negen beste aanbevelingen voor zeer productieve teams in 2024 uitgelicht.

Met de 15+ weergaven van ClickUp is het eenvoudig om de status van een project in verschillende samenwerkende teams te bekijken

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor projectbeheer, of u nu projecten één voor één beheert of jongleert met meerdere gebruikers en talrijke projectplannen allemaal tegelijk. Met het super gebruiksvriendelijke platform kunnen projectteams en ontwikkelteams complexe projecten opdelen in hapklare taken en alle informatie opslaan in één gecentraliseerd platform.

De samenwerkingsmogelijkheden voor teams zijn ook ongeëvenaard, omdat iedereen toegang heeft tot realtime gegevens en op dezelfde pagina kan blijven terwijl projectmanagers door de to-do lijst ploegen.

Het projectmanagementplatform heeft ook uitstekende aanpassings- en integratiemogelijkheden. Dat betekent dat projectteams het kunnen koppelen aan hun huidige technische stack en workflows kunnen stroomlijnen, zodat repetitieve beheertaken wegvallen en teamleden hun energie en inspanningen kunnen richten op hun gespecialiseerde vaardigheden.

Teams die staan te popelen om aan de slag te gaan, zullen de volgende voordelen van het platform waarderen gratis sjablonen voor projectbeheer die in enkele seconden nieuwe werkruimten creëren.

Er is veel leuks aan gratis, eenvoudig te gebruiken software voor gezamenlijk projectbeheer, ontworpen om te helpen projectteams te helpen grote doelen te bereiken in minder tijd.

ClickUp beste eigenschappen

De aanpasbare workspaces zijn een van de belangrijkste functies van ClickUp, waarmee teamleden een platform kunnen creëren dat is afgestemd op de behoeften van het team en de manier waarop ze werken

Gedetailleerde rapportagetools helpen projectmanagers om diep in de gegevens van hun team te duiken, de voortgang bij te houden en feedback te krijgen over zaken als taaktijd en productiviteitstrends op eerdere projecten, zodat managers betere datagestuurde beslissingen kunnen nemen over het volgende project of wegversperringen kunnen identificeren op een lopend project

Met meer dan 1.000 integratieopties kunnen teamleden ClickUp verbinden met online samenwerkingstools zoals Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office en meer

ClickUp beperkingen

Sommige werkruimtedisplays van ClickUp zijn nog niet beschikbaar op mobiele apparaten, maar updates zijn in de maak

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. AdaptiveWork

Via AdaptiefWerk Als projectbeheerplatform kan AdaptiveWork (voorheen Clarizen) projectmanagers helpen hun werkprocessen te stroomlijnen, taken automatiseren en betere communicatie aanmoedigen. Met de samenwerkingssoftware kunnen projectmanagers bijvoorbeeld in een paar klikken gedetailleerde Gantt-diagrammen en projectdraaiboeken maken, zodat mysterieuze mijlpalen en vage tijdlijnen tot het verleden behoren.

AdaptiveWork biedt realtime zichtbaarheid op elke taak, zodat teams de voortgang van alles wat er binnen hun project gebeurt kennen. Dit bevordert de transparantie over de voortgang, houdt projectbetrokkenen en helpt bij het opbouwen van verantwoordelijkheid en teamwerk.

Het is ook een uitstekend softwareplatform voor projectsamenwerking voor teambeheer waardoor teamleden updates kunnen delen en zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen.

AdaptiveWork beste functies

Tools voor capaciteitsplanning en resource management kunnen projectmanagers helpen om te zien wie er beschikbaar is en wie er overgepland wordt op elk project

Portfoliomanagement stelt de projectmanager in staat om werk te centraliseren tussen teams, afdelingen en platforms, zodat alles daar is waar het nodig is

Robuuste vraagbeheerfuncties laten projectmanagers werk volgen, beheren en prioriteren zodat er niets verloren gaat in de warboel

AdaptiveWork beperkingen

Deze gratis samenwerkingstool voor projectbeheer zit boordevol functies en al deze opties kunnen even wennen zijn

AdaptiveWork prijzen

Bel voor een offerte

AdaptiveWork beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (530+ beoordelingen)

4.1/5 (530+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (170+ beoordelingen)

3. Bewijsub

via Bewijsub Proofhbub is een gebruiksvriendelijk projectbeheer en software voor teamsamenwerking ontworpen om de communicatie te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren. Deze samenwerkingstool voor projecten houdt alles georganiseerd terwijl de voortgang van het project wordt bijgehouden en teamleden op de hoogte blijven. Teams kunnen de samenwerkingssoftware gebruiken om taken aan te maken, de voortgang bij te houden, deadlines in te stellen en tijdlijnen te bekijken op Kanban-borden.

Er zijn zelfs handige discussieborden waar teamleden hun ideeën kunnen inbrengen. Door het gebruik van deze samenwerkingstools met online proofing-functies kan het team in realtime samenwerken aan documenten, ontwerpen en meer. Teamleden versnellen het goedkeuringsproces en voorkomen wegversperringen in de revisiegeschiedenis, terwijl ze ervoor zorgen dat ieders ideeën worden gehoord.

Proofhub beste eigenschappen

Moeiteloostaakbeheer stelt projectmanagers in staat om taken vast te leggen en te delegeren terwijl ze de werkweergaven aanpassen aan de voorkeuren van hun projectteam

Met online samenwerkingstools kunnen projectmanagers snelle conversaties starten en direct op het platform feedback sturen

Board view helpt teamleden de voortgang van het project te visualiseren en eventuele obstakels te vinden die het team tegenhouden

Proofhub beperkingen

Het softwareplatform voor projectsamenwerking biedt zeer beperkte integraties, dus projectmanagers moeten mogelijk hun favoriete samenwerkingstools en -platforms opgeven ten gunste van een workaround binnen Proofhub

De prijs kan voor sommigen een probleem zijn, omdat er geen gratis plan is om de samenwerkingsfuncties uit te proberen

Proofhub prijzen

Essential : $45 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $45 per maand, jaarlijks gefactureerd Ultimate Control: $89 per maand, jaarlijks gefactureerd

Proofhub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4. Hoogte

via Hoogte De samenwerkingstools voor projectbeheer van Height benadrukken eenvoud. Begin met het beheren van taken in spreadsheets en zet ze vervolgens met één klik om in een Kanban-bord, Gantt-diagram of kalender. Projectmanagers kunnen alle projectinformatie centraliseren binnen het platform door middel van taken, waardoor alles georganiseerd blijft en belanghebbenden een complete voortgangsgeschiedenis kunnen bijhouden.

De projectsamenwerkingssoftware van Height houdt teamleden ook gefocust en productief met realtime updates naarmate een project vordert.

Height beste eigenschappen

Instant messaging biedt teams een manier om in realtime samen te werken, met updates van de projectstatus en inline media om context toe te voegen

Een intuïtieve interface maakt het teams gemakkelijk om de samenwerkingssoftware te gebruiken en er meteen mee aan de slag te gaan

Gastmet samenwerking kunnen teamleden klanten uitnodigen, aannemers en andere belanghebbenden uitnodigen om feedback te geven op taken en projecten te beheren terwijl de rest van de projectgegevens veilig blijven

Hoogtebeperkingen

Als een van de nieuwere projectmanagementsoftware en tools voor teamsamenwerking biedt Height minder integratiemogelijkheden dan andere platforms

Height prijzen

**Gratis

Team: $6.99 per lid per maand

$6.99 per lid per maand Onderneming: Bel voor een offerte

Hoogte beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

5. Miro

Via MiroMiro levert digitale samenwerking in een visueel platform. Met Miro, een virtuele whiteboardtool, kunnen teams in realtime brainstormen, plannen en samenwerken. Dit maakt deze software voor projectsamenwerking vooral populair bij creatieve bureaus. Het heeft een intuïtieve interface met een uitstekende reeks sjablonen om het brainstormproces van het projectteam op gang te brengen.

Miro kan een projectteam helpen om creativiteit te ontketenen zonder in dezelfde ruimte te zijn. Er zijn zelfs virtuele plakbriefjes en leuke interactieve diagrammen om de online projectsamenwerking een boost te geven.

Miro beste eigenschappen

Real-time online samenwerkingstools zorgen ervoor dat teams ideeën kunnen uitwisselen, zelfs met teams op afstand

Miro's bibliotheek zit vol met tientallen kant-en-klare sjablonen voor teamsamenwerking

Basisintegratieopties maken verbinding met populaire tools zoals Jira, Trello en Slack

Miro beperkingen

Het is een geweldige tool voor projectsamenwerking, maar de functionaliteit is vrij beperkt; je zult deze samenwerkingssoftware moeten koppelen aan andere projectmanagement-apps om er het meeste uit te halen

Prijzen van Miro

Gratis

Started: $8 per lid per maand, jaarlijks gefactureerd

$8 per lid per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $16 per lid per maand, jaarlijks gefactureerd

$16 per lid per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor een offerte

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4.900+ beoordelingen)

4.8/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

6. Freedcamp

Via Freedcamp De projectsamenwerkingssoftware van Freedcamp is geschikt voor teams van alle groottes, van kleine bedrijven tot organisaties op bedrijfsniveau . Alle basisbeginselen komen aan bod, zoals je teamleden taken laten aanmaken, deadlines laten instellen en projecten laten beheren met aanpasbare weergaven.

In tegenstelling tot sommige van de opties voor projectsamenwerkingssoftware die we hebben opgesomd, beschikt dit platform over ingebouwde CRM-tools en factureringsfuncties. Dit maakt het een van de beste tools voor projectsamenwerking voor diegenen die ook hulp nodig hebben bij klantbeheer.

Freedcamp beste functies

Time tracker geeft inzicht in waar werkuren naartoe gaan en wat klanten gefactureerd moeten worden

Issue tracker stelt projectmanagers in staat om problemen te identificeren en toe te wijzen aan de beste probleemoplossers

Wiki-functie met zoekfunctie verbetert kennismanagement en houdt de documentatie van je organisatie op een centrale plek, beschikbaar voor elk teamlid

Projectmanagers kunnen sommige taken als privé markeren, zodat leden meer controle hebben over wat anderen op hun takenlijst kunnen zien

Freedcamp beperkingen

Het ingebouwde CRM-systeem biedt niet zoveel mogelijkheden als een speciaal CRM-platform zou bieden

Met de tools voor projectsamenwerking kun je geen taken toewijzen aan meerdere teamleden

Freedcamp prijzen

**Gratis

Pro: $1.49 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$1.49 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $7,49 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$7,49 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $16,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Freedcamp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (460+ beoordelingen)

7. Kudde

via Kudde Flock is een communicatie- en projectsamenwerkingssoftwareplatform dat zich richt op eenvoudige, budgetvriendelijke projectbeheertools. Het belooft een ecosysteem voor teams te bouwen dat afleiding en onnodig wisselen van context voorkomt.

Met Flock kunnen teams in realtime communiceren via kanalen en direct messaging, wat samenwerking en teamwerk bevordert. De gedeelde takenlijst van het platform helpt teams hun taken effectiever te beheren en houdt iedereen op één lijn.

Er zijn geweldige integratiemogelijkheden om repetitieve taken te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Flock beste functies

Het delen van bestanden houdt informatie veilig en georganiseerd, ongeacht wie het nodig heeft

Gedeelde takenlijsten stellen teams in staat om hun takenlijst samen te stellen en te beheren

Dit softwareplatform voor projectsamenwerking integreert met de meeste gangbare productiviteitsapps en -diensten, zodat teamleden gegevens van andere platforms kunnen centraliseren

Flock beperkingen

Hoewel het robuuste communicatiefuncties heeft, kunnen sommige gebruikers de projectmanagementfuncties een beetje missen

Prijzen van Flock

**Gratis

Pro: $4.50 per gebruiker per maand

$4.50 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor een offerte

Flock beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (235+ beoordelingen)

4.4/5 (235+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

8. Slap

Via Slack Slack is een veelgebruikte communicatie- en projectsamenwerkingstool die verbinding maakt met populaire projectbeheerplatforms zoals Asana en Trello. Met Slack kunnen teams praten via speciale projectkanalen en directe berichten, waardoor de communicatie sneller en effectiever verloopt.

Voor nog meer functionaliteit kunnen teamleden bots integreren om herinneringen af te geven, te helpen met plannen of teamleden te laten weten wanneer ze zijn getagd.

Slack biedt ook geweldige bestandsdeling, zodat projectteams toegang hebben tot essentiële documenten wanneer dat nodig is.

Beste functies van Slack

Met de krachtige zoekfunctie hebben teamleden toegang tot eerdere gesprekken zodat er niets verloren gaat

Maak verschillende kanalen voor teams, afdelingen en projecten zodat iedereen zijn communicatie georganiseerd kan houden

Slack integreert met agenda-apps, zodat je gemakkelijk kunt zien waar mensen zijn of waar ze aan werken zonder Slack te verlaten

Slack beperkingen

Hoewel Slack een van de beste online samenwerkingstools is als je snel teamcommunicatie nodig hebt, mist het belangrijke functies voor projectbeheer die andere tools voor projectsamenwerking wel hebben

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/maand

$7,25/maand Zakelijk+: $12,50/maand

$12,50/maand Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Slack beoordelingen en recensies

9. Podio

via Podio Podio neemt projectgegevens en zet ze in één prachtig ontworpen softwareplatform voor collaboratief projectbeheer. Binnen Pdio kun je werkruimten en apps maken die zijn afgestemd op de behoeften van je team, waardoor je een op maat gemaakte ruimte creëert voor projectbeheer en teamcommunicatie.

Podio integreert met andere platforms om de workflow te automatiseren en repetitieve, tijdverspillende taken te elimineren. Dat betekent meer tijd voor de dingen die je graag doet en minder tijd verspillen aan administratie.

Podio beste functies

Met aangepaste weergaven kan een projectteam voortgangsupdates krijgen op de manier die voor hen het beste werkt zonder iets te missen

Online samenwerkingstools integreren met alle grote spelers in de technologiestapel, waaronder Google Drive, Evernote, Zendesk en meer

Biedt tijdregistratie en basis CRM-functies zodat het een alles-in-één platform voor een organisatie kan worden

Podio beperkingen

Hoewel de aanpassingsmogelijkheden geweldig zijn, vinden sommige gebruikers het niveau van aanpassing complex en tijdrovend

Sommige van de beste samenwerkingstools zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Podio prijzen

**Gratis

Plus: $11,20/maand

$11,20/maand Premium: $19,20/maand

Podio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (460+ beoordelingen)

4.2/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

10. Bit.ai

via Bit.ai Bit.ai is een samenwerkingsplatform voor teams om samen te werken en hun documenten, projecten, taken, contacten, notities en meer te beheren in één centrale werkruimte. Het cloudgebaseerde systeem stelt teams in staat om documenten veilig op te slaan en met elkaar te delen terwijl ze georganiseerd blijven, waardoor de samenwerking tussen verspreide teams soepeler verloopt.

Het helpt teams om één enkele bron van waarheid op te bouwen voor hun projectinformatie, zodat ze snel toegang hebben tot de meest actuele en relevante gegevens wanneer dat nodig is.

Bit.ai beste eigenschappen

Meerdere workspaces voor verschillende functies en teams

Slim zoeken op trefwoorden, titels, beschrijvingen en bron

Integraties met SharePoint, OneDrive, Google Drive en Box

Bit.ai beperkingen

Onbeperkt aantal documenten is een betaalde functie

Bit.ai prijzen

**Gratis

Pro: $8/maand per lid

$8/maand per lid Zakelijk: $15/maand per lid

Bit.ai beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (15+ beoordelingen)

4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

De juiste tool voor projectsamenwerking heeft een grote impact op het succes van uw team. En de beste projectmanagementsoftware kan een katalysator zijn voor beter teamwerk en productiviteit als het alle belangrijke functies van de beste online samenwerkingstools bevat, maar rechtstreeks is geïntegreerd in uw bestaande projectmanagementplatform.

U kunt de kunst van samenwerkend projectbeheer vandaag nog gratis ervaren met ClickUp.

ClickUp is een uitgebreide samenwerkingstool voor projectbeheer die taakbeheer, samenwerking en communicatie naadloos integreert in één gebruiksvriendelijk platform. U kunt de robuuste functies gebruiken om uw volgende project te plannen terwijl u het hele team op één lijn en op schema houdt.

Begin geweldige dingen te bereiken met ClickUp. Probeer het vandaag nog uit door u aan te melden voor het gratis Forever Plan!